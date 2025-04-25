Exploiter les avantages des dons en ligne est essentiel pour les organisations à but non lucratif d'aujourd'hui, mais comment accepter ces fonds ? Un processeur de paiement fiable est un élément essentiel qui permet de relier de manière transparente la générosité de vos donateurs à la mission de votre organisation.

La vérification des données des cartes de crédit, le traitement des paiements et la finalisation des contributions deviennent des défis sans passer par des passerelles de paiement fiables. Vous trouverez ci-dessous des informations fiables et des comparaisons pour sélectionner la meilleure passerelle de paiement, avec une analyse approfondie des caractéristiques, des coûts et des performances.

Nous avons élaboré un guide complet de 8 passerelles de paiement convaincantes pour vous aider à choisir la bonne solution de paiement en fonction de vos besoins spécifiques et des dernières options disponibles.

Passerelles de paiement pour les organisations à but non lucratif Top PicksPicks

Qu'est-ce qu'une passerelle de paiement ?

Une passerelle de paiement est une technologie qui collecte, vérifie et transmet en toute sécurité les informations de paiement entre l'entreprise, le client et le processeur de paiement. Elle sert de pont entre les parties impliquées dans une transaction, permettant l'échange d'informations pour faciliter les paiements en ligne.

Un terminal de point de vente (TPV) dans un magasin physique vérifie la puce de la carte pour déterminer si la carte de débit ou de crédit est valide, et une passerelle de paiement en ligne évalue si un paiement est légitime.

Investir dans une passerelle de paiement est essentiel si vous souhaitez accepter des dons.

Une passerelle de paiement validera en toute sécurité les données de paiement de vos donateurs, garantissant ainsi que les fonds sont disponibles pour les dons. Elle effectue également des contrôles de fraude et crypte les informations sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, lorsqu'elles passent du client au processeur de paiement.

L'organisme de paiement facilitera la transaction et transférera les fonds du compte de votre donateur au vôtre.

Comment fonctionne une passerelle de paiement ?

Voici un bref aperçu du fonctionnement des services de traitement des paiements :

Le donateur entame le processus de don

Lorsque les sympathisants sont prêts à faire un don, ils saisissent les informations relatives à leur carte de crédit ou de débit sur la page de don de l'organisation à but non lucratif.

Cryptage des données

La passerelle de paiement crypte en toute sécurité ces informations de paiement et les envoie au processeur de paiement.

Demande d'autorisation

Le processeur de paiement reçoit les informations de paiement de la passerelle et les transmet à la banque du supporter ou à la banque qui a émis le paiement. Il demande l'autorisation de la transaction.

Processus d'autorisation

La banque du donateur vérifie les données de paiement et confirme que le donateur dispose de fonds suffisants. Elle approuve ou refuse la transaction. Elle envoie ensuite cette réponse à l'organisme de paiement.

Réponse à l'autorisation

Le processeur de paiement transmet la réponse de la banque du supporter à la passerelle de paiement, en indiquant si la transaction est approuvée ou refusée.

Résultat de la transaction

En fonction de la réponse d'autorisation, la passerelle de paiement informe l'organisation et le supporter de l'état de la transaction.

Règlement des fonds

Si la transaction est approuvée, l'application de passerelle de paiement traite les paiements par carte de crédit ou d'autres formes de paiement et facilite le transfert de fonds. Elle transfère le montant des sympathisants à la banque acquéreur du commerçant, qui le conserve temporairement avant de l'envoyer sur le compte bancaire de l'organisation à but non lucratif.

Passerelle de paiement vs processeur de paiement : Quelle est la différence ?

Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, les deux peuvent vous aider à accepter des dons en ligne, mais les passerelles de paiement et les processeurs présentent des différences significatives.

Une passerelle de paiement envoie les informations relatives à la carte d'un donateur à une société de traitement des paiements, qui utilise les données pour traiter les paiements sur les comptes bancaires et marchands du donateur.

Voici un aperçu de la différence entre passerelle de paiement et processeur de paiement :

Passerelle de paiement ou processeur de paiement Passerelle de paiement Processeur de paiement Définition : Une application logicielle qui sert de pont entre l'organisation et les supporters.

