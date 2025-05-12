Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Cookies nécessaires à la fonctionnalité de base du site web.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies utilisés pour fournir le contenu le plus pertinent pour vous et vos besoins.
Cookies qui aident à comprendre les performances du site web, la façon dont les utilisateurs interagissent avec lui et à identifier les bogues.
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif (gratuit + payant) - Comparez les 14 meilleures options en 2025
12 mai 2025
Les organisations à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles créent des communautés passionnées autour de leur cause. Mais créer ces communautés et les gérer relève souvent du parcours du combattant.
Quel que soit l'enthousiasme de vos sympathisants, une gestion inefficace des adhésions peut s'avérer catastrophique pour votre organisation. C'est pourquoi il est essentiel de choisir le bon logiciel d'adhésion à but non lucratif, conçu pour alléger les charges administratives, améliorer la communication et favoriser une communauté dynamique et engagée.
Dans ce blog, nous dresserons la liste des meilleurs logiciels d'adhésion à but non lucratif, les avantages et les inconvénients, ainsi que le prix. De plus, nous vous présenterons les meilleures caractéristiques à prendre en compte lors du choix du meilleur logiciel pour votre organisation.
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des adhésions à but non lucratif ?
Les logiciels d'adhésion à but non lucratif sont conçus pour aider les organisations à but non lucratif à gérer leurs programmes d'adhésion. Ces plateformes fournissent des outils qui rationalisent les tâches liées à l'administration, à la communication, à l'engagement et à la fidélisation des membres.
Essentiellement, le logiciel d'adhésion à but non lucratif aide les organismes de bienfaisance à organiser leur base de données de membres. Cela permet d'augmenter la participation et de donner aux organisations à but non lucratif les moyens de prendre des décisions stratégiques concernant leur organisation.
Qu'est-ce qui fait le meilleur logiciel de gestion des adhésions ?
Le meilleur logiciel d'adhésion pour votre organisation dépend de vos besoins spécifiques, de vos objectifs et de la nature de votre programme d'adhésion. Quoi qu'il en soit, il existe quelques facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection du bon logiciel d'adhésion :
Formulaires d'adhésion personnalisables : Les logiciels d'adhésion à but non lucratif avec formulaires personnalisables permettent aux organisations de concevoir et d'adapter les formulaires d'inscription, de renouvellement et de mise à jour des informations en fonction de leurs besoins spécifiques.
Renouvellements automatiques: Certaines plateformes proposent des rappels automatiques aux membres lorsque leur adhésion doit être renouvelée, ce qui réduit le risque de perte d'adhésion.
Cartes de membre: Certains logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif permettent de générer et de gérer des cartes de membre numériques ou physiques. Ces cartes contiennent souvent les coordonnées des membres, le niveau d'adhésion et la date d'expiration.
Envoi automatique de reçus fiscaux : Cette fonction automatise le processus de génération et d'envoi automatique des reçus fiscaux pour les dons aux membres pour leurs contributions, y compris les cotisations et les dons. Elle garantit la conformité avec les réglementations fiscales et améliore la transparence des transactions financières.
Acceptation flexible des paiements : Proposez plusieurs options en ligne sécurisées pour traiter les paiements tels que les frais d'adhésion, les dons ou les contributions supplémentaires.
Le coût : De nombreux logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif facturent des frais de plateforme et d'utilisation. Cependant, les meilleurs logiciels pour les organisations à but non lucratif offrent des réductions ou sont totalement gratuits (comme Zeffy!). Ainsi, votre association peut consacrer une plus grande partie de ses fonds à ce qui compte le plus.
Outilsintégrés d'engagement des membres : Une adhésion réussie nécessite une communication continue et la création d'une communauté entre les sympathisants et l'association. Un bon logiciel d'adhésion à but non lucratif devrait offrir l'automatisation des courriels pour les remerciements et d'autres types d'engagement.
Gestion des membres: À l'instar d'une solution de gestion de la relation client (CRM) pour la gestion des donateurs, un logiciel de gestion des membres doit vous permettre de maintenir une base de données centralisée et organisée des membres, y compris leurs coordonnées, leur statut d'adhésion, les dates de renouvellement et l'historique de leur engagement.
