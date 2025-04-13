Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs.
Comment créer une banque alimentaire à but non lucratif : Guide en 11 étapes
Comment créer une banque alimentaire à but non lucratif : Guide en 11 étapes

13 avril 2025

Créer une banque alimentaire est un moyen efficace de lutter contre la pauvreté alimentaire et de faire une réelle différence pour les personnes et les familles confrontées à l'insécurité alimentaire. Qu'il s'agisse d'un garde-manger, d'une étagère alimentaire communautaire ou d'un centre de lutte contre la faim, les banques alimentaires nourrissent ceux qui en ont le plus besoin.

Si vous envisagez de créer votre banque alimentaire, ce blog est là pour vous aider à démarrer. Nous vous guiderons à travers les étapes pratiques, les meilleures pratiques et les exigences légales pour mettre en place une organisation à but non lucratif dédiée à la distribution alimentaire. De la création d'une association à but non lucratif 501(3)(c) au choix des meilleures méthodes de distribution alimentaire, vous trouverez tous les conseils dont vous avez besoin pour gérer votre banque alimentaire en douceur. 

Plongeons dans l'action et aidons-nous à avoir un impact durable sur votre communauté !

11 étapes pour créer une banque alimentaire à but non lucratif

Pourquoi une banque alimentaire à but non lucratif est-elle importante ?

La création d'une association est une œuvre de cœur ; les banques alimentaires sont plus que de simples lieux de distribution de nourriture. Elles servent de bouée de sauvetage à près de 28 millions d'adultes et d'enfants américains qui n'ont pas les moyens de se nourrir suffisamment. 

valeur de la banque alimentaire

Soulager la faim

Un garde-manger peut aider à lutter contre la faim en distribuant gratuitement de la nourriture aux personnes dans le besoin. Ils proposent un mélange d'aliments frais et de longue conservation ainsi que d'autres produits alimentaires de base pour aider les personnes confrontées à l'insécurité alimentaire au sein de leur communauté.

Réduire le gaspillage alimentaire 

Les banques alimentaires sont chargées de combler le fossé entre les excédents et les déchets alimentaires. Elles collectent les excédents alimentaires auprès des restaurants, des épiceries et des exploitations agricoles locales, puis les donnent aux personnes souffrant de la faim. 

Soutenir les populations vulnérables 

Les banques alimentaires soutiennent les populations les plus vulnérables, notamment les familles à faible revenu, les personnes âgées, les enfants et les sans-abri.

Construire une communauté 

Les banques alimentaires créent un sentiment de communauté entre les personnes. Les bénévoles, les donateurs et les bénéficiaires font tous partie d'un réseau de soutien. Ce sentiment d'appartenance contribue à renforcer les liens sociaux et à promouvoir les dons de charité.

alimentation-banques-approvisionnement

Améliorer la nutrition 

De nombreuses banques alimentaires se concentrent sur la fourniture d'aliments nutritifs et frais, tels que des fruits, des légumes, des produits laitiers et des protéines. 

Il est essentiel de mettre l'accent sur les dons d'aliments sains pour réduire la malnutrition et améliorer l'état de santé général des bénéficiaires. C'est particulièrement important pour le développement des enfants.‍

Impact économique 

En offrant de la nourriture gratuite, les banques alimentaires permettent aux familles d'économiser de l'argent sur les courses et d'affecter à d'autres besoins les fonds qu'elles auraient dû utiliser pour acheter de la nourriture. L'argent supplémentaire qu'elles économisent peut être affecté à d'autres besoins essentiels tels que le loyer, les factures médicales ou l'éducation.

banque alimentaire-bénévoles

Sensibilisation 

Les banques alimentaires contribuent à sensibiliser le public à la faim et à la pauvreté. Elles éduquent un plus grand nombre de personnes et défendent des programmes qui s'attaquent au problème croissant de l'insécurité alimentaire.

Comment créer une banque alimentaire en 11 étapes

1. Étudier le marché des banques alimentaires

Un récent rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde indique qu'environ 700 millions de personnes dans le monde souffraient de malnutrition en 2023, soit une augmentation d'environ 150 millions depuis 2019. Pour mettre cela en perspective, selon Feeding America, un enfant sur cinq se couche le ventre vide et n'a pas accès à des aliments nutritifs.

Les informations ci-dessus soulignent le besoin croissant de banques alimentaires. Il est essentiel de faire des recherches appropriées sur les autres banques alimentaires et sur votre région :

2. Définir sa mission

Définissez votre objectif global. Il s'agit d'une orientation claire et précise pour votre magasin d'alimentation. Voici quelques questions importantes à se poser lors de la définition de votre mission :

Voici un exemple de déclaration de mission pour une banque alimentaire :

Notre mission est de donner aux individus et aux familles les moyens d'atteindre la sécurité alimentaire et d'améliorer leur qualité de vie en leur donnant accès à des aliments nutritifs, à l'éducation et aux ressources communautaires. Nous visons à construire un réseau de soutien qui favorise la santé, la résilience et l'espoir.

Lisez notre guide pour rédiger une déclaration de mission convaincante pour votre organisation à but non lucratif.

