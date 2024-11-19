Le secteur à but non lucratif continue de jouer un rôle essentiel dans la résolution des problèmes de société. Face à l'évolution des questions sociales, environnementales et économiques, le besoin d'organisations à but non lucratif innovantes et efficaces se fait de plus en plus sentir.

Dans ce guide, nous présentons 26 idées d'organisations à but non lucratif qui répondent aux besoins actuels et émergents de nos communautés. Que vous envisagiez de créer une association ou que vous cherchiez à réorienter une organisation existante, cet article a pour but de vous fournir des informations précieuses et de vous inspirer.

En comprenant ces concepts contemporains et ces meilleures pratiques, vous serez mieux équipé pour avoir un impact significatif dans votre domaine de prédilection.

‍

26 causes importantes autour desquelles créer votre association en 2025

‍

1. Initiatives de conservation de l'environnement

Les initiatives de conservation de l'environnement visent à trouver un équilibre entre nos besoins actuels et la responsabilité de protéger la planète pour les générations futures. Elles visent à créer un avenir durable où la nature et les communautés peuvent prospérer ensemble.

Voici comment procéder :

Promouvoir les pratiques durables, les énergies renouvelables et les initiatives de réduction des émissions de carbone

Protéger les espèces menacées et leurs habitats par des efforts de conservation

Promouvoir les programmes de recyclage et les initiatives de réduction des déchets

Protéger les écosystèmes marins et s'attaquer à des problèmes tels que la pollution plastique

NJSWEP est une organisation qui se consacre au soutien et à l'autonomisation des femmes dans le domaine de l'environnement par le biais du réseautage, de l'éducation et du leadership. Elle s'attache à aider les femmes à se développer professionnellement et à construire une communauté solide dans les carrières environnementales.

‍

2. Programmes d'éducation et d'alphabétisation

Les programmes d'éducation et d'alphabétisation sont conçus pour améliorer les connaissances et les compétences en vue de l'épanouissement personnel et de la réussite. Grâce à ces initiatives, les individus ont accès à des ressources précieuses qui peuvent leur ouvrir des portes vers de meilleures opportunités et les aider à construire des communautés plus fortes.

Voici comment procéder :

Fournir un soutien scolaire aux étudiants qui en ont besoin

Promouvoir le développement et l'apprentissage de la petite enfance

Proposer des programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle pour les adultes

Engager la communauté dans l'éducation par le biais de programmes de bénévolat et de mentorat

L'école de rêve en Ouganda offre une éducation gratuite aux enfants orphelins, leur donnant accès à un apprentissage et à un soutien essentiels. Pour éduquer davantage d'enfants orphelins, l'école Dream School est passée à Zeffy, ce qui lui a permis de collecter 16 129 dollars et d'économiser 806 dollars en frais de plateforme et de transaction.

‍

3. Sensibilisation à la santé et au bien-être

Ces programmes se concentrent sur le bien-être des individus et des communautés en fournissant une éducation et des ressources qui promeuvent des modes de vie sains et des soins préventifs.

Voici comment procéder :

Fournir des services de conseil et de soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Sensibiliser aux maladies spécifiques et promouvoir la prévention et le traitement

Promouvoir des modes de vie sains par des programmes d'éducation et de sensibilisation

Fournir des services de prévention et de traitement du VIH/SIDA

L'Indiana AIDS Fund (IAF) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre le VIH et à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes vivant avec le VIH/sida. Sa mission est d'éliminer les nouvelles infections par le VIH et de réduire la stigmatisation qui entoure le VIH. Son objectif est de permettre à tous les habitants de l'Indiana de vivre en bonne santé, à l'abri de la maladie et de la discrimination.

‍

4. Lutte contre la faim

Les organisations de lutte contre la faim veillent à ce que tous les membres de la communauté aient accès à des aliments nutritifs. Ces initiatives luttent contre l'insécurité alimentaire par le biais de services directs et de solutions systémiques.

Voici comment procéder :

Créer des banques alimentaires et des centres de distribution

Créer des programmes de livraison de repas pour les personnes âgées et les personnes confinées à domicile

Partenariat avec les exploitations agricoles et les entreprises locales pour réduire les déchets alimentaires

Développer des programmes d'éducation nutritionnelle pour les familles

Mettre en place des programmes de petits déjeuners et de déjeuners scolaires

Your Store of the Queen City est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accès à la nourriture et à la création d'emplois communautaires dans les zones désertiques de Cincinnati. Elle aide les leaders communautaires à créer des entreprises alimentaires économiquement et culturellement inclusives.

