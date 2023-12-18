Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury passe à la collecte de fonds et aux paiements en ligne avec Zeffy.

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury est une fondation caritative et éducative à but non lucratif de type 501(c)(3) qui est soutenue financièrement par des dons et des collectes de fonds. Son personnel est composé d'un groupe de parents et d'enseignants bénévoles dévoués et, jusqu'à récemment, il n'acceptait que les dons en espèces ou par chèque.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury organise chaque année un certain nombre de collectes de fonds et d'événements pour et à l'école. Jusqu'à cette année (2023), ils n'acceptaient que les dons en espèces ou par chèque.
Lorsqu'il a décidé d'accepter les paiements électroniques via une plateforme de collecte de fonds en ligne, le PTO de l'école primaire de Shrewsbury s'est mis à la recherche d'un partenaire qui lui permettrait de conserver la plus grande partie possible de ses dons.
La solution 100% gratuite
Lorsque le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a découvert Zeffy, il a aimé ce qu'il a vu et a creusé un peu plus loin. Lorsqu'ils ont découvert que notre plateforme de collecte de fonds était en fait 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif, ils ont été enthousiasmés. Puis, lorsqu'ils ont appris que nous couvrions même les frais de transaction par carte de crédit et que nous acceptions les paiements en personne grâce à notre application Tap-to-pay, ils ont décidé qu'il fallait absolument qu'ils nous essaient.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Gestion des donateurs

Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
J'économise sur les frais et j'en apprécie chaque minute !
Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a maintenant créé deux formulaires en ligne en utilisant notre fonction de don et notre solution de commerce électronique. Ils adorent Tap-to-pay qui leur permet d'accepter les paiements en personne lors de leurs événements sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. (Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un iPhone).
Même si le PTO de l'école primaire de Shrewsbury commence tout juste à utiliser Zeffy, il économise déjà sur les frais et apprécie les solutions offertes par Zeffy. Mais nous laisserons Cait du PTO de l'école élémentaire de Shrewsbury parler d'elle-même :
« C’est la première année que nous utilisons un mode de paiement électronique. Nous avons organisé notre premier formulaire la semaine dernière et les commentaires ont été incroyables. Tout le monde aime une option électronique et nous pouvons supprimer la trace écrite ! Gagnant, gagnant pour les deux !
Cait Gilbert