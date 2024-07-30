Les associations de parents d'élèves (PTA) constituent l'épine dorsale de nombreuses communautés scolaires, comblant le fossé entre la maison et la salle de classe. Ces groupes de bénévoles jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience éducative des élèves.

Ce blog présente 12 idées originales de collecte de fonds pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Découvrez comment dynamiser votre communauté scolaire et augmenter votre potentiel de collecte de fonds grâce à ces idées de collecte de fonds créatives et engageantes pour les organisations à but non lucratif.

Les 12 meilleures idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves

Qu'est-ce qu'une collecte de fonds de l'association de parents d'élèves ?

Une collecte de fonds de l'association des parents d'élèves est un événement ou une activité organisée dans le but de collecter des fonds pour l'association des parents d'élèves d'une école. L'objectif n'est pas seulement de collecter des fonds, mais aussi d'impliquer la communauté scolaire et de favoriser un sentiment d'appartenance.

Ces événements impliquent souvent les élèves, les parents, les enseignants et parfois la communauté dans son ensemble. Il peut s'agir d'événements ponctuels, comme un carnaval ou un gala, ou de campagnes permanentes, comme une soirée restaurant mensuelle dont une partie des recettes est reversée à l'école.

Les fonds collectés grâce à ces idées de collecte de fonds pour les écoles peuvent servir à.. :

Achat de nouvelles technologies pour les salles de classe

Financement de sorties sur le terrain ou d'excursions éducatives

Soutenir les programmes artistiques et musicaux

Fournir des équipements de terrain de jeu ou des équipements sportifs

Financement de bourses d'études ou de programmes éducatifs spéciaux

5 idées de collecte de fonds pour les écoles primaires

1. Rock-a-thon

Un Rock-A-Thon est un événement amusant et engageant au cours duquel les participants s'engagent à se "balancer" (sur des chaises à bascule) pendant une période déterminée. L'objectif de ce type de marathon est de collecter des fonds auprès des familles des participants.

Pour organiser un rock-a-thon, vous devez commencer par rassembler des participants, notamment des élèves, des parents, des membres de la communauté et des enseignants. Choisissez un endroit approprié pour installer plusieurs chaises à bascule, par exemple le gymnase de l'école, un centre communautaire ou un espace extérieur.

Lancez l'événement en demandant aux participants de se balancer à tour de rôle sur leur chaise pendant des intervalles déterminés. Pendant que le jeu se déroule, les membres de la famille, les amis et les membres de la communauté font des promesses de dons en fonction de la durée pendant laquelle les participants se balancent sur leur chaise.

Offrez des récompenses ou une reconnaissance aux participants qui se balancent le plus longtemps, qui collectent le plus d'argent ou qui font preuve du meilleur état d'esprit. Maintenez l'attention des participants et des sympathisants avec de la musique, des jeux, de la nourriture et d'autres activités.

2. Concours d'orthographe

Un concours d'orthographe est un marathon organisé au niveau de l'école primaire ou de la classe, au cours duquel les participants doivent épeler un certain nombre de mots dans un laps de temps donné.

Commencez votre concours d'orthographe en encourageant les élèves à s'inscrire et à participer. Fournissez un formulaire en ligne où les sponsors peuvent s'engager à verser un montant par mot correctement orthographié ou faire des dons forfaitaires.

Le jour de l'événement, demandez aux élèves d'épeler les mots à tour de rôle dans le cadre d'un test ou d'une compétition, soit en classe, soit dans le gymnase, par exemple

Veillez à recruter des volontaires pour noter le nombre de mots épelés correctement par chaque élève.

3. Soirée des parents

Une soirée des parents est une activité de collecte de fonds au cours de laquelle les parents paient pour une activité à laquelle ils peuvent se rendre pendant que les enfants sont gardés dans un endroit sûr et supervisé.

Le processus est simple : il s'agit de choisir un lieu de garde, de réunir une équipe de bénévoles pour encadrer les enfants et de fixer un tarif raisonnable pour les parents.

Les occasions spéciales, comme la Saint-Valentin, sont des moments privilégiés pour organiser ce type d'événement. Voici quelques activités amusantes et adaptées à l'âge des enfants pour une soirée parents : soirée cinéma en plein air, cours de cuisine, soirée jeux, déguisement à thème, soirée dansante et chasse au trésor.

