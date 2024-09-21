Les organisations à but non lucratif se nourrissent de liens - chaque donateur, bénévole et bénéficiaire représente un maillon essentiel de la chaîne de votre mission. L'e-mail marketing n'est pas une simple stratégie, c'est votre ligne directe avec ces soutiens essentiels.
Avec un certain nombre d'options logicielles, il peut sembler difficile de trouver le bon logiciel. C'est là que nous intervenons. Nous avons fait le tri pour vous présenter les 14 meilleurs outils d'email marketing conçus pour les organisations à but non lucratif en 2024.
Que vous souhaitiez stimuler la collecte de fonds, entretenir des relations ou amplifier votre message, ce guide vous aidera à choisir la plateforme idéale pour engager et toucher vos sympathisants.
Les logiciels de marketing par courriel changent la donne pour les organisations à but non lucratif, car ils constituent un moyen rentable de mobiliser les sympathisants et de renforcer l'impact de la mission. Voici pourquoi il est essentiel :
En tirant parti d'un logiciel de marketing par courriel, les organisations à but non lucratif peuvent établir des relations plus solides, rationaliser leurs opérations et, en fin de compte, avoir un impact plus important sur leurs communautés.
Zeffy est une plateforme de collecte de fonds complète et 100 % gratuite qui intègre des fonctionnalités de marketing par courriel avec des capacités de personnalisation, d'automatisation et de ciblage.
Grâce à notre système intégré de gestion des donateurs, vous pouvez segmenter et filtrer vos contacts pour créer des listes d'e-mails personnalisées et des campagnes ciblées. Vous avez accès à des informations telles que les taux de clics, les taux d'ouverture et les désabonnements.
100% gratuit
Salesforce Marketing Cloud est une plateforme de marketing numérique tout-en-un qui offre de solides capacités de marketing par e-mail. Grâce à ses modèles simples à utiliser et à ses éléments interactifs personnalisés, vous pouvez créer des e-mails sans effort. Adaptez le contenu à chaque destinataire en tenant compte de ses préférences et de ses commentaires.
Optimisez les indicateurs clés tels que le temps d'envoi, les taux d'ouverture et les taux de clics grâce à une fonctionnalité d'IA spécialement conçue à cet effet.
Bien que Salesforce pour les organisations à but non lucratif offre dix licences gratuites si elles sont acceptées dans le programme Power of Us, il s'agit toujours d'une option coûteuse. Une fois les licences gratuites utilisées, vous devrez payer
MailerLite possède de solides fonctionnalités de marketing par courriel, notamment des pages de renvoi, des modèles préconçus, des formulaires d'inscription et un outil de création de courriels par glisser-déposer. Sa particularité est qu'il vous permet de segmenter les listes d'emails en fonction d'un large éventail de critères basés sur l'engagement antérieur, l'âge, la localisation, la participation à un événement, et plus encore.
Vous pouvez regrouper vos abonnés en fonction de leurs interactions et mettre en place des séquences d'e-mails automatisées pour rationaliser les efforts de sensibilisation.
Outre la version gratuite qui permet d'envoyer jusqu'à 3 000 courriels par mois, il existe trois formules payantes :
Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 30 %.
Mailchimp permet d'envoyer aux sympathisants le bon message au bon moment, sans aucune intervention manuelle. Il comprend plus de 50 déclencheurs basés sur le comportement pour personnaliser et automatiser vos campagnes d'emailing.
Intuit Assist AI de Mailchimp vous permet de créer des emails entièrement construits - tout ce que vous avez à faire est de les réviser, de les éditer et de les publier. Grâce à une carte des clics, obtenez une démonstration visuelle de la façon dont les utilisateurs interagissent avec les liens dans vos campagnes.
Mailchimp propose un plan gratuit pour un maximum de 1 000 courriels, et des plans payants à partir de :
Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 %.
