Les organisations à but non lucratif se nourrissent de liens - chaque donateur, bénévole et bénéficiaire représente un maillon essentiel de la chaîne de votre mission. L'e-mail marketing n'est pas une simple stratégie, c'est votre ligne directe avec ces soutiens essentiels.

Avec un certain nombre d'options logicielles, il peut sembler difficile de trouver le bon logiciel. C'est là que nous intervenons. Nous avons fait le tri pour vous présenter les 14 meilleurs outils d'email marketing conçus pour les organisations à but non lucratif en 2024.

Que vous souhaitiez stimuler la collecte de fonds, entretenir des relations ou amplifier votre message, ce guide vous aidera à choisir la plateforme idéale pour engager et toucher vos sympathisants.

14 meilleurs outils de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser un logiciel de marketing par courriel ?

Les logiciels de marketing par courriel changent la donne pour les organisations à but non lucratif, car ils constituent un moyen rentable de mobiliser les sympathisants et de renforcer l'impact de la mission. Voici pourquoi il est essentiel :

Communication personnalisée : Segmentez votre public et adaptez vos messages à des groupes de donateurs spécifiques, augmentant ainsi la pertinence et l'engagement.

: Segmentez votre public et adaptez vos messages à des groupes de donateurs spécifiques, augmentant ainsi la pertinence et l'engagement. Automatisation : Gagnez du temps grâce à des flux de travail automatisés pour les séries de bienvenue, les remerciements pour les dons et les rappels d'événements.

: Gagnez du temps grâce à des flux de travail automatisés pour les séries de bienvenue, les remerciements pour les dons et les rappels d'événements. Des décisions fondées sur des données : Obtenez des informations sur les taux d'ouverture, les clics et les conversions afin d'affiner votre stratégie.

: Obtenez des informations sur les taux d'ouverture, les clics et les conversions afin d'affiner votre stratégie. Rentabilité : Atteindre un large public pour une fraction du coût des méthodes de marketing traditionnelles

: Atteindre un large public pour une fraction du coût des méthodes de marketing traditionnelles Augmentation des dons : Envoyez des appels ciblés et présentez des exemples d'impact pour encourager les dons.

: Envoyez des appels ciblés et présentez des exemples d'impact pour encourager les dons. Engagement des bénévoles : Maintenir les bénévoles informés et engagés grâce à des mises à jour régulières et des opportunités.

: Maintenir les bénévoles informés et engagés grâce à des mises à jour régulières et des opportunités. Cohérence de la marque: Conservez un aspect professionnel grâce à des modèles personnalisables qui s'alignent sur l'image de marque de votre association.

En tirant parti d'un logiciel de marketing par courriel, les organisations à but non lucratif peuvent établir des relations plus solides, rationaliser leurs opérations et, en fin de compte, avoir un impact plus important sur leurs communautés.

Aperçu des 14 meilleures plateformes d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

meilleur logiciel d'email marketing pour les organisations à but non lucratif Logiciel Recommandé pour Plans/essais/démos gratuits Frais Zeffy Une solution 100 % gratuite avec marketing par courriel intégré, collecte de fonds et gestion des donateurs pour maximiser l'engagement sans se soucier des coûts ou jongler avec plusieurs outils. 100% gratuit (toujours) 100% gratuit MailerLite Fonctionnalité de segmentation avancée vous permettant d'ajouter autant de conditions que vous le souhaitez pour créer votre liste d'adresses électroniques. Version gratuite (jusqu'à 5 utilisateurs et 3000 emails par mois) Démarrage : 35 $/mois (jusqu'à 50000 courriels)

35 $/mois (jusqu'à 50000 courriels) Professionnel : 110$/mois (jusqu'à 50000 emails)

110$/mois (jusqu'à 50000 emails) Entreprise : Sur demande Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 30 %. Mailchimp Pour les organisations à but non lucratif de petite et moyenne taille qui souhaitent créer des campagnes segmentées Plan gratuit (jusqu'à 1000 e-mails par mois) Essentiel : 9 $/mois (pour 500 contacts)