Pourquoi ai-je besoin d'un logiciel d'adhésion pour mon association ?
Problèmes résolus par les logiciels de gestion des adhésions
Les logiciels d'adhésion transforment les opérations administratives en automatisant les tâches de routine qui prennent traditionnellement beaucoup de temps au personnel. En réduisant les processus manuels, les organisations peuvent améliorer :
Efficacité administrative : Les logiciels d'adhésion éliminent le fardeau des tâches manuelles en automatisant tout, de la saisie des données au traitement des paiements, en passant par les rappels de renouvellement. Le personnel peut ainsi se concentrer sur le travail stratégique plutôt que de s'enliser dans des tâches administratives quotidiennes qui peuvent prendre d'innombrables heures lorsqu'elles sont effectuées manuellement.
Communication : Un système centralisé résout le problème de la fragmentation des communications avec les membres en fournissant une plateforme unique pour la gestion de toutes les activités de sensibilisation des membres, y compris les courriels automatisés, les campagnes ciblées et le suivi de l'engagement.
Gestion financière : Le logiciel rationalise tous les processus financiers en automatisant la collecte des paiements, en traitant les paiements récurrents, en générant des factures et des reçus, en assurant le suivi des recettes et en s'intégrant aux systèmes comptables.
Gestion des données : Les plateformes modernes résolvent le problème de la dispersion des informations sur les membres en créant une base de données unique, sécurisée et consultable, qui maintient des profils complets des membres, garantit l'exactitude des données et élimine la nécessité de parcourir de multiples feuilles de calcul ou fichiers papier.
Gestion des événements : La gestion des événements est rationalisée grâce à des outils intégrés qui gèrent l'ensemble du processus, depuis l'inscription et le paiement jusqu'au suivi des présences et à la collecte des commentaires, tout en maintenant la connexion avec les profils des membres et en éliminant la nécessité de recourir à plusieurs systèmes distincts.
Distribution des ressources : Les plateformes d'adhésion créent un système organisé de gestion et de distribution des ressources des membres par le biais d'une bibliothèque centralisée dont l'accès est contrôlé en fonction des niveaux d'adhésion, du suivi de l'utilisation et de l'analyse de l'utilisation des ressources.
Analyse des performances : Des capacités de reporting complètes permettent d'obtenir des informations en temps réel sur les performances de l'organisation grâce à des tableaux de bord personnalisables, des analyses de tendances, des prévisions de revenus, etc.
Quel est le coût d'un logiciel de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif ?
Le coût d'un logiciel de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif peut varier selon la plateforme. Cependant, il existe quelques coûts communs :
Frais d'abonnement : De nombreux logiciels de gestion des adhésions fonctionnent sur la base d'un abonnement, c'est-à-dire que vous payez des frais récurrents.
Licences d'utilisation : Certains fournisseurs de logiciels facturent en fonction du nombre de licences utilisateur nécessaires. Plus le nombre d'utilisateurs ayant besoin d'accéder au logiciel est important, plus le coût peut être élevé.
Fonctionnalités: L'étendue et la richesse des fonctionnalités peuvent avoir un impact sur le coût. Les solutions plus robustes et plus riches en fonctionnalités peuvent être plus coûteuses.
Intégrationavec d'autres outils : Si le logiciel de gestion des adhésions doit s'intégrer à d'autres outils utilisés par votre organisation, vérifiez si ces intégrations entraînent des coûts supplémentaires.
Limites aux options de rapport et de base de données. Il n'est pas possible de suivre le nombre de sièges ou de séparer les billets d'événements et les dons. Cela peut entraîner un surcroît de travail administratif.
Limites du plan gratuit
Aucun. Un revenu généré à 100 % équivaut à 100 $ pour votre mission. Avec toutes les autres plateformes, les donateurs donnent 100 $ et vous recevez 97 $ ou moins.
