Collecter des fonds avec un budget serré ne signifie pas que vous devez faire des compromis sur la créativité ou l'impact. Il suffit de sortir des sentiers battus et de trouver des moyens peu coûteux d'impliquer vos sympathisants.

Avec un peu de créativité et de planification, ces idées aideront votre association à collecter des fonds, à établir des liens avec votre communauté et à créer un impact durable, tout en restant dans les limites de votre budget.

Dans ce blog, nous discuterons de 17 idées de collecte de fonds à faible coût qui prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un gros budget pour faire une grande différence.

‍

‍

17 idées de collecte de fonds à faible coût pour les organisations à but non lucratif

‍

1. Marathon communautaire

Un marathon communautaire est un événement au cours duquel des personnes marchent ensemble pour collecter des fonds au profit d'une cause ou d'une association caritative. Les participants marchent sur une distance déterminée et recueillent des promesses de dons de la part de leurs amis et de leur famille pour terminer le parcours.

Organiser une marche réussie :

Tracer un itinéraire de 5 km avec des postes de secours à chaque kilomètre.

Créer des niveaux d'inscription (25 $ pour un individu, 75 $ pour une famille)

Mise en place de stations d'eau avec le soutien d'entreprises locales

Offrez des t-shirts personnalisés à chaque étape de la collecte de 100 $.

‍

2. Marche/course virtuelle

Une marche/course virtuelle est une autre forme de collecte de fonds de pair à pair où les participants collectent des fonds pour une cause en marchant ou en courant individuellement et selon leur propre calendrier, plutôt que collectivement.

Au lieu de se rassembler en un seul lieu, les participants peuvent suivre leurs progrès individuellement et encourager leurs amis et leur famille à soutenir leurs efforts par le biais du parrainage.

Pour éviter toute confusion concernant les horaires ou les dons :

Créer un défi de groupe Strava où les participants peuvent suivre leurs progrès, se mesurer aux autres et publier leurs itinéraires et leurs temps.

Offrir des récompenses virtuelles telles que des certificats ou des badges numériques par le biais d'un système automatisé.

Veillez à ce que le processus d'inscription soit simple et envisagez d'utiliser une plateforme en ligne pour gérer les inscriptions.

Conseil de pro : demandez aux participants de partager leurs photos de la ligne de départ et de la ligne d'arrivée sur les médias sociaux afin d'inspirer les autres.

‍

3. Vente de pâtisseries

Une vente de pâtisseries réunit des pâtissiers bénévoles qui préparent des friandises maison à vendre pour votre cause. Ces ventes sont généralement organisées dans des lieux très fréquentés tels que les écoles, les parcs ou les centres communautaires.

Au-delà de la collecte de fonds, la vente de pâtisseries encourage la participation de la communauté, met en valeur les talents locaux et donne aux supporters l'occasion de contribuer à une cause tout en pratiquant leur hobby.

Attirer et inviter des sympathisants :

Obtenir des boulangers locaux et des membres de la communauté qu'ils fassent don de produits de boulangerie.

Organiser des ventes dans des lieux très fréquentés tels que les parcs, les écoles ou les événements communautaires.

Fixer des prix stratégiques (3 $ pour les biscuits, 5 $ pour les brownies, 15 $ pour les gâteaux).

Promouvoir la vente par le biais des médias sociaux et créer un esprit de communauté

Accepter plusieurs méthodes de paiement, y compris le paiement par tapotement pour faciliter les achats.

1JustCity est une organisation à but non lucratif qui promeut la justice sociale et s'attaque à des problèmes tels que l'insécurité alimentaire et le sans-abrisme.

1JustCity a organisé une vente de pâtisseries pour soutenir sa mission axée sur la communauté en utilisant le créateur de boutique en ligne 100 % gratuit de Zeffy. Ces ventes constituent un moyen abordable et efficace de financer des services essentiels, notamment des repas, des abris et des programmes sociaux, tout en favorisant l'engagement local.

‍

4. Lavage de voitures

Une collecte de fonds pour le lavage de voitures est un moyen pratique d'impliquer la communauté, où les bénévoles nettoient les voitures dans un endroit local comme un parking ou un centre communautaire. Fixez des prix fixes (par exemple, 15 $ pour l'extérieur, 25 $ pour le lavage complet) pour vous aider à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de votre objectif de collecte de fonds.