9 $/mois (pour 500 contacts) Standard : 13 $/mois (pour 500 contacts)

13 $/mois (pour 500 contacts) Premium : 136 $/mois (10000 contacts) 15% de réduction pour les associations vérifiées HubSpot Grandes entreprises à la recherche d'une solution tout-en-un pour le marketing, les ventes et les services Essai gratuit Pour les petites équipes : À partir de 15 $/mois/utilisateur

À partir de 15 $/mois/utilisateur Marketing Hub (pour les entreprises) : 890 $/mois 40% de réduction pour les organisations à but non lucratif sur Marketing Hub Constant Contact Idéal pour les organisations qui souhaitent bénéficier d'un soutien personnel en temps réel dans le cadre de leur stratégie d'envoi d'e-mails, tout en gérant l'inscription aux événements directement par le biais des e-mails. Essai gratuit de 30 jours pour 100 courriels Lite : 12 $/mois

12 $/mois Standard : 35 $/mois

35 $/mois Premium : 80 $/mois 20-30% de réduction sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif Moniteur de campagne Des outils de reporting approfondis en temps réel qui fournissent des informations sur les performances de la campagne. Plan gratuit pour 5 abonnés Lite : 12$/mois (Envoyez jusqu'à 2500 emails)

12$/mois (Envoyez jusqu'à 2500 emails) Essentiels : 29 $/mois

29 $/mois Premier : 159 $/mois Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 15 %. AWeber Facilité d'utilisation : il est facile de trouver et d'utiliser les différents outils et fonctionnalités. Gratuit jusqu'à 500 abonnés et 3000 emails Lite : 15 $/mois

15 $/mois Plus : 30 $/mois

30 $/mois Illimité : 899 $/mois Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) peuvent bénéficier d'une réduction de 25 %. Campagne active Automatisation robuste avec création de flux de travail personnalisés et modèles d'automatisation préconstruits pour gagner du temps sur l'email marketing. Essai gratuit de 14 jours Démarrage : 15 $/mois

15 $/mois Plus : 49 $/mois

49 $/mois Pro : 79 $/mois

79 $/mois Entreprise : 145 $/mois Réduction de 20 % pour les organisations à but non lucratif GetResponse Fonctionnalité de test A/B vous permettant d'évaluer différentes parties de votre campagne d'emailing Essai gratuit de 30 jours Plan de marketing par courriel : 15,56 $/mois

15,56 $/mois Automatisation du marketing : 48,33 $/mois

48,33 $/mois Marketing e-commerce : $97.49/mois Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % grâce à TechSoup. Brevo Les organisations qui recherchent des fonctionnalités avancées telles que la gestion de listes, des analyses complètes et plus encore, à un prix abordable. Plan gratuit avec une limite de 300 courriels par jour Démarrage : 9 $/mois

9 $/mois Entreprises : 18 $/mois

18 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 15 %. Flodesk Des modèles conçus par des professionnels, idéaux pour les organisations à but non lucratif qui n'ont pas de concepteur. Essai gratuit de 30 jours Marketing par courriel : 38 $/mois (forfait pour un nombre illimité d'abonnés) Benchmark Email Créer facilement des modèles d'autorépondeur personnalisés ou des modèles préconstruits Plan gratuit (jusqu'à 500 contacts et 3500 e-mails par mois) Pro : 13$/mois pour 500 contacts et 7500 emails mensuels

13$/mois pour 500 contacts et 7500 emails mensuels Entreprise : Tarification personnalisée Offre une réduction de 25 % aux organisations à but non lucratif enregistrées Emma Permettre à différentes équipes ou départements de créer des courriels personnalisés grâce à un modèle de verrouillage Démonstration du produit disponible Emma Lite : 99 $/mois avec 10000 contacts

99 $/mois avec 10000 contacts Emma Essentials : 159$/mois avec 10000 contacts

159$/mois avec 10000 contacts Emma pour les équipes : 249 $/mois avec 10000 contacts

249 $/mois avec 10000 contacts Emma Enterprise : Tarification personnalisée

*La tarification est basée sur le nombre de contacts e-mail dont vous avez besoin.

