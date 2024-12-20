La confiance est le fondement de toute relation réussie entre une organisation à but non lucratif et un donateur, et il est très important pour les donateurs de savoir comment leurs dons sont utilisés. Les études montrent que 86 % des donateurs sont plus enclins à donner lorsque les organisations à but non lucratif présentent clairement leur situation financière.

Le partage d'informations financières claires et précises est une preuve de transparence et assure aux donateurs que chaque dollar soutient la mission. Dans ce guide, nous aborderons les étapes clés d'une information financière transparente afin d'instaurer la confiance des donateurs et de faire preuve de responsabilité.

‍

Table des matières

Que signifie la transparence dans une organisation à but non lucratif ?

9 étapes pour assurer la transparence des organisations à but non lucratif

6 conseils pratiques pour améliorer la transparence financière des organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur la transparence des organisations à but non lucratif

FAQ sur la transparence des organisations à but non lucratif

‍

Que signifie la transparence dans une organisation à but non lucratif ?

La transparence d'un organisme à but non lucratif consiste à être ouvert et honnête sur tous les aspects de votre organisme, y compris les finances, les politiques, le personnel, les membres du conseil d'administration et les résultats des programmes.

Vous partagez des informations claires afin que les donateurs, les parties prenantes et le public puissent prendre des décisions éclairées sur le soutien à apporter à votre association.

La transparence vous aide à respecter des normes éthiques et à rendre des comptes afin d'instaurer la confiance et de renforcer les relations avec les donateurs, les partenaires et les bailleurs de fonds. Elle permet à votre association de préserver sa crédibilité et de créer des partenariats communautaires plus solides.

‍

9 étapes pour assurer la transparence des organisations à but non lucratif

‍

1. Former et rendre compte régulièrement

Fournir une formation financière complète aux membres du conseil d'administration et au personnel clé tout en maintenant des pratiques de reporting cohérentes. Cette double approche permet à votre équipe de gérer les fonds des donateurs de manière responsable et de communiquer efficacement les informations financières.

Des formations régulières permettent à chacun de se tenir au courant des meilleures pratiques en matière de gestion financière, tandis que des rapports trimestriels et des tableaux de bord en temps réel donnent aux parties prenantes une visibilité sur la santé financière de votre organisation.

La formation doit porter sur la surveillance financière, les exigences de conformité et les nouveaux outils de gestion pour maintenir l'efficacité opérationnelle. Elle doit être complétée par des mises à jour financières fréquentes qui présentent des indicateurs clés tels que les recettes, les dépenses et le financement des programmes.

L'utilisation de tableaux de bord financiers facilite l'accès des parties prenantes aux données actuelles, tandis que les rapports détaillés figurant dans les déclarations annuelles aident les donateurs à comprendre l'impact de leurs contributions.

En associant une solide éducation financière à des rapports transparents, votre organisation fait preuve de responsabilité et renforce durablement la confiance des donateurs dans votre mission.

‍

2. Créer des rapports d'impact annuels clairs

Un rapport annuel ou d'impact est un outil essentiel pour établir la confiance avec vos donateurs. Ce document donne une vue d'ensemble des activités de votre association, en montrant l'impact tangible de leurs contributions. Il doit comprendre

Impact tangible de vos programmes : Mettez en évidence les réalisations et les améliorations au cours de l'année

Mettez en évidence les réalisations et les améliorations au cours de l'année Résumé financier : partagez une ventilation des revenus, des dépenses et de la manière dont les fonds ont été alloués.

partagez une ventilation des revenus, des dépenses et de la manière dont les fonds ont été alloués. Personnel clé et membres du conseil d'administration : Présentez les personnes qui dirigent le travail d'humanisation de votre organisation.

Présentez les personnes qui dirigent le travail d'humanisation de votre organisation. Programmes et activités : Résumez ce qui a été réalisé au cours de l'année fiscale

Résumez ce qui a été réalisé au cours de l'année fiscale Visuels : Inclure des photos et des graphiques pour montrer aux donateurs l'impact réel de leur soutien.

Rendez ce rapport facilement accessible sur votre site web, où les donateurs peuvent le télécharger pour avoir une vision plus approfondie de l'année de votre association.

‍

3. Générer des reçus de dons détaillés

Des reçus de dons clairs renforcent la confiance des donateurs en fournissant des détails essentiels tels que le montant, la date et la partie déductible de leur don. Un reçu 501(c)(3) doit comporter le nom du donateur, le montant du don, la date et le statut d'exonération fiscale de l'association, ce qui permet aux donateurs de demander des déductions fiscales.