Rôle : Recueille les informations relatives aux cartes de crédit/débit des donateurs et envoie les informations de paiement cryptées à l'organisme de paiement.

Sécurité : Cryptage des données sensibles (par exemple, les numéros de carte de crédit) pendant la transmission.

Mieux adapté à : Les magasins de commerce électronique et les transactions sans présentation de la carte. Définition : Un prestataire de services de paiement tiers ou une société de traitement qui agit en tant qu'intermédiaire entre la banque du supporter de l'organisation et la banque du commerçant.

Rôle : Communiquer avec la banque du donateur et le compte du commerçant pour autoriser et traiter les paiements.

Sécurité : Assure la sécurité du transfert des fonds et des données de paiement

Mieux adapté à : Les transactions en ligne dans les points de vente (POS).

Les meilleures passerelles de paiement pour les organisations à but non lucratif en un coup d'œil !

Meilleures passerelles de paiement pour les organisations à but non lucratif Passerelles de paiement Avantages Inconvénients Frais de traitement des paiements Frais mensuels ou annuels Zeffy Plateforme de collecte de fonds et de traitement des paiements 100% gratuite et tout-en-un

Collecte sécurisée des dons par le biais de plusieurs méthodes de paiement

Aide à créer des formulaires de don personnalisables

Enregistrement et suivi des dons en ligne et hors ligne

Aide à la création et à la vente de billets pour divers événements de collecte de fonds Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada Aucun Aucun PayPal

(Payflow) Fonctionne avec presque tous les processeurs de paiement

Des versions gratuites et payantes sont disponibles

Des solutions de paiement polyvalentes pour répondre aux différents besoins des entreprises La version gratuite est une passerelle de paiement hébergée

N'est pas économiquement viable pour les transactions à haut volume PayPal : 2,2 % + 0,30 $ par transaction

Payflow Pro : 25,00 $/mois Aucun Stripe

(Stripe Terminal) Intégration avec les solutions de paiement en personne

Gérer les ventes en ligne et hors ligne à partir d'une plateforme unifiée

Personnalisez ou créez votre propre passerelle de paiement La création d'une solution de paiement personnalisée nécessitera l'expertise d'un développeur 2,9 % + 0,30 $ par transaction Aucun Helcim Créateur de pages de paiement facile à utiliser

Obtenir des remises automatiques lorsque le volume des transactions augmente

Divers outils pour collecter des dons

Remises sur les transactions en gros Soutien aux associations caritatives qualifiées avec des prix abordables Visa Canada 0.98% à 2.00%

MC Canada de 0,92 % à 1,80 %.

Visa US 0,65 % + 0,15 $ à 1,35 % + 0,05

MC US 1,45 % + 0,15 $ à 2,00 % + 0,10 Aucun Stax Livré avec un terminal gratuit ou un lecteur mobile

Traitement automatisé des ACH

Synchronisation avec QuickBooks

Possibilité de personnaliser la passerelle avec l'API Des frais supplémentaires peuvent être appliqués par terminal.

Pour l'accès aux fonds le jour même, des frais s'appliquent 0,08 à 0,15 À partir de 99 $ par mois Elavon Permet aux donateurs de fixer des contributions récurrentes

Permet de suivre les performances des campagnes de collecte de fonds

Offre une aide pour les environnements transactionnels virtuels et physiques La tarification n'est pas transparente

Solution de passerelle hébergée qui conduit à un paiement hors site Non divulgué Non divulgué Adyen Offre une plateforme intégrée pour collecter, gérer et vérifier les transactions

Accepte les paiements en magasin, en ligne et sur les canaux de paiement des applications.