HubSpot offre un ensemble complet de fonctionnalités adaptées aux grandes organisations. Grâce à la fonctionnalité CRM intégrée, vous pouvez utiliser les détails des donateurs tels que le nom du contact, l'étape du cycle de vie, et plus encore, pour créer le contenu d'email le plus pertinent.
Utilisez l'automatisation pour déclencher des actions de suivi spécifiques basées sur l'engagement, telles que les clics sur les liens, les taux d'ouverture, etc. HubSpot prend en charge des intégrations étendues, permettant aux organisations d'unifier leurs efforts de marketing sur différentes plateformes.
HubSpot offre une réduction de 40% pour les organisations à but non lucratif sur le plan Marketing Hub.
Constant Contact est le service de marketing par courriel le plus ancien et le plus réactif. Il offre l'un des taux de délivrabilité les plus élevés, ce qui garantit que votre message arrive à bon port.
La plateforme de marketing par courriel est également utile pour la promotion d'événements et vous permet d'envoyer des invitations aux supporters par courriel et de créer des pages d'atterrissage personnalisées pour vos événements.
Constant Contact propose une version d'essai gratuite de 30 jours, et les formules payantes sont les suivantes :
Constant Contact offre une réduction de 20 à 30 % sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif, en fonction de leur ancienneté.
Campaign Monitor est connu pour son tableau de bord analytique robuste, qui vous donne une vue d'ensemble de la performance globale de vos e-mails, y compris les taux d'ouverture, d'acquisition et d'engagement par campagne. Vous avez accès à des résultats en temps réel pour vous aider à améliorer votre stratégie et à augmenter le retour sur investissement de vos e-mails.
Avec Campaign Monitor, vous obtenez avant l'envoi des vues sur la délivrabilité de la campagne grâce à des tests de spam et à des aperçus sur l'ensemble des fournisseurs de services de messagerie et des appareils.
Campaign Monitor propose un plan gratuit limité et des plans payants :
Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 15 % sur les plans payants.
AWeber est une plateforme de marketing par courriel conviviale, dont la navigation est simple, même pour les utilisateurs inexpérimentés. Vous pouvez glisser-déposer différents éléments, tels que des images, des boutons, des textes et des liens, dans votre modèle d'e-mail, ce qui vous permet de gagner du temps.
Grâce à sa fonction de raccourci clavier, vous pouvez créer efficacement votre message en moins de clics. L'outil dispose d'une fonction de vérification des liens qui vous empêche d'envoyer des liens hypertextes cassés ou obsolètes. L'éditeur mobile d'AWeber vous permet de créer, de mettre à jour et de vérifier vos e-mails en déplacement.
Le plan gratuit compte 500 abonnés et 3 000 courriels, et les plans payants sont les suivants :
Les organisations à but non lucratif répondant à la norme 501(c)(3) peuvent bénéficier d'une réduction de 25 %.
ActiveCampaign est connu pour sa fonctionnalité d'automatisation avancée, car vous pouvez facilement créer un flux de travail personnalisé ou, si vous manquez de temps, choisir parmi plus de 900 modèles d'automatisation. Ceux-ci incluent une série de bienvenue pour présenter votre travail à de nouveaux donateurs, des campagnes de goutte-à-goutte pour entretenir les relations avec les donateurs, des suivis et des rappels pour des événements, et bien d'autres choses encore.
L'outil de marketing par courriel est doté de fonctions de contenu prédictif et conditionnel. Ces fonctionnalités utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour recommander à chaque contact le contenu d'e-mail le mieux adapté, ce qui stimule l'engagement et les conversions.
Essai gratuit pendant 14 jours et plans payants à partir de :
ActiveCampaign offre 20 % de réduction aux organisations à but non lucratif
GetResponse dispose d'une fonctionnalité de test A/B remarquable qui ne ressemble à aucune autre, vous permettant de tester n'importe quel aspect de vos courriels. Alors que de nombreux outils de marketing par courriel limitent vos tests à la ligne d'objet et aux CTA, GetResponse se distingue en vous permettant de créer différentes variantes de la même campagne. Vous pouvez évaluer différentes mises en page ou visuels pour augmenter les taux d'ouverture et de clics.
