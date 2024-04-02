Les tombolas sont un moyen efficace de collecter des fonds et de nouer des relations avec des communautés de sympathisants.

Mais les tombolas sont-elles légales en Caroline du Nord ? Les lois sur les tombolas de Caroline du Nord stipulent que les tombolas sont en fait des activités légales pour les organisations à but non lucratif, à condition que des règles et des règlements spécifiques soient respectés.

Il s'agit d'un guide de référence sur la législation et les règles à connaître pour éviter les infractions et s'assurer que votre tombola se déroule sans encombre.

‍

Les tombolas sont-elles légales en Caroline du Nord pour les organisations à but non lucratif ?

Les tombolas sont légales pour les organisations à but non lucratif, les candidats politiques, les comités et les entités gouvernementales. Toutefois, les organisateurs doivent examiner attentivement les lois établies par l'Assemblée générale de Caroline du Nord afin d'éviter les sanctions pénales en cas d'infraction (voir ci-dessous).

Les organisations à but non lucratif doivent être reconnues comme exonérées d'impôts par le Department of Revenue pour obtenir l'autorisation d'organiser des tirages au sort pour collecter des fonds.

‍

Qu'est-ce que la Caroline du Nord considère comme une tombola ?

La Caroline du Nord désigne les tombolas comme un type de jeu où un prix est gagné en tirant au sort le nom ou le numéro d'une ou de plusieurs personnes qui ont acheté une chance de gagner.

Un tirage au sort effectué à partir de billets remis à des personnes lors d'un événement sans achat ou ne nécessitant pas de paiement n'est pas considéré comme une tombola au sens de la loi. Ces événements seraient plutôt considérés comme des tirages au sort ou des prix de présence.

‍

Lois sur les tombolas en Caroline du Nord

L'article 14-309.15 de la politique de la Caroline du Nord en matière de tombolas énonce les règles suivantes que les participants et les hôtes doivent connaître :

Une même organisation peut organiser au maximum quatre tombolas par an.

Le prix en espèces maximum autorisé est de 125 000 dollars.

La juste valeur marchande maximale est de 125 000 $ si des marchandises sont utilisées comme prix.

Le montant total des prix en espèces offerts par une organisation à but non lucratif (dans le cadre de plusieurs tirages au sort) ne peut dépasser 250 000 dollars par année civile.

Un minimum de 90 % du produit net d'une tombola organisée par une association à but non lucratif doit aller à l'association, et aucune somme ne peut être utilisée pour payer quelqu'un pour organiser la tombola ou louer un espace pour l'accueillir.

Les biens immobiliers peuvent être offerts comme prix de tirage au sort pour une valeur estimée maximale de 500 000 dollars par année civile.

La consommation ou la vente d'alcool n'est légale que si elle a lieu en dehors de la salle ou de l'espace où le gagnant d'une tombola est annoncé.

‍

Les tombolas 50/50 sont-elles légales en Caroline du Nord ?

Une tombola 50/50 relève d'une activité légale et est soumise aux lois mentionnées ci-dessus. L'autre avantage d'une tombola 50/50 est qu'elle répond aux exigences de l'État de Caroline du Nord en matière de recettes nettes.

Les organisations à but non lucratif peuvent s'associer à un sponsor ou à une entreprise locale qui souhaite faire un don pour augmenter le montant total du prix et faire une promotion croisée de la tombola. À l'issue de la tombola, l'association peut utiliser le bénéfice restant (en respectant l'exigence minimale de 90 % de recettes nettes) pour financer sa mission.

‍

Lois sur les tombolas en Caroline du Nord : FAQ

Peut-on organiser des tombolas en Caroline du Nord ?

Les tombolas sont une activité légale en Caroline du Nord. L'Assemblée générale de Caroline du Nord autorise toute organisation caritative, éducative, politique ou gouvernementale qualifiée à organiser une tombola conformément à des lois et règlements spécifiques.

Le guide ultime pour vendre efficacement des billets de tombola

‍

Peut-on vendre des billets de tombola en ligne en Caroline du Nord ?

En Caroline du Nord, il n'est pas possible de vendre des billets de tombola en ligne. Cela signifie que si vous ne pouvez pas utiliser une plateforme de collecte de fonds pour gérer le processus d'achat, vous pouvez toujours vous appuyer sur la technologie pour simplifier l'organisation d'une tombola.

Zeffy offre une solution de tombola 100% gratuite qui aide les organisations à but non lucratif à suivre :

Vente de billets de tombola en ligne/en personne

Informations sur les participants

Prix et informations sur les gagnants

Total de la collecte de fonds

Quelle est la différence entre une tombola, une loterie et un sweepstake ?

La différence entre une tombola, une loterie et un sweepstake varie en fonction de l'organisation organisatrice et de l'État qui régit ces activités.

En Caroline du Nord :

Un sweepstake est un jeu, un plan publicitaire ou une autre promotion auquel une personne participe pour être éligible à un prix, avec ou sans paiement. Les gagnants sont déterminés par le hasard.

Une loterie est un jeu ou une série de jeux mis en place et exploité par une organisation qui propose des billets pour participer à un jeu de hasard.

Une tombola est un type de loterie à laquelle les gens paient pour participer. Un prix est gagné de manière aléatoire par tirage au sort d'un nom ou d'un numéro.

L'Assemblée générale de Caroline du Nord régit toutes ces activités.

‍

Une tombola est-elle considérée comme un jeu d'argent ?

Une tombola n'est pas considérée comme un jeu d'argent en Caroline du Nord. Toutefois, certains États considèrent les tombolas comme des jeux d'argent et il est préférable de consulter la législation locale pour s'y conformer.

Consulter les lois sur les tombolas par État

‍

Une tombola peut-elle être dotée d'un prix en espèces ?

Une tombola peut être dotée d'un prix en espèces, ce qui est souvent le cas d'une tombola 50/50. En Caroline du Nord, il est important de savoir que les prix en espèces sont soumis à des restrictions.

Le prix maximum en espèces qu'une seule tombola peut offrir est de 125 000 dollars. En outre, le montant total des prix en espèces pour plusieurs tombolas au cours d'une année civile est plafonné à 250 000 dollars.

Découvrez des idées de prix uniques pour tirer le meilleur parti de votre tombola.

‍

Quel est le statut 14 309.15 en NC ?

La loi 14-309.15 de la Caroline du Nord concerne les violations des lois sur les tombolas. Toute personne qui enfreint les lois sur les tombolas de la Caroline du Nord énumérées dans cette législation particulière est coupable d'un délit de classe 2.

Une condamnation entraîne également l'interdiction d'organiser une tombola pendant un an à compter de la date de l'infraction.

‍

Les gains de loterie sont-ils soumis à l'impôt en Caroline du Nord ?

Les gains des tombolas sont soumis à l'impôt fédéral et à l'impôt d'État. Le formulaire W-2G de l'IRS est l'endroit où les gains doivent être déclarés par la personne qui a reçu un prix.

L'organisation qui organise une tombola doit recueillir le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du gagnant. Le formulaire 5754 de l'IRS est utilisé pour collecter les informations sur les gagnants.

Tout prix de tombola supérieur à 5 000 dollars est soumis à une retenue fiscale et doit être coordonné avec le service des impôts avant que le gagnant ne puisse le recevoir.