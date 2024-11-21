Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Toutes les autres histoires
21 novembre 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Avant Zeffy, Si Se Puede devait choisir entre les compétitions de robotique et le paiement du loyer.

Montant collecté
$122,730
Montant épargné
$6,136
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de la Fondation Si Se Puede

La fondation Si Se Puede permet aux élèves d'acquérir une expérience pratique dans le domaine des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Les élèves conçoivent, construisent et programment des robots, et ils ont souvent l'occasion d'emmener ces robots sur la route, pour participer à des compétitions à travers les États-Unis. La Fondation s'efforce de "combler le fossé des STEM dans les populations défavorisées de notre communauté afin de les préparer à la main-d'œuvre du 21e siècle".

Contexte

En 1998, quelques Arizoniens dévoués ont voulu aider leur communauté à s'engager dans le monde selon leurs propres termes. L'organisation a été créée dans le but d'impliquer la jeunesse hispanique de Phoenix et de montrer aux groupes marginalisés comment défendre leurs intérêts. C'est ainsi qu'est née la Si Se Puede Foundation.

Les organisateurs ont mis en place des activités de football et de danse Folklorico pour les enfants. Ces exutoires sains pour l'énergie des jeunes ont connu un succès immédiat, aidant les enfants des communautés défavorisées à canaliser leur énergie vers des activités productives après l'école. Ils ont également mis en place des cours d'anglais pour les adultes de la communauté, afin que les parents puissent aider leurs enfants à remplir leurs demandes d'inscription à l'université. 

Cet objectif, qui consiste à impliquer des jeunes issus de communautés défavorisées et à les aider à développer leur potentiel, n'a jamais changé. Mais au fil des décennies, la stratégie de la Fondation a évolué. Aujourd'hui, la programmation de la Si Se Puede Foundation se concentre sur les programmes STEM afin d'offrir aux élèves une formation supplémentaire pour leur avenir. Elle a commencé avec une équipe de robotique Lego, que les élèves ont tellement appréciée qu'ils en ont créé une autre. Aujourd'hui, le centre Si Se Puede compte quatre équipes de robotique dans la région métropolitaine de Phoenix, en Arizona.

$6,136
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Pendant des années, la fondation Si Se Puede a utilisé PayPal pour collecter des fonds. Comme vous pouvez l'imaginer, la robotique n'est pas la matière la moins chère à enseigner. La fondation Si Se Puede a un campus à entretenir, une gamme coûteuse d'équipements et de matériels à acquérir, des frais d'inscription aux compétitions à payer et des voyages d'équipe à financer. 

Chaque mois, les frais de PayPal amputent le budget de Si Se Puede de 400 à 500 dollars. Faridodin "Fredi" Lajvardi, qui dirige l'une des équipes de robotique de Si Se Puede ayant remporté des concours, explique que ces frais l'amènent parfois à se demander quelles sont les nécessités à supprimer pour le mois.

"En tant que petite organisation à but non lucratif, chaque dollar compte. Ainsi, même la perte de quelques centaines de dollars peut faire la différence lorsqu'il s'agit d'acheter des fournitures de bureau, du papier hygiénique ou des marqueurs pour tableau blanc. Cela a également un effet sur les donateurs, qui se sentent probablement plus à l'aise lorsqu'ils savent que 100 % de leur contribution nous sera versée directement", "Fredi" Lajvardi

M. Lajvardi a dressé une liste de ce que ces frais PayPal auraient pu couvrir. Chaque mois, ils étaient confrontés à un choix difficile entre l'un des éléments suivants :

  • 1 mois de loyer et de charges pour notre Centre STEM OU
  • Les frais d'inscription à l'un de nos concours régionaux de robotique OU
  • Transport aérien de 30 participants à Houston pour les championnats du monde de robotique OU
  • Le coût des matériaux nécessaires à la conception et à la construction d'un robot pour nos compétitions annuelles.

En plus de tous ces choix, PayPal était tout simplement difficile à utiliser. 

"Ils ne disposaient pas d'une bonne interface pour les propriétaires et les utilisateurs. Il n'y avait pas de création de pages web et le suivi des donateurs liés à des campagnes spécifiques était médiocre", explique M. Lajvardi.

> Découvrez pourquoi des organisations à but non lucratif comme Sí Se Puede choisissent Zeffy plutôt que PayPal.

La solution 100% gratuite

La fondation Si Se Puede a beaucoup changé au cours des décennies, et Lajvardi savait que le paysage technologique de la collecte de fonds devait avoir progressé au-delà des interfaces encombrantes et des frais élevés. Plus important encore, les donateurs se plaignaient.

"Nous n'étions pas satisfaits de PayPal et nos sympathisants n'aimaient pas le fait que PayPal prélève un pourcentage sur chaque don. J'ai donc cherché des plateformes de financement qui n'exigeaient pas de frais de la part des donateurs", explique M. Lajvardi.

Ils ont décidé de changer immédiatement.

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

Zeffy étant la seule plateforme gratuite sur le marché, M. Lajvardi craignait que ce ne soit trop beau pour être vrai. Au contraire, Zeffy a été à la hauteur de ses espérances. "Une fois que nous avons commencé, nous n'avons jamais regardé en arrière", déclare M. Lajvardi. Zeffy permet de gérer facilement les campagnes, depuis la publication des pages de dons jusqu'à l'intégration avec les médias sociaux et d'autres sites web.

"Ce qui m'a vraiment convaincu que Zeffy était la plateforme que nous voulions utiliser, c'est le fait qu'il est possible de créer une page de financement sans avoir à modifier le site web de l'organisation. Zeffy vous permet également d'intégrer votre page de financement aux médias sociaux ! Le site web de Zeffy est facile à utiliser et permet de garder une trace de vos donateurs ! L'essentiel, c'est que j'ai pu lancer n'importe quelle campagne de collecte de fonds en quelques minutes ! "dit Lajvardi.

Ces trois dernières années, l'équipe de robotique du lycée de la fondation Si Se Puede s'est qualifiée pour les championnats du monde de robotique, qui se déroulent chaque année à Houston, au Texas. Pour donner à leurs élèves l'opportunité qu'ils méritent, Lajvardi et la Fondation collectent des fonds pour couvrir autant que possible les frais de voyage. Au cours de cette période, la Fondation a collecté plus de 140 000 dollars, et chaque centime a servi à maintenir et à développer ses solides programmes d'éducation en matière de STIM. Avec PayPal, elle aurait perdu plus de 7 000 dollars en frais.

 Au début, ils ont été ravis de la facilité avec laquelle Zeffy a été mis en place. Aujourd'hui, ils n'accepteraient rien de moins. 

"Zeffy est facile à utiliser et très efficace. Notre organisation a grandement bénéficié de l'utilisation de Zeffy. Les donateurs sont plus enclins à faire des dons parce qu'ils savent quelle part de leur don va réellement à l'organisation.
Faites un don pour soutenir la fondation Si Se Puede

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
Saviez-vous que
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.