Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Toutes les autres histoires
18 décembre 2023
|
3 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury passe à la collecte de fonds et aux paiements en ligne avec Zeffy.

Montant collecté
$36,439
Montant épargné
$1,822
Rédigé par
David Purkis
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de l'école primaire de Shrewsbury

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury est une fondation caritative et éducative à but non lucratif de type 501(c)(3) qui est soutenue financièrement par des dons et des collectes de fonds. Son personnel est composé d'un groupe de parents et d'enseignants bénévoles dévoués et, jusqu'à récemment, il n'acceptait que les dons en espèces ou par chèque.

$1,822
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury organise chaque année un certain nombre de collectes de fonds et d'événements pour et à l'école. Jusqu'à cette année (2023), ils n'acceptaient que les dons en espèces ou par chèque.

Lorsqu'il a décidé d'accepter les paiements électroniques via une plateforme de collecte de fonds en ligne, le PTO de l'école primaire de Shrewsbury s'est mis à la recherche d'un partenaire qui lui permettrait de conserver la plus grande partie possible de ses dons.  

La solution 100% gratuite

Lorsque le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a découvert Zeffy, il a aimé ce qu'il a vu et a creusé un peu plus loin. Lorsqu'ils ont découvert que notre plateforme de collecte de fonds était en fait 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, ils ont été enthousiasmés. Puis, lorsqu'ils ont appris que nous couvrions même les frais de transaction par carte de crédit et que nous acceptions les paiements en personne grâce à notre application Tap-to-pay, ils ont décidé qu'il fallait absolument qu'ils nous essaient.

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

J'économise sur les frais et j'en apprécie chaque minute !

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a maintenant créé deux formulaires en ligne en utilisant notre fonction de don et notre solution de commerce électronique. Ils adorent Tap-to-pay qui leur permet d'accepter les paiements en personne lors de leurs événements sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. (Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un iPhone).

Même si le PTO de l'école primaire de Shrewsbury commence tout juste à utiliser Zeffy, il économise déjà sur les frais et apprécie les solutions offertes par Zeffy. Mais nous laisserons Cait du PTO de l'école élémentaire de Shrewsbury parler d'elle-même :

« C’est la première année que nous utilisons un mode de paiement électronique. Nous avons organisé notre premier formulaire la semaine dernière et les commentaires ont été incroyables. Tout le monde aime une option électronique et nous pouvons supprimer la trace écrite ! Gagnant, gagnant pour les deux !
Cait Gilbert
Faites un don pour soutenir l'école primaire de Shrewsbury

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
Saviez-vous que
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.