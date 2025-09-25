Comment utiliser réellement la subvention Google Ad Grant (sans équipe marketing)

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Vous avez obtenu la subvention Google Ad Grant - félicitations! Vous disposez désormais d'un crédit publicitaire gratuit de 10 000 $ par mois pour gérer les annonces Google de votre association. Mais si vous vous sentez dépassé par votre tableau de bord Google Ads, vous n'êtes pas seul. Ce guide explique comment utiliser efficacement les subventions Google Ad Grants sans équipe marketing.

Bonne nouvelle : il n'est pas nécessaire de mener 12 campagnes ou de maîtriser toutes les fonctionnalités de Google Ads pour utiliser votre subvention. Deux ou trois campagnes efficaces qui attirent quelques donateurs ou bénévoles supplémentaires ce mois-ci constituent un excellent point de départ.

Comme tout cela peut sembler un peu compliqué, nous allons commencer par la campagne la plus simple et la plus sûre : promouvoir le nom de votre propre organisation. Une fois que vous aurez vu comment cela fonctionne en créant une publicité pour votre marque, tout le reste deviendra beaucoup plus clair.

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Le fonctionnement des annonces de recherche Google (expliqué simplement)

Considérez les annonces Google comme un panneau d'affichage numérique qui n'apparaît que lorsque quelqu'un recherche activement ce que vous proposez. Dans les annonces de recherche, votre tâche consiste à choisir des mots clés - ou les mots que l'on tape dans la barre de recherche - qui correspondent au panneau d'affichage que votre conducteur espère trouver. L'espoir qui se cache derrière les mots saisis est appelé "intention de recherche".

Voici le flux de base d'une annonce de recherche : Quelqu'un effectue une recherche → Votre annonce apparaît → Ils cliquent → Ils visitent votre site web → Ils agissent

Par exemple : Quelqu'un recherche "Hope Animal Rescue Austin" → Votre annonce apparaît en haut → Ils cliquent → Ils arrivent sur votre page d'adoption → Ils remplissent une demande d'adoption.

Vous ne payez que lorsque quelqu'un clique (Google couvre ce coût grâce à votre subvention). L'essentiel est de s'assurer que les bonnes personnes voient vos annonces et que votre site web a) correspond à leur intention et b) leur donne quelque chose d'intéressant à faire lorsqu'elles arrivent.

💡 Petite astuce : Vos pages peuvent offrir des actions significatives, telles que des possibilités de don, en utilisant des formulaires de don gratuits et intégrables construits avec Zeffy. Cela permet d'ajouter facilement des opportunités d'engagement à votre page tout en gardant les utilisateurs sur votre site web (ce qui est requis selon les règles de Google Ad Grant).

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Pourquoi commencer par une campagne de marque ?

Commencez votre première annonce en mettant en avant votre marque et en ciblant les recherches sur votre organisation qui dirigent les internautes vers votre page d'accueil. Dans cette campagne, vos mots clés sont les noms de votre marque, y compris vos surnoms et les fautes d'orthographe les plus courantes.

Cette annonce très ciblée crée une introduction accueillante et guide les visiteurs vers l'endroit où ils peuvent en savoir plus sur vous. Comme il est peu probable que la plupart des organisations à but non lucratif dépensent chaque jour la totalité du montant de leur subvention, ces clics seront probablement parmi les moins chers de votre compte. Il n'y a que des avantages pour votre organisation à le faire.

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De plus, il s'agit d'un point de départ idéal car :

✅ Amélioration du CTR : les comptes Google Ad Grant doivent maintenir un taux de clics (CTR) supérieur à 5 %, et ce type de campagne augmente généralement la moyenne de votre compte.

✅ Contrôler les résultats : Au lieu de se fier à ce que Google afficherait dans les résultats de recherche typiques, les annonces sont conçues par votre équipe pour mettre l'organisation en valeur.

✅ Devenez trouvable : En ciblant les recherches sur les variations de votre nom et de vos anciens noms, il y a moins de risques que les personnes qui vous recherchent soient confuses ou perdues.

✅ Configuration facile : Aucune recherche complexe de mots-clés n'est nécessaire ; il s'agit de termes que vous connaissez bien.

✅ Des gains rapides : Vous obtiendrez plus rapidement des résultats publicitaires plus significatifs.

✅ Un apprentissage sûr : Il est difficile de se tromper et plus facile d'optimiser en cas de besoin.

