Les Millennials, nés entre 1981 et 1996, sont parmi les donateurs les plus influents aujourd'hui, 84 % d'entre eux préférant faire des dons en ligne et soutenant activement des causes qui reflètent leurs valeurs.

Les milléniaux recherchent de plus en plus l'authenticité, la personnalisation et des expériences qui reflètent leurs valeurs, et les organisations à but non lucratif doivent adapter leurs stratégies en conséquence. Comprendre ce qui compte le plus pour les millennials, comme les causes importantes et les moyens créatifs de s'impliquer, aide les associations à renforcer les liens et à construire un soutien durable.

Dans ce guide, nous allons explorer les événements de collecte de fonds que les millennials adorent et montrer comment les organisations à but non lucratif peuvent les utiliser pour obtenir un soutien durable.

9 types d'événements de collecte de fonds amusants qui séduiront les donateurs du millénaire

Pourquoi les OBNL doivent-elles cibler les milléniaux ?

Les milléniaux sont importants pour les organisations à but non lucratif, puisque 53 % d'entre eux aux États-Unis feront des dons à des organisations caritatives en 2022. En tant que génération la plus nombreuse de la population active mondiale, leur influence financière et leur potentiel de don ne cessent de croître.

Ils préfèrent s'engager avec les organisations en ligne, ce qui fait des plateformes numériques le meilleur moyen d'entrer en contact avec eux.

Les 9 principaux types d'événements de collecte de fonds pour attirer les donateurs du millénaire

1. Manifestations de collecte de fonds de pair à pair

Les sympathisants collectent des fonds par le biais de leurs réseaux personnels en créant des campagnes de collecte de fonds P2P. Ils invitent leurs amis, leur famille et leurs collègues à faire des dons, ce qui permet à votre association d'atteindre de nouveaux publics grâce à leurs relations personnelles.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

La collecte de fonds de pair à pair permet aux différentes générations de jouer un rôle actif dans la création du changement en tirant parti de leurs réseaux personnels. Cette implication directe donne plus de sens à leurs contributions. Cette méthode favorise également le travail d'équipe et la création de liens, ce qui est important pour les milléniaux qui accordent de l'importance à l'impact et à la communauté.

Conseils pratiques

Fournir des ressources telles que des pages de dons personnalisables, des modèles d'e-mails et des graphiques pour les médias sociaux afin d'aider les supporters à mettre en place des campagnes.

Demander aux supporters de partager leurs pages de collecte de fonds sur des plateformes telles que Facebook, Instagram ou X (anciennement Twitter).

Étude de cas : Kids Cancer Care a collecté plus de 264 000 dollars grâce à la plateforme de collecte de fonds P2P de Zeffy.

Kids Cancer Care est un organisme à but non lucratif qui soutient les enfants et les familles touchés par le cancer en Alberta. Ils ont organisé une campagne P2P pour leur programme Ride of Courage 2024 afin de collecter des fonds pour leurs initiatives.

En utilisant la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100% gratuite de Zeffy, Kids Cancer Care a collecté plus de 264 000 dollars, dépassant ainsi son objectif initial de 250 000 dollars. Ils ont également économisé 13 200 dollars grâce à Zeffy et se sont assurés que chaque dollar collecté allait directement à leur cause, maximisant ainsi le soutien aux enfants et aux familles dans le besoin.

2. Événements virtuels et ateliers éducatifs

L'organisation de webinaires, de flux en direct ou d'ateliers en ligne sur la mission de votre association permet d'attirer les jeunes générations férues de technologie et désireuses d'apprendre et de contribuer au-delà des frontières.

Ces événements donnent aux donateurs la possibilité de poser des questions, de faire part de leurs réactions par le biais de sondages et de participer à des discussions, créant ainsi une expérience interactive. En offrant un accès à la demande aux enregistrements, on s'assure que les personnes qui ne peuvent pas participer en direct se sentent incluses et impliquées.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

Les milléniaux adorent les événements virtuels parce qu'ils s'alignent parfaitement sur leur mode de vie numérique. Ces événements flexibles éliminent les barrières géographiques, ce qui leur permet de s'engager plus facilement et de soutenir votre association depuis n'importe où.

Conseils pratiques

Utilisez des sessions en direct sur des plateformes telles que Facebook, Instagram ou YouTube pour susciter l'enthousiasme et partager des informations sur les coulisses.