Témoignage
"Zeffy a rendu la mise en place d'organisations de membres remarquablement facile ! Le processus était intuitif et fluide. Tout s'est parfaitement mis en place ! Et lorsque j'ai eu des questions, leur support et leur FAQ m'ont été d'une grande aide ! L'argent que nous avons économisé a été redirigé vers le travail vital que nous faisons pour maintenir les Angelenos vulnérables dans leur logement". -Dylan L., évêque président
2. Admidio : Meilleur logiciel de gestion des adhésions gratuit et open-source
Admidio utilise un logiciel de base de données que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser sans avoir besoin de coder.
Qu'est-ce qui fait d'Admidio une solution idéale pour votre association ?
Les organisations peuvent installer le module sur une page d'accueil nouvelle ou existante.
Gérer les adhésions et suivre la participation aux événements
Télécharger et gérer des photos dans une galerie de photos
Formulaires et rapports personnalisés
Créer des lettres de bienvenue et de remerciement personnalisées
Une application Android permet aux organisations de gérer les adhésions depuis n'importe où
Cons
Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas modifier la présentation
Limites du plan gratuit
Le nombre de fonctionnalités offertes est limité
Témoignage
"Remarquable, les options sont infinies. La seule critique que j'aurais à formuler serait la possibilité de modifier la mise en page. A part cela, c'est exactement ce que je recherchais". - SourceForge
3. Abricot sauvage : Meilleur logiciel de gestion automatisée des adhésions
Wild Apricot est un puissant logiciel en nuage qui automatise et simplifie les tâches liées à l'adhésion.
Qu'est-ce qui fait de Wild Apricot un partenaire idéal pour votre association ?
Créer un formulaire en ligne, adapté aux téléphones portables, pour les demandes d'adhésion
Personnaliser avec des niveaux d'adhésion, des codes de réduction, des courriels de bienvenue automatisés
Adhésion de groupe pour les familles, les équipes et les entreprises
Renouvellement automatisé des membres
Les bénévoles et les membres peuvent accéder à la base de données en ligne
Pages web réservées aux membres
Gestion des événements
Base de données d'adresses électroniques et de contacts
Si les associations ne passent pas à un abonnement payant après la période d'essai gratuite, leur compte sera supprimé.
Limites du plan gratuit
Le plan gratuit est limité à trente jours.
Témoignage
"J'ai participé bénévolement à la gestion d'un 5K de bienfaisance et j'avais l'intention de suivre manuellement toutes les inscriptions. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Un de mes amis m'a recommandé Wild Apricot comme option et j'ai donc testé leur version d'essai gratuite. C'était extrêmement simple à utiliser et à jongler avec toutes les informations relatives à l'événement en un seul endroit. Il y avait encore quelques éléments manuels hors ligne à suivre, mais Wild Apricot était tellement mieux ! La possibilité d'enregistrer les participants à partir de mon téléphone Galaxy a également été une bénédiction". - Kevin W.
4. Raklet : Meilleur logiciel libre de gestion des membres offrant une interface conviviale
Raklet offre une solution tout-en-un facile à utiliser et abordable pour les organisations à but non lucratif.
Qu'est-ce qui fait de Raklet une solution idéale pour votre association ?
Rappels et renouvellements automatisés
Cartes d'adhésion numériques
Rapports sur l'engagement des membres
Les organisations à but non lucratif peuvent filtrer, étiqueter, segmenter et exporter les données relatives aux donateurs.
Les organisations peuvent publier du contenu réservé aux membres
Cons
Impossible d'essayer des fonctionnalités supplémentaires sans souscrire à des plans plus onéreux
Limites du plan gratuit
Le plan gratuit de Raklet est limité à 100 contacts, un administrateur, 1 250 courriels par mois et un champ personnalisé par contact.
Témoignage
"L'équipe d'assistance est très utile. Nous pouvons facilement les contacter par téléphone ou par vidéo. L'équipe d'ingénieurs propose de nouvelles fonctionnalités et des améliorations en permanence. Il est très facile d'importer des membres, d'attribuer des cotisations et de collecter des paiements en ligne. Nous l'utilisons pour la gestion des membres du Centre pour l'inclusion financière d'Accion". - Garrett J.
5. Zenbership : Le meilleur logiciel open-source de gestion des membres pour les utilisateurs de Linux
Zenbership est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) 100% gratuite et open-source qui aide les organisations à acquérir, monétiser et fidéliser leurs membres.
