Les églises sont avant tout des lieux de culte où les gens se réunissent pour honorer et pratiquer leur foi. Elles constituent également un espace accueillant où des personnes de tous âges peuvent se rencontrer, se développer spirituellement et trouver du soutien. Qu'il s'agisse de célébrations joyeuses ou de moments de réflexion paisibles, les églises sont souvent le théâtre d'événements marquants de la vie et de souvenirs durables.
Ce blog présente des instructions étape par étape sur la façon de créer une église. Découvrez des conseils d'experts sur la création d'une église à but non lucratif 501(3)(c). Découvrez les meilleures pratiques en matière de conformité juridique, de planification efficace et d'engagement communautaire, adaptées aux organisations confessionnelles.
L'Internal Revenue Service (IRS) définit le terme "église" comme synonyme d'"organisation confessionnelle" ou de "secte".
Pour qu'une organisation soit considérée comme une "église", elle doit accomplir des rites sacrés et pratiquer un culte religieux. Ces rites doivent être conformes aux croyances et pratiques d'un groupe religieux spécifique.
Certaines caractéristiques sont attribuées aux églises, notamment
Parmi ces caractéristiques, la présence d'une congrégation régulière est un critère très important. Une congrégation est un groupe d'individus qui se réunissent régulièrement pour un culte religieux.
Le nombre de personnes constituant une congrégation n'est pas figé. Selon l'IRS, l'activité est plus importante que la taille du groupe.
Le démarrage d'une église, également connu sous le nom d'implantation d'église, est souvent confondu avec la revitalisation d'une église, bien qu'il s'agisse de processus différents.
L'implantation d'églises consiste simplement à construire de nouvelles églises à partir de zéro. Ce processus implique
La revitalisation d'une église consiste à modifier les processus et les protocoles d'une organisation religieuse traditionnelle. L'objectif est d'attirer de nouveaux membres et de restaurer le ministère d'une communauté ecclésiale existante.
Votre déclaration de foi, votre instruction religieuse et vos statuts ne sont que quelques-uns des éléments dont vous avez besoin pour créer votre propre église. Vous devrez également prendre en compte les éléments suivants
Trouver un lieu pour les cultes, qu'il s'agisse d'un espace loué, d'une propriété achetée ou d'un lieu à domicile.
Tenez compte des aspects suivants :
Définissez l'objectif, la vision et la mission de votre église. Quelle est votre aspiration à long terme ? Quel impact voulez-vous avoir sur la communauté ? Quelles sont vos convictions fondamentales ?
Par exemple, votre déclaration de mission peut être la suivante :
"Notre mission est de glorifier Dieu en favorisant la croissance spirituelle, en améliorant la communion, en servant nos voisins et en partageant l'Évangile de Jésus-Christ avec compassion et conviction. L'Église continue à s'engager dans le culte, la formation de disciples et la sensibilisation, avec le ferme objectif d'aider nos membres à vivre leur foi dans la vie de tous les jours."
La déclaration de vision officielle peut être :
"Être une congrégation qui reflète l'amour de Jésus-Christ, transforme les vies par la foi et a un impact positif sur notre communauté.
Pour une église locale, choisissez un groupe de personnes engagées qui partagent votre vision et vos valeurs. Ces personnes deviendront la structure dirigeante de votre nouvelle église.
Votre équipe doit être composée de
Les églises ont un statut à but non lucratif, ce qui signifie qu'elles sont exemptées du paiement de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de la section 501(c)(3) de l'IRS. Malgré ce statut, il est important de s'enregistrer auprès des autorités gouvernementales compétentes.
La structure juridique d'une église comprend
Une profession de foi est une phrase ou un groupe de phrases et d'expressions qui décrivent et expliquent vos convictions fondamentales. Une déclaration de foi peut être divisée en versets.
Par exemple, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a 13 articles de foi qui décrivent ses valeurs, ses pratiques et ses croyances fondamentales.
