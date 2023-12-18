L'Université d'Ottawa, l'un des premiers clients de Zeffy, a beaucoup à dire sur nous.

Le service de la Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa aide à promouvoir et à obtenir un soutien financier pour les bourses d'études, les initiatives de recherche et les projets d'infrastructure. Ses campagnes de financement stratégiques jouent un rôle important dans la gestion efficace de l'Université d'Ottawa (UOttawa).
Le département de la campagne annuelle de l'Université d'Ottawa utilise Zeffy depuis 2021 pour sa campagne GivingTuesday.
Depuis lors, ils ont collecté plus de 200 000 dollars par le biais de plus de 30 campagnes, notamment des campagnes de pair à pair, des campagnes de dons et des formulaires de dons.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
La campagne annuelle de l'Université d'Ottawa recueille 2,5 millions de dollars chaque année et s'est récemment engagée à augmenter ces recettes de 10 % par an (250 000 dollars) jusqu'à ce qu'elles atteignent 4 millions de dollars en 2025 dans le cadre de sa campagne Re-imagine.
Cet objectif ambitieux rend encore plus important pour l'Université d'Ottawa de s'assurer que toutes les contributions ont un impact durable sur la mission de l'Université et sur sa communauté.
La solution 100% gratuite
L'Université d'Ottawa a commencé à utiliser Zeffy comme plateforme de crowdfunding pour l'aider à collecter des fonds sur les médias sociaux. Avant Zeffy, elle utilisait principalement Eventbrite pour ses activités de collecte de fonds . Mais comme les activités de collecte de fonds de l'Université d'Ottawa impliquent généralement une sollicitation de masse plutôt que des événements individuels, Eventbrite n'était pas le choix idéal pour eux. De plus, ils ont récemment découvert que Zeffy offrait une solution de billetterie et de gestion d'événements.
"Nous sommes heureux de découvrir que Zeffy offre un volet événementiel, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'utiliser Zeffy pour nos prochains événements dans un avenir proche. Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa
Caractéristiques utilisées
Résultats
Pour l'instant, l'Université d'Ottawa utilise Zeffy principalement pour des initiatives de collecte de fonds, telles que les suivantes
1. Les dons de classe, où les anciens élèves sont invités à contribuer à une bourse d'études ou à un fonds lié à leur domaine d'activité.
2. Campagnes "En souvenir de" pour honorer et commémorer les anciens élèves, les étudiants et les employés.
L'Université d'Ottawa utilise également Zeffy comme une plateforme précieuse pour sensibiliser le public à des campagnes importantes comme " MS in Motion " et pour soutenir des projets étudiants comme " uORocketry ", où les étudiants collaborent à la construction de fusées de grande puissance dans le cadre du programme CAN-RGX.
"Zeffy nous permet d'engager efficacement notre communauté et de soutenir divers efforts de collecte de fonds, en particulier sur les médias sociaux ou les courriels de masse."
Campagne annuelle de l'Université d'Ottawa