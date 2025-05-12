Les organisations à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles créent des communautés passionnées autour de leur cause. Mais créer ces communautés et les gérer relève souvent du parcours du combattant.

Quel que soit l'enthousiasme de vos sympathisants, une gestion inefficace des adhésions peut s'avérer catastrophique pour votre organisation. C'est pourquoi il est essentiel de choisir le bon logiciel d'adhésion à but non lucratif, conçu pour alléger les charges administratives, améliorer la communication et favoriser une communauté dynamique et engagée.

Dans ce blog, nous dresserons la liste des meilleurs logiciels d'adhésion à but non lucratif, les avantages et les inconvénients, ainsi que le prix. De plus, nous vous présenterons les meilleures caractéristiques à prendre en compte lors du choix du meilleur logiciel pour votre organisation.

Si vous souhaitez explorer uniquement les options gratuites, consultez ce guide sur les meilleurs logiciels d'adhésion gratuits pour les organisations à but non lucratif.

Meilleur logiciel gratuit de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif

Meilleur logiciel payant de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des adhésions à but non lucratif ?

Les logiciels d'adhésion à but non lucratif sont conçus pour aider les organisations à but non lucratif à gérer leurs programmes d'adhésion. Ces plateformes fournissent des outils qui rationalisent les tâches liées à l'administration, à la communication, à l'engagement et à la fidélisation des membres.

Essentiellement, le logiciel d'adhésion à but non lucratif aide les organismes de bienfaisance à organiser leur base de données de membres. Cela permet d'augmenter la participation et de donner aux organisations à but non lucratif les moyens de prendre des décisions stratégiques concernant leur organisation.

Qu'est-ce qui fait le meilleur logiciel de gestion des adhésions ?

Le meilleur logiciel d'adhésion pour votre organisation dépend de vos besoins spécifiques, de vos objectifs et de la nature de votre programme d'adhésion. Quoi qu'il en soit, il existe quelques facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection du bon logiciel d'adhésion :

Formulaires d'adhésion personnalisables : Les logiciels d'adhésion à but non lucratif avec formulaires personnalisables permettent aux organisations de concevoir et d'adapter les formulaires d'inscription, de renouvellement et de mise à jour des informations en fonction de leurs besoins spécifiques.



Renouvellements automatiques: Certaines plateformes proposent des rappels automatiques aux membres lorsque leur adhésion doit être renouvelée, ce qui réduit le risque de perte d'adhésion.



Cartes de membre: Certains logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif permettent de générer et de gérer des cartes de membre numériques ou physiques. Ces cartes contiennent souvent les coordonnées des membres, le niveau d'adhésion et la date d'expiration.



Envoi automatique de reçus fiscaux : Cette fonction automatise le processus de génération et d'envoi automatique des reçus fiscaux pour les dons aux membres pour leurs contributions, y compris les cotisations et les dons. Elle garantit la conformité avec les réglementations fiscales et améliore la transparence des transactions financières.



Acceptation flexible des paiements : Proposez plusieurs options en ligne sécurisées pour traiter les paiements tels que les frais d'adhésion, les dons ou les contributions supplémentaires.



Le coût : De nombreux logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif facturent des frais de plateforme et d'utilisation. Cependant, les meilleurs logiciels pour les organisations à but non lucratif offrent des réductions ou sont totalement gratuits (comme Zeffy!). Ainsi, votre association peut consacrer une plus grande partie de ses fonds à ce qui compte le plus.



Outilsintégrés d'engagement des membres : Une adhésion réussie nécessite une communication continue et la création d'une communauté entre les sympathisants et l'association. Un bon logiciel d'adhésion à but non lucratif devrait offrir l'automatisation des courriels pour les remerciements et d'autres types d'engagement.



Gestion des membres: À l'instar d'une solution de gestion de la relation client (CRM) pour la gestion des donateurs, un logiciel de gestion des membres doit vous permettre de maintenir une base de données centralisée et organisée des membres, y compris leurs coordonnées, leur statut d'adhésion, les dates de renouvellement et l'historique de leur engagement.

Pourquoi ai-je besoin d'un logiciel d'adhésion pour mon association ?