Cette idée peu coûteuse permet de collecter des fonds et de créer une opportunité de sensibilisation biologique.

Recueillir un maximum de petits dons :

Choisissez un endroit très fréquenté pour une visibilité maximale

Créer un formulaire de réservation en ligne permettant aux supporters de planifier à l'avance leur temps de lavage.

Encouragez les bénévoles à proposer des services supplémentaires, comme le nettoyage des pneus ou l'aspiration de l'intérieur, en échange de dons supplémentaires.

Utiliser une signalisation claire pour attirer l'attention des automobilistes.

Établir des partenariats avec des garages locaux pour obtenir des fournitures ou demander à des bénévoles de se charger de l'équipement personnel.

‍

5. Vide-grenier

Organisez un vide-grenier communautaire au cours duquel les sympathisants font don d'articles légèrement usagés que votre association pourra vendre. Les bénévoles aident à organiser, à fixer les prix et à vendre les articles donnés, tous les bénéfices allant directement à votre cause.

Vous pouvez soit collecter des articles à l'avance et demander à des bénévoles d'organiser la vente, soit inviter les membres de la communauté à louer un espace de table (20-25 $) pour vendre leurs articles et faire don d'un pourcentage de leurs ventes.

Pour que vos ventes de garage aient un impact :

Utilisez des panneaux et les médias sociaux pour annoncer la vente.

Soulignez comment les ventes ne soutiennent pas seulement votre cause, mais contribuent également à créer une économie circulaire et respectueuse de l'environnement.

Fixer des prix raisonnables pour écouler rapidement les stocks

‍

6. Vente aux enchères silencieuse

Les ventes aux enchères silencieuses permettent aux donateurs d'enchérir sur des articles et des expériences donnés par le biais d'une plateforme numérique. Les articles peuvent aller de cartes-cadeaux de restaurants à des expériences uniques, chaque enchère permettant de collecter des fonds supplémentaires pour votre cause.

Les ventes aux enchères silencieuses fonctionnent mieux lorsque

Les articles sont affichés avec des descriptions détaillées afin d'encourager les enchères élevées.

Des événements virtuels sont organisés uniquement pour eux

Des heures de début et de fin d'appel d'offres sont définies, ce qui crée un sentiment d'urgence.

‍

7. Soirée Trivia

Les organisations à but non lucratif peuvent organiser des soirées trivia au cours desquelles les participants forment des équipes, paient un droit d'entrée et s'affrontent en répondant à des questions difficiles. Tout en s'engageant les uns avec les autres pour collecter des fonds, les donateurs peuvent également présenter votre événement sur les médias sociaux et contribuer à attirer de nouveaux sympathisants à votre cause.

Organiser une soirée trivia mémorable :

Utiliser un mélange de catégories amusantes et stimulantes comme la culture pop et l'histoire.

Offrir de petits prix aux équipes gagnantes, comme des cartes-cadeaux ou des produits locaux.

Promouvoir l'événement via les médias sociaux et le courrier électronique afin d'attirer davantage de participants.

Mettre en évidence l'utilisation des fonds collectés pour attirer les inscriptions

Conseil de pro: organisez une soirée trivia combinée à une vente aux enchères silencieuse ou à une tombola pour maximiser la collecte de fonds. Les équipes paient un droit d'entrée (20 $/personne) pour participer à la compétition, tout en faisant des offres sur les articles mis aux enchères entre les tours.

‍

8. Tombola en ligne

Une tombola en ligne est la même chose qu'une tombola traditionnelle, mais avec la commodité du numérique, où les participants peuvent facilement acheter des billets électroniques. Cette approche vous permet de toucher un public plus large et de simplifier la participation des supporters, où qu'ils se trouvent, tout en collectant des fonds pour soutenir le travail de votre association.

Pour maximiser les ventes de la tombola :

Sécuriser des prix de tombola attrayants comme des chèques-cadeaux ou des gadgets populaires.

Annoncer clairement la tombola à l'aide des médias sociaux, de dépliants et de bulletins d'information électroniques.

Fixer un prix raisonnable pour le billet afin d'encourager un plus grand nombre de personnes à participer.

Veiller au respect des lois et réglementations locales en matière de tombolas

‍

9. Campagne de promesses de dons

Une campagne de promesses de dons encourage les gens à s'engager à donner une certaine somme d'argent en fonction d'un objectif ou d'un défi spécifique. Par exemple, un supporter peut promettre de donner 2 dollars pour chaque 5 miles qu'il parcourt à pied pendant une semaine.

