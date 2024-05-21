Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Les 5 meilleures banques pour les organisations à but non lucratif en 2024
Vie associative

Les 5 meilleures banques pour les organisations à but non lucratif en 2024

21 mai 2024
7 minutes de lecture

Les organisations à but non lucratif ont besoin d'un moyen sûr et sécurisé pour gérer l'ensemble de leurs revenus et de leurs dépenses. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une banque et un compte bancaire désignés. Mais avec les nombreuses options disponibles, il peut être difficile de savoir quelle est la meilleure solution pour votre organisation.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur le choix d'une banque pour votre organisation à but non lucratif, y compris ce qu'il faut rechercher et nos meilleures recommandations.

Comment choisir une banque pour votre organisation à but non lucratif ?

Il existe des centaines de banques différentes que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser pour leurs opérations. Bien qu'il n'y ait pas de mauvaise réponse quant au choix d'une banque, il y a quelques éléments importants à prendre en compte pour choisir la meilleure banque possible : 

Pourquoi ai-je besoin d'un compte bancaire pour mon association ?

L'un des principaux avantages d'un compte bancaire pour les organisations à but non lucratif est qu'il permet d'assurer 

assurer la conformité, ce qui est nécessaire pour conserver le statut d'organisation à but non lucratif. En outre, le fait de disposer d'un compte bancaire pour les associations simplifie le processus de préparation des états financiers, des déclarations fiscales et des audits.

En plus d'aider les organisations à maintenir leur conformité, un compte bancaire dédié aux organisations à but non lucratif montre aux parties prenantes que votre organisation est sérieuse en ce qui concerne sa gestion financière et sa responsabilité. 

Comment ouvrir un compte bancaire pour une organisation à but non lucratif ?

L'ouverture d'un compte bancaire pour une organisation à but non lucratif est généralement un processus assez simple :

1- Choisissez votre banque : Choisissez une banque qui offre des services adaptés aux organisations à but non lucratif. Recherchez une banque dont les frais sont peu élevés ou nuls, qui offre des services adaptés aux associations et qui dispose d'un service clientèle fiable.

2- Rassembler les documents : Pour ouvrir un compte bancaire à but non lucratif, vous aurez besoin de documents spécifiques prouvant la légitimité et la conformité de votre organisation. Il s'agit généralement des documents suivants

3- Choisissez le type de compte : Décidez si vous avez besoin d'un compte chèque de base, d'un compte d'épargne ou d'une combinaison des deux. Cela dépendra du volume des transactions, des dépôts prévus et des services spéciaux dont votre association pourrait avoir besoin.

4- Se rendre à la banque ou faire une demande en ligne : Certaines banques exigent que vous vous rendiez en personne dans une agence pour ouvrir un compte à but non lucratif, tandis que d'autres autorisent les demandes en ligne. Contactez la banque pour connaître ses exigences et prendre rendez-vous si nécessaire.

5- Remplir la demande : Remplissez les formulaires nécessaires à l'ouverture du compte. Fournissez tous les documents et informations requis sur votre association, tels que son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son EIN. Indiquez qui aura le pouvoir de signature sur le compte.

6- Alimenter le compte Une fois le compte approuvé, effectuez un premier dépôt pour l'activer. Certaines banques exigent un dépôt minimum, tandis que d'autres peuvent offrir des exemptions de frais aux organisations à but non lucratif.

Ensuite, une fois le compte ouvert, mettez en place les services et les outils dont votre organisation pourrait avoir besoin, tels que les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, les alertes de compte, etc.

Les 5 meilleures banques pour les organisations à but non lucratif

1- Ally Bank - Meilleur pour les comptes du marché monétaire

2- PNC - La meilleure pour l'exonération des frais mensuels

3- Chase - Meilleure option pour les chèques d'affaires

4- Bank of America - Meilleure banque en agence

5- Navy Federal Credit Union - Le meilleur pour les services bancaires des coopératives de crédit

1- Ally Bank - Meilleur pour les comptes du marché monétaire

Ally Bank offre certains des meilleurs taux pour les comptes du marché monétaire sans dépôt minimum ni frais mensuels, ce qui en fait une option intéressante pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à percevoir des intérêts tout en conservant des liquidités. La plateforme en ligne de la banque est conviviale et le service clientèle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui peut s'avérer utile pour les organisations à but non lucratif qui fonctionnent selon des horaires variables.

2- PNC - La meilleure pour l'exonération des frais mensuels

La PNC Bank est connue pour ses solutions bancaires flexibles pour les entreprises, et elle offre des programmes qui permettent aux organisations à but non lucratif de renoncer aux frais mensuels sous certaines conditions. Cela fait de PNC un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à réduire leurs coûts opérationnels. 