Problèmes résolus par les logiciels de gestion des adhésions

Les logiciels d'adhésion transforment les opérations administratives en automatisant les tâches de routine qui prennent traditionnellement beaucoup de temps au personnel. En réduisant les processus manuels, les organisations peuvent améliorer :

Efficacité administrative : Les logiciels d'adhésion éliminent le fardeau des tâches manuelles en automatisant tout, de la saisie des données au traitement des paiements, en passant par les rappels de renouvellement. Le personnel peut ainsi se concentrer sur le travail stratégique plutôt que de s'enliser dans des tâches administratives quotidiennes qui peuvent prendre d'innombrables heures lorsqu'elles sont effectuées manuellement.

Communication : Un système centralisé résout le problème de la fragmentation des communications avec les membres en fournissant une plateforme unique pour la gestion de toutes les activités de sensibilisation des membres, y compris les courriels automatisés, les campagnes ciblées et le suivi de l'engagement.

Gestion financière : Le logiciel rationalise tous les processus financiers en automatisant la collecte des paiements, en traitant les paiements récurrents, en générant des factures et des reçus, en assurant le suivi des recettes et en s'intégrant aux systèmes comptables.

Gestion des données : Les plateformes modernes résolvent le problème de la dispersion des informations sur les membres en créant une base de données unique, sécurisée et consultable, qui maintient des profils complets des membres, garantit l'exactitude des données et élimine la nécessité de parcourir de multiples feuilles de calcul ou fichiers papier.

Gestion des événements : La gestion des événements est rationalisée grâce à des outils intégrés qui gèrent l'ensemble du processus, depuis l'inscription et le paiement jusqu'au suivi des présences et à la collecte des commentaires, tout en maintenant la connexion avec les profils des membres et en éliminant la nécessité de recourir à plusieurs systèmes distincts.

Distribution des ressources : Les plateformes d'adhésion créent un système organisé de gestion et de distribution des ressources des membres par le biais d'une bibliothèque centralisée dont l'accès est contrôlé en fonction des niveaux d'adhésion, du suivi de l'utilisation et de l'analyse de l'utilisation des ressources.

Analyse des performances : Des capacités de reporting complètes permettent d'obtenir des informations en temps réel sur les performances de l'organisation grâce à des tableaux de bord personnalisables, des analyses de tendances, des prévisions de revenus, etc.

Quel est le coût d'un logiciel de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif ?

Le coût d'un logiciel de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif peut varier selon la plateforme. Cependant, il existe quelques coûts communs :

‍Frais d'abonnement : De nombreux logiciels de gestion des adhésions fonctionnent sur la base d'un abonnement, c'est-à-dire que vous payez des frais récurrents.

‍Licences d'utilisation : Certains fournisseurs de logiciels facturent en fonction du nombre de licences utilisateur nécessaires. Plus le nombre d'utilisateurs ayant besoin d'accéder au logiciel est important, plus le coût peut être élevé.

‍Fonctionnalités: L'étendue et la richesse des fonctionnalités peuvent avoir un impact sur le coût. Les solutions plus robustes et plus riches en fonctionnalités peuvent être plus coûteuses.

‍Intégrationavec d'autres outils : Si le logiciel de gestion des adhésions doit s'intégrer à d'autres outils utilisés par votre organisation, vérifiez si ces intégrations entraînent des coûts supplémentaires.

Certaines plateformes offrent des réductions aux organisations à but non lucratif, tandis que d'autres, comme Zeffy, sont100 % gratuites. Si vous souhaitez comparer chaque solution, nous avons créé une liste des meilleures plateformes d'adhésion gratuites.

Meilleur logiciel gratuit de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif

1. Zeffy : Le meilleur logiciel de gestion des adhésions 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif



Zeffy est un logiciel de gestion des adhésions 100% gratuit qui propose une base de données des donateurs, des options de renouvellement des adhésions et une plateforme de collecte de fonds.

Qu'est-ce qui fait de Zeffy un partenaire idéal pour votre association ?

Créer plusieurs niveaux d'adhésion

Gérer les options de renouvellement de l'adhésion (annuelle, dates spécifiques, pas d'expiration)

Simplifier la gestion des données des membres pour plusieurs types de campagnes

Envoyer automatiquement aux membres des cartes d'adhésion électroniques

Proposer le renouvellement automatique de l'adhésion

Filtrage basé sur le statut des membres pour une meilleure gestion des contacts

Marketing par courriel à des groupes ou à des contacts individuels et à des membres de Zeffy

Délivrer automatiquement des reçus fiscaux pour les achats d'adhésion

Cons

‍Limites aux options de rapport et de base de données. Il n'est pas possible de suivre le nombre de sièges ou de séparer les billets d'événements et les dons. Cela peut entraîner un surcroît de travail administratif.

