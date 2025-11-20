Les églises sont avant tout des lieux de culte où les gens se réunissent pour honorer et pratiquer leur foi. Elles constituent également un espace accueillant où des personnes de tous âges peuvent se rencontrer, se développer spirituellement et trouver du soutien. Qu'il s'agisse de célébrations joyeuses ou de moments de réflexion paisibles, les églises sont souvent le théâtre d'événements marquants de la vie et de souvenirs durables.

Ce blog présente des instructions étape par étape sur la façon de créer une église. Découvrez des conseils d'experts sur la création d'une église à but non lucratif 501(3)(c). Découvrez les meilleures pratiques en matière de conformité juridique, de planification efficace et d'engagement communautaire, adaptées aux organisations confessionnelles.

7 étapes pour créer une église à but non lucratif

Comment l'IRS définit-il une église ?

L'Internal Revenue Service (IRS) définit le terme "église" comme synonyme d'"organisation confessionnelle" ou de "secte".

Pour qu'une organisation soit considérée comme une "église", elle doit accomplir des rites sacrés et pratiquer un culte religieux. Ces rites doivent être conformes aux croyances et pratiques d'un groupe religieux spécifique.

Certaines caractéristiques sont attribuées aux églises, notamment

Une existence juridique distincte

Une doctrine et une forme de culte reconnues

Un gouvernement clérical qui fonctionne

Un code standard de croyance et de discipline

Une histoire religieuse distincte

Une institution de clercs ordonnés et de responsables d'église

Ministres ordonnés et anciens d'église nommés à l'issue d'études religieuses

Une littérature religieuse à part entière

Lieux de culte établis

Congrégations régulières

Services ministériels réguliers

Écoles du dimanche pour l'éducation religieuse de la jeunesse

Académies pour la formation de ses nouveaux membres

Parmi ces caractéristiques, la présence d'une congrégation régulière est un critère très important. Une congrégation est un groupe d'individus qui se réunissent régulièrement pour un culte religieux.

Le nombre de personnes constituant une congrégation n'est pas figé. Selon l'IRS, l'activité est plus importante que la taille du groupe.

Qu'est-ce que l'implantation d'églises ?

Le démarrage d'une église, également connu sous le nom d'implantation d'église, est souvent confondu avec la revitalisation d'une église, bien qu'il s'agisse de processus différents.

L'implantation d'églises consiste simplement à construire de nouvelles églises à partir de zéro. Ce processus implique

Le choix de la mission

Identifier l'équipe dirigeante

Trouver un lieu de culte

Organiser des programmes de sensibilisation de la communauté

Créer des programmes pour l'édification spirituelle de la congrégation

La revitalisation d'une église consiste à modifier les processus et les protocoles d'une organisation religieuse traditionnelle. L'objectif est d'attirer de nouveaux membres et de restaurer le ministère d'une communauté ecclésiale existante.

De quoi avez-vous besoin pour fonder une église ?

Votre déclaration de foi, votre instruction religieuse et vos statuts ne sont que quelques-uns des éléments dont vous avez besoin pour créer votre propre église. Vous devrez également prendre en compte les éléments suivants





1. Emplacement

Trouver un lieu pour les cultes, qu'il s'agisse d'un espace loué, d'une propriété achetée ou d'un lieu à domicile.

Tenez compte des aspects suivants :

La population de la région

La démographie dans la région

Parking adéquat et accessibilité pour les enfants

La taille du lieu

Permis et licences légaux

Sécurité et sûreté

L'attrait esthétique

Proximité d'écoles, de parcs et d'autres centres communautaires

Connectivité Internet

2. Une vision et une mission claires

Définissez l'objectif, la vision et la mission de votre église. Quelle est votre aspiration à long terme ? Quel impact voulez-vous avoir sur la communauté ? Quelles sont vos convictions fondamentales ?

Par exemple, votre déclaration de mission peut être la suivante :

"Notre mission est de glorifier Dieu en favorisant la croissance spirituelle, en améliorant la communion, en servant nos voisins et en partageant l'Évangile de Jésus-Christ avec compassion et conviction. L'Église continue à s'engager dans le culte, la formation de disciples et la sensibilisation, avec le ferme objectif d'aider nos membres à vivre leur foi dans la vie de tous les jours."