‍

5. Aide aux sans-abri

Les organisations d'aide aux sans-abri s'efforcent de fournir un abri sûr et des services essentiels aux personnes en situation d'insécurité en matière de logement. Ces initiatives se concentrent à la fois sur l'assistance immédiate et sur les solutions à long terme pour aider les personnes à reconstruire leur vie.

Voici comment procéder :

Proposer des programmes d'hébergement d'urgence et de logement de transition

Proposer des services de gestion de cas pour aider les personnes à accéder aux ressources

Créer des programmes de formation professionnelle et d'aide à l'emploi

Développer des services de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie

Consultez notre guide à l'intention des organisations à but non lucratif sur la création d'un refuge pour les sans-abri.

La West Side Federation for Senior and Supportive Housing (WSFSSH) fournit des logements abordables et un soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Sa mission est d'améliorer l'indépendance et la qualité de vie des résidents par le biais d'une gestion compatissante des biens immobiliers.

‍

6. Organisations de développement de la jeunesse

Les organisations de développement de la jeunesse se concentrent sur l'autonomisation des jeunes et les aident à devenir des adultes confiants et compétents. Elles fournissent le soutien, le mentorat et les opportunités qui aident à former les leaders de demain.

Voici comment procéder :

Proposer des activités extrascolaires et du mentorat aux jeunes

Mettre les jeunes en contact avec des mentors qui peuvent les guider et les soutenir

Promouvoir l'activité physique, le travail d'équipe et les compétences en matière de leadership

La Pathfinder Youth Centre Society est une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes à risque du Grand Vancouver à se construire un avenir meilleur. Grâce au mentorat, à la formation aux aptitudes à la vie quotidienne et aux programmes de préparation à l'emploi, elle aide les jeunes à surmonter les difficultés et à acquérir la confiance nécessaire pour réussir à l'école et au travail.

‍

7. Promotion des arts et de la culture

Les organismes de promotion des arts et de la culture se concentrent sur la célébration de la créativité et le rapprochement des communautés par le biais des arts. Ils contribuent à mettre en valeur les talents locaux et à créer des opportunités pour que chacun puisse apprécier et participer à des activités culturelles.

Voici comment procéder :

Favoriser la créativité et l'expression par le biais d'initiatives artistiques communautaires

Soutenir les troupes de théâtre et les productions locales

Célébrer la diversité et promouvoir la compréhension culturelle par le biais de festivals et d'événements

L'Association pour la culture et la science vietnamiennes (VCSA) relie les gens à travers la culture vietnamienne, l'éducation et le leadership. Ses événements et programmes célèbrent l'héritage vietnamien et aident tout le monde à apprendre et à grandir ensemble.

‍

8. Bien-être et sauvetage des animaux

Les organisations de protection et de sauvetage des animaux se consacrent à la protection et aux soins des animaux dans le besoin. Elles veillent à ce que tous les animaux reçoivent de l'amour, un abri et des soins appropriés tout en leur trouvant un foyer pour la vie.

Voici comment procéder :

Fournir un abri et des soins aux animaux dans le besoin

Faciliter l'adoption d'animaux domestiques

Réhabiliter les animaux sauvages blessés ou orphelins

Jack Jack's Pack est une organisation de sauvetage de chiens de rue à but non lucratif qui se consacre à sauver les animaux perdus, abandonnés et maltraités. Sa mission est de réunir les animaux perdus avec leurs propriétaires, de trouver des foyers permanents pour les chiens des rues et de soigner les animaux blessés ou malades.

‍

9. Soutien aux personnes âgées

Les organisations d'aide aux personnes âgées s'attaquent aux défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes âgées, en promouvant leur indépendance, leur santé et leur engagement social. Ces organisations s'efforcent de lutter contre des problèmes tels que l'isolement, les problèmes de santé liés à l'âge et l'insécurité financière.

En offrant des services tels que la livraison de repas, l'aide au transport et des activités sociales, ils aident les personnes âgées à conserver leur dignité et leur qualité de vie.

