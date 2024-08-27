Se lancer dans la création d'une école à but non lucratif est une entreprise noble qui peut transformer des vies et des communautés.

En 2024, le besoin d'une éducation innovante et accessible n'a jamais été aussi grand. Ce guide complet vous guidera à travers les étapes essentielles pour faire de votre vision de l'éducation une réalité.

De l'élaboration d'un plan d'affaires solide à la gestion des obligations légales, en passant par la conception d'un programme d'études efficace, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur cette organisation 501(c)(3).

Que vous rêviez d'une école à charte, d'une académie spécialisée ou d'un centre d'apprentissage axé sur la communauté, cette feuille de route vous aidera à jeter des bases solides pour votre établissement d'enseignement à but non lucratif.

10 étapes pour créer une école à but non lucratif

6 types d'écoles à but non lucratif

1. Les écoles à charte

Une école à charte est un établissement financé par l'État qui fonctionne de manière indépendante, contrairement aux écoles publiques traditionnelles.

Ces écoles sont créées en vertu d'une charte - un document juridique comprenant les objectifs, les droits spécifiques, les privilèges et les fonctions de l'école.

L'autonomie : Plus de flexibilité que les écoles publiques traditionnelles

Plus de flexibilité que les écoles publiques traditionnelles Responsabilité : Doit répondre aux attentes en matière de performances sous peine de fermeture.

Doit répondre aux attentes en matière de performances sous peine de fermeture. Inscription : Gratuite mais souvent limitée en nombre de places

Gratuite mais souvent limitée en nombre de places Financement : Recevoir des fonds de maintenance du gouvernement

2. Les écoles magnétiques

Les magnet schools sont des écoles publiques spéciales, souvent appelées "institutions pour surdoués". Elles se concentrent sur des programmes spécifiques, tels que les STIM, les arts et les langues.

Spécialisation : Accent mis sur des sujets spécifiques

Accent mis sur des sujets spécifiques Diversité : Vise à réduire la ségrégation en attirant des étudiants diversifiés.

Vise à réduire la ségrégation en attirant des étudiants diversifiés. Accessibilité : Il y a souvent une liste d'attente

Il y a souvent une liste d'attente Inscription : Examens d'entrée et auditions obligatoires

Examens d'entrée et auditions obligatoires Financement : Soutenu par des fonds publics, des subventions et des dons.

3. Les écoles publiques traditionnelles

Une école publique traditionnelle est financée et gérée par les autorités locales, étatiques et fédérales et offre un enseignement gratuit à tous les élèves d'une région donnée.

Programme d'études : Respect des normes de l'État et des normes fédérales

Respect des normes de l'État et des normes fédérales Recrutement du personnel : Les enseignants doivent être titulaires d'une licence appropriée.

Les enseignants doivent être titulaires d'une licence appropriée. Effectifs : Déterminé par les frontières géographiques

Déterminé par les frontières géographiques Le financement : Taxes locales, étatiques et fédérales

Taxes locales, étatiques et fédérales Responsabilité : Doit adhérer aux politiques de l'État et aux politiques fédérales, y compris les tests standardisés.

4. Les écoles privées

Les écoles privées, telles que celles gérées par des groupes religieux, sont indépendantes et peuvent avoir un statut d'organisation à but non lucratif.

Le programme d'études : Liberté de concevoir leurs propres programmes d'études et d'éducation

Liberté de concevoir leurs propres programmes d'études et d'éducation Inscription : Varie en fonction des préférences de l'entrepreneur individuel.

Varie en fonction des préférences de l'entrepreneur individuel. Processus d'admission : Processus d'admission sélectifs, y compris les candidatures, les entretiens et les examens d'entrée.

Processus d'admission sélectifs, y compris les candidatures, les entretiens et les examens d'entrée. Financement : Principalement financé par les frais de scolarité et les dons privés‍

Principalement financé par les frais de scolarité et les dons Responsabilité : Non soumis à des tests normalisés par l'État, mais tenu de participer aux processus d'accréditation.

