L'Université d'Ottawa, l'un des premiers clients de Zeffy, a beaucoup à dire sur nous.

Mission de l'Université d'Ottawa

Le service de la Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa aide à promouvoir et à obtenir un soutien financier pour les bourses d'études, les initiatives de recherche et les projets d'infrastructure. Ses campagnes de financement stratégiques jouent un rôle important dans la gestion efficace de l'Université d'Ottawa (UOttawa).

Le département de la campagne annuelle de l'Université d'Ottawa utilise Zeffy depuis 2021 pour sa campagne GivingTuesday.

Depuis lors, ils ont collecté plus de 200 000 dollars par le biais de plus de 30 campagnes, notamment des campagnes de pair à pair, des campagnes de dons et des formulaires de dons.