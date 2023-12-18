Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
18 décembre 2023
|
4 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

L'Université d'Ottawa, l'un des premiers clients de Zeffy, a beaucoup à dire sur nous.

Montant collecté
$200,000
Montant épargné
$10,000
Rédigé par
David Purkis
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de l'Université d'Ottawa

Le service de la Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa aide à promouvoir et à obtenir un soutien financier pour les bourses d'études, les initiatives de recherche et les projets d'infrastructure. Ses campagnes de financement stratégiques jouent un rôle important dans la gestion efficace de l'Université d'Ottawa (UOttawa).

Le département de la campagne annuelle de l'Université d'Ottawa utilise Zeffy depuis 2021 pour sa campagne GivingTuesday.

Depuis lors, ils ont collecté plus de 200 000 dollars par le biais de plus de 30 campagnes, notamment des campagnes de pair à pair, des campagnes de dons et des formulaires de dons.

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

La campagne annuelle de l'Université d'Ottawa recueille 2,5 millions de dollars chaque année et s'est récemment engagée à augmenter ces recettes de 10 % par an (250 000 dollars) jusqu'à ce qu'elles atteignent 4 millions de dollars en 2025 dans le cadre de sa campagne Re-imagine.

Cet objectif ambitieux rend encore plus important pour l'Université d'Ottawa de s'assurer que toutes les contributions ont un impact durable sur la mission de l'Université et sur sa communauté.

La solution 100% gratuite

L'Université d'Ottawa a commencé à utiliser Zeffy comme plateforme de crowdfunding pour l'aider à collecter des fonds sur les médias sociaux. Avant Zeffy, elle utilisait principalement Eventbrite pour ses activités de collecte de fonds . Mais comme les activités de collecte de fonds de l'Université d'Ottawa impliquent généralement une sollicitation de masse plutôt que des événements individuels, Eventbrite n'était pas le choix idéal pour eux. De plus, ils ont récemment découvert que Zeffy offrait une solution de billetterie et de gestion d'événements.

"Nous sommes heureux de découvrir que Zeffy offre un volet événementiel, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'utiliser Zeffy pour nos prochains événements dans un avenir proche. Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Résultats

Pour l'instant, l'Université d'Ottawa utilise Zeffy principalement pour des initiatives de collecte de fonds, telles que les suivantes

1. Les dons de classe, où les anciens élèves sont invités à contribuer à une bourse d'études ou à un fonds lié à leur domaine d'activité.

2. Campagnes "En souvenir de" pour honorer et commémorer les anciens élèves, les étudiants et les employés.

L'Université d'Ottawa utilise également Zeffy comme une plateforme précieuse pour sensibiliser le public à des campagnes importantes comme " MS in Motion " et pour soutenir des projets étudiants comme " uORocketry ", où les étudiants collaborent à la construction de fusées de grande puissance dans le cadre du programme CAN-RGX.

"Zeffy nous permet d'engager efficacement notre communauté et de soutenir divers efforts de collecte de fonds, en particulier sur les médias sociaux ou les courriels de masse."
Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa
Faire un don pour soutenir l'Université d'Ottawa

Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