3- Chase - Meilleure option pour les chèques d'affaires

Chase offre une variété d'options de comptes chèques d'entreprise, répondant à différents types d'organisations à but non lucratif. Avec des types de comptes échelonnés, Chase peut servir à la fois les petites et les grandes organisations à but non lucratif, offrant ainsi une certaine flexibilité au fur et à mesure que les organisations se développent. La banque propose également des services bancaires en ligne étendus et un vaste réseau de succursales et de guichets automatiques pour un accès pratique.

4- Bank of America - Meilleure banque en agence

Bank of America dispose d'un vaste réseau de succursales à travers les États-Unis, ce qui facilite l'accès des organisations à but non lucratif aux services bancaires en personne. Cela peut être particulièrement avantageux pour les organisations qui préfèrent les interactions en face à face ou qui doivent déposer régulièrement de grosses sommes d'argent ou des chèques.

5- Navy Federal Credit Union - Le meilleur pour les services bancaires des coopératives de crédit

Bien qu'elle serve principalement le personnel militaire, la Navy Federal Credit Union étend ses services aux organisations à but non lucratif et offre des taux compétitifs, des frais réduits et une approche orientée vers la communauté. Les coopératives de crédit comme Navy Federal mettent souvent l'accent sur le service à la clientèle et l'engagement communautaire, ce qui les rend attrayantes pour les organisations à but non lucratif qui accordent de l'importance aux relations personnelles et au soutien local.

FAQ sur les services bancaires aux organisations à but non lucratif

Le nombre de comptes bancaires qu'une association doit posséder dépend de sa taille, de sa complexité et de ses besoins en matière de gestion financière. En général, les associations ont au moins deux comptes :

  • Compte d'exploitation : Il s'agit du compte principal pour les transactions quotidiennes telles que les dépôts, les retraits et les paiements pour les dépenses opérationnelles.
  • Compte d'épargne/de réserve : Ce compte permet de conserver des fonds pour les urgences, les fonds de réserve ou des projets spécifiques. Il peut également produire des intérêts et constituer un coussin financier.

    • Certaines organisations à but non lucratif peuvent également avoir des comptes supplémentaires, comme ceux pour les subventions, les fonds restreints ou les dotations, afin de maintenir une séparation financière claire entre les différentes sources de financement.

    Il n'y a pas de limite légale au montant d'argent qu'une association peut garder en banque.
    Cependant, les associations doivent démontrer qu'elles utilisent les fonds conformément à leur mission et qu'elles ne les thésaurisent pas. Les réserves de trésorerie importantes doivent pouvoir être justifiées, par exemple pour des projets futurs, des dotations ou des imprévus. 

    Un organisme à but non lucratif doit disposer d'un compte courant d'entreprise comme principal compte d'exploitation. Ce compte est conçu pour traiter les transactions liées à l'activité de l'association et comprend généralement des fonctions telles que la rédaction de chèques, des cartes de débit et des services bancaires en ligne. En outre, un organisme à but non lucratif peut avoir besoin.. :

  • Compte d'épargne : Pour les fonds de réserve ou les dons affectés.
  • Compte du marché monétaire : Offre des taux d'intérêt plus élevés tout en maintenant la liquidité.
  • Certificat de dépôt (CD) : Idéal pour les réserves à long terme avec des taux d'intérêt fixes.

    • Non, une organisation à but non lucratif ne doit pas utiliser un compte bancaire personnel. Le mélange de fonds personnels et non lucratifs peut entraîner des problèmes juridiques et financiers, y compris la perte du statut d'organisation à but non lucratif et un contrôle de l'IRS. Les organisations à but non lucratif doivent maintenir une séparation financière claire afin de faire preuve de responsabilité et de transparence.

    Pour ouvrir un compte bancaire pour une organisation à but non lucratif, vous aurez besoin de plusieurs documents et informations clés :

  • Statuts de l'association : Preuve que votre association est une entité enregistrée.
  • Les statuts : Les règles qui régissent votre association.
  • Numéro d'identification de l'employeur (EIN) : Un numéro d'identification fiscale unique délivré par l'IRS.
  • le statut d'exonération fiscale de l'IRS : Une copie de la lettre de détermination de l'IRS, le cas échéant.
  • Informations de contact : L'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de votre association.

    Continuez à lire :

    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Les 10 meilleurs logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif en 2024

    Votre organisation a-t-elle du mal à gérer ses dons et ses finances ? Ce guide des meilleurs logiciels de comptabilité simplifiera vos finances en vous présentant les principales fonctionnalités, les prix, les évaluations et bien plus encore.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Le guide ultime de la comptabilité des organisations à but non lucratif [2024]

    Découvrez les processus comptables des organisations à but non lucratif, les réglementations, la conformité et les meilleures pratiques. Obtenez tous les détails dont vous avez besoin pour gérer une comptabilité efficace pour votre mission.

    En savoir plus

