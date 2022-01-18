La FBQ a économisé 16 000 dollars de frais de transaction en utilisant la plateforme de collecte de fonds gratuite de Zeffy.

Aujourd'hui, je rencontre Véronique Beaulieu-Fowler, directrice des programmes, et Camille Dupuis, conseillère principale en communication et philanthropie, à Banques alimentaires du Québec (BAD). La FBQ est un réseau de 32 membres directs à travers le Québec. Les membres desservent plus de 1 200 organismes communautaires locaux affiliés, qui répondent à 1,9 million de demandes d'aide alimentaire chaque mois.
Avec son équipe de six employés, la FBQ a pour mission principale d'apporter un soutien logistique à ses membres en distribuant les dons alimentaires et monétaires de manière équitable.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Besoin d'un nouveau logiciel de donation en ligne.
Avant de découvrir Zeffy en 2020, la FBQ utilisait une solution personnalisée pour traiter les dons en ligne. Bien que le système soit obsolète, la FBQ ne comptait pas trop sur les dons en ligne.
Toutefois, depuis la pandémie, la nécessité de recueillir facilement des dons en ligne est devenue une priorité urgente.
La solution 100% gratuite
Toujours en 2020, un membre de l'équipe de Zeffy a contacté Véronique. Lorsque Véronique a parlé de Zeffy à Camille, celle-ci a été heureuse de découvrir une plateforme facile à utiliser. Elle a ouvert un compte et intégré le formulaire de don sur le site des Banques Alimentaires du Québec. En deux jours, les dons ont commencé à affluer.
Pour sa part, Camille apprécie particulièrement que 100 % des frais soient réaffectés à la mission de la FBQ.
« La plateforme est également facile à utiliser et stable. Je n’ai jamais eu l’impression que nous avions perdu un don à cause d’un bug.
Gestion des donateurs
Résultats
Bien qu'elle n'ait initialement utilisé la plateforme que pour les dons, la FBQ a commencé à explorer certaines de ses autres applications. "Il y a quelques mois, un groupe de cyclistes a voulu collecter des dons pour nous. Nous avons utilisé le modèle de campagne de dons et cela s'est très bien passé ! "Les dons ont été directement déposés sur le compte bancaire de la FBQ sans que le groupe n'ait à s'occuper de quoi que ce soit. Les reçus ont également été émis automatiquement.
Du côté de la base de données, la FBQ souhaite évoluer vers une solution plus complète qu'Excel. Pour l'instant, Camille fait un export mensuel des dons vers Excel, mais elle garde un œil sur ce qui se passe avec Zeffy du côté de la gestion des donateurs. L'équipe de Zeffy ayant toujours été à l'écoute de ses besoins, elle sait que la solution s'adaptera bien à ses besoins.
Grâce à Zeffy, la FBQ a économisé près de 16 000 $ en frais de transaction. 16 000 $ de plus pour aider à fournir une aide alimentaire aux personnes en situation de vulnérabilité.