**La plupart des remises accordées aux organisations à but non lucratif ne sont disponibles que pour le plan Entreprise.

1. Zeffy : logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit avec fonctions de marketing par courriel intégrées

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds complète et 100 % gratuite qui intègre des fonctionnalités de marketing par courriel avec des capacités de personnalisation, d'automatisation et de ciblage.

Grâce à notre système intégré de gestion des donateurs, vous pouvez segmenter et filtrer vos contacts pour créer des listes d'e-mails personnalisées et des campagnes ciblées. Vous avez accès à des informations telles que les taux de clics, les taux d'ouverture et les désabonnements.

Meilleures caractéristiques

Envoi d'un nombre illimité de courriels

Envoyez des formulaires pré-remplis

Courriels de rappel automatisés

Tests par courrier électronique

Fonctionnalité intégrée de gestion des donateurs et de collecte de fonds

Frais

100% gratuit

2. Salesforce Marketing Cloud : Une plateforme de marketing numérique tout-en-un

Salesforce Marketing Cloud est une plateforme de marketing numérique tout-en-un qui offre de solides capacités de marketing par e-mail. Grâce à ses modèles simples à utiliser et à ses éléments interactifs personnalisés, vous pouvez créer des e-mails sans effort. Adaptez le contenu à chaque destinataire en tenant compte de ses préférences et de ses commentaires.

Optimisez les indicateurs clés tels que le temps d'envoi, les taux d'ouverture et les taux de clics grâce à une fonctionnalité d'IA spécialement conçue à cet effet.

Meilleures caractéristiques

Segmentation et personnalisation robustes

L'automatisation par l'IA

Courriels optimisés pour les mobiles

Tests A/B

Intégration avec Salesforce CRM

Frais

Bien que Salesforce pour les organisations à but non lucratif offre dix licences gratuites si elles sont acceptées dans le programme Power of Us, il s'agit toujours d'une option coûteuse. Une fois les licences gratuites utilisées, vous devrez payer

Marketing Cloud Engagement : 1 250 $/mois/org

1 250 $/mois/org Marketing Cloud Account Engagement : 1 250 $/mois/org

1 250 $/mois/org Marketing Cloud Growth Edition : 1 500 $/mois/org

3. MailerLite : le choix idéal pour une capacité de segmentation avancée

MailerLite possède de solides fonctionnalités de marketing par courriel, notamment des pages de renvoi, des modèles préconçus, des formulaires d'inscription et un outil de création de courriels par glisser-déposer. Sa particularité est qu'il vous permet de segmenter les listes d'emails en fonction d'un large éventail de critères basés sur l'engagement antérieur, l'âge, la localisation, la participation à un événement, et plus encore.

Vous pouvez regrouper vos abonnés en fonction de leurs interactions et mettre en place des séquences d'e-mails automatisées pour rationaliser les efforts de sensibilisation.

Meilleures caractéristiques

Constructeur visuel d'automatisation

Enquêtes et formulaires d'inscription personnalisables

Envoyer des campagnes ciblées

Automatiser les flux de travail

Tableau de bord des rapports

Frais

Outre la version gratuite qui permet d'envoyer jusqu'à 3 000 courriels par mois, il existe trois formules payantes :

Démarrage : 35 $/mois (jusqu'à 50 000 courriels)

35 $/mois (jusqu'à 50 000 courriels) Professionnel : 110 $/mois (jusqu'à 50 000 courriels)

110 $/mois (jusqu'à 50 000 courriels) Entreprise : Sur demande

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 30 %.

4. Mailchimp : Bon pour les petites et moyennes organisations

Mailchimp permet d'envoyer aux sympathisants le bon message au bon moment, sans aucune intervention manuelle. Il comprend plus de 50 déclencheurs basés sur le comportement pour personnaliser et automatiser vos campagnes d'emailing.

Intuit Assist AI de Mailchimp vous permet de créer des emails entièrement construits - tout ce que vous avez à faire est de les réviser, de les éditer et de les publier. Grâce à une carte des clics, obtenez une démonstration visuelle de la façon dont les utilisateurs interagissent avec les liens dans vos campagnes.

