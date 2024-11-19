Le secteur à but non lucratif continue de jouer un rôle essentiel dans la résolution des problèmes de société. Face à l'évolution des questions sociales, environnementales et économiques, le besoin d'organisations à but non lucratif innovantes et efficaces se fait de plus en plus sentir.
Dans ce guide, nous présentons 26 idées d'organisations à but non lucratif qui répondent aux besoins actuels et émergents de nos communautés. Que vous envisagiez de créer une association ou que vous cherchiez à réorienter une organisation existante, cet article a pour but de vous fournir des informations précieuses et de vous inspirer.
En comprenant ces concepts contemporains et ces meilleures pratiques, vous serez mieux équipé pour avoir un impact significatif dans votre domaine de prédilection.
Les initiatives de conservation de l'environnement visent à trouver un équilibre entre nos besoins actuels et la responsabilité de protéger la planète pour les générations futures. Elles visent à créer un avenir durable où la nature et les communautés peuvent prospérer ensemble.
Voici comment procéder :
NJSWEP est une organisation qui se consacre au soutien et à l'autonomisation des femmes dans le domaine de l'environnement par le biais du réseautage, de l'éducation et du leadership. Elle s'attache à aider les femmes à se développer professionnellement et à construire une communauté solide dans les carrières environnementales.
Les programmes d'éducation et d'alphabétisation sont conçus pour améliorer les connaissances et les compétences en vue de l'épanouissement personnel et de la réussite. Grâce à ces initiatives, les individus ont accès à des ressources précieuses qui peuvent leur ouvrir des portes vers de meilleures opportunités et les aider à construire des communautés plus fortes.
Voici comment procéder :
L'école de rêve en Ouganda offre une éducation gratuite aux enfants orphelins, leur donnant accès à un apprentissage et à un soutien essentiels. Pour éduquer davantage d'enfants orphelins, l'école Dream School est passée à Zeffy, ce qui lui a permis de collecter 16 129 dollars et d'économiser 806 dollars en frais de plateforme et de transaction.
Ces programmes se concentrent sur le bien-être des individus et des communautés en fournissant une éducation et des ressources qui promeuvent des modes de vie sains et des soins préventifs.
Voici comment procéder :
L'Indiana AIDS Fund (IAF) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre le VIH et à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes vivant avec le VIH/sida. Sa mission est d'éliminer les nouvelles infections par le VIH et de réduire la stigmatisation qui entoure le VIH. Son objectif est de permettre à tous les habitants de l'Indiana de vivre en bonne santé, à l'abri de la maladie et de la discrimination.
Les organisations de lutte contre la faim veillent à ce que tous les membres de la communauté aient accès à des aliments nutritifs. Ces initiatives luttent contre l'insécurité alimentaire par le biais de services directs et de solutions systémiques.
Voici comment procéder :
Your Store of the Queen City est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de l'accès à la nourriture et à la création d'emplois communautaires dans les zones désertiques de Cincinnati. Elle aide les leaders communautaires à créer des entreprises alimentaires économiquement et culturellement inclusives.
Les organisations d'aide aux sans-abri s'efforcent de fournir un abri sûr et des services essentiels aux personnes en situation d'insécurité en matière de logement. Ces initiatives se concentrent à la fois sur l'assistance immédiate et sur les solutions à long terme pour aider les personnes à reconstruire leur vie.
Voici comment procéder :
La West Side Federation for Senior and Supportive Housing (WSFSSH) fournit des logements abordables et un soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Sa mission est d'améliorer l'indépendance et la qualité de vie des résidents par le biais d'une gestion compatissante des biens immobiliers.
Les organisations de développement de la jeunesse se concentrent sur l'autonomisation des jeunes et les aident à devenir des adultes confiants et compétents. Elles fournissent le soutien, le mentorat et les opportunités qui aident à former les leaders de demain.
