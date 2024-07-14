Comment Zeffy peut être gratuit ?
Qu'est-ce qu'une lettre de remerciement pour un don ?

Une lettre de remerciement pour un don est une pratique assez courante dans les organisations à but non lucratif. Il s'agit essentiellement d'une lettre de remerciement envoyée par une organisation à une personne qui a fait un don d'argent ou d'objets.

Bien que chaque lettre de remerciement pour un don puisse être différente, chacune d'entre elles contient généralement des détails sur le don lui-même ainsi qu'un remerciement sincère. 

Pourquoi devriez-vous remercier vos donateurs ? 

Remercier ses donateurs est essentiel pour plusieurs raisons et constitue une pratique fondamentale à laquelle toutes les organisations à but non lucratif devraient se conformer.

Remercier les donateurs aide les organisations à but non lucratif :

Quand les organisations à but non lucratif doivent-elles envoyer des reçus et des lettres d'accusé de réception ?

Il est essentiel d'accuser réception des dons en temps voulu pour maintenir la satisfaction des donateurs et respecter la réglementation fiscale. 

En général, les organisations à but non lucratif doivent envoyer des reçus et des accusés de réception :

Types de dons pour lesquels vous devez envoyer un accusé de réception

Il est essentiel d'accuser réception des dons de manière appropriée afin d'instaurer un climat de confiance avec vos donateurs et d'assurer le respect de la réglementation fiscale. 

1. Dons en espèces

Les dons en espèces comprennent toutes les contributions effectuées en espèces, par chèque, par virement bancaire ou par carte de crédit.

Pour les contributions caritatives de plus de 250 $, l'IRS exige que les organisations à but non lucratif envoient des reçus de dons comportant quelques détails importants :

Exemple : "Nous vous remercions pour votre généreux don en espèces de 500 dollars à [organisme de bienfaisance], reçu le 15 juin 2024. Votre soutien a un impact significatif sur notre mission. Aucun bien ou service n'a été fourni en échange de votre contribution, ce qui la rend entièrement déductible des impôts."

2. Dons en nature

Les dons en nature sont des contributions non monétaires telles que des biens, des services ou du temps de bénévolat.

Les détails des remerciements sont les suivants :

Exemple : "Merci pour votre don en nature de mobilier de bureau, comprenant deux bureaux et trois chaises, reçu le 1er juillet 2024. Votre contribution nous aide à créer un meilleur environnement de travail pour notre équipe. Aucun bien ou service n'a été fourni en échange de votre don".

3. Dons en ligne

Les dons en ligne sont des contributions effectuées par l'intermédiaire de votre site web ou d'autres plateformes numériques.

Les détails des remerciements sont les suivants :

Exemple : "Merci pour votre don en ligne de 100 $ effectué le 20 juin 2024. Votre soutien nous aide à poursuivre notre travail important. Aucun bien ou service n'a été fourni en échange de votre contribution."

4. Dons de stocks

Les dons d'actions impliquent le transfert de la propriété d'actions à votre organisation.

Les détails des remerciements sont les suivants :

Exemple : "Merci pour votre généreux don de 50 actions de la société ABC transférées le 5 juillet 2024. Votre soutien est inestimable pour notre mission. Aucun bien ou service n'a été fourni en échange de votre don."

5. Dons en crypto-monnaies

Les dons en crypto-monnaies sont des contributions effectuées sous forme de monnaies numériques comme le Bitcoin ou l'Ethereum.

Les détails des remerciements sont les suivants :

Exemple : "Merci pour votre don de 0,5 bitcoin reçu le 10 juillet 2024. Votre contribution nous aide à faire avancer notre cause de manière innovante. Aucun bien ou service n'a été fourni en échange de votre don."

6. Donations d'héritage

Les dons en héritage, également appelés dons planifiés, sont des contributions léguées à votre organisation par le biais d'un testament ou d'un plan successoral.

Les détails des remerciements sont les suivants :

Exemple : "Merci d'avoir inclus notre organisation dans votre plan successoral par le biais d'un legs. Votre legs réfléchi aura un impact durable sur notre travail. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre prévoyance et de votre générosité."

Comment structurer correctement une lettre de remerciement pour un don

Il n'existe pas de méthode unique pour structurer une lettre de remerciement pour un don, mais elle suit généralement le format suivant :

En-tête 

Salutation

Paragraphe introductif

Paragraphe du corps

Paragraphe de clôture

Fermeture

Pied de page

Modèle de lettre de remerciement aux donateurs [à télécharger gratuitement].

[L'en-tête de votre association]

[Date]

Cher [Nom du donateur],

Nous vous remercions vivement pour votre généreux don de [montant] à [nom de l'organisation] le [date]. Nous vous sommes profondément reconnaissants du soutien que vous apportez à notre mission de [mentionner brièvement la mission ou le projet spécifique].

Votre contribution nous permettra de [expliquer comment le don sera utilisé et son impact]. Votre soutien nous permet de [mentionner les résultats spécifiques ou les objectifs atteints]. Nous ne pourrions pas faire cela sans vous !

Nous nous réjouissons de vous tenir au courant de nos progrès et espérons vous voir lors de nos prochains événements. Votre participation continue est très importante pour nous.

Chaleureuses salutations,

[Signature].

[Nom] [Titre] [Nom de l'organisation] [Coordonnées]

Les lettres de remerciement des donateurs sont un élément important du succès des organisations à but non lucratif : des reçus rapides et personnalisés envoyés aux donateurs permettent de rester en conformité avec le fisc et de maintenir une relation positive et solide avec les parties prenantes.

Avec Zeffy, votre organisation à but non lucratif peut bénéficier dereçus de dons entièrement gratuits, automatisés et personnalisés.

Envoyez des reçus de dons automatisés gratuitement avec Zeffy

Lettre de remerciement aux donateurs FAQs

Oui, les organisations à but non lucratif envoient généralement des lettres de remerciement pour chaque don qu'elles reçoivent. Les lettres de remerciement ont plusieurs objectifs importants :

  • La gratitude : Ils expriment leur reconnaissance au donateur pour sa générosité.
  • Confirmation : Ils confirment la réception du don, y compris le montant et la date.
  • Conformité fiscale : Ils fournissent aux donateurs des documents pour leurs dossiers fiscaux, en particulier pour les dons dépassant un certain montant (généralement 250 $ aux États-Unis).

    • L'envoi de lettres de remerciement pour chaque don permet d'entretenir des relations positives avec les donateurs, d'encourager leur soutien futur et de garantir la conformité avec les réglementations fiscales.

    La date limite d'envoi des accusés de réception des dons dépend de la réglementation et des directives fiscales, notamment aux États-Unis (réglementation de l'IRS). Voici les règles générales :

  • Pour les contributions en espèces : Les lettres de remerciement doivent être envoyées rapidement après la réception du don, idéalement dans un délai de quelques jours à une semaine.
  • Pour les contributions non monétaires (en nature, actions, crypto-monnaies) : Les accusés de réception doivent être envoyés rapidement et doivent inclure une description du bien donné et toute information d'évaluation pertinente.
  • Pour les dons de fin d'année : Les dons effectués en décembre doivent faire l'objet d'un accusé de réception avant le 31 janvier de l'année suivante afin que les donateurs puissent les inclure dans leur déclaration d'impôt pour cette année-là.

    • Les organisations à but non lucratif doivent se renseigner auprès des autorités fiscales locales ou consulter un fiscaliste pour s'assurer qu'elles respectent les délais et les exigences spécifiques applicables dans leur juridiction.

    Rédigé par
    François de Kerret