Essai gratuit de 30 jours avec des plans tarifaires à partir de :
Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % grâce à TechSoup.
Anciennement connu sous le nom de Sendinblue, Brevo est une solution pratique pour les organisations qui cherchent à stimuler leur communication avec un investissement initial minimal. Il est doté d'une interface claire et conviviale qui facilite la création de séquences pour les courriels et les SMS.
Vous pouvez programmer des messages pour une heure spécifique ou laisser Brevo les envoyer automatiquement à la date et à l'heure optimales pour chaque destinataire.
Un plan gratuit avec 300 emails/jour et des plans payants à partir de :
Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 15 %.
Flodesk possède une grande collection de modèles conçus par des professionnels. Ceux-ci sont idéaux pour les organisations à but non lucratif qui ne disposent pas de ressources dédiées à la conception, car ils vous permettent de créer en quelques secondes des courriels visuellement attrayants et à l'image de votre marque.
Flodesk offre une personnalisation accrue dans vos campagnes d'emailing, donnant à vos destinataires l'impression que vous leur parlez directement. Il s'intègre à d'autres outils technologiques à but non lucratif et à des canaux de médias sociaux tels que Zapier, Facebook et Instagram, rationalisant ainsi vos efforts de marketing par courriel.
Flodesk propose un plan gratuit de 30 jours avec un nombre illimité d'abonnés. Le plan payant offre un tarif forfaitaire pour un nombre illimité de contacts :
Benchmark Email propose des modèles d'autorépondeurs prédéfinis et vous permet même de créer les vôtres. Il décompose la mise en œuvre de l'autorépondeur en étapes gérables pour créer rapidement des séquences d'emails complexes, libérant ainsi du temps pour se concentrer sur des tâches opérationnelles de haut niveau.
Vous pouvez configurer des courriels de bienvenue, des séquences d'accusés de réception de dons et bien d'autres choses encore pour mieux impliquer vos sympathisants.
Un plan gratuit est disponible pour 500 contacts et 3 500 courriels mensuels, tandis que les plans payants commencent à.. :
Benchmark Email offre une réduction de 25% aux organisations à but non lucratif enregistrées.
Emma offre une plateforme d'email marketing polyvalente avec un large éventail d'options de mise en page et d'édition. Sa fonction de conception réactive garantit que les e-mails et les formulaires d'inscription s'affichent correctement sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.
L'outil de cohérence de la marque d'Emma vous permet de créer des modèles avec des styles verrouillés pour les polices, les titres et les couleurs. Ces modèles peuvent être partagés au sein de votre organisation, permettant aux membres de l'équipe de personnaliser le contenu tout en adhérant à l'identité visuelle de votre association.
Emma n'a pas de plan gratuit, mais ses plans payants sont les suivants :
La segmentation des listes est essentielle pour des campagnes d'e-mailing ciblées et efficaces. Elle vous permet de :
Une segmentation efficace permet de concilier spécificité et praticité. Un trop grand nombre de segments peut entraîner une fragmentation de l'audience, tandis qu'un nombre insuffisant peut donner lieu à des messages génériques. Visez des segments qui ont un impact significatif sur votre stratégie de communication.
Une plateforme de messagerie électronique avec des flux de travail automatisés apporte de l'efficacité à vos opérations. Elle vous permet d'envoyer des messages ciblés à des donateurs potentiels en fonction d'actions ou de déclencheurs spécifiques, tels que des courriels de bienvenue pour les nouveaux abonnés, sans intervention manuelle.
