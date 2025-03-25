Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Lois sur les tombolas en Géorgie pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales en Géorgie ? [2025]
Lois sur les tombolas

Lois sur les tombolas en Géorgie pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales en Géorgie ? [2025]

25 mars 2025

L'organisation d'une tombola en Géorgie en tant qu'organisation à but non lucratif est légale, mais seulement si vous suivez une liste de règles très précises. Le code de la Géorgie impose des restrictions et des réglementations aux tombolas afin de garantir le respect de la loi.

Que vous souhaitiez stimuler vos efforts de collecte de fonds ou simplement rester dans les limites de la légalité, nous vous aiderons à comprendre les tenants et les aboutissants de la législation sur les tombolas en Géorgie.

Prenez le temps d'examiner les détails à connaître dans cet article, notamment :

Géorgie

Les tombolas sont-elles légales en Géorgie ?

La section 16-12-22.1 du code de Géorgie définit une tombola comme une activité ou un événement dans le cadre duquel des personnes paient ou se voient promettre une contrepartie pour avoir une chance de gagner un prix. L'État reconnaît également les prix de présence et les activités qui attribuent quelque chose en échange du coût de l'admission.

L'application des lois géorgiennes sur les tombolas est plus spécifique à chaque organisation exonérée d'impôt, par comté. Nous vous recommandons donc toujours d'y jeter un coup d'œil pour rester en parfaite conformité. Voici une carte utile du ministère des transports de Géorgie.

Géorgie-comtés
Découvrez comment cette association à but non lucratif a récolté des milliers de dollars grâce à la solution de tirage au sort et de loterie gratuite de Zeffy.

Comment obtenir une licence de tombola en Géorgie

Avez-vous besoin d'une licence pour une tombola ?

Toute organisation ou entité à but non lucratif de bonne foi souhaitant organiser une tombola en Géorgie doit obtenir un permis auprès du bureau du shérif local. L'entité qui organise une tombola doit s'acquitter d'une redevance annuelle pour chaque licence.

Voir un exemple d'instructions relatives à la licence de tirage au sort du bureau du shérif du comté de Fulton ici.

fulton-county-raffle-license

Il existe deux types de licences de tombola en Géorgie :

Conditions d'obtention d'une licence de loterie en Géorgie (selon le bureau du shérif local)

Marche à suivre pour obtenir une licence de tombola pour les organisations à but non lucratif de bonne foi

1. Préparer la documentation :

2. Déposez votre demande auprès du bureau du shérif de votre comté

3. Joignez un droit d'inscription si vous prévoyez d'organiser plus de quatre tirages au sort (dépendant de la municipalité).

Lois importantes sur les tombolas en Géorgie pour les organisations à but non lucratif

Les lois suivantes sur les tombolas sont définies par le code de Géorgie et s'appliquent à toutes les organisations qui obtiennent une licence légale pour les tombolas.

Éligibilité au tirage au sort 

Toute organisation à but non lucratif, exonérée d'impôt, église, école, organisation civique et groupe de soutien connexe peut organiser une tombola en Géorgie.

Pour les particuliers, les entreprises, les associations ou les sociétés, il est illégal de s'associer ou de conclure un contrat (même de conseil) avec une organisation à but non lucratif pour organiser une tombola. Par exemple, une société de marketing ne peut pas gérer les opérations de tombola pour une organisation caritative locale, et une société ne peut pas non plus offrir des prix en échange d'une marque sur les billets de tombola. 

Il est interdit aux organisations éligibles de prêter leur nom ou leur identité à une entité inéligible pour organiser une tombola ou en faire la publicité.

Lieu et déroulement de la tombola

Les tirages au sort ne peuvent avoir lieu que dans les locaux suivants :

événement de collecte de fonds

Si une organisation souhaite organiser une tombola dans plusieurs comtés de Géorgie, elle peut le faire sans avoir à acquérir plusieurs licences. Dans ce cas, seule une licence du comté où l'organisation a son siège social est nécessaire.