Possibilité de traitement des paiements à l'échelle mondiale Manque de soutien pour les transactions en personne

Modèle de tarification complexe Frais fixes de traitement des paiements (0,13 $) + frais déterminés par la méthode de paiement Aucun Authorize.net Offre une prévention de la fraude sur mesure

Prise en charge des paiements récurrents

Fonctionne avec un grand nombre de fournisseurs de comptes marchands Frais supplémentaires pour accéder à davantage de fonctionnalités

Quelle que soit l'utilisation, vous devrez payer une redevance mensuelle. Tout-en-un : 2,9 % + 0,30 $

Passerelle de paiement et chèque électronique :

Chèque électronique 0,75 % et carte de crédit (par transaction) 0,10 $ + frais de lot quotidien 0,10 $

Passerelle de paiement :

0,10 $ + frais de lot quotidien 0,10 25 $ par mois

1. Zeffy : passerelle de paiement 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif

Vue d'ensemble

Note G2 : 4.9

‍Capterra Rating : 4.8

Le meilleur pour : Tout organisme à but non lucratif à la recherche d'une solution dédiée qui fonctionne de manière transparente avec une plateforme de collecte de fonds solide (et 100 % gratuite).

‍

Zeffy est un processeur de paiement sans frais conçu pour les organisations à but non lucratif afin de traiter différents types de paiements de manière transparente. L'accent mis sur l'efficacité des transactions fait de Zeffy un choix de premier ordre pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à maximiser leurs efforts de collecte de fonds avec des frais de passerelle minimes.

Conçu pour les organisations à but non lucratif, Zeffy offre une solution unique pour traiter les dons, facturer les frais d'adhésion, accepter les paiements récurrents, et plus encore, le tout sans frais de traitement des paiements.

Zeffy se distingue sur G2 et Capterra en tant que plateforme la mieux notée par les petites équipes à but non lucratif, qui apprécient les capacités supplémentaires qu'elle offre avec son modèle à tarif zéro, notamment la gestion des donateurs et les outils d'organisation d'événements.

Caractéristiques principales

Plate-forme de collecte de fonds de bout en bout 100 % gratuite

Système de point de vente en personne à partir de votre téléphone (aucun lecteur de carte n'est nécessaire)

Toutes les principales cartes de crédit, Apple Pay et Google Pay sont acceptées

Retraits rapides des dons en ligne

Possibilité d'accepter des dons uniques et récurrents

Prix et frais

100% gratuit, sans frais de traitement des paiements

Passerelle de paiement Zeffy pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif afin d'améliorer l'efficacité budgétaire.

Garantit la sécurité des transactions grâce à un cryptage de pointe avec Stripe.

Permet les paiements en ligne et hors ligne en toute transparence avec le système de point de vente (POS).

Génère et envoie automatiquement des reçus fiscaux aux donateurs.

Aide à la mise en place de dons récurrents, essentiels pour un soutien durable.

Offre un service à la clientèle adapté aux besoins des organisations à but non lucratif.

Gestion intégrée des donateurs afin de suivre et d'engager efficacement les donateurs.

Les fonctionnalités vont au-delà des paiements et incluent les dons, les événements, les adhésions et les tirages au sort. Accessible uniquement aux organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

‍

"La meilleure chose à propos de Zeffy est qu'il permet de reverser la totalité du don à notre petite organisation à but non lucratif, et nous partageons ce fait pour que nos donateurs se sentent bien à l'idée de faire un don. J'aime aussi le fait de pouvoir exporter les données de tous nos dons, ce qui m'a permis de créer une base de données de donateurs. - Mary T

‍‍

2. PayPal : Meilleure solution de passerelle de paiement dédiée

Vue d'ensemble

Note G2 : 4.4

Note de Capterra : 4.7

Le meilleur pour : Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme de paiement connue et fiable, avec des options de passerelles de paiement hébergées et personnalisables.

‍

PayPal est un nom familier, ce qui en fait un fournisseur de traitement des paiements accessible et fiable. Il propose un processeur de paiement appelé Payflow, qui est automatiquement inclus dans ses outils de traitement des paiements en ligne et qui est également disponible en tant que passerelle autonome pour les organisations qui utilisent déjà des processeurs de paiement par carte de crédit.

Très bien noté par les utilisateurs qui privilégient la familiarité et la portée, PayPal peut être la solution idéale pour les organisations caritatives qui accordent la priorité à la commodité pour les donateurs et à la reconnaissance de la marque, même si les frais de transaction sont plus élevés.