Voici comment procéder :
La Pathfinder Youth Centre Society est une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes à risque du Grand Vancouver à se construire un avenir meilleur. Grâce au mentorat, à la formation aux aptitudes à la vie quotidienne et aux programmes de préparation à l'emploi, elle aide les jeunes à surmonter les difficultés et à acquérir la confiance nécessaire pour réussir à l'école et au travail.
Les organismes de promotion des arts et de la culture se concentrent sur la célébration de la créativité et le rapprochement des communautés par le biais des arts. Ils contribuent à mettre en valeur les talents locaux et à créer des opportunités pour que chacun puisse apprécier et participer à des activités culturelles.
Voici comment procéder :
L'Association pour la culture et la science vietnamiennes (VCSA) relie les gens à travers la culture vietnamienne, l'éducation et le leadership. Ses événements et programmes célèbrent l'héritage vietnamien et aident tout le monde à apprendre et à grandir ensemble.
Les organisations de protection et de sauvetage des animaux se consacrent à la protection et aux soins des animaux dans le besoin. Elles veillent à ce que tous les animaux reçoivent de l'amour, un abri et des soins appropriés tout en leur trouvant un foyer pour la vie.
Voici comment procéder :
Jack Jack's Pack est une organisation de sauvetage de chiens de rue à but non lucratif qui se consacre à sauver les animaux perdus, abandonnés et maltraités. Sa mission est de réunir les animaux perdus avec leurs propriétaires, de trouver des foyers permanents pour les chiens des rues et de soigner les animaux blessés ou malades.
Les organisations d'aide aux personnes âgées s'attaquent aux défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes âgées, en promouvant leur indépendance, leur santé et leur engagement social. Ces organisations s'efforcent de lutter contre des problèmes tels que l'isolement, les problèmes de santé liés à l'âge et l'insécurité financière.
En offrant des services tels que la livraison de repas, l'aide au transport et des activités sociales, ils aident les personnes âgées à conserver leur dignité et leur qualité de vie.
Voici comment procéder :
L'Asian American Senior Citizens Service Center (AASCSC) est une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes âgées, les familles et les jeunes depuis 1989. Sa mission est de construire une communauté plus forte et plus saine en offrant des services qui célèbrent la culture et promeuvent le bien-être.
Les organisations de secours en cas de catastrophe et de services d'urgence aident les communautés pendant et après les crises. Elles fournissent une aide et un soutien essentiels pour aider les gens à se remettre des catastrophes.
Voici comment procéder :
Neighbors 4 Neighbors est une association à but non lucratif qui aide les personnes dans le besoin à Miami en les mettant en contact avec les ressources et le soutien locaux. Sa mission est d'aider les familles en crise, de rassembler les gens et de les sensibiliser aux besoins locaux. Ils ont collecté 18 000 dollars et économisé 900 dollars de frais en utilisant Zeffy pour leurs efforts de collecte de fonds.
Les organisations d'aide internationale et de développement s'efforcent d'améliorer la vie des populations dans les pays confrontés à des problèmes tels que la pauvreté, la faim et le manque d'éducation.
Voici comment procéder :
100 Humanitarians International est une organisation à but non lucratif qui aide les familles à sortir de la pauvreté en leur apprenant à devenir autosuffisantes. L'accent est mis sur l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau potable et la santé, tout en respectant et en préservant les cultures locales.
Les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme œuvrent à la protection des droits des personnes et à la promotion de l'égalité. Elles sensibilisent aux questions sociales importantes et luttent pour la justice.
Voici comment procéder :
SAFECHR (SAFE Coalition for Human Rights) est une organisation à but non lucratif qui s'efforce de mettre un terme à la traite des êtres humains et d'aider les survivants. Elle offre aux victimes un soutien sous la forme d'une thérapie gratuite, d'un mentorat et de conseils en matière de carrière. SAFECHR s'efforce également de sensibiliser la population à la traite des êtres humains et de l'informer sur les moyens de la prévenir.
Les organisations de développement communautaire s'efforcent d'améliorer la vie dans les quartiers locaux. Elles se concentrent sur des projets qui favorisent la croissance, le bien-être et l'accès aux services.