‍

Limites du plan gratuit

Aucun. Un revenu généré à 100 % équivaut à 100 $ pour votre mission. Avec toutes les autres plateformes, les donateurs donnent 100 $ et vous recevez 97 $ ou moins.



Témoignage

"Zeffy a rendu la mise en place d'organisations de membres remarquablement facile ! Le processus était intuitif et fluide. Tout s'est parfaitement mis en place ! Et lorsque j'ai eu des questions, leur support et leur FAQ m'ont été d'une grande aide ! L'argent que nous avons économisé a été redirigé vers le travail vital que nous faisons pour maintenir les Angelenos vulnérables dans leur logement". -Dylan L., évêque président

‍

2. Admidio : Meilleur logiciel de gestion des adhésions gratuit et open-source

Admidio utilise un logiciel de base de données que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser sans avoir besoin de coder.

‍

Qu'est-ce qui fait d'Admidio une solution idéale pour votre association ?

Les organisations peuvent installer le module sur une page d'accueil nouvelle ou existante.

Gérer les adhésions et suivre la participation aux événements

Télécharger et gérer des photos dans une galerie de photos

Formulaires et rapports personnalisés

Créer des lettres de bienvenue et de remerciement personnalisées

Une application Android permet aux organisations de gérer les adhésions depuis n'importe où

‍

Cons

Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas modifier la présentation

‍

Limites du plan gratuit

Le nombre de fonctionnalités offertes est limité



Témoignage

"Remarquable, les options sont infinies. La seule critique que j'aurais à formuler serait la possibilité de modifier la mise en page. A part cela, c'est exactement ce que je recherchais". - SourceForge

‍

3. Abricot sauvage : Meilleur logiciel de gestion automatisée des adhésions

Wild Apricot est un puissant logiciel en nuage qui automatise et simplifie les tâches liées à l'adhésion.

‍

Qu'est-ce qui fait de Wild Apricot un partenaire idéal pour votre association ?

Créer un formulaire en ligne, adapté aux téléphones portables, pour les demandes d'adhésion

Personnaliser avec des niveaux d'adhésion, des codes de réduction, des courriels de bienvenue automatisés

Adhésion de groupe pour les familles, les équipes et les entreprises

Renouvellement automatisé des membres

Les bénévoles et les membres peuvent accéder à la base de données en ligne

Pages web réservées aux membres

Gestion des événements

Base de données d'adresses électroniques et de contacts

Applications mobiles

Cons

Si les associations ne passent pas à un abonnement payant après la période d'essai gratuite, leur compte sera supprimé.

‍

Limites du plan gratuit

Le plan gratuit est limité à trente jours.

Témoignage

"J'ai participé bénévolement à la gestion d'un 5K de bienfaisance et j'avais l'intention de suivre manuellement toutes les inscriptions. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Un de mes amis m'a recommandé Wild Apricot comme option et j'ai donc testé leur version d'essai gratuite. C'était extrêmement simple à utiliser et à jongler avec toutes les informations relatives à l'événement en un seul endroit. Il y avait encore quelques éléments manuels hors ligne à suivre, mais Wild Apricot était tellement mieux ! La possibilité d'enregistrer les participants à partir de mon téléphone Galaxy a également été une bénédiction". - Kevin W.

4. Raklet : Meilleur logiciel libre de gestion des membres offrant une interface conviviale



Raklet offre une solution tout-en-un facile à utiliser et abordable pour les organisations à but non lucratif.

‍

Qu'est-ce qui fait de Raklet une solution idéale pour votre association ?

Rappels et renouvellements automatisés

Cartes d'adhésion numériques

Rapports sur l'engagement des membres

Les organisations à but non lucratif peuvent filtrer, étiqueter, segmenter et exporter les données relatives aux donateurs.