‍

Caractéristiques principales

Options de passerelles hébergées et personnalisables

Protection intégrée contre la fraude

Accepte PayPal, PayPal Credit, les cartes de crédit

Compatible avec la plupart des processeurs

Payflow vous propose deux options :

Lien Payflow - une passerelle de paiement gratuite hébergée par PayPal.

Payflow Pro - une page de service qui offre une personnalisation supplémentaire de la caisse moyennant une redevance mensuelle. Avec Pro, vous pouvez proposer des options PayPal et de crédit PayPal sur votre site web.

‍

Dans les deux cas, PayPal offre une protection contre la fraude, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à votre passerelle de traitement des paiements, la rendant plus apte à gérer les menaces et les transactions frauduleuses.

‍

Prix et frais

PayPal prélève 2,2 % + 0,30 $ par transaction, tandis que Payflow Pro est disponible pour 25,00 $ par mois.

‍

Passerelle de paiement Paypal pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? Accepter les cartes de crédit en ligne à l'aide d'un compte marchand

Pas de frais mensuels et une tarification transparente

Facile à utiliser, il s'intègre à divers hébergeurs de sites web et boutiques en ligne. Les fonctions de personnalisation de Payflow s'accompagnent de frais supplémentaires.

Le délai de paiement est de deux à trois jours ouvrables

‍

Que disent les utilisateurs ?

"PayPal est la plus ancienne et la plus grande entreprise de type fintech au monde. Il existe de nombreux sites tiers où vous pouvez l'utiliser pour payer. Il est très flexible en ce qui concerne la mise en œuvre. De plus, PayPal dispose d'un très bon service clientèle qui peut prendre en charge tout problème rencontré par le client." - Mateusz L.

‍

3. Stripe : le meilleur moyen de créer une solution de paiement personnalisée

Vue d'ensemble

Note G2 : 4.3

Note de Capterra : 4.6

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif férues de technologie qui cherchent à créer une expérience de don personnalisée et intégrée sur les plates-formes en ligne et en personne.

‍

Stripe est un important fournisseur de services de paiement, surtout connu pour ses solutions globales de traitement des paiements, mais il propose également une passerelle de paiement complète.

Stripe Terminal s'intègre facilement à votre solution de paiement en personne. Vous pouvez suivre toutes vos transactions en ligne et hors ligne en un seul endroit, ce qui facilite le suivi et l'établissement de rapports sur les dons. Stripe Terminal convient mieux aux organisations à but non lucratif qui ont besoin de créer une passerelle de paiement personnalisée ou d'accepter les paiements en personne.

Stripe propose également une large gamme d'API qui vous permettent d'adapter votre passerelle de paiement à vos besoins. Stripe est réputé pour son approche "developer-first", mais les petites équipes peuvent trouver l'ascension technique difficile sans l'aide de développeurs.

‍

Caractéristiques principales

Outils de développement et API étendus

Prise en charge de plusieurs devises et types de paiement

Intégration en ligne et en personne avec Stripe Terminal

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent accéder à Stripe 100% gratuitement car nous couvrons tous les frais pour les organisations à but non lucratif.

‍

Prix et frais

Stripe offre un tarif réduit aux organisations à but non lucratif éligibles qui traitent au moins 80 % des paiements de dons sur la plateforme. Il s'agit de 2,2 % + 0,30 $ par transaction, au lieu de 2,9 % + 30 ¢ pour les entreprises.

‍

Passerelle de paiement Stripe pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? Très polyvalent avec de nombreuses intégrations et personnalisations

Prise en charge de plusieurs méthodes de paiement et de plusieurs devises

Tarification forfaitaire transparente sans frais d'annulation, d'installation ou mensuels Le terminal Stripe n'est pas convivial

Les paiements peuvent prendre un certain temps

Que disent les utilisateurs ?

"Non seulement leur système est intuitif, mais les agents du service clientèle aiment VRAIMENT vous aider ! Pas de faux sourires au téléphone, ni d'expiration bruyante ou de voix tendue. Vous savez de quelles voix je parle ----, celles que l'on entend de la part d'employés qui n'aiment pas leur travail et qui ont l'impression que c'est un fardeau de vous aider. Oui ---- JAMAIS je n'ai vécu cela avec Stripe. Ils ont un beau système en ligne, ils ont des employés heureux ----, ce qui ne peut que signifier que Stripe sait vraiment comment rester en affaires. Et CELA est très important pour mon entreprise car je l'utilise quotidiennement" - Nayeli.

