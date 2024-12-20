Les statistiques informent, mais les histoires transforment. Une banque alimentaire peut dire qu'elle sert 10 000 repas par mois, mais le parcours d'une famille, de la faim à l'espoir, a un impact durable.

Lorsque les organisations à but non lucratif maîtrisent la narration, elles transforment les énoncés de mission en récits mémorables qui incitent à l'action.

Une narration efficace va au-delà du partage de réussites - elle crée la confiance, démontre l'impact et renforce les relations avec les donateurs grâce à des liens authentiques. Qu'il s'agisse de présenter les résultats d'un programme ou de lancer une campagne de collecte de fonds, les récits convaincants stimulent l'engagement.

Dans ce guide complet, nous explorerons les techniques de narration éprouvées pour les organisations à but non lucratif, de l'élaboration de récits axés sur les personnages au choix du format approprié pour votre message. Apprenez à transformer votre mission en histoires qui résonnent et inspirent le soutien.

‍

Tables des matières

Qu'est-ce que la narration à but non lucratif ?

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles s'efforcer d'être de bons conteurs ?

5 éléments clés qui font les grandes histoires

7 bonnes pratiques pour créer des histoires captivantes pour votre organisation à but non lucratif

3 exemples de récits convaincants pour les organisations à but non lucratif

Dernières réflexions sur la narration dans le secteur à but non lucratif

FAQ sur la façon dont les organisations à but non lucratif peuvent être de bons conteurs d'histoires

‍

Qu'est-ce que la narration à but non lucratif ?

La narration à but non lucratif consiste à partager votre mission, votre impact et vos valeurs par le biais de récits convaincants. Ces récits créent des liens émotionnels avec votre public, l'aident à s'identifier à votre mission et l'incitent à rester impliqué.

Les histoires de ces associations peuvent provenir de plusieurs sources - vos fondateurs et votre personnel partageant des informations sur les coulisses, les personnes dont vous avez touché la vie, les bénévoles qui donnent de leur temps, ou les généreux donateurs qui alimentent vos efforts de collecte de fonds et votre mission.

‍

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles s'efforcer d'être de bons conteurs ?

1. Inspirer l'action

Les histoires ont le pouvoir d'inspirer l'action en touchant le cœur des gens.

Lorsque vous partagez les expériences réelles des personnes que vous avez aidées, votre public comprend mieux les difficultés des autres et développe de l'empathie. Ce lien émotionnel les incite à agir, que ce soit en faisant un don, en se portant volontaire, en participant à une collecte de fonds ou en signant une pétition.

‍

2. Sensibilisation

Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'attirer l'attention d'une personne qui ne connaît pas votre organisation - la déclaration de mission de votre refuge pour animaux sauvages ou l'histoire de la façon dont vous avez sauvé un animal en voie de disparition et lui avez trouvé un foyer ?

Une narration forte suscite l'intérêt des gens, les attire et les encourage à en savoir plus sur votre cause.

‍

3. Améliore la transparence

La transparence est importante pour instaurer la confiance et la crédibilité dans votre organisation, car les donateurs veulent savoir exactement comment leurs dons seront utilisés, et les histoires donnent vie à ces chiffres.

En donnant des exemples concrets de l'aide apportée par les dons - par exemple un étudiant qui a terminé ses études ou une personne qui a vaincu une maladie - vous montrez aux donateurs à quel point leur soutien change des vies.

‍

4. Vous rend mémorable

Des études menées à Stanford montrent que les gens se souviennent jusqu'à 22 fois plus des histoires que des faits.

Un donateur oubliera peut-être votre déclaration de mission, mais il se souviendra d'avoir suivi le parcours d'une jeune fille - comment elle rêvait de devenir médecin malgré la pauvreté et comment votre programme de bourses a contribué à rendre son éducation possible.

‍

5 éléments clés qui font les grandes histoires

1. Caractère

Le personnage d'une histoire est la figure centrale ou l'élément autour duquel tourne le récit. Selon le type de but non lucratif, un personnage peut être.. :

Une personne, comme un bénéficiaire, un bénévole ou un donateur

Un animal, comme une espèce sauvée ou en voie de disparition, qui a besoin d'un abri.

Un lieu, tel qu'un monument historique nécessitant une restauration, une école nécessitant des ressources ou un océan nécessitant un nettoyage.

Un bon personnage est une personne à laquelle votre public cible peut s'identifier et qu'il peut soutenir, dont il peut comprendre le parcours et les luttes. Au fil de l'histoire, votre personnage évoluera ou se développera.

