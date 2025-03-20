GoFundMe est une plateforme de collecte de fonds très populaire. Les particuliers et les organisations à but non lucratif peuvent utiliser cet outil simple et accessible pour collecter des fonds, mais comment savoir s'il est fait pour vous ?

Nous allons nous pencher sur les évaluations de GoFundMe en soulignant les points forts, les considérations, les prix, et plus encore, afin que vous puissiez décider si GoFundMe ou un autre site de collecte de fonds est fait pour vous.

Qu'est-ce qui différencie GoFundMe des autres plateformes ?

Les gens sont attirés par GoFundMe pour les raisons suivantes :

Un moyen simple de mettre en place une campagne de crowdfunding et de partager une histoire

Fonctionnalités et technologies conviviales

La capacité à maintenir les fonds collectés, même lorsqu'un objectif n'est pas atteint

Traitement sécurisé des paiements avec la garantie GoFundMe Giving pour protéger les donateurs

Collecte de fonds sans frais de plateforme (les frais de transaction de 2,9 % + 0,30 $ s'appliquent toujours)

Critiques de GoFundMe

Voyons maintenant ce que les organisations apprécient et n'apprécient pas chez GoFundMe à l'aide d'avis réels et vérifiés.

Les pros de GoFundMe

Sensibilisation à la cause

"J'ai récemment créé une association à but non lucratif et je m'efforce de collecter des fonds pour ma cause. Go Fund Me est un excellent moyen d'atteindre les membres de la communauté qui peuvent ou non être au courant de votre cause. Parler de finances et de collecte de fonds peut être une conversation gênante entre amis et en famille. Go Fund Me vous permet de promouvoir votre association de manière simple et pratique. Ils vous donnent des graphiques promotionnels à utiliser et ils offrent d'excellentes fonctions de gestion en coulisses. - Lauren F.

Installation facile

"Facile à mettre en place des campagnes de financement pour les petites organisations. - Romeu P.

Personnalisation‍

"L'avantage de GoFundMe, c'est qu'on peut choisir le problème particulier pour lequel on a besoin d'aide et le faire savoir aux donateurs. Cela donne un sentiment plus humaniste. J'aime aussi le fait qu'ils puissent voir les commentaires d'autres personnes, ce qui rend le site plus personnel" - Brytwauna T.

Quel est l'inconvénient de GoFundMe ?

Soutien à la clientèle

"Le service de chat du robot n'a pas été utile, mais je suis allé sur un chat en direct. Cette personne a été très polie mais n'a pas pu ou n'a pas voulu me parler par téléphone pour me guider dans le processus d'accès/de transfert des fonds. Au lieu de cela, j'ai dû passer par plusieurs fenêtres en ligne et une heure et demie plus tard, je n'ai pas réussi." - Brad

Politiques de paiement complexes

"Leur politique de paiement est obscure, confuse et arbitraire. Ils retiennent notre argent, font des remboursements aléatoires et ne versent pas les fonds à temps. Je ne ferai plus jamais appel à eux. - Matt B.

Réputation

"L'association entre GoFundMe, qui s'adresse généralement aux particuliers cherchant à financer quelque chose, et les organisations à but non lucratif n'est pas positive. Le nom GoFundMe Charity ne sonne pas très bien non plus. Nous n'avons jamais reçu un seul don par leur intermédiaire, tous nos donateurs préférant passer par PayPal." - Amanda C.

Frais

"Je n'étais pas fan des frais associés. Je pense qu'il devrait y avoir une réduction des frais pour les organisations à but non lucratif qui utilisent la plate-forme pour collecter des fonds pour leur cause. - Meghan G.

Frais

GoFundMe ne facture pas de frais de plateforme pour les collectes de fonds personnelles ou à but non lucratif, mais les frais de traitement pour chaque don s'élèvent à 2,9 % + 0,30 $. Les donateurs peuvent laisser des pourboires facultatifs pour que la plateforme reste gratuite.

GoFundMe a un rapport qualité-prix de 4,1 /5 sur Capterra. Bien que GoFundMe soit souvent présenté comme un outil de collecte de fonds gratuit, les frais de plateforme sont répercutés sur votre organisation et peuvent déduire des sommes importantes du total des collectes de fonds.

Zeffy garantit que vous utilisez un outil gratuit, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais cachés (pas de frais de transaction ni de frais de plateforme).

Caractéristiques

GoFundMe a une note de 4,2 /5 caractéristiques sur Capterra.

Financement flexible: Les organisations à but non lucratif conservent les fonds (moins les frais) sans minimum.

Dons déductibles des impôts: Reçus fiscaux pour les organisations à but non lucratif vérifiées.

GoFundMe Charity: Pages personnalisables et transferts sécurisés pour les organisations à but non lucratif.

Partage facile: Partagez vos campagnes via les médias sociaux, le courrier électronique ou des liens directs.

Informations sur les donateurs: Accédez à des données et à des informations détaillées sur les donateurs.

Dons récurrents: Les donateurs peuvent mettre en place des contributions automatiques.

Appréciation des donateurs: Remerciez les donateurs individuellement à l'aide du tableau de bord.

Soutien à la clientèle

GoFundMe a une note de service client de 3,9/5 sur Capterra.

Centre d'aide: Guides en libre-service, FAQ et articles.