4. Helcim : La meilleure solution pour les dons volumineux

Vue d'ensemble

Note G2 : 4.2

‍Capterra Rating : 4.2

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif à fort volume qui peuvent bénéficier de tarifs réduits pour le traitement des cartes de crédit.

‍

Helcim sert à la fois de service de traitement des cartes de crédit et de passerelle de paiement. Il s'accompagne d'une série d'outils qui facilitent la collecte de dons.

Que vous cherchiez à créer une page de don, que vous soyez intéressé par la collecte de fonds en ligne ou que vous souhaitiez ajouter un widget de don à votre site web, Helcim peut vous aider. Il vous permet de personnaliser votre passerelle de paiement grâce à sa grande variété d'API.

Helcim a la préférence des grandes organisations à but non lucratif en raison de sa structure de rabais sur les gros volumes, mais les organisations doivent s'assurer qu'elles ont le statut d'"organisations caritatives enregistrées" pour bénéficier de tarifs réduits".

Caractéristiques principales

Créateur de pages de dons

Remises à taux variable

Options d'API et de widgets de paiement

Prix et frais

Helcim propose des tarifs compétitifs pour le traitement des cartes de crédit à certaines organisations caritatives qualifiées. Il s'agit de

Visa Canada 0,98 % à 2,00 %.

MC Canada 0.92% à 1.80%

Visa US 0,65 % + 0,15 $ à 1,35 % + 0,05

MC US 1,45% + 0,15$ à 2,00% + 0,10

Passerelle de paiement Helcim pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? Bénéficier de remises automatiques sur les transactions à fort volume

L'API offre une plus grande personnalisation

Aucune programmation n'est nécessaire pour ajouter une fonctionnalité de paiement à votre site web. Les réductions sur les frais de transaction ne sont disponibles que pour les organismes de bienfaisance enregistrés, à l'exclusion des autres types d'organisations à but non lucratif.

Tout en offrant des frais moins élevés pour des volumes plus importants, la structure des taux variables peut être déroutante et imprévisible pour l'établissement d'un budget.

‍

Que disent les utilisateurs ?

"Le logiciel fait partie intégrante de mon activité. Il est fiable, bien conçu et dispose d'une interface facile à comprendre pour moi et pour mes clients lorsqu'ils paient. - Paul

5. Stax : Le meilleur pour les options d'intégration multiples

Vue d'ensemble

Note G2 : 4.9

Note de Capterra : 3.5

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif ayant des besoins technologiques variés et cherchant à intégrer les dons dans les outils de productivité et les systèmes de gestion de la relation client.

‍

Stax est un éditeur de logiciels et un facilitateur de paiement qui propose une gamme de solutions de traitement des paiements, y compris une passerelle de paiement. Il aide les commerçants à accepter les paiements en utilisant la méthode de leur choix.

Outre les paiements par carte de débit et de crédit, les organisations peuvent accepter des paiements par virement ACH, en espèces, par chèques papier, par chèques électroniques, par mandats et par paiements numériques.

Il offre une API RESTful pour créer des intégrations personnalisées. Stax est même relié à HubSpot CRM, Xero Accounting, Zoho, Mailchimp, QuickBooks, ainsi qu'à plusieurs applications tierces et canaux sociaux.

Stax obtient les meilleures notes en matière d'intégration et de fiabilité, en particulier parmi les associations de taille moyenne qui privilégient des coûts mensuels prévisibles plutôt que des frais par transaction. Les petites associations peuvent trouver le modèle de prix plus difficile à justifier.