La déclaration de vision officielle peut être :

"Être une congrégation qui reflète l'amour de Jésus-Christ, transforme les vies par la foi et a un impact positif sur notre communauté.

3. Une équipe fondatrice

Pour une église locale, choisissez un groupe de personnes engagées qui partagent votre vision et vos valeurs. Ces personnes deviendront la structure dirigeante de votre nouvelle église.

Votre équipe doit être composée de

Un pasteur ou un leader spirituel

Les anciens de l'église qui supervisent, rendent des comptes et aident à prendre des décisions.

Un responsable de culte qui organise les cultes et coordonne la musique

Un administrateur ou un petit groupe d'administrateurs qui s'occupe des finances de l'église et veille au respect de la législation et de la réglementation.

Un coordinateur de l'action sociale qui élabore des stratégies d'évangélisation et établit des relations avec les organisations locales et les membres de la communauté.

Un responsable du ministère de la jeunesse et de l'enfance qui crée un environnement sûr et stimulant pour les enfants et les jeunes.

Un petit groupe de discussion qui supervise les études bibliques et favorise la croissance spirituelle.

Un responsable des bénévoles qui recrute, forme et soutient les bénévoles pour collecter des fonds et recevoir des dons.

4. Une structure juridique

Les églises ont un statut à but non lucratif, ce qui signifie qu'elles sont exemptées du paiement de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de la section 501(c)(3) de l'IRS. Malgré ce statut, il est important de s'enregistrer auprès des autorités gouvernementales compétentes.

La structure juridique d'une église comprend

Statuts de l'église pour en faire une entité juridique

Un numéro d'identification de l'employeur (EIN) délivré par l'IRS

Un statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts (Internal Revenue Code).

Documents détaillant la mission de l'église, sa structure de gouvernance, les conditions d'adhésion et d'autres méthodes opérationnelles.

Respect de la législation fédérale et nationale en matière d'emploi

Un compte bancaire de l'église

Une assurance responsabilité civile pour protéger l'église et ses responsables contre d'éventuelles poursuites judiciaires.

Une marque pour le nom et le logo de l'église afin de la distinguer des autres églises.

Un document décrivant la propriété ou la location d'un bien utilisé pour le culte

5. Déclaration de foi

Une profession de foi est une phrase ou un groupe de phrases et d'expressions qui décrivent et expliquent vos convictions fondamentales. Une déclaration de foi peut être divisée en versets.

Par exemple, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a 13 articles de foi qui décrivent ses valeurs, ses pratiques et ses croyances fondamentales.

Vous pouvez créer une déclaration de foi en suivant les étapes suivantes :

Identifier ses convictions profondes

Écrivez les doctrines et les enseignements fondamentaux qui sont au cœur de votre foi, tels que la nature de Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le salut, la Bible, les sacrements, etc.

Étudier les déclarations existantes

Examinez les déclarations de foi d'autres églises à titre de référence. Analysez la façon dont elles structurent leurs croyances, le langage qu'elles utilisent et les doctrines sur lesquelles elles mettent l'accent.

Inclure des références bibliques

Appuyez votre déclaration de foi sur des références bibliques pertinentes. Cela permet d'ancrer vos croyances dans le texte biblique et permet aux membres d'étudier plus en détail les fondements de chaque point.

Examiner et réviser

Partagez le projet de règlement intérieur de l'église avec les dirigeants de l'église et l'équipe fondatrice pour obtenir leurs commentaires. Encouragez une discussion ouverte sur la formulation, le contenu et le message général.

Il se peut que vous ayez besoin de plusieurs révisions pour vous assurer que la déclaration reflète fidèlement les croyances et les valeurs collectives de votre église.

Finaliser et approuver

Une fois qu'ils ont examiné la déclaration de foi, approuvez-la officiellement par le biais du processus de gouvernance de votre église. Il peut s'agir d'un vote du conseil de direction ou de la congrégation, en fonction de la structure de votre église.

