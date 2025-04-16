La création d'une organisation à but non lucratif implique de prendre en compte les aspects financiers de la mise en œuvre de votre vision. Alors, combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ?
Bien que les coûts puissent varier, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un investissement massif pour démarrer. Comprendre la ventilation détaillée des coûts et les gérer efficacement peut vous aider à démarrer.
Nous expliquons ci-dessous les coûts essentiels de la création d'une organisation à but non lucratif, fournissons une analyse des coûts État par État, les taxes fédérales et proposons des stratégies d'économie.
Les frais d'État comprennent les coûts liés à l'enregistrement d'une organisation.
Le dépôt des statuts est une étape obligatoire de la planification stratégique pour établir légalement votre organisation à but non lucratif. Les coûts varient considérablement d'un État à l'autre, allant d'environ 50 à 500 dollars, avec des frais supplémentaires pour un traitement accéléré si nécessaire.
Voici un exemple de coûts de constitution en société qui varient d'un État à l'autre :
Vous pouvez vous renseigner sur la procédure de constitution en société dans votre État en consultant les liens de l'IRS vers les États des organisations exonérées (State Links of Exempt Organizations).
Dans la plupart des États, les organisations à but non lucratif doivent s'enregistrer avant de collecter des fonds pour toutes les formes de sollicitation de dons, y compris en ligne, en personne et par courrier. Certains États considèrent même qu'un bouton "Faites un don" sur votre site web constitue une sollicitation active, nécessitant un enregistrement là où résident les donateurs potentiels.
Les frais d'enregistrement d'une œuvre de bienfaisance peuvent varier entre 10 et 100 dollars et fluctuent en fonction du montant total de la collecte de fonds et des lois sur la sollicitation propres à chaque État. Il est préférable de vérifier auprès de votre État et de comprendre quels coûts sont classés dans la catégorie des frais d'enregistrement et quelles sont les dates limites à respecter pour éviter d'accumuler des frais cachés supplémentaires.
Par exemple, l'Illinois, l'Illinois prévoit plusieurs taxes qui peuvent entrer dans la catégorie de la sollicitation :
Certains États exigent des organisations à but non lucratif qu'elles obtiennent une licence ou un permis d'exploitation. Dans de nombreux États, les organisations à but non lucratif ne sont pas tenues d'obtenir une licence d'exploitation au niveau de l'État, mais les municipalités locales et les comtés peuvent avoir leurs propres exigences.
Les frais de licence d'exploitation varient généralement de 50 à plusieurs centaines de dollars, selon le type de permis. Il est préférable de vérifier auprès de votre juridiction locale pour prendre en compte ces coûts.
Dans certains cas, votre organisation à but non lucratif devra payer des frais dépendant de l'État. Il s'agit notamment des permis de taxe de vente, de l'enregistrement annuel, de l'exonération fiscale, d'une licence de jeu et de l'enregistrement du nom. Chacun de ces frais dépend de votre Etat et du type d'association.
Voici quelques exemples de frais divers spécifiques à un État :
Le dépôt d'une demande d'exonération fiscale auprès de l'Internal Revenue Service et l'établissement légal de votre organisation à but non lucratif sont deux étapes distinctes. La procédure de demande d'exonération fiscale fédérale varie en fonction du type d'organisation 501(c) que vous souhaitez créer. Les frais de dossier fédéraux sont également différents.
En fonction de votre éligibilité, vous devez généralement remplir le formulaire 1023, le formulaire 1023-EZ ou le formulaire 1024 et payer les frais de dépôt auprès du gouvernement fédéral.
Les coûts de l'assistance juridique varient, certains avocats facturant des taux horaires et d'autres proposant des honoraires forfaitaires pour les organisations à but non lucratif. La complexité de votre organisation influe sur le prix des honoraires à payer en cours de route.
Par exemple, l'embauche d'un avocat pour une association à but non lucratif peut coûter entre 150 et 400 dollars de l'heure. Vous pouvez rechercher des services pro-bono (certains cabinets d'avocats offrent une aide gratuite ou à prix réduit aux organisations à but non lucratif).
Ces coûts supplémentaires vous aident à soutenir et à faire fonctionner les opérations de votre organisation. Les coûts administratifs et opérationnels comprennent
Le travail à distance signifie que l'espace de bureau n'est pas toujours essentiel. Cette évolution peut permettre de réduire les frais généraux non lucratifs en tenant compte des besoins de votre équipe et de votre budget idéal.
La plupart des organisations à but non lucratif prospèrent grâce à un modèle hybride : elles utilisent des espaces de bureaux partagés pour des réunions occasionnelles tout en travaillant principalement à distance. Les espaces de bureaux peuvent représenter entre 20 et 30 % du budget global de fonctionnement.
