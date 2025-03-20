Comment Zeffy peut être gratuit ?
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

2025 GoFundMe Reviews : Ce que disent les organisations à but non lucratif

20 mars 2025

GoFundMe est une plateforme de collecte de fonds très populaire. Les particuliers et les organisations à but non lucratif peuvent utiliser cet outil simple et accessible pour collecter des fonds, mais comment savoir s'il est fait pour vous ?

Nous allons nous pencher sur les évaluations de GoFundMe en soulignant les points forts, les considérations, les prix, et plus encore, afin que vous puissiez décider si GoFundMe ou un autre site de collecte de fonds est fait pour vous.

Qu'est-ce qui différencie GoFundMe des autres plateformes ?

Les gens sont attirés par GoFundMe pour les raisons suivantes :

Découvrez les meilleures plateformes de crowdfunding pour les organisations à but non lucratif.

Critiques de GoFundMe

Voyons maintenant ce que les organisations apprécient et n'apprécient pas chez GoFundMe à l'aide d'avis réels et vérifiés.

Les pros de GoFundMe 

Sensibilisation à la cause

"J'ai récemment créé une association à but non lucratif et je m'efforce de collecter des fonds pour ma cause. Go Fund Me est un excellent moyen d'atteindre les membres de la communauté qui peuvent ou non être au courant de votre cause. Parler de finances et de collecte de fonds peut être une conversation gênante entre amis et en famille. Go Fund Me vous permet de promouvoir votre association de manière simple et pratique. Ils vous donnent des graphiques promotionnels à utiliser et ils offrent d'excellentes fonctions de gestion en coulisses. - Lauren F.

Installation facile

"Facile à mettre en place des campagnes de financement pour les petites organisations. - Romeu P.

Personnalisation‍

"L'avantage de GoFundMe, c'est qu'on peut choisir le problème particulier pour lequel on a besoin d'aide et le faire savoir aux donateurs. Cela donne un sentiment plus humaniste. J'aime aussi le fait qu'ils puissent voir les commentaires d'autres personnes, ce qui rend le site plus personnel" - Brytwauna T.

Quel est l'inconvénient de GoFundMe ?

Soutien à la clientèle

"Le service de chat du robot n'a pas été utile, mais je suis allé sur un chat en direct. Cette personne a été très polie mais n'a pas pu ou n'a pas voulu me parler par téléphone pour me guider dans le processus d'accès/de transfert des fonds. Au lieu de cela, j'ai dû passer par plusieurs fenêtres en ligne et une heure et demie plus tard, je n'ai pas réussi." - Brad

Politiques de paiement complexes

"Leur politique de paiement est obscure, confuse et arbitraire. Ils retiennent notre argent, font des remboursements aléatoires et ne versent pas les fonds à temps. Je ne ferai plus jamais appel à eux. - Matt B.

Réputation

"L'association entre GoFundMe, qui s'adresse généralement aux particuliers cherchant à financer quelque chose, et les organisations à but non lucratif n'est pas positive. Le nom GoFundMe Charity ne sonne pas très bien non plus. Nous n'avons jamais reçu un seul don par leur intermédiaire, tous nos donateurs préférant passer par PayPal." - Amanda C.

Frais

"Je n'étais pas fan des frais associés. Je pense qu'il devrait y avoir une réduction des frais pour les organisations à but non lucratif qui utilisent la plate-forme pour collecter des fonds pour leur cause. - Meghan G.

Frais

GoFundMe ne facture pas de frais de plateforme pour les collectes de fonds personnelles ou à but non lucratif, mais les frais de traitement pour chaque don s'élèvent à 2,9 % + 0,30 $. Les donateurs peuvent laisser des pourboires facultatifs pour que la plateforme reste gratuite.

GoFundMe a un rapport qualité-prix de 4,1 /5 sur Capterra. Bien que GoFundMe soit souvent présenté comme un outil de collecte de fonds gratuit, les frais de plateforme sont répercutés sur votre organisation et peuvent déduire des sommes importantes du total des collectes de fonds. 

Zeffy garantit que vous utilisez un outil gratuit, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais cachés (pas de frais de transaction ni de frais de plateforme).

Caractéristiques

GoFundMe a une note de 4,2 /5 caractéristiques sur Capterra.

Soutien à la clientèle

GoFundMe a une note de service client de 3,9/5 sur Capterra. 