Publier et communiquer

Rendez la déclaration de foi facilement accessible aux membres en la publiant sur le site Internet de votre église, en l'incluant dans les documents destinés aux membres et en y faisant référence lors de l'école du dimanche.

6. Le financement

La création d'une église nécessite l'élaboration d'un plan financier et d'un budget. L'un des moyens pour les églises locales d'obtenir des fonds est la collecte de fonds.

D'autres pratiques financières courantes consistent à mettre en place un système de dîmes et d'offrandes, à encourager les dons de l'équipe fondatrice et d'autres responsables de l'église, et à demander le soutien d'entreprises locales.

‍

Voici quelques points à garder à l'esprit lors de l'élaboration d'un plan financier :

Identifier toutes les dépenses initiales, telles que les frais juridiques, les coordonnées bancaires, les coûts de constitution en société, les permis et les licences.

Inclure les coûts de location ou d'achat d'un bâtiment, de rénovation, d'aménagement intérieur et d'équipement.

Prévoir les dépenses courantes telles que les salaires des employés, les assurances, les fournitures de bureau et l'entretien.

Inclure les coûts de la publicité, du développement du site web de l'église, des médias sociaux et des programmes de sensibilisation de la communauté.

Inclure les dépenses pour les services du dimanche, les études bibliques, les programmes pour les jeunes et les événements communautaires.

7 étapes pour créer une église

1. Décider d'un nom pour la nouvelle église ou le nouveau ministère

Le nom que vous choisissez doit refléter la mission et les convictions de votre église. Il doit créer une première impression forte et un sentiment d'identité pour votre nouvelle église.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous choisissez un nom :

Le message que vous souhaitez faire passer

Comment le nom sera-t-il perçu par les membres potentiels de votre église ?

Éviter les similitudes avec d'autres églises locales pour éviter les problèmes de marques déposées.

La disponibilité du nom de domaine pour un site web de l'église

l'attrait visuel du nom lorsqu'il est imprimé sur des logos et d'autres supports de marketing

Inclusion de références bibliques au nom

Il existe plusieurs options de dénomination. En voici quelques-unes :

Références bibliques

Parmi les exemples, citons Grace Community Church, Living Water Church, New Covenant Church, Cornerstone Fellowship et The Vine Church.

Des noms axés sur la mission

Parmi les exemples, citons Hope Harbor Church, FaithWorks Church, Mission of Light Church, Service of Love Church et Compassion Chapel.

Noms basés sur la localisation

Parmi les exemples, citons Riverside Church, City Center Church, Hilltop Church et Lakeside Worship Center.

Noms thématiques

Parmi les exemples, citons New World Journey Church, Sanctuary Church, LightHouse Church, Unity Church et Redemption Church.

Noms traditionnels

Parmi les exemples, citons l'église First Baptist et l'église Holy Trinity.

Noms inspirés de la nature

Parmi les exemples, citons Evergreen Church, Rock of Ages Church, Oak Ridge Fellowship, River of Life Church et Mountain View Church.

Noms culturels ou communautaires

Parmi les exemples, citons l'église Unity in Diversity, Multicultural Christian Fellowship, Community of Faith Church, Neighborhood Hope Church et Global Outreach Church.

2. Recruter un conseil d'administration/conseil d'église

Une église qui fonctionne dispose généralement d'un conseil d'administration ou de membres du conseil, dont les responsabilités sont les suivantes :

Élaborer une déclaration de mission, de vision et de convictions

Définir les objectifs opérationnels de l'église

Déléguer ces objectifs aux responsables de départements au sein de l'Église

Superviser les actions du chef de l'église ou du responsable de l'église

Maintenir l'intégrité financière de l'église

Débourser des fonds et approuver le budget de l'Église

Approbation des salaires et réglementation des rémunérations

Soutenir les efforts de collecte de fonds de l'église

Suivi et résolution des conflits

Construire et maintenir des partenariats avec d'autres églises

Informer régulièrement la congrégation de la situation financière, des programmes et des activités de l'église.

