La création d'une organisation à but non lucratif implique de prendre en compte les aspects financiers de la mise en œuvre de votre vision. Alors, combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ?

Bien que les coûts puissent varier, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un investissement massif pour démarrer. Comprendre la ventilation détaillée des coûts et les gérer efficacement peut vous aider à démarrer.

Nous expliquons ci-dessous les coûts essentiels de la création d'une organisation à but non lucratif, fournissons une analyse des coûts État par État, les taxes fédérales et proposons des stratégies d'économie.

Table des matières

Combien coûte la création d'une association ?

1. Coûts pour l'État

Les frais d'État comprennent les coûts liés à l'enregistrement d'une organisation.

Frais de constitution

Le dépôt des statuts est une étape obligatoire de la planification stratégique pour établir légalement votre organisation à but non lucratif. Les coûts varient considérablement d'un État à l'autre, allant d'environ 50 à 500 dollars, avec des frais supplémentaires pour un traitement accéléré si nécessaire.

Exemples de coûts minimaux pour les taxes de dépôt des États

Voici un exemple de coûts de constitution en société qui varient d'un État à l'autre :

État Frais de constitution Frais de dossier 501(c) Frais d'enregistrement pour les œuvres de bienfaisance (Minimum) Total des coûts estimés Alabama $200 275 $ ou 600 $25 $500-$825 Arizona $40 275 $ ou 600 Variable $315-$640 Californie $30 275 $ ou 600 $50 $355-$680 Floride $70 275 $ ou 600 Variable $345-$670 Géorgie $100 275 $ ou 600 $35 $410-$735 Illinois $50 275 $ ou 600 $15 $340-$665

Vous pouvez vous renseigner sur la procédure de constitution en société dans votre État en consultant les liens de l'IRS vers les États des organisations exonérées (State Links of Exempt Organizations).

Frais de sollicitation des œuvres de bienfaisance

Dans la plupart des États, les organisations à but non lucratif doivent s'enregistrer avant de collecter des fonds pour toutes les formes de sollicitation de dons, y compris en ligne, en personne et par courrier. Certains États considèrent même qu'un bouton "Faites un don" sur votre site web constitue une sollicitation active, nécessitant un enregistrement là où résident les donateurs potentiels.

Les frais d'enregistrement d'une œuvre de bienfaisance peuvent varier entre 10 et 100 dollars et fluctuent en fonction du montant total de la collecte de fonds et des lois sur la sollicitation propres à chaque État. Il est préférable de vérifier auprès de votre État et de comprendre quels coûts sont classés dans la catégorie des frais d'enregistrement et quelles sont les dates limites à respecter pour éviter d'accumuler des frais cachés supplémentaires.

Par exemple, l'Illinois, l'Illinois prévoit plusieurs taxes qui peuvent entrer dans la catégorie de la sollicitation :

Frais d'inscription initiale : 15

Frais de dépôt du rapport annuel : 15 $ (si les contributions brutes dépassent 15 000 $)

Frais d'inscription tardive : 200

Frais de dépôt de rapport tardif : 100

Frais de réinscription : 200

Frais de licence et de permis d'exploitation

Certains États exigent des organisations à but non lucratif qu'elles obtiennent une licence ou un permis d'exploitation. Dans de nombreux États, les organisations à but non lucratif ne sont pas tenues d'obtenir une licence d'exploitation au niveau de l'État, mais les municipalités locales et les comtés peuvent avoir leurs propres exigences.

Les frais de licence d'exploitation varient généralement de 50 à plusieurs centaines de dollars, selon le type de permis.‍ Il est préférable de vérifier auprès de votre juridiction locale pour prendre en compte ces coûts.