‍

Pas de frais de transaction

Soutien au don par texto et à l'ACH

API RESTful et intégrations CRM

‍

À partir de 99 $ par mois

‍

Personnalisable grâce à une API

Assistance à la clientèle 24/7

Prise en charge de Text2Pay pour recevoir des dons par SMS

Pas de frais de transaction - vous ne payez qu'une redevance mensuelle forfaitaire Frais de 1 % pour l'accès aux fonds le jour même

Ne convient pas aux petites entreprises qui effectuent de faibles volumes de transactions et qui recherchent un plan à faible coût.

‍

"Stax fournit des solutions efficaces pour l'intégration du commerce électronique et le traitement des paiements. Il est facile à utiliser et riche en fonctionnalités. Il prend en charge le traitement des cartes de crédit et constitue une solution sans contrat." - Willis M

6. Elavon : Mieux gérer les dons et mettre en place des dons récurrents

Vue d'ensemble

Classement G2 : N/A

‍Capterra Rating : 3.4

Convient le mieux à : Les organisations à but non lucratif qui privilégient les dons récurrents et les événements de collecte de fonds hybrides (en ligne et en personne).

‍

Elavon est un nom notable sur la liste des passerelles de paiement, offrant trois passerelles uniques, flexibles et robustes.

Si ses passerelles de paiement Fusebox et CenPOS sont adaptées à des secteurs et à des entreprises spécifiques, sa solution Converge est l'une des meilleures passerelles de paiement pour les organisations à but non lucratif.

Converge accepte les paiements par cartes de débit et de crédit, portefeuilles numériques, PayPal et chèques électroniques.

Des fonctionnalités telles que des boutons ou des liens de donation, la facturation et un catalogue de produits, entre autres, facilitent les dons tout en permettant de suivre les performances de campagnes de collecte de fonds spécifiques.

Elavon permet à vos donateurs d'établir des contributions régulières à la fréquence qui leur convient. De même, il gère de manière proactive les dons récurrents en signalant les cartes de débit et de crédit dont la date d'expiration est proche.

Caractéristiques principales

Passerelle Converge pour les organisations à but non lucratif

Tokenisation et cryptage

Des outils de donation adaptés aux téléphones portables

‍

Elavon n'a pas divulgué ses tarifs, vous devez donc la contacter pour connaître ses coûts et ses frais.

‍

Passerelle de paiement Elavon pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? Prise en charge des transactions virtuelles et physiques

utilise des mesures de sécurité avancées : tokenisation, cryptage et technologie EMV

Ajoute un bouton ou un lien de don à votre courrier électronique et à votre site web.

Offre une application gratuite pour accepter les paiements par tablette ou téléphone lors d'événements de collecte de fonds. Quelques possibilités de personnalisation

Converge est une passerelle de paiement hébergée

Une légère courbe d'apprentissage pour les organisations qui découvrent les paiements numériques

‍

"Elavon a les meilleurs tarifs pour les clients de longue date sans but lucratif. Chaque fois qu'un problème survient, il est facile de contacter le service clientèle. - Stevie C.

7. Adyen : Le meilleur pour les paiements internationaux

Vue d'ensemble

Note G2 : 3.3

‍Capterra Rating : 4.9

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui ont des sympathisants internationaux et qui souhaitent faire des dons dans leur devise.

‍

Ayden est une plateforme technologique financière dotée d'une fonctionnalité de passerelle de paiement qui prend en charge les paiements internationaux.

Il offre une conversion dynamique des devises (DCC) à la caisse pour 36 devises différentes. Cela permet à vos sympathisants internationaux de payer dans leur devise. Il est facile à intégrer dans votre site web.

Ayden propose des solutions telles que l'optimisation des autorisations, la gestion des risques et les paiements virtuels et en personne, le tout sur une seule et même plateforme.

La note élevée d'Adyen sur Capterra reflète sa valeur pour les organisations internationales à but non lucratif qui acceptent des dons en plusieurs devises. Cependant, les évaluateurs de G2 avertissent que sa tarification complexe et son ensemble de fonctionnalités peuvent submerger les petites équipes nationales.

‍

Conversion dynamique des devises dans 36 monnaies

Paiements unifiés en personne et en ligne

Gestion des risques et de la fraude

‍

Ayden applique des frais de traitement fixes (0,13 $) et des frais déterminés par le mode de paiement.

