Le mardi de la générosité 2024 approche à grands pas. Après une année de nouvelles idées, d'avancées technologiques et de stratégies de collecte de fonds, il est utile de se pencher sur les principes de base du mardi de la générosité et sur la manière de tirer le meilleur parti des campagnes de cette saison.

Préparez-vous à plonger dans tout ce que vous devez savoir :

‍

Qu'est-ce que Mardi je donne ?

Giving Tuesday est une journée de générosité mondiale qui marque le début de la période des fêtes de fin d'année par des dons caritatifs. Sous l'égide de l'organisation officielle GivingTuesday, des organisations à but non lucratif, des entreprises, des communautés et des particuliers se réunissent pour agir en faveur de certaines causes.

Le mouvement a été lancé en 2012 par le 92nd Street Y et son Belfer Center for Innovation & Social Impact à New York, afin d'encourager les gens à faire le bien ensemble.

La participation au mardi de la générosité 2024 peut ressembler à ce qui suit :

Faire du bénévolat pour soutenir une organisation à but non lucratif

Faire un don en argent

Faire un don physique (fournitures, articles de vente aux enchères, prix de la tombola, technologie)

Collecte de fonds au sein d'une communauté pour une cause donnée

Plaidoyer sur les médias sociaux et diffusion d'une cause

Faire preuve de gentillesse envers les personnes dans le besoin

Participer à une collecte de fonds

‍

Quand aura lieu le mardi de la générosité 2024 ?

Les dates du Giving Tuesday 2024 sont légèrement différentes de celles des années précédentes, puisqu'elles se situent cette année le 3 décembre. Il s'agit toujours du mardi suivant Thanksgiving, généralement à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, après le Black Friday et le Cyber Monday.

Le moment choisi s'aligne sur la période des fêtes de fin d'année, marquée par la générosité et le don, en encourageant les dons caritatifs dans le cadre de ce sentiment. Les organisations du monde entier peuvent participer au mardi de la générosité pour collecter plus d'argent et profiter d'un public engagé de donateurs désireux de jouer leur rôle.

‍

Quelle est l'importance du mardi de la générosité ?

Le mardi de la générosité peut attirer l'attention et sensibiliser de nouveaux sympathisants et aider les organisations à collecter davantage en une seule journée qu'elles ne le feraient avec une campagne à long terme. C'est pourquoi les organisations à but non lucratif, les entreprises partenaires et les particuliers adhèrent au mouvement et à son potentiel pour atteindre les objectifs de collecte de fonds en fin d'année.

‍

Les avantages du mardi de la générosité pour les donateurs

Un sentiment d'utilité : les donateurs sont comblés lorsqu'ils contribuent à des causes qui les passionnent et qu'ils participent au changement qu'ils souhaitent voir s'opérer.

les donateurs sont comblés lorsqu'ils contribuent à des causes qui les passionnent et qu'ils participent au changement qu'ils souhaitent voir s'opérer. Plus d'impact : Grâce aux possibilités de jumelage des dons et aux moyens simples de faire un don, le mardi de la générosité offre aux donateurs un moyen de voir leur don aller encore plus loin.

Grâce aux possibilités de jumelage des dons et aux moyens simples de faire un don, le mardi de la générosité offre aux donateurs un moyen de voir leur don aller encore plus loin. Appartenance et communauté : Le mardi de la générosité rassemble les gens pour favoriser l'établissement de nouveaux liens et d'un objectif commun entre les sympathisants et les bénévoles.

Le mardi de la générosité rassemble les gens pour favoriser l'établissement de nouveaux liens et d'un objectif commun entre les sympathisants et les bénévoles. Un moyen facile de trouver de nouvelles causes : La nature virale de #GivingTuesday sur les médias sociaux peut aider les donateurs à entrer en contact avec de nouvelles causes, organisations et personnes qui collectent des fonds pour une raison qui leur tient à cœur.

La nature virale de #GivingTuesday sur les médias sociaux peut aider les donateurs à entrer en contact avec de nouvelles causes, organisations et personnes qui collectent des fonds pour une raison qui leur tient à cœur. Avantages fiscaux : Enfin, les contributions de fin d'année effectuées le mardi de la générosité permettent à de nombreuses personnes de bénéficier d'allègements fiscaux et de déductions pour la nouvelle année.

