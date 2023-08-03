Les réponses à vos questions les plus fréquentes sur l'événement le plus important de l'année pour les OBNL.

Vous vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Mais voilà, nous répondons à toutes les questions que vous vous posez le plus souvent sur GivingTuesday 2022, afin que vous puissiez obtenir les informations dont vous avez besoin pour prendre une longueur d'avance sur votre campagne annuelle.

Tout ce dont nous avons besoin, c'est de deux minutes ou moins ! D'accord, c'est parti !

Quand aura lieu Mardi je donne cette année ?

Cette année, GivingTuesday aura lieu le 29 novembre 2022.

Comment fonctionne le GivingTuesday ?

Vous avez entendu parler du Black Friday et du Cyber Monday. GivingTuesday est une journée dédiée à la générosité radicale qui a lieu chaque année le mardi suivant Thanksgiving aux États-Unis - alias le mardi suivant le Black Friday et le Cyber Monday.

Le mardi de la générosité, tout le monde est encouragé à faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre (sans rien attendre en retour). C'est donc une excellente occasion de renforcer le rayonnement de votre association, de recruter des bénévoles, d'inscrire de nouveaux donateurs et de collecter des fonds pour votre cause. Et ça marche. Lors du GivingTuesday 2021, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 2,7 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis ! (C'est un peu comme si nous nous sentions tous coupables d'avoir tant dépensé pour nous-mêmes pendant le Black Friday et le Cyber Monday...)

Y a-t-il des hashtags de GivingTuesday que les organisations à but non lucratif devraient utiliser et suivre ?

Le hashtag officiel de l'événement est #GivingTuesday et ilrecueille chaque année des milliards d'impressions sur les médias sociaux !

Autres hashtags que votre association peut suivre :

#GivingTuesday2022

#GivingTuesdayNow

#GivingBack

#NonprofitsOfInstagram

#Giving#Giveback

#SocialGood

#MakeADifference

#TuesdayMotivation

#BlackoutTuesday

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de campagnes GivingTuesday ?

Bien sûr que nous le pouvons ! Jetez un coup d'œil à ces campagnes réussies de GivingTuesday 2021 qui ont été hébergées sur Zeffy : (Et jetez un coup d'œil à Votre guide en 2 minutes de GivingTuesday 2022 pour en voir d'autres !)

Où puis-je trouver d'autres ressources GivingTuesday ?

Visitez les sites Web GivingTuesday des États-Unis et GivingTuesday du Canada pour trouver d'autres idées, outils et informations sur le GivingTuesday.

Avez-vous d'autres idées pour le GivingTuesday à partager ?

Absolument ! Consultez notre 8 conseils pour tirer le meilleur parti de Giving Tuesday pour plus d'idées sur la façon de faire passer le mot sur la campagne GivingTuesday de votre organisation à but non lucratif.

Quelle est la meilleure plateforme en ligne pour la collecte de fonds GivingTuesday ?