Meilleures caractéristiques

Plusieurs options de segmentation des listes

Outil de prévisualisation des courriels

Modèles d'autorépondeurs prédéfinis

Assistant IA pour la rédaction d'e-mails

Livraison selon le fuseau horaire du destinataire

Frais

Mailchimp propose un plan gratuit pour un maximum de 1 000 courriels, et des plans payants à partir de :

Essentiel : 9 $/mois (pour 500 contacts)

9 $/mois (pour 500 contacts) Standard : 13 $/mois (pour 500 contacts)

13 $/mois (pour 500 contacts) Premium : 136 $/mois (10 000 contacts)

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 %.

5. HubSpot : Adapté aux grandes organisations

HubSpot offre un ensemble complet de fonctionnalités adaptées aux grandes organisations. Grâce à la fonctionnalité CRM intégrée, vous pouvez utiliser les détails des donateurs tels que le nom du contact, l'étape du cycle de vie, et plus encore, pour créer le contenu d'email le plus pertinent.

Utilisez l'automatisation pour déclencher des actions de suivi spécifiques basées sur l'engagement, telles que les clics sur les liens, les taux d'ouverture, etc. HubSpot prend en charge des intégrations étendues, permettant aux organisations d'unifier leurs efforts de marketing sur différentes plateformes.

Meilleures caractéristiques

Des lignes d'objet et des textes d'e-mail générés par l'IA

Segmentation étendue

Des modèles prêts à l'emploi, y compris des modèles basés sur des objectifs

Automatisation du marketing omnicanal

Rapports et analyses détaillés

Frais

Pour les petites équipes : À partir de 15 $/mois/utilisateur

: À partir de 15 $/mois/utilisateur Marketing Hub (pour les entreprises): 890 $/mois

HubSpot offre une réduction de 40% pour les organisations à but non lucratif sur le plan Marketing Hub.

6. Constant Contact : Un support client idéal et une gestion des événements

Constant Contact est le service de marketing par courriel le plus ancien et le plus réactif. Il offre l'un des taux de délivrabilité les plus élevés, ce qui garantit que votre message arrive à bon port.

La plateforme de marketing par courriel est également utile pour la promotion d'événements et vous permet d'envoyer des invitations aux supporters par courriel et de créer des pages d'atterrissage personnalisées pour vos événements.

Meilleures caractéristiques

Constructeur d'e-mails par glisser-déposer

3 300+ intégrations (Zapier, Salesforce, Eventbrite)

Formulaires d'inscription et pages d'atterrissage

Carte thermique des courriels (suivi des liens les plus cliqués dans les courriels)

Gestion des listes de clients

Frais

Constant Contact propose une version d'essai gratuite de 30 jours, et les formules payantes sont les suivantes :

Lite : 12 $/mois

12 $/mois Standard : 35 $/mois

35 $/mois Premium : 80 $/mois

Constant Contact offre une réduction de 20 à 30 % sur les plans payants pour les organisations à but non lucratif, en fonction de leur ancienneté.

7. Campaign Monitor : Recommandé pour les analyses

Campaign Monitor est connu pour son tableau de bord analytique robuste, qui vous donne une vue d'ensemble de la performance globale de vos e-mails, y compris les taux d'ouverture, d'acquisition et d'engagement par campagne. Vous avez accès à des résultats en temps réel pour vous aider à améliorer votre stratégie et à augmenter le retour sur investissement de vos e-mails.

Avec Campaign Monitor, vous obtenez avant l'envoi des vues sur la délivrabilité de la campagne grâce à des tests de spam et à des aperçus sur l'ensemble des fournisseurs de services de messagerie et des appareils.

Meilleures caractéristiques

Modèles d'e-mails conçus par des professionnels

Envoi de fuseaux horaires

Outil d'examen des liens

Modèles d'e-mails réactifs

Des parcours clients personnalisés

Frais

Campaign Monitor propose un plan gratuit limité et des plans payants :

Lite : 12 $/mois (envoi de 2 500 courriels)

12 $/mois (envoi de 2 500 courriels) Essentiels : 29 $/mois (illimité)

29 $/mois (illimité) Premier : 159 $/mois (illimité)

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 15 % sur les plans payants.

