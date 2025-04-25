La plupart des gens pensent que le terme "sans but lucratif" signifie que ces organisations ou leurs employés ne peuvent pas gagner d'argent. Mais ce n'est pas le cas !

Les organisations à but non lucratif offrent des salaires à leurs employés, qu'il s'agisse des cadres supérieurs, comme les directeurs et les gestionnaires, ou des employés de niveau inférieur, comme les assistants, les coordinateurs, etc. Des réglementations spécifiques influencent la rémunération, que vous souhaitiez créer une organisation à but non lucratif ou affiner votre structure salariale.

Dans cet article, nous expliquerons les structures salariales, les réglementations et les fourchettes de rémunération des employés des organisations à but non lucratif, y compris les rôles spécifiques et les facteurs qui influencent leur rémunération.

Que comprend notre guide sur les salaires dans les organisations à but non lucratif ?

Qu'est-ce qu'une rémunération raisonnable pour un organisme à but non lucratif ?

L'IRS détermine la rémunération raisonnable d'un organisme à but non lucratif comme étant la "valeur qui serait normalement payée pour des services par des entreprises similaires dans des circonstances semblables".

Les organisations à but non lucratif doivent respecter toutes les lois fédérales et étatiques sur les salaires qui obligent les employeurs à payer un salaire minimum. Le salaire minimum fédéral actuel est de 7,25 dollars de l'heure, mais la plupart des États ont leur propre taux de salaire minimum. Vous devez payer le salaire le plus élevé.

Au-delà du salaire minimum, les taux horaires et les salaires fixes varient considérablement d'un État à l'autre.

Les organisations à but non lucratif offrent à leurs employés des avantages et des prestations en plus d'un salaire raisonnable. Il s'agit notamment de régimes de soins de santé et de retraite compétitifs, d'horaires de travail flexibles, du remboursement des frais de scolarité et/ou de l'annulation des prêts étudiants.

Quels sont les facteurs qui influencent les fourchettes de salaires des organisations à but non lucratif ?

Les salaires des employés du secteur à but non lucratif sont basés sur plusieurs facteurs, ce qui signifie qu'un poste de directeur exécutif peut être différent d'une organisation à l'autre. Ces facteurs vont au-delà des règles de rémunération de l'IRS et des lois salariales fédérales et d'État.

La compréhension de ces facteurs est cruciale pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif afin de garantir une rémunération juste et compétitive.

Ainsi, les organisations exonérées d'impôt peuvent facilement embaucher et conserver leur personnel à long terme, en minimisant les frais de recrutement et de formation des employés.

Localisation

La situation géographique est un facteur essentiel qui influence les salaires des employés des organisations à but non lucratif.

Par exemple :

À New York, un responsable de la collecte de fonds gagne 108 577 dollars par an, tandis qu'à Kansas City, le même poste est rémunéré en moyenne 91 301 dollars par an.

Un directeur exécutif à Little Rock (Arkansas) gagne en moyenne 112 384 dollars par an, tandis qu'un directeur exécutif à Newark (New Jersey) gagne en moyenne 140 747 dollars.

Facteurs influençant la rémunération des organisations à but non lucratif en fonction de la ville et de l'État

Coût de la vie : Les régions à coût élevé (comme San Francisco, New York ou Washington) offrent généralement des salaires plus élevés pour compenser les dépenses liées au logement, au transport et aux produits de base. Les régions à faible coût offrent des salaires plus bas, même pour des fonctions similaires, car la vie quotidienne y est moins chère.

Financement local et culture philanthropique : Les régions dotées de communautés philanthropiques solides ou de nombreuses fondations (comme le Nord-Est ou certaines parties de la Californie) voient souvent davantage de fonds affluer vers les organisations à but non lucratif, ce qui peut se traduire par des salaires plus élevés. À l'inverse, les organisations à but non lucratif situées dans des régions rurales ou moins riches peuvent fonctionner avec des budgets plus restreints et offrir des rémunérations moins élevées.