Par exemple, une organisation caritative nationale dont le siège se trouve à Atlanta peut organiser des tombolas à la fois à Atlanta et à Savannah en vertu d'une seule licence. La licence de tombola doit être visible à l'endroit où la tombola a lieu.

Licences et infractions

L'exploitation d'une tombola sans licence, avec une licence expirée ou sans se conformer aux exigences a des conséquences :

Dates importantes concernant les licences de tombola :

Participation et soutien à la tombola

Toute personne âgée de moins de 18 ans ne peut participer à une tombola que si elle est accompagnée d'un adulte. Toute personne enfreignant cette règle met en péril la réputation de l'organisation.

Il existe également des restrictions de participation pour les membres de plusieurs organisations qui organisent des tombolas. Elle ne peut participer ou travailler qu'à des tombolas organisées par deux organisations dont elle est membre.

Par exemple, un bénévole qui appartient à la fois à une association locale d'anciens combattants et à un club de golf caritatif peut participer à des tombolas pour ces deux groupes, mais pas pour un troisième. En outre, ces personnes ne peuvent accepter que 30 dollars par jour pour leur participation aux opérations de tirage au sort dans toutes les organisations qu'elles soutiennent.

Exigences en matière de rapports sur les tombolas

Toutes les organisations qui organisent des tombolas sont tenues de présenter un rapport complet après l'événement. Un expert-comptable doit préparer et signer ces rapports qui sont considérés comme des documents publics soumis à l'inspection publique.

Il peut s'agir d'organisations civiques, comme les églises exonérées d'impôts, qui signalent à l'avance à un expert-comptable ou à une équipe comptable leurs obligations en matière de rapports sur les tombolas, afin de s'assurer qu'après la tombola, les informations sont toutes regroupées et facilement accessibles.

Ce rapport doit contenir les informations suivantes :

zeffy-raffles

Gérer toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit grâce à la solution gratuite de gestion des donateurs de Zeffy.

Étude de cas : Tombola de la croisière GCAA

GCAA-raffle-exemple

La Georgia Community Action Association (GCAA) se consacre à l'éradication des causes et des conditions de la pauvreté dans tout l'État. Pour soutenir cette mission, la GCAA a organisé une tombola de grande valeur où les participants pouvaient acheter un billet de tombola pour 20 dollars et participer au grand prix d'une escapade de 4 jours et 3 nuits aux Bahamas pour deux personnes à bord d'un avion de la Royal Caribbean.

Ils ont annoncé de manière créative le nom du gagnant au cours de leur première marche/course annuelle de 5 km pour l'action communautaire de la Géorgie, afin de stimuler l'engagement et de poursuivre l'élan de la collecte de fonds. Toutes les recettes ont été directement affectées au soutien du réseau d'action communautaire de Géorgie.

Ce qui fait le succès de cette tombola :

Organisez votre tombola sur Zeffy. Inscrivez-vous et profitez d'une collecte de fonds solide et 100% gratuite.

Étude de cas : Tombola de paniers-cadeaux Exclusively Wives of Georgia

panier-cadeau-rafflets

L'association Exclusively Wives of Georgia a organisé une tombola spéciale pour collecter des fonds afin de soutenir sa mission de création d'un monde plus lumineux et plus compatissant. Cette tombola de paniers-cadeaux a permis aux participants de gagner gros et de se retrouver en tant que communauté lors du tirage au sort en personne, pour un coût de 25 dollars.

Ce qui fait le succès de cette tombola :

Défis et bonnes pratiques en matière de tombolas

Alors, comment s'assurer que votre tombola est réussie et entièrement conforme à la loi et aux directives de la Géorgie en matière de tombolas ? Nous avons résumé quelques défis à éviter, les meilleures pratiques à retenir et une liste de contrôle gratuite pour la conformité des tombolas pour les organisations à but non lucratif de Géorgie.

