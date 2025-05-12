Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs.
Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif (gratuit + payant) - Comparez les 14 meilleures options en 2025
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif (gratuit + payant) - Comparez les 14 meilleures options en 2025

12 mai 2025

Les organisations à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles créent des communautés passionnées autour de leur cause. Mais créer ces communautés et les gérer relève souvent du parcours du combattant.

Quel que soit l'enthousiasme de vos sympathisants, une gestion inefficace des adhésions peut s'avérer catastrophique pour votre organisation. C'est pourquoi il est essentiel de choisir le bon logiciel d'adhésion à but non lucratif, conçu pour alléger les charges administratives, améliorer la communication et favoriser une communauté dynamique et engagée.

Dans ce blog, nous dresserons la liste des meilleurs logiciels d'adhésion à but non lucratif, les avantages et les inconvénients, ainsi que le prix. De plus, nous vous présenterons les meilleures caractéristiques à prendre en compte lors du choix du meilleur logiciel pour votre organisation.

Si vous souhaitez explorer uniquement les options gratuites, consultez ce guide sur les meilleurs logiciels d'adhésion gratuits pour les organisations à but non lucratif.

Meilleur logiciel gratuit de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif

Meilleur logiciel payant de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des adhésions à but non lucratif ?

Les logiciels d'adhésion à but non lucratif sont conçus pour aider les organisations à but non lucratif à gérer leurs programmes d'adhésion. Ces plateformes fournissent des outils qui rationalisent les tâches liées à l'administration, à la communication, à l'engagement et à la fidélisation des membres. 

Essentiellement, le logiciel d'adhésion à but non lucratif aide les organismes de bienfaisance à organiser leur base de données de membres. Cela permet d'augmenter la participation et de donner aux organisations à but non lucratif les moyens de prendre des décisions stratégiques concernant leur organisation. 

Qu'est-ce qui fait le meilleur logiciel de gestion des adhésions ?

Le meilleur logiciel d'adhésion pour votre organisation dépend de vos besoins spécifiques, de vos objectifs et de la nature de votre programme d'adhésion. Quoi qu'il en soit, il existe quelques facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection du bon logiciel d'adhésion :

Pourquoi ai-je besoin d'un logiciel d'adhésion pour mon association ?

Problèmes résolus par les logiciels de gestion des adhésions

Les logiciels d'adhésion transforment les opérations administratives en automatisant les tâches de routine qui prennent traditionnellement beaucoup de temps au personnel. En réduisant les processus manuels, les organisations peuvent améliorer :

Quel est le coût d'un logiciel de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif ?

Le coût d'un logiciel de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif peut varier selon la plateforme. Cependant, il existe quelques coûts communs :

Certaines plateformes offrent des réductions aux organisations à but non lucratif, tandis que d'autres, comme Zeffy, sont100 % gratuites. Si vous souhaitez comparer chaque solution, nous avons créé une liste des meilleures plateformes d'adhésion gratuites.

Meilleur logiciel gratuit de gestion des membres pour les organisations à but non lucratif 

1. Zeffy : Le meilleur logiciel de gestion des adhésions 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est un logiciel de gestion des adhésions 100% gratuit qui propose une base de données des donateurs, des options de renouvellement des adhésions et une plateforme de collecte de fonds.

Qu'est-ce qui fait de Zeffy un partenaire idéal pour votre association ?

Cons

‍Limites aux options de rapport et de base de données. Il n'est pas possible de suivre le nombre de sièges ou de séparer les billets d'événements et les dons. Cela peut entraîner un surcroît de travail administratif.

Limites du plan gratuit

Aucun. Un revenu généré à 100 % équivaut à 100 $ pour votre mission. Avec toutes les autres plateformes, les donateurs donnent 100 $ et vous recevez 97 $ ou moins.