Dynamique urbaine ou rurale : Les organisations à but non lucratif urbaines sont souvent confrontées à une plus grande concurrence pour attirer les talents, et peuvent donc offrir des salaires plus compétitifs. Les organisations rurales peuvent payer moins, mais offrir plus de flexibilité ou d'autres avantages non monétaires.

Les tendances économiques régionales : Les taux de chômage locaux, les salaires moyens et la force du secteur associatif dans une région donnée peuvent influencer les salaires. Par exemple, les villes à forte concentration technologique peuvent susciter des attentes de rémunération plus élevée dans tous les secteurs, même dans le secteur non lucratif, en raison de la concurrence sur le marché du travail.

La proximité de centres gouvernementaux ou politiques : Les villes comme Washington, DC, ou les capitales des États ont souvent plus d'organisations à but non lucratif orientées vers la politique ou la défense des droits, parfois avec plus de financement et des salaires plus élevés.

Syndicalisation et droit du travail : Certains États (comme la Californie ou New York) disposent d'une meilleure protection du travail, de lois sur le salaire minimum ou d'une présence syndicale, ce qui peut augmenter les salaires des organisations à but non lucratif. D'autres, où la protection du travail est plus faible, peuvent ne pas offrir les mêmes normes salariales.

Taille de l'organisation

Les grandes organisations sont financièrement plus stables et disposent d'une réserve de fonds importante, ce qui leur permet d'offrir un salaire attrayant et une rémunération plus approfondie pour un directeur général ou un directeur exécutif d'organisation à but non lucratif.

Les petites organisations ont des ressources et un financement plus limités et offrent généralement un salaire moyen moins élevé. Il s'agit probablement d'une rémunération raisonnable, qui peut s'accompagner d'autres avantages, tels que des horaires de travail flexibles et des possibilités d'évolution professionnelle.

Type d'organisation à but non lucratif

Chaque organisation a ses propres ressources financières, structures de financement et besoins organisationnels qui influencent ses niveaux de rémunération.

Par exemple, les hôpitaux disposent de diverses sources de financement, telles que les fonds publics, les dons individuels, les subventions, etc. Grâce à des revenus importants, les organisations à but non lucratif du secteur de la santé peuvent offrir à leurs employés des rémunérations plus élevées.

D'autre part, un refuge animalier local peut avoir un budget plus restreint et des ressources financières limitées, ce qui peut avoir une incidence sur la rémunération globale.

Responsabilités

Les organisations à but non lucratif structurent généralement leur rémunération en fonction de la portée et de l'impact de chaque rôle.

Par exemple, un directeur exécutif qui supervise le personnel et les événements recevra une rémunération plus élevée qu'un responsable des bénévoles ou un professionnel du marketing.

Qualifications

Certains postes au sein d'organisations à but non lucratif requièrent plus d'expérience et un niveau d'études plus élevé pour les employés qualifiés. Ils sont mieux rémunérés que les postes de débutants (comme celui de rédacteur de demandes de subventions) ou requièrent un diplôme de fin d'études secondaires.

Par exemple, la rémunération d'un cadre dans les organisations à but non lucratif est plus élevée que celle d'un cadre dans le domaine des ressources humaines. D'autres organisations peuvent faire appel à des entrepreneurs indépendants pour des activités telles que la collecte de fonds et le soutien administratif, afin de réduire la nécessité de payer des heures supplémentaires et de bénéficier d'avantages fiscaux.

Si des compétences spécifiques sont nécessaires, telles qu'un master, les salaires peuvent être plus élevés en fonction de la formation requise pour un poste de responsable marketing ou de comptable. Des organisations similaires peuvent être en concurrence pour attirer les talents, ce qui offre une marge de négociation en fonction de la formation et de l'expérience précieuses qui peuvent être apportées à l'organisation.

Si vous êtes une nouvelle organisation et que vous essayez de comprendre comment rémunérer les postes de direction et les autres postes de soutien, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un exercice d'équilibre. Les organisations à but non lucratif doivent offrir de bons salaires à tous les niveaux, en particulier aux employés ayant de bonnes qualifications et une bonne expérience. Cela attirera des candidats qualifiés, en particulier pour les postes difficiles.