Assistance par e-mail: Accès direct à l'équipe GoFundMe pour des questions spécifiques.

Équipe chargée de la confiance et de la sécurité: Assistance personnalisée en cas de problèmes majeurs via un chat en ligne.

Pourquoi cette organisation à but non lucratif a choisi d'abandonner GoFundMe

Loose Ends, une organisation à but non lucratif qui aide les familles endeuillées à réaliser des projets textiles inachevés, a d'abord utilisé GoFundMe, mais les frais élevés l'ont amenée à chercher ailleurs. L'organisation a trouvé la plateforme gratuite de Zeffy (pas de frais de transaction ou de plateforme). Elle a augmenté la participation des donateurs, développé ses opérations, embauché du personnel, élargi son réseau de bénévoles et économisé plus de 1 700 dollars.

Les meilleures alternatives à GoFundMe

Il est bon de garder ses options ouvertes. Si GoFundMe ne répond pas à vos besoins actuels ou si vous avez besoin de plus d'aide pour atteindre votre objectif de collecte de fonds, envisagez ces alternatives à GoFundMe:

Zeffy

Zeffy se démarque sur le marché encombré des plateformes de collecte de fonds grâce à son approche révolutionnaire : la collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à ses concurrents qui facturent des frais de plateforme, des frais de transaction ou des abonnements mensuels, Zeffy ne facture absolument rien. Cela signifie que chaque dollar donné par l'intermédiaire de Zeffy peut aller directement à votre mission lorsque les donateurs choisissent de couvrir les frais de traitement des paiements.

‍

Caractéristiques principales :

100% gratuit et conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif (plus de fonds pour votre mission !)

Dons en ligne

Pages de collecte de fonds personnalisées avec marque

Événement et tombolas

Vendre des produits et des services

Campagnes de crowdfunding

Créer des campagnes peer-to-peer

Adhésions

Thermomètre de la collecte de fonds

Dons récurrents

Outils de collecte de fonds de pair à pair

Encans

SpotFund

Spotfund est une plateforme facile à utiliser pour les campagnes de collecte de fonds personnelles, sans frais d'installation ni de transaction.

‍

Caractéristiques principales :

Installation facile

Suivi de la collecte de fonds

Un compte bancaire américain est nécessaire pour faire un don

Feu de joie

Bonfire est la meilleure solution pour les collectes de fonds basées sur les produits, offrant des ventes de vêtements personnalisés sans coûts initiaux.

‍

Caractéristiques principales :

Idéal pour les créateurs et les petites entreprises

Téléchargement d'illustrations personnalisées pour les vêtements

Connaissance et reconnaissance de la marque

Zeffy, la meilleure alternative à GoFundMe

Vous cherchez une alternative à GoFundMe qui vous permette de consacrer plus d'argent à votre mission ? Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne entièrement gratuite, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre. Contrairement à GoFundMe, qui facture 2,9 % plus 0,30 $ par don, Zeffy ne facture absolument aucuns frais de plateforme ou de traitement, ce qui signifie que 100 % de chaque don peut aller directement à votre cause lorsque les donateurs choisissent de couvrir les frais de carte de crédit.

Outre les économies réalisées, Zeffy offre des fonctionnalités intéressantes que GoFundMe ne propose pas, notamment des outils de gestion d'événements gratuits, des reçus fiscaux automatiques et des options de dons récurrents faciles à mettre en place.

GoFundMe Reviews FAQs

GoFundMe est-il digne de confiance ? Oui, GoFundMe jouit d'une grande confiance et est utilisé pour les collectes de fonds personnelles et à but non lucratif. Certaines personnes s'inquiètent des escroqueries et de la réputation de la marque, mais l'équipe Trust & Safety est en place pour protéger contre les risques.

Combien GoFundMe prélève-t-il sur un don de 100 dollars ? GoFundMe prélève 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement. Pour un don de 100 $, vous recevrez 96,80 $ après les frais.

GoFundMe est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ? GoFundMe ne facture pas de frais de plateforme pour les organisations à but non lucratif. Cependant, il y a des frais de traitement des paiements d'environ 2,9 % plus 0,30 $ par don. Cela signifie que si une personne fait un don de 100 $, votre association recevra environ 96,80 $ après déduction des frais.

Quel est l'inconvénient de GoFundMe ? Bien que GoFundMe soit populaire, il présente certains inconvénients : Frais : GoFundMe facture des frais de traitement des paiements (2,9 % + 0,30 $ par don), ce qui réduit le montant total reçu. La concurrence : Votre campagne est en concurrence avec des milliers d'autres pour attirer l'attention. Problèmes de confiance : Certains donateurs s'inquiètent des escroqueries sur les plateformes de crowdfunding Fonctionnalités limitées pour les organisations à but non lucratif : Manque d'outils spécialisés offerts par les plateformes spécifiques aux organisations à but non lucratif. Délais de retrait : La réception des fonds peut prendre de 2 à 5 jours ouvrables.

Existe-t-il une meilleure option que GoFundMe ? Zeffy est une excellente alternative pour les organisations à but non lucratif : Pas de frais de plateforme (100% des dons peuvent aller à votre cause lorsque les donateurs couvrent les frais) Fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif, telles que la gestion des événements et les reçus fiscaux automatiques Options de dons récurrents pour un financement durable

