La FBQ a économisé 16 000 dollars de frais de transaction en utilisant la plateforme de collecte de fonds gratuite de Zeffy.

Bien qu'elle n'ait initialement utilisé la plateforme que pour les dons, la FBQ a commencé à explorer certaines de ses autres applications. "Il y a quelques mois, un groupe de cyclistes a voulu collecter des dons pour nous. Nous avons utilisé le modèle de campagne de dons et cela s'est très bien passé ! "Les dons ont été directement déposés sur le compte bancaire de la FBQ sans que le groupe n'ait à s'occuper de quoi que ce soit. Les reçus ont également été émis automatiquement.

Du côté de la base de données, la FBQ souhaite évoluer vers une solution plus complète qu'Excel. Pour l'instant, Camille fait un export mensuel des dons vers Excel, mais elle garde un œil sur ce qui se passe avec Zeffy du côté de la gestion des donateurs. L'équipe de Zeffy ayant toujours été à l'écoute de ses besoins, elle sait que la solution s'adaptera bien à ses besoins.

Grâce à Zeffy, la FBQ a économisé près de 16 000 $ en frais de transaction. 16 000 $ de plus pour aider à fournir une aide alimentaire aux personnes en situation de vulnérabilité.