Rémunérations fixes et variables

Toutes les organisations ne rémunèrent pas leurs employés de la même manière. Certaines utilisent des salaires fixes, tandis que d'autres ont recours à des rémunérations variables ou horaires.

Les salaires fixes signifient que les employés d'organisations non lucratives reçoivent une somme d'argent fixe à chaque période de paie, indépendamment des performances ou d'autres facteurs. Les salariés d'une organisation sont généralement ceux qui occupent des postes de direction ou de leadership.

La décision aura un impact sur la manière dont une organisation à but non lucratif aborde les charges sociales et les rémunérations totales pour les employés potentiels de l'ensemble de l'équipe.

salaire sans but lucratif Les avantages d'une rémunération fixe Les inconvénients de la rémunération fixe Assurer aux salariés une stabilité financière et un financement sûr de leurs moyens de subsistance (prestations de sécurité sociale, PTO, etc.).

Réduire la concurrence et favoriser le travail d'équipe

Attirer des personnes talentueuses qui se consacrent à l'organisation et à sa mission plutôt qu'au profit financier.

Les dépenses fixes (rémunération mensuelle) sont plus faciles à contrôler et à gérer lors de l'établissement du budget.

Simplification de la gestion des salaires Absence de motivation suffisante des employés de l'organisation pour qu'ils atteignent un niveau de performance plus élevé

Limite la capacité à réduire les coûts en période de ralentissement économique

Moins de flexibilité dans l'ajustement des salaires en fonction des performances

La rémunération variable signifie que le salaire d'un employé est basé sur différents facteurs. Ceux-ci comprennent les performances individuelles, la réalisation d'objectifs spécifiques et la situation financière de l'organisation. Dans les organisations à but non lucratif, de nombreux postes de niveau inférieur ou à temps partiel sont rémunérés à l'heure, et il peut exister une rémunération incitative pour d'autres fonctions.

salaire sans but lucratif Avantages de la rémunération variable Les inconvénients de la rémunération variable Stimule la motivation en offrant des récompenses financières pour les bonnes performances.

Flexibilité pour ajuster la rémunération en fonction de l'évolution de la situation

Attire des candidats très ambitieux et motivés par la performance

Le risque financier est transféré de l'organisation aux employés Rend la budgétisation et la paie plus complexes et moins prévisibles

Détourne les candidats expérimentés qui préfèrent la stabilité financière

Entraîne une concurrence malsaine et une inégalité dans l'espace de travail

Salaire moyen des différents postes dans le secteur non lucratif aux États-Unis

Pour en savoir plus sur la rémunération équitable dans le secteur associatif, consultez les moyennes en vigueur aux États-Unis. Une organisation spécifique peut payer différemment en fonction de ses dépenses de programme et du salaire de subsistance dans la région, mais de nombreuses organisations à but non lucratif se basent sur ces fourchettes pour fixer les salaires.

Salaires des postes non lucratifs courants

Salaires des dirigeants d'organisations à but non lucratif

Tendances des données salariales pour les fonctions non lucratives

1. La transparence des rémunérations est en hausse

Un récent NonprofitPro a récemment mis en lumière les résultats du rapport sur la rémunération 2025 de Career Blazers Nonprofit Search - et le message est clair : la rémunération des organisations à but non lucratif évolue, et la transparence est le fer de lance de cette évolution.

Les principales conclusions sont les suivantes :

Les salaires ont tendance à augmenter, ce qui témoigne d'un environnement compétitif en matière de recrutement.

La transparence des rémunérations gagne du terrain - plus de 25 % de la main-d'œuvre américaine est désormais couverte par une loi sur la transparence des rémunérations, sous une forme ou une autre.

Le partage des salaires attire les meilleurs candidats et favorise la confiance et les performances en interne.

