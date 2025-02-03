Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Webinaire - Comment créer une page de don qui convertit
Webinaires

Webinaire - Comment créer une page de don qui convertit

3 février 2025

Convertir plus de visiteurs de la page de donation en dons pour votre cause

Saviez-vous que 65% des donateurs préfèrent donner en ligne, mais que seulement 17% des visiteurs de pages de dons se convertissent en donateurs ? Ce n'est qu'un des points soulignés dans notre dernier webinaire sur l'énorme opportunité pour les organisations à but non lucratif de créer un processus de don qui convertit, animé par Zeffy aux côtés de l'entrepreneuse sociale et fondatrice d'organisations à but non lucratif primée Amber Melanie Smith. 

Lorsque nous explorons les moyens de combler le fossé entre l'intention et l'action, tout commence par votre page de don. Que vous vous efforciez d'attirer de nouveaux donateurs, de convertir les visiteurs ou de fidéliser les sympathisants, les stratégies présentées dans ce webinaire peuvent vous aider à créer une expérience transparente et attrayante pour les donateurs, qui produise des résultats.

Vous êtes impatient de participer ?
Vous pouvez accéder directement à l'intégralité du webinaire.

Dans ce billet, nous présentons les meilleurs conseils et les éléments à prendre en compte lors du webinaire pour aider votre association à améliorer la collecte de fonds en ligne avec une nouvelle perspective. Vous découvrirez les stratégies utilisées par les organisations à but non lucratif les plus performantes pour instaurer la confiance, inspirer la générosité et maximiser les dons. 

Répondre aux tendances actuelles en matière de dons

Nous savons qu'il s'agit d'un point sensible, et le public de notre webinaire l'a réaffirmé : Les organisations à but non lucratif se sentent obligées de suivre le rythme des dons en ligne, qui évoluent rapidement et changent constamment. De nombreux donateurs ayant pris l'habitude de faire des dons en ligne, les organisations qui n'optimisent pas régulièrement leurs pages de dons risquent de passer à côté d'un soutien crucial.

La lutte est réelle, comme le montrent les principaux défis exprimés par notre public :

C'est pourquoi ce webinaire propose des conseils pratiques pour séduire le donateur moderne, avec des exemples concrets de campagnes à but non lucratif qui ont été conçues pour réussir.

Les temps forts du webinaire : Nos conseils préférés

Faites en sorte que votre bouton de don soit incontournable

Ajoutez un bouton de don 100% gratuit à votre site web avec Zeffy.

Montrer l'impact tangible de chaque don

Apprenez les tenants et les aboutissants d'une demande de dons réfléchie.

‍Maintenirun texte percutant et concis

Mettre en valeur les partenaires et ajouter une preuve sociale

Découvrez comment les organisations à but non lucratif peuvent renforcer la confiance de leurs donateurs.

Créer des courriels personnalisés qui incitent à l'action

‍Grabrab top tools and best practices for nonprofit email marketing.‍


Quand publier sur les médias sociaux pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible

‍‍Les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif : Avantages et meilleures pratiques.

A propos de vos hôtes

Amber Melanie Smith est une conférencière dynamique, une entrepreneuse sociale et une fondatrice d'organisations à but non lucratif primée, connue pour son engagement profond dans la création de changements sociaux positifs. En tant que créatrice passionnée de contenu à impact social, elle a construit une communauté en ligne prospère de changeurs, offrant des idées et des stratégies précieuses qui permettent aux individus et aux organisations de faire avancer le bien social. 

Amber est rejointe dans ce webinaire par Tanya Cripotos, Customer Success Manager chez Zeffy et Hubert Fanneau, Product Marketing Specialist, qui partagent leur expertise sur la façon dont la plateforme de collecte de fonds soutient plus de 50 000 organisations à but non lucratif. 

Découvrez d'autres ressources gratuites, conseils et astuces de Zeffy 

FAQ d'organisations à but non lucratif comme la vôtre

Jetez un coup d'œil rapide à certaines questions fréquemment posées par notre public d'organisations à but non lucratif.

L'essentiel est de segmenter votre liste d'adresses électroniques et de permettre aux contacts de choisir le type et la fréquence des communications qu'ils reçoivent. Il peut s'agir de mises à jour mensuelles, d'opportunités de bénévolat ou d'informations sur les programmes. Faites des essais avec des lettres d'information hebdomadaires ou mensuelles pour trouver ce qui convient le mieux à votre public et mesurez l'engagement en termes de taux d'ouverture et de clics afin d'agir de manière proactive.

Il est généralement plus efficace de faire figurer les petits montants en premier et les gros en dernier. Étant donné que les donateurs choisissent le milieu de gamme, concentrez-vous sur les montants que vous pouvez raisonnablement espérer recevoir de votre base de donateurs.

Zeffy propose des outils de reporting complets, tels que des profils de donateurs, des exportations de listes de contacts, le suivi des dons via des paramètres UTM, ainsi que des rapports sur les paiements et les formulaires personnalisés. Ces fonctionnalités permettent d'automatiser la gestion des données, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de se concentrer sur la stratégie et la sensibilisation.
Connaître les performances de vos formulaires de dons vous aidera à agir là où cela compte le plus.
Commencez à utiliser Zeffy gratuitement.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

Continuez à lire :

Aucun élément n'a été trouvé.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.