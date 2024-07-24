Comment Zeffy a aidé Sacred Portion à réduire ses frais de 9 350 dollars

Mission de l'association Sacred Portion Children's Outreach

Depuis son siège montagneux de Bozeman, dans le Montana, Sacred Portion Children's Outreach soutient la prise en charge et l'adoption d'enfants orphelins dans le monde entier. Elle aide les mères biologiques locales qui espèrent trouver la bonne famille pour leur bébé, en veillant à ce que le processus d'adoption se déroule le mieux possible. Sacred Portion apporte également son soutien aux enfants vulnérables vivant dans un foyer aux Philippines. Pendant que ces enfants attendent leur nouveau foyer, Sacred Portion finance leur nourriture, leur éducation, leur logement et leurs besoins essentiels.

Contexte

Jan Druckenmiller, experte en développement de la petite enfance et mère adoptive, a créé Sacred Portion en 1998, après un voyage en Asie du Sud-Est. Druckenmiller a établi un partenariat avec Rehoboth Children's Home, un refuge local pour les enfants abandonnés et orphelins aux Philippines, et Sacred Portion a recueilli des parrainages et pour les enfants vivant à Rehoboth depuis lors. Brynne Spicer, coordinatrice de l'engagement communautaire, explique qu'ils pensent toujours à la situation dans son ensemble.

"En tant qu'agence d'adoption, nous sommes plus qu'un endroit où les familles trouvent leurs enfants pour toujours ; nous sommes une équipe de personnes passionnées qui s'engagent à résoudre la crise mondiale des orphelins en faisant une différence dans la vie des enfants et des familles dans le monde entier ! Brynne Spicer

Pour couvrir le coût de l'éducation quotidienne, de l'alimentation et du logement de chaque enfant, Sacred Portion a trouvé des parrains aux États-Unis prêts à envoyer 35 dollars par mois. Pendant ce temps, leurs partenaires à Rehoboth recherchent des membres de familles locales susceptibles d'adopter les enfants dont ils ont la charge.

Parallèlement, Sacred Portion travaille avec des mères biologiques du Montana qui cherchent à placer leurs bébés dans la bonne famille adoptive, garantissant ainsi à chaque enfant des parents aimants et soigneusement sélectionnés qui les guideront pour les années à venir.