‍

Les avantages du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif

Une grande visibilité : Grâce à leurs campagnes Giving Tuesday et à leur engagement autour de cette journée, les organisations à but non lucratif peuvent toucher davantage de donateurs en leur offrant un moyen direct de passer à l'action.

Grâce à leurs campagnes Giving Tuesday et à leur engagement autour de cette journée, les organisations à but non lucratif peuvent toucher davantage de donateurs en leur offrant un moyen direct de passer à l'action. Possibilité de collecter davantage : Lorsqu'ils arrivent sur la page d'une campagne ou d'un Giving Tuesday, les donateurs sont déjà dans l'état d'esprit de donner, ce qui multiplie les occasions de collecter des sommes plus importantes.

Lorsqu'ils arrivent sur la page d'une campagne ou d'un Giving Tuesday, les donateurs sont déjà dans l'état d'esprit de donner, ce qui multiplie les occasions de collecter des sommes plus importantes. Une communauté loyale : Lorsque les employés, les bénévoles, les bénéficiaires et les donateurs apprennent à se connaître les uns les autres à l'occasion du Mardi de la générosité, leur passion pour une cause peut se développer et se transformer en une fidélité tout au long de l'année et en dons récurrents.

Lorsque les employés, les bénévoles, les bénéficiaires et les donateurs apprennent à se connaître les uns les autres à l'occasion du Mardi de la générosité, leur passion pour une cause peut se développer et se transformer en une fidélité tout au long de l'année et en dons récurrents. Un moyen de tester de nouvelles idées : Le mardi de la générosité 2024 est l'occasion de faire preuve de créativité avec votre thème et vos idées de campagne. Grâce aux commentaires des donateurs et à l'engagement des médias sociaux, les organisations à but non lucratif peuvent savoir ce qui plaît à leurs donateurs.

Le mardi de la générosité 2024 est l'occasion de faire preuve de créativité avec votre thème et vos idées de campagne. Grâce aux commentaires des donateurs et à l'engagement des médias sociaux, les organisations à but non lucratif peuvent savoir ce qui plaît à leurs donateurs. De quoi alimenter les dons de fin d'année : Toutes les relations qui se nouent à l'occasion du Mardi de la générosité peuvent devenir un public incroyable pour une campagne de collecte de fonds de fin d'année et des possibilités de dons pour les fêtes qui aident les organisations à but non lucratif à atteindre leurs objectifs annuels.

‍

Résultats du mardi de la générosité

Avec ses nombreux avantages pour les donateurs et les organisations à but non lucratif, le mardi de la générosité est une journée de collecte de fonds qui permet de faire avancer les missions de manière significative. Voici un aperçu des résultats incroyables de ces dernières années pour nous aider à nous réjouir de ce qui nous attend.

Mardi de la générosité 2022 Résultats : 3,1 milliards de dollars collectés dans le monde entier, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020.

Mardi de la générosité 2023 résultats : Une autre année incroyable de collecte de fonds, avec 3,1 milliards de dollars supplémentaires récoltés

‍

Comment le mardi de la générosité est-il devenu un mouvement mondial ?

Ce qui a commencé à New York s'est rapidement étendu à un réseau mondial englobant près de 100 pays. Plusieurs pays ont même créé des hashtags personnalisés sur les réseaux sociaux pour fédérer leur population autour de cette journée, de #GivingTuesdayAUS en Australie à #MardiJeDonne en France.

La rapidité du partage de l'information et la portée des plateformes de médias sociaux, qui permettent de lancer des campagnes auprès d'un public mondial en quelques secondes, ne font qu'accroître l'ampleur du mardi de la générosité. Les capacités de collecte de fonds en ligne et les événements virtuels permettent également d'accueillir des personnes du monde entier pour qu'elles jouent un rôle dans l'histoire d'une organisation à but non lucratif.

‍

Les tendances du mardi de la générosité en 2024

Comprendre l'histoire et la croissance du mardi de la générosité peut aider les organisations à but non lucratif à continuer à se montrer à la hauteur de l'événement et à lancer chaque année des campagnes solides et créatives pour attirer, engager et fidéliser les donateurs. Nous examinerons ci-dessous quelques tendances clés qui façonneront le mardi de la générosité 2024 et qui peuvent vous guider dans l'élaboration de stratégies de collecte de fonds très efficaces.