Frais divers

Dans certains cas, votre organisation à but non lucratif devra payer des frais dépendant de l'État. Il s'agit notamment des permis de taxe de vente, de l'enregistrement annuel, de l'exonération fiscale, d'une licence de jeu et de l'enregistrement du nom. Chacun de ces frais dépend de votre Etat et du type d'association.‍

Voici quelques exemples de frais divers spécifiques à un État :

La Géorgie exige des frais de réservation de nom de 25 $ pour garantir votre DBA ("doing business as") à but non lucratif.

Le Delaware peut facturer entre 25 et 200 dollars pour le dépôt d'une déclaration fiscale d'une entité commerciale.

Dans le New Jersey, une licence de tombola coûte 100 $.

2. Coûts liés à la demande de statut d'exonération fiscale

Le dépôt d'une demande d'exonération fiscale auprès de l'Internal Revenue Service et l'établissement légal de votre organisation à but non lucratif sont deux étapes distinctes. La procédure de demande d'exonération fiscale fédérale varie en fonction du type d'organisation 501(c) que vous souhaitez créer. Les frais de dossier fédéraux sont également différents.

En fonction de votre éligibilité, vous devez généralement remplir le formulaire 1023, le formulaire 1023-EZ ou le formulaire 1024 et payer les frais de dépôt auprès du gouvernement fédéral.

Formulaire Droits de dépôt Délai de traitement Principales conditions d'éligibilité Détails Formulaire 1023 $600 3-6 mois Pas de limites spécifiques de revenus ou d'actifs Demande standard de statut d'exonération fiscale 501(c)(3), déposée en ligne. Formulaire 1023-EZ $275 Environ 1 mois Recettes brutes < 50 000 $ (3 prochaines années), actifs < 250 000 $. Demande simplifiée pour les petites organisations à but non lucratif, déposée en ligne Formulaire 1024 $600 3-6 mois Pas de limites spécifiques de revenus ou d'actifs Demande standard de statut d'exonération fiscale 501(c)(3), déposée en ligne.

3. Frais d'enregistrement légal au niveau fédéral et de l'État

Les coûts de l'assistance juridique varient, certains avocats facturant des taux horaires et d'autres proposant des honoraires forfaitaires pour les organisations à but non lucratif. La complexité de votre organisation influe sur le prix des honoraires à payer en cours de route.

Par exemple, l'embauche d'un avocat pour une association à but non lucratif peut coûter entre 150 et 400 dollars de l'heure. Vous pouvez rechercher des services pro-bono (certains cabinets d'avocats offrent une aide gratuite ou à prix réduit aux organisations à but non lucratif).

4. Frais administratifs

Ces coûts supplémentaires vous aident à soutenir et à faire fonctionner les opérations de votre organisation. Les coûts administratifs et opérationnels comprennent

Espace de bureaux

Le travail à distance signifie que l'espace de bureau n'est pas toujours essentiel. Cette évolution peut permettre de réduire les frais généraux non lucratifs en tenant compte des besoins de votre équipe et de votre budget idéal.

La plupart des organisations à but non lucratif prospèrent grâce à un modèle hybride : elles utilisent des espaces de bureaux partagés pour des réunions occasionnelles tout en travaillant principalement à distance. Les espaces de bureaux peuvent représenter entre 20 et 30 % du budget global de fonctionnement.

Un modèle hybride peut réduire les coûts opérationnels globaux et vous permettre de recruter des bénévoles lorsque le travail et la collaboration en personne sont nécessaires.

Personnel et recrutement

En règle générale, les frais de personnel représentent 60 à 90 % du budget annuel. Le Better Business Bureau recommande qu'au moins 65 % de votre budget soit consacré aux dépenses de programme, y compris les salaires.

Assurance

La gestion d'une organisation à but non lucratif comporte des risques, comme les réclamations faites au cours des activités de collecte de fonds. Pour protéger votre organisation, envisagez d'investir dans une assurance pour les organisations à but non lucratif.