4. Vente de pâtisseries

Une vente de pâtisseries est un excellent moyen de faire participer les parents et les enfants à une activité commune. Elle peut avoir lieu dans les écoles, les parcs ou les centres d'activités communautaires.

Demandez aux parents et aux enfants de préparer leurs friandises préférées et organisez la vente dans un endroit très fréquenté de l'école, comme l'entrée.

Proposez un mélange de friandises populaires comme des biscuits, des cupcakes et des brownies. Inclure des options sans noix Fixer des prix justes et créer une présentation attrayante Promotion par le biais des courriels de l'école, des affiches et des médias sociaux. Le jour de la vente, s'installer à l'avance et maintenir la propreté. Étiqueter clairement les articles et compter les gains à la fin Remercier tous ceux qui ont apporté leur aide et leur contribution

Pensez aux produits à la mode comme les tartes, les tartelettes, les roulés à la cannelle et les options spéciales (sans gluten, végétaliennes, adaptées aux allergies).

5. Pique-nique de l'école

L'été est idéal pour les pique-niques scolaires et les collectes de fonds de l'association des parents d'élèves (PTA) dans l'enceinte de l'école ou dans les parcs environnants.

Installez des stands de nourriture qui vendent des collations, des repas et des boissons aux participants. La nourriture peut être faite maison ou provenir de partenariats avec des vendeurs locaux qui acceptent de faire des dons.

Maintenez l'intérêt des participants en introduisant des compétitions amicales supplémentaires, telles que le tir à la corde, les courses en sac et les courses de relais. Stimulez votre événement de collecte de fonds en vendant des billets d'entrée grâce au logiciel de billetterie 100% gratuit de Zeffy.

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a révolutionné son approche de la collecte de fonds en 2023. En passant à la plateforme 100% gratuite de Zeffy, ils ont collecté 2 919 $ et économisé 146 $ en frais.

La fonction Tap-to-pay de Zeffy, qui permet d'effectuer des paiements en personne sans équipement supplémentaire. Ce changement a permis de moderniser leurs événements et d'augmenter considérablement leur potentiel de collecte de fonds.

4 idées de collecte de fonds pour les écoles moyennes

6. Spectacle de talents

Un spectacle de talents est une idée courante de collecte de fonds pour les collégiens qui encourage les dons en ligne. Au lieu d'un spectacle de talents traditionnel, optez pour une production théâtrale amusante, engageante et collaborative mettant en scène les parents eux-mêmes. Cette approche permet non seulement de faire ressortir la créativité des parents, mais aussi de créer un événement mémorable pour l'ensemble de la communauté.

Commencez par choisir un thème populaire pour la soirée. Explorez des options telles que les contes de fées, les histoires classiques ou les séries télévisées modernes comme Friends.

Les parents peuvent jouer de courtes pièces de théâtre ou des sketches basés sur ces thèmes, en visant l'hilarité, l'émotion ou les deux à la fois, afin de divertir le public.

Incluez des spectacles musicaux, ce qui encouragera les parents ayant des talents de chanteurs à participer et ajoutera de la variété au spectacle.

Par exemple, P.S. 40 Manhattan, qui promeut le développement d'élèves confiants, compatissants et responsables, a vendu de la publicité pour son spectacle annuel de talents. Ils ont utilisé le système de billetterie 100% gratuit de Zeffy pour collecter plus de 1 700 dollars et ont économisé 86 dollars de frais.

7. Chasse au trésor

Une chasse au trésor est une idée de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves qui encourage le travail d'équipe entre les enfants, les parents et les enseignants. Elles favorisent la résolution de problèmes et les aptitudes à la communication lorsque les participants travaillent ensemble pour trouver des objets cachés.

Commencez par choisir un thème pour rendre la chasse au trésor plus excitante. Il peut s'agir de la nature, de l'histoire, des monuments locaux ou d'un jour férié.

Choisissez une date et un lieu. La chasse au trésor peut se dérouler sur le parking de l'école ou dans un quartier.

Créez des équipes pour la chasse au trésor. Il est préférable que les équipes soient composées de familles, d'amis ou de camarades de classe.

Fixez des frais d'inscription pour les participants et offrez des réductions aux premiers arrivés pour les encourager à s'inscrire. Nous recommandons de vendre des articles tels que des kits de chasse au trésor ou des paquets de collations pour collecter davantage de fonds.