Les organisations peuvent publier du contenu réservé aux membres

‍

Cons

Impossible d'essayer des fonctionnalités supplémentaires sans souscrire à des plans plus onéreux

‍

Limites du plan gratuit

Le plan gratuit de Raklet est limité à 100 contacts, un administrateur, 1 250 courriels par mois et un champ personnalisé par contact.

Témoignage

"L'équipe d'assistance est très utile. Nous pouvons facilement les contacter par téléphone ou par vidéo. L'équipe d'ingénieurs propose de nouvelles fonctionnalités et des améliorations en permanence. Il est très facile d'importer des membres, d'attribuer des cotisations et de collecter des paiements en ligne. Nous l'utilisons pour la gestion des membres du Centre pour l'inclusion financière d'Accion". - Garrett J.

5. Zenbership : Le meilleur logiciel open-source de gestion des membres pour les utilisateurs de Linux

Zenbership est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) 100% gratuite et open-source qui aide les organisations à acquérir, monétiser et fidéliser leurs membres.

‍

Qu'est-ce qui fait de Zenbership une solution idéale pour votre association ?

Niveaux d'adhésion personnalisés

Enregistrements automatisés

Connectez votre propre passerelle de paiement

Campagnes de courriels opt-in

Intégration des médias sociaux

Suivi des sources

Création de rapports personnalisés

‍

Cons

Zenbership est un système de gestion des membres optimisé pour les serveurs Linux et n'a pas été testé sous Windows.

‍

Limites du plan gratuit

Ce logiciel est entièrement 100% gratuit, mais les mises à jour sont suspendues depuis 2018. Il n'est pas prévu de poursuivre le développement.



Témoignage

Pas d'avis d'utilisateurs disponibles





Meilleur logiciel d'adhésion payant pour les organisations à but non lucratif

Pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance, les plans gratuits ne suffisent pas - l'accès limité aux formulaires d'adhésion personnalisés, à la fonctionnalité de renouvellement automatique, et plus encore, peut entraver la capacité d'une organisation à prospérer et à s'étendre. Voici les meilleures options payantes qui pourraient bien offrir à votre association les outils et les fonctionnalités dont elle a besoin pour réussir.

1) Member Planet : la meilleure plateforme tout-en-un pour les logiciels de gestion des adhésions

Member Planet est une suite complète d'outils de gestion des adhésions qui simplifie les adhésions et les opérations quotidiennes.

‍

Qu'est-ce qui fait de Planète Enfants un partenaire idéal pour votre association ?

Traiter les paiements depuis n'importe où

Personnaliser les sites web d'événements pour vendre des billets et collecter des RSVP

Créer une plateforme d'adhésion optimisée pour les mobiles avec des widgets et des intégrations API

Créer des factures de marque et d'aspect professionnel

Percevoir des paiements récurrents

Les membres peuvent contrôler et gérer les données, les paiements, les paramètres de confidentialité et les informations relatives à l'adhésion.

Solliciter un retour d'information par le biais d'enquêtes

Créer des rapports personnalisables

Cons

Il peut être compliqué d'ajouter des membres et de mettre à jour les formulaires en ligne.

Frais

La formule Premium coûte 175 $ par mois, plus 1 % de frais de plateforme et 3 % + 0,30 $ de frais de traitement.

Témoignage

"Memberplanet a permis à notre association de passer d'une gestion des membres entièrement manuelle à une gestion automatisée du jour au lendemain. Quelle que soit la complexité de la structure de nos membres, aucune autre solution n'a réussi à nous aider à rester à jour avec nos membres comme l'a fait Memberplanet." - Gregg B.

2. Tendenci : Meilleur logiciel de gestion de l'adhésion pour une organisation complexe basée sur l'adhésion

Tendenci est un logiciel de gestion d'association open source conçu pour les organisations nationales et internationales complexes et multi-chapitre.

‍

Qu'est-ce qui fait de Tendenci une solution idéale pour votre association ?

Gérer les inscriptions des membres, les renouvellements, les types et groupes de membres, les administrateurs des membres et les autorisations personnalisées.

Créez de nouveaux événements directement à partir du site web de Tendenci, suivez les paiements, envoyez des rappels et imprimez des listes.

‍Collecte dedons en ligne

Mettez en valeur les sponsors et les partenaires privilégiés sur votre site web grâce à des listes payantes ou promotionnelles.

