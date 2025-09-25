Comment utiliser réellement la subvention Google Ad Grant (sans équipe marketing)

Vous avez obtenu la subvention Google Ad Grant - félicitations! Vous disposez désormais d'un crédit publicitaire gratuit de 10 000 $ par mois pour gérer les annonces Google de votre association. Mais si vous vous sentez dépassé par votre tableau de bord Google Ads, vous n'êtes pas seul. Ce guide explique comment utiliser efficacement les subventions Google Ad Grants sans équipe marketing.
Bonne nouvelle : il n'est pas nécessaire de mener 12 campagnes ou de maîtriser toutes les fonctionnalités de Google Ads pour utiliser votre subvention. Deux ou trois campagnes efficaces qui attirent quelques donateurs ou bénévoles supplémentaires ce mois-ci constituent un excellent point de départ.
Comme tout cela peut sembler un peu compliqué, nous allons commencer par la campagne la plus simple et la plus sûre : promouvoir le nom de votre propre organisation. Une fois que vous aurez vu comment cela fonctionne en créant une publicité pour votre marque, tout le reste deviendra beaucoup plus clair.
Considérez les annonces Google comme un panneau d'affichage numérique qui n'apparaît que lorsque quelqu'un recherche activement ce que vous proposez. Dans les annonces de recherche, votre tâche consiste à choisir des mots clés - ou les mots que l'on tape dans la barre de recherche - qui correspondent au panneau d'affichage que votre conducteur espère trouver. L'espoir qui se cache derrière les mots saisis est appelé "intention de recherche".
Voici le flux de base d'une annonce de recherche : Quelqu'un effectue une recherche → Votre annonce apparaît → Ils cliquent → Ils visitent votre site web → Ils agissent
Par exemple : Quelqu'un recherche "Hope Animal Rescue Austin" → Votre annonce apparaît en haut → Ils cliquent → Ils arrivent sur votre page d'adoption → Ils remplissent une demande d'adoption.
Vous ne payez que lorsque quelqu'un clique (Google couvre ce coût grâce à votre subvention). L'essentiel est de s'assurer que les bonnes personnes voient vos annonces et que votre site web a) correspond à leur intention et b) leur donne quelque chose d'intéressant à faire lorsqu'elles arrivent.
💡 Petite astuce : Vos pages peuvent offrir des actions significatives, telles que des possibilités de don, en utilisant des formulaires de don gratuits et intégrables construits avec Zeffy. Cela permet d'ajouter facilement des opportunités d'engagement à votre page tout en gardant les utilisateurs sur votre site web (ce qui est requis selon les règles de Google Ad Grant).
Commencez votre première annonce en mettant en avant votre marque et en ciblant les recherches sur votre organisation qui dirigent les internautes vers votre page d'accueil. Dans cette campagne, vos mots clés sont les noms de votre marque, y compris vos surnoms et les fautes d'orthographe les plus courantes.
Cette annonce très ciblée crée une introduction accueillante et guide les visiteurs vers l'endroit où ils peuvent en savoir plus sur vous. Comme il est peu probable que la plupart des organisations à but non lucratif dépensent chaque jour la totalité du montant de leur subvention, ces clics seront probablement parmi les moins chers de votre compte. Il n'y a que des avantages pour votre organisation à le faire.
De plus, il s'agit d'un point de départ idéal car :
Exemple concret : Lorsque quelqu'un effectue une recherche sur "charity water", les résultats sponsorisés de charity : water apparaissent en haut des résultats de recherche (vous pouvez les voir en direct dans le centre de transparence des annonces). Ces résultats apparaîtront même s'il y a une faute de frappe, et ils comprendront le langage et les liens exacts dont l'équipe marketing sait qu'ils sont les plus susceptibles de transformer les spectateurs en sympathisants.
Construisons ensemble votre campagne de marque Google Ad. Vous apprendrez ainsi l'essentiel de ce que vous devez savoir sur la création d'annonces, le choix des mots-clés et la mise en place de campagnes.
Ce guide suppose que vous êtes en mode classique, et non en mode intelligent, comme indiqué dans le guide de demande et d'activation de votre compte Google Ad Grant. Cela vous permet d'avoir le contrôle nécessaire pour bien utiliser le compte et tirer le meilleur parti de vos efforts.
Nom de la campagne : utilisez quelque chose de clair comme "[Nom de votre organisation] - Contenu de base".
📍 Ciblage de l'emplacement (essentiel !):
Budget : Fixé à 329 $ par jour (cela permet à vos annonces d'être diffusées de manière cohérente).
🎯 Enchères : Choisissez "Maximiser les conversions" (Google exige des enchères basées sur les conversions).
Conseil important : Même si vous avez plusieurs campagnes, enchérissez au moins 329 $/jour pour chacune d'entre elles. Oui, cela signifie que vous définissez des budgets qui s'élèvent à bien plus de 10 000 $/mois. Rassurez-vous, la subvention Google Ad Grant s'arrêtera automatiquement lorsque le compte aura atteint son plafond de dépenses. En allouant un budget plus important à chaque campagne, vous aidez votre compte à diffuser plus d'annonces, plus souvent.
Les groupes d'annonces sont des dossiers qui organisent les mots-clés et les annonces connexes. Dans votre première campagne, créez un groupe d'annonces intitulé "Termes de marque".
