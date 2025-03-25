L'organisation d'une tombola en Géorgie en tant qu'organisation à but non lucratif est légale, mais seulement si vous suivez une liste de règles très précises. Le code de la Géorgie impose des restrictions et des réglementations aux tombolas afin de garantir le respect de la loi.

Que vous souhaitiez stimuler vos efforts de collecte de fonds ou simplement rester dans les limites de la légalité, nous vous aiderons à comprendre les tenants et les aboutissants de la législation sur les tombolas en Géorgie.

Prenez le temps d'examiner les détails à connaître dans cet article, notamment :

Les tombolas sont-elles légales en Géorgie ?

La section 16-12-22.1 du code de Géorgie définit une tombola comme une activité ou un événement dans le cadre duquel des personnes paient ou se voient promettre une contrepartie pour avoir une chance de gagner un prix. L'État reconnaît également les prix de présence et les activités qui attribuent quelque chose en échange du coût de l'admission.

L'application des lois géorgiennes sur les tombolas est plus spécifique à chaque organisation exonérée d'impôt, par comté. Nous vous recommandons donc toujours d'y jeter un coup d'œil pour rester en parfaite conformité. Voici une carte utile du ministère des transports de Géorgie.

Comment obtenir une licence de tombola en Géorgie

Avez-vous besoin d'une licence pour une tombola ?

Toute organisation ou entité à but non lucratif de bonne foi souhaitant organiser une tombola en Géorgie doit obtenir un permis auprès du bureau du shérif local. L'entité qui organise une tombola doit s'acquitter d'une redevance annuelle pour chaque licence.

Voir un exemple d'instructions relatives à la licence de tirage au sort du bureau du shérif du comté de Fulton ici.

Il existe deux types de licences de tombola en Géorgie :

Licence standard pour les tombolas : Cette licence convient mieux aux organisations qui organisent quatre tombolas ou plus au cours d'une même année.

Licence spéciale de tombola limitée : Cette licence est idéale pour les organisations qui organisent trois tombolas ou moins au cours d'une même année, à condition que la tombola dure 30 jours au maximum.

Conditions d'obtention d'une licence de loterie en Géorgie (selon le bureau du shérif local)

Le bureau du shérif de votre localité détermine les frais annuels de demande et de licence, qui peuvent s'élever jusqu'à 100 dollars.

Un minimum de 24 mois d'activité pour les organisations exonérées d'impôts.

Une lettre de détermination de l'Internal Revenue Code (IRS) certifiant que les organisations à but non lucratif qualifiées sont exonérées d'impôts.

Une copie du bail ou du contrat de location de l'emplacement de la tombola (le cas échéant)

Une déclaration de condamnation(s) pour des infractions pénales pour toutes les personnes figurant sur la demande.

Marche à suivre pour obtenir une licence de tombola pour les organisations à but non lucratif de bonne foi

1. Préparer la documentation :



Noms et adresses des dirigeants et administrateurs

Noms et adresses des personnes chargées de la gestion, de la publicité ou de la promotion de la tombola.

Lettre de certification d'exonération fiscale de l'Internal Revenue Code

Exemption du ministère des finances de Géorgie (ou documents justificatifs tels que le formulaire 990)

Coordonnées de l'endroit où se déroulera la tombola

2. Déposez votre demande auprès du bureau du shérif de votre comté

3. Joignez un droit d'inscription si vous prévoyez d'organiser plus de quatre tirages au sort (dépendant de la municipalité).





Lois importantes sur les tombolas en Géorgie pour les organisations à but non lucratif

Les lois suivantes sur les tombolas sont définies par le code de Géorgie et s'appliquent à toutes les organisations qui obtiennent une licence légale pour les tombolas.

Éligibilité au tirage au sort

Toute organisation à but non lucratif, exonérée d'impôt, église, école, organisation civique et groupe de soutien connexe peut organiser une tombola en Géorgie.

Pour les particuliers, les entreprises, les associations ou les sociétés, il est illégal de s'associer ou de conclure un contrat (même de conseil) avec une organisation à but non lucratif pour organiser une tombola. Par exemple, une société de marketing ne peut pas gérer les opérations de tombola pour une organisation caritative locale, et une société ne peut pas non plus offrir des prix en échange d'une marque sur les billets de tombola.

Il est interdit aux organisations éligibles de prêter leur nom ou leur identité à une entité inéligible pour organiser une tombola ou en faire la publicité.

Lieu et déroulement de la tombola

Les tirages au sort ne peuvent avoir lieu que dans les locaux suivants :

Tout local dont l'organisation titulaire d'une licence est propriétaire

Tout local pour lequel l'organisation titulaire d'une licence a signé un bail ou un contrat de location.

Tout local utilisé régulièrement pour des opérations en dehors de la tombola

Si une organisation souhaite organiser une tombola dans plusieurs comtés de Géorgie, elle peut le faire sans avoir à acquérir plusieurs licences. Dans ce cas, seule une licence du comté où l'organisation a son siège social est nécessaire.