8. AWeber : Outil de marketing par courriel convivial pour les débutants

AWeber est une plateforme de marketing par courriel conviviale, dont la navigation est simple, même pour les utilisateurs inexpérimentés. Vous pouvez glisser-déposer différents éléments, tels que des images, des boutons, des textes et des liens, dans votre modèle d'e-mail, ce qui vous permet de gagner du temps.

Grâce à sa fonction de raccourci clavier, vous pouvez créer efficacement votre message en moins de clics. L'outil dispose d'une fonction de vérification des liens qui vous empêche d'envoyer des liens hypertextes cassés ou obsolètes. L'éditeur mobile d'AWeber vous permet de créer, de mettre à jour et de vérifier vos e-mails en déplacement.

Meilleures caractéristiques

Assistant d'écriture AI

Tests d'e-mail sur différents appareils

Modèles de marketing par courriel préconstruits

Automatisation du courrier électronique et du comportement

Diverses intégrations avec des logiciels courants

Frais

Le plan gratuit compte 500 abonnés et 3 000 courriels, et les plans payants sont les suivants :

Lite : 12 $/mois

12 $/mois Plus : 20 $/mois

20 $/mois Illimité : 899 $/mois

Les organisations à but non lucratif répondant à la norme 501(c)(3) peuvent bénéficier d'une réduction de 25 %.

9. ActiveCampaign : Offre des options d'automatisation avancées

ActiveCampaign est connu pour sa fonctionnalité d'automatisation avancée, car vous pouvez facilement créer un flux de travail personnalisé ou, si vous manquez de temps, choisir parmi plus de 900 modèles d'automatisation. Ceux-ci incluent une série de bienvenue pour présenter votre travail à de nouveaux donateurs, des campagnes de goutte-à-goutte pour entretenir les relations avec les donateurs, des suivis et des rappels pour des événements, et bien d'autres choses encore.

L'outil de marketing par courriel est doté de fonctions de contenu prédictif et conditionnel. Ces fonctionnalités utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour recommander à chaque contact le contenu d'e-mail le mieux adapté, ce qui stimule l'engagement et les conversions.

Meilleures caractéristiques

Trier, envoyer et automatiser avec des étiquettes

Modèles prêts à l'emploi

Constructeur visuel d'automatisation avec plus de 400 modèles

Affichage conditionnel du contenu

Segmentation intelligente des listes d'adresses électroniques

Frais

Essai gratuit pendant 14 jours et plans payants à partir de :

Démarrage : 15 $/mois

15 $/mois Plus : 49 $/mois

49 $/mois Pro : 79 $/mois

79 $/mois Entreprise : 145 $/mois

ActiveCampaign offre 20 % de réduction aux organisations à but non lucratif

10. GetResponse : D'excellentes fonctions de test A/B

GetResponse dispose d'une fonctionnalité de test A/B remarquable qui ne ressemble à aucune autre, vous permettant de tester n'importe quel aspect de vos courriels. Alors que de nombreux outils de marketing par courriel limitent vos tests à la ligne d'objet et aux CTA, GetResponse se distingue en vous permettant de créer différentes variantes de la même campagne. Vous pouvez évaluer différentes mises en page ou visuels pour augmenter les taux d'ouverture et de clics.

Meilleures caractéristiques

Générateur de modèles d'emails AI

Popups et pages d'atterrissage

Automatisation puissante du courrier électronique

Marketing par SMS et entonnoir de vente

Notifications push web

Frais

Essai gratuit de 30 jours avec des plans tarifaires à partir de :

Plan de marketing par courriel : 15,56 $/mois

15,56 $/mois Automatisation du marketing : 48,33 $/mois

48,33 $/mois Marketing e-commerce : $97.49/mois

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % grâce à TechSoup.