‍

Campagnes sociales

‍

Près de trois millions de posts du mardi de la générosité sur Instagram utilisent le hashtag #GivingTuesday, car de plus en plus de personnes se tournent d'abord vers leur téléphone pour découvrir de nouvelles causes et se sentir connectées. Les médias sociaux sont naturellement axés sur la communauté, ce qui permet à deux personnes situées sur des continents différents de se sentir comme de meilleurs amis grâce à des mises à jour régulières de l'histoire, des posts, des interactions et des messages directs.

Le mardi de la générosité 2024 ne consistera pas seulement à se rendre sur les médias sociaux pour le grand jour, mais plutôt à penser à des campagnes de sensibilisation qui se dérouleront entièrement sur des plateformes populaires et qui renverront à une page de don conviviale pour les mobiles.

Bien que les courriels et les interactions en personne soient toujours importants, réfléchissez à la manière de transformer votre récit du mardi de la générosité en une série de messages qui commencent un mois avant et continuent à engager les donateurs potentiels et les partisans fidèles comme une communauté forte qui se rassemble pour votre cause.

Les organisations à but non lucratif peuvent s'appuyer sur l'aspect social du mardi de la générosité :

Partenariat avec des influenceurs pour atteindre des publics entièrement nouveaux grâce à un contenu unique et attrayant.

Amener les donateurs dans les coulisses de la mission pour qu'ils comprennent le travail qu'ils rendent possible

Organiser un défi pour les supporters afin de les inviter à agir et à partager directement leurs efforts avec leurs réseaux.

Publier des mises à jour en temps réel et une progression créative vers les objectifs de la collecte de fonds afin de recruter des soutiens au moment où ils sont le plus nécessaires pour atteindre les objectifs.

‍

Des dons adaptés aux mobiles

La réalité des comportements actuels en matière de dons et l'implication des jeunes générations dans le mardi de la générosité font que le mobile est incontournable. Toutefois, il existe une différence entre les expériences de dons optimisées pour les mobiles et les expériences de dons "mobile-first".

Tout obstacle, qu'il s'agisse d'une image qui ne se charge pas ou d'un texte difficile à lire, peut amener quelqu'un à abandonner une page de don avant même d'avoir pu faire un don. Il est plus important que jamais de tester l'expérience de don sur mobile, depuis la recherche d'un lien vers une campagne sur les médias sociaux ou en ligne jusqu'au remplissage du formulaire et à l'exécution du paiement.

Le nombre de transactions effectuées au moyen d'appareils mobiles a augmenté de 50 % au cours des dernières années. Le processus de don doit être rapide et simple, tout en offrant des aspects personnalisés de narration ou d'imagerie qui font appel à l'attrait émotionnel d'un don.

Les options de paiement mobile peuvent également aider les organisations à but non lucratif qui se battent pour attirer l'attention pendant le week-end de vacances. Pensez à la facilité avec laquelle vous pouvez payer avec Apple Pay ou Google Pay au lieu d'essayer de vous souvenir des numéros de cartes ou d'attendre d'être près de votre portefeuille.

‍

Une personnalisation poussée

L'intelligence artificielle (IA) est omniprésente et devient peu à peu la norme pour les transactions modernes. Bien que certaines variables puissent sembler un peu inconnues ou effrayantes, les donateurs sont plus que jamais attirés par la personnalisation.

Le mardi de la générosité est l'occasion pour les donateurs de découvrir de nouvelles causes et d'avoir une infinité d'options devant eux, faisant appel à leur générosité. Cela fait une grande différence lorsqu'ils ont l'impression de ne pas être un simple numéro lors d'une journée de dons aussi importante et d'être appréciés pour ce qu'ils sont dans l'ensemble.

Les gens remarqueront immédiatement les modèles d'e-mails génériques et le langage robotique. Le meilleur moyen d'instaurer la confiance et des relations à long terme est d'apprendre à personnaliser votre message, de puiser des informations dans un système de gestion des donateurs et peut-être même d'essayer quelques outils d'intelligence artificielle.

‍L'amélioration de lapersonnalisation grâce à l'IA pourrait ressembler à ce qui suit :

En se tournant vers ChatGPT pour créer des versions de messages du mardi de la générosité avec des tonalités, des longueurs et des formats personnalisés pour correspondre aux canaux de médias sociaux ou aux courriels par segment de donateurs.

Utiliser des outils tels que Grammarly pour améliorer les compétences rédactionnelles

Transmettez vos idées à Canva et utilisez sa fonctionnalité de conception magique pour présenter des visuels de haute qualité et conformes à la marque pour l'ensemble de votre campagne Giving Tuesday ou de votre page de don.

