Les paiements numériques ont transformé notre façon de gérer l'argent, et les dons de charité ne font pas exception à la règle. L'époque où les collectes de fonds se faisaient par chèque ou en espèces est révolue.

Les donateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus à l'aise avec les dons sans contact, que ce soit en tapant une carte sur un terminal de point de vente, en scannant un code QR ou en utilisant leur téléphone pour faire un don. L'abandon de l'argent liquide n'est pas seulement une tendance, il est en train de devenir le moyen préféré de faire des dons.

Adopter des stratégies de dons sans contact pour les organisations caritatives, ce n'est pas seulement suivre la technologie et les tendances, c'est aussi permettre aux donateurs de faire leurs dons en toute commodité.

Dans ce guide, nous explorerons les stratégies permettant d'adopter les méthodes sans contact, de renforcer la confiance des donateurs et de simplifier l'expérience de don pour les sympathisants modernes.

‍

Table des matières

Qu'est-ce qu'une campagne de collecte de fonds sans contact ?

3 avantages des dons sans contact pour les organisations à but non lucratif

5 outils populaires pour la collecte de fonds sans contact

Comment mettre en œuvre la collecte de fonds sans contact dans votre organisation ?

Étude de cas : Comment le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a recueilli 2 919 $ grâce à Zeffy

Dernières réflexions sur la collecte de fonds sans contact

FAQ sur les dons sans contact

‍

Qu'est-ce qu'une campagne de collecte de fonds sans contact ?

La collecte de fonds sans contact aide les organisations à but non lucratif à collecter des dons sans argent liquide ni interaction physique grâce au paiement numérique. Les donateurs peuvent donner facilement lors d'événements, de campagnes en ligne ou hors ligne en utilisant des paiements NFC, des codes QR ou des portefeuilles numériques comme Apple Pay et Google Pay.

Ces méthodes de dons numériques se synchronisent automatiquement avec vos systèmes de collecte de fonds, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de saisie manuelle.

Lorsqu'elle est mise en œuvre dans le cadre d'une campagne, la collecte de fonds sans contact peut inclure le placement stratégique de codes QR, le don par téléphone portable ou une sensibilisation numérique ciblée, tous conçus pour rendre le don rapide et pratique pour vos sympathisants.

‍

3 avantages des dons sans contact pour les organisations à but non lucratif

1. Contributions instantanées

Les donateurs peuvent donner instantanément en utilisant leurs méthodes de paiement préférées, que ce soit lors d'événements ou de campagnes en ligne. Par exemple, un visiteur de musée peut appuyer sur son téléphone ou scanner un code QR pour soutenir une exposition, sans avoir besoin d'argent liquide ou de chèques.

‍

2. Sécuriser les transactions

Un cryptage moderne et des systèmes de paiement sécurisés garantissent la sécurité des informations relatives aux donateurs. Des codes uniques, une authentification multifactorielle et un contrôle en temps réel protègent contre les accès non autorisés. Cela permet de renforcer la confiance des donateurs dans chaque transaction et de créer des liens de confiance.

‍

3. Portée mondiale et flexibilité

La collecte de fonds sans contact permet aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec les donateurs partout dans le monde.

Par exemple, une banque alimentaire locale peut accepter des dons de sympathisants internationaux lors d'événements virtuels tout en continuant à collecter des contributions en personne grâce à des terminaux sans contact lors de rassemblements locaux.

‍

5 outils populaires pour la collecte de fonds sans contact

1. Les dons par code QR

Les codes QR permettent aux donateurs de donner facilement en scannant un code à l'aide de leur smartphone. Les organisations à but non lucratif peuvent placer stratégiquement ces codes sur des bannières d'événements, des affiches, des publipostages ou même sur les vêtements de leur personnel, rendant ainsi le don accessible à tout moment et en tout lieu. Une fois scanné, le code ouvre un formulaire de don en ligne sécurisé, permettant aux donateurs de contribuer rapidement et en toute sécurité.

Cette méthode est idéale pour les événements, les campagnes de collecte de fonds et l'engagement des donateurs qui préfèrent les options numériques. Au-delà de la commodité, les codes QR permettent également de suivre les données relatives aux performances de la campagne, ce qui aide les organisations à but non lucratif à affiner leurs stratégies, à améliorer la sensibilisation et à maximiser les résultats.

‍

2. Portefeuilles numériques

Les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay et PayPal simplifient les dons en évitant aux donateurs de saisir manuellement les détails de leur carte à chaque fois.

Étant donné que de nombreuses personnes utilisent déjà des portefeuilles numériques pour leurs paiements quotidiens, les organisations à but non lucratif peuvent facilement les intégrer dans leurs systèmes de collecte de fonds.

Pour protéger les informations relatives aux donateurs, ces portefeuilles utilisent des dispositifs de sécurité solides tels que la tokenisation, l'authentification biométrique et l'authentification multifactorielle.

‍

3. Campagnes de dons par SMS

Le don par texto permet aux sympathisants de faire des dons instantanément par l'intermédiaire de leur téléphone en envoyant un simple mot clé à un code court (comme "DONNER" au 55555).

Lorsqu'un donateur envoie un SMS, il reçoit un lien sécurisé qui lui permet de compléter son don en quelques secondes. Cette méthode est particulièrement efficace lors d'événements en direct, de situations d'urgence ou de campagnes sensibles au temps où une action immédiate est essentielle.

Au-delà de la commodité, les dons par SMS offrent un suivi précieux des données pour vos campagnes tout en engageant les donateurs qui préfèrent les interactions mobiles rapides.

‍

4. Technologie "Tap-to-pay

Les terminaux de paiement modernes équipés de la technologie "tap-to-pay" permettent aux donateurs de contribuer en tapant simplement leur carte ou leur téléphone lors de vos événements ou sur votre lieu de travail.

Ces lecteurs de cartes portables fonctionnent avec des cartes compatibles NFC, Apple Pay, Google Pay et d'autres portefeuilles numériques, ce qui permet de collecter facilement des dons n'importe où.

Parfaits pour les événements, les galas, les visites de musées ou les collectes de fonds dans la rue, les systèmes de paiement par prélèvement vous permettent de traiter les dons instantanément, à partir d'un seul appareil.

Vous pouvez transformer votre iPhone en un puissant outil de donation grâce à l'application 100% gratuite de Zeffy. Contrairement aux systèmes de point de vente traditionnels qui nécessitent du matériel coûteux et des frais mensuels, la solution de Zeffy est entièrement gratuite et fonctionne avec n'importe quel iPhone. Il vous suffit de télécharger l'application, de vous connecter à votre compte Zeffy et de commencer à accepter des dons sans contact en quelques minutes. Vos donateurs peuvent utiliser leur carte ou leur téléphone pour faire un don, tandis que vous conservez 100 % de chaque don.

‍

5. Kiosques de dons sans contact

Les kiosques de dons sans contact sont des stations en libre-service qui peuvent être installées dans des lieux tels que les centres commerciaux, les aéroports ou les lieux d'événements. Les donateurs utilisent les kiosques pour choisir des montants prédéfinis ou personnalisés et paient en tapant sur le bouton "donner", sur un porte-monnaie électronique ou par carte de crédit.

Les kiosques permettent aux organisations à but non lucratif de diffuser des vidéos ou des messages sur leur cause afin d'inspirer les donateurs qui souhaitent obtenir davantage d'informations avant de faire un don.

Les kiosques fonctionnent sans l'intervention du personnel et sont idéaux pour les zones publiques très fréquentées, où ils gèrent aussi bien les dons ponctuels que les contributions plus importantes. Ils recueillent également des données sur les habitudes de don, ce qui aide les organisations à but non lucratif à améliorer leurs futures campagnes et à mieux comprendre le comportement des donateurs.

‍

Comment mettre en œuvre la collecte de fonds sans contact dans votre organisation ?

1. Évaluer les besoins des donateurs

Commencez par analyser votre base de donateurs - leurs habitudes de don, leur niveau d'aisance technologique et les moyens qu'ils préfèrent pour s'engager avec votre organisation. Ces informations vous aideront à choisir des outils que vos donateurs utiliseront réellement.

Par exemple, les jeunes donateurs peuvent préférer les options mobiles telles que les portefeuilles numériques, tandis que les plus âgés peuvent préférer la simplicité des dispositifs permettant de faire un don en tapotant.

‍

2. Évaluer les options technologiques

Explorez les différents outils de don sans contact pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, les codes QR sont polyvalents et conviennent aussi bien aux campagnes physiques que numériques, tandis que les dispositifs "tap-to-donate" sont parfaits pour les événements.

Les kiosques sans contact servent de stations de don autonomes dans les zones très fréquentées, permettant aux passants de faire un don de manière indépendante, sans assistance. Assurez-vous que les outils que vous choisissez s'intègrent parfaitement à vos systèmes existants pour une gestion transparente des données et une efficacité opérationnelle.

Comparez ensuite les coûts, l'évolutivité et la convivialité de chaque option pour trouver les meilleures solutions adaptées à votre budget et à vos objectifs opérationnels.

‍

3. Mettre en place et tester vos systèmes

Une fois que vous avez sélectionné vos outils, mettez-les en place et effectuez des tests pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Recherchez les problèmes, tels que la connectivité et la lenteur des paiements, et assurez-vous que les fonctions de sécurité, comme le cryptage, fonctionnent sans problème.

L'identification et la résolution de ces problèmes avant la mise en ligne de votre campagne garantissent une expérience ininterrompue pour les donateurs, maximisant ainsi l'engagement et la confiance dès le départ.

‍

4. Formez votre équipe

Préparez votre équipe à gérer en toute confiance les nouveaux outils en fournissant des guides détaillés, étape par étape, pour l'utilisation et le dépannage de chaque système.

Organisez des séances de formation pratique au cours desquelles le personnel peut s'exercer à aider les donateurs. Incluez des jeux de rôle pour les aider à répondre aux questions relatives à la sécurité ou à la facilité d'utilisation. Tenez tout le monde au courant des changements apportés au système ou des nouvelles fonctionnalités en effectuant des mises à jour régulières.

‍

5. Promouvoir la collecte de fonds sans contact

Communiquez clairement sur vos options de dons sans contact afin de toucher davantage de donateurs. Utilisez des campagnes d'e-mailing pour expliquer comment les dons numériques soutiennent votre cause et publiez des vidéos ou des tutoriels sur les médias sociaux pour montrer à quel point il est facile de donner.

Lors d'événements, affichez des panneaux clairs et proposez des démonstrations en direct d'outils tels que les codes QR ou les appareils permettant de faire un don en tapotant. Soulignez la commodité, la sécurité et la rapidité de ces méthodes afin d'encourager les dons.

‍

Étude de cas : Comment le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a recueilli 2 919 $ grâce à Zeffy

Le PTO de l'école élémentaire de Shrewsbury est une fondation caritative et éducative à but non lucratif (501(c)(3)) qui est soutenue financièrement par des dons et des collectes de fonds. Le passage des dons en espèces à la collecte de fonds sans contact via la plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite de Zeffy a transformé les campagnes de l'école.

Le PTO de l'école primaire de Shrewsbury a collecté 2 919 dollars lors de sa première grande campagne sans contact, tout en économisant 146 dollars de frais. En outre, les parents donateurs se sont déclarés plus satisfaits de la commodité des fonctions de paiement sans contact lors des événements scolaires, ce qui a entraîné une augmentation de la participation par rapport aux collectes de fonds précédentes qui se faisaient uniquement en espèces.

‍

Dernières réflexions sur la collecte de fonds sans contact

La collecte de fonds sans contact devient rapidement une nécessité pour les organisations à but non lucratif modernes, plutôt qu'un luxe. Les donateurs privilégiant de plus en plus les méthodes de paiement numériques, disposer des bons outils peut faire la différence entre obtenir un don ou le rater.

Que vous commenciez avec les codes QR ou que vous soyez prêt à mettre en œuvre des solutions complètes de paiement par carte, la clé est de choisir une technologie qui soit à la fois conviviale pour les donateurs et rentable.

La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy offre une solution complète de dons sans contact - des codes QR à une application de paiement mobile qui transforme n'importe quel iPhone en point de collecte de dons. Grâce à la prise en charge des principaux portefeuilles numériques et au traitement instantané des paiements, vous pouvez collecter des dons n'importe où tout en conservant 100 % de vos contributions.

‍

FAQ sur les dons sans contact

Que se passe-t-il en cas de perte de connectivité internet lors d'une collecte de fonds sans contact ? Les appareils de paiement sans contact modernes stockent les données de transaction hors ligne et les synchronisent dès que la connexion est rétablie, ce qui garantit que les dons sans contact ne sont pas perdus pendant les pannes temporaires. Pour les événements critiques de collecte de fonds, les organisations devraient disposer d'un hotspot mobile de secours afin de minimiser les interruptions et de maintenir des opérations fluides.

Comment les systèmes sans contact gèrent-ils les dons récurrents par rapport aux dons uniques ? Les plateformes de paiement numérique traitent séparément les dons récurrents et les dons uniques. Les donateurs reçoivent des messages de confirmation en fonction de leur choix, et les organisations peuvent suivre les deux types de dons dans les formulaires et les rapports, ce qui facilite la gestion des donateurs.

Les donateurs peuvent-ils recevoir des reçus fiscaux immédiats grâce à des systèmes sans contact ? La plupart des systèmes sans contact génèrent automatiquement des reçus fiscaux et les envoient par courrier électronique quelques instants après la fin des paiements sécurisés. Les organisations peuvent personnaliser ces reçus pour y inclure leur numéro d'identification fiscale, leur marque et des détails spécifiques au projet, tout en restant en conformité avec les réglementations de l'IRS.