Voici comment procéder :

Fournir de la compagnie et de l'aide aux personnes âgées

Offrir aux personnes âgées une assistance dans les activités de la vie quotidienne

Organiser des événements sociaux et des activités pour les personnes âgées

L'Asian American Senior Citizens Service Center (AASCSC) est une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes âgées, les familles et les jeunes depuis 1989. Sa mission est de construire une communauté plus forte et plus saine en offrant des services qui célèbrent la culture et promeuvent le bien-être.

‍

10. Secours en cas de catastrophe et services d'urgence

Les organisations de secours en cas de catastrophe et de services d'urgence aident les communautés pendant et après les crises. Elles fournissent une aide et un soutien essentiels pour aider les gens à se remettre des catastrophes.

Voici comment procéder :

Sensibiliser les individus et les communautés à la préparation aux catastrophes

Fournir une aide et un soutien lors de catastrophes naturelles ou de situations d'urgence

Organiser des réseaux de bénévoles pour aider en cas d'urgence

Neighbors 4 Neighbors est une association à but non lucratif qui aide les personnes dans le besoin à Miami en les mettant en contact avec les ressources et le soutien locaux. Sa mission est d'aider les familles en crise, de rassembler les gens et de les sensibiliser aux besoins locaux. Ils ont collecté 18 000 dollars et économisé 900 dollars de frais en utilisant Zeffy pour leurs efforts de collecte de fonds.

‍

11. Aide internationale et développement

Les organisations d'aide internationale et de développement s'efforcent d'améliorer la vie des populations dans les pays confrontés à des problèmes tels que la pauvreté, la faim et le manque d'éducation.

Voici comment procéder :

Fournir un accès à l'eau potable dans les pays en développement

Soutenir les initiatives en matière d'éducation dans les pays en développement

Fournir des services de santé dans les zones mal desservies

100 Humanitarians International est une organisation à but non lucratif qui aide les familles à sortir de la pauvreté en leur apprenant à devenir autosuffisantes. L'accent est mis sur l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau potable et la santé, tout en respectant et en préservant les cultures locales.

‍

12. Plaidoyer et droits de l'homme

Les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme œuvrent à la protection des droits des personnes et à la promotion de l'égalité. Elles sensibilisent aux questions sociales importantes et luttent pour la justice.

Voici comment procéder :

Fournir une assistance juridique aux personnes dans le besoin

Plaider en faveur de changements politiques pour traiter les questions sociales et environnementales

Sensibiliser aux questions de droits de l'homme et promouvoir la justice sociale

SAFECHR (SAFE Coalition for Human Rights) est une organisation à but non lucratif qui s'efforce de mettre un terme à la traite des êtres humains et d'aider les survivants. Elle offre aux victimes un soutien sous la forme d'une thérapie gratuite, d'un mentorat et de conseils en matière de carrière. SAFECHR s'efforce également de sensibiliser la population à la traite des êtres humains et de l'informer sur les moyens de la prévenir.

‍

13. Développement communautaire

Les organisations de développement communautaire s'efforcent d'améliorer la vie dans les quartiers locaux. Elles se concentrent sur des projets qui favorisent la croissance, le bien-être et l'accès aux services.

Voici comment procéder :

Travailler à l'amélioration des conditions physiques et sociales des quartiers

Promouvoir une alimentation saine et la gestion de l'environnement par le biais de jardins communautaires

Soutenir les entreprises locales et le développement économique

Neighborhood Roots est une organisation à but non lucratif qui rassemble les agriculteurs locaux, les petites entreprises et la communauté par le biais de ses marchés fermiers de Fulton, Kingfield et Nokomis. Son objectif est de rendre les aliments sains plus accessibles et de soutenir l'agriculture locale.

‍

14. Aide aux personnes ayant des besoins particuliers

Les organisations d'aide aux personnes ayant des besoins particuliers aident les personnes handicapées et leurs familles. Elles fournissent des ressources et des programmes pour améliorer la qualité de vie et promouvoir l'inclusion.

Voici comment vous pouvez nous aider :

Fournir des services et une assistance aux personnes handicapées

Promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées

Organiser des groupes de soutien pour les personnes ayant des besoins particuliers et leurs familles

La Positively Produced Foundation a pour mission d'aider les adultes autistes à trouver un travail intéressant. Elle propose des formations professionnelles aux personnes concernées et travaille également avec les employeurs pour créer des lieux de travail plus inclusifs. Lors de leur toute première collecte de fonds, ils ont récolté 10 500 dollars et économisé 527 dollars de frais, grâce à la plateforme entièrement gratuite de Zeffy.