11. Brevo : Marketing par courriel et par SMS à prix avantageux

Anciennement connu sous le nom de Sendinblue, Brevo est une solution pratique pour les organisations qui cherchent à stimuler leur communication avec un investissement initial minimal. Il est doté d'une interface claire et conviviale qui facilite la création de séquences pour les courriels et les SMS.

Vous pouvez programmer des messages pour une heure spécifique ou laisser Brevo les envoyer automatiquement à la date et à l'heure optimales pour chaque destinataire.

Meilleures caractéristiques

Segmentation et automatisation avancées

Campagnes SMS et Whatsapp

Systèmes de gestion de la relation client intégrés

Constructeur d'e-mails par glisser-déposer

Popups et pages d'atterrissage

Frais

Un plan gratuit avec 300 emails/jour et des plans payants à partir de :

Démarrage : 9 $/mois

9 $/mois Entreprises : 18 $/mois

18 $/mois Entreprise : Prix personnalisé

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 15 %.

12. Flodesk : Le meilleur pour des modèles conçus de manière professionnelle

Flodesk possède une grande collection de modèles conçus par des professionnels. Ceux-ci sont idéaux pour les organisations à but non lucratif qui ne disposent pas de ressources dédiées à la conception, car ils vous permettent de créer en quelques secondes des courriels visuellement attrayants et à l'image de votre marque.

Flodesk offre une personnalisation accrue dans vos campagnes d'emailing, donnant à vos destinataires l'impression que vous leur parlez directement. Il s'intègre à d'autres outils technologiques à but non lucratif et à des canaux de médias sociaux tels que Zapier, Facebook et Instagram, rationalisant ainsi vos efforts de marketing par courriel.

Meilleures caractéristiques

Envoi d'un nombre illimité d'e-mails, quelle que soit la liste d'abonnés

Créer des flux de travail automatisés

Segmentation de l'audience en fonction des intérêts, du comportement et des niveaux d'engagement

Suivi des performances des courriels

Créer des formulaires d'inscription

Frais

Flodesk propose un plan gratuit de 30 jours avec un nombre illimité d'abonnés. Le plan payant offre un tarif forfaitaire pour un nombre illimité de contacts :

Marketing par courriel : 38 $/mois

13. Benchmark Email : Bon pour les modèles d'autorépondeurs

Benchmark Email propose des modèles d'autorépondeurs prédéfinis et vous permet même de créer les vôtres. Il décompose la mise en œuvre de l'autorépondeur en étapes gérables pour créer rapidement des séquences d'emails complexes, libérant ainsi du temps pour se concentrer sur des tâches opérationnelles de haut niveau.

Vous pouvez configurer des courriels de bienvenue, des séquences d'accusés de réception de dons et bien d'autres choses encore pour mieux impliquer vos sympathisants.

Meilleures caractéristiques

Enquêtes et sondages

Tests A/B sur les courriels

Intégration avec des outils populaires tels que Salesforce et WordPress

Rapports et optimisation

Chat en direct, courrier électronique et assistance téléphonique dans différentes langues

Frais

Un plan gratuit est disponible pour 500 contacts et 3 500 courriels mensuels, tandis que les plans payants commencent à.. :

Pro : 13 $/mois pour 500 contacts et 7 500 courriels mensuels

13 $/mois pour 500 contacts et 7 500 courriels mensuels Entreprise : Sur contact

Benchmark Email offre une réduction de 25% aux organisations à but non lucratif enregistrées.

14. Emma : le meilleur pour la conception d'e-mails de marque

Emma offre une plateforme d'email marketing polyvalente avec un large éventail d'options de mise en page et d'édition. Sa fonction de conception réactive garantit que les e-mails et les formulaires d'inscription s'affichent correctement sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

L'outil de cohérence de la marque d'Emma vous permet de créer des modèles avec des styles verrouillés pour les polices, les titres et les couleurs. Ces modèles peuvent être partagés au sein de votre organisation, permettant aux membres de l'équipe de personnaliser le contenu tout en adhérant à l'identité visuelle de votre association.