L'association peut envoyer une note de remerciement personnalisée à la fin de la campagne, encourageant les donateurs à partager leurs réalisations sur les médias sociaux et incitant d'autres personnes à s'impliquer et à soutenir la cause.

Mener une campagne de promesses de dons réussie :

Fixez un objectif de collecte de fonds clair, avec votre mission et le montant cible.

Utiliser une plateforme simple pour suivre les promesses de dons

Encourager les participants à partager la campagne sur les médias sociaux

Offrir des récompenses aux donateurs qui vont au bout de leur engagement

Friends of Elysian Heights soutient l'école Elysian Heights Arts Magnet en finançant des programmes et des ressources vitales pour les étudiants. Ils ont mené avec succès leur campagne annuelle de dons 2024-2025 en utilisant le formulaire de don en ligne 100 % gratuit de Zeffy, garantissant que toutes les contributions bénéficient directement à leur cause.

‍

10. Penny drive

Une collecte de centimes est une activité de collecte de fonds au cours de laquelle des personnes collectent des pièces de monnaie pour soutenir une cause.

Placez des bocaux de collecte dans les commerces locaux où les gens peuvent déposer leur petite monnaie pour soutenir votre cause. Cet effort peut générer des fonds importants au fil du temps, tout en renforçant le soutien de la communauté à votre mission.

Faites connaître votre "penny drive by" :

Placer des bocaux de dons dans des lieux très fréquentés, comme les entreprises locales ou les écoles.

Encourager les écoles ou les entreprises à organiser une compétition amicale - et récompenser l'organisation qui recueille le plus de fonds.

Partager des affiches, des gribouillis et des slogans originaux dans des publireportages en ligne et hors ligne

‍

11. Concours de photos d'animaux

Créez une campagne de pair à pair où les participants créent des pages individuelles de collecte de fonds avec les photos de leurs animaux. Les amis et la famille font des dons pour voter pour leurs animaux préférés et plus une photo reçoit de votes, plus les fonds collectés sont importants.

Un concours de photos d'animaux de compagnie permet de mobiliser les sympathisants existants et d'attirer de nouveaux donateurs dans la communauté en faisant appel à leur amour des animaux.

Créer un engouement pour le concours :

Les frais d'inscription sont minimes pour chaque photo

Offrir la possibilité aux parents d'animaux de compagnie de partager leurs moments préférés avec leurs animaux à fourrure à côté de la photo.

Partager un système de suivi des votes en direct pour maintenir l'énergie à un niveau élevé

Offrir des prix liés aux animaux (jouets, nourriture, services de toilettage) aux gagnants.

Promouvoir le concours par l'intermédiaire de groupes axés sur les animaux de compagnie et d'entreprises locales.

‍

12. Vente d'artisanat

Une vente d'artisanat invite les gens à créer et à vendre des objets faits main, tels que des bijoux, des œuvres d'art ou des objets de décoration, dont les recettes sont destinées à soutenir une cause. Le caractère personnel et unique de chaque pièce attire les acheteurs, tandis que les artisans mettent leurs talents au service de la communauté et voient leur art reconnu.

Les artisans offrent des articles faits à la main pour les vendre, l'intégralité des recettes étant reversée à votre organisation à but non lucratif, ou organisent un partage des recettes dans le cadre duquel les artisans donnent 25 à 50 % de leurs ventes.

Une vente d'artisanat peut aider les organisations à but non lucratif à collecter des dons importants, car les articles faits à la main sont souvent vendus à des prix élevés, tout en faisant la promotion des petites entreprises des artisans. Atteignez un large groupe d'acheteurs en.. :

Mettre en évidence les avantages que les bénévoles peuvent tirer de leur temps et de leurs efforts

Organiser la vente sur des marchés locaux, des foires ou des événements communautaires - où les acheteurs peuvent être intéressés par des produits uniques.

Promouvoir la vente sur les médias sociaux avec des vidéos des artisans dans les coulisses.

Proposer des articles dans toutes les gammes de prix afin d'attirer un public plus large

‍

13. Dîners à thème

Un dîner à thème est un événement de collecte de fonds où l'ensemble de l'expérience est centré sur un thème spécifique en rapport avec votre public ou votre cause. Ce thème peut s'inspirer de l'histoire de l'organisation, de ses valeurs ou de ses objectifs futurs.