‍

2. Le réglage

Le cadre est l'endroit où se déroule votre histoire et comprend le lieu physique, l'époque et le contexte social et culturel de vos personnages. Il façonne l'atmosphère de votre histoire et influe sur la façon dont les personnages agissent et les événements se déroulent.

L'histoire de votre organisation à but non lucratif peut se dérouler dans un village isolé où vivent des familles ou dans les rues d'une ville où un chien erre sans foyer. Vous pouvez aider votre public à se sentir sur place grâce à des descriptions détaillées et à des images fortes.

‍

3. Tracé

L'intrigue est la série d'événements qui se déroulent dans votre histoire, y compris :

l'exposition, qui est la présentation de votre histoire et de vos personnages

Action ascendante qui montre le conflit auquel vos personnages doivent faire face

Le climax, qui est le tournant de votre histoire, où les personnages sont confrontés à un choix difficile.

Action en chute libre qui montre les conséquences de l'apogée.

Résolution où les parcours des personnages et les fils de l'histoire s'achèvent

L'intrigue est l'épine dorsale de tout bon récit, car elle fournit une structure et une direction. Elle doit être attrayante pour capter l'attention du public et le garder accroché jusqu'à la fin.

‍

4. Conflit

Le cœur de votre histoire réside dans le défi central auquel votre personnage est confronté. Concentrez-vous sur un obstacle convaincant qui illustre clairement le problème plus large auquel s'attaque votre organisation. Montrez à la fois la lutte personnelle et la façon dont l'intervention de votre organisation crée un changement positif.

En mettant en lumière des défis spécifiques par le biais d'expériences individuelles, vous aidez les sympathisants à comprendre l'urgence de votre cause et leur rôle potentiel dans la création de solutions.

‍

5. Résolution

Une résolution puissante montre comment le soutien transforme des vies grâce au travail de votre association.

Montrez à votre public l'impact direct de leur engagement en reliant les réussites individuelles à votre mission plus large. Terminez par un sentiment d'espoir tout en reconnaissant que d'autres histoires de changement attendent d'être écrites.

‍

7 bonnes pratiques pour créer des histoires captivantes pour votre organisation à but non lucratif

1. Décidez de l'objectif de votre histoire

La narration fait partie du plan marketing global de votre association; comme tout plan, elle a besoin d'objectifs clairs. Un objectif clair guide chaque élément de votre récit - du choix des détails appropriés à la rédaction d'un message qui incite les gens à agir.

Posez-vous la question :

Vous souhaitez faire connaître votre cause ?

Vous souhaitez augmenter vos dons ?

Vous avez besoin de plus de volontaires ?

Vous voulez montrer que vous faites la différence ?

Par exemple, si votre objectif est de sensibiliser le public, vous saurez qu'il faut mettre l'accent sur des éléments tels que le parcours de votre fondateur ou le problème auquel s'attaque votre association.

Exemple : charity : water - ils racontent la transformation de Scott Harrison, de promoteur de boîte de nuit à fondateur d'une organisation à but non lucratif, en utilisant son histoire personnelle pour créer des liens émotionnels tout en sensibilisant à leur mission : apporter de l'eau potable à tous.

‍

2. Mettre l'accent sur la narration visuelle

Si vous voulez transformer votre bonne histoire en une grande histoire, pensez à utiliser des éléments visuels tels que des vidéos, des photos, des animations et des infographies pour vous démarquer dans une mer de texte. Les chiffres le prouvent : les vidéos sont consultées 94 % plus souvent que le texte seul et sont partagées 40 % plus souvent.

Si les éléments visuels renforcent votre histoire, c'est le contenu qui compte le plus. Veillez à ce que votre message soit clair, suscitez l'empathie et créez des liens réels. Les histoires qui reflètent des expériences et des émotions réelles l'emportent sur les effets de surface.

Exemple : La vidéo "Chipaza Story" du projet Adventure - c'est un récit visuel simple mais émouvant. Chipaza, un agriculteur du Malawi, raconte comment le programme de l'organisation a changé sa vie. Sa narration directe et personnelle aide les spectateurs à s'identifier profondément à ses défis et à ses succès.

‍

3. Identifier un personnage principal

Centrez votre récit sur une personne dont l'expérience incarne l'impact de votre mission. Qu'il s'agisse d'un étudiant qui accède à l'éducation, d'une famille qui trouve un logement stable ou d'un dirigeant communautaire qui fait évoluer la situation au niveau local, les récits personnels rendent votre cause racontable et mémorable.

Choisissez des personnages dont le parcours reflète à la fois le défi que vous relevez et la transformation que vous permettez. Leur histoire devient le prisme à travers lequel les sympathisants comprennent l'importance de votre travail.