Meilleures caractéristiques

Campagnes au goutte-à-goutte

Actions déclenchées par un événement

Mode de conception mobile

Tableau de bord complet

Automatisation et analyse

Frais

Emma n'a pas de plan gratuit, mais ses plans payants sont les suivants :

Emma Lite : 99 $/mois avec 10 000 contacts

99 $/mois avec 10 000 contacts Emma Essentials : 159 $/mois avec 10 000 contacts

159 $/mois avec 10 000 contacts Emma pour les équipes : 249 $/mois avec 10 000 contacts

249 $/mois avec 10 000 contacts Emma Enterprise : Tarification personnalisée

Que faut-il rechercher dans un outil de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif ?

Segmentation des listes

La segmentation des listes est essentielle pour des campagnes d'e-mailing ciblées et efficaces. Elle vous permet de :

Regrouper les contacts en fonction du statut du donateur, de son niveau d'engagement ou de ses centres d'intérêt

Adapter les messages à des segments spécifiques du public

Améliorer la pertinence des courriels et les taux d'engagement

Personnaliser le contenu pour les différents groupes de supporters

Optimiser les performances des campagnes grâce à des messages ciblés

Une segmentation efficace permet de concilier spécificité et praticité. Un trop grand nombre de segments peut entraîner une fragmentation de l'audience, tandis qu'un nombre insuffisant peut donner lieu à des messages génériques. Visez des segments qui ont un impact significatif sur votre stratégie de communication.

Automatisation des courriels

Une plateforme de messagerie électronique avec des flux de travail automatisés apporte de l'efficacité à vos opérations. Elle vous permet d'envoyer des messages ciblés à des donateurs potentiels en fonction d'actions ou de déclencheurs spécifiques, tels que des courriels de bienvenue pour les nouveaux abonnés, sans intervention manuelle.

En diffusant automatiquement un contenu pertinent et opportun, les organisations à but non lucratif peuvent maintenir l'engagement des donateurs tout en économisant du temps et des ressources. Vous avez un contrôle total sur la fréquence et le calendrier des courriels, ce qui garantit une communication efficace sans submerger les destinataires.

Voici d'autres exemples de flux de travail automatisés que vous devriez rechercher dans un logiciel de messagerie électronique :

Série d'appréciation des donateurs

Inscription et suivi des événements

Renouvellement de l'adhésion

Inscription et engagement des bénévoles

Modèles et éditeur par glisser-déposer

Lorsque vous choisissez un logiciel de marketing par courriel, recherchez une plateforme qui offre une bibliothèque variée de modèles personnalisables et spécifiques aux organisations à but non lucratif. Ceux-ci doivent être adaptés aux mobiles pour garantir un affichage optimal sur tous les appareils.

Un éditeur intuitif de type "glisser-déposer" est essentiel pour faciliter la personnalisation et vous permettre d'adapter rapidement les modèles à l'image de votre association. La possibilité d'enregistrer et de réutiliser des modèles personnalisés peut considérablement rationaliser votre processus de création d'e-mails. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps et garantissent des e-mails d'aspect professionnel qui maintiennent la cohérence de la marque dans toutes vos campagnes.

Tests A/B et rapports

Il est essentiel de mesurer les résultats de vos campagnes d'e-mailing pour prendre des décisions éclairées en matière de marketing.

Lorsque vous choisissez un outil de marketing par courriel, donnez la priorité aux plateformes dotées d'un tableau de bord analytique complet et facile à comprendre. Votre logiciel doit vous permettre de suivre des indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics, les rapports sur les spams et les taux de rebond.

Recherchez un logiciel qui intègre également des fonctionnalités de test A/B, vous permettant de comparer différentes versions d'e-mails. Cette approche du marketing par courriel fondée sur les données vous permet d'améliorer continuellement vos campagnes afin de vous assurer que les messages trouvent un écho auprès de vos donateurs cibles.

Délivrabilité des courriels

Des taux de délivrabilité élevés sont essentiels pour garantir que vos courriels atteignent les boîtes de réception des sympathisants et ne se perdent pas dans les dossiers de courrier indésirable.

