Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Description du poste de responsable des bénévoles : Compétences, salaire et modèle
Guides sur les organisations à but non lucratif

Description du poste de responsable des bénévoles : Compétences, salaire et modèle

11 juillet 2024

Les postes de gestionnaires de bénévoles sont essentiels dans le secteur à but non lucratif, car ils allient leadership, coordination et engagement communautaire. Ces postes requièrent un ensemble de compétences uniques, combinant une expertise en gestion de projet et une connaissance approfondie des bénévoles.

Les carrières dans le domaine de la gestion des volontaires évoluent et les opportunités pour les gestionnaires de projets de volontariat continuent de croître. Ce guide explore les principales responsabilités, les compétences essentielles et les attentes salariales. Découvrez comment ces professionnels contribuent à la réussite des organisations en gérant efficacement les ressources et les initiatives bénévoles.

Que comprend notre guide du gestionnaire de bénévoles ?

Quelle est l'importance du poste de responsable des volontaires ?

Les 3 principales responsabilités d'un responsable de volontaires

6 compétences indispensables pour faire carrière dans la gestion des volontaires

Quel est le salaire d'un gestionnaire de bénévoles ? 

Exemple de description de poste de responsable des bénévoles

Réflexions finales sur les emplois de managers de volontaires

FAQ sur les emplois de gestionnaires de bénévoles 

Quelle est l'importance du poste de responsable des volontaires ?

Le gestionnaire de bénévoles coordonne tous les services et activités liés au bénévolat dans une organisation à but non lucratif. Il s'agit notamment du recrutement des bénévoles, de leur formation, de leur motivation, de la création d'une communauté et de l'évaluation des performances.

Avec plus d'un milliard de bénévoles dans le monde, la demande de gestionnaires de bénévoles ne cesse de croître. Cette fonction peut également être appelée coordinateur de volontaires, superviseur, chef de projet ou gestionnaire d'événements. 

Les 3 principales responsabilités d'un responsable de volontaires

1. Superviser tous les services bénévoles 

Cette tâche consiste à superviser les prestations des bénévoles et à s'assurer qu'elles sont conformes à la mission de l'organisation à but non lucratif. Pour superviser efficacement les performances, les managers de volontaires doivent d'abord comprendre les besoins des organisations avec lesquelles ils travaillent.

Les responsables de projets de volontariat commencent souvent par élaborer une stratégie axée sur la mission et les politiques de l'organisation. Ces responsables ont tendance à prendre en compte le type de services que les volontaires offriront, leur charge de travail et le temps que cela leur prendra.

Les fonctions de supervision d'un poste de responsable des bénévoles sont les suivantes :  

Lire notre guide complet sur la gestion des volontaires

2. Résolution des conflits

Des conflits et des désaccords peuvent survenir entre les volontaires ou entre les volontaires et le personnel. Les carrières dans le domaine de la gestion des volontaires exigent des managers qu'ils  

3. Favoriser la positivité et l'inclusion 

Les études montrent qu'environ un tiers des bénévoles ne reviennent pas l'année suivante, souvent en raison d'un sentiment d'épuisement ou d'un manque d'engagement. Les responsables du bénévolat doivent relever ce défi pour maintenir une base de bénévoles solide :

L'objectif principal du manager est de maintenir et de promouvoir la productivité des volontaires par le biais de ces pratiques d'inclusion et de soutien.

6 compétences indispensables pour faire carrière dans la gestion des volontaires 

1. Compétences interpersonnelles 

Lorsque vous cherchez à pourvoir un poste de responsable des bénévoles au sein de votre organisation, donnez la priorité à une personne ayant de solides compétences interpersonnelles et de l'empathie pour les bénévoles. 

Il doit comprendre les valeurs, les expériences, la mission et les points de vue des bénévoles. Un manager doté d'excellentes compétences interpersonnelles favorisera une culture de travail positive et contribuera à fidéliser les bénévoles.

2. Qualités de leadership

Pour être efficaces, les responsables de volontaires doivent posséder de solides compétences en matière de leadership afin d'inspirer, de guider et de responsabiliser leurs équipes. Ils doivent être capables de :

Un gestionnaire de bénévoles compétent utilise ces capacités de leadership pour créer un sentiment d'utilité et d'appartenance chez les bénévoles, ce qui favorise l'engagement et la fidélisation. Il trouve un équilibre entre l'autorité et l'accessibilité, s'assurant que les volontaires se sentent soutenus tout en maintenant la structure nécessaire à la réussite du projet.