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de générer automatiquement des reçus personnalisés, ce qui simplifie la tenue des registres et aide les donateurs à obtenir des déductions fiscales. L'utilisation de Zeffy permet à votre organisation de rester transparente et efficace tout en informant les donateurs.

‍

4. Publier la rémunération des dirigeants

Le partage des salaires et des avantages des dirigeants montre aux donateurs que leurs contributions sont utilisées à bon escient. L'inclusion de ces informations dans les rapports annuels ou les états financiers renforce la confiance, prouvant que les fonds sont consacrés à la mission.

Lorsque les donateurs constatent que les salaires des dirigeants sont équitables, ils sont plus enclins à soutenir une organisation qui accorde plus d'importance à sa cause qu'à des salaires élevés.

‍

5. Procéder à l'évaluation du conseil d'administration et des principaux membres du personnel

L'implication des membres du conseil d'administration et des cadres supérieurs dans le contrôle financier renforce la responsabilité en garantissant que les rapports sont exacts et conformes à la mission. Lorsque le conseil d'administration examine les états financiers avant leur publication, il peut repérer les erreurs, corriger les écarts et s'assurer que les fonds soutiennent les bons objectifs.

Cette surveillance renforce la confiance des donateurs, en montrant que les finances sont gérées de manière responsable et que chaque projet reste centré sur la mission de l'association.

‍

6. Mettre en œuvre des systèmes de suivi des objectifs

L'ajout d'un outil de suivi des objectifs, tel qu'un thermomètre de collecte de fonds, accroît la transparence et stimule les dons. Il fournit des mises à jour en temps réel sur les progrès réalisés, permettant aux donateurs de voir leur impact et renforçant la confiance dans votre organisation.

Les indicateurs d'objectifs créent également un sentiment d'urgence et encouragent les dons, en particulier à l'approche de l'objectif. Le fait de partager le tracker dans toutes vos campagnes suscite l'enthousiasme et renforce l'engagement de la communauté.

Le thermomètre de collecte de fonds gratuit de Zeffy facilite cette tâche, car vous pouvez le configurer en quelques minutes en définissant votre objectif. Le fait de le mettre en évidence favorise une compétition amicale et vous aide à atteindre votre objectif plus rapidement.

‍

7. Mettre en place des politiques de dénonciation

Une politique de dénonciation protège les employés qui signalent un comportement contraire à l'éthique, renforçant ainsi l'engagement de l'organisation en faveur de la transparence. Cette politique doit définir des procédures de signalement claires, protéger contre les représailles et définir les mesures à prendre en cas de violation.

La diffusion de cette politique dans les rapports annuels rassure les donateurs quant à l'engagement de l'organisation en matière de pratiques éthiques et permet d'éviter les erreurs de gestion financière.

‍

8. Appliquer les politiques en matière de conflits d'intérêts

Une politique en matière de conflits d'intérêts garantit que les membres du conseil d'administration et du personnel divulguent tout intérêt personnel ou financier susceptible d'influencer leurs décisions. Cette politique contribue à la sécurité des fonds et à l'équité du processus décisionnel en évitant toute partialité ou mauvaise utilisation des ressources. Le fait de partager ouvertement ces informations témoigne de l'engagement de l'organisation en faveur de la transparence et de l'équité.

Par exemple, si un membre du conseil d'administration est lié à un fournisseur de technologie, la politique exigerait qu'il divulgue cette relation et qu'il se retire de toute décision liée aux contrats informatiques de l'organisation. Cela permet de renforcer la confiance des donateurs, en leur garantissant que les décisions sont prises dans le meilleur intérêt de l'organisation, sans conflit personnel ou financier.

‍

9. Maintenir des notes de transparence

Une note de transparence indique que votre association accorde de l'importance à la responsabilité et adhère à des normes éthiques en matière de gestion financière. Les donateurs et les bailleurs de fonds s'appuient sur ces notes pour identifier les organisations auxquelles ils peuvent faire confiance.

Des plateformes telles que Charity Navigator, GuideStar et BBB Wise Giving Alliance évaluent les organisations à but non lucratif sur la base des rapports financiers, de l'éthique et de la gestion des fonds. Des notes élevées montrent que votre organisation fonctionne de manière responsable et utilise les fonds de manière efficace.

