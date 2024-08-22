Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
22 août 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Afin d'éduquer davantage d'enfants orphelins, l'école de rêve est passée à Zeffy, ce qui lui a permis d'économiser 1 000 dollars en frais de scolarité.

Montant collecté
$16,129
Montant épargné
$806
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de l'école de rêve en Ouganda

L'école maternelle et primaire Dream à Kasenge, en Ouganda, offre une scolarité gratuite aux enfants dont les parents sont emprisonnés ou morts du sida. Toutes les écoles en Ouganda, y compris les écoles publiques, exigent des frais de scolarité de la part des familles, ce qui constitue un obstacle à l'éducation pour de nombreux enfants vulnérables, même ceux dont les parents sont aimants. Mais pour les enfants orphelins, ou ceux dont les parents ne peuvent pas travailler pour subvenir à leurs besoins, il n'y a que peu ou pas de chance d'accéder à l'éducation. 

L'école de rêve intervient pour combler cette lacune, en comptant sur les donateurs pour couvrir les coûts de l'école. Grâce à de généreux sponsors du monde entier, des enfants sans soutien à Kasenge ont la chance de recevoir une éducation précoce qui pourrait être déterminante pour le reste de leur vie.

Contexte

L'École de rêve n'était pas une vision facile à réaliser. Son fondateur, Mpagi Edward Edmary, a passé 20 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, pour un meurtre qui n'a jamais eu lieu, puisque la victime a été retrouvée vivante et en bonne santé quelques années seulement après sa mort supposée. 

Pendant ces décennies coupées du reste du monde, Mgapi ne s'est pas apitoyé sur son sort. Au contraire, il rêvait de s'occuper des moins chanceux de sa communauté : les orphelins qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes. Les enfants dont les parents sont morts du sida sont parfois rejetés par leurs voisins, et Mgapi a rencontré de nombreux parents en prison qui s'inquiétaient du sort de leurs enfants. 

Lorsque Mgapi a finalement été libéré, après l'intervention d'Amnesty International, il a vu se réaliser le rêve qui l'avait soutenu pendant toutes ces années passées dans le couloir de la mort. Mgapi a partagé son histoire avec des dirigeants d'organisations à but non lucratif et a trouvé des partenaires dans le monde entier, pour finalement fonder sa propre organisation, Dream One World. 

Dans les années qui ont suivi, Mgapi et ses partenaires ont ouvert une école pour les enfants dont les parents sont morts du sida ou en prison : la Dream Nursery and Primary School (école maternelle et primaire de rêve). Après des années de collecte de fonds et d'obtention de parrainages pour ses élèves (ainsi que quelques années supplémentaires passées à gérer la bureaucratie), l'école a ouvert ses portes.

Aujourd'hui, l'école accueille 300 enfants de la maternelle à la huitième année, et la construction d'un nouveau lycée a déjà commencé, sur un terrain donné par un ancien élève - preuve de la mission de l'école de rêve. 

$806
sauvée avec Zeffy
32 mois de pension alimentaire

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Pour construire le lycée, l'équipe entièrement bénévole de la Dream School a recueilli des fonds par l'intermédiaire de GoFundMe. Mary Treder, directrice de l'école de rêve aux États-Unis, explique que les frais ont été désastreux pour l'équipe.

"Nous sommes une très petite organisation à but non lucratif et chaque centime compte, nous avons donc ressenti la perte des frais retenus par GoFundMe." Mary Treder

Le parrainage d'un élève de l'école Uganda Dream ne coûte que 25 dollars par mois. Cette somme modique couvre deux repas par jour et de l'eau potable, des uniformes, l'accès à une clinique médicale et des fournitures scolaires. Au bout de six mois, M. Treder et l'équipe de l'école Dream se sont rendu compte qu'ils avaient perdu plus de 1 000 dollars en frais de scolarité. 

Cet argent aurait pu couvrir plus d'une année d'alimentation saine et d'éducation pour trois enfants négligés, sans parler de la garantie de relations sûres avec des adultes soucieux de leur sécurité. L'éducation précoce est essentielle pour aider les enfants à trouver leur place dans la société à l'âge adulte. Ces premières années d'éducation perdue sont une tragédie pour chaque enfant. C'est la subsistance, l'éducation et le mentorat qui ont été refusés à trois enfants à cause des frais de collecte de fonds.

En outre, la nature libre de GoFundMe le rend moins digne de confiance pour les contributeurs avertis. Étant donné que n'importe qui peut lancer une campagne de collecte de fonds pour n'importe quoi, certains donateurs potentiels peuvent avoir du mal à faire la différence entre les organisations à but non lucratif légitimes et les escroqueries. 

"Le public a également l'impression que certaines campagnes GoFundMe sont des escroqueries ; j'ai entendu des donateurs potentiels dire qu'ils n'étaient pas à l'aise pour faire un don par l'intermédiaire de GoFundMe". Mary Treder

La solution 100% gratuite

Le bouche à oreille a fait connaître Zeffy à l'équipe de Dream School, qui a tout de suite été intriguée. Après avoir fait des recherches, ils ont essayé la plateforme. Mary dit qu'elle a tout de suite réalisé à quel point Zeffy était puissant pour son organisation.

Caractéristiques utilisées

Résultats

Zeffy a été à la hauteur des espérances de Mary. Dès les premiers jours de connexion à Zeffy, l'école de rêve a pu collecter des fonds sans frais, ce qui a facilité la scolarisation sans frais d'un plus grand nombre d'enfants ougandais qui, autrement, n'auraient pas eu les moyens de s'offrir une éducation de base. Ils aident les enfants à briser le cycle de la pauvreté dans leurs communautés et à réaliser leurs rêves individuels, ensemble.

L'équipe de Dream School trouve également que le travail administratif, comme la gestion des donateurs, est beaucoup plus facile grâce à l'interface puissante de Zeffy, un bonus insoupçonné. Le puissant backend de Zeffy organise automatiquement les tâches telles que la vente de billets de gala, les lettres de remerciement et les coordonnées des donateurs. 

Plus important encore, avec Zeffy, l'argent collecté pour les élèves de l'Uganda Dream School va directement à ces élèves, leur apportant la nutrition et les soins dont ils ont besoin pour profiter pleinement de leur éducation. Aucun enfant n'est privé de soutien à cause des frais de scolarité. 

"L'utilisation de Zeffy a permis à notre petite association de passer à la vitesse supérieure en matière de collecte de fonds et de gestion des donateurs. Je ne sais pas comment nous aurions pu faire autrement". Mary Treder
Faites un don pour soutenir l'Uganda Dream School