8. Collecte de fonds pour la vente de chaussures

Les collectes de chaussures sont un moyen rapide et facile de collecter des fonds tout en soutenant l'éducation d'un enfant. Le concept est simple : les familles et les membres de la communauté font don de chaussures légèrement usées, usagées ou neuves.

Cette idée classique de collecte de fonds pour les organisations de parents d'élèves implique quelques étapes stratégiques.

Organiser une campagne de collecte au sein de l'école et de la communauté locale

Faire passer le message par le biais de bulletins d'information, de médias sociaux, d'annonces dans les écoles et de bulletins communautaires, en encourageant les familles à faire don de leurs chaussures légèrement usées, usagées ou neuves.

Installer des bacs de collecte dans des endroits pratiques tels que le hall d'entrée de l'école, les centres communautaires et les entreprises locales afin de permettre aux gens de déposer facilement leurs dons.

Établissez des partenariats avec d'autres organisations à but non lucratif qui vous fourniront tout le matériel nécessaire, y compris les sacs de collecte, les affiches promotionnelles et la logistique d'expédition.

Une fois les chaussures collectées, elles sont pesées et votre PTA est payée en fonction du poids total. Plus vous collectez de chaussures, plus vous récoltez de fonds.

Pendant la période de collecte, nous vous recommandons d'impliquer votre communauté avec des mises à jour et des rappels réguliers. Racontez des anecdotes sur l'impact de la collecte de chaussures et sur la manière dont les fonds collectés soutiendront votre école.

Après la collecte de chaussures, célébrez votre succès en faisant une annonce de remerciement. Reconnaissez les contributions de toutes les personnes impliquées, des donateurs aux bénévoles, et partagez les résultats de la collecte.

9. Festival d'automne

Une collecte de fonds pour un festival d'automne est le moyen idéal de célébrer l'automne. Le concours de peinture de citrouilles est la pièce maîtresse de votre festival d'automne, plutôt que d'organiser plusieurs activités.

Commencez par créer des espaces confortables pour s'asseoir, avec des tables drapées de toiles de protection. Proposez des petites citrouilles de différentes formes et tailles pour stimuler l'imagination des enfants.

Fournissez des peintures, des pinceaux et des éponges non toxiques pour permettre aux enfants de donner vie à leurs citrouilles. Ajoutez des accessoires amusants tels que des paillettes, des yeux globuleux, des autocollants et des pochoirs pour ajouter une touche personnelle unique.

Installez plusieurs stations d'art avec des exemples de dessins et des guides étape par étape pour inspirer les enfants. Recruter des bénévoles sympathiques et des professeurs d'art pour aider à donner des conseils et des encouragements à chaque enfant.

Pour collecter davantage de fonds lors de ce concours, envisagez de vendre des aliments sur le thème de l'automne, tels que des pommes au caramel, du cidre, du pop-corn, des hot-dogs, du chili et des produits de boulangerie.

Vous pouvez également établir des partenariats avec des camions de nourriture locaux et faire en sorte qu'une partie de leurs ventes soit affectée à votre collecte de fonds.

3 idées de collecte de fonds pour les écoles secondaires

10. Soirée Trivia

L'idée d'organiser une soirée trivia pour votre PTA peut être intéressante à bien des égards. Commencez par former un comité chargé de la planification et de l'exécution de l'événement.

Décidez d'une date et choisissez un lieu, comme le gymnase ou la cafétéria de l'école. Fixez un objectif de collecte de fonds et créez un budget détaillé, en tenant compte des coûts tels que la location du lieu (le cas échéant), les prix, les rafraîchissements et le matériel promotionnel.

Choisissez un thème pour la soirée trivia, par exemple les connaissances générales, la culture pop, l'histoire d'une décennie spécifique, les sciences ou les sports. Planifiez le format de l'événement, y compris le nombre de tours, les types de questions et la façon dont les équipes seront formées.

Nous suggérons de regrouper les équipes de parents, d'enseignants et d'élèves pour des concours amusants sur différents sujets. Il s'agit d'un mélange de questions faciles et difficiles afin de maintenir l'intérêt de tous les membres de l'équipe.

11. Soirée de collecte de fonds au restaurant

Les soirées de collecte de fonds dans les restaurants sont un excellent moyen de collecter des fonds. Elles permettent également aux membres de la communauté de se rencontrer dans un cadre détendu.