Utilisez des fonctionnalités telles que les sondages, les comptes à rebours ou les questions-réponses sur les plateformes de médias sociaux afin d'engager les donateurs du millénaire férus de technologie.

Consultez notre guide sur les événements virtuels pour savoir comment impliquer les donateurs en ligne.

3. Des événements à fort impact

Les événements axés sur le partage de récits réels donnent vie à votre mission et créent des opportunités de collecte de fonds. Vous pouvez vendre des billets pour des événements tels que des projections de documentaires ou des séances de narration et inclure des appels aux dons en direct liés aux récits partagés.

Proposer des produits en édition limitée, tels que des livres ou des œuvres d'art inspirés des histoires, permet aux donateurs de contribuer tout en soutenant votre cause.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

Le storytelling engage les millennials en leur donnant l'impression de faire partie de la solution et en leur montrant comment leur soutien conduit à un changement significatif.

Ces événements leur donnent un sentiment d'accomplissement et l'occasion de partager des histoires, de participer à des discussions ou d'être reconnus pour leurs contributions. Ce lien émotionnel renforce leur engagement envers votre cause et leur impact.

Conseils pratiques

Partagez des histoires percutantes qui montrent comment votre association fait une réelle différence, en soulignant les résultats spécifiques rendus possibles par le soutien des donateurs.

Utilisez des expériences immersives telles que des galeries, des écrans tactiles interactifs ou des écrans vidéo pour créer un lien émotionnel fort avec votre public.

Offrir des possibilités de mise en réseau où les participants peuvent rencontrer des bénéficiaires ou des défenseurs, en créant un sentiment de communauté et d'objectif commun.

4. Gamification des activités de collecte de fonds

La collecte de fonds gamifiée utilise des jeux ou des défis pour rendre les dons excitants. Les organisations à but non lucratif peuvent mettre en place des droits d'entrée, des parrainages ou des systèmes de promesses de dons dans lesquels les donateurs s'engagent à verser des fonds en fonction des résultats obtenus, tels que les kilomètres parcourus ou les objectifs atteints.

Des fonctions telles que des tableaux de classement, des badges ou des prix encouragent une compétition amicale et motivent les participants, ce qui en fait un moyen attrayant d'entrer en contact avec les milléniaux.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

La collecte de fonds par le biais de jeux attire les milléniaux en combinant l'objectif et le plaisir. Ils peuvent apporter leur contribution par le biais d'activités amusantes et interactives et entrer en contact avec d'autres personnes en partageant leurs expériences.

Conseils pratiques

Créez des défis faciles à relever et encouragez une large participation des jeunes donateurs.

Afficher les classements des participants et attribuer des badges virtuels pour les réalisations afin de motiver les milléniaux.

Encourager les participants à partager leurs progrès sur les plateformes de médias sociaux afin d'accroître la visibilité et d'engager davantage de donateurs millénaires.

Étude de cas : L'événement de collecte de fonds de Brain Games avec Zeffy

La Brain Injury Association of Windsor Essex County (BIAWE), une association à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la santé mentale et du bien-être cognitif, a organisé son événement "Put Your Heads Together" afin de collecter des fonds pour ses programmes communautaires.

L'événement proposait des défis interactifs conçus pour stimuler les capacités cognitives et favoriser les liens avec la communauté. Grâce à la plateforme de billetterie événementielle 100 % gratuite de Zeffy, les organisateurs se sont assurés que chaque dollar récolté était directement affecté au soutien de leurs initiatives en matière de santé mentale.

5. Événements expérientiels et pop-ups

Ces événements permettent aux donateurs de participer à des activités telles que des expositions d'art, des fêtes à thème ou des expositions interactives. Les organisations à but non lucratif peuvent collecter des fonds en vendant des billets, en organisant des collectes de dons sur place ou en mettant aux enchères des articles liés à l'événement, tels que des œuvres d'art ou des marchandises personnalisées.

Ces expériences créatives permettent d'approfondir les liens avec les donateurs, d'inspirer un soutien durable et de rendre la collecte de fonds plus personnelle et plus amusante.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

Les pop-ups et les événements expérientiels attirent l'attention des millennials en associant la créativité à l'objectif. Ils peuvent peindre une fresque murale reflétant votre mission, participer à des discussions de groupe sur votre travail ou explorer des expositions montrant l'impact de votre activité dans le monde réel.

Plus que des donateurs, ils deviennent des contributeurs actifs qui utilisent leurs capacités intellectuelles pour développer votre cause.

Conseils pratiques

Établir des partenariats avec des artistes, des musiciens ou des influenceurs pour promouvoir l'événement et attirer les jeunes générations.

Concevoir des installations qui méritent d'être photographiées et que les participants voudront partager en ligne, afin d'attirer les donateurs du millénaire, férus de technologie.

Veillez à ce que l'événement reflète les objectifs et les valeurs de votre association afin de renforcer votre message et d'attirer les jeunes donateurs.

6. Manifestations axées sur l'environnement et le développement durable

Les campagnes de plantation d'arbres, les journées de nettoyage et les projets de recyclage permettent aux milléniaux d'agir pour des causes qui leur tiennent à cœur. Ces événements leur permettent de voir les résultats de leurs efforts, comme des parcs plus propres ou des espaces plus verts, tout en ayant le sentiment de faire partie d'une solution plus large.

Les associations peuvent collecter des fonds en vendant des produits écologiques, en encourageant le parrainage d'arbres plantés ou de zones nettoyées, ou en organisant des campagnes de dons liées aux événements.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

Une enquête de Deloitte montre que près de 79 % des milléniaux se sentent concernés par le changement climatique.

Les événements liés au développement durable leur donnent un sentiment d'appartenance à une communauté et leur permettent de travailler avec d'autres personnes pour atteindre des objectifs significatifs. Ces événements renforcent leur lien émotionnel avec votre mission et renforcent leur rôle dans la création d'un changement réel.

Conseils pratiques

Collaborer avec des groupes de défense de l'environnement pour renforcer la crédibilité et l'attrait des donateurs du millénaire qui accordent de l'importance au développement durable.

Utiliser des matériaux respectueux de l'environnement et encourager le recyclage pendant l'événement afin de toucher les jeunes générations socialement conscientes.

Partager des résultats tels que le nombre d'arbres plantés ou la quantité de déchets collectés pour montrer des résultats tangibles et engager les jeunes donateurs.

7. Manifestations de collecte de fonds pour les bénévoles

Ces efforts produisent des résultats clairs et tangibles, donnant aux milléniaux un sens aigu de l'objectif et un lien plus profond avec votre cause.

Vous pouvez collecter des fonds en vendant des t-shirts ou d'autres articles, en organisant des collectes de dons pendant l'événement ou en demandant à des bénévoles de mener des campagnes P2P et de partager leur travail en ligne afin d'obtenir des dons de leurs amis et de leur famille.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

L'association du bénévolat et de la collecte de fonds répond au besoin des milléniaux de mener des actions significatives et de s'impliquer concrètement dans des causes qui leur tiennent à cœur. Ce type d'événement leur permet de consacrer du temps et des ressources à des causes caritatives qui leur tiennent à cœur, ce qui renforce leur engagement envers votre organisation à but non lucratif.

‍

Conseils pratiques

Montrer comment le bénévolat aide à atteindre les objectifs de collecte de fonds dans les messages précédant l'événement, les orientations des bénévoles et les mises à jour de suivi pour motiver les donateurs du millénaire.

Fournir aux bénévoles des ressources numériques telles que des guides en ligne et des applications mobiles pour faciliter leur travail, et offrir des articles de marque tels que des T-shirts pour créer une communauté et encourager la participation.

Encouragez les bénévoles à raconter leur expérience sur les médias sociaux afin d'inspirer d'autres personnes et d'accroître l'engagement en ligne.

8. Événements liés à la condition physique et au bien-être

Ces événements combinent activités physiques et collecte de fonds en utilisant les droits d'entrée, les promesses de parrainage ou les défis de donation pour soutenir votre cause.

L'organisation de courses de charité, de séances de yoga ou de défis de remise en forme mobilise les milléniaux qui accordent de l'importance à la santé et à l'action utile.

Ces événements associent des activités physiques à des résultats mesurables - par exemple, une course de charité peut rapporter 10 dollars pour chaque kilomètre parcouru, ou une séance de yoga peut financer une journée de services de santé mentale. Ce lien direct permet aux participants de voir exactement comment leurs efforts se traduisent en soutien à votre cause.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

Les événements liés au fitness et au bien-être permettent aux millennials de soutenir activement des causes qui leur tiennent à cœur tout en restant fidèles à leurs valeurs axées sur la santé.

Par exemple, les courses de charité ou les séances de yoga ont des résultats clairs, comme la collecte de fonds pour des programmes de santé locaux ou des initiatives de bien-être, ce qui donne à leur participation un sentiment d'impact et de récompense.

Conseils pratiques

Permettre aux donateurs de participer à des événements en ligne s'ils ne peuvent pas s'y rendre en personne, afin d'améliorer l'accessibilité pour les jeunes publics.

Offrez des articles tels que des t-shirts ou des bracelets de marque que les participants pourront utiliser et porter fièrement, faisant ainsi la promotion de votre organisation à but non lucratif.

Associez-vous à des personnalités du monde du fitness pour promouvoir vos événements et toucher davantage de donateurs de la génération du millénaire.

9. Manifestations artistiques et culturelles

Les événements tels que les expositions d'art, les spectacles en direct et les expositions interactives attirent les milléniaux en associant le divertissement à l'objectif.

Les organisations à but non lucratif peuvent intégrer des appels aux dons en direct pendant les spectacles ou vendre aux enchères des œuvres d'art uniques afin de créer des occasions intéressantes pour les participants de soutenir votre cause tout en profitant de l'événement.

Pourquoi les milléniaux s'y intéressent-ils ?

Les événements artistiques et culturels trouvent un écho auprès des milléniaux parce qu'ils combinent divertissement et impact. Ces événements offrent des moments dignes d'Instagram tout en soutenant des causes significatives - une combinaison que les milléniaux apprécient profondément.

L'atmosphère informelle du festival donne l'impression que le don est naturel et social plutôt que forcé ou transactionnel.

Conseils pratiques

Présentez les talents de votre communauté pour attirer les participants et soutenir les créateurs locaux, en attirant les donateurs du millénaire.

Organiser des expositions interactives où les participants peuvent créer leur propre art, ce qui favorise l'inclusion et un engagement plus profond.

Assurez-vous que le lieu est facile à parcourir pour tout le monde, y compris les personnes handicapées, avec des rampes d'accès, des sièges et une signalisation claire.

Proposer des tarifs dégressifs ou une entrée gratuite avec des dons facultatifs pour toucher un public plus large.

Étude de cas : Le studio de musique Brain and Body a vendu des billets pour son festival artistique grâce à Zeffy.

Brain and Body Music Studio, une association à but non lucratif qui se consacre à la promotion de l'éducation artistique, a organisé son Sol-Do : Creative Arts Festival afin de collecter des fonds pour les programmes artistiques de la communauté. L'événement, qui mettait l'accent sur le soutien aux femmes artistes noires et indigènes LGBTQIA+, proposait de la musique en direct, des expositions d'art et des activités interactives telles que l'identification des plantes et le patinage à roulettes.

En utilisant la plateforme de billetterie événementielle 100 % gratuite de Zeffy, ils se sont assurés que chaque dollar était directement affecté à leur mission.

8 façons pour votre association de fidéliser les donateurs du millénaire

1. Partager des rapports d'impact transparents

Fournissez des rapports d'impact détaillés montrant comment les dons sont utilisés pour créer des résultats tangibles. La transparence permet d'instaurer un climat de confiance avec les donateurs du millénaire et de renforcer leur soutien continu à la mission de votre organisation à but non lucratif.

2. Impliquer les donateurs et leur témoigner une véritable gratitude

Donnez aux millennials des moyens significatifs de contribuer à votre cause, par exemple en participant à des nettoyages communautaires, en organisant de petites collectes de fonds locales ou en sensibilisant le public par le biais de messages sur les médias sociaux. Encouragez-les à partager leurs expériences avec votre organisation à but non lucratif par le biais de courtes vidéos ou d'histoires personnelles.

Remerciez les donateurs en leur envoyant des messages personnels, des notes manuscrites ou en leur faisant part de votre appréciation. La gratitude sincère permet de fidéliser les donateurs et de les inciter à renouveler leurs dons.

3. Engager les milléniaux en ligne

Établissez une forte présence en ligne par le biais de votre site web et des médias sociaux en partageant des histoires marquantes, des mises à jour et des informations sur les événements. Utilisez l'analyse pour suivre l'engagement, identifier les contenus les plus populaires et améliorer votre stratégie.

