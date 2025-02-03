Convertir plus de visiteurs de la page de donation en dons pour votre cause

Saviez-vous que 65% des donateurs préfèrent donner en ligne, mais que seulement 17% des visiteurs de pages de dons se convertissent en donateurs ? Ce n'est qu'un des points soulignés dans notre dernier webinaire sur l'énorme opportunité pour les organisations à but non lucratif de créer un processus de don qui convertit, animé par Zeffy aux côtés de l'entrepreneuse sociale et fondatrice d'organisations à but non lucratif primée Amber Melanie Smith.

Lorsque nous explorons les moyens de combler le fossé entre l'intention et l'action, tout commence par votre page de don. Que vous vous efforciez d'attirer de nouveaux donateurs, de convertir les visiteurs ou de fidéliser les sympathisants, les stratégies présentées dans ce webinaire peuvent vous aider à créer une expérience transparente et attrayante pour les donateurs, qui produise des résultats.

‍

‍

Dans ce billet, nous présentons les meilleurs conseils et les éléments à prendre en compte lors du webinaire pour aider votre association à améliorer la collecte de fonds en ligne avec une nouvelle perspective. Vous découvrirez les stratégies utilisées par les organisations à but non lucratif les plus performantes pour instaurer la confiance, inspirer la générosité et maximiser les dons.

‍

Répondre aux tendances actuelles en matière de dons

Nous savons qu'il s'agit d'un point sensible, et le public de notre webinaire l'a réaffirmé : Les organisations à but non lucratif se sentent obligées de suivre le rythme des dons en ligne, qui évoluent rapidement et changent constamment. De nombreux donateurs ayant pris l'habitude de faire des dons en ligne, les organisations qui n'optimisent pas régulièrement leurs pages de dons risquent de passer à côté d'un soutien crucial.

‍

La lutte est réelle, comme le montrent les principaux défis exprimés par notre public :

Attirer de nouveaux donateurs

Convertir les visiteurs en donateurs

Déterminer le contenu des pages de dons

Fidéliser les donateurs

Créer un public pour les nouvelles organisations à but non lucratif

‍

C'est pourquoi ce webinaire propose des conseils pratiques pour séduire le donateur moderne, avec des exemples concrets de campagnes à but non lucratif qui ont été conçues pour réussir.

‍

Les temps forts du webinaire : Nos conseils préférés

Faites en sorte que votre bouton de don soit incontournable

‍

‍

‍

Montrer l'impact tangible de chaque don

‍

‍

‍

‍Maintenirun texte percutant et concis

‍

‍

Mettre en valeur les partenaires et ajouter une preuve sociale

‍

‍

‍

Créer des courriels personnalisés qui incitent à l'action

‍

‍

‍

Quand publier sur les médias sociaux pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible

‍

‍

‍

A propos de vos hôtes

Amber Melanie Smith est une conférencière dynamique, une entrepreneuse sociale et une fondatrice d'organisations à but non lucratif primée, connue pour son engagement profond dans la création de changements sociaux positifs. En tant que créatrice passionnée de contenu à impact social, elle a construit une communauté en ligne prospère de changeurs, offrant des idées et des stratégies précieuses qui permettent aux individus et aux organisations de faire avancer le bien social.

Amber est rejointe dans ce webinaire par Tanya Cripotos, Customer Success Manager chez Zeffy et Hubert Fanneau, Product Marketing Specialist, qui partagent leur expertise sur la façon dont la plateforme de collecte de fonds soutient plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

‍

‍

FAQ d'organisations à but non lucratif comme la vôtre

Jetez un coup d'œil rapide à certaines questions fréquemment posées par notre public d'organisations à but non lucratif.

‍

Quelle est la meilleure façon d'aborder la communication par courrier électronique avec des contacts sans les spammer ? L'essentiel est de segmenter votre liste d'adresses électroniques et de permettre aux contacts de choisir le type et la fréquence des communications qu'ils reçoivent. Il peut s'agir de mises à jour mensuelles, d'opportunités de bénévolat ou d'informations sur les programmes. Faites des essais avec des lettres d'information hebdomadaires ou mensuelles pour trouver ce qui convient le mieux à votre public et mesurez l'engagement en termes de taux d'ouverture et de clics afin d'agir de manière proactive.

‍

Dois-je indiquer en premier lieu sur ma page de dons les montants les plus faibles ou les plus élevés ? Il est généralement plus efficace de faire figurer les petits montants en premier et les gros en dernier. Étant donné que les donateurs choisissent le milieu de gamme, concentrez-vous sur les montants que vous pouvez raisonnablement espérer recevoir de votre base de donateurs.

‍