‍

15. Assistance aux anciens combattants

Les organisations d'aide aux vétérans soutiennent le personnel militaire et fournissent des ressources, des programmes et des services pour les aider à s'adapter à la vie civile.

Voici comment vous pouvez nous aider :

Fournir une aide au logement aux anciens combattants

Offrir des services de santé mentale aux anciens combattants

Aider les vétérans à trouver un emploi

La Fondation Outer Circle soutient les anciens combattants et les premiers intervenants souffrant de SSPT et les aide à se réadapter à la vie civile. Son objectif est d'offrir des soins et des ressources en matière de santé mentale. Ils ont collecté 29 650 $ pour des programmes de thérapie et ont économisé 1 483 $ en utilisant la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy.

‍

16. Accès aux technologies

Les organisations d'accès à la technologie aident les communautés défavorisées à obtenir les outils numériques dont elles ont besoin et leur objectif est de combler le fossé numérique et d'autonomiser les personnes grâce à la technologie.

Voici comment vous pouvez nous aider :

Fournir un accès à la technologie aux communautés mal desservies

Proposer des ateliers de codage pour enseigner aux gens des compétences en programmation informatique

Faire don d'équipements technologiques aux écoles, aux organisations communautaires et aux membres de la communauté locale.

La Si Se Puede Foundation est une organisation à but non lucratif qui aide les élèves des communautés défavorisées à acquérir des compétences en matière de STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Elle propose des programmes, du mentorat et des activités pratiques pour donner aux élèves la possibilité de réussir et de se préparer à l'avenir.

‍

17. Prévention de la maltraitance des enfants

Les organisations de prévention de la maltraitance des enfants visent à protéger les enfants et à soutenir les familles. Elles sensibilisent le public et fournissent des ressources pour prévenir les abus.

Voici comment vous pouvez nous aider :

Sensibiliser les communautés à la reconnaissance et à la prévention de la maltraitance des enfants

Fournir des services de conseil et de soutien aux enfants et aux familles touchés par la maltraitance

Plaider en faveur de politiques de protection de l'enfance plus solides et sensibiliser le public

Les Child Abuse & Forensic Services (CAFS) proposent des examens médico-légaux aux victimes d'agressions sexuelles et offrent un soutien attentif aux enfants et aux adultes. Sa mission est d'aider à réduire le traumatisme de l'agression sexuelle par le biais de soins, de soutien et d'éducation, le tout dans un environnement sûr.

‍

18. Défense juridique des groupes marginalisés

Les organisations de défense juridique soutiennent les groupes marginalisés en leur fournissant une assistance juridique et en luttant pour leurs droits. Elles veillent à ce que chacun ait accès à la justice.

Voici comment vous pouvez nous aider :

Offrir une assistance juridique gratuite ou abordable aux personnes victimes de discrimination ou d'injustice

Travailler à la modification des politiques pour résoudre les problèmes qui touchent les communautés marginalisées

Informer les gens de leurs droits légaux et des services d'aide disponibles

Le Muslim Legal Support Centre (MLSC) est une organisation à but non lucratif engagée dans la défense des droits des musulmans en Ontario. Sa mission est d'assurer un traitement équitable et l'accès à la justice pour les musulmans, en particulier ceux qui ont des moyens limités, par le biais de services juridiques, de l'éducation et de la défense des droits.

‍

19. Aide aux réfugiés et aux immigrants

Les organisations d'aide aux réfugiés et aux immigrants aident les nouveaux arrivants à s'installer dans leur communauté en leur fournissant les ressources et le soutien nécessaires à une transition en douceur.

Voici comment procéder :

Fournir une assistance juridique et une aide pour les formalités d'immigration et les demandes d'asile

Proposer des programmes de formation professionnelle, des services de placement et d'orientation professionnelle.