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Exemple concret : Lorsque quelqu'un effectue une recherche sur "charity water", les résultats sponsorisés de charity : water apparaissent en haut des résultats de recherche (vous pouvez les voir en direct dans le centre de transparence des annonces). Ces résultats apparaîtront même s'il y a une faute de frappe, et ils comprendront le langage et les liens exacts dont l'équipe marketing sait qu'ils sont les plus susceptibles de transformer les spectateurs en sympathisants.

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Pas à pas : Votre première campagne de recherche

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Construisons ensemble votre campagne de marque Google Ad. Vous apprendrez ainsi l'essentiel de ce que vous devez savoir sur la création d'annonces, le choix des mots-clés et la mise en place de campagnes.

Ce guide suppose que vous êtes en mode classique, et non en mode intelligent, comme indiqué dans le guide de demande et d'activation de votre compte Google Ad Grant. Cela vous permet d'avoir le contrôle nécessaire pour bien utiliser le compte et tirer le meilleur parti de vos efforts.

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Étape 1 : Ouvrir une nouvelle campagne

1. Dans Google Ads, cliquez sur "Campagnes" dans le menu de gauche.

2. Cliquez sur le bouton bleu "+".

3. Choisissez "Nouvelle campagne"

4. Sélectionnez "Créer une campagne sans accompagnement"

5. Choisissez "Recherche" comme type de campagne

6. Garder tous les objectifs de conversion sélectionnés

7. Cochez "Visites du site web"

8. Saisissez l'URL de votre site web (qui doit commencer par "https://").

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Étape 2 : Nommez et configurez votre campagne

Nom de la campagne : utilisez quelque chose de clair comme "[Nom de votre organisation] - Contenu de base".

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📍 Ciblage de l'emplacement (essentiel !):

Ne jamais choisir "Tous les pays" (cela enfreint les règles de Google Ad Grant).

Choisissez, par exemple, les lieux de visite et/ou de résidence de vos sympathisants :

Organismes à but non lucratif locaux : Votre ville ou région métropolitaine Organismes à but non lucratif régionaux : Votre état ou région Organismes à but non lucratif nationaux : États-Unis



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Budget : Fixé à 329 $ par jour (cela permet à vos annonces d'être diffusées de manière cohérente).

🎯 Enchères : Choisissez "Maximiser les conversions" (Google exige des enchères basées sur les conversions).

Conseil important : Même si vous avez plusieurs campagnes, enchérissez au moins 329 $/jour pour chacune d'entre elles. Oui, cela signifie que vous définissez des budgets qui s'élèvent à bien plus de 10 000 $/mois. Rassurez-vous, la subvention Google Ad Grant s'arrêtera automatiquement lorsque le compte aura atteint son plafond de dépenses. En allouant un budget plus important à chaque campagne, vous aidez votre compte à diffuser plus d'annonces, plus souvent.

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Étape 3 : Créer votre groupe d'annonces

Les groupes d'annonces sont des dossiers qui organisent les mots-clés et les annonces connexes. Dans votre première campagne, créez un groupe d'annonces intitulé "Termes de marque".

Voici comment construire votre liste de mots-clés :

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📝 Le nom exact de votre organisation :

Sauvetage des animaux de l'espoir

Hope Animal Rescue Austin

Hoep Animal Rescue Austin, TX

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📝 Variations courantes que les gens pourraient rechercher :

Hope Animal Shelter (si les gens vous confondent)

Sauvetage de l'espoir

Hope Animal Rescue Austin (avec votre ville)

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📝 F autes d'orthographe et noms anciens :

Hope Animal Recue (erreur d'orthographe courante)

Austin Pet Rescue (si c'était votre ancien nom)

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Étape 4 : Rédiger votre annonce

C'est maintenant que vient la partie la plus amusante : rédiger une annonce qui convertit les visiteurs en sympathisants. Vous avez besoin d'au moins trois titres et de deux descriptions, mais je vous recommande d'en remplir au moins dix et trois. Plus vous proposez d'options, mieux Google peut les combiner pour optimiser votre annonce en fonction de la combinaison qui donne les meilleurs résultats.