L'événement comprend généralement un menu soigneusement sélectionné qui reflète le thème, avec une cuisine locale ou des plats inspirés de celui-ci.

Créez une ambiance animée autour de votre événement afin de maximiser les fonds collectés :

Inclure de la musique en direct, des jeux ou des jeux-questionnaires pour maintenir l'intérêt des invités.

Invitation d'un invité de marque pour inspirer et motiver les participants

Mise aux enchères d'objets uniques provenant d'anciens élèves et d'entreprises locales

Choisir un thème qui suscite l'enthousiasme et la résonance de votre public

‍

14. Échange de livres

Un échange de livres invite les participants à échanger les livres dont ils n'ont plus besoin contre de nouveaux livres, moyennant une participation minimale. Tout en recueillant des dons modestes, les échanges de livres encouragent la réutilisation des livres et favorisent une culture de l'alphabétisation en rendant le matériel de lecture plus accessible à la communauté.

Impliquer un grand nombre de bibliophiles :

Organiser l'échange dans un lieu public, comme une bibliothèque ou un centre communautaire.

Faire de la publicité sur les médias sociaux et les panneaux d'affichage locaux

Collaborer avec les écoles, les universités et les bibliothèques locales pour la promotion des événements.

La mission de Happy Village International est d'autonomiser les communautés mal desservies en favorisant le développement durable et en créant des opportunités de croissance. L'association a organisé avec succès son échange de livres en utilisant le système de billetterie événementielle 100% gratuit de Zeffy, ce qui a facilité la gestion des inscriptions tout en permettant de concentrer tous les bénéfices sur sa mission.

‍

15. Tournoi de jeux communautaire

Organisez un tournoi de jeux de société, de jeux de cartes ou de jeux vidéo classiques réunissant des concurrents de tous âges. Les équipes paient un droit d'entrée pour participer à des jeux tels que les échecs, le Monopoly, Mario Kart ou d'autres jeux populaires.

Organiser un tournoi réussi :

Partenariat avec des magasins de jeux locaux ou des bibliothèques pour emprunter des jeux et de l'espace.

Créer des tranches pour différents groupes d'âge ou catégories de jeux

Frais de 10 à 15 dollars par personne ou 40 dollars pour une équipe de quatre personnes

Offrir des petits prix offerts par des entreprises locales

Mettre en place plusieurs stations de jeu pour que les matchs se poursuivent

Diffusion en direct des matchs sur les médias sociaux afin d'impliquer les supporters en ligne

Conseil de pro: envisagez d'organiser plusieurs mini-tournois tout au long de la journée pour accueillir plus de participants et générer des droits d'entrée supplémentaires.

‍

16. Cours de cuisine

Un cours de cuisine permet aux participants d'apprendre à préparer un plat spécifique, sous la direction d'un chef local ou d'un expert culinaire. Établissez un partenariat avec un chef local qui donne de son temps et avec un centre communautaire disposant d'un espace de cuisine. Faites payer 30 à 50 dollars par personne pour un cours de deux heures.

En tant qu'événement pratique, les ateliers de cuisine impliquent la communauté et promeuvent les chefs locaux et les cuisines autochtones, au bénéfice de l'association et de la région.

Les cours de cuisine peuvent contribuer à votre mission à peu de frais si vous.. :

S'associer avec un chef ou un expert local

Garder le groupe restreint pour offrir une expérience personnalisée

Fournir des fiches de recettes et permettre aux participants de goûter les plats.

Organiser l'événement dans une cuisine locale ou un centre communautaire

‍

17. Soirée cinéma en plein air

Une soirée de collecte de fonds pour un film en plein air rassemble la communauté pour une soirée décontractée sous les étoiles. Créez un rassemblement communautaire décontracté où les familles peuvent profiter d'un film en plein air tout en soutenant votre cause.

Récolter des fonds en organisant une soirée cinéma en plein air :

Choisissez un film familial qui s'adresse à un large public.

Vendre des billets à prix réduit pour accueillir un maximum de familles

Établir un partenariat avec une autorité locale chargée de l'espace public pour promouvoir et accueillir l'événement.

Inviter des artistes, des artisans et des boulangers locaux à vendre leurs produits pendant l'exposition et prélever une commission minime sur les recettes.

Encourager tous les partenaires et les participants à parler de l'événement sur les médias sociaux.