Par exemple, une organisation caritative nationale dont le siège se trouve à Atlanta peut organiser des tombolas à la fois à Atlanta et à Savannah en vertu d'une seule licence. La licence de tombola doit être visible à l'endroit où la tombola a lieu.

Licences et infractions

L'exploitation d'une tombola sans licence, avec une licence expirée ou sans se conformer aux exigences a des conséquences :

Violation de la loi de la Géorgie et poursuites judiciaires

Commettre le délit de jeux d'argent à des fins commerciales

Violations soumises au bureau du comté dans lequel la tombola a eu lieu

Crime passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars, ou des deux.

Dates importantes concernant les licences de tombola :

Le 31 décembre et minuit : Les licences de tombola accordées cette année-là expirent.

Le 1er janvier : Les renouvellements de licences de tombolas sont nécessaires pour continuer à fonctionner légalement.

Le 15 avril : Toute entité organisant une tombola doit déposer un rapport auprès du bureau du shérif local afin de divulguer les recettes et les dépenses liées aux tombolas qui ont eu lieu au cours de l'année précédente.

Participation et soutien à la tombola

Toute personne âgée de moins de 18 ans ne peut participer à une tombola que si elle est accompagnée d'un adulte. Toute personne enfreignant cette règle met en péril la réputation de l'organisation.

Il existe également des restrictions de participation pour les membres de plusieurs organisations qui organisent des tombolas. Elle ne peut participer ou travailler qu'à des tombolas organisées par deux organisations dont elle est membre.

Par exemple, un bénévole qui appartient à la fois à une association locale d'anciens combattants et à un club de golf caritatif peut participer à des tombolas pour ces deux groupes, mais pas pour un troisième. En outre, ces personnes ne peuvent accepter que 30 dollars par jour pour leur participation aux opérations de tirage au sort dans toutes les organisations qu'elles soutiennent.

Exigences en matière de rapports sur les tombolas

Toutes les organisations qui organisent des tombolas sont tenues de présenter un rapport complet après l'événement. Un expert-comptable doit préparer et signer ces rapports qui sont considérés comme des documents publics soumis à l'inspection publique.

Il peut s'agir d'organisations civiques, comme les églises exonérées d'impôts, qui signalent à l'avance à un expert-comptable ou à une équipe comptable leurs obligations en matière de rapports sur les tombolas, afin de s'assurer qu'après la tombola, les informations sont toutes regroupées et facilement accessibles.

Ce rapport doit contenir les informations suivantes :

une liste détaillée des recettes brutes pour chaque loterie organisée

Une liste détaillée des dépenses ou de toutes les dépenses liées à l'organisation exonérée d'impôt.

Un bail ou un contrat de location (ou plusieurs si vous organisez plus d'une tombola)

le nom des personnes à qui des frais ont été payés et les reçus correspondants

Une liste de tous les prix attribués et le nom et l'adresse des gagnants pour tout prix d'une valeur supérieure à 50,00 dollars.

une liste détaillée des personnes qui ont reçu le produit de la tombola en dehors du titulaire de la licence

Un relevé du nombre de participants à toutes les tombolas organisées

Étude de cas : Tombola de la croisière GCAA

La Georgia Community Action Association (GCAA) se consacre à l'éradication des causes et des conditions de la pauvreté dans tout l'État. Pour soutenir cette mission, la GCAA a organisé une tombola de grande valeur où les participants pouvaient acheter un billet de tombola pour 20 dollars et participer au grand prix d'une escapade de 4 jours et 3 nuits aux Bahamas pour deux personnes à bord d'un avion de la Royal Caribbean.

Ils ont annoncé de manière créative le nom du gagnant au cours de leur première marche/course annuelle de 5 km pour l'action communautaire de la Géorgie, afin de stimuler l'engagement et de poursuivre l'élan de la collecte de fonds. Toutes les recettes ont été directement affectées au soutien du réseau d'action communautaire de Géorgie.

Ce qui fait le succès de cette tombola :

Plateforme gratuite et transparente: La GCAA a organisé sa tombola sur Zeffy, garantissant que 100 % des ventes de billets servent à financer la mission.

Don facultatif : Un don optionnel sur le formulaire de tirage au sort a permis aux supporters de soutenir encore plus la cause, augmentant ainsi le montant total de la collecte de fonds.

Une participation abordable et accessible: À 20 dollars le billet, la participation à la tombola était simple, et il n'était pas nécessaire d'être présent pour gagner.

Conformité légale et transparence: GCAA a inclus son numéro de licence de tirage au sort et des règles d'éligibilité claires (18 ans et plus et deux semaines pour réclamer le prix) afin de respecter les règles de la Géorgie en matière de tirage au sort.