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🎯 Titres (30 caractères maximum chacun) :

1. [Nom de votre organisation]

2. [Ce que vous faites] dans [votre ville]

3. [Votre principal impact/service]

4. [Appel à l'action]

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📝 Exemple pour Hope Animal Rescue :

Titre 1 : "Hope Animal Rescue

Titre 2 : Adoption de chiens et de chats à Austin

Titre 3 : Sauver des vies depuis 2010

Titre 4 : Adoptez votre nouveau meilleur ami

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📖 Descriptions (90 caractères maximum chacune) :

1. Bref énoncé de la mission + ce que les gens peuvent faire

2. Votre impact + une prochaine étape claire

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📝 Exemples de descriptions :

Description 1 : Trouvez votre compagnon idéal ! Nous sauvons, réhabilitons et accueillons des chiens et des chats dans le centre du Texas.

Description 2 : Visitez notre centre d'adoption ou devenez bénévole. Chaque animal mérite un foyer aimant.

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✅ Liste de contrôle pour la rédaction d'annonces :

Inclure le nom de votre organisation

Mentionnez votre lieu de résidence, le cas échéant

Mots clés en écho de votre groupe d'annonces

Inclure un appel à l'action clair

Se concentrer sur ce que veut l'utilisateur

Privilégiez la conversation et la chaleur

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💡 Bonus : J'ai développé ce TPG personnalisé qui peut vous aider à réfléchir à un texte publicitaire efficace dans le cadre du programme Google Ad Grant avec un peu d'aide du site web de votre organisation.

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Étape 5 : Ajouter les extensions nécessaires

Google exige au moins deux "Sitelinks" par annonce. Il s'agit de liens supplémentaires qui apparaissent sous votre annonce principale.

1. Allez dans "Annonces et extensions" → "Extensions"

2. Cliquez sur "+" et choisissez "Sitelink"

3. Ajoutez au moins quatre liens vers des pages importantes :

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💡 Sitelink Ideas :

"Adoptez un animal aujourd'hui" → votre page d'adoption

"Possibilités de bénévolat" → votre page de bénévolat

"Faites un don" → votre page de don

"A propos de notre travail" → votre page d'accueil

"Événements à venir" → votre page d'événements

"Get In Touch" → votre page de contact

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⚠️ Règle essentielle : Tous les liens doivent renvoyer vers des pages du domaine de votre site web approuvé. Pas de liens vers Facebook, Eventbrite ou d'autres sites externes. Cela signifie que le lien vers une page web doit ressembler à l'une des deux structures suivantes : officialwebpage.org/pagelinkname ou pagelinkname.officialwebpage.org.

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Étape 6 : Examen et lancement

Avant de cliquer sur "Créer une campagne", vérifiez deux fois :

Le ciblage de la localisation est défini (pas "Tous les pays")

Le budget est de 329 $/jour

✅ L'appel d'offres est "Maximiser les conversions "*

✅ Vous avez au moins quatre sitelinks

✅ Tous les liens renvoient à une page qui se trouve sur votre site web

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Cliquez sur "Créer une campagne" et c'est parti !

*A propos des conversions : Ce guide suppose que vos conversions sont déjà configurées. Si ce n'est pas le cas, cela peut être un peu compliqué. Vous devez aller dans "Objectifs " → " Conversions " → " Ajouter une nouvelle conversion" pour commencer. Si vous êtes, ou si quelqu'un de votre entourage est, particulièrement doué pour la technologie, cliquez ici pour regarder une vidéo Google sur l'installation la plus simple possible par le biais de Google Ads lui-même.

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5 erreurs courantes (et comment les éviter)

❌ Erreur 1 : Envoyer tout le monde sur votre page d'accueil

✅ Solution : Choisissez des pages d'atterrissage pour chaque annonce qui correspondent le mieux.

Pourquoi c'est important : Les personnes qui cliquent sur "opportunités de bénévolat" ne veulent pas parcourir votre page d'accueil pour les trouver.

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❌ Erreur 2 : Cibler "partout

✅ Solution : Ciblez l'endroit où vos sympathisants vivent ou se rendent.

Pourquoi c'est important : Les banques alimentaires locales ne bénéficient pas d'un trafic provenant de l'autre côté du pays.

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❌ Erreur 3 : Ignorer le suivi des conversions

✅ Correction : Configurer Google Analytics 4 et importer les conversions.

Pourquoi c'est important : Sans suivi, Google ne peut pas optimiser les résultats.

