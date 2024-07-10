Comment Zeffy peut être gratuit ?
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment gérer et suivre les cotisations des membres

10 juillet 2024

Les cotisations des membres ne sont peut-être pas l'aspect le plus tape-à-l'œil de la construction d'une communauté, mais elles sont le carburant qui permet aux programmes de continuer à fonctionner. 

Peut-être organisez-vous un programme d'adhésion et avez-vous besoin d'un moyen de déterminer les prix, les calendriers de paiement, les paliers et la manière de collecter les cotisations. Ou peut-être êtes-vous un membre potentiel ou actuel d'une organisation, curieux de connaître la raison d'être des cotisations et la valeur qu'elles offrent. 

Quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour comprendre, gérer et suivre les cotisations des membres.

Table des matières :

Qu'est-ce qu'une cotisation ?

Les cotisations sont les droits que les membres versent à une organisation pour y entrer ou y participer. Les organisations à but non lucratif, les associations, les chambres de commerce, les sociétés professionnelles et les clubs ont souvent des programmes d'adhésion.

Les organisations fournissent une valeur ajoutée grâce aux cotisations versées par les membres, qui sont généralement perçues régulièrement. Certaines organisations versent des cotisations mensuelles, tandis que d'autres utilisent des modèles annuels, que nous examinerons prochainement.

Pourquoi les cotisations sont-elles si importantes pour les associations, les chambres et les autres organisations ?

Modèles d'adhésion : cotisations pluriannuelles, annuelles ou mensuelles

Nous examinerons ci-dessous deux modèles d'adhésion courants, en présentant les possibilités et les points à prendre en compte pour décider de ce qui vous convient le mieux.

Tableau réactif
Type de contribution de l'organisation Limitation du pourcentage que vous pouvez déduire de votre revenu brut ajusté
Adhésion pluriannuelle
  • Il est pratique de ne devoir payer qu'une fois par an.
  • La planification des recettes est plus prévisible.
  • Les cotisations sont payées d'avance pour toute l'année.
  • L'engagement est plus facile et favorise la rétention.
  • Il y a moins de rappels de renouvellement et de possibilités de résiliation.
  • Un investissement à long terme peut vous permettre de fidéliser davantage vos membres.
    		•
  • Il est plus difficile de suivre les succès tout au long de l'année.
  • L'engagement des membres peut être affecté.
  • Les possibilités de mise à niveau sont moins fréquentes.
  • Il se peut que l'engagement initial soit plus difficile à obtenir.
  • La possibilité de modifier les paliers, d'annuler ou de sauter des mois, dont jouissent de nombreux consommateurs modernes, est moins grande.
    		•
    Cotisations mensuelles
  • Un niveau d'engagement moins élevé peut entraîner un plus grand nombre d'inscriptions.
  • Les paiements mensuels permettent d'alléger la charge financière.
  • Les revenus mensuels peuvent être plus faciles à suivre.
  • Les membres disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour adhérer ou quitter l'organisation.
  • Vous pouvez avoir des opportunités d'engagement plus fréquentes.
  • Il y a une capacité d'adaptation pour répondre aux besoins des différents membres, en particulier des jeunes générations ou des personnes ayant des difficultés financières.
    		•
  • Il est plus difficile de trouver des cotisations mensuelles et d'augmenter les prix.
  • Les revenus sont moins prévisibles et les membres peuvent annuler à tout moment.
  • Les taux de désabonnement peuvent être plus élevés, ce qui peut avoir un impact sur la fidélité et les relations avec les donateurs.
  • Il y a naturellement plus de travail administratif pour gérer les nouveaux membres, les membres existants et les membres qui changent.
  • Les recettes et la budgétisation sont plus difficiles à prévoir, car les flux de trésorerie fluctuent.
  • Les coûts de marketing et de fidélisation sont généralement plus élevés.
    		•

    Comprendre les niveaux d'adhésion

    Les niveaux d'adhésion permettent aux organisations d'offrir à leurs membres des options à différents prix et avantages. La structure permet également aux personnes d'accroître leur engagement et de voir plus de valeur.

    Conseils pour la création et la tarification des niveaux d'adhésion

    Trouvez des idées pour nommer les paliers et d'autres conseils pour une adhésion réussie des organisations à but non lucratif.

    Calcul des cotisations

    Que vous utilisiez une structure annuelle ou mensuelle, avec ou sans paliers, il est essentiel de calculer soigneusement les cotisations des membres. Vous trouverez ci-dessous des éléments importants à prendre en compte pour fixer le prix de vos cotisations, ainsi qu'une formule simple pour mettre en œuvre ce que vous aurez appris.

    Quel est le montant des cotisations ?

    La première étape du calcul des cotisations consiste à évaluer les coûts de votre organisation.

    Voici quelques coûts qu'il vous faudra suivre de près à partir de vos états financiers:

    À partir de là, vous devez comprendre vos objectifs de revenus pour l'année. Il est également utile d'examiner les normes du secteur et les frais facturés aux membres par des organisations similaires.

    Formule de calcul des cotisations

    La formule suivante vous aidera à déterminer les cotisations annuelles et mensuelles. Vous pouvez fixer un prix de base que vous pouvez ajuster légèrement en fonction de vos niveaux préférés.

    Formule de calcul de la cotisation annuelle de base

    Formule de cotisation de base mensuelle

    Pour tenir compte des paliers, vous pouvez prendre votre cotisation de base et y soustraire ou y ajouter le pourcentage que vous jugez équivalent à la valeur de chaque palier.

