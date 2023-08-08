Les réponses à vos questions les plus fréquentes sur l'événement le plus important de l'année pour les OBNL.

C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de GivingTuesday, la première fois que votre association y participe ou vous cherchez simplement à améliorer votre collecte de fonds lors de la journée la plus importante du secteur associatif. Quelle que soit votre raison, nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez le plus sur GivingTuesday 2023.

Tout ce dont nous avons besoin, c'est de deux minutes. C'est parti !

‍

Qu'est-ce que Mardi je donne ?

GivingTuesday est une journée dédiée à la générosité radicale qui a lieu chaque année le mardi suivant Thanksgiving aux États-Unis, c'est-à-dire le mardi suivant le Black Friday et le Cyber Monday. C'est ainsi que tout a commencé.

Aujourd'hui, c'est le GivingTuesday :

Un réseau mondial qui collabore tout au long de l'année pour inspirer la générosité dans le monde entier, avec pour mission commune de construire un monde où la générosité fait partie de la vie de tous les jours.

-GivingTuesday.com

‍

Depuis quand Mardi je donne existe-t-il ?

GivingTuesday a été conçu en 2012 par le 92nd Street Y et le Belfer Center for Innovation & Social Impact à New York. L'idée de départ était simple : une journée pour encourager les gens à faire le bien. Au cours des 11 dernières années, l'idée s'est transformée en un mouvement mondial qui inspire des centaines de millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer la générosité.

Si vous êtes curieux, nous allons creuser un peu plus loin : Qu'est-ce que le mardi de la générosité ? L'histoire de GivingTuesday.

‍

‍

Quand aura lieu Mardi je donne cette année ?

Cette année, GivingTuesday aura lieu le 28 novembre 2023.

‍

Comment fonctionne le GivingTuesday ?

Lors de Mardi je donne, tout le monde est encouragé à faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre (sans rien attendre en retour). C'est donc une excellente occasion d'accroître la portée de votre association, de recruter des bénévoles, d'inscrire de nouveaux donateurs et de collecter des fonds pour votre cause. Et ça marche.

Consultez nos 101+ idées de collecte de fonds ici.

À l'occasion de Giving Tuesday en 2021, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 2,7 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis ! (C'est un peu comme si nous nous sentions tous coupables d'avoir tant dépensé pour nous-mêmes pendant le Black Friday et le Cyber Monday...)

‍

‍

Y a-t-il des hashtags de GivingTuesday que les organisations à but non lucratif devraient utiliser et suivre ?

Le hashtag officiel de l'événement est #GivingTuesday et ilrecueille chaque année des milliards d'impressions sur les médias sociaux !

Autres hashtags que votre association peut suivre :

#GivingTuesday2022

#GivingTuesdayNow

#GivingBack

#NonprofitsOfInstagram

#Donner

#Giveback

#SocialGood

#MakeADifference

#TuesdayMotivation

#BlackoutTuesday

‍

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de campagnes GivingTuesday ?

Bien sûr que nous le pouvons ! Jetez un coup d'œil à ces campagnes réussies de GivingTuesday 2021 qui ont été hébergées sur Zeffy : (Et jetez un coup d'œil à Votre guide en 2 minutes de GivingTuesday 2022 pour en voir d'autres !)

‍

Où puis-je trouver d'autres ressources GivingTuesday ?

Visitez les sites Web GivingTuesday des États-Unis et GivingTuesday du Canada pour trouver d'autres idées, outils et informations sur le GivingTuesday.

‍

Avez-vous d'autres idées pour le GivingTuesday à partager ?

Absolument !

Consultez nos 8 conseils pour tirer le meilleur parti du mardi de la générosité pour d'autres idées sur la façon de faire connaître la campagne GivingTuesday de votre organisation à but non lucratif.

Et un guide rapide des communications du mardi de la générosité pour obtenir des conseils sur l'envoi et la rédaction de courriels et la préparation des médias sociaux de votre association pour votre campagne du mardi de la générosité.

Nous avons même créé quelques modèles d'e-mails pour vous aider à démarrer : Modèles d'e-mails pour GivingTuesday à l'intention des organisations à but non lucratif.

‍

Quelle est la meilleure plateforme en ligne pour la collecte de fonds GivingTuesday ?

Zeffy ! Nous sommes peut-être partiaux (d'accord, nous sommes certainement partiaux), mais notre logiciel de collecte de fonds en ligne sans frais a été conçu pour les organisations à but non lucratif, ce qui signifie que votre organisation bénéficiera d'une expérience simplifiée pour les donateurs et qu'elle collectera plus d'argent pour sa cause.

Et n'oubliez pas que, lors d'une grande journée de collecte de fonds comme GivingTuesday, vous pourriez économiser des milliers de dollars sur les frais de plateforme et de transaction en utilisant le logiciel 100 % gratuit de Zeffy.

‍

‍

Psst... Nous lançons constamment de nouvelles fonctionnalités. Réservez une démonstration avec l'un de nos sympathiques membres de l'équipe pour en savoir plus.

‍