Privilégiez les logiciels qui offrent des protocoles d'authentification du courrier électronique robustes tels que SPF, DKIM et DMARC. Recherchez des plateformes dotées d'outils intégrés de gestion de la réputation et de fonctions de nettoyage des listes pour supprimer les adresses non valides.

Les capacités de test du spam peuvent vous aider à identifier les problèmes potentiels avant l'envoi. Les logiciels qui fournissent des lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière de création de contenu peuvent encore améliorer votre capacité de diffusion. Ces fonctionnalités se conjuguent pour protéger votre réputation d'expéditeur et maximiser les chances que vos messages soient vus par le public auquel ils sont destinés.

Intégrations

Choisissez un outil qui s'intègre de manière transparente à votre système technologique existant. Une intégration clé est celle avec votre CRM, qui permet une gestion complète des données des donateurs et une segmentation avancée.

Les connexions avec les plateformes de dons permettent un suivi automatisé, tandis que l'intégration avec les logiciels de gestion d'événements rationalise les communications autour de vos activités. Recherchez des plateformes qui se connectent également aux médias sociaux et aux outils d'analyse pour un engagement multicanal et un suivi approfondi des performances.

Des intégrations efficaces améliorent le flux de données entre vos systèmes, offrant une vue d'ensemble des interactions avec les supporters et permettant des campagnes d'e-mailing plus ciblées.

Dernières réflexions sur le choix du meilleur logiciel d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

Le choix de la bonne plateforme d'email marketing peut considérablement améliorer la stratégie de communication de votre association. Privilégiez les solutions qui offrent une segmentation solide, des modèles d'e-mails conviviaux et des taux de délivrabilité élevés.

N'oubliez pas que le marketing par courriel n'est qu'un élément de votre stratégie globale d'engagement. Pensez à la façon dont il s'intègre à vos autres systèmes, en particulier à vos outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds.

Zeffy propose une solution 100% complète qui combine ces fonctionnalités. Avec notre logiciel de gestion des donateurs, vous pouvez envoyer des emails à votre communauté gratuitement.

FAQ sur les logiciels de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

Quel est le meilleur logiciel d'email marketing pour les organisations à but non lucratif ? Voici quelques-uns des meilleurs logiciels d'email marketing pour les organisations à but non lucratif : Mailchimp Brevo Campagne active Zeffy HubSpot Le meilleur logiciel d'email marketing pour les organisations à but non lucratif dépend de vos besoins, mais Zeffy se distingue par sa gratuité totale. Zeffy combine l'email marketing avec des outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds, ce qui en fait une solution complète pour les organisations à but non lucratif.

Quelles plates-formes de marketing par courriel offrent des réductions aux organisations à but non lucratif ? Plusieurs plateformes d'email marketing proposent des réductions pour les organisations à but non lucratif, mais Zeffy se distingue comme étant la seule option 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui proposent des tarifs réduits, Zeffy offre tous ses outils entièrement gratuitement, ce qui en fait une solution parfaite pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent maximiser leur impact sans se soucier des coûts. MailerLite : 30% de réduction

Mailchimp : 15% de réduction

Constant Contact : 20-30% de réduction

GetResponse : 50% de réduction via TechSoup

Comment faire croître la liste d'adresses électroniques de votre organisation à but non lucratif ? Avec une liste plus importante et plus réactive, vous pouvez rallier plus de soutien à votre cause et collecter des fonds. Voici quelques moyens de créer une liste d'adresses électroniques solide : Offrez des incitations claires telles que des livres électroniques, des guides et des billets d'entrée à des événements.

Recueillir les adresses électroniques des participants à des ateliers, des webinaires ou des événements.

Ajoutez un formulaire d'inscription pop-up attrayant au site Web de votre organisation.

Encouragez les abonnés actuels à recommander leurs amis et leur famille.

Utilisez les médias sociaux, les articles de blog et d'autres canaux pour attirer des abonnés.

Publier des annonces ciblant les visiteurs de sites web qui ne se sont pas inscrits sur les moteurs de recherche.

Collaborer avec des entreprises sponsors ou d'autres organisations à but non lucratif pour atteindre un public plus large.