L'approche narrative adoptée par The Nature Conservancy pour protéger la forêt amazonienne est un excellent exemple de cette approche.

Au lieu de se contenter d'expliquer l'importance de l'Amazonie au niveau mondial, ils racontent l'histoire des communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent de la forêt. Ils présentent des chefs autochtones qui expliquent comment leurs communautés sont confrontées aux défis de la déforestation.

Ces histoires personnelles aident les gens à s'identifier plus profondément à la cause, en montrant que la protection de l'Amazonie signifie la protection de personnes réelles et de leurs moyens de subsistance.

‍

4. S'adapter à votre public

Comprendre votre public vous permet d'élaborer des histoires qui résonnent profondément avec leurs valeurs et leurs motivations.

Étudiez les données démographiques des donateurs, analysez les schémas de dons et recueillez des commentaires pour identifier ce qui inspire vos sympathisants. Ils façonnent des récits qui s'adressent directement à leurs intérêts et à leurs préoccupations.

‍

5. Inclure un appel à l'action

Une bonne histoire motivera votre public à agir. À la fin de chaque histoire, incluez un appel à l'action en rapport avec le récit que vous venez de présenter.

Par exemple, lorsque vous partagez des histoires sur l'impact de votre programme, incluez des liens ou des boutons de donation avec un langage spécifique et convaincant comme "Aidez plus d'étudiants à obtenir une éducation" ou "Donnez à des familles l'accès à l'eau potable".

Les histoires qui sensibilisent le public peuvent être utilisées pour encourager l'inscription à des bulletins d'information ou pour attirer du trafic sur votre site web. Veillez à ce que le CTA soit court et mémorable.

‍

6. Déterminer la bonne façon de communiquer l'histoire

Rappelez-vous que les histoires peuvent prendre différentes formes :

Articles de blog

Vidéos sur les médias sociaux

Rapports d'impact

Études de cas

Podcasts

Courriels

Le choix du bon format vous permet d'élaborer une histoire qui s'aligne sur le support de communication et qui donne des résultats. Par exemple, la manière de raconter une histoire dans une vidéo sera différente de celle utilisée dans un podcast. Dans le premier cas, l'approche est plus visuelle, tandis que dans le second, l'accent est mis davantage sur la langue et le ton.

Choisissez votre format de narration en fonction de votre message et des préférences de votre public. Les études de cas excellent dans la mise en évidence d'un impact détaillé à l'aide de données et de témoignages, tandis que les campagnes par courrier électronique établissent des liens continus grâce à des mises à jour régulières et à des histoires personnelles.

Exemple : Le WWF utilise des blogs pour expliquer en détail son impact et discuter de sujets liés à sa cause, les médias sociaux pour sensibiliser l'opinion publique et les podcasts pour engager les donateurs à un niveau plus profond.

‍

7. Appuyez vos histoires sur des données

Dans vos récits, vous ferez probablement plusieurs affirmations sur les réalisations de votre association et leurs effets sur la communauté. Essayez d'étayer ces affirmations avec des données d'impact pour renforcer votre récit.

Par exemple, lorsque vous dites "Nous avons changé des vies", ajoutez des détails tels que "Nous avons aidé 500 familles à trouver un foyer" ou partagez des citations de personnes que vous avez aidées. Cette preuve renforce la confiance et montre aux donateurs que leur soutien est important.

The Girl Effect montre comment combiner efficacement histoires et statistiques. Sa section sur l'impact associe des chiffres - indiquant le nombre de personnes qu'elle a aidées en Afrique et en Asie - à des messages personnels de celles qu'elle a soutenues. Ce mélange de données et de récits de la vie réelle, soulignant en particulier la manière dont l'organisation leur donne les moyens d'agir, donne une image claire de la valeur de leur travail.

‍

3 exemples de récits convaincants pour les organisations à but non lucratif

1. charité : l'eau

charity : water, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la résolution de la crise mondiale de l'eau, est passée maître dans l'art de raconter l'histoire des organisations à but non lucratif.

Sur l'ensemble de leur présence en ligne, des médias sociaux aux sites web, ils partagent des histoires qui illustrent leur impact - projets réussis, campagnes pour l'eau potable et transformations de villages. Leurs récits s'appuient fortement sur des éléments visuels, mettant en lumière les personnes et les communautés qu'ils servent.