Vous pouvez créer une déclaration de foi en suivant les étapes suivantes :
Écrivez les doctrines et les enseignements fondamentaux qui sont au cœur de votre foi, tels que la nature de Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le salut, la Bible, les sacrements, etc.
Examinez les déclarations de foi d'autres églises à titre de référence. Analysez la façon dont elles structurent leurs croyances, le langage qu'elles utilisent et les doctrines sur lesquelles elles mettent l'accent.
Appuyez votre déclaration de foi sur des références bibliques pertinentes. Cela permet d'ancrer vos croyances dans le texte biblique et permet aux membres d'étudier plus en détail les fondements de chaque point.
Partagez le projet de règlement intérieur de l'église avec les dirigeants de l'église et l'équipe fondatrice pour obtenir leurs commentaires. Encouragez une discussion ouverte sur la formulation, le contenu et le message général.
Il se peut que vous ayez besoin de plusieurs révisions pour vous assurer que la déclaration reflète fidèlement les croyances et les valeurs collectives de votre église.
Une fois qu'ils ont examiné la déclaration de foi, approuvez-la officiellement par le biais du processus de gouvernance de votre église. Il peut s'agir d'un vote du conseil de direction ou de la congrégation, en fonction de la structure de votre église.
Rendez la déclaration de foi facilement accessible aux membres en la publiant sur le site Internet de votre église, en l'incluant dans les documents destinés aux membres et en y faisant référence lors de l'école du dimanche.
La création d'une église nécessite l'élaboration d'un plan financier et d'un budget. L'un des moyens pour les églises locales d'obtenir des fonds est la collecte de fonds.
D'autres pratiques financières courantes consistent à mettre en place un système de dîmes et d'offrandes, à encourager les dons de l'équipe fondatrice et d'autres responsables de l'église, et à demander le soutien d'entreprises locales.
Voici quelques points à garder à l'esprit lors de l'élaboration d'un plan financier :
Le nom que vous choisissez doit refléter la mission et les convictions de votre église. Il doit créer une première impression forte et un sentiment d'identité pour votre nouvelle église.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous choisissez un nom :
Il existe plusieurs options de dénomination. En voici quelques-unes :
Parmi les exemples, citons Grace Community Church, Living Water Church, New Covenant Church, Cornerstone Fellowship et The Vine Church.
Parmi les exemples, citons Hope Harbor Church, FaithWorks Church, Mission of Light Church, Service of Love Church et Compassion Chapel.
Parmi les exemples, citons Riverside Church, City Center Church, Hilltop Church et Lakeside Worship Center.
Parmi les exemples, citons New World Journey Church, Sanctuary Church, LightHouse Church, Unity Church et Redemption Church.
Parmi les exemples, citons l'église First Baptist et l'église Holy Trinity.
Parmi les exemples, citons Evergreen Church, Rock of Ages Church, Oak Ridge Fellowship, River of Life Church et Mountain View Church.
Parmi les exemples, citons l'église Unity in Diversity, Multicultural Christian Fellowship, Community of Faith Church, Neighborhood Hope Church et Global Outreach Church.
Une église qui fonctionne dispose généralement d'un conseil d'administration ou de membres du conseil, dont les responsabilités sont les suivantes :
Lorsque vous recrutez votre conseil d'église, tenez compte de ce qui suit :
Les structures organisationnelles et spirituelles d'une église créent un équilibre.
Lorsque vous choisissez la structure commerciale de votre église, tenez compte de la façon dont votre église interprète les enseignements bibliques sur la gouvernance et la direction. Assurez-vous que la structure que vous choisissez est conforme aux lois et règlements locaux régissant les organisations religieuses et à but non lucratif.
Il existe deux grands modèles de structure organisationnelle d'une église :
Ce modèle, relativement courant, fait référence à une structure hiérarchique qui explique le flux d'autorité des évêques ou des surveillants vers le clergé et les congrégations.