‍

L'accent mis sur la communauté

Le mardi de la générosité a toujours été axé sur la communauté, mais ce que cela signifie est en train de changer. Cette année, les donateurs veulent bien plus que d'être un membre passif de quelque chose de plus grand ou de faire un don unique.

Les gens veulent montrer leur générosité et se rendre compte de l'impact qu'elle aura. On constate également un intérêt accru pour le soutien d'organisations qui correspondent aux valeurs des donateurs, ce qui constitue une excellente occasion de rencontrer d'autres personnes qui partagent ces valeurs.

Les organisations à but non lucratif doivent réfléchir aux moyens d'impliquer les donateurs en tant qu'individus et en tant que communauté qui peut s'unir autour de la cause. Qu'il s'agisse de mobiliser les collecteurs de fonds pour attirer davantage de sympathisants qui les aideront à atteindre les objectifs du mardi de la générosité ou d'organiser des événements offrant des possibilités de réseautage, il est beaucoup plus facile de fidéliser les personnes qui se sentent profondément impliquées dans une cause.

‍

Collaborations

Les organisations à but non lucratif sont devenues plus intelligentes et plus stratégiques d'année en année à l'occasion du mardi de la générosité, reconnaissant que des ressources supplémentaires et des collaborations peuvent avoir un impact important sans avoir à tout faire seul. Les organisations et les influenceurs cherchent également des moyens de s'aligner sur les causes caritatives et d'utiliser leurs réseaux pour s'impliquer.

Les entreprises partenaires peuvent soutenir les organisations à but non lucratif en versant des dons équivalents aux leurs afin d'accroître leur impact, en finançant des événements et des campagnes d'envergure, et en faisant des dons sur le lieu de travail afin de faire connaître la cause à un vaste réseau d'employés, à leurs amis et à leurs familles. Les entreprises peuvent également mettre à disposition des bénévoles et des ressources pour organiser une campagne à grande échelle dans le cadre du mardi de la générosité.

Collaborer avec des influenceurs des médias sociaux peut permettre d'accroître la portée et le soutien marketing du mardi de la générosité. Les organisations à but non lucratif peuvent compter sur les influenceurs en tant que source fiable pour partager des informations en ligne avec leur public fidèle.

Pour les deux types de collaboration, les organisations à but non lucratif peuvent créer une page de don unique qui est co-marquée et qui permet de suivre les succès afin d'en tirer des enseignements et d'évoluer.

‍

Technologie polyvalente de collecte de fonds

En ce qui concerne les logiciels de collecte de fonds, l'innovation est du côté des organisations à but non lucratif à l'horizon 2024. De plus en plus de fonctionnalités sont axées sur une expérience transparente pour les donateurs, ce qui facilite la réussite du mardi de la générosité avec une équipe réduite.

Il est essentiel de lancer les différents types de campagnes du mardi de la générosité, d'envoyer des courriels aux donateurs, de gérer les informations relatives aux donateurs et de confirmer que le processus est conforme aux règles fiscales à partir d'une plateforme de collecte de fonds robuste. Des solutions disparates peuvent conduire à une expérience désordonnée pour vous et vos donateurs, et il y a tant de façons de simplifier les choses.

Quelques éléments de collecte de fonds à surveiller pour le mardi de la générosité :

Gestion des tombolas

Formulaires de dons personnalisables pour le mardi de la générosité

Gestion de campagnes peer-to-peer

Gestion des donateurs

Tapez sur pour payer les options

Outils de commerce électronique

Gestion des adhésions

100% gratuit (pas de frais de transaction)

Formulaires en ligne pour la billetterie et les événements

Service clientèle illimité

Sécurité de premier ordre

‍

Comment attirer les dons du mardi de la générosité 2024

Prêt à créer la magie du mardi de la générosité ? Nous vous donnons quelques conseils pour collecter le plus de fonds possible lors de ce mardi de la générosité, grâce à une campagne que vous aurez hâte de lancer.

‍

Planification de la campagne

Il y a tellement d'options de campagne pour le mardi de la générosité qu'il est préférable de se concentrer sur les types de campagnes que vous souhaitez organiser et sur le nombre de campagnes que vous souhaitez organiser pour maximiser votre potentiel.