Un modèle hybride peut réduire les coûts opérationnels globaux et vous permettre de recruter des bénévoles lorsque le travail et la collaboration en personne sont nécessaires.
En règle générale, les frais de personnel représentent 60 à 90 % du budget annuel. Le Better Business Bureau recommande qu'au moins 65 % de votre budget soit consacré aux dépenses de programme, y compris les salaires.
La gestion d'une organisation à but non lucratif comporte des risques, comme les réclamations faites au cours des activités de collecte de fonds. Pour protéger votre organisation, envisagez d'investir dans une assurance pour les organisations à but non lucratif.
De nombreuses organisations à but non lucratif commencent par souscrire une police d'assurance pour les entreprises (Business Owner's Policy - BOP) couvrant la responsabilité civile générale, les revenus de l'entreprise et les biens. Le coût moyen est de 57 $ par mois ou 684 $ par an, selon Insureon. Trouver le prix minimum de l'assurance responsabilité civile générale vous aidera à réduire les frais liés à l'obtention du statut d'organisation à but non lucratif et à bénéficier d'autres protections financières en cas d'urgence.
Les organisations à but non lucratif souscrivent souvent une assurance des administrateurs et dirigeants (D&O) pour couvrir les membres du conseil d'administration. Cette assurance coûte généralement 70 dollars par mois, mais elle varie en fonction des risques.
Une stratégie de marketing solide est essentielle pour faire connaître votre cause et attirer des donateurs, des bénévoles et d'autres personnes.
Quelques conseils :
Un site web ajoute de la crédibilité à votre organisation. Grâce à une présence en ligne, vous pouvez faciliter la recherche de vos sympathisants potentiels et confirmer votre légitimité.
Pour créer un site web, vous avez plusieurs possibilités.
La collecte de fonds est essentielle à la croissance de votre association et à la réalisation de votre mission, mais elle s'accompagne de coûts. Ceux-ci peuvent inclure
Il est essentiel de prévoir ces dépenses à l'avance. Les coûts exacts dépendront de la taille et de la stratégie de votre association.
Alors que de nombreux logiciels facturent des frais mensuels ou annuels (souvent avec des réductions pour les organisations à but non lucratif), Zeffy est une option remarquable. Il est 100 % gratuit et offre des outils tout-en-un pour maximiser votre impact.
Nous allons vous aider à réduire le coût total de la création d'une organisation à but non lucratif en examinant votre budget initial et en déterminant les frais à prévoir.
Une collecte de fonds efficace est essentielle pour votre nouvelle association, mais la plupart des plateformes facturent des frais de transaction (frais de carte de crédit) en plus des frais de plateforme.
Zeffy offre une solution 100% gratuite qui couvre tous vos besoins en matière de collecte de fonds :
De nombreuses plateformes en ligne proposent des outils gratuits ou à prix réduit pour les organisations à but non lucratif. Par exemple, TechSoup met en relation les organisations avec des logiciels et des services à prix réduit de Microsoft, Intuit et Adobe afin d'éviter une externalisation coûteuse des besoins techniques et opérationnels.
Vous pouvez réduire les coûts en vous procurant des fournitures de bureau et du mobilier auprès d'entreprises qui font don d'articles excédentaires ou qui achètent des articles d'occasion. Vous pouvez également solliciter des dons en nature auprès d'entreprises partenaires.
Fidéliser un nouveau donateur peut s'avérer plus coûteux que de fidéliser les personnes qui vous soutiennent déjà. Établissez des relations en partageant des mises à jour, des histoires d'impact et des marchandises de marque. Ces efforts favorisent la loyauté et permettent à vos donateurs de se sentir appréciés au-delà de leur contribution financière.
Les collectes de fonds virtuelles ou les événements à composante hybride sont un moyen rentable d'éliminer les dépenses telles que la location d'un lieu, la restauration et la logistique sur place. Les plateformes numériques intègrent souvent des outils de marketing et d'engagement, ce qui réduit le besoin de ressources supplémentaires.
De plus, les événements virtuels font tomber les barrières géographiques, ce qui vous permet d'atteindre un public mondial sans augmentation significative des coûts.
Que vous lanciez votre organisation à but non lucratif ou que vous cherchiez à économiser sur les coûts de fonctionnement, Zeffy vous soutient. Si Se Puede a été confrontée à une décision financière : choisir entre participer à des concours de robotique pour offrir aux étudiants une expérience pratique en matière de STIM ou payer leur loyer.
Un passage au logiciel de collecte de fonds 100% gratuit de Zeffy pour réduire les frais coûteux de leur ancien fournisseur et voir une plus grande partie de leurs dons aller aux programmes qui comptent. Ils ont pu collecter 140 622 $ et réaliser une économie de 7 031 $ sans avoir à s'inquiéter des frais de transaction (qui s'accumulent vraiment !).
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.