Voici comment procéder :
Neighborhood Roots est une organisation à but non lucratif qui rassemble les agriculteurs locaux, les petites entreprises et la communauté par le biais de ses marchés fermiers de Fulton, Kingfield et Nokomis. Son objectif est de rendre les aliments sains plus accessibles et de soutenir l'agriculture locale.
Les organisations d'aide aux personnes ayant des besoins particuliers aident les personnes handicapées et leurs familles. Elles fournissent des ressources et des programmes pour améliorer la qualité de vie et promouvoir l'inclusion.
Voici comment vous pouvez nous aider :
La Positively Produced Foundation a pour mission d'aider les adultes autistes à trouver un travail intéressant. Elle propose des formations professionnelles aux personnes concernées et travaille également avec les employeurs pour créer des lieux de travail plus inclusifs. Lors de leur toute première collecte de fonds, ils ont récolté 10 500 dollars et économisé 527 dollars de frais, grâce à la plateforme entièrement gratuite de Zeffy.
Les organisations d'aide aux vétérans soutiennent le personnel militaire et fournissent des ressources, des programmes et des services pour les aider à s'adapter à la vie civile.
Voici comment vous pouvez nous aider :
La Fondation Outer Circle soutient les anciens combattants et les premiers intervenants souffrant de SSPT et les aide à se réadapter à la vie civile. Son objectif est d'offrir des soins et des ressources en matière de santé mentale. Ils ont collecté 29 650 $ pour des programmes de thérapie et ont économisé 1 483 $ en utilisant la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy.
Les organisations d'accès à la technologie aident les communautés défavorisées à obtenir les outils numériques dont elles ont besoin et leur objectif est de combler le fossé numérique et d'autonomiser les personnes grâce à la technologie.
Voici comment vous pouvez nous aider :
La Si Se Puede Foundation est une organisation à but non lucratif qui aide les élèves des communautés défavorisées à acquérir des compétences en matière de STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Elle propose des programmes, du mentorat et des activités pratiques pour donner aux élèves la possibilité de réussir et de se préparer à l'avenir.
Les organisations de prévention de la maltraitance des enfants visent à protéger les enfants et à soutenir les familles. Elles sensibilisent le public et fournissent des ressources pour prévenir les abus.
Voici comment vous pouvez nous aider :
Les Child Abuse & Forensic Services (CAFS) proposent des examens médico-légaux aux victimes d'agressions sexuelles et offrent un soutien attentif aux enfants et aux adultes. Sa mission est d'aider à réduire le traumatisme de l'agression sexuelle par le biais de soins, de soutien et d'éducation, le tout dans un environnement sûr.
Les organisations de défense juridique soutiennent les groupes marginalisés en leur fournissant une assistance juridique et en luttant pour leurs droits. Elles veillent à ce que chacun ait accès à la justice.
Voici comment vous pouvez nous aider :
Le Muslim Legal Support Centre (MLSC) est une organisation à but non lucratif engagée dans la défense des droits des musulmans en Ontario. Sa mission est d'assurer un traitement équitable et l'accès à la justice pour les musulmans, en particulier ceux qui ont des moyens limités, par le biais de services juridiques, de l'éducation et de la défense des droits.
Les organisations d'aide aux réfugiés et aux immigrants aident les nouveaux arrivants à s'installer dans leur communauté en leur fournissant les ressources et le soutien nécessaires à une transition en douceur.
Voici comment procéder :
La Calgary Immigrant Women's Association (CIWA) est une organisation à but non lucratif qui soutient les femmes immigrées et leurs familles dans leur installation, leur développement et leur réussite au Canada. Sa mission est d'autonomiser les femmes, en les aidant à construire un avenir meilleur par l'éducation, l'emploi et le soutien de la communauté.
Les organisations de soutien au rétablissement des toxicomanes aident les personnes qui luttent contre la toxicomanie. Elles fournissent des ressources, des conseils et une communauté pour aider au rétablissement.
