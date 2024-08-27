Se lancer dans la création d'une école à but non lucratif est une entreprise noble qui peut transformer des vies et des communautés.
En 2024, le besoin d'une éducation innovante et accessible n'a jamais été aussi grand. Ce guide complet vous guidera à travers les étapes essentielles pour faire de votre vision de l'éducation une réalité.
De l'élaboration d'un plan d'affaires solide à la gestion des obligations légales, en passant par la conception d'un programme d'études efficace, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur cette organisation 501(c)(3).
Que vous rêviez d'une école à charte, d'une académie spécialisée ou d'un centre d'apprentissage axé sur la communauté, cette feuille de route vous aidera à jeter des bases solides pour votre établissement d'enseignement à but non lucratif.
Une école à charte est un établissement financé par l'État qui fonctionne de manière indépendante, contrairement aux écoles publiques traditionnelles.
Ces écoles sont créées en vertu d'une charte - un document juridique comprenant les objectifs, les droits spécifiques, les privilèges et les fonctions de l'école.
Les magnet schools sont des écoles publiques spéciales, souvent appelées "institutions pour surdoués". Elles se concentrent sur des programmes spécifiques, tels que les STIM, les arts et les langues.
Une école publique traditionnelle est financée et gérée par les autorités locales, étatiques et fédérales et offre un enseignement gratuit à tous les élèves d'une région donnée.
Les écoles privées, telles que celles gérées par des groupes religieux, sont indépendantes et peuvent avoir un statut d'organisation à but non lucratif.
Les écoles religieuses sont des établissements privés gérés par des organisations religieuses. Elles visent à dispenser un enseignement général ainsi qu'une instruction religieuse spécifique à leur foi, qu'il s'agisse de l'islam, du judaïsme ou du christianisme.
Les écoles indépendantes accueillent des élèves présentant des différences d'apprentissage et sont autogérées et financièrement indépendantes.
Certaines écoles indépendantes disposent de programmes d'aide financière pour aider les étudiants en difficulté. Dans de rares cas, une école publique ou d'État prend en charge les frais d'inscription.
Commencez par identifier les besoins et les défis spécifiques du système éducatif de votre région. Discutez avec les familles, les éducateurs et les responsables locaux pour comprendre les lacunes du système actuel.
Recherchez les domaines dans lesquels les écoles existantes pourraient être défaillantes. Il peut s'agir d'un manque d'éducation spécialisée et de programmes extrascolaires.
Étudiez les écoles existantes pour mieux comprendre leurs programmes, leurs forces et leurs faiblesses. L'analyse de ces aspects aidera votre école à offrir quelque chose de plus unique et de plus précieux.
Un plan d'affaires est un document formel décrivant la mission éducative et la stratégie opérationnelle de votre école. Il comprend les objectifs de votre entreprise, la manière dont vous comptez atteindre ces objectifs et le calendrier de réalisation de ces objectifs.
Un plan d'affaires idéal doit contenir les éléments suivants :
Rassemblez un groupe de personnes dévouées possédant des compétences et des expériences diverses. Votre équipe fondatrice devrait comprendre
L'équipe fondatrice peut également faire office de conseil consultatif. Ils examineront la mission, la vision et les objectifs à long terme de l'école.
La première étape de l'établissement d'une fondation juridique et opérationnelle consiste à choisir un nom pour votre école. Ce nom doit être unique et refléter la mission et les valeurs de l'école. Nous vous recommandons de vérifier auprès du registre des entreprises de votre État que le nom n'est pas déjà utilisé.
La deuxième étape consiste à déposer les statuts de l'association auprès de l'État. Ce document établit formellement votre organisation à but non lucratif en tant que société légale et contient des informations clés telles que le nom de l'école, son objectif et des détails sur votre conseil d'administration.
Après avoir soumis vos statuts, vous devez demander un EIN (numéro d'identification de l'employeur). Ce numéro est nécessaire à des fins fiscales et permet d'ouvrir un compte bancaire.
Une fois l'EIN obtenu, créez les statuts de l'association à but non lucratif, qui sont les règles internes régissant le fonctionnement de votre école. Ils doivent couvrir des aspects clés tels que les procédures de réunion, les processus de prise de décision et les rôles et responsabilités de l'ensemble du personnel.
Une fois ces étapes franchies, organisez votre première réunion d'organisation avec le conseil d'administration. Au cours de cette réunion, approuvez les statuts et élisez officiellement vos principaux dirigeants.
Tous les types d'écoles reçoivent généralement un numéro d'identification fiscale (TIN) de l'Internal Revenue Service (IRS), mais cela ne les exempte pas automatiquement de payer des impôts. Les seuls types d'écoles qui sont exonérés d'impôts sont les écoles publiques et les écoles à but non lucratif.
Il est important de noter que le fait d'être exonéré d'impôt ne signifie pas qu'une école est automatiquement reconnue comme une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) par l'IRS. Pour être reconnues, les écoles doivent demander le statut 501(c)(3).
Vous pouvez déposer votre demande en remplissant le formulaire 1023. Ce formulaire requiert des informations détaillées sur la structure, la gouvernance, les finances et les autres activités nécessaires de votre école.
