Les organisations à but non lucratif ont besoin d'un moyen sûr et sécurisé pour gérer l'ensemble de leurs revenus et de leurs dépenses. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une banque et un compte bancaire désignés. Mais avec les nombreuses options disponibles, il peut être difficile de savoir quelle est la meilleure solution pour votre organisation.
Dans ce blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur le choix d'une banque pour votre organisation à but non lucratif, y compris ce qu'il faut rechercher et nos meilleures recommandations.
Il existe des centaines de banques différentes que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser pour leurs opérations. Bien qu'il n'y ait pas de mauvaise réponse quant au choix d'une banque, il y a quelques éléments importants à prendre en compte pour choisir la meilleure banque possible :
L'un des principaux avantages d'un compte bancaire pour les organisations à but non lucratif est qu'il permet d'assurer
assurer la conformité, ce qui est nécessaire pour conserver le statut d'organisation à but non lucratif. En outre, le fait de disposer d'un compte bancaire pour les associations simplifie le processus de préparation des états financiers, des déclarations fiscales et des audits.
En plus d'aider les organisations à maintenir leur conformité, un compte bancaire dédié aux organisations à but non lucratif montre aux parties prenantes que votre organisation est sérieuse en ce qui concerne sa gestion financière et sa responsabilité.
L'ouverture d'un compte bancaire pour une organisation à but non lucratif est généralement un processus assez simple :
1- Choisissez votre banque : Choisissez une banque qui offre des services adaptés aux organisations à but non lucratif. Recherchez une banque dont les frais sont peu élevés ou nuls, qui offre des services adaptés aux associations et qui dispose d'un service clientèle fiable.
2- Rassembler les documents : Pour ouvrir un compte bancaire à but non lucratif, vous aurez besoin de documents spécifiques prouvant la légitimité et la conformité de votre organisation. Il s'agit généralement des documents suivants
3- Choisissez le type de compte : Décidez si vous avez besoin d'un compte chèque de base, d'un compte d'épargne ou d'une combinaison des deux. Cela dépendra du volume des transactions, des dépôts prévus et des services spéciaux dont votre association pourrait avoir besoin.
4- Se rendre à la banque ou faire une demande en ligne : Certaines banques exigent que vous vous rendiez en personne dans une agence pour ouvrir un compte à but non lucratif, tandis que d'autres autorisent les demandes en ligne. Contactez la banque pour connaître ses exigences et prendre rendez-vous si nécessaire.
5- Remplir la demande : Remplissez les formulaires nécessaires à l'ouverture du compte. Fournissez tous les documents et informations requis sur votre association, tels que son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son EIN. Indiquez qui aura le pouvoir de signature sur le compte.
6- Alimenter le compte Une fois le compte approuvé, effectuez un premier dépôt pour l'activer. Certaines banques exigent un dépôt minimum, tandis que d'autres peuvent offrir des exemptions de frais aux organisations à but non lucratif.
Ensuite, une fois le compte ouvert, mettez en place les services et les outils dont votre organisation pourrait avoir besoin, tels que les services bancaires en ligne, les services bancaires mobiles, les alertes de compte, etc.
1- Ally Bank - Meilleur pour les comptes du marché monétaire
2- PNC - La meilleure pour l'exonération des frais mensuels
3- Chase - Meilleure option pour les chèques d'affaires
4- Bank of America - Meilleure banque en agence
5- Navy Federal Credit Union - Le meilleur pour les services bancaires des coopératives de crédit
Ally Bank offre certains des meilleurs taux pour les comptes du marché monétaire sans dépôt minimum ni frais mensuels, ce qui en fait une option intéressante pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à percevoir des intérêts tout en conservant des liquidités. La plateforme en ligne de la banque est conviviale et le service clientèle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui peut s'avérer utile pour les organisations à but non lucratif qui fonctionnent selon des horaires variables.
La PNC Bank est connue pour ses solutions bancaires flexibles pour les entreprises, et elle offre des programmes qui permettent aux organisations à but non lucratif de renoncer aux frais mensuels sous certaines conditions. Cela fait de PNC un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à réduire leurs coûts opérationnels.
Chase offre une variété d'options de comptes chèques d'entreprise, répondant à différents types d'organisations à but non lucratif. Avec des types de comptes échelonnés, Chase peut servir à la fois les petites et les grandes organisations à but non lucratif, offrant ainsi une certaine flexibilité au fur et à mesure que les organisations se développent. La banque propose également des services bancaires en ligne étendus et un vaste réseau de succursales et de guichets automatiques pour un accès pratique.
Bank of America dispose d'un vaste réseau de succursales à travers les États-Unis, ce qui facilite l'accès des organisations à but non lucratif aux services bancaires en personne. Cela peut être particulièrement avantageux pour les organisations qui préfèrent les interactions en face à face ou qui doivent déposer régulièrement de grosses sommes d'argent ou des chèques.
Bien qu'elle serve principalement le personnel militaire, la Navy Federal Credit Union étend ses services aux organisations à but non lucratif et offre des taux compétitifs, des frais réduits et une approche orientée vers la communauté. Les coopératives de crédit comme Navy Federal mettent souvent l'accent sur le service à la clientèle et l'engagement communautaire, ce qui les rend attrayantes pour les organisations à but non lucratif qui accordent de l'importance aux relations personnelles et au soutien local.