3. L'écoute active 

Un bon manager doit être disposé à écouter activement, à servir, à comprendre et à maintenir des lignes de communication ouvertes. Recherchez une personne capable de transmettre des informations de manière efficace.

4. Compétences organisationnelles 

Les gestionnaires de projets bénévoles jonglent avec plusieurs tâches simultanément. Cela signifie que vous avez besoin d'une personne ayant de bonnes compétences organisationnelles, notamment pour coordonner plusieurs bénévoles, programmer des activités et superviser la logistique.

5. Gestion efficace du temps

Les gestionnaires de bénévoles doivent exceller dans l'établissement de priorités entre les tâches et l'optimisation des ressources pour respecter les délais des projets. Les compétences clés en matière de gestion du temps sont les suivantes

Une gestion efficace du temps garantit le bon déroulement des opérations, prévient l'épuisement des bénévoles et augmente la productivité globale. Elle permet aux responsables des volontaires d'équilibrer les tâches immédiates et la planification stratégique à long terme, en veillant à ce que les opérations quotidiennes et les objectifs plus larges de l'organisation soient atteints de manière efficace.

6. Capacités de recrutement et de formation 

Trouver des bénévoles pour votre organisation prend du temps. La plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif vous permet de créer et de recevoir des inscriptions de bénévoles, ce qui allège la charge de travail du responsable des bénévoles.

Grâce à la plateforme de Zeffy, les responsables de projets de volontariat peuvent rationaliser le recrutement en créant des offres de volontariat numériques et en recevant les candidatures en ligne. Cette efficacité leur permet de consacrer plus de temps à l'élaboration de ressources de formation complètes pour les volontaires.

Lisez notre guide complet sur la façon de recruter des bénévoles

Quel est le salaire d'un gestionnaire de bénévoles ? 

Le salaire de base se situe généralement entre 45 000 et 84 000 dollars par an, y compris les primes, les pourboires, les commissions, etc. Le salaire de ce gestionnaire de bénévoles dépend de son rôle et du nombre de bénévoles qu'il gère.

Par exemple, le salaire moyen d'un responsable de 1 à 50 bénévoles est généralement d'environ 38 000 dollars. Ceux qui s'occupent de 51 à 100 bénévoles gagnent environ 43 000 dollars.

Exemple de description de poste de responsable des bénévoles

Vous trouverez ci-dessous un exemple de description de poste pour un responsable des services de bénévolat :

Liste des emplois de gestionnaires de bénévoles
Responsable des bénévoles
Lieu de travail : [Lieu ou indiquer s'il s'agit d'un lieu éloigné]
Type d'emploi : Temps plein/temps partiel

Aperçu de l'organisation :

Présentez votre organisation à but non lucratif en soulignant sa mission, ses valeurs et l'impact qu'elle vise à créer. Cette section doit être attrayante et permettre à votre organisation de se démarquer des autres.


Résumé de l'emploi :

Nous sommes à la recherche d'un gestionnaire de bénévoles dynamique et expérimenté pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal possède une solide expérience en matière de coordination des bénévoles, d'excellentes compétences en communication et une passion pour notre mission. Le responsable des bénévoles supervisera le recrutement, la formation et la gestion des bénévoles.


Responsabilités :

  • Élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale de recrutement de volontaires
  • Organiser des séances d'orientation et de formation pour les nouveaux bénévoles
  • Coordonner et programmer les activités et les missions des bénévoles
  • Contrôler et évaluer les performances des bénévoles, en leur fournissant un retour d'information et un soutien.
  • Tenir un registre précis des heures et des activités des bénévoles
  • Élaborer et mettre en œuvre des programmes de reconnaissance des bénévoles
  • Collaborer avec d'autres services pour identifier les besoins et les possibilités en matière de bénévolat.
  • Traiter les demandes, les préoccupations et les conflits des bénévoles de manière professionnelle.
  • Veiller à ce que toutes les activités des volontaires soient conformes aux politiques et procédures de l'organisation.

Qualifications :

  • Licence dans un domaine connexe ou expérience équivalente
  • Minimum de [nombre] années d'expérience dans la gestion des volontaires
  • Solides compétences en matière d'organisation et de leadership
  • Excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles et de communication
  • Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
  • Maîtrise des logiciels de gestion des bénévoles et de la suite Microsoft Office.
  • Passion pour [la mission de l'organisation, par exemple "la santé et le bien-être de la communauté"].