De nombreuses organisations à but non lucratif commencent par souscrire une police d'assurance pour les entreprises (Business Owner's Policy - BOP) couvrant la responsabilité civile générale, les revenus de l'entreprise et les biens. Le coût moyen est de 57 $ par mois ou 684 $ par an, selon Insureon. Trouver le prix minimum de l'assurance responsabilité civile générale vous aidera à réduire les frais liés à l'obtention du statut d'organisation à but non lucratif et à bénéficier d'autres protections financières en cas d'urgence.

Les organisations à but non lucratif souscrivent souvent une assurance des administrateurs et dirigeants (D&O) pour couvrir les membres du conseil d'administration. Cette assurance coûte généralement 70 dollars par mois, mais elle varie en fonction des risques.

Communication et marketing

Une stratégie de marketing solide est essentielle pour faire connaître votre cause et attirer des donateurs, des bénévoles et d'autres personnes.

Quelques conseils :

Élaborer un plan équilibrant l'impact et le coût.

Utilisez des méthodes en ligne (médias sociaux, courrier électronique, site web) et hors ligne (événements, partenariats).

Prévoyez un budget pour des outils tels que le marketing par courriel, la gestion des médias sociaux et les ressources en matière de conception.

Concentrez-vous sur quelques canaux gérables, puis développez-les.

Site web

Un site web ajoute de la crédibilité à votre organisation. Grâce à une présence en ligne, vous pouvez faciliter la recherche de vos sympathisants potentiels et confirmer votre légitimité.

Pour créer un site web, vous avez plusieurs possibilités.

BRICOLAGE : Utiliser des outils de création de sites web en ligne ne nécessitant aucun codage.

Web designer freelance : Engagez un pigiste ou une personne ayant de l'expérience dans la conception de sites web.

Agence de conception de sites web : Conception complète avec un coût moyen de 100 à 149 dollars de l'heure.

5. Frais de collecte de fonds

La collecte de fonds est essentielle à la croissance de votre association et à la réalisation de votre mission, mais elle s'accompagne de coûts. Ceux-ci peuvent inclure

Logiciel de gestion des donateurs et de collecte de fonds en ligne

Matériel de marketing (numérique et imprimé)

Temps de travail du personnel consacré aux activités de collecte de fonds

Rédaction de subventions (en cas d'externalisation)

Appréciation des donateurs et efforts de gestion

Frais de traitement des paiements

Il est essentiel de prévoir ces dépenses à l'avance. Les coûts exacts dépendront de la taille et de la stratégie de votre association.

Alors que de nombreux logiciels facturent des frais mensuels ou annuels (souvent avec des réductions pour les organisations à but non lucratif), Zeffy est une option remarquable. Il est 100 % gratuit et offre des outils tout-en-un pour maximiser votre impact.

5 conseils pour réduire les coûts des organisations à but non lucratif

Nous allons vous aider à réduire le coût total de la création d'une organisation à but non lucratif en examinant votre budget initial et en déterminant les frais à prévoir.

1. Utiliser un logiciel de collecte de fonds gratuit

Une collecte de fonds efficace est essentielle pour votre nouvelle association, mais la plupart des plateformes facturent des frais de transaction (frais de carte de crédit) en plus des frais de plateforme.

‍

Zeffy offre une solution 100% gratuite qui couvre tous vos besoins en matière de collecte de fonds :

Constituez votre association en société

Traitement des dons en ligne sans frais de transaction

Gestion d'événements et billetterie

Campagnes de collecte de fonds de pair à pair

Système robuste de gestion des donateurs

Outils de marketing par courrier électronique

Formulaires et pages de dons personnalisables

2. Exploiter les ressources gratuites pour les organisations à but non lucratif

De nombreuses plateformes en ligne proposent des outils gratuits ou à prix réduit pour les organisations à but non lucratif. Par exemple, TechSoup met en relation les organisations avec des logiciels et des services à prix réduit de Microsoft, Intuit et Adobe afin d'éviter une externalisation coûteuse des besoins techniques et opérationnels.