Qu'est-ce qui fait de Zenbership une solution idéale pour votre association ?
Niveaux d'adhésion personnalisés
Enregistrements automatisés
Connectez votre propre passerelle de paiement
Campagnes de courriels opt-in
Intégration des médias sociaux
Suivi des sources
Création de rapports personnalisés
Cons
Zenbership est un système de gestion des membres optimisé pour les serveurs Linux et n'a pas été testé sous Windows.
Limites du plan gratuit
Ce logiciel est entièrement 100% gratuit, mais les mises à jour sont suspendues depuis 2018. Il n'est pas prévu de poursuivre le développement.
Témoignage
Pas d'avis d'utilisateurs disponibles
Meilleur logiciel d'adhésion payant pour les organisations à but non lucratif
Pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance, les plans gratuits ne suffisent pas - l'accès limité aux formulaires d'adhésion personnalisés, à la fonctionnalité de renouvellement automatique, et plus encore, peut entraver la capacité d'une organisation à prospérer et à s'étendre. Voici les meilleures options payantes qui pourraient bien offrir à votre association les outils et les fonctionnalités dont elle a besoin pour réussir.
1) Member Planet : la meilleure plateforme tout-en-un pour les logiciels de gestion des adhésions
Member Planet est une suite complète d'outils de gestion des adhésions qui simplifie les adhésions et les opérations quotidiennes.
Qu'est-ce qui fait de Planète Enfants un partenaire idéal pour votre association ?
Traiter les paiements depuis n'importe où
Personnaliser les sites web d'événements pour vendre des billets et collecter des RSVP
Créer une plateforme d'adhésion optimisée pour les mobiles avec des widgets et des intégrations API
Créer des factures de marque et d'aspect professionnel
Percevoir des paiements récurrents
Les membres peuvent contrôler et gérer les données, les paiements, les paramètres de confidentialité et les informations relatives à l'adhésion.
Solliciter un retour d'information par le biais d'enquêtes
Créer des rapports personnalisables
Cons
Il peut être compliqué d'ajouter des membres et de mettre à jour les formulaires en ligne.
Frais
La formule Premium coûte 175 $ par mois, plus 1 % de frais de plateforme et 3 % + 0,30 $ de frais de traitement.
Témoignage
"Memberplanet a permis à notre association de passer d'une gestion des membres entièrement manuelle à une gestion automatisée du jour au lendemain. Quelle que soit la complexité de la structure de nos membres, aucune autre solution n'a réussi à nous aider à rester à jour avec nos membres comme l'a fait Memberplanet." - Gregg B.
2. Tendenci : Meilleur logiciel de gestion de l'adhésion pour une organisation complexe basée sur l'adhésion
Tendenci est un logiciel de gestion d'association open source conçu pour les organisations nationales et internationales complexes et multi-chapitre.
Qu'est-ce qui fait de Tendenci une solution idéale pour votre association ?
Gérer les inscriptions des membres, les renouvellements, les types et groupes de membres, les administrateurs des membres et les autorisations personnalisées.
Créez de nouveaux événements directement à partir du site web de Tendenci, suivez les paiements, envoyez des rappels et imprimez des listes.
Mettez en valeur les sponsors et les partenaires privilégiés sur votre site web grâce à des listes payantes ou promotionnelles.
Cons
Peut être trop cher pour de nombreuses organisations à but non lucratif
Frais
Le plan Gold comprend plus de 50 000 membres actifs, l'adhésion de particuliers et d'entreprises, un nombre illimité de contacts, ainsi qu'une vitesse de traitement et un partage de fichiers accrus pour 499 $ par mois.
Témoignage
"Il s'agit d'une plateforme facile à utiliser qui permet d'accéder à toutes les informations relatives à chaque membre. Les fonctions de sécurité sont très efficaces pour préserver la sécurité des données et limiter l'accès aux seules personnes autorisées. La fonction de gestion des événements permet d'assurer le succès des événements et facilite le suivi des billets par les acheteurs et le suivi des ventes par l'équipe de vente, ainsi que la gestion des événements en contrôlant le nombre d'orateurs. Elle permet également de gérer les événements en contrôlant le nombre d'intervenants. Elle indique clairement l'endroit où les événements doivent se dérouler pour faciliter le transport. Il est facile de créer des formulaires d'enquête pour recueillir des avis et des commentaires. Il permet de mettre à jour facilement le contenu du site web afin de tenir tout le monde au courant. - Maxwell T.
