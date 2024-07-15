Qu'est-ce qu'une carte de membre ?

Une carte de membre est un outil d'identification qui peut être imprimé physiquement ou numériquement. Elle symbolise l'inclusion d'une personne dans un programme d'adhésion organisé par une organisation, un club, une association, une organisation à but non lucratif ou une autre entité.

Une carte de membre peut avoir différents aspects et formats, que nous examinerons prochainement avec quelques conseils de conception et modèles utiles.

‍

‍

L'utilité des cartes de membre

Les cartes de membre favorisent la loyauté, renforcent l'identité de l'organisation et l'engagement envers celle-ci. Les cartes de membre ont des objectifs différents en fonction de l'organisation qui les émet et de la logistique du programme d'adhésion.

‍

Voici quelques cas d'utilisation courants :

Identification : La carte de membre est un moyen rapide d'obtenir des informations telles que le nom du membre, son numéro de membre et sa photo pour confirmer son identité.

Accès: Les cartes de membre d'un établissement ou d'un club peuvent donner accès à des services spécifiques, à des événements, à des boutiques en ligne ou à des réductions offertes par l'organisation.

Période de validité: La carte de membre confirme le type d'adhésion d'une personne et si elle est active.

Avantages pour les membres: Une carte de membre personnalisée peut constituer un rappel tangible des avantages et des privilèges associés à l'adhésion.

‍

‍

6 éléments à faire figurer sur votre carte de membre

La première étape de la création de vos cartes de membre personnalisées consiste à comprendre les éléments les plus importants que vous devez inclure. Vous pouvez faire preuve de créativité dans la conception et la mise en page en fonction des éléments les plus importants à afficher pour votre organisation.

1. Nom du membre: affichez le nom complet de chaque membre pour personnaliser sa carte.

2. Numéro d'adhérent: Ajoutez un numéro d'identification unique pour suivre le statut, le type et les avantages de l'adhésion de chaque membre.

3. Niveau d'adhésion : vous pouvez également choisir d'inclure le niveau d'adhésion du membre (par exemple, membre Gold) pour le voir facilement.

4. Nom et logo du programme: Apportez votre marque à votre carte de membre avec le logo de l'organisation ou un design unique lié à votre programme d'adhésion.

5. Période de validité: Indiquez les dates de début et de fin de la période d'adhésion pour voir quand la carte expire rapidement.

6. Informations de contact: Indiquez un numéro de téléphone et une adresse électronique pour le membre et votre organisation afin de répondre à toute question ou préoccupation.

‍

Comment créer vos cartes de membre numériques

Le logiciel de gestion des membres de Zeffy, 100 % gratuit (oui, vraiment gratuit !), vous permet d'envoyer automatiquement des cartes de membre électroniques aux nouveaux membres. Ci-dessous, nous vous expliquons à quel point il est facile de démarrer et comment vous pouvez faire preuve de créativité avec des modèles uniques.

‍

Créez des cartes de membre en 3 minutes avec Zeffy

Étape 1 : S'inscrire à Zeffy (100 % gratuit, toujours)

Étape 2 : Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy et sélectionnez "+ Nouveau formulaire" et l'option Adhésion.

Étape 3 : Personnalisez votre formulaire d'adhésion en indiquant la durée, le type et le prix de la cotisation.

Étape 4 : En bas de la page, cochez la case pour générer automatiquement vos cartes de membre sur la base des informations que vous avez saisies.

Étape 5 : Les cartes de membre seront générées pour vous et envoyées automatiquement à vos membres. C'est aussi simple que cela !

‍

‍

‍

6 modèles de cartes de membre numériques

Vous pouvez faire preuve de créativité dans la conception de votre carte de membre numérique, en y appliquant l'aspect unique de votre association. Voici 6 modèles de cartes de membre Microsoft Word à essayer.

‍

Ajouter des informations sur les membres en quelques minutes

Pour personnaliser vos cartes de membre avec les informations les concernant, vous pouvez exporter vos coordonnées vers un document Excel et utiliser la fonctionnalité de fusion de courrier de Microsoft Word pour les intégrer à chaque carte.

‍

‍

‍

‍

Une fois que vos données de contact sont disponibles dans un document Excel, poursuivez les étapes suivantes dans Microsoft Word :

1. Créez un nouveau document Microsoft Word

2. Sélectionnez l'onglet "mailings" et lancez votre fusion de courriers.

3. Choisissez le type de fusion que vous souhaitez effectuer

4. Sélectionnez "destinataires"

5. Connectez la feuille de calcul Excel à votre document Word.

6. Allez dans "mailings" et sélectionnez "address block" pour insérer un champ de fusion.

7. Ajoutez tous les autres champs de fusion dont vous avez besoin pour compléter la conception de votre carte.

8. Prévisualisez les résultats et enregistrez-les !

‍

‍

En savoir plus sur la fonctionnalité de fusion de courrier de Microsoft Word

‍

Prêt à commencer ?

Avantages d'un logiciel de gestion des adhésions tout-en-un

Les logiciels de gestion des membres d'organisations à but non lucratif facilitent tout, de l'organisation des cotisations à la création de cartes de membre, en passant par l'engagement des membres.

Voici quelques raisons pour lesquelles les organisations à but non lucratif aiment le logiciel d'adhésion gratuit de Zeffy:

Les cartes de membre sont générées automatiquement.

Les renouvellements sont automatiques.

Les formulaires sont facilement personnalisables et toujours adaptés aux mobiles.

Des questions personnalisées peuvent vous permettre d'obtenir toutes les informations sur les membres dont vous avez besoin.

Tous les modes de paiement sont acceptés.

Les reçus fiscaux sont automatiquement envoyés.

Les courriels de remerciement et les autres opportunités d'enrichissement sont simples à mettre en place à l'avance.

Les informations de contact sont gérées en même temps que toutes les autres campagnes pour une gestion optimale des donateurs.

‍

‍

FAQ

‍

Comment créer une carte de membre ? La création d'une carte de membre est facile grâce à la génération automatique de cartes dans le logiciel de gestion des membres de Zeffy. Que vous conceviez vos cartes ou que vous remplissiez un modèle, voici les éléments essentiels à inclure : Nom du membre Numéro de membre Niveau d'adhésion Nom et logo du programme Période de validité Informations de contact

‍

Comment fonctionne une carte de membre ? La carte de membre fonctionne différemment selon l'organisation, le programme et les avantages. La carte de membre peut être utilisée de la manière suivante : Accès aux avantages, aux espaces physiques et aux événements Validation d'un certain niveau ou statut d'adhésion Confirmation de l'identité des membres Clarification des périodes de validité et des dates d'expiration des adhésions Découvrez les meilleurs logiciels gratuits de gestion des adhésions pour les organisations à but non lucratif.

‍

Quelles applications puis-je utiliser pour créer des cartes de membre ? Voici quelques applications que vous pouvez utiliser pour créer des cartes de membre : Canva (adhésion gratuite pour les organisations à but non lucratif) Google docs Microsoft Word Il existe également des applications spécialisées qui permettent de personnaliser les cartes de membre pour Apple Wallet ou d'imprimer des badges qui peuvent être scannés dans les établissements. Pour les organisations à but non lucratif, Zeffy vous aide à générer automatiquement des cartes de membre numériques pour les membres, ce qui vous permet d'éviter les applications.

‍