Pourquoi cette organisation à but non lucratif a choisi d'abandonner GoFundMe

Loose Ends, une organisation à but non lucratif qui aide les familles endeuillées à réaliser des projets textiles inachevés, a d'abord utilisé GoFundMe, mais les frais élevés l'ont amenée à chercher ailleurs. L'organisation a trouvé la plateforme gratuite de Zeffy (pas de frais de transaction ou de plateforme). Elle a augmenté la participation des donateurs, développé ses opérations, embauché du personnel, élargi son réseau de bénévoles et économisé plus de 1 700 dollars.

Les meilleures alternatives à GoFundMe

Il est bon de garder ses options ouvertes. Si GoFundMe ne répond pas à vos besoins actuels ou si vous avez besoin de plus d'aide pour atteindre votre objectif de collecte de fonds, envisagez ces alternatives à GoFundMe:

Zeffy

Zeffy se démarque sur le marché encombré des plateformes de collecte de fonds grâce à son approche révolutionnaire : la collecte de fonds 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à ses concurrents qui facturent des frais de plateforme, des frais de transaction ou des abonnements mensuels, Zeffy ne facture absolument rien. Cela signifie que chaque dollar donné par l'intermédiaire de Zeffy peut aller directement à votre mission lorsque les donateurs choisissent de couvrir les frais de traitement des paiements.

Caractéristiques principales : 

Voyez exactement comment Zeffy se compare à GoFundMe.

SpotFund

Spotfund est une plateforme facile à utiliser pour les campagnes de collecte de fonds personnelles, sans frais d'installation ni de transaction.

Caractéristiques principales : 

Découvrez la comparaison entre Zeffy et Spotfund grâce à une analyse complète ici.

Feu de joie

Bonfire est la meilleure solution pour les collectes de fonds basées sur les produits, offrant des ventes de vêtements personnalisés sans coûts initiaux.

Caractéristiques principales : 

Lisez notre analyse complète des meilleures alternatives à GoFundMe.

Zeffy, la meilleure alternative à GoFundMe

Vous cherchez une alternative à GoFundMe qui vous permette de consacrer plus d'argent à votre mission ? Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne entièrement gratuite, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre. Contrairement à GoFundMe, qui facture 2,9 % plus 0,30 $ par don, Zeffy ne facture absolument aucuns frais de plateforme ou de traitement, ce qui signifie que 100 % de chaque don peut aller directement à votre cause lorsque les donateurs choisissent de couvrir les frais de carte de crédit.

Outre les économies réalisées, Zeffy offre des fonctionnalités intéressantes que GoFundMe ne propose pas, notamment des outils de gestion d'événements gratuits, des reçus fiscaux automatiques et des options de dons récurrents faciles à mettre en place.

GoFundMe Reviews FAQs

Oui, GoFundMe jouit d'une grande confiance et est utilisé pour les collectes de fonds personnelles et à but non lucratif. Certaines personnes s'inquiètent des escroqueries et de la réputation de la marque, mais l'équipe Trust & Safety est en place pour protéger contre les risques.

GoFundMe prélève 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement. Pour un don de 100 $, vous recevrez 96,80 $ après les frais.

GoFundMe ne facture pas de frais de plateforme pour les organisations à but non lucratif. Cependant, il y a des frais de traitement des paiements d'environ 2,9 % plus 0,30 $ par don. Cela signifie que si une personne fait un don de 100 $, votre association recevra environ 96,80 $ après déduction des frais.

Bien que GoFundMe soit populaire, il présente certains inconvénients :

  • Frais : GoFundMe facture des frais de traitement des paiements (2,9 % + 0,30 $ par don), ce qui réduit le montant total reçu.
  • La concurrence : Votre campagne est en concurrence avec des milliers d'autres pour attirer l'attention.
  • Problèmes de confiance : Certains donateurs s'inquiètent des escroqueries sur les plateformes de crowdfunding
  • Fonctionnalités limitées pour les organisations à but non lucratif : Manque d'outils spécialisés offerts par les plateformes spécifiques aux organisations à but non lucratif.
  • Délais de retrait : La réception des fonds peut prendre de 2 à 5 jours ouvrables.

    • Zeffy est une excellente alternative pour les organisations à but non lucratif :

  • Pas de frais de plateforme (100% des dons peuvent aller à votre cause lorsque les donateurs couvrent les frais)
  • Fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif, telles que la gestion des événements et les reçus fiscaux automatiques
  • Options de dons récurrents pour un financement durable

    • Pas à 100%. Lorsque quelqu'un fait un don par l'intermédiaire de GoFundMe :

  • L'organisateur de la campagne reçoit le don moins les frais de traitement du paiement.
  • Pour un don de 100 dollars, environ 96,80 dollars reviennent au bénéficiaire après déduction des frais.
  • Des fonctions supplémentaires telles que le pourboire peuvent réduire davantage le montant si les donateurs choisissent de le faire

