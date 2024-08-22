Afin d'éduquer davantage d'enfants orphelins, l'école de rêve est passée à Zeffy, ce qui lui a permis d'économiser 1 000 dollars en frais de scolarité.

Mission de l'école de rêve en Ouganda

L'école maternelle et primaire Dream à Kasenge, en Ouganda, offre une scolarité gratuite aux enfants dont les parents sont emprisonnés ou morts du sida. Toutes les écoles en Ouganda, y compris les écoles publiques, exigent des frais de scolarité de la part des familles, ce qui constitue un obstacle à l'éducation pour de nombreux enfants vulnérables, même ceux dont les parents sont aimants. Mais pour les enfants orphelins, ou ceux dont les parents ne peuvent pas travailler pour subvenir à leurs besoins, il n'y a que peu ou pas de chance d'accéder à l'éducation.

L'école de rêve intervient pour combler cette lacune, en comptant sur les donateurs pour couvrir les coûts de l'école. Grâce à de généreux sponsors du monde entier, des enfants sans soutien à Kasenge ont la chance de recevoir une éducation précoce qui pourrait être déterminante pour le reste de leur vie.

‍

Contexte

L'École de rêve n'était pas une vision facile à réaliser. Son fondateur, Mpagi Edward Edmary, a passé 20 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, pour un meurtre qui n'a jamais eu lieu, puisque la victime a été retrouvée vivante et en bonne santé quelques années seulement après sa mort supposée.

Pendant ces décennies coupées du reste du monde, Mgapi ne s'est pas apitoyé sur son sort. Au contraire, il rêvait de s'occuper des moins chanceux de sa communauté : les orphelins qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes. Les enfants dont les parents sont morts du sida sont parfois rejetés par leurs voisins, et Mgapi a rencontré de nombreux parents en prison qui s'inquiétaient du sort de leurs enfants.

Lorsque Mgapi a finalement été libéré, après l'intervention d'Amnesty International, il a vu se réaliser le rêve qui l'avait soutenu pendant toutes ces années passées dans le couloir de la mort. Mgapi a partagé son histoire avec des dirigeants d'organisations à but non lucratif et a trouvé des partenaires dans le monde entier, pour finalement fonder sa propre organisation, Dream One World.

Dans les années qui ont suivi, Mgapi et ses partenaires ont ouvert une école pour les enfants dont les parents sont morts du sida ou en prison : la Dream Nursery and Primary School (école maternelle et primaire de rêve). Après des années de collecte de fonds et d'obtention de parrainages pour ses élèves (ainsi que quelques années supplémentaires passées à gérer la bureaucratie), l'école a ouvert ses portes.

‍

Aujourd'hui, l'école accueille 300 enfants de la maternelle à la huitième année, et la construction d'un nouveau lycée a déjà commencé, sur un terrain donné par un ancien élève - preuve de la mission de l'école de rêve.