‍

Cons

Peut être trop cher pour de nombreuses organisations à but non lucratif

Frais

Le plan Gold comprend plus de 50 000 membres actifs, l'adhésion de particuliers et d'entreprises, un nombre illimité de contacts, ainsi qu'une vitesse de traitement et un partage de fichiers accrus pour 499 $ par mois.

Témoignage

"Il s'agit d'une plateforme facile à utiliser qui permet d'accéder à toutes les informations relatives à chaque membre. Les fonctions de sécurité sont très efficaces pour préserver la sécurité des données et limiter l'accès aux seules personnes autorisées. La fonction de gestion des événements permet d'assurer le succès des événements et facilite le suivi des billets par les acheteurs et le suivi des ventes par l'équipe de vente, ainsi que la gestion des événements en contrôlant le nombre d'orateurs. Elle permet également de gérer les événements en contrôlant le nombre d'intervenants. Elle indique clairement l'endroit où les événements doivent se dérouler pour faciliter le transport. Il est facile de créer des formulaires d'enquête pour recueillir des avis et des commentaires. Il permet de mettre à jour facilement le contenu du site web afin de tenir tout le monde au courant. - Maxwell T.

3. GlueUp : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion intégrée des événements

GlueUp est une plateforme tout-en-un qui propose la gestion des adhésions, la gestion des événements et quelques fonctionnalités CRM robustes. Conçue pour rationaliser les opérations des organisations à but non lucratif, des associations et des organisateurs d'événements, GlueUp est appréciée pour sa suite complète de fonctionnalités et d'outils conçus pour aider tout programme d'adhésion à réussir.

‍

Avantages :

Base de données centralisée pour la gestion des membres

Gestion automatisée des événements

Nombre illimité de types d'adhésion

Renouvellement automatique des adhésions

Rappels automatiques

Événements en ligne et hors ligne

‍

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage pour certaines fonctionnalités avancées.

Le prix peut être relativement élevé pour les petites organisations.

‍

Prix :

‍Customquote required, pricing starts at $125/month

4. NeonCRM : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour les fonctionnalités CRM

NeonCRM est un logiciel de gestion des donateurs basé sur le cloud qui comprend de solides fonctionnalités de gestion des membres. Il répond aux besoins des organisations à but non lucratif, des associations et des organisations basées sur l'adhésion. De plus, NeonCRM n'est qu'une partie de la plateforme NeonOne - la solution offre également la gestion des données des membres, des outils de collecte de fonds et la gestion des programmes.

‍

Avantages :

Nombre illimité d'enregistrements et d'utilisateurs

Formulaires et modèles

Formulaires d'adhésion personnalisables

Des rapports et des analyses performants

Intégration avec des outils tiers

‍

Inconvénients :

Prix

Facilité d'utilisation et d'installation

Frais supplémentaires pour la mise en œuvre et la formation

‍

Prix :

‍Àpartir de 109 $/mois

5. Fonteva : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour les organisations qui utilisent Salesforce

Fonteva est une plateforme de gestion des membres et des associations construite sur la plateforme Salesforce. Elle fournit une suite complète d'outils pour les organisations de membres, tels que des annuaires de membres consultables, la gestion d'événements et une vue à 360 degrés des membres et de leurs activités.

‍

Avantages :

Construit sur la plateforme Salesforce pour une meilleure évolutivité

Options de personnalisation étendues

Fonctions robustes de gestion des événements

‍

Inconvénients :

Les prix peuvent être plus élevés pour les petites organisations.

Une expertise de Salesforce peut être nécessaire pour une personnalisation avancée.

Gestion en libre-service

Prix :

‍Débuteà 145 USD/utilisateur/mois (réduction pour les organisations à but non lucratif disponible sur demande)

6. YourMembership : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour l'évolutivité

YourMembership est une solution intégrée de gestion des adhésions qui comprend des fonctionnalités pour les adhésions, les événements, l'apprentissage en ligne, etc. Elle s'adresse à un large éventail d'associations et d'organisations à but non lucratif et s'enorgueillit d'une communauté active de plus de 25 millions de membres. De plus, la plateforme est sécurisée et transparente, ce qui est essentiel pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance.