‍

6 conseils pratiques pour améliorer la transparence financière des organisations à but non lucratif

Partager des informations financières détaillées : Détailler la rémunération des cadres, y compris les avantages, les primes, les augmentations et le processus d'embauche pour les postes de haut niveau Réaliser des audits internes et externes : Engager des auditeurs tiers et mener des audits internes pour garantir l'exactitude des données financières et le respect des politiques. Soyez transparent quant à votre statut d'exonération fiscale : Indiquez votre statut d'exonération fiscale 501(c)(3) sur votre site web et dans toutes vos communications. S'il est en suspens, informez les donateurs que leurs contributions peuvent ne pas être déductibles de l'impôt. Répondre rapidement aux demandes de rapports financiers : Mettez les rapports financiers à disposition sur votre site web et à toute personne qui en fait la demande. Publier un rapport d'impact annuel : Publier un rapport annuel contenant des données financières, les résultats du programme et les réalisations, en utilisant des graphiques et des images pour plus de clarté. Mettre en œuvre une politique de sécurité et de protection de la vie privée sur le site web : Informer les visiteurs sur les cookies, la collecte de données et les politiques de confidentialité, et expliquer comment les données sont stockées, utilisées et protégées pour se conformer aux lois sur la protection de la vie privée.

‍

Dernières réflexions sur la transparence financière des organisations à but non lucratif

Des rapports financiers transparents instaurent la confiance et renforcent les relations avec les donateurs, ce qui permet aux organisations à but non lucratif d'accroître leur impact. En adoptant les meilleures pratiques telles que les mises à jour régulières, les audits et les notations de transparence, les organisations à but non lucratif font preuve de responsabilité et garantissent aux donateurs que les fonds sont utilisés à bon escient.

Zeffy aide les organisations à but non lucratif à être claires et honnêtes grâce à des outils faciles à utiliser. Ses reçus fiscaux automatiques donnent aux donateurs des informations claires et correctes sur leurs dons. Le thermomètre de collecte de fonds gratuit indique les progrès en temps réel afin que les donateurs puissent voir comment leur soutien est utile. Zeffy s'engage à être honnête et juste en proposant une tarification transparente et sans frais.

‍

FAQ sur la transparence des organisations à but non lucratif

Comment les petites organisations à but non lucratif peuvent-elles améliorer la transparence avec des ressources limitées ? Les petites organisations à but non lucratif peuvent améliorer la transparence avec des ressources limitées : Publier des résumés financiers simples : Partager une ventilation claire des revenus et des dépenses pour montrer aux donateurs où vont les fonds.

: Partager une ventilation claire des revenus et des dépenses pour montrer aux donateurs où vont les fonds. Fournir des mises à jour trimestrielles : Mettre en évidence l'impact des dons sur les projets afin de tenir les donateurs informés.

: Mettre en évidence l'impact des dons sur les projets afin de tenir les donateurs informés. Utiliser des outils financiers peu coûteux : Des plateformes telles que Wave ou Zoho Books offrent des fonctions comptables de base à faible coût.

: Des plateformes telles que Wave ou Zoho Books offrent des fonctions comptables de base à faible coût. Impliquer les membres du conseil d'administration dans la surveillance : Des examens réguliers du conseil d'administration renforcent la responsabilité

: Des examens réguliers du conseil d'administration renforcent la responsabilité Affichage du formulaire 990 de l'IRS: L'affichage en ligne du formulaire 990 renforce la confiance du public en fournissant des données financières essentielles.

Pourquoi un audit indépendant est-il important pour les organisations à but non lucratif ? Un audit indépendant est essentiel pour les organisations à but non lucratif, car il permet de vérifier l'exactitude des données financières et d'instaurer un climat de confiance. Les auditeurs externes examinent les dossiers pour s'assurer qu'ils sont corrects et qu'ils respectent les normes. Ce processus permet de découvrir des erreurs, de prévenir la fraude et de renforcer les pratiques financières. De nombreux bailleurs de fonds préfèrent voir des rapports financiers audités pour s'assurer que leurs contributions sont utilisées de manière responsable.

Comment une organisation à but non lucratif peut-elle obtenir le label de transparence de Charity Navigator ? Le sceau de transparence de Charity Navigator indique aux donateurs qu'une organisation à but non lucratif répond aux normes les plus strictes en matière d'ouverture et de responsabilité. Ce sceau renforce la crédibilité et attire davantage de soutien en montrant que l'organisation partage des informations financières et opérationnelles essentielles. Comment obtenir le label de transparence ? Publier les documents financiers : Publier le formulaire 990 de l'IRS et les états financiers vérifiés sur votre site web.

Publier le formulaire 990 de l'IRS et les états financiers vérifiés sur votre site web. Montrer l'impact : mettre en évidence les résultats clairs et mesurables du programme

mettre en évidence les résultats clairs et mesurables du programme Indiquer les détails de la direction : Inclure les membres du conseil d'administration et le personnel clé avec leurs rôles.

Inclure les membres du conseil d'administration et le personnel clé avec leurs rôles. Maintenir les informations à jour : Mettez régulièrement à jour les informations affichées pour vous assurer qu'elles sont exactes.