Guides sur les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires et à des ressources limitées. En raison de ces limitations financières, l'accès à des solutions numériques avancées et l'acquisition de licences logicielles peuvent s'avérer difficiles. Des organisations telles que TechSoup offrent également l'accès à divers logiciels et services matériels à des tarifs réduits, en particulier pour les organisations à but non lucratif.



Les géants de la technologie comme Microsoft offrent également des réductions substantielles et des subventions sur leurs services logiciels pour soutenir les organisations à but non lucratif.

L'entreprise vise à permettre aux organisations à but non lucratif de maximiser leur impact grâce à des abonnements à prix réduit à Office 365 et à Microsoft Cloud.

Si vous envisagez de recourir à ces offres de Microsoft, cet article fournit des informations complètes sur les critères d'éligibilité, les solutions disponibles pour les organisations à but non lucratif et les avantages collectifs qu'elles offrent.

‍

Table des matières

‍



Qui peut bénéficier des remises Microsoft pour les organisations à but non lucratif ?

Éligibilité de l'organisation

Pour bénéficier des programmes de réduction de Microsoft, votre organisation doit être un organisme à but non lucratif ou une organisation non gouvernementale (ONG) au sens de la section 501(c)(3) de l'Internal Revenue Service (IRS).

Les bibliothèques publiques qui offrent des services à une communauté, un district ou une région sans faire payer leurs résidents sont également éligibles au programme Microsft pour les organisations à but non lucratif.

Les solutions à prix réduit de Microsoft peuvent également bénéficier aux musées (institutions publiques ou privées) qui conservent et présentent des objets à promouvoir :

Préservation de la culture

L'éducation

Plaisir esthétique

‍

Alignement des missions

Microsoft espère que ses offres à prix réduit aideront les organisations à but non lucratif à travailler activement pour apporter des changements dans leur communauté.

Les organisations à but non lucratif qui recherchent les solutions à prix réduit de Microsoft doivent s'engager à résoudre des problèmes sociaux, environnementaux ou humanitaires. Leurs activités peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à :

Offrir une aide aux pauvres

Promouvoir l'éducation pour les défavorisés

Améliorer le bien-être social

Préserver la culture

Préserver ou restaurer l'environnement

Défense des droits de l'homme et des droits civils

Construire une société civile

‍

Non-discrimination

Microsoft exige une politique non discriminatoire de la part des organisations qui souhaitent bénéficier de son programme de réduction. Les organisations à but non lucratif ne doivent pas exercer de discrimination à l'encontre de leurs employés ou de leurs bénéficiaires sur la base de :

Données sur l'égalité et la diversité Course Identité ou expression de genre Couleur État civil Le sexe Grossesse Origine nationale Orientation sexuelle Religion Affiliation politique L'âge Adhésion à un syndicat Handicap Statut d'ancien combattant

‍

L'organisation à but non lucratif doit inclure ses employés en termes de.. :

Embauche

Compensations

Promotion

Cessation d'activité

Retraite

Formation

Elle doit également pratiquer la non-discrimination à l'égard de ses bénéficiaires et fournir à tous les mêmes programmes et services.

‍

Licences d'utilisation et restrictions de licence

Les utilisateurs associés à votre asbl peuvent utiliser des licences gratuites ou à prix réduit sur les solutions Microsoft. Seuls les employés ou les bénévoles stratégiques de votre asbl peuvent s'inscrire au programme.

Un fournisseur de TI (technologies de l'information) tiers ou une autre entité qui assiste une organisation à but non lucratif ne peut pas effectuer l'enregistrement en son nom.

Les licences délivrées à votre association ne peuvent être utilisées qu'au sein de votre organisation. Elles ne doivent pas être utilisées pour des activités à but lucratif ou inéligibles.

Les organisations qui ne peuvent pas bénéficier des solutions Microsoft pour les organisations à but non lucratif sont les suivantes :

Organisations à but non lucratif sans statut juridique reconnu

Organisations gouvernementales, y compris les entités internationales et des Nations unies

Établissements d'enseignement formel, musées universitaires et écoles à but non lucratif

Les organismes de santé tels que les hôpitaux, les services de soins ambulatoires et les réseaux de soins de santé

Les services publics tels que les transports et les télécommunications

Institutions financières telles que les banques et les compagnies d'assurance

Chambres de commerce et associations professionnelles

Organisations sportives professionnelles et semi-professionnelles. Il comprend les instances dirigeantes du sport, les tournois nationaux ou internationaux et les Jeux olympiques.