Ils ont créé la page "Quelqu'un comme vous" pour créer des liens significatifs entre les sympathisants et les bénéficiaires. Elle met en relation les visiteurs avec des personnes similaires en fonction de leur âge et de leurs centres d'intérêt. Cela aide les donateurs à se rapprocher personnellement du problème auquel s'attaque charity : water et les encourage à aider ceux qui en ont besoin.

‍

2. Hôpital de recherche pour enfants St.

L'hôpital de recherche St. Jude est une autre organisation à but non lucratif qui excelle dans l'art de raconter des histoires, et dont l'objectif est de trouver des remèdes et de prévenir les maladies pédiatriques catastrophiques par le biais de la recherche et du traitement. Ses histoires sont diffusées tout au long de ses campagnes de collecte de fonds, de son site web et de ses médias sociaux.

St. Jude place les patients et leurs familles au cœur de ses récits, en partageant des comptes-rendus détaillés de leur parcours médical, de leurs défis et de leurs triomphes. Ces récits offrent une fenêtre sur l'impact réel du travail de l'hôpital et permettent aux supporters de faire preuve d'empathie et de compréhension.

‍

3. Le David Sheldrick Wildlife Trust

Le David Sheldrick Wildlife Trust, qui se consacre au sauvetage et à la réhabilitation des éléphants orphelins, raconte l'histoire émouvante de chaque éléphant, de leur sauvetage à leur retour à l'état sauvage, tout en mettant en valeur les efforts de la communauté en matière de conservation.

Leur site web présente des histoires de sauvetage et de réhabilitation étayées par des recherches et des données qui révèlent leur impact et les défis auxquels ces animaux sont confrontés. Leurs canaux de médias sociaux donnent vie à ces histoires grâce à des mises à jour sur les sauvetages en temps réel et à des images puissantes qui capturent des moments d'émotion.

‍

Dernières réflexions sur la narration dans le secteur à but non lucratif

Une narration efficace transforme la mission de votre association en un récit puissant qui incite les gens à agir. En partageant des histoires authentiques qui mettent en lumière à la fois les défis et les solutions, vous créez des liens durables avec les sympathisants qui deviennent partie intégrante de l'histoire de votre impact.

‍

FAQ sur la façon dont les organisations à but non lucratif peuvent être de bons conteurs d'histoires

Quels sont les 3 C de la narration ? Les trois C de la narration qui constituent une histoire convaincante, attirant et captant l'attention, sont les suivants : Les personnages : Ils sont au cœur de votre histoire, font avancer le récit et contribuent à créer un lien émotionnel avec le public.

Ils sont au cœur de votre histoire, font avancer le récit et contribuent à créer un lien émotionnel avec le public. Conflit : il crée une tension et représente un problème ou une question auquel le personnage est confronté. Le conflit contribue à créer une intrigue dans l'histoire et à maintenir le public accroché.

il crée une tension et représente un problème ou une question auquel le personnage est confronté. Le conflit contribue à créer une intrigue dans l'histoire et à maintenir le public accroché. Conclusion : C'est la fin de l'histoire, lorsque le personnage peut vaincre ou résoudre le problème. La conclusion permet de clore l'histoire et laisse souvent un message moral au public.

Quelles sont les considérations éthiques à prendre en compte dans la narration d'histoires à but non lucratif ? Lors de la création d'histoires, il est essentiel de protéger la dignité et la vie privée des personnes impliquées, tout en étant sensible à leurs expériences. Voici comment raconter des histoires significatives tout en protégeant les personnes concernées : Obtenir un consentement éclairé : Obtenez toujours une autorisation claire avant de partager l'histoire d'une personne. Expliquez exactement comment leur récit sera utilisé et partagé.

Obtenez toujours une autorisation claire avant de partager l'histoire d'une personne. Expliquez exactement comment leur récit sera utilisé et partagé. Respectez l'intégralité de l'histoire : Partagez vos expériences en toute sincérité, en évitant les stéréotypes et les préjugés. Laissez les voix et les points de vue des gens mener le récit.

Partagez vos expériences en toute sincérité, en évitant les stéréotypes et les préjugés. Laissez les voix et les points de vue des gens mener le récit. Donnez la priorité à la dignité : Rappelez-vous que chaque histoire représente la vie d'une personne réelle. Choisissez un langage et un cadrage qui renforcent l'autonomie plutôt que la victimisation.

Rappelez-vous que chaque histoire représente la vie d'une personne réelle. Choisissez un langage et un cadrage qui renforcent l'autonomie plutôt que la victimisation. Soyez anonyme : pour préserver la confidentialité, envisagez de créer des récits composites ou des "cartes de voyage" anonymes. Ne compromettez jamais la sécurité d'une personne pour un récit convaincant.