‍

Passerelle de paiement Adyen pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? Pas de frais d'installation, de frais mensuels, de frais de fermeture ou d'intégration

Prise en charge du traitement des paiements à l'échelle mondiale

Une plateforme unifiée pour collecter, vérifier, autoriser et gérer les transactions

Assistance à la clientèle 24/7 Le modèle de tarification est complexe et difficile à comprendre

Un montant minimum de facture est nécessaire

‍

Adyen est très bien pour les commerçants internationaux et l'excellent service à la clientèle est très agréable. Adyen n'a pas de frais d'installation ou d'application, ce qui attire tout le monde. - Thomas A

8. Authorize.net : Le meilleur pour la prévention des fraudes

Vue d'ensemble

Note G2: 4.2

Note de Capterra : 4.4

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif préoccupées par la fraude et à la recherche de dispositifs de sécurité solides.

‍

Authorize.net propose une passerelle de paiement qui excelle dans la détection et la prévention des fraudes. Elle est livrée avec une suite de détection de fraude avancée (AFDS), comprenant 13 filtres de fraude personnalisables adaptés à vos besoins spécifiques.

Vous pouvez définir des paramètres de vélocité de paiement, des limitations géographiques, des seuils de transaction minimums, et bien d'autres choses encore, ce qui vous permet de mieux contrôler les transactions. Il identifie automatiquement les adresses IP ou les transactions suspectes.

Outre la détection avancée des fraudes, la plateforme propose des paiements récurrents, un outil de mise à jour de compte et une participation numérique, et prend en charge les principales cartes de crédit. La solide prévention de la fraude s'accompagne de frais échelonnés, qu'il vaut mieux comprendre en discutant avec un représentant avant de s'engager.

Caractéristiques principales

13 filtres anti-fraude personnalisables

Soutien aux dons récurrents

Outils de personnalisation des factures

Prix et frais

Disponible en trois paquets :

Tout-en-un : passerelle mensuelle de 25 $ et taux de traitement par transaction de 2,9 % + 30 ¢

Passerelle de paiement et eCheck : passerelle mensuelle de 25 $ et taux de traitement pour eCheck de 0,75 % et transaction par carte de crédit de 10 ¢ + frais de lot quotidiens de 10 ¢.

Passerelle de paiement : 25 $ par mois et frais de traitement par transaction de 10 ¢ + frais de lot quotidien de 10 ¢.

‍

Passerelle de paiement Authorize pour les organisations à but non lucratif Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas si bon ? Détection et prévention de la fraude sur mesure

Offre un système de paiement tout-en-un avec un compte marchand tiers

Assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par chat, téléphone ou formulaire en ligne Frais supplémentaires pour certaines fonctions comme le chèque électronique et l'actualisation de compte

Frais mensuels, frais de traitement et frais par transaction

‍

Que disent les utilisateurs ?

"Authorize.net est un système facile à installer et à utiliser. Vous pouvez personnaliser les factures ou les pages de paiement pour qu'elles correspondent à la marque de votre entreprise. Il est également très facile de créer et d'envoyer des factures." - Thomas W

Comment choisir la meilleure passerelle de paiement pour votre organisation à but non lucratif ?

Bien que vous trouviez une grande variété de passerelles de paiement sur le marché, elles ne sont pas toutes conçues pour les mêmes objectifs.

La bonne passerelle de paiement est essentielle pour offrir à vos sympathisants une expérience de don transparente et s'assurer qu'ils continuent à soutenir votre association.

Voici quelques caractéristiques à prendre en compte pour choisir le bon.

‍

1. La sécurité

Lorsque vous collectez des dons ou des fonds en ligne, il est essentiel de protéger les informations personnelles et financières de vos donateurs. Il est peu probable qu'ils achèvent la transaction s'ils ne confient pas leurs informations à votre page de don.

Recherchez une passerelle de paiement sécurisée conforme à la norme PCI, qui détecte et prévient la fraude, et qui offre la tokenisation, le cryptage et l'authentification 3D Secure (3DS).