Pour la première fois, de nouvelles données sur les salaires des petites organisations à but non lucratif (dont le budget est inférieur à 2 millions de dollars) sont incluses, ce qui donne une visibilité attendue depuis longtemps sur leurs réalités en matière de rémunération.

2. L'évolution de carrière fait partie de la rémunération

Alors que la concurrence pour attirer les talents se poursuit, les organisations à but non lucratif font du développement de carrière un élément central de leur stratégie de rémunération. Selon le rapport sur la rémunération 2025, 64 % des organisations offrent désormais des possibilités de formation et de développement professionnel, ce qui représente une augmentation notable par rapport à l'année précédente.

De plus en plus d'organisations comprennent que le salaire seul ne suffit pas à retenir les employés. Les employés des organisations à but non lucratif veulent également voir un avenir pour eux au sein de l'organisation, et c'est une composante utile de l'ensemble de la rémunération.

3. Des normes de travail plus personnelles peuvent influencer les salaires

Une tendance qui se poursuivra en 2025 est l'influence croissante du travail à distance sur l'approche salariale des organisations à but non lucratif. Les postes à distance sont toujours très recherchés, qu'ils soient entièrement virtuels ou qu'ils relèvent d'un modèle hybride.

Idealist rapporte que même si de plus en plus de postes sont à distance, la façon dont les organisations fixent les salaires n'a pas tout à fait suivi. Ils ont constaté que 73 % des emplois à distance sont toujours rémunérés en fonction de la localisation de l'employeur et non du lieu de résidence de l'employé.



Cela peut représenter un défi si vous essayez d'attirer les meilleurs talents dans des régions où le coût de la vie est moins élevé et où votre salaire n'est peut-être pas aussi compétitif. Cette situation continuera à influencer la manière dont les organisations à but non lucratif envisagent les ajustements salariaux et les avantages sociaux en fonction du lieu de travail afin de rester compétitives.

Dernières réflexions sur les salaires dans les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif doivent s'assurer que leurs salaires sont raisonnables afin de conserver leur statut d'exonération fiscale et de se conformer aux lois fédérales et d'État sur les salaires.

Pour fixer des salaires justes et compétitifs, faites des recherches approfondies sur le secteur non lucratif. Évaluez ce qu'offrent les autres organisations à but non lucratif de votre région et tenez-en compte dans le processus de prise de décision. Tournez-vous vers le marché du travail pour trouver une valeur de référence raisonnable.

N'oubliez pas qu'avec une équipe qualifiée et motivée, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser !

FAQ sur la rémunération des organisations à but non lucratif

Pouvez-vous verser une prime aux employés des organisations à but non lucratif ? Oui, les organisations peuvent verser des primes aux employés des organisations à but non lucratif, à condition qu'elles se situent dans une fourchette raisonnable. Elles doivent s'aligner sur le budget de l'organisation et se conformer aux lois sur la rémunération de l'IRS. Consultez notre liste de contrôle complète sur la conformité des organisations à but non lucratif pour rester sur la bonne voie. Le conseil d'administration doit approuver les primes afin de s'assurer qu'elles servent au mieux les intérêts de l'entreprise. Elles doivent être documentées et fondées sur des critères clairs et objectifs, notamment les mesures de performance, la réalisation d'objectifs spécifiques, les efforts supplémentaires de l'employé, etc.

Les salaires des organisations à but non lucratif sont-ils connus du public ? Bien qu'ils ne soient pas toujours faciles à trouver en tant que personnalités publiques, les salaires de la plupart des directeurs exécutifs d'organisations à but non lucratif sont publics. Les organisations à but non lucratif qui remplissent le formulaire 990 ou 990-EZ déclarent la rémunération des membres de leur personnel les mieux payés. Ces informations sont disponibles dans les archives publiques, ce qui vous permet d'apprendre comment certaines organisations à but non lucratif versent des salaires et prennent des décisions de manière indépendante. Elles aident également les donateurs potentiels à comprendre comment les associations dépensent pour les programmes plutôt que pour les salaires.

