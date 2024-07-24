Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Toutes les autres histoires
24 juillet 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Comment Zeffy a aidé Sacred Portion à réduire ses frais de 9 350 dollars

Montant collecté
$187,000
Montant épargné
$9,350
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de l'association Sacred Portion Children's Outreach

Depuis son siège montagneux de Bozeman, dans le Montana, Sacred Portion Children's Outreach soutient la prise en charge et l'adoption d'enfants orphelins dans le monde entier. Elle aide les mères biologiques locales qui espèrent trouver la bonne famille pour leur bébé, en veillant à ce que le processus d'adoption se déroule le mieux possible. Sacred Portion apporte également son soutien aux enfants vulnérables vivant dans un foyer aux Philippines. Pendant que ces enfants attendent leur nouveau foyer, Sacred Portion finance leur nourriture, leur éducation, leur logement et leurs besoins essentiels.

Contexte

Jan Druckenmiller, experte en développement de la petite enfance et mère adoptive, a créé Sacred Portion en 1998, après un voyage en Asie du Sud-Est. Druckenmiller a établi un partenariat avec Rehoboth Children's Home, un refuge local pour les enfants abandonnés et orphelins aux Philippines, et Sacred Portion a recueilli des parrainages et pour les enfants vivant à Rehoboth depuis lors. Brynne Spicer, coordinatrice de l'engagement communautaire, explique qu'ils pensent toujours à la situation dans son ensemble.

"En tant qu'agence d'adoption, nous sommes plus qu'un endroit où les familles trouvent leurs enfants pour toujours ; nous sommes une équipe de personnes passionnées qui s'engagent à résoudre la crise mondiale des orphelins en faisant une différence dans la vie des enfants et des familles dans le monde entier ! Brynne Spicer

Pour couvrir le coût de l'éducation quotidienne, de l'alimentation et du logement de chaque enfant, Sacred Portion a trouvé des parrains aux États-Unis prêts à envoyer 35 dollars par mois. Pendant ce temps, leurs partenaires à Rehoboth recherchent des membres de familles locales susceptibles d'adopter les enfants dont ils ont la charge. 

Parallèlement, Sacred Portion travaille avec des mères biologiques du Montana qui cherchent à placer leurs bébés dans la bonne famille adoptive, garantissant ainsi à chaque enfant des parents aimants et soigneusement sélectionnés qui les guideront pour les années à venir. 

$9,350
sauvée avec Zeffy
Coût mensuel de l'éducation quotidienne, de la nutrition et du logement de 267 enfants

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Sacred Portion se compose de quelques employés à temps plein qui travaillent d'arrache-pied pour collecter des montants impressionnants afin de construire des familles solides. Pendant des années, ils ont utilisé PayPal pour collecter les parrainages mensuels et les frais d'adoption, mais les frais supplémentaires facturés par PayPal détournaient l'argent vital des enfants et démoralisaient l'équipe. 

"Nous payions tellement de frais de PayPal que c'en était ridicule ! En tant qu'association à but non lucratif, nous travaillons si dur pour obtenir et conserver des dons, et le fait qu'un seul centime soit prélevé sur chaque don nous donne l'impression d'avoir travaillé si dur juste pour qu'on nous enlève quelque chose." Brynne Spicer

 Les frais d'adoption peuvent être élevés, et ajouter des frais de transaction à ces frais n'est pas une mince affaire. Avec PayPal, les familles adoptives devaient payer des frais supplémentaires qui auraient pu être consacrés à l'alimentation et aux soins de leur enfant pendant une période de transition souvent stressante.

"Lorsque nos familles adoptives payaient les frais d'adoption, elles devaient couvrir les frais de transaction. Ce n'est pas juste pour des gens qui essaient de faire une différence positive dans le monde ! Brynne Spicer

L'autre volet principal du travail de Sacred Portion, leur programme de parrainage d'enfants vivant dans des orphelinats, est un programme efficace où chaque dollar donné a un impact énorme. 

"The Sacred Portion Children's Outreach a perdu 75 dollars [en frais] par mois rien que pour son programme de parrainage d'enfants, ce qui aurait pu permettre de parrainer deux enfants de plus par mois en leur fournissant de la nourriture, des vêtements, une éducation, un abri et d'autres besoins essentiels". Brynne Spicer

En plus des frais, les employés de Sacred Portion ont trouvé PayPal à la fois complexe et dépourvu des fonctionnalités dont ils avaient besoin pour collecter des fonds de manière efficace. Et lorsqu'ils ont eu besoin d'aide pour comprendre la plateforme, M. Spicer a eu du mal à joindre quelqu'un au téléphone pour les aider.

La solution 100% gratuite

Sacred Portion voulait envoyer à Reheboth tous les fruits de leurs efforts de collecte de fonds, et ils voulaient voir leurs efforts récompensés jusqu'au bout. Mme Spicer a donc sacrifié de précieuses heures à étudier les avantages et les inconvénients des différentes plateformes de collecte de fonds. Elle était ravie de trouver Zeffy, mais elle ne se rendait pas compte à quel point ce service allait devenir indispensable au travail de Sacred Portion.

Résultats

Grâce à la gratuité de Zeffy, Sacred Portion a pu s'occuper de plus d'enfants dès le premier jour. Mais Mme Spicer a apprécié le fait que Zeffy soit plus qu'une simple plateforme de collecte de fonds. Grâce à Zeffy, elle peut personnaliser ses demandes de financement en montrant aux donateurs exactement qui ils soutiennent. Elle a également été immédiatement impressionnée par la flexibilité de Zeffy et par son ensemble de fonctionnalités. 

"Plus de frais, plus facile à gérer, plus de fonctionnalités, et nous avons adoré pouvoir envoyer un formulaire amusant et personnalisé à nos donateurs qui aiment connaître l'histoire derrière ce que nous faisons, ce qui est facilement accessible par le biais des formulaires de don." Brynne Spicer

Sacred Portion utilise les formulaires de dons personnalisables de Zeffy pour les demandes directes, ils vendent des produits via les capacités de commerce électronique de la plateforme et organisent des campagnes de pair à pair sur la plateforme. Zeffy personnalise chaque étape du processus de collecte de fonds pour les donateurs et offre un soutien individuel à l'équipe de Sacred Portion, de sorte que la collecte de fonds est à la fois gratuite et moins chronophage. Cela a changé leur mode de fonctionnement.

Faites un don pour soutenir l'action sociale de Sacred Portion Children's Outreach

ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