Témoignage

"Zeffy a rendu la mise en place d'organisations de membres remarquablement facile ! Le processus était intuitif et fluide. Tout s'est parfaitement mis en place ! Et lorsque j'ai eu des questions, leur support et leur FAQ m'ont été d'une grande aide ! L'argent que nous avons économisé a été redirigé vers le travail vital que nous faisons pour maintenir les Angelenos vulnérables dans leur logement". -Dylan L., évêque président

Découvrez comment plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent Zeffy pour leur collecte de fonds.

2. Admidio : Meilleur logiciel de gestion des adhésions gratuit et open-source

Logiciel de gestion des membres Admidio (open source)

Admidio utilise un logiciel de base de données que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser sans avoir besoin de coder.

Qu'est-ce qui fait d'Admidio une solution idéale pour votre association ?

Cons

Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas modifier la présentation

Limites du plan gratuit

Le nombre de fonctionnalités offertes est limité

Témoignage

"Remarquable, les options sont infinies. La seule critique que j'aurais à formuler serait la possibilité de modifier la mise en page. A part cela, c'est exactement ce que je recherchais". - SourceForge

3. Abricot sauvage : Meilleur logiciel de gestion automatisée des adhésions

Adhésion à l'abricot sauvage

Wild Apricot est un puissant logiciel en nuage qui automatise et simplifie les tâches liées à l'adhésion.

Qu'est-ce qui fait de Wild Apricot un partenaire idéal pour votre association ?

Cons

Si les associations ne passent pas à un abonnement payant après la période d'essai gratuite, leur compte sera supprimé.

Limites du plan gratuit

Le plan gratuit est limité à trente jours.

Témoignage

"J'ai participé bénévolement à la gestion d'un 5K de bienfaisance et j'avais l'intention de suivre manuellement toutes les inscriptions. Je n'avais vraiment pas envie de le faire. Un de mes amis m'a recommandé Wild Apricot comme option et j'ai donc testé leur version d'essai gratuite. C'était extrêmement simple à utiliser et à jongler avec toutes les informations relatives à l'événement en un seul endroit. Il y avait encore quelques éléments manuels hors ligne à suivre, mais Wild Apricot était tellement mieux ! La possibilité d'enregistrer les participants à partir de mon téléphone Galaxy a également été une bénédiction". - Kevin W.

4. Raklet : Meilleur logiciel libre de gestion des membres offrant une interface conviviale

Gestion des membres de Raklet

Raklet offre une solution tout-en-un facile à utiliser et abordable pour les organisations à but non lucratif.

Qu'est-ce qui fait de Raklet une solution idéale pour votre association ?

Cons

Impossible d'essayer des fonctionnalités supplémentaires sans souscrire à des plans plus onéreux

Limites du plan gratuit

Le plan gratuit de Raklet est limité à 100 contacts, un administrateur, 1 250 courriels par mois et un champ personnalisé par contact.

Témoignage

"L'équipe d'assistance est très utile. Nous pouvons facilement les contacter par téléphone ou par vidéo. L'équipe d'ingénieurs propose de nouvelles fonctionnalités et des améliorations en permanence. Il est très facile d'importer des membres, d'attribuer des cotisations et de collecter des paiements en ligne. Nous l'utilisons pour la gestion des membres du Centre pour l'inclusion financière d'Accion". - Garrett J.

5. Zenbership : Le meilleur logiciel open-source de gestion des membres pour les utilisateurs de Linux

Zenbership est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) 100% gratuite et open-source qui aide les organisations à acquérir, monétiser et fidéliser leurs membres.

Qu'est-ce qui fait de Zenbership une solution idéale pour votre association ?

Cons

Zenbership est un système de gestion des membres optimisé pour les serveurs Linux et n'a pas été testé sous Windows.

Limites du plan gratuit

Ce logiciel est entièrement 100% gratuit, mais les mises à jour sont suspendues depuis 2018. Il n'est pas prévu de poursuivre le développement.