Prier pour les décisions importantes et l'orientation de l'église

Assurer l'accompagnement et le soutien spirituel des membres de l'église

Lorsque vous recrutez votre conseil d'église, tenez compte de ce qui suit :

Rechercher les compétences et les qualifications spécifiques nécessaires. Il peut s'agir d'une expertise financière, d'une expérience en matière de direction, de connaissances juridiques, etc.

Vous recherchez des personnes passionnées par la mission et la vision de votre église.

Créer un environnement inclusif pour le personnel et les membres

Tendre la main à des leaders respectés de votre communauté locale qui partagent vos valeurs

Conduire des entretiens formels avec des candidats potentiels

Création d'un plan de succession pour assurer une transition en douceur des responsabilités

3. Choisir la structure organisationnelle de l'église

Les structures organisationnelles et spirituelles d'une église créent un équilibre.

Lorsque vous choisissez la structure commerciale de votre église, tenez compte de la façon dont votre église interprète les enseignements bibliques sur la gouvernance et la direction. Assurez-vous que la structure que vous choisissez est conforme aux lois et règlements locaux régissant les organisations religieuses et à but non lucratif.

Il existe deux grands modèles de structure organisationnelle d'une église :

Modèle épiscopal

Ce modèle, relativement courant, fait référence à une structure hiérarchique qui explique le flux d'autorité des évêques ou des surveillants vers le clergé et les congrégations.

L'objectif de ce modèle est de définir une chaîne de commandement. Il permet d'éviter la lutte pour le pouvoir entre les responsables d'église.

Modèle congrégationaliste

Dans ce modèle, les églises locales autonomes se gouvernent de manière indépendante. Le fondateur de l'église choisit un petit groupe de personnes pour gouverner l'église.

Ce modèle permet aux membres de participer directement aux décisions importantes, telles que le recrutement des pasteurs et l'approbation des budgets.

4. Dépôt des documents relatifs à la création de la société

Les documents relatifs à la création d'une société sont des documents juridiques nécessaires à la création d'une nouvelle entreprise. Ces documents servent également de base à la reconnaissance légale de l'existence de l'église.

Les documents relatifs à la formation de l'entreprise comprennent votre déclaration de foi, ainsi que.. :





Statuts (certificat de constitution)

Les statuts sont les documents fondamentaux qui établissent légalement une église en tant qu'organisation à but non lucratif.

Les statuts comprennent certains détails tels que le nom de l'église, son emplacement, son objectif (activités religieuses) et son agent enregistré (personne qui reçoit les documents légaux). Ils indiquent également le conseil d'administration initial et les membres.

Statuts

Les statuts sont les règles et procédures internes qui régissent le fonctionnement de l'église. Ils contiennent des informations sur la mission et la vision de l'Église, ainsi que sur la procédure d'adhésion.

Les statuts précisent également la fréquence des réunions des membres et de l'organe directeur, décrivent les rôles et les responsabilités des dirigeants, précisent les procédures de vote et décrivent tous les autres processus de prise de décision.

L'objectif du règlement intérieur est de garantir la transparence, la responsabilité et le respect des exigences légales.

Procès-verbaux des réunions de l'organisation

Les procès-verbaux des réunions sont légalement requis pour les audits gouvernementaux et servent à conserver les archives de l'entreprise à des fins juridiques.

Les procès-verbaux documentent les procédures et les décisions prises lors des réunions d'organisation de l'église. Les détails clés à inclure dans le procès-verbal sont les noms de tous les participants, la démission ou la nomination de nouveaux membres du personnel et toutes les autres conversations qui ont lieu pendant les réunions du conseil d'administration.

Politique en matière de conflits d'intérêts

Une politique en matière de conflits d'intérêts spécifie toutes les lignes directrices pour les membres du conseil d'administration, les responsables et les employés de l'église en ce qui concerne les litiges.

Ce document garantit que les décisions sont prises dans le meilleur intérêt de l'Église et de sa mission.