Procédure de candidature :

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation détaillant leurs qualifications et leur expérience à [adresse électronique] avant le [date limite de candidature]. Veuillez indiquer "Volunteer Manager Application" dans la ligne d'objet.


Pourquoi nous rejoindre ?

Présentez un argument convaincant qui souligne les aspects uniques de votre organisation, ce qui en fait un lieu de travail agréable, ainsi que les avantages et les opportunités offerts aux employés.

  • Un impact significatif : Contribuer à une organisation qui s'est donné pour mission de faire une réelle différence au sein de la communauté.
  • Environnement favorable : Rejoignez une équipe dévouée qui valorise la collaboration et le soutien.
  • Croissance professionnelle : Possibilités de développement professionnel et de croissance au sein de l'organisation.
  • Horaires de travail flexibles : Nous comprenons l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et proposons des horaires de travail flexibles.
  • Reconnaissance : Faire partie d'une équipe qui célèbre et valorise les contributions de ses bénévoles et de son personnel.

Nous nous réjouissons d'accueillir un nouveau responsable des bénévoles qui nous aidera à poursuivre notre croissance et à soutenir notre communauté par le biais du bénévolat.

Réflexions finales sur les emplois de managers de volontaires

Les gestionnaires de bénévoles sont des catalyseurs de changement, transformant des individus passionnés en équipes efficaces qui font avancer les missions des organisations à but non lucratif. Leur rôle va au-delà de la coordination, englobant le leadership, la stratégie et la construction de la communauté.

L'évolution du secteur à but non lucratif s'accompagne de l'importance d'une gestion compétente des bénévoles. Lorsque vous recherchez des gestionnaires de bénévoles pour gérer vos projets, n'oubliez pas que le candidat idéal est plus qu'un simple organisateur. Il doit être un leader, un mentor et un résolveur de problèmes.

Une description de poste de responsable des bénévoles bien structurée attire les bons candidats, renforçant ainsi votre équipe et votre impact.

FAQ sur les emplois de gestionnaires de bénévoles

Vérifiez si vous avez de l'expérience en matière de services aux bénévoles et de coordination d'équipe. Publiez vos offres de bénévolat en gestion de projet sur LinkedIn, Indeed et les sites d'emploi spécialisés dans les organisations à but non lucratif.

Menez des entretiens approfondis et demandez des références à leurs anciens clients pour vous assurer qu'ils ont fait leurs preuves en matière de gestion efficace des volontaires.

Les responsables de volontaires doivent présenter des CV convaincants qui mettent en évidence leurs qualifications officielles, leurs compétences et leurs expériences pertinentes lorsqu'ils postulent à des postes.

Certaines organisations à but non lucratif n'exigent pas de qualifications formelles, mais d'autres préfèrent les candidats titulaires d'un diplôme en ressources humaines ou en gestion administrative.

Pensez à poser les questions suivantes :

  • Pouvez-vous décrire votre expérience en matière de gestion de volontaires ?
  • Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre une carrière dans la gestion des volontaires ?
  • Comment gérez-vous les conflits ou les situations difficiles avec les bénévoles ?
  • Quelles stratégies utilisez-vous pour recruter et fidéliser les bénévoles ?
  • Comment s'assurer que les bénévoles sont en phase avec la mission et les valeurs de l'organisation ?

L'aspect le plus difficile est d'assurer un engagement constant et de prévenir l'épuisement des bénévoles. Pour ce faire, le responsable doit faire correspondre les compétences et les intérêts des bénévoles à des tâches appropriées, leur fournir une formation et un soutien adéquats et reconnaître leur contribution.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Comment gérer les bénévoles : Guide et bonnes pratiques

Apprenez à gérer les bénévoles avec notre guide. Découvrez la formation en gestion des bénévoles, les meilleures pratiques et des conseils sur la façon de gérer les bénévoles pour des programmes réussis.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Des idées pour fidéliser vos bénévoles, à mettre en œuvre dès aujourd'hui.

Comment fidéliser les bénévoles d'une organisation à but non lucratif. Comment maintenir l'intérêt, l'engagement et la participation des bons bénévoles.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Comment recruter des bénévoles pour votre OBNL

Que votre organisation à but non lucratif cherche à rationaliser son réseau de bénévoles, à recruter de nouveaux bénévoles ou simplement à peser le pour et le contre du bénévolat par rapport au personnel rémunéré, ce guide vous aidera à découvrir les meilleures pratiques à suivre lors de la mise en œuvre d'une stratégie en matière de bénévolat.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.