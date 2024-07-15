Une carte de membre est un outil d'identification qui peut être imprimé physiquement ou numériquement. Elle symbolise l'inclusion d'une personne dans un programme d'adhésion organisé par une organisation, un club, une association, une organisation à but non lucratif ou une autre entité.
Une carte de membre peut avoir différents aspects et formats, que nous examinerons prochainement avec quelques conseils de conception et modèles utiles.
Les cartes de membre favorisent la loyauté, renforcent l'identité de l'organisation et l'engagement envers celle-ci. Les cartes de membre ont des objectifs différents en fonction de l'organisation qui les émet et de la logistique du programme d'adhésion.
Voici quelques cas d'utilisation courants :
La première étape de la création de vos cartes de membre personnalisées consiste à comprendre les éléments les plus importants que vous devez inclure. Vous pouvez faire preuve de créativité dans la conception et la mise en page en fonction des éléments les plus importants à afficher pour votre organisation.
Le logiciel de gestion des membres de Zeffy, 100 % gratuit (oui, vraiment gratuit !), vous permet d'envoyer automatiquement des cartes de membre électroniques aux nouveaux membres. Ci-dessous, nous vous expliquons à quel point il est facile de démarrer et comment vous pouvez faire preuve de créativité avec des modèles uniques.
Étape 1 : S'inscrire à Zeffy (100 % gratuit, toujours)
Étape 2 : Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy et sélectionnez "+ Nouveau formulaire" et l'option Adhésion.
Étape 3 : Personnalisez votre formulaire d'adhésion en indiquant la durée, le type et le prix de la cotisation.
Étape 4 : En bas de la page, cochez la case pour générer automatiquement vos cartes de membre sur la base des informations que vous avez saisies.
Étape 5 : Les cartes de membre seront générées pour vous et envoyées automatiquement à vos membres. C'est aussi simple que cela !
Vous pouvez faire preuve de créativité dans la conception de votre carte de membre numérique, en y appliquant l'aspect unique de votre association. Voici 6 modèles de cartes de membre Microsoft Word à essayer.
Pour personnaliser vos cartes de membre avec les informations les concernant, vous pouvez exporter vos coordonnées vers un document Excel et utiliser la fonctionnalité de fusion de courrier de Microsoft Word pour les intégrer à chaque carte.
Une fois que vos données de contact sont disponibles dans un document Excel, poursuivez les étapes suivantes dans Microsoft Word :
En savoir plus sur la fonctionnalité de fusion de courrier de Microsoft Word
Les logiciels de gestion des membres d'organisations à but non lucratif facilitent tout, de l'organisation des cotisations à la création de cartes de membre, en passant par l'engagement des membres.
Voici quelques raisons pour lesquelles les organisations à but non lucratif aiment le logiciel d'adhésion gratuit de Zeffy:
