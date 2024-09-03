Chaque dollar compte dans le monde associatif. Les donateurs, qu'il s'agisse de particuliers ou de grandes fondations, veulent savoir que leur argent fait une réelle différence. C'est là qu'interviennent les rapports d'impact. Il ne s'agit pas de simples documents ennuyeux remplis de chiffres - c'est l'occasion pour votre association de briller.

Un bon rapport d'impact est essentiel à la gestion d'une organisation à but non lucratif - il montre exactement comment vous changez des vies et pourquoi votre travail est important. Il peut transformer des donateurs ponctuels en sympathisants à vie et ouvrir la voie à de nouveaux financements.

Nous vous aiderons à créer un rapport d'impact qui donne des résultats. Que vous soyez novice en matière de rapports d'impact ou que vous cherchiez à améliorer votre approche actuelle, vous trouverez des conseils pratiques pour que votre association se démarque.

‍

Table des matières

Qu'est-ce qu'un rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif ?

Importance des rapports d'impact pour les organisations à but non lucratif

Comment rédiger un rapport annuel d'impact d'une organisation à but non lucratif en 8 étapes

3 exemples de rapports d'impact d'organisations à but non lucratif pour s'inspirer

Meilleures pratiques pour la création d'un rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif

Différence entre les rapports annuels et les rapports d'impact

Modèle de rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif

Dernières réflexions sur les rapports d'impact des organisations à but non lucratif

FAQ sur les rapports d'impact des organisations à but non lucratif

‍

Qu'est-ce qu'un rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif ?

Un rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif est un document annuel qui présente les réalisations de votre organisation et la façon dont vous avez utilisé les ressources pour gérer votre organisation à but non lucratif et remplir votre mission au cours de l'année écoulée.

Ce rapport comprend généralement votre déclaration de mission, qui rappelle aux lecteurs vos principaux objectifs. Il présente les données et les résultats de vos campagnes et activités, montrant les résultats tangibles de votre travail.

Le rapport met également en évidence les défis auxquels vous avez été confrontés et que vous avez surmontés, faisant ainsi preuve de résilience. Il explique comment vous avez utilisé les fonds, garantissant ainsi la transparence financière.

Pour donner vie à votre impact, il inclut des histoires et des témoignages de ceux que vous avez aidés. Des éléments visuels, tels que des graphiques et des images, permettent d'expliquer des données complexes. Enfin, il met en évidence les principales réalisations, en célébrant les succès majeurs et les étapes importantes.

‍

Importance des rapports d'impact pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif doivent créer des rapports d'impact pour présenter leur contribution à la société. Ces rapports remplissent plusieurs fonctions essentielles :

Instaurer la confiance :

Les rapports d'impact montrent aux donateurs et aux sympathisants comment vous utilisez leurs contributions. Cette transparence renforce les relations et favorise la fidélité.

‍

: Les rapports d'impact montrent aux donateurs et aux sympathisants comment vous utilisez leurs contributions. Cette transparence renforce les relations et favorise la fidélité. ‍ Attirer des fonds :

Ces rapports peuvent persuader des donateurs potentiels de soutenir votre cause en apportant la preuve de votre efficacité.

‍

: Ces rapports peuvent persuader des donateurs potentiels de soutenir votre cause en apportant la preuve de votre efficacité. ‍ Mettez en avant les résultats :

Mettez en évidence la différence tangible que vous faites dans votre communauté ou pour votre cause, en démontrant la valeur de votre travail.

‍

: Mettez en évidence la différence tangible que vous faites dans votre communauté ou pour votre cause, en démontrant la valeur de votre travail. ‍ Améliorer la stratégie :

Réfléchir à vos réalisations et à vos défis permet d'identifier les domaines de croissance et d'affiner votre approche.

‍

: Réfléchir à vos réalisations et à vos défis permet d'identifier les domaines de croissance et d'affiner votre approche. ‍ Impliquer les parties prenantes :

Tenez votre communauté informée de vos activités et de vos progrès, afin de maintenir l'intérêt et l'implication dans votre mission.

‍

: Tenez votre communauté informée de vos activités et de vos progrès, afin de maintenir l'intérêt et l'implication dans votre mission. ‍ Répondre aux exigences légales :

De nombreuses juridictions exigent des organisations à but non lucratif qu'elles fournissent des rapports transparents. Les rapports d'impact répondent souvent à ces obligations.

‍

: De nombreuses juridictions exigent des organisations à but non lucratif qu'elles fournissent des rapports transparents. Les rapports d'impact répondent souvent à ces obligations. ‍ Racontez votre histoire :

Utilisez le rapport pour partager le récit de votre organisation, en connectant émotionnellement les supporters à votre mission.

‍

: Utilisez le rapport pour partager le récit de votre organisation, en connectant émotionnellement les supporters à votre mission. ‍ Motiver les membres de l'équipe :

Le fait de voir l'impact de leur travail peut stimuler le moral et la productivité du personnel et des bénévoles.

‍

: Le fait de voir l'impact de leur travail peut stimuler le moral et la productivité du personnel et des bénévoles. ‍ Établir une référence pour les progrès réalisés :

Comparez vos réalisations actuelles aux performances passées et fixez des objectifs pour votre croissance future.

‍

: Comparez vos réalisations actuelles aux performances passées et fixez des objectifs pour votre croissance future. ‍ Justifier l'affectation des ressources:

Démontrez comment vous avez utilisé les fonds et les ressources de manière efficace pour réaliser votre mission.

‍

Comment rédiger un rapport annuel d'impact d'une organisation à but non lucratif en 8 étapes

Rédiger un résumé Inclure un message de leadership Partager des histoires d'impact et des témoignages Recueillir et présenter des données exploitables Fournir un aperçu financier Inclure les objectifs futurs et les plans stratégiques Reconnaître les personnes qui vous soutiennent Faciliter la connexion

‍

1. Énoncez votre mission

Commencez par énoncer clairement la mission de votre association pour rappeler aux lecteurs l'objectif de votre travail.

Donnez une vue d'ensemble des principaux programmes et initiatives que vous avez entrepris au cours de l'exercice fiscal. Résumez les principaux succès et résultats de ces programmes. Nous vous recommandons d'inclure des instantanés pour donner une image claire de vos réalisations.

‍

2. Inclure un message de leadership

Incluez un message personnel de l'équipe dirigeante, par exemple du directeur exécutif ou d'une partie prenante clé. Ce message doit s'adresser aux sympathisants, aux bénévoles et aux donateurs de votre organisation et mentionner comment leurs contributions ont aidé l'organisation à atteindre certains objectifs.

Mettez en évidence les principales réalisations et discutez des défis majeurs auxquels vous avez été confronté au cours de l'exercice fiscal. Il peut s'agir de contraintes financières, d'une faible participation à des événements ou de problèmes logistiques. Le message doit apporter une touche personnelle et donner un aperçu du travail de l'organisation.

‍

3. Partager des histoires d'impact et des témoignages

Utilisez des exemples de réussite et des témoignages pour montrer l'impact réel de vos programmes. Ajoutez des photos des participants à vos programmes. Pensez à inclure des citations ou de brefs récits de ces participants.

Ces histoires illustrent la différence tangible que vous avez faite dans la vie des gens, aidant vos lecteurs à se connecter émotionnellement à vos réalisations.

‍

4. Recueillir et présenter des données exploitables

Pour prouver votre impact, vous devez inclure des mesures et des données pertinentes. Commencez par collecter les taux de participation au programme et les informations démographiques, qui vous donneront une idée précise des personnes que vous touchez et du nombre de personnes que vous aidez.

Utilisez les commentaires des participants, des parties prenantes et des membres du conseil d'administration pour approfondir vos données. Créez des aides visuelles telles que des tableaux et des graphiques pour faciliter la compréhension d'informations complexes.

Montrez comment ces chiffres reflètent votre croissance et vos réalisations. Si possible, comparez les données actuelles à celles des années précédentes pour démontrer les progrès accomplis, car cela aide les lecteurs à voir la trajectoire de votre impact au fil du temps.

‍

5. Fournir un aperçu financier

La présentation d'informations financières rassure les parties prenantes quant à la viabilité de votre organisation. Elle instaure un climat de confiance et donne aux gens l'assurance que leurs contributions sont utilisées de manière efficace.

Incluez les éléments suivants dans votre aperçu :

Inclure une ventilation des revenus provenant de subventions, de dons et d'événements de collecte de fonds.

Soulignez tout soutien financier important que vous avez reçu de la part de membres de la communauté ou de donateurs.

Fournir un contexte sur la façon dont les fonds ont été utilisés pour atteindre vos objectifs

Indiquer les dépenses liées aux participants au programme, à l'administration et à la collecte de fonds.

‍

6. Inclure les objectifs futurs et les plans stratégiques

Décrivez la vision de votre organisation pour les années à venir. Soyez précis sur les points suivants

Projets visant à étendre votre portée ou votre base de données de donateurs

Amélioration des programmes existants sur la base du retour d'information

Nouveaux partenariats ou collaborations que vous souhaitez explorer pour un impact plus large

Nouvelles méthodes de collecte de données

De nouvelles façons de mesurer les résultats à long terme des activités de votre association

‍

7. Reconnaître les personnes qui vous soutiennent

La reconnaissance des personnes qui vous ont aidé est essentielle pour établir et maintenir des relations. Remerciez les donateurs, les partenaires et les bénévoles par leur nom, en soulignant leurs contributions spécifiques et leur impact. Cette touche personnelle montre que vous appréciez le rôle unique de chaque donateur dans votre réussite.

Incluez des photos pour créer un lien visuel entre vos sympathisants et votre travail. N'oubliez pas de mentionner les membres du personnel et du conseil d'administration qui se sont surpassés dans leurs fonctions.

Plus important encore, montrez comment chaque contribution a contribué à la réalisation de votre mission. Les donateurs sont ainsi directement liés à votre impact, ce qui renforce la valeur de leur engagement.

‍

8. Faciliter la connexion

Vos coordonnées doivent être claires et accessibles. Indiquez votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, et fournissez des liens vers vos profils de médias sociaux et votre site web.

Ajoutez un appel à l'action clair pour vous impliquer. Il peut s'agir d'une invitation à se porter volontaire, à faire un don ou à participer à un événement à venir. Vous devriez également inclure des liens vers des ressources supplémentaires ou des publications récentes, car cela permet aux lecteurs d'en savoir plus sur votre travail et de rester engagés dans votre cause.

‍

3 exemples de rapports d'impact d'organisations à but non lucratif pour s'inspirer

1. 2023 Rainforest Alliance Rapport sur l'impact des organisations à but non lucratif

Rainforest Alliance est une organisation mondiale à but non lucratif qui promeut la conservation de l'environnement et le développement durable. Sa mission est de protéger les forêts, d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés forestières, de promouvoir les droits de l'homme et de les aider à s'adapter à la crise climatique.

Le rapport d'impact 2023 de Rainforest Alliance Nonprofit commence par un bref message d'appréciation de l'organisation. Dans ce message, l'organisation réfléchit à ses objectifs et remercie tous ceux qui ont contribué à faire de ces objectifs une réalité.

Le rapport détaille :

Leurs efforts pour promouvoir l'agriculture et la sylviculture durables

L'expansion de leurs programmes de certification pour les agriculteurs

Partenariats avec les communautés locales pour la conservation de l'environnement

Leur impact sur la réduction de la déforestation

Statistiques sur le nombre d'exploitations agricoles et de régions certifiées ayant un impact significatif

Leur plan pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés forestières

Des exemples de réussite dans différentes régions où Rainforest Alliance est présente

Défis et objectifs futurs de leur mission

Les principaux enseignements à tirer de ce rapport sont les suivants :

Intégration de la narration et des données : Le rapport combine une narration claire avec des données et des éléments visuels pour faciliter la compréhension des informations.

Le rapport combine une narration claire avec des données et des éléments visuels pour faciliter la compréhension des informations. Témoignages : Les témoignages des bénéficiaires ajoutent une touche personnelle, rendant le site plus authentique pour les lecteurs.

‍

2. Rapport sur l'impact de l'IJM 2022 sur les organisations à but non lucratif

IJM (International Justice Mission) est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la protection des personnes en situation de pauvreté contre la violence. Elle se consacre à la lutte contre la traite des êtres humains, l'esclavage moderne, l'exploitation sexuelle et d'autres formes de violence.

Le rapport d'impact 2022 de l'IJM commence par l'énoncé de la mission de l'organisation. Il est suivi de près par une lettre de Gary Haugen, le fondateur de l'organisation, dans laquelle il résume son impact et exprime sa gratitude aux donateurs, aux bénévoles et aux partenaires locaux.

Le rapport détaille les principaux projets sur lesquels ils ont travaillé au cours de l'année fiscale :

Soulager 9 295 victimes de la violence et de l'oppression

Rétablissement de la sécurité et de la stabilité pour 434 survivants

Interpellation de 4 097 criminels présumés

Formation de plus de 20 746 fonctionnaires du système judiciaire

Le rapport fournit également des informations détaillées :

Les résultats et l'efficacité de leurs divers programmes et initiatives

Le rôle des donateurs et des autres parties prenantes dans le soutien au travail de l'organisation

Témoignages et retours d'expérience des bénéficiaires

Partenariats et collaborations avec des marques du monde entier

L'élément clé de ce rapport est sa conception. L'organisation à but non lucratif a utilisé de nombreux éléments visuels, statistiques et cartes pour illustrer les données, ce qui a permis de décomposer des informations complexes.

‍

3. Rapport 2018 sur la transformation et l'impact de Centraide

United Way est un réseau de plus de 1 800 organisations locales à but non lucratif. Sa mission est d'améliorer les vies et les communautés en aidant les gens à devenir financièrement sûrs.

Le rapport annuel sur la transformation et l'impact de Centraide commence par l'énoncé de la mission et de la vision de l'organisation. Il se poursuit par une lettre des dirigeants soulignant les principales réalisations de l'année fiscale. Le rapport comprend un aperçu de l'impact, qui sert de carte et fournit une vue d'ensemble visuelle des contributions au fil des ans.

L'un des principaux enseignements du rapport est la mise en lumière des partenaires, qui souligne et reconnaît leurs contributions. En présentant ces partenariats, le rapport souligne la valeur du travail d'équipe dans l'amélioration de l'éducation, de la stabilité financière et de la santé.

‍

9 erreurs à éviter lors de la création de votre rapport annuel sur l'impact des organisations à but non lucratif

1. Ne pas connaître son public

Votre public peut être composé de donateurs, de bénévoles, de membres du conseil d'administration et de partenaires communautaires.

Chaque groupe a des intérêts et des besoins différents. Adaptez votre rapport à leurs préoccupations et à leurs intérêts. Par exemple, les donateurs peuvent vouloir savoir comment leur argent a été utilisé, les bénévoles peuvent être intéressés par des histoires sur les personnes qu'ils ont aidées.

‍

2. Ignorer des buts et des objectifs clairs

Sans objectifs clairs, votre rapport risque de manquer de précision et de ne pas communiquer efficacement les messages clés. Des buts et des objectifs clairs aident à communiquer l'impact réel de votre travail, en montrant aux parties prenantes exactement ce que vous avez entrepris de réaliser et comment vous avez mesuré votre succès.

‍

3. Surcharge de données et de nombres

Trop de chiffres peuvent submerger vos lecteurs. Choisissez les données les plus pertinentes qui montrent votre impact. Utilisez des tableaux, des graphiques et des infographies pour rendre les informations plus digestes et plus attrayantes.

‍

4. Une introduction et une conclusion médiocres

Une introduction efficace doit expliquer l'objectif du rapport et mettre en évidence les principales réalisations. Une bonne conclusion résume les principaux points, renforce l'impact du travail et remercie les personnes qui vous soutiennent.

‍

5. Utilisation d'un langage complexe ou d'un jargon

Évitez d'utiliser un jargon technique ou des termes complexes qui pourraient dérouter les lecteurs. Si vous devez inclure des termes spécifiques, comme "engagement des parties prenantes", veillez à les expliquer d'une manière facile à suivre.

‍

6. Ignorer les visuels

Utilisez des images de haute qualité, des polices de caractères cohérentes et une mise en page claire. Intégrez l'image de marque de votre association pour que le rapport soit cohérent et professionnel.

‍

7. Ne pas mettre en évidence les défis et les enseignements tirés

La transparence permet d'instaurer un climat de confiance avec vos lecteurs et montre que vous vous engagez dans une démarche d'amélioration continue. Le fait de partager la façon dont vous avez surmonté les difficultés peut également fournir des informations précieuses aux autres organisations à but non lucratif.

‍

8. Absence d'appel à l'action

Pour créer un bon appel à l'action, indiquez clairement à votre public les étapes à suivre. Motivez-les à s'impliquer dans votre cause. Par exemple, vous pouvez demander à vos lecteurs de contribuer financièrement à vos projets ou les encourager à donner de leur temps et de leurs compétences.

‍

9. Oublier de relire et d'éditer

Les fautes d'orthographe et de grammaire font partie des erreurs les plus courantes commises par les organisations à but non lucratif. Pour éviter ces erreurs, relisez le rapport et demandez à quelqu'un d'autre de le relire pour repérer les erreurs que vous auriez pu manquer.

‍

Différence entre les rapports annuels et les rapports d'impact

Tableau réactif Aspect Rapport d'impact Rapport annuel Focus Résultats des programmes et changement social Données financières et aperçu de l'organisation Exigence légale Généralement volontaire Souvent requis par la loi Contenu financier Peut comprendre des informations financières de haut niveau États financiers et budgets détaillés Personnel clé Peut présenter le personnel et les bénévoles impliqués dans les programmes Mettre en avant les membres du conseil d'administration et les changements de direction Ton et style Souvent plus attrayants et accessibles sur le plan visuel Plus formel et plus complet Champ d'application Réalisations spécifiques et résultats directs Large éventail d'activités organisationnelles Récit de l'histoire Utilisation intensive de témoignages de bénéficiaires et d'études de cas L'accent est mis sur le récit de l'organisation Public primaire Grand public, donateurs individuels, partenaires Régulateurs, membres du conseil d'administration, donateurs avertis Cadre temporel Peut se concentrer sur des projets ou des délais spécifiques Couvre l'ensemble de l'année fiscale Métriques Impact social, efficacité des programmes Croissance organisationnelle, santé financière Objectif Présenter un impact tangible et susciter l'adhésion Démontrer la responsabilité de l'organisation

‍

‍

Modèle de rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif

Consultez notre modèle complet pour créer votre propre rapport d'impact sur les organisations à but non lucratif. [Prochainement]

‍

Dernières réflexions sur les rapports d'impact des organisations à but non lucratif

La création d'un rapport à but non lucratif percutant est essentielle pour mettre en valeur les réalisations de votre organisation et instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes.

En suivant les étapes et les bonnes pratiques décrites dans ce guide, vous pourrez rédiger un récit convaincant qui mettra en évidence le succès de votre mission et vous incitera à continuer à la soutenir. N'oubliez pas de vous concentrer sur la clarté, l'honnêteté et une narration attrayante.

Grâce à un rapport d'impact bien conçu, vous pouvez transformer des donateurs ponctuels en sympathisants à vie et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de financement, amplifiant ainsi l'impact de votre association au sein de la communauté.

Grâce à la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy, une plus grande partie de vos fonds va directement à votre mission, éliminant ainsi les frais de logiciel et de traitement.

‍

FAQ sur les rapports d'impact des organisations à but non lucratif

À quelle fréquence un rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif doit-il être publié ? Un rapport d'impact d'une organisation à but non lucratif est généralement publié chaque année et fournit une vue d'ensemble des activités et des réalisations de votre organisation au cours de l'année écoulée.

Les rapports annuels offrent un aperçu plus approfondi de votre situation financière. Certaines organisations peuvent choisir de publier un rapport trimestriel ou semestriel, en particulier si elles ont des étapes importantes ou des campagnes en cours qui nécessitent des mises à jour plus fréquentes.