Témoignage

Pas d'avis d'utilisateurs disponibles

Meilleur logiciel d'adhésion payant pour les organisations à but non lucratif 

Pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance, les plans gratuits ne suffisent pas - l'accès limité aux formulaires d'adhésion personnalisés, à la fonctionnalité de renouvellement automatique, et plus encore, peut entraver la capacité d'une organisation à prospérer et à s'étendre. Voici les meilleures options payantes qui pourraient bien offrir à votre association les outils et les fonctionnalités dont elle a besoin pour réussir.

1) Member Planet : la meilleure plateforme tout-en-un pour les logiciels de gestion des adhésions

Planète des membres

Member Planet est une suite complète d'outils de gestion des adhésions qui simplifie les adhésions et les opérations quotidiennes.

Qu'est-ce qui fait de Planète Enfants un partenaire idéal pour votre association ?

Cons

Il peut être compliqué d'ajouter des membres et de mettre à jour les formulaires en ligne.

Frais 

La formule Premium coûte 175 $ par mois, plus 1 % de frais de plateforme et 3 % + 0,30 $ de frais de traitement.

Témoignage

"Memberplanet a permis à notre association de passer d'une gestion des membres entièrement manuelle à une gestion automatisée du jour au lendemain. Quelle que soit la complexité de la structure de nos membres, aucune autre solution n'a réussi à nous aider à rester à jour avec nos membres comme l'a fait Memberplanet." - Gregg B.

2. Tendenci : Meilleur logiciel de gestion de l'adhésion pour une organisation complexe basée sur l'adhésion

Logiciel de gestion Tendenci

Tendenci est un logiciel de gestion d'association open source conçu pour les organisations nationales et internationales complexes et multi-chapitre.

Qu'est-ce qui fait de Tendenci une solution idéale pour votre association ?

Cons

Peut être trop cher pour de nombreuses organisations à but non lucratif

Frais 

Le plan Gold comprend plus de 50 000 membres actifs, l'adhésion de particuliers et d'entreprises, un nombre illimité de contacts, ainsi qu'une vitesse de traitement et un partage de fichiers accrus pour 499 $ par mois.

Témoignage

"Il s'agit d'une plateforme facile à utiliser qui permet d'accéder à toutes les informations relatives à chaque membre. Les fonctions de sécurité sont très efficaces pour préserver la sécurité des données et limiter l'accès aux seules personnes autorisées. La fonction de gestion des événements permet d'assurer le succès des événements et facilite le suivi des billets par les acheteurs et le suivi des ventes par l'équipe de vente, ainsi que la gestion des événements en contrôlant le nombre d'orateurs. Elle permet également de gérer les événements en contrôlant le nombre d'intervenants. Elle indique clairement l'endroit où les événements doivent se dérouler pour faciliter le transport. Il est facile de créer des formulaires d'enquête pour recueillir des avis et des commentaires. Il permet de mettre à jour facilement le contenu du site web afin de tenir tout le monde au courant. - Maxwell T.

3. GlueUp : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion intégrée des événements

GlueUp est une plateforme tout-en-un qui propose la gestion des adhésions, la gestion des événements et quelques fonctionnalités CRM robustes. Conçue pour rationaliser les opérations des organisations à but non lucratif, des associations et des organisateurs d'événements, GlueUp est appréciée pour sa suite complète de fonctionnalités et d'outils conçus pour aider tout programme d'adhésion à réussir.

Avantages :

Inconvénients :

Prix :

‍Customquote required, pricing starts at $125/month

4. NeonCRM : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour les fonctionnalités CRM 

NeonCRM est un logiciel de gestion des donateurs basé sur le cloud qui comprend de solides fonctionnalités de gestion des membres. Il répond aux besoins des organisations à but non lucratif, des associations et des organisations basées sur l'adhésion. De plus, NeonCRM n'est qu'une partie de la plateforme NeonOne - la solution offre également la gestion des données des membres, des outils de collecte de fonds et la gestion des programmes.

Avantages :

Inconvénients :

Prix :

‍Àpartir de 109 $/mois

5. Fonteva : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour les organisations qui utilisent Salesforce 

Fonteva est une plateforme de gestion des membres et des associations construite sur la plateforme Salesforce. Elle fournit une suite complète d'outils pour les organisations de membres, tels que des annuaires de membres consultables, la gestion d'événements et une vue à 360 degrés des membres et de leurs activités. 