Les campagnes du mardi de la générosité 2024 peuvent ressembler à ce qui suit :

Vous pouvez organiser plusieurs campagnes côte à côte pour le mardi de la générosité ou choisir de vous concentrer sur une seule et de vous y consacrer entièrement. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais le fait de connaître le type de campagne peut vous aider à faire preuve d'imagination lors de la phase de préparation.

‍

Préparation de la campagne

Une fois que vous avez choisi un type de campagne, il est temps de fixer vos objectifs en vous basant sur les années précédentes ou sur vos analyses de collecte de fonds. Vos objectifs peuvent être liés aux sommes collectées, y compris les données sur les donateurs acquis ou sur l'engagement, qui témoignent de la croissance de l'organisation.

Il vous aidera à définir tout ce dont vous aurez besoin pour lancer la campagne dès le départ, ainsi qu'à déterminer les rôles, les responsabilités et les étapes qui vous permettront de rester sur la bonne voie.

‍

Promotion et sensibilisation

Nous avons déjà évoqué l'importance des médias sociaux pour le mardi de la générosité 2024, et le calendrier est un autre facteur à prendre en compte. Plus tôt vous annoncerez votre campagne Giving Tuesday ou susciterez l'enthousiasme autour d'une date de lancement, plus vous aurez de chances d'y participer.

Alors que les donateurs reçoivent de nombreux courriels et publicités sur les soldes à l'approche du week-end du Black Friday, il est utile de comprendre l'intérêt de faire passer son message avant tout le monde. Les années précédentes, il aurait été possible de lancer une campagne la semaine précédant ou les jours précédant le Giving Tuesday, mais les organisations à but non lucratif suivront probablement l'exemple des marques qui lancent leurs promotions dès le mois d'octobre.

Envisager une période de pré-lancement et avancer les choses plus tôt peut également aider les équipes des organisations à but non lucratif à se concentrer pleinement sur l'engagement pendant le mardi de la générosité, au lieu de mettre la dernière main à une campagne. N'ayez pas peur d'envoyer des courriels et de sensibiliser les gens dans les mois qui suivent, à condition qu'ils aient cette touche personnelle qui crée des liens.

‍

Engagement le jour même

Le mardi de la générosité est connu pour l'engouement qu'il suscite en observant les progrès réalisés à l'échelle mondiale en matière de dons de bienfaisance, minute par minute. Il existe d'autres moyens pour les donateurs de rester informés en temps réel ; ils s'attendront probablement à recevoir des informations de la part des organisations dans lesquelles ils investissent.

Il sera nécessaire de planifier à l'avance le calendrier des mises à jour et les étapes à franchir sur les différents canaux. Il sera tout aussi important de suivre les commentaires et les messages sur les médias sociaux, les courriels et les lignes téléphoniques, car les donateurs peuvent avoir des questions ou vouloir un lien rapide pour obtenir de l'aide.

‍

Appréciation et suivi

La fidélisation est une priorité pour les organisations à but non lucratif, car les fluctuations économiques et la multiplication des options entraînent une désaffection des donateurs. Le maintien d'un flux de revenus solide passe par l'établissement de relations qui doivent se prolonger au-delà du mardi de la générosité.

Alors que vous pensez à vos donateurs cette année, il est essentiel de mettre en place un plan de suivi post-campagne. De nombreuses organisations à but non lucratif mèneront leurs campagnes du mardi de la générosité pendant les fêtes, tandis que d'autres auront des projets pour le nouvel an qui impliqueront une grande reconnaissance envers les donateurs.

Il n'est jamais trop tôt pour penser à fidéliser les donateurs afin qu'ils reviennent lors du prochain mardi de la générosité et qu'ils restent en contact.

‍

FAQ supplémentaire : Mardi de la générosité 2024

Le mardi de la générosité est-il encore d'actualité ? Le mardi de la générosité continue d'être un mouvement en pleine expansion à l'échelle mondiale. Au cours des deux dernières années, il a permis de collecter plus de 3 millions de dollars au profit d'œuvres caritatives, et d'autres perspectives se profilent à l'horizon 2024.

Le GivingTuesday est-il toujours le mardi qui suit Thanksgiving ? Le Giving Tuesday (mardi de la générosité) a toujours lieu le mardi suivant Thanksgiving, après le week-end de vacances. L'idée est que les gens puissent faire des dons à la communauté et à des causes caritatives après avoir dépensé de l'argent en cadeaux pour le vendredi noir et le lundi cybernétique.