Voici comment construire votre liste de mots-clés :
📝 Le nom exact de votre organisation :
📝 Variations courantes que les gens pourraient rechercher :
📝 F autes d'orthographe et noms anciens :
C'est maintenant que vient la partie la plus amusante : rédiger une annonce qui convertit les visiteurs en sympathisants. Vous avez besoin d'au moins trois titres et de deux descriptions, mais je vous recommande d'en remplir au moins dix et trois. Plus vous proposez d'options, mieux Google peut les combiner pour optimiser votre annonce en fonction de la combinaison qui donne les meilleurs résultats.
🎯 Titres (30 caractères maximum chacun) :
📝 Exemple pour Hope Animal Rescue :
📖 Descriptions (90 caractères maximum chacune) :
📝 Exemples de descriptions :
✅ Liste de contrôle pour la rédaction d'annonces :
💡 Bonus : J'ai développé ce TPG personnalisé qui peut vous aider à réfléchir à un texte publicitaire efficace dans le cadre du programme Google Ad Grant avec un peu d'aide du site web de votre organisation.
Google exige au moins deux "Sitelinks" par annonce. Il s'agit de liens supplémentaires qui apparaissent sous votre annonce principale.
💡 Sitelink Ideas :
⚠️ Règle essentielle : Tous les liens doivent renvoyer vers des pages du domaine de votre site web approuvé. Pas de liens vers Facebook, Eventbrite ou d'autres sites externes. Cela signifie que le lien vers une page web doit ressembler à l'une des deux structures suivantes : officialwebpage.org/pagelinkname ou pagelinkname.officialwebpage.org.
Avant de cliquer sur "Créer une campagne", vérifiez deux fois :
Cliquez sur "Créer une campagne" et c'est parti !
*A propos des conversions : Ce guide suppose que vos conversions sont déjà configurées. Si ce n'est pas le cas, cela peut être un peu compliqué. Vous devez aller dans "Objectifs " → " Conversions " → " Ajouter une nouvelle conversion" pour commencer. Si vous êtes, ou si quelqu'un de votre entourage est, particulièrement doué pour la technologie, cliquez ici pour regarder une vidéo Google sur l'installation la plus simple possible par le biais de Google Ads lui-même.
✅ Solution : Choisissez des pages d'atterrissage pour chaque annonce qui correspondent le mieux.
Pourquoi c'est important : Les personnes qui cliquent sur "opportunités de bénévolat" ne veulent pas parcourir votre page d'accueil pour les trouver.
✅ Solution : Ciblez l'endroit où vos sympathisants vivent ou se rendent.
Pourquoi c'est important : Les banques alimentaires locales ne bénéficient pas d'un trafic provenant de l'autre côté du pays.
✅ Correction : Configurer Google Analytics 4 et importer les conversions.
Pourquoi c'est important : Sans suivi, Google ne peut pas optimiser les résultats.
✅ Correction : Utiliser des mots-clés spécifiques, basés sur l'emplacement et axés sur l'intention
Exemple : Au lieu de "charité", utilisez "bénévole dans un refuge pour sans-abri à Chicago"
✅ Corriger : Connectez-vous tous les mois pour examiner et optimiser vos annonces.
Pourquoi c'est important : En corrigeant les choses plus tôt, on évite des problèmes plus importants par la suite, et les petites améliorations s'accumulent au fil du temps.
🔧 Outils Google intégrés :
🤖 AI-Powered Shortcuts : Utilisez ChatGPT pour générer des variations d'annonces :
Exemple : "Créez 10 titres d'annonces convaincants pour une campagne à but non lucratif, de moins de 30 caractères chacun. Au moins 4 des titres doivent inclure un mot-clé spécifique, et tous doivent utiliser un ton accrocheur, positif et orienté vers l'action pour encourager l'engagement".
💡 Bonus : Essayez mon TPG personnalisé pour trouver des titres et des descriptions efficaces avec un peu d'aide du site web de votre organisation.
📊 Suivi simple :
📈 Vérifiez ces chiffres tous les mois :
Taux de clics (CTR) :
Solution rapide : Mettez en pause les publicités dont le CTR est le plus faible afin d'augmenter votre moyenne globale de CTR.
Conversions :
Rapport sur les termes de recherche :
💡 Liste de contrôle mensuelle rapide :
Rappelez-vous : Même 10 nouvelles personnes qui apprennent à connaître votre cause ou deux nouveaux donateurs mensuels représentent un impact précieux de la publicité gratuite.
Vous n'avez pas besoin de devenir un expert de Google Ads du jour au lendemain. Commencez par votre campagne de marque cette semaine. C'est simple, sûr et ça donne confiance.
Prêt à créer des pages de dons et d'événements à fort taux de conversion pour vos campagnes ? Zeffy aide les organisations à but non lucratif comme la vôtre à collecter des fonds et à générer gratuitement des formulaires de don intégrables. Commencez à créer des opportunités et des formulaires de don personnalisés pour vos pages d'atterrissage publicitaires et tirez le meilleur parti de votre subvention Google Ad Grant dès aujourd'hui.
💡 Vous avez besoin d'autres idées ? Plongez dans d'autres cas d'utilisation de Google Ad Grant dans le guide suivant.
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