Les actifs corporels sont des éléments que l'on peut toucher et sentir, tels que les terrains et les bâtiments. Ils ont une valeur monétaire et peuvent s'apprécier ou se déprécier avec le temps.
L'identification de ces actifs vous permet d'estimer avec précision les coûts opérationnels nécessaires à la création de votre école. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux actifs corporels que vous pouvez utiliser lors de la création d'une école :
Quelle que soit la taille de l'école, certains éléments clés doivent être inclus dans un budget :
Veillez à recueillir des informations sur toutes les estimations de coûts auprès des vendeurs, entrepreneurs et prestataires de services locaux. Établissez des priorités dans l'allocation de votre budget en fonction des besoins essentiels et des objectifs à long terme.
Suivez attentivement chaque dépense afin d'éviter toute utilisation abusive des fonds, et révisez et ajustez régulièrement le budget en fonction de l'évolution des coûts et des fonds disponibles.
Un programme d'études comprend un plan éducatif complet et des expériences d'apprentissage conçues pour les étudiants tout au long de l'année scolaire. Il décrit les objectifs d'apprentissage, le contenu et le matériel pédagogique. Il explique également les méthodes d'enseignement et les techniques d'évaluation utilisées pour soutenir le développement des étudiants.
Suivez les étapes suivantes pour concevoir le programme d'études de votre école :
Réfléchissez à ce que vous voulez que vos élèves atteignent à la fin de l'année d'apprentissage. Mettez ces objectifs par écrit et veillez à ce qu'ils soient conformes aux normes éducatives locales et fédérales.
Découvrez ce que vos élèves savent déjà, ce qui les intéresse et ce dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire. Nous vous recommandons de discuter avec les enseignants et les parents pour connaître leurs points de vue et leurs idées.
Utilisez différentes méthodes d'enseignement qui font appel aux styles d'apprentissage des élèves. Ces méthodes d'enseignement peuvent inclure des modules d'apprentissage, des sorties sur le terrain et l'utilisation d'applications interactives virtuelles.
Utilisez des manuels, des cahiers d'exercices et d'autres matériels essentiels qui correspondent au programme scolaire. Recherchez des ressources supplémentaires telles que des vidéos, des outils en ligne et des livres de bibliothèque qui peuvent améliorer l'apprentissage.
Utilisez des questionnaires, des tests, des présentations ou d'autres méthodes d'évaluation. Ces méthodes vous aideront à mesurer ce que les étudiants ont appris à la fin d'une unité ou d'un cours.
Créez un calendrier décrivant les étapes clés et les échéances de chaque programme d'études. Veillez à ce que les enseignants soient bien préparés en programmant des sessions de formation professionnelle dans le cadre de ce plan.
Il existe plusieurs sources de financement à explorer, selon le type d'école que vous souhaitez créer (école indépendante, religieuse, publique ou privée).
Envisagez d'explorer ces stratégies de collecte de fonds :
Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a transformé ses efforts de collecte de fonds en adoptant Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite.
Pendant longtemps, l'association s'est appuyée sur les dons en espèces et par chèque, ce qui rendait ses efforts de collecte de fonds moins efficaces et moins pratiques. En 2023, le PTO a opté pour Zeffy pour les transferts en ligne. Ils ont collecté 2 919 dollars et économisé 146 dollars de frais, démontrant ainsi que Zeffy permet d'économiser des fonds qui peuvent être utilisés pour d'autres initiatives de l'école.
La phase de lancement et de promotion consiste à faire connaître votre nouvel établissement, à obtenir le soutien de la communauté et à favoriser les inscriptions.
Commencez votre phase de lancement et de promotion en choisissant vos canaux de commercialisation. Il peut s'agir de
Après avoir choisi vos canaux de commercialisation, envisagez d'organiser un événement de lancement pour présenter votre école à votre communauté. Il peut s'agir d'une journée portes ouvertes, d'une foire communautaire ou d'une cérémonie d'inauguration.
Invitez des responsables locaux, des étudiants potentiels et leurs familles, des représentants des médias et des sympathisants. Profitez de l'occasion pour mettre en valeur les installations de votre école et présenter vos programmes éducatifs spéciaux.
Pour créer une école aux États-Unis, il faut d'abord comprendre le cadre réglementaire, qui varie d'un État à l'autre. Il s'agit généralement d'obtenir l'approbation d'une charte ou la certification d'une école privée.
Vous devrez élaborer un plan d'affaires complet détaillant votre philosophie éducative, votre programme d'études et votre structure opérationnelle.
Créer une école ne consiste pas seulement à construire des salles de classe, mais aussi à créer un environnement dans lequel les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leurs objectifs éducatifs.
Que vous soyez motivé par la volonté de répondre à des besoins spécifiques de la communauté ou d'offrir une expérience d'apprentissage positive et attrayante, notre guide présente les étapes et les considérations essentielles pour lancer avec succès une école à but non lucratif.
Avec Zeffy, vous pouvez lancer votre école à but non lucratif gratuitement. En utilisant notre plateforme, vous bénéficierez de nos services 100 % gratuits, ce qui garantit que chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre mission éducative.