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❌ Erreur 4 : Utiliser des mots-clés vagues

✅ Correction : Utiliser des mots-clés spécifiques, basés sur l'emplacement et axés sur l'intention

Exemple : Au lieu de "charité", utilisez "bénévole dans un refuge pour sans-abri à Chicago"

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❌ Erreur n°5 : Mentalité de fixation et d'oubli

✅ Corriger : Connectez-vous tous les mois pour examiner et optimiser vos annonces.

Pourquoi c'est important : En corrigeant les choses plus tôt, on évite des problèmes plus importants par la suite, et les petites améliorations s'accumulent au fil du temps.

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Des outils de campagne pour un budget réduit

🔧 Outils Google intégrés :

Planificateur de mots-clés : Utilisez l'outil intégré de Google pour la recherche de mots-clés.

Google Trends : Découvrez les recherches en vogue pour optimiser vos annonces.

Communauté Google pour les organisations à but non lucratif : Utilisez ce forum de discussion pour poser des questions et obtenir des réponses de la part d'utilisateurs plus expérimentés.

Annonces de recherche dynamiques : Laissez Google choisir le texte de l'annonce et les pages de destination pour découvrir de nouvelles façons d'attirer du trafic au fil du temps.

Centre de transparence publicitaire : Trouvez des idées de textes publicitaires en recherchant des organisations similaires et en examinant leurs publicités.

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🤖 AI-Powered Shortcuts : Utilisez ChatGPT pour générer des variations d'annonces :

Exemple : "Créez 10 titres d'annonces convaincants pour une campagne à but non lucratif, de moins de 30 caractères chacun. Au moins 4 des titres doivent inclure un mot-clé spécifique, et tous doivent utiliser un ton accrocheur, positif et orienté vers l'action pour encourager l'engagement".

💡 Bonus : Essayez mon TPG personnalisé pour trouver des titres et des descriptions efficaces avec un peu d'aide du site web de votre organisation.

📊 Suivi simple :

Vérifier les performances chaque semaine dans Google Ads

Utilisez Google Analytics pour voir ce qui se passe après les clics

Tenir une feuille de calcul simple des résultats mensuels

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Comment savoir si cela fonctionne

📈 Vérifiez ces chiffres tous les mois :

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Taux de clics (CTR) :

Bon : Supérieur à 5 % (requis pour la conformité)

Excellent : Supérieure à 8 %.

Ce que cela signifie : Pourcentage de personnes qui voient votre annonce et cliquent.

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Solution rapide : Mettez en pause les publicités dont le CTR est le plus faible afin d'augmenter votre moyenne globale de CTR.

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Conversions :

Suivre : Soumissions de formulaires, téléchargements, dons, inscriptions

Objectif : au moins 1 à 2 conversions par semaine pour commencer

Ce que cela signifie : Personnes effectuant des actions significatives sur votre site

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Rapport sur les termes de recherche :

Vérifier : Ce que les internautes ont réellement recherché avant de cliquer

Rechercher : Recherches pertinentes inattendues à ajouter comme mots-clés

Drapeaux rouges : Recherches non pertinentes (ajouter des mots-clés négatifs)

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💡 Liste de contrôle mensuelle rapide :

✅ CTR supérieur à 5

Au moins quelques conversions

✅ Examiner les termes de recherche pour trouver de nouvelles idées de mots-clés

✅ Vérifier que tous les liens fonctionnent encore

Ajouter des mots-clés négatifs pour les recherches non pertinentes

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Rappelez-vous : Même 10 nouvelles personnes qui apprennent à connaître votre cause ou deux nouveaux donateurs mensuels représentent un impact précieux de la publicité gratuite.

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Prêt pour la suite ?

Vous n'avez pas besoin de devenir un expert de Google Ads du jour au lendemain. Commencez par votre campagne de marque cette semaine. C'est simple, sûr et ça donne confiance.

Prêt à créer des pages de dons et d'événements à fort taux de conversion pour vos campagnes ? Zeffy aide les organisations à but non lucratif comme la vôtre à collecter des fonds et à générer gratuitement des formulaires de don intégrables. Commencez à créer des opportunités et des formulaires de don personnalisés pour vos pages d'atterrissage publicitaires et tirez le meilleur parti de votre subvention Google Ad Grant dès aujourd'hui.

💡 Vous avez besoin d'autres idées ? Plongez dans d'autres cas d'utilisation de Google Ad Grant dans le guide suivant.