‍

Avantages :

Une suite complète de fonctionnalités

Évolutif pour les organisations en croissance

Intégration avec d'autres systèmes

Rapports avancés

Renouvellement facile

Options d'adhésion à plusieurs niveaux

‍

Inconvénients :

Manque de transparence des prix

Certains utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage et d'une configuration

Un support client médiocre

‍

Prix :

Devis personnalisé requis

7. Double nœud : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour le service à la clientèle

Doubleknot est une plateforme intégrée qui offre des outils de gestion des adhésions et des événements. Elle s'adresse aux organisations à but non lucratif, aux musées, aux zoos et à d'autres organisations similaires. Alors que de nombreuses plateformes offrent des centres de connaissances et d'aide, et même une assistance par chat en direct, Doubleknot fait passer son service à la clientèle au niveau supérieur grâce à un service d'accueil dédié.

‍

Avantages :

Plan de mise en œuvre personnalisé

Fonctionnalités des demandes de don

Rapports et analyses

Nombre illimité de types d'adhésion

‍

Inconvénients :

La courbe d'apprentissage peut être plus raide.

Manque de transparence des prix

Manque de fonctions d'adhésion essentielles par rapport à la concurrence

‍

Prix :

‍Noncotée en bourse

8. ZenPlanner : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion des adhésions liées au fitness.

ZenPlanner est un outil de gestion des adhésions conçu pour les entreprises de fitness, notamment les salles de sport, les studios et les centres de bien-être. Il offre des fonctionnalités de gestion des membres, de facturation et de planification. Pour les organisations dans le domaine de la santé et du bien-être, ce logiciel est idéal.

‍

Avantages :

Spécialisé pour les entreprises de fitness

Rationalisation de l'enregistrement et de la facturation des membres

Interface adaptée aux mobiles

Rapports et tableaux de bord

Applications mobiles pour les membres et le personnel

‍

Inconvénients :

Peut ne pas convenir aux organisations à but non lucratif qui ne sont pas liées à la forme physique.

Les fonctions avancées sont payantes

Prix

Prix :

99 $/mois - 298 $/mois

9. GrowthZone : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion spécialisée des adhésions

GrowthZone est un logiciel de gestion d'association qui comprend un logiciel de gestion des membres, un logiciel de gestion des événements et des outils de communication. Certains logiciels de gestion des membres d'organisations à but non lucratif sont assez généraux, ce qui signifie que n'importe quel type d'organisation à but non lucratif peut les utiliser pour ses membres. Cependant, GrowthZone s'adresse spécifiquement aux chambres de commerce, aux associations et à d'autres organisations spécifiques.

‍

Avantages :

Interface facile à utiliser

Intégration avec QuickBooks

Caractéristiques des événements et de la communication

Application mobile pour le personnel

Structures d'adhésion personnalisées

‍

Inconvénients :

Options de personnalisation limitées

Manque de fonctionnalités avancées par rapport à la concurrence

Prix

Prix :

‍Les abonnementscommencent à 3 900 $/an

Comment choisir le bon logiciel d'adhésion - Liste de contrôle !

Liste de contrôle des logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif

Coût et modèle de tarification

La plateforme est-elle gratuite ou abordable pour les petites organisations à but non lucratif ?



Existe-t-il des coûts cachés (tels que des frais de traitement ou des frais par membre) ?



Offre-t-il des réductions pour les organisations à but non lucratif ou un plan gratuit ?





Facilité d'utilisation

Le tableau de bord est-il intuitif pour les utilisateurs non techniques ?



Pouvez-vous le mettre en place sans développeur ni équipe informatique ?



Les administrateurs et les membres bénéficient-ils d'une expérience adaptée à la mobilité ?





Fonctionnalités de la gestion des adhésions

Peut-il automatiser les renouvellements, les rappels et les reçus ?



Permet-il de suivre le statut des membres (actifs, déchus, nouveaux) ?



Peut-il segmenter les membres en fonction du niveau, de la localisation ou de l'implication ?





Paiement et collecte des cotisations

Pouvez-vous collecter des cotisations ou des dons en ligne (avec peu ou pas de frais) ?



Les options de paiement sont-elles flexibles (ponctuelles, récurrentes, par paliers) ?



Les rapports sur les recettes et les renouvellements sont-ils clairs et exportables ?





Outils d'engagement

S'intègre-t-il aux outils de courrier électronique ou offre-t-il une messagerie intégrée ?