3. Choisissez votre type de banque alimentaire

travailleurs de la banque alimentaire

Les banques alimentaires desservent généralement un groupe démographique général - tout le monde et n'importe qui. Cependant, si vous débutez, nous vous recommandons de vous concentrer sur un groupe démographique particulier qui correspond aux besoins de votre communauté. 

Voici quelques-uns des créneaux les plus courants que vous pouvez choisir :

En savoir plus sur la façon de créer une association sans argent.

4. Former un conseil d'administration

Votre conseil d'administration doit être composé de personnes ayant une expérience de la gestion d'organisations à but non lucratif, de la finance, de la collecte de fonds, de la sensibilisation des communautés et de la distribution de denrées alimentaires. Ces personnes doivent être passionnées par la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Responsabilités du conseil d'administration

Au cours du processus de recrutement, définissez clairement les rôles et les responsabilités des membres de votre conseil d'administration. Nous recommandons d'offrir une formation et un soutien pour aider les membres du conseil à remplir leurs obligations.

Consultez ce guide sur les responsabilités du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif.

5. Créer un règlement intérieur

Les statuts sont des lignes directrices qui régissent les opérations, la fonction et l'objectif de votre banque alimentaire. Vos statuts devraient inclure le nom officiel et la mission de votre banque alimentaire, des détails sur la fréquence des réunions du conseil d'administration, et les rôles et responsabilités des membres de votre personnel. 

Ils doivent également présenter les plans de gestion financière et la manière dont le budget sera géré au cours d'un exercice donné. 

banque alimentaire-loi

Lisez notre guide complet sur la création de statuts pour les organisations à but non lucratif (avec des modèles) !

6. Fixer un budget 

Un budget fournit des informations précises sur l'argent nécessaire pour mettre en place votre banque alimentaire. Comprendre les coûts de création d'une organisation à but non lucratif (jusqu'aux frais de constitution en société) peut être un bon point de départ.

Voici quelques éléments importants à inclure dans votre budget spécifiquement pour les banques alimentaires :

Créez votre budget d'association en 9 étapes simples grâce à notre guide détaillé.

7. Demande de statut d'exonération fiscale

Une banque alimentaire est une organisation à but non lucratif exonérée d'impôts. Ce statut n'est pas automatique ; vous devez en faire la demande en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code.

Vous pouvez demander une exonération fiscale en utilisant le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ.

Formulaire 1023

Il s'agit d'une demande longue qui requiert des informations détaillées sur la structure, la gouvernance, les finances et les activités de votre organisation.

formulaire-1023

Formulaire 1023-EZ

Il s'agit d'un formulaire plus simple et plus court destiné aux petites organisations à but non lucratif et contenant des exigences spécifiques. Vérifiez les conditions d'éligibilité pour voir si votre banque alimentaire est éligible.

formulaire 1023-ez

Consultez notre guide pour tout savoir sur le statut d'exonération fiscale 501(c)(3). 

8. Recrutez et formez vos bénévoles

Formation des volontaires

Le recrutement et la formation des bénévoles sont essentiels au succès de votre banque alimentaire. Commencez par partager des histoires et des statistiques convaincantes qui incitent les gens à se joindre à votre mission. 

Moyens de trouver des bénévoles potentiels :

Comment gérer vos bénévoles :

Lisez notre guide pour savoir comment les organisations à but non lucratif peuvent facilement recruter des bénévoles.

9. Organiser une collecte de denrées alimentaires

plan-food-drive

L'activité de collecte de fonds la plus populaire des banques alimentaires est la collecte de denrées alimentaires, au cours de laquelle les gens font don de denrées alimentaires non périssables et de produits d'épicerie.

Désignez des lieux de dépôt spécifiques pour les collectes de denrées alimentaires, tels que les épiceries, où les donateurs peuvent facilement contribuer et où il est facile de recevoir des denrées alimentaires. Après avoir collecté les dons, classez-les par type et vérifiez les dates de péremption pour vous assurer de leur sécurité et de leur qualité. Planifiez ensuite la distribution des denrées alimentaires par l'intermédiaire d'un lieu central ou directement aux personnes dans le besoin.

Découvrez ces 17 meilleures idées de collecte de fonds alimentaires pour votre organisation à but non lucratif.

10. Décider d'une méthode de distribution des denrées alimentaires

banque alimentaire-volontariat-travail

Il existe plusieurs façons de distribuer les denrées alimentaires provenant d'une banque alimentaire :

11. Assurer le financement

Nous en sommes maintenant à la dernière étape, potentiellement la plus importante, pour que votre banque alimentaire soit opérationnelle. Comme pour toute autre entreprise, il est essentiel d'obtenir un financement.

Heureusement, il existe de nombreuses façons d'obtenir les ressources dont vous avez besoin pour poursuivre votre mission. Voici quelques options éprouvées à explorer :

plate-forme de collecte de fonds zeffy

Trouvez des subventions spécifiques pour les banques alimentaires en utilisant notre base de données gratuite.

Comment obtenir des sponsors pour votre organisation à but non lucratif ?

Obtenez un guide complet de planification d'événements à but non lucratif pour simplifier la sensibilisation de la communauté.

