Neighbors 4 Neighbors a économisé 900 dollars de frais grâce à Zeffy.

Depuis 1992, Neighbors 4 Neighbors met en relation les voisins dans le besoin avec ceux qui peuvent les aider dans la banlieue de Miami. L'organisation à but non lucratif, qui était à l'origine une initiative d'une nouvelle station locale, a vu le jour à la suite de l'ouragan Andrew, qui reste, tragiquement, l'ouragan le plus dévastateur qui ait jamais frappé la Floride.
L'association facilite les relations entre les organisations à but non lucratif et les personnes qu'elles peuvent le mieux servir en investissant dans le développement des ressources, en renforçant la collaboration et en mettant en lumière les causes grâce à leurs liens avec les médias.
Contexte
Après que l'ouragan Andrew a dévasté de nombreuses communautés au début des années 90, les journalistes de WCIX - Channel 6, une chaîne de télévision locale en Floride, se sont empressés de couvrir les effets de la tempête sur leur communauté. Mais après avoir raconté l'histoire de toutes ces pertes, l'organe de presse a décidé de faire plus que simplement rendre compte des dégâts. La chaîne a créé une branche à but non lucratif, initialement appelée "Neighbors Helping Neighbors", afin d'aider la communauté à se reconstruire. Cette initiative a permis de mettre en relation les Floridiens à la recherche d'un logement et de ressources avec ceux qui pouvaient les aider. L'initiative a connu un tel succès que la chaîne a fondé une autre association à but non lucratif, appelée Neighbors 4 Neighbors, une fois la crise initiale passée.
Trois décennies plus tard, Neighbors 4 Neighbors répond toujours aux crises locales. En tant que plus ancienne organisation à but non lucratif liée à une chaîne d'information, sa portée locale est renforcée par ses relations avec les médias, qu'elle utilise pour mettre en valeur les ressources de ses partenaires privés et communautaires afin de servir davantage de familles.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Les salles de presse sont des organisations agiles qui équilibrent la couverture rapide des questions d'actualité avec une connaissance approfondie de leur communauté et une expertise des tendances à long terme dans la région. Pour mettre en contact les personnes dans le besoin avec celles qui ont les ressources nécessaires pour les aider, Neighbors 4 Neighbors doit trouver le même équilibre entre rapidité et connaissance du terrain.
Mais Givesmart, la plateforme de dons que Neighbors 4 Neighbors utilisait depuis quelques années, n'arrivait pas à suivre. Lorsque le personnel de Neighbors 4 Neighbors s'est assis pour mettre en place une nouvelle campagne, il s'est retrouvé embourbé dans un backend désordonné. En bref, la complexité de Givesmart ralentissait les efforts de collecte de fonds. La personnalisation de chaque page de don prenait trop d'heures pour atteindre le niveau requis par la plateforme, ce qui en faisait un obstacle à la collecte de fonds plutôt qu'une aide.
"Il y avait trop d'étapes dans la création d'une page de don, trop d'options de personnalisation. On pourrait penser que la personnalisation est une bonne chose, mais ils sont allés trop loin, ce qui fait qu'il est facile de manquer une section et de faire des erreurs". Katy Meagher, présidente-directrice générale
La solution 100% gratuite
Katy Meagher, présidente-directrice générale de Neighbors 4 Neighbors, est tombée sur Zeffy à l'occasion d'une publicité sur Facebook et a été immédiatement intriguée. Zeffy lui a rappelé les systèmes de collecte de fonds que l'organisation utilisait avant Givesmart. Elle et son équipe ont regretté la simplicité des anciennes plateformes et ont donc décidé d'essayer Zeffy.
"La vidéo de démonstration était très détaillée et a répondu à toutes mes questions. De plus, elle ressemblait et agissait comme les autres plateformes que nous avions utilisées, ce qui était la raison pour laquelle nous aimions notre ancien système. Par exemple, nous adorons les formulaires intégrés, mais la possibilité d'ajouter des vidéos aux pages de dons est une fonctionnalité importante que nous n'avions jamais eue auparavant ! Katy Meagher
Caractéristiques utilisées
Résultats
Mme Meagher a été enthousiasmée par l'équilibre entre la familiarité et les nouvelles fonctionnalités passionnantes qu'elle a trouvées dans Zeffy. Les campagnes étaient faciles à mettre en place, à personnaliser et à lancer. Mme Meagher a pu mettre ses voisins en contact avec l'aide dont ils avaient besoin en quelques minutes, au lieu de quelques heures. Les nouvelles fonctionnalités, telles que les vidéos, ont renforcé les liens de l'association avec ses racines médiatiques et ont offert de nouvelles façons d'apporter de l'aide.
"Zeffy comprend la collecte de fonds à but non lucratif et n'a pas lésiné sur les fonctionnalités qui nous permettent d'avoir un impact tout en ayant l'air professionnel. Katy Meagher
En outre, Zeffy a augmenté la marge du budget de Neighbors 4 Neighbors. Les frais facturés par Givesmart avaient amputé les fonds qui auraient pu être consacrés à l'augmentation des salaires du personnel ou à l'organisation d'événements pour les habitants de Neighbors 4 Neighbors. Lorsque Mme Meagher a réalisé combien leur nouvelle plateforme de collecte de fonds favorite permettait à l'association de réaliser des économies, elle a été ravie.