3. GlueUp : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion intégrée des événements
GlueUp est une plateforme tout-en-un qui propose la gestion des adhésions, la gestion des événements et quelques fonctionnalités CRM robustes. Conçue pour rationaliser les opérations des organisations à but non lucratif, des associations et des organisateurs d'événements, GlueUp est appréciée pour sa suite complète de fonctionnalités et d'outils conçus pour aider tout programme d'adhésion à réussir.
Avantages :
Base de données centralisée pour la gestion des membres
Gestion automatisée des événements
Nombre illimité de types d'adhésion
Renouvellement automatique des adhésions
Rappels automatiques
Événements en ligne et hors ligne
Inconvénients :
Courbe d'apprentissage pour certaines fonctionnalités avancées.
Le prix peut être relativement élevé pour les petites organisations.
Prix :
Customquote required, pricing starts at $125/month
4. NeonCRM : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour les fonctionnalités CRM
NeonCRM est un logiciel de gestion des donateurs basé sur le cloud qui comprend de solides fonctionnalités de gestion des membres. Il répond aux besoins des organisations à but non lucratif, des associations et des organisations basées sur l'adhésion. De plus, NeonCRM n'est qu'une partie de la plateforme NeonOne - la solution offre également la gestion des données des membres, des outils de collecte de fonds et la gestion des programmes.
Avantages :
Nombre illimité d'enregistrements et d'utilisateurs
Formulaires et modèles
Formulaires d'adhésion personnalisables
Des rapports et des analyses performants
Intégration avec des outils tiers
Inconvénients :
Prix
Facilité d'utilisation et d'installation
Frais supplémentaires pour la mise en œuvre et la formation
Prix :
Àpartir de 109 $/mois
5. Fonteva : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour les organisations qui utilisent Salesforce
Fonteva est une plateforme de gestion des membres et des associations construite sur la plateforme Salesforce. Elle fournit une suite complète d'outils pour les organisations de membres, tels que des annuaires de membres consultables, la gestion d'événements et une vue à 360 degrés des membres et de leurs activités.
Avantages :
Construit sur la plateforme Salesforce pour une meilleure évolutivité
Options de personnalisation étendues
Fonctions robustes de gestion des événements
Inconvénients :
Les prix peuvent être plus élevés pour les petites organisations.
Une expertise de Salesforce peut être nécessaire pour une personnalisation avancée.
Gestion en libre-service
Prix :
Débuteà 145 USD/utilisateur/mois (réduction pour les organisations à but non lucratif disponible sur demande)
6. YourMembership : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour l'évolutivité
YourMembership est une solution intégrée de gestion des adhésions qui comprend des fonctionnalités pour les adhésions, les événements, l'apprentissage en ligne, etc. Elle s'adresse à un large éventail d'associations et d'organisations à but non lucratif et s'enorgueillit d'une communauté active de plus de 25 millions de membres. De plus, la plateforme est sécurisée et transparente, ce qui est essentiel pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance.
Avantages :
Une suite complète de fonctionnalités
Évolutif pour les organisations en croissance
Intégration avec d'autres systèmes
Rapports avancés
Renouvellement facile
Options d'adhésion à plusieurs niveaux
Inconvénients :
Manque de transparence des prix
Certains utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage et d'une configuration
Un support client médiocre
Prix :
Devis personnalisé requis
7. Double nœud : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour le service à la clientèle
Doubleknot est une plateforme intégrée qui offre des outils de gestion des adhésions et des événements. Elle s'adresse aux organisations à but non lucratif, aux musées, aux zoos et à d'autres organisations similaires. Alors que de nombreuses plateformes offrent des centres de connaissances et d'aide, et même une assistance par chat en direct, Doubleknot fait passer son service à la clientèle au niveau supérieur grâce à un service d'accueil dédié.