Organisations politiques

Individus

‍



Offres Microsoft pour les organisations à but non lucratif

Microsoft propose une large gamme de logiciels de bureautique, de systèmes d'exploitation, de logiciels pour serveurs et de solutions en nuage. Les subventions et les remises sur ses offres permettent aux organisations à but non lucratif de faire avancer facilement leurs initiatives.

‍



Microsoft 365 pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent bénéficier d'un accès gratuit ou à prix réduit aux outils de collaboration et de productivité de Microsoft 365.

Il comprend des outils familiers de Microsoft Office tels que :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Les organisations à but non lucratif bénéficient également d'un accès facile à Microsoft Teams pour une communication efficace.

Ces outils permettent à votre équipe de collaborer de manière intensive et d'augmenter la productivité pour accomplir les tâches liées à la mission.

Donnez à votre équipe les moyens d'agir grâce à un abonnement Microsoft 365 Business Premium. Conçu spécifiquement pour les petites et moyennes organisations, il peut vous aider à gérer et à développer votre association en toute sécurité.

L'accès est gratuit pour 10 utilisateurs. Au-delà, les utilisateurs sont facturés 5,50 USD par utilisateur et par mois. L'abonnement comprend les clients de bureau Office, OneDrive, Teams, Exchange et SharePoint.

Vous pouvez également obtenir une version complète de Windows 11 Professionnel pour votre équipe, avec des droits de niveau inférieur pour Windows 10 Professionnel. Accédez à des subventions allant jusqu'à 50 licences par l'intermédiaire de TechSoup et à des offres à prix réduit pour des licences supplémentaires.

‍

Microsoft Azure pour les organisations à but non lucratif

La plateforme d'informatique en nuage de Microsoft, Azure, est disponible pour les organisations à but non lucratif éligibles à des tarifs réduits.

La plateforme offre une vaste gamme de services en nuage, tels que :

Machines virtuelles

Bases de données

Stockage

L'intelligence artificielle (IA) et plus encore

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de la tarification spéciale de Microsoft sur Azure, qui offre 2 000 dollars de crédits par an. Lorsque les organisations à but non lucratif transfèrent leurs licences Windows et SQL Server sur site avec Software Assurance vers Azure, elles bénéficient non seulement d'un tarif préférentiel, mais aussi de mises à jour de sécurité étendues sans frais supplémentaires.

Il vous permet d'utiliser des ressources informatiques en nuage évolutives et sécurisées.

‍

Microsoft Power Platform

La plateforme Power de Microsoft comprend Power Apps, Power Automate et Power BI. Grâce à ces outils, les organisations à but non lucratif peuvent créer des applications personnalisées et améliorer le flux de travail afin d'atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Modernisez vos opérations avec un abonnement à Power Platform et bénéficiez d'avantages tels que

Un engagement plus fort avec les parties prenantes

Modernisation des systèmes financiers

Processus organisationnels agiles

Obtenez les applications Power gratuitement pour un maximum de 10 utilisateurs et un accès à bas prix pour les utilisateurs supplémentaires à 2,50 USD par utilisateur et par mois.

Vous pouvez également visualiser des données cruciales pour des analyses avancées et améliorer la prise de décision grâce à un abonnement à Power BI. Microsoft propose un abonnement gratuit à Power BI pour vous aider à réaliser des tâches telles que :

Connexion aux sources de données

Construire des visualisations

Publication vers le service Power BI

Intégration sur les sites web

Power BI Pro est disponible à partir de 3 USD par utilisateur et par mois pour des fonctionnalités supplémentaires :

Vues à 360° en temps réel

Collaboration en matière de données

Distribution de contenu et plus encore

‍

Microsoft Dynamics 365 pour les organisations à but non lucratif

‍MicrosoftDynamics 365 est une suite commerciale intégrée qui aide les organisations à but non lucratif à gérer différents aspects opérationnels.

La suite comprend des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM), utiles pour une gestion efficace des relations avec les donateurs. Elle offre également des outils de planification des ressources de l'entreprise (ERP), qui aident les organisations à but non lucratif dans leurs efforts de collecte de fonds et dans d'autres tâches.

Microsoft propose quatre options d'abonnement différentes pour Dynamic 365 à des prix réduits :

Dynamics 365 Sales Enterprise à 23,80 USD par utilisateur/mois.