Apprenez à demander des dons.

La diversification de vos sources de financement est essentielle pour que votre banque alimentaire puisse continuer à fonctionner, alors n'hésitez pas à explorer différentes avenues et à établir des relations. Plus vous serez créatif et axé sur la communauté, plus votre base de financement sera solide.

Découvrez les meilleures idées de collecte de fonds alimentaires 

Histoire d'une réussite : Comment la Banque alimentaire du Québec a économisé 16 000 $ sur Zeffy

Les Banques alimentaires du Québec (FBQ) ont été confrontées à des défis liés à des systèmes de dons en ligne obsolètes jusqu'à ce qu'elles adoptent Zeffy en 2020. La plateforme a permis de rationaliser leur processus de don, de collecter 400 000 $ tout en améliorant leur capacité à soutenir les organisations communautaires locales.

banque-alimentaire-quebec

Ce qu'ils ont fait de bien:

Conseils pour les associations de lutte contre la faim

Comment créer une épicerie avec intention

Allons au-delà des principes de base et parlons d'autres moyens d'entrer en contact avec votre communauté et d'obtenir son soutien pendant que vous mettez en place votre garde-manger et qu'il fonctionne.

Comment créer un centre d'accueil pour sans-abri sans argent

Il se peut que vous souhaitiez développer plus qu'une simple banque alimentaire et construire un centre d'accueil pour sans-abri afin d'avoir un impact plus important. En même temps, il se peut que vous ne sachiez pas où trouver des fonds et que vous ayez besoin d'aide pour démarrer une initiative de plus grande envergure.

Conseils pratiques pour obtenir votre première subvention

Comment répondre aux demandes saisonnières en matière d'approvisionnement ?

Plus il y a de personnes dans le besoin, plus la demande peut être importante, surtout pendant les périodes de forte activité comme les vacances ou l'hiver. Voici quelques conseils pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise :

Comment éviter les pièges les plus courants dans les opérations des banques alimentaires

Vous pouvez rencontrer des difficultés en cours de route, et vous ne serez pas le premier ! Récapitulons quelques pièges courants auxquels les banques alimentaires peuvent être confrontées et comment les éviter.

Réflexions finales sur la création d'une banque alimentaire

La création d'une banque alimentaire est un moyen efficace de lutter contre la faim et de renforcer la communauté. En suivant nos étapes, vous serez sur la bonne voie pour mettre en place une organisation durable qui fera une réelle différence. N'oubliez pas que la création d'une banque alimentaire consiste autant à établir des relations qu'à distribuer de la nourriture.

Les coûts liés à la création d'une banque alimentaire à but non lucratif peuvent être importants. Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent incorporer leurs banques alimentaires gratuitement - nous couvrons même les frais d'incorporation !

banque alimentaire - collecte de fonds

Créer une banque alimentaire en tant qu'organisation à but non lucratif ?
Suivez notre guide étape par étape pour lancer votre organisation à but non lucratif.

FAQ sur la création d'une banque alimentaire à but non lucratif

Les banques alimentaires locales s'appuient généralement sur quatre sources de financement principales :

  • Dons de nourriture de la part d'entreprises locales
  • Achats auprès de fournisseurs de la communauté locale
  • Contributions des programmes fédéraux et subventions des autorités locales/de l'État
  • Soutien financier par le biais d'événements de collecte de fonds tels que des collectes d'aliments

    • Les groupes religieux et civiques, tels que les églises et autres organisations communautaires, soutiennent les banques alimentaires par le biais du bénévolat.

    Les banques alimentaires ont surtout besoin d'un approvisionnement régulier en aliments nutritifs et non périssables. Elles ont souvent besoin de protéines en conserve comme le thon, le poulet, les haricots et le beurre de cacahuète. Les fruits et légumes en conserve, tels que les pêches et les haricots verts, sont également essentiels.
    Les céréales entières non périssables, notamment les pâtes, le riz et les céréales, contribuent à la préparation de repas nutritifs. Parmi les autres aliments, citons les soupes prêtes à consommer, les ragoûts et les en-cas sains (barres de céréales, noix et fruits secs). En plus de la nourriture, les gens peuvent faire don d'articles de soins personnels comme le dentifrice, les produits de nettoyage et les produits pour bébés.

    La boîte à outils d'une banque alimentaire est une ressource pour toute personne souhaitant créer et gérer une banque alimentaire. Elle fournit des lignes directrices claires et les meilleures pratiques pour lancer une banque alimentaire.
    La boîte à outils comprend des informations juridiques essentielles sur les permis et les normes sanitaires pour fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin. Il comprend également des stratégies de coûts et de collecte de fonds pour aider à attirer les donateurs et à collecter les fonds nécessaires.
    Les ressources supplémentaires comprennent du matériel éducatif sur la nutrition et la sécurité alimentaire, des conseils sur le recrutement, la formation et la fidélisation des groupes de bénévoles, des contacts pour les fournisseurs et les organisations partenaires, ainsi que des modèles et des formulaires pour les dons et la gestion des stocks.

    Rédigé par
    Camille Duboz

