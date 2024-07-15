Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Modèles

Conseils pour la conception de cartes de membre numériques personnalisées

15 juillet 2024

Qu'est-ce qu'une carte de membre ?

Une carte de membre est un outil d'identification qui peut être imprimé physiquement ou numériquement. Elle symbolise l'inclusion d'une personne dans un programme d'adhésion organisé par une organisation, un club, une association, une organisation à but non lucratif ou une autre entité. 

Une carte de membre peut avoir différents aspects et formats, que nous examinerons prochainement avec quelques conseils de conception et modèles utiles.

Saisissez les 8 étapes de la réussite de l'adhésion d'une organisation à but non lucratif.

L'utilité des cartes de membre

Les cartes de membre favorisent la loyauté, renforcent l'identité de l'organisation et l'engagement envers celle-ci. Les cartes de membre ont des objectifs différents en fonction de l'organisation qui les émet et de la logistique du programme d'adhésion. 

Voici quelques cas d'utilisation courants :

Découvrez comment les programmes d'adhésion et d'autres conseils essentiels permettent de fidéliser les donateurs.

6 éléments à faire figurer sur votre carte de membre

La première étape de la création de vos cartes de membre personnalisées consiste à comprendre les éléments les plus importants que vous devez inclure. Vous pouvez faire preuve de créativité dans la conception et la mise en page en fonction des éléments les plus importants à afficher pour votre organisation.

Comment créer vos cartes de membre numériques 

Le logiciel de gestion des membres de Zeffy, 100 % gratuit (oui, vraiment gratuit !), vous permet d'envoyer automatiquement des cartes de membre électroniques aux nouveaux membres. Ci-dessous, nous vous expliquons à quel point il est facile de démarrer et comment vous pouvez faire preuve de créativité avec des modèles uniques.

Créez des cartes de membre en 3 minutes avec Zeffy

Étape 1 : S'inscrire à Zeffy (100 % gratuit, toujours)

Étape 2 : Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy et sélectionnez "+ Nouveau formulaire" et l'option Adhésion.

Étape 3 : Personnalisez votre formulaire d'adhésion en indiquant la durée, le type et le prix de la cotisation.

Étape 4 : En bas de la page, cochez la case pour générer automatiquement vos cartes de membre sur la base des informations que vous avez saisies.

Étape 5 : Les cartes de membre seront générées pour vous et envoyées automatiquement à vos membres. C'est aussi simple que cela !

Commencez avec votre compte Zeffy gratuit et gérez facilement votre programme d'adhésion pour construire des relations loyales et des revenus prévisibles.

6 modèles de cartes de membre numériques

Vous pouvez faire preuve de créativité dans la conception de votre carte de membre numérique, en y appliquant l'aspect unique de votre association. Voici 6 modèles de cartes de membre Microsoft Word à essayer.

Ajouter des informations sur les membres en quelques minutes 

Pour personnaliser vos cartes de membre avec les informations les concernant, vous pouvez exporter vos coordonnées vers un document Excel et utiliser la fonctionnalité de fusion de courrier de Microsoft Word pour les intégrer à chaque carte.

Découvrez comment exporter des données de contact dans Zeffy.

Une fois que vos données de contact sont disponibles dans un document Excel, poursuivez les étapes suivantes dans Microsoft Word :

En savoir plus sur la fonctionnalité de fusion de courrier de Microsoft Word

Prêt à commencer ? 

Avantages d'un logiciel de gestion des adhésions tout-en-un

Les logiciels de gestion des membres d'organisations à but non lucratif facilitent tout, de l'organisation des cotisations à la création de cartes de membre, en passant par l'engagement des membres.

Voici quelques raisons pour lesquelles les organisations à but non lucratif aiment le logiciel d'adhésion gratuit de Zeffy:

Découvrez ce que Zeffy peut faire pour votre programme d'adhésion et votre stratégie globale de collecte de fonds. Commencez gratuitement.

FAQ

La création d'une carte de membre est facile grâce à la génération automatique de cartes dans le logiciel de gestion des membres de Zeffy.

Que vous conceviez vos cartes ou que vous remplissiez un modèle, voici les éléments essentiels à inclure :

  • Nom du membre
  • Numéro de membre
  • Niveau d'adhésion
  • Nom et logo du programme
  • Période de validité
  • Informations de contact

    • La carte de membre fonctionne différemment selon l'organisation, le programme et les avantages.

    La carte de membre peut être utilisée de la manière suivante :

  • Accès aux avantages, aux espaces physiques et aux événements
  • Validation d'un certain niveau ou statut d'adhésion
  • Confirmation de l'identité des membres
  • Clarification des périodes de validité et des dates d'expiration des adhésions

    • Découvrez les meilleurs logiciels gratuits de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif.

    Voici quelques applications que vous pouvez utiliser pour créer des cartes de membre :

  • Canva (adhésion gratuite pour les organisations à but non lucratif)
  • Google docs
  • Microsoft Word

    • Il existe également des applications spécialisées qui permettent de personnaliser les cartes de membre pour Apple Wallet ou d'imprimer des badges qui peuvent être scannés dans les établissements. Pour les organisations à but non lucratif, Zeffy vous aide à générer automatiquement des cartes de membre numériques pour les membres, ce qui vous permet d'éviter les applications.

    Découvrez le logiciel gratuit d'adhésion à des organisations à but non lucratif Zeffy

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