3. Acheter des produits d'occasion et rechercher des dons en nature

Vous pouvez réduire les coûts en vous procurant des fournitures de bureau et du mobilier auprès d'entreprises qui font don d'articles excédentaires ou qui achètent des articles d'occasion. Vous pouvez également solliciter des dons en nature auprès d'entreprises partenaires.

4. Se concentrer sur la fidélisation des donateurs

Fidéliser un nouveau donateur peut s'avérer plus coûteux que de fidéliser les personnes qui vous soutiennent déjà. Établissez des relations en partageant des mises à jour, des histoires d'impact et des marchandises de marque. Ces efforts favorisent la loyauté et permettent à vos donateurs de se sentir appréciés au-delà de leur contribution financière.

5. Organiser des événements virtuels ou hybrides

Les collectes de fonds virtuelles ou les événements à composante hybride sont un moyen rentable d'éliminer les dépenses telles que la location d'un lieu, la restauration et la logistique sur place. Les plateformes numériques intègrent souvent des outils de marketing et d'engagement, ce qui réduit le besoin de ressources supplémentaires.

De plus, les événements virtuels font tomber les barrières géographiques, ce qui vous permet d'atteindre un public mondial sans augmentation significative des coûts.

Histoire d'une réussite en matière d'économies : La fondation Si Se Puede économise 7 031 dollars grâce à Zeffy

Que vous lanciez votre organisation à but non lucratif ou que vous cherchiez à économiser sur les coûts de fonctionnement, Zeffy vous soutient. Si Se Puede a été confrontée à une décision financière : choisir entre participer à des concours de robotique pour offrir aux étudiants une expérience pratique en matière de STIM ou payer leur loyer.

Un passage au logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy pour réduire les frais coûteux de leur ancien fournisseur et voir une plus grande partie de leurs dons aller aux programmes qui comptent. Ils ont pu collecter 140 622 $ et réaliser une économie de 7 031 $ sans avoir à s'inquiéter des frais de transaction (qui s'accumulent vraiment !).

FAQs : Le coût de la création d'un organisme à but non lucratif

Quel est le coût moyen de la création d'une organisation à but non lucratif aux États-Unis ? Le coût moyen de la création d'une organisation à but non lucratif aux États-Unis varie de 1000 à 3000 dollars, en fonction des frais juridiques, des taxes fédérales et des frais d'enregistrement dans chaque État. Zeffy permet d'éviter les frais de justice

Comment créer une association à but non lucratif pour une cause spécifique ? Nous avons créé plusieurs ressources pour vous aider à choisir le meilleur guide pour l'organisation à but non lucratif que vous souhaitez créer : Comment créer une école Comment créer une église Comment créer une banque alimentaire

Dois-je faire appel à un avocat pour créer une association ? Bien qu'il ne soit pas obligatoire de faire appel à un avocat pour créer une organisation à but non lucratif, l'assistance juridique peut aider à répondre à toutes les exigences légales. Les frais juridiques peuvent aller de 500 à 5 000 dollars, en fonction de la complexité de votre organisation et des autres coûts associés au paiement des taxes de l'IRS. Les frais varient généralement d'un État à l'autre.

Zeffy vous aide à éviter ces frais supplémentaires en tant que partenaire juridique gratuit.

Le fondateur d'une organisation à but non lucratif peut-il être rémunéré ? Le fondateur d'une organisation à but non lucratif peut recevoir un salaire équitable pour le travail qu'il accomplit à la tête de l'organisation. Il doit faire preuve de prudence dans sa rémunération, car l'IRS impose des frais si l'organisation verse un salaire trop élevé. Les lignes directrices de base pour la rémunération des dirigeants et des employés sont les suivantes : Respecter toutes les directives fédérales, locales et nationales en matière de salaire minimum. Soyez juste, raisonnable et non excessif. Restez en conformité avec les charges sociales. Inclure tous les avantages dans la rémunération totale.

‍