Avantages :

Inconvénients :

Prix :

‍Débuteà 145 USD/utilisateur/mois (réduction pour les organisations à but non lucratif disponible sur demande)

6. YourMembership : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour l'évolutivité

YourMembership est une solution intégrée de gestion des adhésions qui comprend des fonctionnalités pour les adhésions, les événements, l'apprentissage en ligne, etc. Elle s'adresse à un large éventail d'associations et d'organisations à but non lucratif et s'enorgueillit d'une communauté active de plus de 25 millions de membres. De plus, la plateforme est sécurisée et transparente, ce qui est essentiel pour les organisations à but non lucratif en pleine croissance.

Avantages :

Inconvénients :

Prix :

Devis personnalisé requis

7. Double nœud : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour le service à la clientèle   

Doubleknot est une plateforme intégrée qui offre des outils de gestion des adhésions et des événements. Elle s'adresse aux organisations à but non lucratif, aux musées, aux zoos et à d'autres organisations similaires. Alors que de nombreuses plateformes offrent des centres de connaissances et d'aide, et même une assistance par chat en direct, Doubleknot fait passer son service à la clientèle au niveau supérieur grâce à un service d'accueil dédié.

Avantages :

Inconvénients :

Prix :

‍Noncotée en bourse

8. ZenPlanner : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion des adhésions liées au fitness.

ZenPlanner est un outil de gestion des adhésions conçu pour les entreprises de fitness, notamment les salles de sport, les studios et les centres de bien-être. Il offre des fonctionnalités de gestion des membres, de facturation et de planification. Pour les organisations dans le domaine de la santé et du bien-être, ce logiciel est idéal.

Avantages : 

Inconvénients :

Prix :

99 $/mois - 298 $/mois

9. GrowthZone : Meilleur logiciel d'adhésion à but non lucratif pour la gestion spécialisée des adhésions

GrowthZone est un logiciel de gestion d'association qui comprend un logiciel de gestion des membres, un logiciel de gestion des événements et des outils de communication. Certains logiciels de gestion des membres d'organisations à but non lucratif sont assez généraux, ce qui signifie que n'importe quel type d'organisation à but non lucratif peut les utiliser pour ses membres. Cependant, GrowthZone s'adresse spécifiquement aux chambres de commerce, aux associations et à d'autres organisations spécifiques.

Avantages :

Inconvénients :

Prix :

‍Les abonnementscommencent à 3 900 $/an

Comment choisir le bon logiciel d'adhésion - Liste de contrôle ! 

Liste de contrôle des logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif

Coût et modèle de tarification

Facilité d'utilisation

Fonctionnalités de la gestion des adhésions

Paiement et collecte des cotisations

Outils d'engagement

Rapports et analyses

Automatisation et intégrations

Support & Onboarding

Sécurité et conformité

Comment le Redwood City Elks Lodge a rationalisé la collecte des cotisations et a économisé plus de 25 000 $ en frais grâce à Zeffy

La Redwood City Elks Lodge #1991, qui fait partie d'une organisation fraternelle nationale, gère plusieurs types de cotisations : cotisations annuelles, cotisations à vie et cotisations semestrielles. Comme beaucoup d'organisations à but non lucratif dont les membres sont structurés, ils avaient besoin d'un moyen de collecter les cotisations en ligne pour plusieurs types de membres, d'automatiser l'émission de reçus fiscaux pour les membres et de réduire les tâches administratives - tout en économisant de l'argent.

En utilisant le logiciel d'adhésion à but non lucratif 100% gratuit de Zeffy, la Loge a lancé plusieurs formulaires pour chaque type d'adhésion et chaque période de renouvellement. Cela a permis aux membres de payer rapidement leurs cotisations en ligne, tandis que l'organisation a centralisé la collecte des données et réduit le travail manuel.