Étude de cas : Tombola de paniers-cadeaux Exclusively Wives of Georgia

L'association Exclusively Wives of Georgia a organisé une tombola spéciale pour collecter des fonds afin de soutenir sa mission de création d'un monde plus lumineux et plus compatissant. Cette tombola de paniers-cadeaux a permis aux participants de gagner gros et de se retrouver en tant que communauté lors du tirage au sort en personne, pour un coût de 25 dollars.

‍

Ce qui fait le succès de cette tombola :

Connexion émotionnelle: Des images et des messages forts ont suscité la compassion et le soutien de la communauté.

Lien avec l'événement: L'organisation du tirage au sort pendant l'événement en direct stimule l'engagement et la participation.

Une page de tombola attrayante : De superbes visuels ont permis de communiquer aux participants des informations essentielles sur la tombola, tout en conservant un formulaire court et simple.

Plate-forme de tombola gratuite: L'association a organisé la tombola sur Zeffy, de sorte que chaque centime collecté est directement reversé à la communauté de femmes qu'elle sert.

Défis et bonnes pratiques en matière de tombolas

Alors, comment s'assurer que votre tombola est réussie et entièrement conforme à la loi et aux directives de la Géorgie en matière de tombolas ? Nous avons résumé quelques défis à éviter, les meilleures pratiques à retenir et une liste de contrôle gratuite pour la conformité des tombolas pour les organisations à but non lucratif de Géorgie.

Défis communs

S'y retrouver dans la législation sur les tombolas en Géorgie : Les organisations à but non lucratif doivent obtenir la licence adéquate et respecter des règles strictes, ce qui peut être décourageant pour les novices.

Stimuler les ventes de billets : Il n'est pas facile de susciter l'enthousiasme et de stimuler les ventes, en particulier dans le cas d'événements concurrents. Une stratégie marketing solide est essentielle.

Gestion de l'attribution des prix : La remise des prix en temps voulu et dans le respect des règles est essentielle pour éviter l'insatisfaction des participants et protéger votre réputation.

Meilleures pratiques

Obtenez la bonne licence: Choisissez entre une licence de tombola standard et une licence de tombola spéciale et limitée. Le fait de s'y prendre à l'avance permet d'éviter les retards et de se conformer à la législation de la Géorgie.

Faites le suivi de tout : tenez un registre détaillé des reçus, des dépenses et des gagnants des prix (en particulier pour les prix de plus de 50 $). Une plateforme de collecte de fonds peut simplifier l'établissement des rapports et vous permettre de rester en conformité.

Stimulez l'engagement : Établissez des partenariats avec des influenceurs ou des entreprises locales, offrez des prix uniques et organisez des événements amusants pour stimuler la participation et le soutien.

Lois de la Géorgie en Géorgie : FAQ

Les tombolas sont-elles légales en Géorgie ? Les tirages au sort sont légaux en Géorgie pour toutes les organisations à but non lucratif, exonérées d'impôts, les églises, les écoles, les organisations civiques et les groupes de soutien connexes.

Peut-on vendre des billets de tombola en ligne en Géorgie ? À partir de 2024, les organisations à but non lucratif habilitées à organiser une tombola ne pourront plus organiser de tombolas en ligne en Géorgie. La tombola doit avoir lieu sur un terrain appartenant à l'organisation qui l'organise.

Bien que vous ne puissiez pas utiliser la solution gratuite de Zeffy pour vendre des billets de tombola, vous pouvez l'utiliser pour simplifier les exigences en matière de rapports. Découvrez ce que la plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut faire pour vous.

Quelle est la différence juridique entre une tombola et un tirage au sort ? La différence juridique entre une tombola et un tirage au sort réside dans les critères de participation pour avoir une chance de gagner. Les tombolas requièrent un paiement pour les inscriptions ou la promesse d'une chance de gagner, ce qui n'est pas le cas des tirages au sort.

La loi de Géorgie réglemente les opérations de toutes les loteries, tombolas, tirages au sort, sweepstakes et jeux de hasard pour toutes les organisations à but non lucratif ou tous les groupes de soutien connexes à but non lucratif habilités à les organiser. Apprendre à fixer le prix des billets de tombola pour obtenir les meilleurs résultats en matière de collecte de fonds.

Les tombolas sont-elles considérées comme des jeux d'argent ? Les tombolas ne sont pas considérées comme des jeux d'argent lorsqu'elles sont organisées avec une licence en bonne et due forme et qu'elles n'enfreignent pas les réglementations établies par le code de Géorgie. Si des organisations à but non lucratif de bonne foi organisent des tombolas de collecte de fonds sans licence, avec une licence expirée ou sans respecter les exigences, ces tombolas sont considérées comme des jeux d'argent.

Cette violation équivaut à des jeux d'argent illégaux et peut donner lieu à des poursuites judiciaires et à une lourde amende.

‍