Dynamics 365 Customer Service Professional à 12,50 USD par utilisateur/mois.

Dynamics 365 Sales Professional à 16,30 USD par utilisateur/mois.

Membres de l'équipe Dynamics 365 à 2 USD par utilisateur/mois.

Pour aider les organisations à but non lucratif à utiliser les capacités de Dynamics 365, Microsoft propose un accélérateur Dynamics 365 Nonprofit Accelerator. Il offre un code et un ensemble d'applications gratuits avec :

Modèles de données préconstruits

Des processus conformes aux normes de l'industrie

Modèles adaptés aux besoins uniques des organisations à but non lucratif

‍

Microsoft Surface

‍MicrosoftSurface est une gamme d'appareils haut de gamme, comprenant des ordinateurs portables, des tablettes et des 2-en-1.

Ces appareils sont conçus avec une esthétique élégante et une technologie avancée pour des performances élevées et une grande polyvalence. Ils sont dotés des fonctions de sécurité et d'accessibilité intégrées de Microsoft.

Vous disposez d'outils et de fonctionnalités tels que des écrans tactiles, des stylos numériques et des claviers détachables, offrant une mobilité dans différents environnements de travail.

Les organisations à but non lucratif peuvent se procurer ces appareils haut de gamme auprès de Microsoft en bénéficiant d'une réduction pouvant aller jusqu'à 8 % du prix de vente au détail.

Comment les solutions Microsoft peuvent-elles aider votre organisation à but non lucratif ?

Microsoft propose une suite complète d'outils de productivité et de collaboration via Office et ses services cloud, permettant aux organisations à but non lucratif de rationaliser leurs opérations et d'amplifier leur impact. Grâce à ces solutions, les organisations peuvent :

‍

Améliorer l'efficacité opérationnelle

Les organisations à but non lucratif s'efforcent de maximiser leur efficacité opérationnelle, car elles disposent souvent de ressources limitées. Microsoft Office propose plusieurs applications qui peuvent rationaliser vos tâches quotidiennes cruciales.

Par exemple, vous pouvez utiliser Microsoft Word pour créer des documents professionnels, des demandes de subventions pour des organisations à but non lucratif et des bulletins d'information percutants.

Microsoft Excel simplifie la gestion et l'analyse des données. Grâce à diverses fonctions et formules, il permet de suivre les données et d'établir des rapports, ce qui vous aide à prendre des décisions fondées sur des données et à améliorer l'affectation des ressources.

Votre personnel et vos bénévoles peuvent utiliser des raccourcis pour gagner du temps et automatiser les tâches répétitives. Ils peuvent ainsi effectuer plus rapidement les tâches administratives fastidieuses et se concentrer sur la mission et les objectifs de votre organisation.

‍

Améliorer le partage et la collaboration

Les abonnements à Microsoft Cloud offrent des capacités de collaboration améliorées pour votre association. Vous pouvez composer, modifier et partager des documents, des présentations PowerPoint et des feuilles de calcul Excel à partir de n'importe quel appareil, où que vous soyez.

Installez ces applications sur tous les appareils de votre association. Saisissez, accédez et gérez les données stockées dans un système unifié au sein de votre association.

Microsoft Teams pour les organisations à but non lucratif permet une communication transparente grâce à la messagerie instantanée et aux vidéoconférences.

Vous pouvez également utiliser Teams comme système de stockage centralisé pour les documents et les feuilles de calcul. Il offre des fonctions de collaboration qui permettent aux membres d'une équipe de travailler simultanément sur un document. Il comprend :

Suivre les changements

Commentaires

Co-rédaction

Contrôle des versions

Ces fonctionnalités permettent de fluidifier les flux de travail et d'accélérer l'achèvement des projets.

‍

Construire un système sécurisé

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les solutions de sécurité de Microsoft pour préserver la confidentialité des données et la conformité.

Protégez les données sensibles des donateurs et les détails confidentiels des initiatives grâce à des outils de cryptage et à des fonctions de contrôle d'accès.

Protégez les données de votre organisation sur tous les appareils.

Simplifiez la configuration et gérez les appareils des employés à l'aide d'une console unique.

‍

Réduire le coût de possession des technologies

Les abonnements à Microsoft Cloud pour les organisations à but non lucratif sont attribués aux utilisateurs, et non aux appareils. Cela peut vous aider à économiser beaucoup puisque les utilisateurs peuvent travailler à partir de plusieurs appareils, ce qui réduit les coûts de licence.

