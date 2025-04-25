La plupart des gens pensent que le terme "sans but lucratif" signifie que ces organisations ou leurs employés ne peuvent pas gagner d'argent. Mais ce n'est pas le cas !
Les organisations à but non lucratif offrent des salaires à leurs employés, qu'il s'agisse des cadres supérieurs, comme les directeurs et les gestionnaires, ou des employés de niveau inférieur, comme les assistants, les coordinateurs, etc. Des réglementations spécifiques influencent la rémunération, que vous souhaitiez créer une organisation à but non lucratif ou affiner votre structure salariale.
Dans cet article, nous expliquerons les structures salariales, les réglementations et les fourchettes de rémunération des employés des organisations à but non lucratif, y compris les rôles spécifiques et les facteurs qui influencent leur rémunération.
L'IRS détermine la rémunération raisonnable d'un organisme à but non lucratif comme étant la "valeur qui serait normalement payée pour des services par des entreprises similaires dans des circonstances semblables".
Les organisations à but non lucratif doivent respecter toutes les lois fédérales et étatiques sur les salaires qui obligent les employeurs à payer un salaire minimum. Le salaire minimum fédéral actuel est de 7,25 dollars de l'heure, mais la plupart des États ont leur propre taux de salaire minimum. Vous devez payer le salaire le plus élevé.
Au-delà du salaire minimum, les taux horaires et les salaires fixes varient considérablement d'un État à l'autre.
Les organisations à but non lucratif offrent à leurs employés des avantages et des prestations en plus d'un salaire raisonnable. Il s'agit notamment de régimes de soins de santé et de retraite compétitifs, d'horaires de travail flexibles, du remboursement des frais de scolarité et/ou de l'annulation des prêts étudiants.
Les salaires des employés du secteur à but non lucratif sont basés sur plusieurs facteurs, ce qui signifie qu'un poste de directeur exécutif peut être différent d'une organisation à l'autre. Ces facteurs vont au-delà des règles de rémunération de l'IRS et des lois salariales fédérales et d'État.
La compréhension de ces facteurs est cruciale pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif afin de garantir une rémunération juste et compétitive.
Ainsi, les organisations exonérées d'impôt peuvent facilement embaucher et conserver leur personnel à long terme, en minimisant les frais de recrutement et de formation des employés.
La situation géographique est un facteur essentiel qui influence les salaires des employés des organisations à but non lucratif.
Par exemple :
Les grandes organisations sont financièrement plus stables et disposent d'une réserve de fonds importante, ce qui leur permet d'offrir un salaire attrayant et une rémunération plus approfondie pour un directeur général ou un directeur exécutif d'organisation à but non lucratif.
Les petites organisations ont des ressources et un financement plus limités et offrent généralement un salaire moyen moins élevé. Il s'agit probablement d'une rémunération raisonnable, qui peut s'accompagner d'autres avantages, tels que des horaires de travail flexibles et des possibilités d'évolution professionnelle.
Chaque organisation a ses propres ressources financières, structures de financement et besoins organisationnels qui influencent ses niveaux de rémunération.
Par exemple, les hôpitaux disposent de diverses sources de financement, telles que les fonds publics, les dons individuels, les subventions, etc. Grâce à des revenus importants, les organisations à but non lucratif du secteur de la santé peuvent offrir à leurs employés des rémunérations plus élevées.
D'autre part, un refuge animalier local peut avoir un budget plus restreint et des ressources financières limitées, ce qui peut avoir une incidence sur la rémunération globale.
Les organisations à but non lucratif structurent généralement leur rémunération en fonction de la portée et de l'impact de chaque rôle.
Par exemple, un directeur exécutif qui supervise le personnel et les événements recevra une rémunération plus élevée qu'un responsable des bénévoles ou un professionnel du marketing.
Certains postes au sein d'organisations à but non lucratif requièrent plus d'expérience et un niveau d'études plus élevé pour les employés qualifiés. Ils sont mieux rémunérés que les postes de débutants (comme celui de rédacteur de demandes de subventions) ou requièrent un diplôme de fin d'études secondaires.
Par exemple, la rémunération d'un cadre dans les organisations à but non lucratif est plus élevée que celle d'un cadre dans le domaine des ressources humaines. D'autres organisations peuvent faire appel à des entrepreneurs indépendants pour des activités telles que la collecte de fonds et le soutien administratif, afin de réduire la nécessité de payer des heures supplémentaires et de bénéficier d'avantages fiscaux.