2. L'expérience client

Il est également essentiel de veiller à ce que les clients bénéficient d'une expérience de transaction transparente. Vous ne voulez pas que vos donateurs remplissent le formulaire de don pour se rendre compte que votre site web n'accepte pas leur méthode de paiement préférée.

Choisissez une passerelle de paiement qui vous permet de traiter divers paiements électroniques en dehors des cartes de crédit et de débit (PayPal, Apple Pay, Google Pay ou virements bancaires) sur votre site web à but non lucratif.

3. Hébergement et auto-hébergement

Une passerelle de paiement hébergée dirigera les donateurs vers un site web distinct pour le traitement du paiement. Vos donateurs n'aimeront pas cela et vous n'avez aucun contrôle sur l'expérience de paiement.

Zeffy fonctionne comme une solution de passerelle hébergée, ce qui signifie qu'elle gère le processus de transaction sur sa plateforme. Cette approche permet de garantir la sécurité et la conformité sans exiger des organisations à but non lucratif qu'elles traitent directement des données de paiement sensibles.

‍

4. Frais de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif

Il est essentiel de comprendre la structure des frais lors de la sélection des passerelles de paiement. La plupart des passerelles de paiement facturent des frais de transaction. Il est essentiel de comparer ces coûts, car ils peuvent avoir un impact significatif sur les finances globales d'une organisation à but non lucratif.

Zeffy est l'une des meilleures passerelles de paiement, car elle couvre la totalité des frais de transaction. Il n'y a pas de frais cachés, ce qui vous permet de recevoir 100 % des dons sans aucune déduction.

‍

5. Intégrations multiples

Choisissez un processeur de paiement qui s'intègre parfaitement à votre site web ou à votre formulaire de don, ainsi qu'à votre logiciel de collecte de fonds. Il est souhaitable qu'il se connecte également à votre logiciel de comptabilité. Lorsque vous recevez des fonds, les informations correspondantes sont automatiquement mises à jour dans votre système comptable.

En outre, examinez la facilité avec laquelle la passerelle de paiement s'intègre à votre système ou à votre site web. Recherchez des passerelles qui proposent des SDK, des API et des plugins.

Dernières réflexions sur le traitement des paiements de dons en ligne

Le choix de la bonne passerelle de paiement est essentiel pour que les organisations à but non lucratif puissent traiter les dons de manière efficace tout en minimisant les dépenses. Toutes les passerelles de paiement offrent des caractéristiques uniques adaptées à différents besoins, notamment en ce qui concerne les frais de transaction, les mesures de sécurité et les capacités d'intégration.

En évaluant soigneusement leurs besoins spécifiques, les organisations à but non lucratif peuvent choisir une passerelle qui non seulement correspond à leur budget, mais aussi améliore leurs efforts de collecte de fonds. N'oubliez pas que la bonne passerelle doit simplifier le processus de don, garantir une expérience transparente pour les donateurs et une gestion efficace des fonds pour l'organisation.

Les plateformes comme Zeffy se distinguent en offrant un service 100 % gratuit, garantissant que les organisations à but non lucratif reçoivent le montant total de chaque don effectué. Sans frais de transaction et avec un ensemble complet de fonctionnalités de gestion des dons et de sécurité, Zeffy est un exemple de passerelle conçue pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif.

FAQ sur les passerelles de paiement

Qu'est-ce qu'une passerelle de paiement multidevises ? Une passerelle de paiement multidevise est similaire aux passerelles de paiement standard, sauf qu'elle offre la possibilité de prendre en charge plusieurs devises étrangères. Cela signifie qu'une personne peut choisir la devise et la langue qu'elle préfère au moment du don.

La passerelle multidevises convertira automatiquement le don dans la devise de votre choix pour le règlement. Avec son aide, vous pouvez collecter des dons à partir de plusieurs endroits dans le monde sans avoir à supporter des frais de conversion supplémentaires.

PayPal est-il une passerelle de paiement ? Non, PayPal n'est pas une passerelle de paiement traditionnelle, mais il propose une solution de passerelle de paiement appelée Payflow dans le cadre de ses solutions de traitement des paiements. Comparez Square et PayPal pour les organisations à but non lucratif dans notre guide détaillé.

‍