En diffusant automatiquement un contenu pertinent et opportun, les organisations à but non lucratif peuvent maintenir l'engagement des donateurs tout en économisant du temps et des ressources. Vous avez un contrôle total sur la fréquence et le calendrier des courriels, ce qui garantit une communication efficace sans submerger les destinataires.
Voici d'autres exemples de flux de travail automatisés que vous devriez rechercher dans un logiciel de messagerie électronique :
Lorsque vous choisissez un logiciel de marketing par courriel, recherchez une plateforme qui offre une bibliothèque variée de modèles personnalisables et spécifiques aux organisations à but non lucratif. Ceux-ci doivent être adaptés aux mobiles pour garantir un affichage optimal sur tous les appareils.
Un éditeur intuitif de type "glisser-déposer" est essentiel pour faciliter la personnalisation et vous permettre d'adapter rapidement les modèles à l'image de votre association. La possibilité d'enregistrer et de réutiliser des modèles personnalisés peut considérablement rationaliser votre processus de création d'e-mails. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps et garantissent des e-mails d'aspect professionnel qui maintiennent la cohérence de la marque dans toutes vos campagnes.
Il est essentiel de mesurer les résultats de vos campagnes d'e-mailing pour prendre des décisions éclairées en matière de marketing.
Lorsque vous choisissez un outil de marketing par courriel, donnez la priorité aux plateformes dotées d'un tableau de bord analytique complet et facile à comprendre. Votre logiciel doit vous permettre de suivre des indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics, les rapports sur les spams et les taux de rebond.
Recherchez un logiciel qui intègre également des fonctionnalités de test A/B, vous permettant de comparer différentes versions d'e-mails. Cette approche du marketing par courriel fondée sur les données vous permet d'améliorer continuellement vos campagnes afin de vous assurer que les messages trouvent un écho auprès de vos donateurs cibles.
Des taux de délivrabilité élevés sont essentiels pour garantir que vos courriels atteignent les boîtes de réception des sympathisants et ne se perdent pas dans les dossiers de courrier indésirable.
Privilégiez les logiciels qui offrent des protocoles d'authentification du courrier électronique robustes tels que SPF, DKIM et DMARC. Recherchez des plateformes dotées d'outils intégrés de gestion de la réputation et de fonctions de nettoyage des listes pour supprimer les adresses non valides.
Les capacités de test du spam peuvent vous aider à identifier les problèmes potentiels avant l'envoi. Les logiciels qui fournissent des lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière de création de contenu peuvent encore améliorer votre capacité de diffusion. Ces fonctionnalités se conjuguent pour protéger votre réputation d'expéditeur et maximiser les chances que vos messages soient vus par le public auquel ils sont destinés.
Choisissez un outil qui s'intègre de manière transparente à votre système technologique existant. Une intégration clé est celle avec votre CRM, qui permet une gestion complète des données des donateurs et une segmentation avancée.
Les connexions avec les plateformes de dons permettent un suivi automatisé, tandis que l'intégration avec les logiciels de gestion d'événements rationalise les communications autour de vos activités. Recherchez des plateformes qui se connectent également aux médias sociaux et aux outils d'analyse pour un engagement multicanal et un suivi approfondi des performances.
Des intégrations efficaces améliorent le flux de données entre vos systèmes, offrant une vue d'ensemble des interactions avec les supporters et permettant des campagnes d'e-mailing plus ciblées.
Le choix de la bonne plateforme d'email marketing peut considérablement améliorer la stratégie de communication de votre association. Privilégiez les solutions qui offrent une segmentation solide, des modèles d'e-mails conviviaux et des taux de délivrabilité élevés.
N'oubliez pas que le marketing par courriel n'est qu'un élément de votre stratégie globale d'engagement. Pensez à la façon dont il s'intègre à vos autres systèmes, en particulier à vos outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds.
Zeffy propose une solution 100% complète qui combine ces fonctionnalités. Avec notre logiciel de gestion des donateurs, vous pouvez envoyer des emails à votre communauté gratuitement.