L'objectif de ce modèle est de définir une chaîne de commandement. Il permet d'éviter la lutte pour le pouvoir entre les responsables d'église.
Dans ce modèle, les églises locales autonomes se gouvernent de manière indépendante. Le fondateur de l'église choisit un petit groupe de personnes pour gouverner l'église.
Ce modèle permet aux membres de participer directement aux décisions importantes, telles que le recrutement des pasteurs et l'approbation des budgets.
Les documents relatifs à la création d'une société sont des documents juridiques nécessaires à la création d'une nouvelle entreprise. Ces documents servent également de base à la reconnaissance légale de l'existence de l'église.
Les documents relatifs à la formation de l'entreprise comprennent votre déclaration de foi, ainsi que.. :
Les statuts sont les documents fondamentaux qui établissent légalement une église en tant qu'organisation à but non lucratif.
Les statuts comprennent certains détails tels que le nom de l'église, son emplacement, son objectif (activités religieuses) et son agent enregistré (personne qui reçoit les documents légaux). Ils indiquent également le conseil d'administration initial et les membres.
Les statuts sont les règles et procédures internes qui régissent le fonctionnement de l'église. Ils contiennent des informations sur la mission et la vision de l'Église, ainsi que sur la procédure d'adhésion.
Les statuts précisent également la fréquence des réunions des membres et de l'organe directeur, décrivent les rôles et les responsabilités des dirigeants, précisent les procédures de vote et décrivent tous les autres processus de prise de décision.
L'objectif du règlement intérieur est de garantir la transparence, la responsabilité et le respect des exigences légales.
Les procès-verbaux des réunions sont légalement requis pour les audits gouvernementaux et servent à conserver les archives de l'entreprise à des fins juridiques.
Les procès-verbaux documentent les procédures et les décisions prises lors des réunions d'organisation de l'église. Les détails clés à inclure dans le procès-verbal sont les noms de tous les participants, la démission ou la nomination de nouveaux membres du personnel et toutes les autres conversations qui ont lieu pendant les réunions du conseil d'administration.
Une politique en matière de conflits d'intérêts spécifie toutes les lignes directrices pour les membres du conseil d'administration, les responsables et les employés de l'église en ce qui concerne les litiges.
Ce document garantit que les décisions sont prises dans le meilleur intérêt de l'Église et de sa mission.
En fonction des activités de votre église, des documents supplémentaires, tels qu'une politique de protection de l'enfance, des politiques financières et des politiques de gouvernance, peuvent être nécessaires.
L'objectif de ces documents de politique générale est de garantir un comportement éthique, une gestion financière, une responsabilité et une transparence.
Toutes les églises doivent se conformer aux exigences spécifiques de l'État en matière d'organisations à but non lucratif. En fonction de la réglementation de l'État, ces exigences peuvent inclure des permis, des licences ou des enregistrements.
L'une des principales étapes du lancement d'une organisation réussie consiste à organiser régulièrement des réunions d'organisation qui vous permettent de planifier avec l'équipe fondatrice ou l'équipe de lancement.
La tenue d'une première réunion d'organisation implique :
Un EIN est un numéro à neuf chiffres attribué aux entreprises opérant aux États-Unis. L'IRS fournit ces numéros uniques après le dépôt et le traitement de tous les documents nécessaires.
Avec un EIN, votre église peut ouvrir des comptes bancaires et effectuer des transactions financières.
Toutes les demandes en ligne doivent être complétées en une seule session, qui expirera automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
Une fois la demande complétée, le système validera vos informations. Une fois la validation terminée, votre EIN vous sera immédiatement attribué.
L'IRS considère que les églises peuvent bénéficier d'une exonération fiscale parce qu'elles sont considérées comme des organisations à but non lucratif. À ce titre, elles bénéficient automatiquement du statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code.
Vous pouvez demander une exonération fiscale en utilisant le formulaire 1023 ou le formulaire 1023-EZ.