Pouvez-vous créer des annuaires de membres, des forums ou des portails d'avantages ?





Rapports et analyses

Les rapports sont-ils personnalisables et exportables ?



Pouvez-vous facilement suivre les renouvellements, les désabonnements et les tendances en matière d'engagement ?





Automatisation et intégrations

S'intègre-t-il aux autres outils que vous utilisez (comme les CRM ou les plateformes de courrier électronique) ?



Peut-il automatiser les tâches administratives pour gagner du temps ?





Support & Onboarding

Le service clientèle est-il gratuit et réactif ?



Existe-t-il des tutoriels, de la documentation ou une aide en ligne pour démarrer ?





Sécurité et conformité

Protège-t-il les données des membres et respecte-t-il les normes en matière de protection de la vie privée ?



Peut-il répondre aux besoins de conformité de votre association (par exemple, aux exigences de l'IRS ou de l'État) ?

Comment le Redwood City Elks Lodge a rationalisé la collecte des cotisations et a économisé plus de 25 000 $ en frais grâce à Zeffy

La Redwood City Elks Lodge #1991, qui fait partie d'une organisation fraternelle nationale, gère plusieurs types de cotisations : cotisations annuelles, cotisations à vie et cotisations semestrielles. Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif dont les membres sont structurés, ils avaient besoin d'un moyen de collecter les cotisations en ligne pour plusieurs types de membres, d'automatiser l'émission de reçus fiscaux pour les membres et de réduire les tâches administratives - tout en économisant de l'argent.

En utilisant le logiciel d'adhésion à but non lucratif 100% gratuit de Zeffy, la Loge a lancé plusieurs formulaires pour chaque type d'adhésion et chaque période de renouvellement. Cela a permis aux membres de payer rapidement leurs cotisations en ligne, tandis que l'organisation a centralisé la collecte des données et réduit le travail manuel.

En un an, la Redwood City Elks Lodge #1991 a collecté plus de 514 000 dollars de cotisations par l'intermédiaire de Zeffy - et a économisé environ 25 700 dollars en frais de transaction.

Zeffy, le meilleur logiciel (100% gratuit) d'adhésion pour toutes les associations à but non lucratif

Avec un tel choix de solutions logicielles, les organisations à but non lucratif doivent s'assurer d'évaluer leur budget, leurs objectifs et leurs besoins lorsqu'elles choisissent la solution la plus adaptée à leur organisation.

Contrairement à d'autres solutions logicielles coûteuses, Zeffy est la seule plateforme d'adhésion gratuite pour les organisations à but non lucratif. Alors que toutes les autres plateformes facturent des frais d'abonnement mensuels ou annuels, Zeffy ne facture pas un centime.

De plus, Zeffy est une véritable solution tout-en-un et pas seulement un logiciel de gestion des membres : un logiciel vraiment complet, Zeffy peut aider votre association à lancer des campagnes peer-to-peer, à gérer des événements, et même à créer une boutique en ligne.

Logiciel d'adhésion pour les organisations à but non lucratif : Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des adhésions ? Les logiciels de gestion des adhésions sont conçus pour aider les organisations à gérer leurs programmes d'adhésion. Il fournit des outils permettant de rationaliser les tâches liées à l'administration, à l'engagement et à la communication avec les membres.

Les principales caractéristiques des logiciels de gestion des adhésions comprennent généralement la gestion de la base de données des membres, les renouvellements automatisés, la gestion des événements, les outils de communication et les fonctionnalités de reporting. Ce logiciel vise à améliorer l'expérience globale des membres.

Comment gérer un programme d'adhésion avec succès ? Voici les étapes de base d'un programme d'adhésion réussi : Définissez des objectifs clairs : Comprenez ce que vous voulez atteindre et comment vous mesurerez le succès. Connaître son public : Adaptez votre adhésion aux intérêts spécifiques de vos membres. Créez des avantages attrayants : Offrez des avantages tels qu'un accès exclusif à des événements, des ressources, des réductions ou un contenu spécialisé. Utilisez la technologie à bon escient : Utilisez un logiciel de gestion des adhésions robuste comme Zeffy (100 % gratuit !) pour rationaliser et amplifier vos efforts et garder une trace de toutes les données relatives à vos adhésions.

‍