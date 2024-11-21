Avant Zeffy, Si Se Puede devait choisir entre les compétitions de robotique et le paiement du loyer.

Mission de la Fondation Si Se Puede

La fondation Si Se Puede permet aux élèves d'acquérir une expérience pratique dans le domaine des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Les élèves conçoivent, construisent et programment des robots, et ils ont souvent l'occasion d'emmener ces robots sur la route, pour participer à des compétitions à travers les États-Unis. La Fondation s'efforce de "combler le fossé des STEM dans les populations défavorisées de notre communauté afin de les préparer à la main-d'œuvre du 21e siècle".

Contexte

En 1998, quelques Arizoniens dévoués ont voulu aider leur communauté à s'engager dans le monde selon leurs propres termes. L'organisation a été créée dans le but d'impliquer la jeunesse hispanique de Phoenix et de montrer aux groupes marginalisés comment défendre leurs intérêts. C'est ainsi qu'est née la Si Se Puede Foundation.

Les organisateurs ont mis en place des activités de football et de danse Folklorico pour les enfants. Ces exutoires sains pour l'énergie des jeunes ont connu un succès immédiat, aidant les enfants des communautés défavorisées à canaliser leur énergie vers des activités productives après l'école. Ils ont également mis en place des cours d'anglais pour les adultes de la communauté, afin que les parents puissent aider leurs enfants à remplir leurs demandes d'inscription à l'université.

Cet objectif, qui consiste à impliquer des jeunes issus de communautés défavorisées et à les aider à développer leur potentiel, n'a jamais changé. Mais au fil des décennies, la stratégie de la Fondation a évolué. Aujourd'hui, la programmation de la Si Se Puede Foundation se concentre sur les programmes STEM afin d'offrir aux élèves une formation supplémentaire pour leur avenir. Elle a commencé avec une équipe de robotique Lego, que les élèves ont tellement appréciée qu'ils en ont créé une autre. Aujourd'hui, le centre Si Se Puede compte quatre équipes de robotique dans la région métropolitaine de Phoenix, en Arizona.