Si des compétences spécifiques sont nécessaires, telles qu'un master, les salaires peuvent être plus élevés en fonction de la formation requise pour un poste de responsable marketing ou de comptable. Des organisations similaires peuvent être en concurrence pour attirer les talents, ce qui offre une marge de négociation en fonction de la formation et de l'expérience précieuses qui peuvent être apportées à l'organisation.
Si vous êtes une nouvelle organisation et que vous essayez de comprendre comment rémunérer les postes de direction et les autres postes de soutien, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un exercice d'équilibre. Les organisations à but non lucratif doivent offrir de bons salaires à tous les niveaux, en particulier aux employés ayant de bonnes qualifications et une bonne expérience. Cela attirera des candidats qualifiés, en particulier pour les postes difficiles.
Toutes les organisations ne rémunèrent pas leurs employés de la même manière. Certaines utilisent des salaires fixes, tandis que d'autres ont recours à des rémunérations variables ou horaires.
Les salaires fixes signifient que les employés d'organisations non lucratives reçoivent une somme d'argent fixe à chaque période de paie, indépendamment des performances ou d'autres facteurs. Les salariés d'une organisation sont généralement ceux qui occupent des postes de direction ou de leadership.
La décision aura un impact sur la manière dont une organisation à but non lucratif aborde les charges sociales et les rémunérations totales pour les employés potentiels de l'ensemble de l'équipe.
La rémunération variable signifie que le salaire d'un employé est basé sur différents facteurs. Ceux-ci comprennent les performances individuelles, la réalisation d'objectifs spécifiques et la situation financière de l'organisation. Dans les organisations à but non lucratif, de nombreux postes de niveau inférieur ou à temps partiel sont rémunérés à l'heure, et il peut exister une rémunération incitative pour d'autres fonctions.
Pour en savoir plus sur la rémunération équitable dans le secteur associatif, consultez les moyennes en vigueur aux États-Unis. Une organisation spécifique peut payer différemment en fonction de ses dépenses de programme et du salaire de subsistance dans la région, mais de nombreuses organisations à but non lucratif se basent sur ces fourchettes pour fixer les salaires.
Un récent NonprofitPro a récemment mis en lumière les résultats du rapport sur la rémunération 2025 de Career Blazers Nonprofit Search - et le message est clair : la rémunération des organisations à but non lucratif évolue, et la transparence est le fer de lance de cette évolution.
Les principales conclusions sont les suivantes :
Alors que la concurrence pour attirer les talents se poursuit, les organisations à but non lucratif font du développement de carrière un élément central de leur stratégie de rémunération. Selon le rapport sur la rémunération 2025, 64 % des organisations offrent désormais des possibilités de formation et de développement professionnel, ce qui représente une augmentation notable par rapport à l'année précédente.
De plus en plus d'organisations comprennent que le salaire seul ne suffit pas à retenir les employés. Les employés des organisations à but non lucratif veulent également voir un avenir pour eux au sein de l'organisation, et c'est une composante utile de l'ensemble de la rémunération.
Une tendance qui se poursuivra en 2025 est l'influence croissante du travail à distance sur l'approche salariale des organisations à but non lucratif. Les postes à distance sont toujours très recherchés, qu'ils soient entièrement virtuels ou qu'ils relèvent d'un modèle hybride.
Idealist rapporte que même si de plus en plus de postes sont à distance, la façon dont les organisations fixent les salaires n'a pas tout à fait suivi. Ils ont constaté que 73 % des emplois à distance sont toujours rémunérés en fonction de la localisation de l'employeur et non du lieu de résidence de l'employé.
Cela peut représenter un défi si vous essayez d'attirer les meilleurs talents dans des régions où le coût de la vie est moins élevé et où votre salaire n'est peut-être pas aussi compétitif. Cette situation continuera à influencer la manière dont les organisations à but non lucratif envisagent les ajustements salariaux et les avantages sociaux en fonction du lieu de travail afin de rester compétitives.
Les organisations à but non lucratif doivent s'assurer que leurs salaires sont raisonnables afin de conserver leur statut d'exonération fiscale et de se conformer aux lois fédérales et d'État sur les salaires.
Pour fixer des salaires justes et compétitifs, faites des recherches approfondies sur le secteur non lucratif. Évaluez ce qu'offrent les autres organisations à but non lucratif de votre région et tenez-en compte dans le processus de prise de décision. Tournez-vous vers le marché du travail pour trouver une valeur de référence raisonnable.
N'oubliez pas qu'avec une équipe qualifiée et motivée, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser !
