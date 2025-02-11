Pour les organisations à but non lucratif, la structure de votre formulaire de don peut faire la différence entre susciter la générosité et ne pas atteindre les objectifs de collecte de fonds.

Alors que de nombreuses organisations se concentrent sur le perfectionnement de leur déclaration de mission ou de leur message de campagne, la psychologie qui sous-tend les paliers de dons est souvent négligée - alors qu'elle est cruciale pour un succès durable en matière de collecte de fonds.

Des paliers de dons bien conçus ne se contentent pas de suggérer des montants ; ils créent un cadre qui relie directement les donateurs à votre impact.

Dans ce guide complet, nous explorerons des stratégies éprouvées pour créer des paliers de dons qui trouvent un écho auprès des sympathisants tout en faisant progresser votre mission et en collectant davantage de fonds.

Table des matières

Qu'est-ce que le niveau des dons dans les organisations à but non lucratif ?

Différence entre les niveaux et les types de dons

Avantages de la mise en place de paliers ou de niveaux de dons

Quels sont les différents types de paliers de dons ?

5 étapes simples pour créer des paliers de dons

5 bonnes pratiques pour créer des paliers de dons afin de collecter davantage de fonds

Dernières réflexions sur les paliers de dons pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur la création de paliers de dons

Que sont les paliers de dons dans les organisations à but non lucratif ?

Les paliers de dons, également appelés niveaux de dons, sont des montants de dons suggérés sur les pages de collecte de fonds ou de dons en ligne. Par exemple, une organisation à but non lucratif peut proposer des niveaux de dons de 10, 20, 50, etc.

Ces montants suggérés servent de repères utiles pour guider les décisions de don des donateurs potentiels. Plutôt que de deviner le montant approprié, les donateurs peuvent rapidement choisir parmi les options que l'organisation a soigneusement sélectionnées en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes de don.

Chaque niveau comprend généralement une description qui montre aux donateurs ce que leur don permettra d'accomplir, qu'il s'agisse de fournir des repas, des fournitures ou des services. Par exemple, le formulaire de don créé par Impact Ministries indique clairement qu'un don de 25 dollars permettra de fournir de la nourriture, des produits d'hygiène et des articles de toilette aux personnes hébergées dans le centre d'hébergement.

Différence entre les niveaux et les types de dons

Les niveaux de dons sont une série de montants prédéterminés, tels que 50, 100 et 150 dollars sur votre page de dons. L'objectif des paliers de dons est d'aider les donateurs à décider du montant de leur contribution.

Les types de dons désignent les différents types de dons tels que les dons importants, les dons en nature, les dons récurrents ou les dons uniques. Ils offrent aux donateurs des moyens flexibles de contribuer en fonction de leurs besoins et de leurs préférences.

Avantages de la mise en place de paliers ou de niveaux de dons

1. Simplifie le processus de don

Les paliers de dons prédéfinis éliminent la part d'incertitude dans les dons. Au lieu d'être confrontés à un champ de don vide, les donateurs peuvent choisir facilement parmi les montants suggérés. C'est particulièrement utile pour les nouveaux donateurs qui ne savent pas exactement à combien s'élève leur contribution.

2. Rend efficace la classification des donneurs

Les niveaux de don permettent de classer vos donateurs potentiels en différents groupes. Qu'un donateur verse 5 $ ou 50 $, vous pouvez identifier sa capacité de don et sa catégorie - du petit donateur au grand donateur.

Cette segmentation vous permet d'adapter vos efforts d'engagement des donateurs pour mieux les séduire. Par exemple, vous pouvez utiliser les courriels et les médias sociaux pour engager les petits donateurs, tandis que les grands donateurs peuvent recevoir des invitations à des événements exclusifs.

3. Permet de fixer des objectifs de collecte de fonds réalisables

La décomposition des objectifs de collecte de fonds en différents niveaux de dons rend les objectifs plus faciles à gérer.

Plutôt que de viser un montant total comme "10 000 $", vous pouvez planifier de manière plus stratégique, en visant un nombre spécifique de donateurs à chaque niveau. Il est ainsi plus facile de suivre les progrès réalisés et d'ajuster vos stratégies de collecte de fonds si nécessaire.

Quels sont les différents types de paliers de dons ?

1. Basé sur la personne

Les donateurs se sentent plus proches des causes lorsqu'ils voient l'impact direct de leur don. Au lieu de dire "Soutenez notre programme d'éducation", ces niveaux montrent des impacts spécifiques tels que "Aidez Maria à obtenir des manuels scolaires pour un semestre".

En liant le montant de chaque don à des personnes spécifiques ou au nombre de personnes que vous aidez, les donateurs ressentent un lien personnel avec la cause. Cette approche est d'autant plus efficace que votre campagne peut présenter les personnes et les communautés réelles qui bénéficient de vos services.

2. Basé sur les éléments

Les paliers basés sur les articles relient les dons à des cadeaux, des ressources ou des services tangibles spécifiques offerts par votre organisation.

Par exemple, "1 dollar permet de fournir 10 repas à des familles dans le besoin" ou "50 dollars permettent d'acheter du matériel scolaire pour un mois". Cette approche aide les donateurs à visualiser exactement ce que leur argent permet d'acheter et comment il fait la différence.

3. Basé sur le temps

Pour les projets pour lesquels vous ne pouvez pas répartir les dons en fonction des personnes ou des objets, envisagez de les structurer en fonction de périodes de temps - jours, semaines ou mois de soutien nécessaire. Par exemple, 100 dollars financent une semaine de thérapie ou 500 dollars couvrent la réparation du toit du refuge.

Les paliers de dons basés sur le temps sont particulièrement intéressants pour les campagnes de collecte de fonds axées sur des besoins permanents tels que les soins médicaux, les séances de thérapie, les travaux de construction ou les programmes limités dans le temps.

4. Basé sur la récompense

Grâce aux paliers de dons basés sur les récompenses, les donateurs reçoivent des remerciements spéciaux ou des avantages en fonction de leur niveau de don. Le fait d'offrir aux donateurs potentiels quelque chose en échange de leur don les incite à donner davantage.

Par exemple, un don de 100 dollars peut donner droit à une reconnaissance publique ou à des produits exclusifs. Cette approche est particulièrement efficace pour les campagnes de crowdfunding ou les campagnes de collecte de fonds saisonnières, où des avantages tangibles peuvent conduire à des dons plus importants.

5. Basé sur le titre

Les donateurs reçoivent des titres spéciaux en fonction de leur niveau de contribution, ce qui crée souvent un sentiment d'appartenance et leur donne l'impression d'être de véritables membres de votre communauté. L'utilisation de titres amusants et créatifs autour d'un thème rend les dons plus attrayants pour vos donateurs.

Par exemple, un refuge pour animaux peut nommer les donateurs de 50 dollars "Protecteurs des chiots" et ceux de 500 dollars "Leaders au cœur de lion".

5 étapes simples pour créer des paliers de dons

1. Recueillir des données sur les dons

Définissez les objectifs spécifiques que votre association souhaite atteindre, qu'il s'agisse de financer un nouveau projet, de couvrir les opérations quotidiennes ou d'atteindre les objectifs annuels. Décomposez cet objectif en cibles plus petites afin de pouvoir déterminer le montant que chaque palier doit rapporter.

Examinez les données relatives à vos dons antérieurs pour comprendre les habitudes de don des sympathisants et calculer le montant moyen des dons.

Utilisez ces données pour créer des paliers qui correspondent à la capacité de don de vos donateurs et à vos objectifs de financement. En adaptant les paliers aux habitudes de don réelles et en les maintenant proches du montant moyen des dons, vous permettrez aux donateurs de donner plus facilement à des niveaux qui leur conviennent.

2. Établir des niveaux de dons

Créez quatre à six niveaux de dons correspondant aux habitudes de vos donateurs. Un trop grand nombre d'options peut submerger les donateurs et ralentir leur prise de décision. Commencez par le niveau le plus bas, proche du montant moyen de vos dons, et augmentez-le de façon stratégique.

Par exemple, si vos dons habituels se situent entre 25 et 500 dollars, évitez de passer directement à un palier de 10 000 dollars. Fixez plutôt votre palier le plus élevé à un niveau légèrement supérieur à celui de vos dons les plus importants. Cette approche encourage les généreux donateurs à aller un peu plus loin, tout en maintenant tous les paliers dans une fourchette réaliste.

‍

3. Lier chaque niveau de don à des résultats spécifiques

Montrez aux donateurs l'impact exact de leur don à chaque niveau. Lorsqu'ils comprennent l'impact spécifique de leur don, ils sont plus enclins à donner davantage et à rester attachés à votre cause.

À côté de chaque niveau de don, proposez des informations claires et utiles sur l'impact qu'il aura sur votre organisation.

Par exemple, une organisation à but non lucratif de protection de la faune et de la flore peut structurer ses niveaux de dons de la manière suivante :

25 $ par mois : Fournit de la nourriture nutritive à une espèce en voie de disparition.

Fournit de la nourriture nutritive à une espèce en voie de disparition. 50 $ par mois : Couvre les soins vétérinaires essentiels et le suivi

Couvre les soins vétérinaires essentiels et le suivi 100 $ par mois : Soutient la restauration et la protection de l'habitat

Soutient la restauration et la protection de l'habitat 250 $ par mois : Finance la recherche et l'équipement de suivi pour les efforts de conservation

Finance la recherche et l'équipement de suivi pour les efforts de conservation 500 $ par mois : Permet la prise en charge complète d'une famille d'animaux en voie de disparition

4. Nommez vos paliers de donation

Donnez des noms à vos paliers de dons pour créer un sentiment de communauté et de reconnaissance, en donnant l'impression aux donateurs qu'ils font partie d'un groupe exclusif. Si les noms classiques comme Bronze, Argent et Or conviennent, vous pouvez faire preuve de plus de créativité en choisissant des noms en rapport avec votre mission.

Par exemple, un groupe de conservation des tortues de mer pourrait utiliser :

Gardien (25 $/mois) : Protège les sites de nidification

Protège les sites de nidification Defender (50 $/mois) : Sauver les tortues blessées

Sauver les tortues blessées Champion (100 $/mois) : Préserve les habitats océaniques

Préserve les habitats océaniques Protecteur de l'héritage (250 $/mois) : Crée des espaces sanctuaires durables

5. Intégrer des mesures d'incitation

Offrir de petits avantages ou des incitants pour les différents niveaux de dons crée un sentiment d'appréciation et encourage à donner à des niveaux plus élevés. Les avantages doivent correspondre à chaque niveau : plus la contribution est élevée, plus la reconnaissance est spéciale.

Par exemple, un organisme à but non lucratif spécialisé dans les arts du spectacle peut proposer.. :

Les donateurs mensuels bénéficient d'un accès anticipé aux billets de spectacle

Les donateurs de niveau intermédiaire bénéficient de visites des coulisses

Les donateurs les plus importants participent à des rencontres exclusives avec les artistes

Tous les niveaux sont reconnus dans les programmes de performance

Choisissez des avantages qui permettent aux donateurs de s'impliquer davantage dans votre travail sans épuiser vos ressources. Les meilleurs avantages offrent aux donateurs des moyens uniques d'expérimenter directement votre mission.

5 bonnes pratiques pour créer des paliers de dons afin de collecter davantage de fonds

1. Proposer une option de don personnalisé

Ajoutez une option "Montant personnalisé" aux niveaux de dons que vous avez fixés sur votre formulaire de don. Si de nombreux donateurs apprécient les montants suggérés, d'autres sont prêts à donner une somme spécifique correspondant à leur budget ou à leurs projets de dons.

Voici pourquoi vous devriez laisser les donateurs choisir leur montant :

Offre une certaine souplesse à ceux qui souhaitent donner plus que le montant le plus élevé.

Il est confortable pour les personnes qui ne peuvent pas atteindre le niveau le plus bas suggéré.

Montrez aux donateurs que vous respectez leurs besoins individuels et que vous appréciez leur soutien à tous les niveaux.

2. Proposer des dons récurrents à chaque niveau

Inclure des options de dons uniques et récurrents à chaque niveau de donation pour montrer la puissance d'un soutien durable.

Par exemple, en plus d'un don unique de 25 dollars, proposez une option de 25 dollars par mois et mettez en avant son impact à long terme - comme fournir de l'eau potable à une famille chaque mois ou à douze familles sur une année.

Assurez-vous que les donateurs savent qu'ils ont la possibilité de démarrer, de modifier ou d'interrompre leur contribution mensuelle en cas de besoin.

3. Ancrer les étages de manière stratégique

Ajoutez un niveau de don stratégiquement élevé pour rendre les options de niveau intermédiaire plus attrayantes.

Lorsque les donateurs voient une tranche de 1 000 $ à côté d'une tranche de 500 $, l'option de 500 $ leur semble plus gérable. Cette approche, connue sous le nom d'effet d'attraction, aide à guider les donateurs vers les paliers intermédiaires en faisant apparaître ces montants comme plus raisonnables en comparaison.

4. Utiliser la preuve sociale

Fournissez des preuves du nombre de donateurs qui soutiennent chaque niveau. Les gens sont plus enclins à adhérer lorsqu'ils voient que d'autres personnes donnent à un certain niveau.

Par exemple, le simple fait de mentionner que 40 donateurs ont choisi le niveau intermédiaire aide les nouveaux donateurs à se sentir confiants dans leur choix et leur donne l'impression de faire partie d'une plus grande communauté de donateurs.

5. Intégrer les possibilités de dons complémentaires

Associez des paliers de dons spécifiques à des possibilités de dons jumelés pour doubler l'impact de vos donateurs.

Pour la tranche de 100 dollars, soulignez : "Votre don de 100 dollars devient 200 dollars grâce à l'abondement de notre partenaire". Montrer aux donateurs comment leur contribution peut aller plus loin - sans coût supplémentaire - les motive souvent à donner aux niveaux éligibles.

Dernières réflexions sur les paliers de dons pour les organisations à but non lucratif

Les paliers de donation fournissent un cadre clair qui guide les donateurs dans leur parcours. Chaque niveau est lié à des résultats spécifiques, ce qui permet de renforcer la confiance des donateurs et de montrer exactement comment leurs dons créent un changement dans la communauté.

Commencez par créer 4 à 6 niveaux de dons qui correspondent aux habitudes de vos donateurs et aux objectifs de votre organisation. Liez chaque palier à un impact spécifique et examinez régulièrement les résultats pour vous assurer que vos paliers restent efficaces et continuent d'inspirer le soutien.

Utilisez la plateforme de dons en ligne 100% gratuite de Zeffy pour créer et gérer facilement des paliers de dons. Notre plateforme conviviale vous permet de mettre en place des campagnes de collecte de fonds et des formulaires de dons avec des paliers personnalisés et des dons récurrents, le tout sans frais ni tracas techniques.

FAQ sur la création de paliers de dons

À quelle fréquence les paliers de dons doivent-ils être mis à jour ? Examinez et ajustez chaque année vos paliers de dons en analysant le montant moyen des dons, les habitudes de dons et les objectifs de l'organisation. Déterminez les paliers qui recueillent le plus de soutien et ceux qui sont peu fréquentés. Si vous remarquez que les donateurs donnent régulièrement des montants supérieurs ou inférieurs à certains niveaux, mettez à jour ces niveaux pour qu'ils correspondent mieux aux montants réels de leurs dons.

Comment nommer un niveau de don ? Choisissez des noms de paliers significatifs qui permettent aux donateurs d'être fiers de leur soutien, tels que "Bâtisseur de communauté" ou "Leader d'impact". Ou créez des noms en rapport avec votre mission, comme "Arbre de l'espoir" ou "Gardien du changement" pour les organisations à but non lucratif actives dans le domaine de l'environnement. Avec le nom de chaque niveau, indiquez clairement le montant du don et les avantages qui en découlent, afin que les donateurs comprennent facilement leur impact et les encouragent à atteindre des niveaux plus élevés.