Soutenir les programmes d'orientation et d'intégration culturelles pour aider les nouveaux arrivants à s'adapter

La Calgary Immigrant Women's Association (CIWA) est une organisation à but non lucratif qui soutient les femmes immigrées et leurs familles dans leur installation, leur développement et leur réussite au Canada. Sa mission est d'autonomiser les femmes, en les aidant à construire un avenir meilleur par l'éducation, l'emploi et le soutien de la communauté.

‍

20. Soutien au rétablissement de l'addiction

Les organisations de soutien au rétablissement des toxicomanes aident les personnes qui luttent contre la toxicomanie. Elles fournissent des ressources, des conseils et une communauté pour aider au rétablissement.

Voici comment procéder :

Proposer des conseils et une thérapie aux personnes qui luttent contre l'abus de substances.

Fournir des groupes de soutien et des programmes de rétablissement par les pairs pour aider au rétablissement à long terme.

Développer des ressources et du matériel éducatif pour soutenir la prévention et le traitement des addictions

Next Chapter Homes est une association à but non lucratif qui offre un espace sûr et solidaire aux femmes de plus de 50 ans en cours de rétablissement. Ici, les femmes peuvent guérir, acquérir de nouvelles compétences et trouver du soutien auprès d'autres personnes qui comprennent leur parcours.

‍

21. Éducation à la culture financière

Les organismes d'éducation financière aident les gens à apprendre à gérer leur argent. Elles proposent des ressources et des ateliers pour faire des choix financiers judicieux.

Voici comment vous pouvez nous aider :

Organiser des ateliers et des séminaires sur l'établissement d'un budget, l'épargne et la gestion des dettes.

Fournir des ressources et des outils pour aider les individus et les familles à améliorer leur santé financière

Offrir des conseils financiers individuels pour relever les défis financiers personnels.

Generator est une organisation à but non lucratif qui aide les artistes et les producteurs indépendants à développer leurs compétences et à construire des carrières fructueuses. Sa mission est de soutenir les artistes en leur enseignant des compétences créatives et pratiques, afin qu'ils puissent gérer leur travail et contribuer à une communauté artistique plus juste et plus inclusive.

‍

22. Cliniques de santé communautaire

Les cliniques de santé communautaire fournissent des soins médicaux abordables aux personnes dans le besoin. Ils proposent des services tels que des bilans de santé, des vaccinations et une éducation à la santé.

Voici comment procéder :

Diriger des cliniques qui offrent des soins médicaux gratuits ou peu coûteux aux populations défavorisées.

Fournir des services préventifs tels que les dépistages, les vaccinations et l'éducation à la santé

Offrir des services de santé mentale et un soutien aux personnes souffrant de maladies chroniques

La Doctors' Volunteer Clinic (DVC) est une organisation de soins de santé à but non lucratif située dans le sud de l'Utah. Elle aide les personnes qui n'ont pas les moyens de souscrire une assurance maladie en leur fournissant des services médicaux, dentaires et de santé mentale gratuitement ou à faible coût.

‍

23. Initiatives en matière de santé mentale des jeunes

Les initiatives en faveur de la santé mentale des jeunes soutiennent le bien-être des jeunes en leur fournissant des ressources, de l'éducation et des conseils pour les aider à faire face aux problèmes de santé mentale.

Voici comment procéder :

Développer des programmes pour éduquer les jeunes sur la santé mentale et le bien-être

Fournir des services de conseil et de soutien adaptés aux besoins des jeunes

Créer des ateliers et des ressources pour renforcer la résilience et relever les défis en matière de santé mentale

Myles Ahead est une organisation canadienne à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé mentale des enfants et des adolescents. Son objectif est de combler les lacunes des services de santé mentale et de prévenir le suicide des jeunes en intégrant les soins de santé mentale dans les écoles et les systèmes de soins de santé.

‍

24. Espaces verts urbains

Les espaces verts urbains se concentrent sur la création et l'entretien de parcs et d'espaces verts dans les villes. Ils constituent un lieu de détente, de loisirs et de connexion avec la nature.

Voici comment procéder :

Créer et entretenir des parcs et des espaces verts dans les villes afin d'améliorer la santé et l'environnement de la communauté

Organiser des événements communautaires et des activités bénévoles pour maintenir ces espaces vivants.

Promouvoir l'éducation à l'environnement et les pratiques durables en milieu urbain

LA SERRE - Arts Vivants est une organisation qui aide les nouveaux artistes à se développer en leur offrant un espace, un soutien et des opportunités de montrer leur travail. Sa mission est de soutenir les artistes créatifs et de les mettre en contact avec la communauté.