5. Écoles religieuses

Les écoles religieuses sont des établissements privés gérés par des organisations religieuses. Elles visent à dispenser un enseignement général ainsi qu'une instruction religieuse spécifique à leur foi, qu'il s'agisse de l'islam, du judaïsme ou du christianisme.

Programme d'études : Combine des matières académiques standard avec des enseignements religieux

Combine des matières académiques standard avec des enseignements religieux Inscription : Donner la priorité aux étudiants qui sont membres de leur communauté religieuse

Donner la priorité aux étudiants qui sont membres de leur communauté religieuse Financement : Frais de scolarité, institutions religieuses et dons.

6. Écoles indépendantes

Les écoles indépendantes accueillent des élèves présentant des différences d'apprentissage et sont autogérées et financièrement indépendantes.

La gouvernance : Un conseil d'administration veille à ce que toutes les décisions soient conformes à la mission et aux valeurs de l'école.

: Un conseil d'administration veille à ce que toutes les décisions soient conformes à la mission et aux valeurs de l'école. Le programme d'études : Ils ont la liberté de créer de nouveaux cursus et programmes adaptés aux besoins, aux intérêts et aux préférences de leurs étudiants.

: Ils ont la liberté de créer de nouveaux cursus et programmes adaptés aux besoins, aux intérêts et aux préférences de leurs étudiants. Inscription : L'entrée dans une école indépendante se fait sur la base des résultats scolaires, d'entretiens et de recommandations.

: L'entrée dans une école indépendante se fait sur la base des résultats scolaires, d'entretiens et de recommandations. Financement: Les écoles indépendantes peuvent être assez chères et dépendent donc des frais de scolarité et des dons.

Certaines écoles indépendantes disposent de programmes d'aide financière pour aider les étudiants en difficulté. Dans de rares cas, une école publique ou d'État prend en charge les frais d'inscription.

Comment créer une école en 10 étapes

1. Réaliser une étude de marché

Commencez par identifier les besoins et les défis spécifiques du système éducatif de votre région. Discutez avec les familles, les éducateurs et les responsables locaux pour comprendre les lacunes du système actuel.

Recherchez les domaines dans lesquels les écoles existantes pourraient être défaillantes. Il peut s'agir d'un manque d'éducation spécialisée et de programmes extrascolaires.

Étudiez les écoles existantes pour mieux comprendre leurs programmes, leurs forces et leurs faiblesses. L'analyse de ces aspects aidera votre école à offrir quelque chose de plus unique et de plus précieux.

2. Élaborer un plan d'affaires complet pour l'école

Un plan d'affaires est un document formel décrivant la mission éducative et la stratégie opérationnelle de votre école. Il comprend les objectifs de votre entreprise, la manière dont vous comptez atteindre ces objectifs et le calendrier de réalisation de ces objectifs.

Un plan d'affaires idéal doit contenir les éléments suivants :

Résumé comprenant vos objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps)

Présentation de l'école qui détaille la structure juridique de l'école et précise s'il s'agit d'une école indépendante, privée, à charte, publique, non religieuse ou religieuse.

une analyse de marché comprenant des informations détaillées sur les tendances et les défis actuels dans le secteur de l'éducation

Vue d'ensemble de l'organisation et de la gestion qui explique tous les rôles de l'école, y compris ceux du conseil d'administration, du personnel et des enseignants.

explique tous les rôles de l'école, y compris ceux du conseil d'administration, du personnel et des enseignants. Programme éducatif contenant une vue d'ensemble de tous les programmes scolaires et activités extrascolaires proposés par l'école.

Stratégie de marketing expliquant comment vous comptez augmenter les inscriptions et améliorer la visibilité de votre école.

Plan opérationnel qui fournit des informations sur l'emplacement, l'infrastructure et les installations de l'école.

Plan financier détaillant les sources de financement et les besoins de financement nécessaires au démarrage et au maintien de l'école.

Annexe comprenant des documents supplémentaires à l'appui du plan d'entreprise, tels que des curriculum vitae, des licences et des recommandations.

3. Formez votre équipe fondatrice

Rassemblez un groupe de personnes dévouées possédant des compétences et des expériences diverses. Votre équipe fondatrice devrait comprendre

Expertise en matière d'éducation : Recruter des éducateurs qui comprennent l'élaboration des programmes, les méthodes d'enseignement et les besoins des étudiants.