    Comment augmenter vos cotisations

    Naturellement, les cotisations augmenteront en fonction de l'économie et de la trajectoire de croissance de l'organisation. La formule de calcul des cotisations est un excellent outil auquel il convient de revenir.

    Au fur et à mesure que les coûts ou les valeurs des paliers d'une organisation augmentent, la formule produira l'impact que cela peut avoir sur les cotisations afin de maintenir l'évolutivité.

    Conseils pour la collecte des cotisations

    Maintenant que vous savez ce qu'il faut facturer, discutons de la meilleure façon de percevoir les cotisations. Les conseils suivants vous aideront à mettre en place un nouveau programme d'adhésion, à gérer les changements de prix ou à rafraîchir votre programme actuel afin d'augmenter le taux de fidélisation.

    Expliquer la valeur

    Chaque fois que vous demandez une cotisation à vos membres, il est important de réaffirmer la valeur qu'ils retireront de la transaction. 

    Veillez à :

    Diriger avec gratitude

    Remerciez toujours les membres pour leur engagement envers votre organisation et faites-leur savoir comment leurs contributions rendent le programme possible.

    Voici quelques façons de vous remercier :

    Faciliter les choses

    Offrez aux membres le moyen le plus simple de donner suite à vos communications. Que vous essayiez de les inciter à payer leur cotisation mensuelle, de les inciter à passer à un niveau supérieur ou de leur rappeler un renouvellement à venir, faites en sorte que la transaction soit aussi facile que possible.

    Assurez-vous que vos membres le peuvent :

    Communiquer les cotisations des membres et les augmentations de prix

    La transparence est essentielle lorsqu'il s'agit de communiquer sur les cotisations des membres. Plus tôt vous informerez les membres d'une augmentation de prix imminente, mieux ce sera. 

    Imaginez à quel point il est agréable d'être prévenu 60 jours à l'avance de l'augmentation d'une cotisation au lieu de quelques jours. Ce temps supplémentaire pour entretenir vos relations et expliquer les raisons de l'augmentation (et la valeur ajoutée pour les membres) contribue grandement à les fidéliser.

    S'appuyer sur un logiciel de gestion des adhésions

    Les logiciels de gestion des adhésions peuvent faciliter une communication personnalisée et fréquente. L'automatisation et les informations tirées de données solides renforcent les programmes d'adhésion.

    La solution de gestion des adhésions 100% gratuite de Zeffy aide les organisations :

    Étude de cas : Le programme d'adhésion de la Chambre de commerce du Grand Lowell avec Zeffy : une réussite

    La Greater Lowell Chamber of Commerce a transformé ses opérations grâce à la solution de gestion des membres et à la plateforme de collecte de fonds de Zeffy. Grâce à un moyen simple de renforcer la communauté et de collecter des contributions, la Chambre a collecté 3 100 dollars de cotisations annuelles et a économisé 155 dollars de frais.

    L'organisation utilise un langage créatif pour présenter les cotisations des membres comme un investissement qui offre une grande valeur aux entreprises qui s'inscrivent. La flexibilité du formulaire d'adhésion en ligne personnalisépermet de proposer des plans annuels, mensuels ou trimestriels afin d'attirer un plus grand nombre de membres et de maintenir des revenus prévisibles.

    Découvrez ce qu'il est possible de faire avec la solution de gestion des membres de Zeffy. Ne cherchez plus à développer votre programme d'adhésion et offrez à vos membres l'expérience moderne qui les fidélisera.

    Cotisations des membres : FAQ

    L'Association of Nonprofit Accountants & Finance Professionals propose quelques conseils utiles concernant le rôle des cotisations dans le processus comptable. Nous vous encourageons à creuser la question pour déterminer comment les programmes d'adhésion peuvent améliorer votre stratégie de collecte de fonds.

    En voici un résumé :

  • Les cotisations des membres sont comptabilisées en tant que recettes provenant de contrats avec des clients.
  • Les avantages accordés aux membres sont considérés comme des services ou des biens promis par l'organisation et comme des "obligations de performance" qui doivent être documentées lors de la comptabilisation des cotisations.
  • Les organisations doivent documenter la manière dont elles calculent la valeur de chaque avantage offert aux membres, à des fins de suivi et de comptabilité.
  • Les audits financiers annuels peuvent demander une justification des avantages accordés aux membres

    • Plongez dans les détails avec notre guide complet de la comptabilité des organisations à but non lucratif.

    La cotisation annuelle peut être préférable pour certaines organisations, tandis que la cotisation mensuelle peut l'être pour d'autres. Le tableau présenté plus haut dans cet article vous aidera à peser le pour et le contre.

    Voici quelques rappels :

  • Examinez les préférences et les réactions de vos membres en exploitant vos données.
  • Déterminer le modèle qui vous permet de maintenir votre stabilité financière
  • Demandez-vous si les avantages offerts aux membres correspondent mieux à des cotisations mensuelles ou à des engagements annuels.

    • Les cotisations des membres sont des dons déductibles des impôts à une organisation à but non lucratif ou à une autre cause charitable. L'organisation qui perçoit les cotisations doit avoir le statut 501(c)(3) et les transactions doivent être bien documentées et accompagnées d'un reçu fiscal valide.
    Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser une plateforme comme Zeffy pour générer automatiquement des reçus fiscaux pour les membres.

    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