‍

25. Prévention de la maltraitance des personnes âgées

Les organisations de prévention de la maltraitance des personnes âgées s'efforcent de protéger ces dernières contre les mauvais traitements. Elles sensibilisent le public et fournissent des ressources pour garantir la sécurité et le soutien des personnes âgées.

Voici comment procéder :

Fournir une formation et des ressources pour reconnaître et prévenir la maltraitance des personnes âgées

Offrir des services de soutien aux personnes âgées victimes d'abus ou de négligence

Plaider en faveur de meilleures protections et garanties juridiques pour les personnes âgées

‍

26. Services d'intervention en cas de crise

Les services d'intervention de crise aident les personnes en situation d'urgence en leur apportant soutien et ressources. Ils visent à stabiliser les individus et à les mettre en contact avec l'aide dont ils ont besoin.

Voici comment procéder :

Offrir une assistance et un soutien immédiats aux personnes en situation de crise, telles que celles qui sont confrontées à des violences domestiques ou à des situations d'urgence en matière de santé mentale.

Fournir des abris d'urgence et des lignes téléphoniques d'urgence pour mettre les personnes en contact avec de l'aide

Développer et coordonner des réseaux de volontaires pour répondre rapidement aux situations d'urgence

‍

Comment choisir la bonne idée d'organisation à but non lucratif ?

Évaluez vos passions et vos compétences

Commencez par réfléchir à ce qui résonne vraiment en vous et à ce que vous savez faire. Quelles sont les questions ou les causes qui vous tiennent à cœur ? Quels sont vos points forts et vos talents ?

En alignant vos intérêts et vos compétences sur votre idée d'organisation à but non lucratif, vous trouverez quelque chose qui vous convient, qui vous motivera et qui garantira que votre travail est à la fois utile et efficace.

‍

Évaluer les besoins de la communauté

Regardez autour de vous, voyez ce dont votre communauté a besoin et trouvez les problèmes auxquels les autres organisations ne s'attaquent pas. En vous concentrant sur ces lacunes, vous pouvez vous assurer que votre association contribuera réellement à résoudre des problèmes importants et à faire une réelle différence dans la vie des gens.

‍

Tenir compte de la durabilité et du financement

Réfléchissez à la façon dont vous ferez vivre votre association à long terme. Envisagez des sources de financement potentielles telles que des subventions, des dons ou des partenariats. En planifiant l'avenir, vous vous assurez que votre association ne démarre pas seulement en force, mais qu'elle continue à se développer et à avoir un impact au fil du temps.

‍

FAQ sur les idées d'organisations à but non lucratif

‍

Ai-je besoin d'expérience pour créer une association ? Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'expérience pour créer une organisation à but non lucratif. Cependant, il peut être utile d'avoir quelques connaissances sur la gestion, la collecte de fonds ou la cause qui vous tient à cœur. De nombreuses personnes qui créent des organisations à but non lucratif prospères sont très dévouées à leur cause et apprennent au fur et à mesure. Il est également important de constituer une équipe solide, dotée de compétences différentes, afin de combler les lacunes de votre propre expérience.

‍

Comment les organisations à but non lucratif génèrent-elles des revenus ? Les organisations à but non lucratif génèrent des revenus par différents moyens, notamment : Les dons : Des particuliers et des entreprises apportent des fonds pour soutenir votre mission.

Des particuliers et des entreprises apportent des fonds pour soutenir votre mission. Subventions : Fonds provenant de fondations, de programmes gouvernementaux ou d'autres organisations.

Fonds provenant de fondations, de programmes gouvernementaux ou d'autres organisations. Événements de collecte de fonds : Événements tels que des galas, des ventes aux enchères ou des activités communautaires qui permettent de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

Événements tels que des galas, des ventes aux enchères ou des activités communautaires qui permettent de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique. Frais d'adhésion : Certaines organisations à but non lucratif font payer l'adhésion ou l'accès à certains avantages.

Certaines organisations à but non lucratif font payer l'adhésion ou l'accès à certains avantages. Revenu gagné : Vente de produits ou de services liés à votre mission. Lisez notre guide et apprenez comment diversifier les sources de revenus de votre association.

‍