Recruter des éducateurs qui comprennent l'élaboration des programmes, les méthodes d'enseignement et les besoins des étudiants. Gestion financière : Inclure des professionnels ayant une expertise financière pour aider à l'établissement du budget, à la collecte de fonds et à la planification financière.

Inclure des professionnels ayant une expertise financière pour aider à l'établissement du budget, à la collecte de fonds et à la planification financière. Connaissances juridiques : Faites appel à des experts juridiques pour vous aider à créer des statuts et à garantir la conformité avec les lois nationales et fédérales.

Faites appel à des experts juridiques pour vous aider à créer des statuts et à garantir la conformité avec les lois nationales et fédérales. Relations avec la communauté : Les personnes ayant de l'expérience dans l'engagement communautaire ou les relations publiques peuvent aider à établir des relations avec les parties prenantes locales, à attirer des soutiens et à faire connaître votre école.

L'équipe fondatrice peut également faire office de conseil consultatif. Ils examineront la mission, la vision et les objectifs à long terme de l'école.

4. Établir des bases juridiques et opérationnelles

La première étape de l'établissement d'une fondation juridique et opérationnelle consiste à choisir un nom pour votre école. Ce nom doit être unique et refléter la mission et les valeurs de l'école. Nous vous recommandons de vérifier auprès du registre des entreprises de votre État que le nom n'est pas déjà utilisé.

La deuxième étape consiste à déposer les statuts de l'association auprès de l'État. Ce document établit formellement votre organisation à but non lucratif en tant que société légale et contient des informations clés telles que le nom de l'école, son objectif et des détails sur votre conseil d'administration.

Après avoir soumis vos statuts, vous devez demander un EIN (numéro d'identification de l'employeur). Ce numéro est nécessaire à des fins fiscales et permet d'ouvrir un compte bancaire.

Une fois l'EIN obtenu, créez les statuts de l'association à but non lucratif, qui sont les règles internes régissant le fonctionnement de votre école. Ils doivent couvrir des aspects clés tels que les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les rôles et responsabilités de l'ensemble du personnel.

Une fois ces étapes franchies, organisez votre première réunion d'organisation avec le conseil d'administration. Au cours de cette réunion, approuvez les statuts et élisez officiellement vos principaux dirigeants.

5. Demander un statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS

Tous les types d'écoles reçoivent généralement un numéro d'identification fiscale (TIN) de l'Internal Revenue Service (IRS), mais cela ne les exempte pas automatiquement de payer des impôts. Les seuls types d'écoles qui sont exonérés d'impôts sont les écoles publiques et les écoles à but non lucratif.

Il est important de noter que le fait d'être exonéré d'impôt ne signifie pas qu'une école est automatiquement reconnue comme une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) par l'IRS. Pour être reconnues, les écoles doivent demander le statut 501(c)(3).

Vous pouvez déposer votre demande en remplissant le formulaire 1023. Ce formulaire requiert des informations détaillées sur la structure, la gouvernance, les finances et les autres activités nécessaires de votre école.

6. Identifier les actifs corporels

Les actifs corporels sont des éléments que l'on peut toucher et sentir, tels que les terrains et les bâtiments. Ils ont une valeur monétaire et peuvent s'apprécier ou se déprécier avec le temps.

L'identification de ces actifs vous permet d'estimer avec précision les coûts opérationnels nécessaires à la création de votre école. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux actifs corporels que vous pouvez utiliser lors de la création d'une école :

Bâtiments scolaires, terrains, bus et uniformes

Mobilier et agencements (bureaux, chaises, tables, classeurs, meubles de rangement, etc.)

Instruments de musique et équipements de terrain de jeu (balançoires, toboggans et structures d'escalade)

Matériel de sport et de gymnastique (tapis, ballons, filets, poids et appareils de fitness)

Systèmes de sécurité (caméras et systèmes d'entrée sécurisés)

Équipement de sécurité incendie conforme aux règles du service local de lutte contre les incendies, y compris les extincteurs, les détecteurs de fumée et la signalisation des issues de secours.

