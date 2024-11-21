Avant Zeffy, Si Se Puede devait choisir entre les compétitions de robotique et le paiement du loyer.

La fondation Si Se Puede permet aux élèves d'acquérir une expérience pratique dans le domaine des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Les élèves conçoivent, construisent et programment des robots, et ils ont souvent l'occasion d'emmener ces robots sur la route, pour participer à des compétitions à travers les États-Unis. La Fondation s'efforce de "combler le fossé des STEM dans les populations défavorisées de notre communauté afin de les préparer à la main-d'œuvre du 21e siècle".
Contexte
En 1998, quelques Arizoniens dévoués ont voulu aider leur communauté à s'engager dans le monde selon leurs propres termes. L'organisation a été créée dans le but d'impliquer la jeunesse hispanique de Phoenix et de montrer aux groupes marginalisés comment défendre leurs intérêts. C'est ainsi qu'est née la Si Se Puede Foundation.
Les organisateurs ont mis en place des activités de football et de danse Folklorico pour les enfants. Ces exutoires sains pour l'énergie des jeunes ont connu un succès immédiat, aidant les enfants des communautés défavorisées à canaliser leur énergie vers des activités productives après l'école. Ils ont également mis en place des cours d'anglais pour les adultes de la communauté, afin que les parents puissent aider leurs enfants à remplir leurs demandes d'inscription à l'université.
Cet objectif, qui consiste à impliquer des jeunes issus de communautés défavorisées et à les aider à développer leur potentiel, n'a jamais changé. Mais au fil des décennies, la stratégie de la Fondation a évolué. Aujourd'hui, la programmation de la Si Se Puede Foundation se concentre sur les programmes STEM afin d'offrir aux élèves une formation supplémentaire pour leur avenir. Elle a commencé avec une équipe de robotique Lego, que les élèves ont tellement appréciée qu'ils en ont créé une autre. Aujourd'hui, le centre Si Se Puede compte quatre équipes de robotique dans la région métropolitaine de Phoenix, en Arizona.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Pendant des années, la fondation Si Se Puede a utilisé PayPal pour collecter des fonds. Comme vous pouvez l'imaginer, la robotique n'est pas la matière la moins chère à enseigner. La fondation Si Se Puede a un campus à entretenir, une gamme coûteuse d'équipements et de matériels à acquérir, des frais d'inscription aux compétitions à payer et des voyages d'équipe à financer.
Chaque mois, les frais de PayPal amputent le budget de Si Se Puede de 400 à 500 dollars. Faridodin "Fredi" Lajvardi, qui dirige l'une des équipes de robotique de Si Se Puede ayant remporté des concours, explique que ces frais l'amènent parfois à se demander quelles sont les nécessités à supprimer pour le mois.
"En tant que petite organisation à but non lucratif, chaque dollar compte. Ainsi, même la perte de quelques centaines de dollars peut faire la différence lorsqu'il s'agit d'acheter des fournitures de bureau, du papier hygiénique ou des marqueurs pour tableau blanc. Cela a également un effet sur les donateurs, qui se sentent probablement plus à l'aise lorsqu'ils savent que 100 % de leur contribution nous sera versée directement", "Fredi" Lajvardi
M. Lajvardi a dressé une liste de ce que ces frais PayPal auraient pu couvrir. Chaque mois, ils étaient confrontés à un choix difficile entre l'un des éléments suivants :
- 1 mois de loyer et de charges pour notre Centre STEM OU
- Les frais d'inscription à l'un de nos concours régionaux de robotique OU
- Transport aérien de 30 participants à Houston pour les championnats du monde de robotique OU
- Le coût des matériaux nécessaires à la conception et à la construction d'un robot pour nos compétitions annuelles.
En plus de tous ces choix, PayPal était tout simplement difficile à utiliser.
"Ils ne disposaient pas d'une bonne interface pour les propriétaires et les utilisateurs. Il n'y avait pas de création de pages web et le suivi des donateurs liés à des campagnes spécifiques était médiocre", explique M. Lajvardi.
La solution 100% gratuite
La fondation Si Se Puede a beaucoup changé au cours des décennies, et Lajvardi savait que le paysage technologique de la collecte de fonds devait avoir progressé au-delà des interfaces encombrantes et des frais élevés. Plus important encore, les donateurs se plaignaient.
"Nous n'étions pas satisfaits de PayPal et nos sympathisants n'aimaient pas le fait que PayPal prélève un pourcentage sur chaque don. J'ai donc cherché des plateformes de financement qui n'exigeaient pas de frais de la part des donateurs", explique M. Lajvardi.
Ils ont décidé de changer immédiatement.
Caractéristiques utilisées
Résultats
Zeffy étant la seule plateforme gratuite sur le marché, M. Lajvardi craignait que ce ne soit trop beau pour être vrai. Au contraire, Zeffy a été à la hauteur de ses espérances. "Une fois que nous avons commencé, nous n'avons jamais regardé en arrière", déclare M. Lajvardi. Zeffy permet de gérer facilement les campagnes, depuis la publication des pages de dons jusqu'à l'intégration avec les médias sociaux et d'autres sites web.
"Ce qui m'a vraiment convaincu que Zeffy était la plateforme que nous voulions utiliser, c'est le fait qu'il est possible de créer une page de financement sans avoir à modifier le site web de l'organisation. Zeffy vous permet également d'intégrer votre page de financement aux médias sociaux ! Le site web de Zeffy est facile à utiliser et permet de garder une trace de vos donateurs ! L'essentiel, c'est que j'ai pu lancer n'importe quelle campagne de collecte de fonds en quelques minutes ! "dit Lajvardi.
Ces trois dernières années, l'équipe de robotique du lycée de la fondation Si Se Puede s'est qualifiée pour les championnats du monde de robotique, qui se déroulent chaque année à Houston, au Texas. Pour donner à leurs élèves l'opportunité qu'ils méritent, Lajvardi et la Fondation collectent des fonds pour couvrir autant que possible les frais de voyage. Au cours de cette période, la Fondation a collecté plus de 140 000 dollars, et chaque centime a servi à maintenir et à développer ses solides programmes d'éducation en matière de STIM. Avec PayPal, elle aurait perdu plus de 7 000 dollars en frais.
Au début, ils ont été ravis de la facilité avec laquelle Zeffy a été mis en place. Aujourd'hui, ils n'accepteraient rien de moins.
"Zeffy est facile à utiliser et très efficace. Notre organisation a grandement bénéficié de l'utilisation de Zeffy. Les donateurs sont plus enclins à faire des dons parce qu'ils savent quelle part de leur don va réellement à l'organisation.