Avantages :
Plan de mise en œuvre personnalisé
Fonctionnalités des demandes de don
Rapports et analyses
Nombre illimité de types d'adhésion
Inconvénients :
La courbe d'apprentissage peut être plus raide.
Manque de transparence des prix
Manque de fonctions d'adhésion essentielles par rapport à la concurrence
Prix :
Noncotée en bourse
8. ZenPlanner : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion des adhésions liées au fitness.
ZenPlanner est un outil de gestion des adhésions conçu pour les entreprises de fitness, notamment les salles de sport, les studios et les centres de bien-être. Il offre des fonctionnalités de gestion des membres, de facturation et de planification. Pour les organisations dans le domaine de la santé et du bien-être, ce logiciel est idéal.
Avantages :
Spécialisé pour les entreprises de fitness
Rationalisation de l'enregistrement et de la facturation des membres
Interface adaptée aux mobiles
Rapports et tableaux de bord
Applications mobiles pour les membres et le personnel
Inconvénients :
Peut ne pas convenir aux organisations à but non lucratif qui ne sont pas liées à la forme physique.
Les fonctions avancées sont payantes
Prix
Prix :
99 $/mois - 298 $/mois
9. GrowthZone : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion spécialisée des adhésions
GrowthZone est un logiciel de gestion d'association qui comprend un logiciel de gestion des membres, un logiciel de gestion des événements et des outils de communication. Certains logiciels de gestion des membres d'organisations à but non lucratif sont assez généraux, ce qui signifie que n'importe quel type d'organisation à but non lucratif peut les utiliser pour ses membres. Cependant, GrowthZone s'adresse spécifiquement aux chambres de commerce, aux associations et à d'autres organisations spécifiques.
Avantages :
Interface facile à utiliser
Intégration avec QuickBooks
Caractéristiques des événements et de la communication
Application mobile pour le personnel
Structures d'adhésion personnalisées
Inconvénients :
Options de personnalisation limitées
Manque de fonctionnalités avancées par rapport à la concurrence
Prix
Prix :
Les abonnementscommencent à 3 900 $/an
Comment choisir le bon logiciel d'adhésion - Liste de contrôle !
Liste de contrôle des logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif
Coût et modèle de tarification
La plateforme est-elle gratuite ou abordable pour les petites organisations à but non lucratif ?
Existe-t-il des coûts cachés (tels que des frais de traitement ou des frais par membre) ?
Offre-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ou un plan gratuit ?
Facilité d'utilisation
Le tableau de bord est-il intuitif pour les utilisateurs non techniques ?
Pouvez-vous le mettre en place sans développeur ni équipe informatique ?
Les administrateurs et les membres bénéficient-ils d'une expérience adaptée à la mobilité ?
Fonctionnalités de la gestion des adhésions
Peut-il automatiser les renouvellements, les rappels et les reçus ?
Permet-il de suivre le statut des membres (actifs, déchus, nouveaux) ?
Peut-il segmenter les membres en fonction du niveau, de la localisation ou de l'implication ?
Paiement et collecte des cotisations
Pouvez-vous collecter des cotisations ou des dons en ligne (avec peu ou pas de frais) ?
Les options de paiement sont-elles flexibles (ponctuelles, récurrentes, par paliers) ?
Les rapports sur les recettes et les renouvellements sont-ils clairs et exportables ?
Outils d'engagement
S'intègre-t-il aux outils de courrier électronique ou offre-t-il une messagerie intégrée ?
Pouvez-vous créer des annuaires de membres, des forums ou des portails d'avantages ?
Rapports et analyses
Les rapports sont-ils personnalisables et exportables ?
Pouvez-vous facilement suivre les renouvellements, les désabonnements et les tendances en matière d'engagement ?
Automatisation et intégrations
S'intègre-t-il aux autres outils que vous utilisez (comme les CRM ou les plateformes de courrier électronique) ?
Peut-il automatiser les tâches administratives pour gagner du temps ?
Support & Onboarding
Le service clientèle est-il gratuit et réactif ?
Existe-t-il des tutoriels, de la documentation ou une aide en ligne pour démarrer ?
Sécurité et conformité
Protège-t-il les données des membres et respecte-t-il les normes en matière de protection de la vie privée ?