Menez des campagnes ciblées qui trouvent un écho auprès des donateurs du millénaire et qui correspondent à leurs intérêts. Utilisez des bulletins d'information par courriel et des applications mobiles pour rester en contact et créez des communautés en ligne où les donateurs peuvent interagir et rester engagés.

4. Offrir des expériences personnalisées

Adapter les communications et envoyer des mises à jour qui correspondent aux préférences des donateurs en utilisant leurs données de donation.

Par exemple, si un donateur millénaire soutient fréquemment des campagnes environnementales, envoyez-lui des mises à jour sur les projets de plantation d'arbres ou les efforts de conservation auxquels il a contribué. Un engagement personnalisé permet aux milléniaux de se sentir valorisés et liés à votre cause.

5. Proposer des programmes de dons récurrents

Les donateurs récurrents apportent une contribution annuelle supérieure de 42 % à celle des donateurs ponctuels, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de disposer d'un flux de revenus régulier et fiable.

Par exemple, vous pouvez expliquer comment un don mensuel de 10 dollars permet de nourrir un enfant chaque jour ou de planter des arbres chaque mois. En montrant des résultats clairs, vous aidez les donateurs à voir comment leur soutien fait une réelle différence au fil du temps.

6. S'engager dans les médias sociaux

Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec les milléniaux en partageant des mises à jour, des exemples de réussite et des événements qui correspondent à leurs centres d'intérêt.

Les fonctions interactives telles que les sessions de questions-réponses en direct, les sondages et les messages stimulent l'engagement, tandis que les réponses rapides aux commentaires et aux messages renforcent les relations avec les donateurs et favorisent un soutien durable.

7. Organiser des événements exclusifs

Les événements exclusifs destinés aux donateurs du millénaire leur donnent l'occasion de voir comment leur soutien fait la différence. Des activités telles que des visites des coulisses, des ateliers pratiques ou de petits rassemblements permettent d'établir un lien plus profond avec votre cause.

Le fait d'offrir des places limitées ou un accès spécial rend les événements plus excitants et encourage une participation continue à votre association.

8. Encourager la défense des intérêts sociaux

Transformez vos sympathisants actuels en champions de la collecte de fonds en leur donnant les outils nécessaires pour partager votre mission. Cette approche élargit votre portée de manière organique tout en établissant des liens authentiques par le biais de réseaux personnels de confiance.

Dernières réflexions sur la collecte de fonds auprès des millénaires

Pour réussir à mobiliser les donateurs du millénaire, il ne s'agit pas de suivre les tendances, mais d'établir des liens authentiques avec une génération qui accorde la priorité à l'objectif, à la transparence et à l'impact mesurable.

En créant des expériences qui associent la commodité numérique à un engagement significatif, les organisations à but non lucratif peuvent établir des relations durables avec les sympathisants du millénaire. Concentrez-vous sur la création de chemins clairs vers l'impact et de possibilités d'implication active.

Que ce soit par le biais d'événements, de campagnes ou de programmes permanents, faites en sorte que les dons soient utiles et personnels. En utilisant la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy, vous vous assurez que chaque dollar donné va directement à votre cause, maximisant ainsi l'impact qui leur tient le plus à cœur.

FAQ sur la collecte de fonds auprès des millénaires

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles créer des pages de dons efficaces pour les milléniaux ? Pour créer des pages de dons efficaces pour les millennials, les organisations à but non lucratif doivent se concentrer sur la simplicité, l'optimisation mobile et une narration claire. Proposez plusieurs options de paiement, mettez en avant la preuve sociale et soulignez l'impact des dons. La personnalisation de l'expérience et la facilité de partage sur les médias sociaux peuvent également contribuer à accroître l'engagement et le soutien. Lisez notre blog pour savoir comment créer une page de don efficace (+modèles).

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles mesurer le succès des événements de collecte de fonds organisés par les milléniaux ? Les organisations à but non lucratif peuvent mesurer le succès des événements de collecte de fonds organisés par les milléniaux en procédant comme suit : Suivi du nombre de participants et du total des fonds collectés

Suivi des taux de fidélisation des donateurs afin d'évaluer le soutien continu

Utilisation d'enquêtes pour recueillir des informations sur la satisfaction à l'égard de l'événement

Analyser l'engagement dans les médias sociaux pour mesurer la portée et l'impact Apprenez à calculer et à améliorer le retour sur investissement de vos collectes de fonds grâce à notre guide.