7. Établir un budget

Quelle que soit la taille de l'école, certains éléments clés doivent être inclus dans un budget :

Frais d'achat ou de location de terrains/bâtiments et d'assurance immobilière

Coûts des immobilisations corporelles

Coûts liés à l'ouverture d'un compte bancaire d'entreprise et au paiement des salaires du personnel

Coûts de l'électricité, du chauffage, de l'eau et des services Internet

Coûts liés à l'organisation d'événements de collecte de fonds, de journées portes ouvertes et d'autres événements de sensibilisation

Veillez à recueillir des informations sur toutes les estimations de coûts auprès des vendeurs, entrepreneurs et prestataires de services locaux. Établissez des priorités dans l'allocation de votre budget en fonction des besoins essentiels et des objectifs à long terme.

Suivez attentivement chaque dépense afin d'éviter toute utilisation abusive des fonds, et révisez et ajustez régulièrement le budget en fonction de l'évolution des coûts et des fonds disponibles.

8. Concevoir le programme d'études de votre école

Un programme d'études comprend un plan éducatif complet et des expériences d'apprentissage conçues pour les étudiants tout au long de l'année scolaire. Il décrit les objectifs d'apprentissage, le contenu et le matériel pédagogique. Il explique également les méthodes d'enseignement et les techniques d'évaluation utilisées pour soutenir le développement des étudiants.

Suivez les étapes suivantes pour concevoir le programme d'études de votre école :

Définir votre objectif et vos buts

Réfléchissez à ce que vous voulez que vos élèves atteignent à la fin de l'année d'apprentissage. Mettez ces objectifs par écrit et veillez à ce qu'ils soient conformes aux normes éducatives locales et fédérales.

Comprendre les besoins de vos élèves

Découvrez ce que vos élèves savent déjà, ce qui les intéresse et ce dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire. Nous vous recommandons de discuter avec les enseignants et les parents pour connaître leurs points de vue et leurs idées.

Choisir des méthodes d'enseignement attrayantes

Utilisez différentes méthodes d'enseignement qui font appel aux styles d'apprentissage des élèves. Ces méthodes d'enseignement peuvent inclure des modules d'apprentissage, des sorties sur le terrain et l'utilisation d'applications interactives virtuelles.

‍

Utilisez des manuels, des cahiers d'exercices et d'autres matériels essentiels qui correspondent au programme scolaire. Recherchez des ressources supplémentaires telles que des vidéos, des outils en ligne et des livres de bibliothèque qui peuvent améliorer l'apprentissage.

‍

Utilisez des questionnaires, des tests, des présentations ou d'autres méthodes d'évaluation. Ces méthodes vous aideront à mesurer ce que les étudiants ont appris à la fin d'une unité ou d'un cours.

‍

Créez un calendrier décrivant les étapes clés et les échéances de chaque programme d'études. Veillez à ce que les enseignants soient bien préparés en programmant des sessions de formation professionnelle dans le cadre de ce plan.

‍

Il existe plusieurs sources de financement à explorer, selon le type d'école que vous souhaitez créer (école indépendante, religieuse, publique ou privée).

Envisagez d'explorer ces stratégies de collecte de fonds :

Possibilités de subventions: Recherche et demande de subventions auprès de fondations telles que l'American Association of Educators Classroom Grant.

Parrainages et donateurs : Contactez les entreprises locales susceptibles de parrainer votre initiative.

: Contactez les entreprises locales susceptibles de parrainer votre initiative. Collecte de fonds : Organiser des campagnes de collecte de fonds pour l'école et s'engager auprès des parents et des membres de la communauté qui peuvent faire des dons pour le programme de l'école.

Le crowdfunding: Utilisez des plateformes de collecte de fonds en ligne comme Zeffy pour lancer des campagnes de crowdfunding pour votre école.

Étude de cas : Le succès de la collecte de fonds du PTO de l'école primaire de Shrewsbury grâce à Zeffy

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a transformé ses efforts de collecte de fonds en adoptant Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite.