Peut-il répondre aux besoins de conformité de votre association (par exemple, aux exigences de l'IRS ou de l'État) ?
Comment le Redwood City Elks Lodge a rationalisé la collecte des cotisations et a économisé plus de 25 000 $ en frais grâce à Zeffy
La Redwood City Elks Lodge #1991, qui fait partie d'une organisation fraternelle nationale, gère plusieurs types de cotisations : cotisations annuelles, cotisations à vie et cotisations semestrielles. Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif dont les membres sont structurés, ils avaient besoin d'un moyen de collecter les cotisations en ligne pour plusieurs types de membres, d'automatiser l'émission de reçus fiscaux pour les membres et de réduire les tâches administratives - tout en économisant de l'argent.
En utilisant le logiciel d'adhésion à but non lucratif 100% gratuit de Zeffy, la Loge a lancé plusieurs formulaires pour chaque type d'adhésion et chaque période de renouvellement. Cela a permis aux membres de payer rapidement leurs cotisations en ligne, tandis que l'organisation a centralisé la collecte des données et réduit le travail manuel.
En un an, la Redwood City Elks Lodge #1991 a collecté plus de 514 000 dollars de cotisations par l'intermédiaire de Zeffy - et a économisé environ 25 700 dollars en frais de transaction.
Zeffy, le meilleur logiciel (100% gratuit) d'adhésion pour toutes les associations à but non lucratif
Avec un tel choix de solutions logicielles, les organisations à but non lucratif doivent s'assurer d'évaluer leur budget, leurs objectifs et leurs besoins lorsqu'elles choisissent la solution la plus adaptée à leur organisation.
De plus, Zeffy est une véritable solution tout-en-un et pas seulement un logiciel de gestion des membres : un logiciel vraiment complet, Zeffy peut aider votre association à lancer des campagnes peer-to-peer, à gérer des événements, et même à créer une boutique en ligne.
Logiciel d'adhésion pour les organisations à but non lucratif : Questions fréquemment posées
Les logiciels de gestion des adhésions sont conçus pour aider les organisations à gérer leurs programmes d'adhésion. Il fournit des outils permettant de rationaliser les tâches liées à l'administration, à l'engagement et à la communication avec les membres.
Les principales caractéristiques des logiciels de gestion des adhésions comprennent généralement la gestion de la base de données des membres, les renouvellements automatisés, la gestion des événements, les outils de communication et les fonctionnalités de reporting. Ce logiciel vise à améliorer l'expérience globale des membres.
Voici les étapes de base d'un programme d'adhésion réussi :
Définissez des objectifs clairs : Comprenez ce que vous voulez atteindre et comment vous mesurerez le succès.
Connaître son public : Adaptez votre adhésion aux intérêts spécifiques de vos membres.
Créez des avantages attrayants : Offrez des avantages tels qu'un accès exclusif à des événements, des ressources, des réductions ou un contenu spécialisé.
Utilisez la technologie à bon escient : Utilisez un logiciel de gestion des adhésions robuste comme Zeffy (100 % gratuit !) pour rationaliser et amplifier vos efforts et garder une trace de toutes les données relatives à vos adhésions.
L'augmentation du nombre de membres des organisations à but non lucratif passe par une combinaison d'actions de sensibilisation, d'amélioration de la proposition de valeur et d'engagement stratégique, par exemple :
Formuler clairement et promouvoir votre mission : Veillez à ce que la mission de votre organisation soit communiquée clairement et qu'elle trouve un écho auprès de votre public cible.
Offrir des promotions spéciales : Proposer des promotions ou des réductions limitées dans le temps pour les nouveaux membres.
Mettre en œuvre des programmes d'orientation : Envisager d'offrir des incitations pour les références réussies.
Diversifier les niveaux d'adhésion : Proposer une gamme de niveaux d'adhésion afin de répondre aux différents intérêts et niveaux d'engagement.
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif
Conseils pour la conception de cartes de membre numériques personnalisées
Créez des cartes de membre numériques pour votre association en quelques secondes avec Zeffy. Apprenez les meilleures pratiques et utilisez nos modèles de cartes d'adhésion gratuits pour renforcer votre programme.