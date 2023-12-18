Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury passe à la collecte de fonds et aux paiements en ligne avec Zeffy.

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury organise chaque année un certain nombre de collectes de fonds et d'événements pour et à l'école. Jusqu'à cette année (2023), ils n'acceptaient que les dons en espèces ou par chèque.

Lorsqu'il a décidé d'accepter les paiements électroniques via une plateforme de collecte de fonds en ligne, le PTO de l'école primaire de Shrewsbury s'est mis à la recherche d'un partenaire qui lui permettrait de conserver la plus grande partie possible de ses dons.