Pendant longtemps, l'association s'est appuyée sur les dons en espèces et par chèque, ce qui rendait ses efforts de collecte de fonds moins efficaces et moins pratiques. En 2023, le PTO a opté pour Zeffy pour les transferts en ligne. Ils ont collecté 2 919 dollars et économisé 146 dollars de frais, démontrant ainsi que Zeffy permet d'économiser des fonds qui peuvent être utilisés pour d'autres initiatives de l'école.

10. Lancer et promouvoir votre école

La phase de lancement et de promotion consiste à faire connaître votre nouvel établissement, à obtenir le soutien de la communauté et à favoriser les inscriptions.

Commencez votre phase de lancement et de promotion en choisissant vos canaux de commercialisation. Il peut s'agir de

Site web : Créez un site web professionnel et convivial contenant des informations sur votre école, ses programmes, les procédures d'inscription et vos coordonnées.

Créez un site web professionnel et convivial contenant des informations sur votre école, ses programmes, les procédures d'inscription et vos coordonnées. Médias sociaux : Utilisez des plateformes telles que Facebook, Instagram et LinkedIn pour partager des mises à jour sur votre journée portes ouvertes et construire un public.

Utilisez des plateformes telles que Facebook, Instagram et LinkedIn pour partager des mises à jour sur votre journée portes ouvertes et construire un public. Médias locaux : Utilisez les journaux locaux, les stations de radio et les chaînes de télévision pour annoncer l'ouverture de votre école et partager des informations sur d'autres événements à venir.

Après avoir choisi vos canaux de commercialisation, envisagez d'organiser un événement de lancement pour présenter votre école à votre communauté. Il peut s'agir d'une journée portes ouvertes, d'une foire communautaire ou d'une cérémonie d'inauguration.

Invitez des responsables locaux, des étudiants potentiels et leurs familles, des représentants des médias et des sympathisants. Profitez de l'occasion pour mettre en valeur les installations de votre école et présenter vos programmes éducatifs spéciaux.

Liste de contrôle pour la création d'une école

Pour créer une école aux États-Unis, il faut d'abord comprendre le cadre réglementaire, qui varie d'un État à l'autre. Il s'agit généralement d'obtenir l'approbation d'une charte ou la certification d'une école privée.

Vous devrez élaborer un plan d'affaires complet détaillant votre philosophie éducative, votre programme d'études et votre structure opérationnelle.

Réflexions finales sur la création d'une école à but non lucratif

Créer une école ne consiste pas seulement à construire des salles de classe, mais aussi à créer un environnement dans lequel les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leurs objectifs éducatifs.

Que vous soyez motivé par la volonté de répondre à des besoins spécifiques de la communauté ou d'offrir une expérience d'apprentissage positive et attrayante, notre guide présente les étapes et les considérations essentielles pour lancer avec succès une école à but non lucratif.

Avec Zeffy, vous pouvez lancer votre école à but non lucratif gratuitement. En utilisant notre plateforme, vous bénéficierez de nos services 100 % gratuits, ce qui garantit que chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre mission éducative.

FAQ sur la création d'une école à but non lucratif

Comment organiser une bonne journée de rentrée scolaire ? Établissez un programme précis pour la journée, en commençant par une assemblée de bienvenue chaleureuse. Décrivez les événements de la journée et partagez la vision et les valeurs de l'école. Organisez des visites guidées des installations de l'école. Cela permettra aux étudiants et aux parents de se familiariser avec les salles de classe et les espaces communs. Proposez des séances de rencontre au cours desquelles les étudiants potentiels peuvent interagir avec les enseignants et le personnel. Fournissez des dossiers d'information comprenant les politiques de l'école, les horaires et les coordonnées des personnes à contacter. Enfin, veillez à ce que le personnel et les bénévoles soient disponibles tout au long de la journée pour répondre aux questions et aider les familles.

Combien de temps faut-il pour créer une école ? La création d'une école est un processus de longue haleine. En moyenne, il faut entre un et trois ans pour passer de l'idée initiale au jour de l'ouverture. Le processus commence par une recherche et une planification approfondies, qui peuvent prendre plusieurs mois. L'obtention d'un financement et la recherche d'un lieu approprié impliquent également un travail considérable, y compris des négociations et d'éventuelles rénovations.