Vous n'avez pas besoin de gérer un serveur interne avec des applications telles que Microsoft Exchange. La mise en place d'un VPN (réseau privé virtuel) pour le travail à distance n'est plus nécessaire, car les bénévoles et les employés peuvent accéder à leur courrier électronique, à leurs contacts et à leurs calendriers à partir de plusieurs appareils.

Un abonnement permet également de réduire les coûts d'assistance informatique pour la gestion des serveurs. Vous n'avez pas besoin de suivre les mises à jour des dernières versions des systèmes d'exploitation Windows et des applications Office 365.

Toutes les mises à jour sont incluses dans votre abonnement, ce qui permet à votre équipe d'utiliser régulièrement les nouvelles fonctionnalités et applications.

‍

Simplifier la formation du personnel et des bénévoles

L'intégration des bénévoles et la formation du nouveau personnel sont facilitées par Microsoft pour les organisations à but non lucratif. En collaboration avec TechSoup, Microsoft propose des cours à prix réduit et d'autres supports de formation pour aider l'équipe à utiliser efficacement les technologies Microsoft.

Il existe des cours spécifiques axés sur les outils, comme par exemple :

Mot pour les organisations à but non lucratif

Excel pour les organisations à but non lucratif

Applications de puissance

Power BI pour les organisations à but non lucratif et plus encore

Vous pouvez également accéder à des cours axés sur l'action, tels que

Données sur les organisations à but non lucratif et mesure de l'impact

Sécurité de base dans le nuage pour le personnel des organisations à but non lucratif 101

‍



Dernières réflexions sur Microsoft Nonprofit

Avec Microsoft, les activités des organisations à but non lucratif sont plus accessibles que jamais. L'offre de subventions et de remises sur divers outils numériques aide les associations à développer leurs activités de manière rentable.

En fournissant un accès gratuit ou à prix réduit à des outils de productivité et de collaboration tels que Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook, Word et Azure, Microsoft permet aux organisations à but non lucratif de travailler de manière plus efficace.

Si vous êtes une organisation à but non lucratif qui cherche à simplifier ses opérations numériques, il vous sera utile de bénéficier des subventions et des remises technologiques de Microsoft. Avant de vous inscrire, vérifiez les critères de Microsoft et confirmez l'éligibilité de votre organisation.

‍

FAQ sur Microsoft Nonprofit

Qu'est-ce que l'action non lucrative de Microsoft ?

Dans le cadre d'une initiative visant à soutenir les organisations à but non lucratif dans leur mission, Microsoft offre des subventions technologiques gratuites et des remises sur des solutions, notamment :

Microsoft 365

L'azur

Plate-forme d'énergie

Quincaillerie de surface

Compétences numériques

‍

Microsoft fait-elle de la charité ?

Oui. Microsoft organise une campagne annuelle de dons et plusieurs événements de collecte de fonds en octobre. L'entreprise technologique offre des dons équivalents pour chaque dollar que les employés basés aux États-Unis versent à des organisations à but non lucratif éligibles.

‍

Une église peut-elle obtenir Microsoft Office gratuitement ?

Oui. Toutes les organisations à but non lucratif ayant une mission caritative et enregistrées en vertu de la section 501(c)(3) de l'Internal Service Code peuvent bénéficier des offres de Microsoft pour les organisations à but non lucratif. Les églises sont reconnues par l'IRS en vertu de cette section et peuvent bénéficier des offres.

‍

Comment convertir mon compte Microsoft en compte à but non lucratif ?

Vérifiez si votre association répond aux critères d'éligibilité énumérés sur le site web de Microsoft. Si oui, suivez les étapes suivantes pour convertir votre compte Microsoft existant en compte à but non lucratif :

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte existant à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.

Étape 2 : Vous serez invité à compléter votre profil d'organisation à but non lucratif. Saisissez les détails :

Adresse physique de l'association et code postal

Déclaration de mission

Budget de fonctionnement annuel

Détails du site web

Taille de l'association

Détails juridiques, comme le numéro d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance

Étape 3 : Vous recevrez un courriel contenant le résultat de la validation.

Étape 4 : Après vérification, vous pouvez ajouter des abonnements à but non lucratif pour commencer à utiliser les solutions numériques.