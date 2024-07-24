Neighbors 4 Neighbors a économisé 900 dollars de frais grâce à Zeffy.

Mission de Neighbors 4 Neighbors

Depuis 1992, Neighbors 4 Neighbors met en relation les voisins dans le besoin avec ceux qui peuvent les aider dans la banlieue de Miami. L'organisation à but non lucratif, qui était à l'origine une initiative d'une nouvelle station locale, a vu le jour à la suite de l'ouragan Andrew, qui reste, tragiquement, l'ouragan le plus dévastateur qui ait jamais frappé la Floride.

L'association facilite les relations entre les organisations à but non lucratif et les personnes qu'elles peuvent le mieux servir en investissant dans le développement des ressources, en renforçant la collaboration et en mettant en lumière les causes grâce à leurs liens avec les médias.

Contexte

Après que l'ouragan Andrew a dévasté de nombreuses communautés au début des années 90, les journalistes de WCIX - Channel 6, une chaîne de télévision locale en Floride, se sont empressés de couvrir les effets de la tempête sur leur communauté. Mais après avoir raconté l'histoire de toutes ces pertes, l'organe de presse a décidé de faire plus que simplement rendre compte des dégâts. La chaîne a créé une branche à but non lucratif, initialement appelée "Neighbors Helping Neighbors", afin d'aider la communauté à se reconstruire. Cette initiative a permis de mettre en relation les Floridiens à la recherche d'un logement et de ressources avec ceux qui pouvaient les aider. L'initiative a connu un tel succès que la chaîne a fondé une autre association à but non lucratif, appelée Neighbors 4 Neighbors, une fois la crise initiale passée.

Trois décennies plus tard, Neighbors 4 Neighbors répond toujours aux crises locales. En tant que plus ancienne organisation à but non lucratif liée à une chaîne d'information, sa portée locale est renforcée par ses relations avec les médias, qu'elle utilise pour mettre en valeur les ressources de ses partenaires privés et communautaires afin de servir davantage de familles.