Voici comment procéder :
Next Chapter Homes est une association à but non lucratif qui offre un espace sûr et solidaire aux femmes de plus de 50 ans en cours de rétablissement. Ici, les femmes peuvent guérir, acquérir de nouvelles compétences et trouver du soutien auprès d'autres personnes qui comprennent leur parcours.
Les organismes d'éducation financière aident les gens à apprendre à gérer leur argent. Elles proposent des ressources et des ateliers pour faire des choix financiers judicieux.
Voici comment vous pouvez nous aider :
Generator est une organisation à but non lucratif qui aide les artistes et les producteurs indépendants à développer leurs compétences et à construire des carrières fructueuses. Sa mission est de soutenir les artistes en leur enseignant des compétences créatives et pratiques, afin qu'ils puissent gérer leur travail et contribuer à une communauté artistique plus juste et plus inclusive.
Les cliniques de santé communautaire fournissent des soins médicaux abordables aux personnes dans le besoin. Ils proposent des services tels que des bilans de santé, des vaccinations et une éducation à la santé.
Voici comment procéder :
La Doctors' Volunteer Clinic (DVC) est une organisation de soins de santé à but non lucratif située dans le sud de l'Utah. Elle aide les personnes qui n'ont pas les moyens de souscrire une assurance maladie en leur fournissant des services médicaux, dentaires et de santé mentale gratuitement ou à faible coût.
Les initiatives en faveur de la santé mentale des jeunes soutiennent le bien-être des jeunes en leur fournissant des ressources, de l'éducation et des conseils pour les aider à faire face aux problèmes de santé mentale.
Voici comment procéder :
Myles Ahead est une organisation canadienne à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la santé mentale des enfants et des adolescents. Son objectif est de combler les lacunes des services de santé mentale et de prévenir le suicide des jeunes en intégrant les soins de santé mentale dans les écoles et les systèmes de soins de santé.
Les espaces verts urbains se concentrent sur la création et l'entretien de parcs et d'espaces verts dans les villes. Ils constituent un lieu de détente, de loisirs et de connexion avec la nature.
Voici comment procéder :
LA SERRE - Arts Vivants est une organisation qui aide les nouveaux artistes à se développer en leur offrant un espace, un soutien et des opportunités de montrer leur travail. Sa mission est de soutenir les artistes créatifs et de les mettre en contact avec la communauté.
Les organisations de prévention de la maltraitance des personnes âgées s'efforcent de protéger ces dernières contre les mauvais traitements. Elles sensibilisent le public et fournissent des ressources pour garantir la sécurité et le soutien des personnes âgées.
Voici comment procéder :
Les services d'intervention de crise aident les personnes en situation d'urgence en leur apportant soutien et ressources. Ils visent à stabiliser les individus et à les mettre en contact avec l'aide dont ils ont besoin.
Voici comment procéder :
Commencez par réfléchir à ce qui résonne vraiment en vous et à ce que vous savez faire. Quelles sont les questions ou les causes qui vous tiennent à cœur ? Quels sont vos points forts et vos talents ?
En alignant vos intérêts et vos compétences sur votre idée d'organisation à but non lucratif, vous trouverez quelque chose qui vous convient, qui vous motivera et qui garantira que votre travail est à la fois utile et efficace.
Regardez autour de vous, voyez ce dont votre communauté a besoin et trouvez les problèmes auxquels les autres organisations ne s'attaquent pas. En vous concentrant sur ces lacunes, vous pouvez vous assurer que votre association contribuera réellement à résoudre des problèmes importants et à faire une réelle différence dans la vie des gens.
Réfléchissez à la façon dont vous ferez vivre votre association à long terme. Envisagez des sources de financement potentielles telles que des subventions, des dons ou des partenariats. En planifiant l'avenir, vous vous assurez que votre association ne démarre pas seulement en force, mais qu'elle continue à se développer et à avoir un impact au fil du temps.
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.
Pour créer une association à but non lucratif aux États-Unis, il suffit d'une cause, de personnes passionnées, d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Et environ 1 000 dollars.