En un an, la Redwood City Elks Lodge #1991 a collecté plus de 514 000 dollars de cotisations par l'intermédiaire de Zeffy - et a économisé environ 25 700 dollars en frais de transaction.

Zeffy, le meilleur logiciel (100% gratuit) d'adhésion pour toutes les associations à but non lucratif 

Avec un tel choix de solutions logicielles, les organisations à but non lucratif doivent s'assurer d'évaluer leur budget, leurs objectifs et leurs besoins lorsqu'elles choisissent la solution la plus adaptée à leur organisation.

Contrairement à d'autres solutions logicielles coûteuses, Zeffy est la seule plateforme d'adhésion gratuite pour les organisations à but non lucratif. Alors que toutes les autres plateformes facturent des frais d'abonnement mensuels ou annuels, Zeffy ne facture pas un centime.

De plus, Zeffy est une véritable solution tout-en-un et pas seulement un logiciel de gestion des membres : un logiciel vraiment complet, Zeffy peut aider votre association à lancer des campagnes peer-to-peer, à gérer des événements, et même à créer une boutique en ligne.

Logiciel d'adhésion pour les organisations à but non lucratif : Questions fréquemment posées

Les logiciels de gestion des adhésions sont conçus pour aider les organisations à gérer leurs programmes d'adhésion. Il fournit des outils permettant de rationaliser les tâches liées à l'administration, à l'engagement et à la communication avec les membres.
Les principales caractéristiques des logiciels de gestion des adhésions comprennent généralement la gestion de la base de données des membres, les renouvellements automatisés, la gestion des événements, les outils de communication et les fonctionnalités de reporting. Ce logiciel vise à améliorer l'expérience globale des membres.

Voici les étapes de base d'un programme d'adhésion réussi :

  • Définissez des objectifs clairs : Comprenez ce que vous voulez atteindre et comment vous mesurerez le succès.
  • Connaître son public : Adaptez votre adhésion aux intérêts spécifiques de vos membres.
  • Créez des avantages attrayants : Offrez des avantages tels qu'un accès exclusif à des événements, des ressources, des réductions ou un contenu spécialisé.
  • Utilisez la technologie à bon escient : Utilisez un logiciel de gestion des adhésions robuste comme Zeffy (100 % gratuit !) pour rationaliser et amplifier vos efforts et garder une trace de toutes les données relatives à vos adhésions.

    • L'augmentation du nombre de membres des organisations à but non lucratif passe par une combinaison d'actions de sensibilisation, d'amélioration de la proposition de valeur et d'engagement stratégique, par exemple :

  • Formuler clairement et promouvoir votre mission : Veillez à ce que la mission de votre organisation soit communiquée clairement et qu'elle trouve un écho auprès de votre public cible.
  • Offrir des promotions spéciales : Proposer des promotions ou des réductions limitées dans le temps pour les nouveaux membres.
  • Mettre en œuvre des programmes d'orientation : Envisager d'offrir des incitations pour les références réussies.
  • Diversifier les niveaux d'adhésion : Proposer une gamme de niveaux d'adhésion afin de répondre aux différents intérêts et niveaux d'engagement.

    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Comment gérer et suivre les cotisations des membres

    Renforcez votre stabilité financière et la satisfaction de vos membres grâce à des stratégies efficaces de collecte et d'évaluation des cotisations. Apprenez à créer et à collecter des cotisations.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Comment les petites organisations à but non lucratif peuvent lancer un programme d'adhésion en moins d'une heure (modèle et logiciel gratuits)

    Lancer un programme d'adhésion à but non lucratif est plus facile que vous ne le pensez. Découvrez comment de petites équipes peuvent lancer un programme en moins d'une heure gratuitement avec Zeffy.

    En savoir plus
    Modèles
    Conseils pour la conception de cartes de membre numériques personnalisées

    Créez des cartes de membre numériques pour votre association en quelques secondes avec Zeffy. Apprenez les meilleures pratiques et utilisez nos modèles de cartes d'adhésion gratuits pour renforcer votre programme.

    En savoir plus