Télécharger la liste de contrôle ici

Défis communs

Meilleures pratiques

zeffy-reporting

Saviez-vous que
Avec Zeffy, 100% de l'argent collecté est reversé à votre cause.
Pas de frais de carte de crédit. Pas de frais de plateforme. Aucun frais.
Collecter des dons sans frais

Découvrez les meilleures stratégies d'engagement des donateurs pour les organisations à but non lucratif.

zeffy-raffle-software

Lois de la Géorgie en Géorgie : FAQ

Les tirages au sort sont légaux en Géorgie pour toutes les organisations à but non lucratif, exonérées d'impôts, les églises, les écoles, les organisations civiques et les groupes de soutien connexes.

À partir de 2024, les organisations à but non lucratif habilitées à organiser une tombola ne pourront plus organiser de tombolas en ligne en Géorgie. La tombola doit avoir lieu sur un terrain appartenant à l'organisation qui l'organise.
Bien que vous ne puissiez pas utiliser la solution gratuite de Zeffy pour vendre des billets de tombola, vous pouvez l'utiliser pour simplifier les exigences en matière de rapports.

Découvrez ce que la plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut faire pour vous.

La différence juridique entre une tombola et un tirage au sort réside dans les critères de participation pour avoir une chance de gagner. Les tombolas requièrent un paiement pour les inscriptions ou la promesse d'une chance de gagner, ce qui n'est pas le cas des tirages au sort.
La loi de Géorgie réglemente les opérations de toutes les loteries, tombolas, tirages au sort, sweepstakes et jeux de hasard pour toutes les organisations à but non lucratif ou tous les groupes de soutien connexes à but non lucratif habilités à les organiser.

Apprendre à fixer le prix des billets de tombola pour obtenir les meilleurs résultats en matière de collecte de fonds.

Les tombolas ne sont pas considérées comme des jeux d'argent lorsqu'elles sont organisées avec une licence en bonne et due forme et qu'elles n'enfreignent pas les réglementations établies par le code de Géorgie. Si des organisations à but non lucratif de bonne foi organisent des tombolas de collecte de fonds sans licence, avec une licence expirée ou sans respecter les exigences, ces tombolas sont considérées comme des jeux d'argent.
Cette violation équivaut à des jeux d'argent illégaux et peut donner lieu à des poursuites judiciaires et à une lourde amende.

La loi sur les tombolas en Géorgie stipule que toute personne qui organise une tombola doit obtenir une licence de tombola et se conformer aux réglementations établies dans le code de Géorgie § 16-12-22.1. La plupart des organisations à but non lucratif de bonne foi remplissent les conditions requises.

Le fait d'opérer sans licence, avec une licence expirée, ou de ne pas se conformer aux exigences pour toute entité effectuant une tombola a pour conséquence :

Pour en savoir plus, consultez les lois sur les tombolas en Géorgie présentées dans l'article :

  • Georgia Code § 16-12-22.1 - Tombolas organisées par des organisations à but non lucratif et exonérées d'impôt
  • Code de Géorgie § 16-12-22. Jeux d'argent commerciaux

    • Examiner les lois sur les tombolas dans d'autres États américains :

  • Lois sur les tombolas à but non lucratif en Alabama
  • Législation californienne sur les tombolas à but non lucratif
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif au Colorado
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif dans le Connecticut
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif en Floride
  • Lois de l'Illinois sur les tombolas à but non lucratif
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif dans le New Jersey
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif dans l'État de New York
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif en Caroline du Nord
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif dans l'Ohio
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif en Pennsylvanie
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif au Texas
  • Lois sur les tombolas à but non lucratif dans l'Utah
  • Législation de l'État de Washington sur les tombolas à but non lucratif

    • La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

    Continuez à lire :

    Lois sur les tombolas
    Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

    Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.