Documents de politique générale (facultatif)

En fonction des activités de votre église, des documents supplémentaires, tels qu'une politique de protection de l'enfance, des politiques financières et des politiques de gouvernance, peuvent être nécessaires.

L'objectif de ces documents de politique générale est de garantir un comportement éthique, une gestion financière, une responsabilité et une transparence.

Exigences spécifiques à l'État

Toutes les églises doivent se conformer aux exigences spécifiques de l'État en matière d'organisations à but non lucratif. En fonction de la réglementation de l'État, ces exigences peuvent inclure des permis, des licences ou des enregistrements.

5. Organiser une première réunion d'organisation

L'une des principales étapes du lancement d'une organisation réussie consiste à organiser régulièrement des réunions d'organisation qui vous permettent de planifier avec l'équipe fondatrice ou l'équipe de lancement.

La tenue d'une première réunion d'organisation implique :

Préparer un ordre du jour sur les points importants à discuter

Envoi d'invitations à tous les membres initiaux du conseil d'administration et aux personnes clés qui doivent être présentes

Ouverture de la réunion par une prière

Accueillir tous les membres à la réunion et faire les présentations nécessaires

Faire l'appel pour s'assurer que tout le monde est présent

Désigner un secrétaire chargé de superviser la réunion et de rédiger le procès-verbal.

Examen et adoption de tous les documents en suspens, y compris les règlements, la politique en matière de conflits d'intérêts et les statuts.

Approuver l'ouverture du compte bancaire de l'église

Discuter et examiner le budget initial et les plans financiers

Traiter toutes les questions diverses

Levée de la réunion

6. Demander un numéro fédéral d'identification de l'employeur (EIN)

Un EIN est un numéro à neuf chiffres attribué aux entreprises opérant aux États-Unis. L'IRS fournit ces numéros uniques après le dépôt et le traitement de tous les documents nécessaires.

Avec un EIN, votre église peut ouvrir des comptes bancaires et effectuer des transactions financières.

Toutes les demandes en ligne doivent être complétées en une seule session, qui expirera automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Une fois la demande complétée, le système validera vos informations. Une fois la validation terminée, votre EIN vous sera immédiatement attribué.

7. Demander le statut d'exonération fiscale 501(c)(3) auprès de l'IRS

L'IRS considère que les églises peuvent bénéficier d'une exonération fiscale parce qu'elles sont considérées comme des organisations à but non lucratif. À ce titre, elles bénéficient automatiquement du statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code.

Vous pouvez demander une exonération fiscale en utilisant le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ.

Le formulaire 1023: Il s'agit d'un formulaire long qui requiert des informations détaillées sur la structure, la gouvernance, les finances et les activités de votre église.

Formulaire 1023-EZ : il s'agit d'un formulaire plus simple et plus court destiné aux petites organisations qui répondent à des critères spécifiques. Vérifiez les conditions d'éligibilité pour savoir si votre église peut en bénéficier.

FAQ sur la création d'une église

Quel est le bon moment pour fonder sa propre église ? Le bon moment pour fonder une église est celui où l'on reçoit un appel fort et confirmé de Dieu, et où l'on dispose du soutien et des ressources nécessaires pour soutenir et faire grandir l'église de manière efficace. La décision de fonder une église doit être profondément soutenue par la prière et l'étude des Écritures. Nous vous recommandons d'évaluer votre préparation spirituelle, votre maturité et la stabilité de votre vie personnelle. Procéder à une auto-évaluation en tenant compte de facteurs tels que le financement, les qualités de leadership et la vision du ministère.

Comment constituer une congrégation pour mon église ? Commencez par nouer des relations au sein de votre communauté. Organisez des événements et des services qui répondent aux besoins locaux et utilisez les médias sociaux et le marketing pour mettre en avant votre mission. Proposez des programmes et des activités qui s'adressent à différents groupes d'âge et d'intérêt afin de favoriser un sentiment d'appartenance et de communauté. Gardez à l'esprit que la cohérence, la sensibilisation et l'implication dans la communauté sont les clés de la croissance de votre congrégation.

‍