Lors de ces événements, les amis, la famille et les membres de la communauté se réunissent dans un restaurant local, où une partie des recettes de la soirée est reversée à votre école.

Pour réussir une soirée de collecte de fonds dans un restaurant, commencez par identifier les restaurants locaux prêts à participer. Discutez ensuite des conditions de partenariat avec ces restaurants, y compris du pourcentage à reverser.

Installer des tables d'information expliquant aux convives l'objectif de l'événement. Après l'événement, recueillir les dons des restaurants.

12. Vente de produits dérivés de l'école

La vente de vêtements d'esprit est un excellent moyen pour les associations de parents d'élèves de collecter des fonds et de promouvoir la fierté de l'école. Commencez par collaborer avec des fabricants locaux et fabriquez des vêtements personnalisés portant le logo ou l'emblème de l'école.

Proposer aux parents, aux enseignants et aux élèves une large gamme de vêtements d'esprit à vendre dans des styles, des couleurs et des tailles variés pour répondre à tous les goûts.

Pour le rendre plus attrayant, faites participer les parents et les élèves à la création de modèles personnalisés esthétiquement attrayants. Proposer plusieurs options d'achat, comme l'achat en ligne et l'achat en personne à l'école.

Pensez à planifier les ventes en fonction de certaines saisons. Par exemple, proposez des capuches et des couvertures en hiver et des t-shirts et des polos en été.

Dernières réflexions sur les idées de collecte de fonds du PTO

L'organisation d'une collecte de fonds pour une association de parents d'élèves doit être une expérience amusante et passionnante pour toutes les personnes impliquées, et non une expérience stressante. Lorsque vous planifiez une collecte de fonds, assurez-vous qu'elle ne coïncide pas avec des jours fériés, des examens ou d'autres événements communautaires locaux.

Pour que votre événement soit une réussite, pensez à ce que la communauté aime. Quels types d'événements les enthousiasment ? Parlez-en au comité de l'association des parents d'élèves et choisissez parmi notre liste de 12 idées créatives pour organiser la parfaite collecte de fonds de l'association des parents d'élèves.

Utilisez une plateforme de billetterie événementielle pour gérer plus efficacement votre collecte de fonds. Le logiciel de billetterie événementielle 100% gratuit de Zeffy vous aide à gérer votre événement, depuis sa création et sa promotion jusqu'au suivi et à l'analyse de votre collecte de fonds.

FAQ sur les idées de collecte de fonds pour les associations de parents d'élèves

Pourquoi une association de parents d'élèves doit-elle collecter des fonds ? Une PTA doit collecter des fonds pour faire une réelle différence dans la vie des élèves et de la communauté scolaire. Les collectes de fonds permettent de fournir des ressources et des programmes supplémentaires que le budget de l'école ne peut pas couvrir, tels que de nouveaux livres de bibliothèque, de la technologie pour les classes ou des excursions spéciales. Grâce aux activités de collecte de fonds de l'APE, les écoles peuvent proposer des activités extrascolaires enrichissantes aux élèves. En outre, la collecte de fonds rassemble l'ensemble de la communauté scolaire. En travaillant côte à côte, les parents, les enseignants et les élèves peuvent développer un sentiment d'unité et d'objectif commun. C'est un moyen pour chacun de contribuer à l'amélioration de l'école.

Comment établir un budget pour la collecte de fonds de l'APE ? Pour établir un budget pour la collecte de fonds de la PTA, commencez par déterminer le montant total des fonds nécessaires pour vos événements et projets. Dressez ensuite la liste de toutes les dépenses prévues, y compris la location du lieu, les décorations, les fournitures, le matériel de marketing et tout autre coût associé à vos activités. Ensuite, estimez les revenus que vous espérez tirer de chaque activité de collecte de fonds, comme la vente de billets, les parrainages et les dons. Soyez réaliste quant au montant que vous pouvez collecter en vous basant sur des événements antérieurs ou des activités similaires. Une fois que vous avez une idée claire des dépenses et des revenus potentiels, comparez-les pour vous assurer que les revenus prévus couvrent vos coûts. En cas de déficit, envisagez d'ajuster vos objectifs de collecte de fonds, de rechercher des sponsors supplémentaires ou de réduire vos dépenses.