‍

9 conseils pour organiser une collecte de fonds réussie

Les idées de collecte de fonds à faible coût peuvent créer des avantages mutuels pour la communauté et l'organisation à but non lucratif lorsqu'elles sont planifiées en tenant compte des besoins spécifiques de chacune d'entre elles.

Définir des objectifs clairs, mesurables et limités dans le temps pour guider vos efforts de collecte de fonds. Définir des stratégies, des publics cibles, des messages clés et des calendriers pour organiser vos activités de collecte de fonds. Atteindre les donateurs par le biais de différentes plateformes, telles que les médias sociaux, les courriels, les événements et votre site web, afin d'élargir votre portée. Veillez à ce que votre formulaire de don soit facile à utiliser, adapté aux mobiles et qu'il comporte des appels à l'action clairs. Placer des boîtes à dons physiques ou numériques dans des endroits stratégiques (par exemple, lors d'événements, dans des entreprises locales) afin de collecter facilement des fonds. Tenez vos partisans informés des progrès, des étapes et des besoins grâce à des mises à jour régulières. Contacter les donateurs potentiels ou passés avec des lettres personnalisées en soulignant l'impact de leur soutien. Suivez les dons en temps réel pour évaluer l'efficacité de votre campagne et procéder aux ajustements nécessaires. Après les événements de collecte de fonds, demandez aux participants de vous faire part de leurs commentaires afin d'améliorer les campagnes futures.

‍

Étude de cas : Comment les Westerner Band Boosters ont-ils collecté 69 117 dollars grâce à Zeffy ?

Les Westerner Band Boosters, un groupe de parents, d'anciens élèves et de bénévoles, soutiennent le programme d'orchestre du lycée de Lubbock, qui aide près de 200 élèves dans un district classé au titre 1. Ils collectent des fonds pour les instruments, les uniformes et les repas par le biais d'événements tels que des concours et des tirages au sort.

Après avoir adopté la plateforme de collecte de fonds à 100 % de Zeffy, ils ont collecté la somme impressionnante de 69 117 $ et économisé 3 456 $ en frais de transaction. En utilisant les fonctions de billetterie, de commerce électronique et de tirage au sort de Zeffy, ils ont simplifié leur processus de collecte de fonds et augmenté leurs dons.

D'autres organisations à but non lucratif peuvent tirer parti de la plateforme gratuite de Zeffy pour réduire leurs coûts et augmenter leur potentiel de collecte de fonds grâce à des fonctionnalités faciles à utiliser et conçues spécifiquement pour les organisations à but non lucratif.

‍

‍

Dernières réflexions sur les idées de collecte de fonds abordables

Ces idées de collecte de fonds à faible coût aident les organisations à but non lucratif à maximiser leur impact tout en minimisant les dépenses initiales. En vous concentrant sur les événements communautaires et les outils numériques, vous pouvez atteindre davantage de sympathisants sans grever votre budget.

Le processus est simple : organiser un événement communautaire, collaborer avec une entreprise locale, inviter un artiste local, demander un droit d'entrée minime et encourager les participants à partager leur enthousiasme sur les médias sociaux.

Après la fin de votre campagne, vous pouvez également demander aux participants de faire des dons mensuels ou annuels, transformant ainsi les supporters assidus en donateurs récurrents.

Organisez votre prochaine collecte de fonds à faible coût sur la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy et conservez 100 % des fonds collectés, sans frais de plateforme ou de transaction.

‍

FAQ sur les idées de collecte de fonds à faible coût

Quel est le meilleur moment pour collecter des fonds ? La meilleure période pour collecter des fonds se situe généralement en novembre et décembre, lorsque les gens sont plus enclins à donner en raison d'événements tels que le Mardi de la générosité (le mardi suivant Thanksgiving) et la ruée vers les dons de fin d'année. Commencez par promouvoir le mardi de la générosité dès le début, en racontant des histoires percutantes sur la façon dont les dons font la différence et en offrant des dons équivalents pour encourager les gens à faire davantage de dons.

Quel est le moyen le plus rentable de collecter des fonds ? La meilleure collecte de fonds est celle qui permet de maintenir les coûts à un niveau bas tout en attirant un grand nombre de personnes. Exploitez les ressources existantes - bénévoles, dons de marchandises ou outils en ligne gratuits - pour minimiser les dépenses. L'utilisation de la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy peut vous aider à économiser sur les coûts de la campagne.