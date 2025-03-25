Les tombolas de collecte de fonds sont un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif d'impliquer leurs communautés et de collecter des fonds tout en s'amusant. Bien que les lois sur les tombolas diffèrent d'un État à l'autre, les tombolas de bienfaisance sont légales dans l'Ohio.
Il existe cependant des règles précises pour garantir la conformité et éviter les pénalités. Ce guide explore les lois de l'Ohio sur les tombolas, les exigences de conformité, les pièges courants et les meilleures pratiques pour organiser une tombola réussie et conforme à la loi.
Nous avons même créé une liste de contrôle gratuite à télécharger pour la conformité des tombolas dans l'Ohio.
Ci-dessous, vous en apprendrez plus sur :
La section 2915.092 du code révisé de l'Ohio (ORC) régit les tombolas de bienfaisance dans l'État. Les organisations qualifiées peuvent organiser leurs événements sans licence officielle de tombola, à condition que le produit de la tombola soit utilisé à des fins caritatives.
Pour organiser légalement des tombolas dans l'Ohio, vous devez répondre à l'un des critères suivants en tant qu'organisation caritative qualifiée :
Toute organisation ayant le statut 501(c)(4), 501(c)(6) ou 501(c)(7) doit s'assurer qu'au moins 50 % des recettes nettes des jeux de bienfaisance tels que les tombolas sont affectées à une œuvre de bienfaisance qualifiée ou à une entité gouvernementale.
L'Ohio impose des obligations de déclaration assez strictes aux organisations à but non lucratif qui organisent des tombolas. Selon la section 2915.10 du code révisé de l'Ohio, les registres doivent inclure :
Ces documents sont importants pour la préparation, le déroulement et, surtout, la fin de la tombola. Ils doivent être conservés pendant trois ans après l'événement. Les registres doivent être conservés au siège principal de l'organisation dans l'Ohio, et le procureur général de l'Ohio doit être informé de l'endroit où ils sont conservés.
Vous devez déposer les bénéfices bruts de chaque tombola sur un compte courant réservé exclusivement à la tombola. Le paiement des dépenses et la distribution des bénéfices nets ne peuvent être effectués que par chèque ou par transfert électronique de fonds à partir de ce compte.
Bon à savoir : Seuls les prix payés peuvent être déduits comme dépenses. Les autres frais (loyer, matériel, fournitures, etc.) doivent être payés à l'aide d'autres sources de financement.
Les tombolas peuvent être organisées dans divers lieux, y compris des entreprises, des résidences privées ou des espaces publics, à condition qu'une organisation caritative en soit l'hôte. La tombola doit également respecter toutes les autres lois de l'Ohio relatives aux jeux de bienfaisance que nous exposons ici.
Le procureur général peut adopter des règles concernant la comptabilité, la tenue de registres et les rapports et peut à tout moment :
C'est pourquoi il est préférable de garder les choses organisées et accessibles. Un logiciel de tombola en ligne ou un système de gestion des donateurs comme Zeffy peut vous aider à le faire facilement (et c'est 100 % gratuit !).
Imaginez que votre association organise une tombola annuelle à l'occasion des fêtes de fin d'année, que vous récoltiez 15 000 dollars et que vous fêtiez le succès de l'événement. Six mois plus tard, le bureau du procureur général de l'Ohio demande un audit de vos dossiers. Il s'avère que personne n'a tenu un registre détaillé des ventes de billets, des gagnants ou des dépenses.
La loi de l'Ohio (ORC 2915.10) exige que toutes les recettes brutes, les dépenses, les gagnants des prix (en particulier ceux qui reçoivent des prix de plus de 600 $) et les distributions de bénéfices nets soient documentés et conservés pendant trois ans. Sans ces documents, votre organisation s'expose à des pénalités, des amendes et à la perte potentielle de ses privilèges en matière de tombolas.
Imaginez que organise une tombola au printemps et vende pour 10 000 dollars de billets. Pour simplifier les choses, votre trésorier dépose l'argent sur le compte général de l'organisation, en supposant qu'il sera facile d'en assurer le suivi par la suite. Quelques mois plus tard, un audit interne révèle que certains fonds ont été utilisés par inadvertance pour des dépenses de fonctionnement non liées.
Il s'agit là d'un risque considérable, car l'Ohio exige que toutes les recettes de la tombola soient déposées sur un compte courant distinct consacré exclusivement à la tombola. Le paiement des dépenses (même pour de petits montants) doit être effectué par chèque ou par transfert électronique de fonds à partir de ce compte.
Imaginez des lycéens volontaires et enthousiastes aidant à vendre des billets de tombola lors de votre gala annuel. Vous seriez heureux de recevoir cette aide. À l'insu des organisateurs, plusieurs mineurs ont acheté des billets pendant l'événement pour soutenir leurs amis.
Si la loi de l'Ohio autorise les mineurs à acheter des billets, ils ne peuvent pas être présents sur le lieu du tirage de la tombola. En cas de violation des dispositions relatives à l'âge, votre tombola risque d'être considérée comme illégale, ce qui entraînerait des amendes ou une atteinte à la réputation.
Imaginez que vous organisiez une méga-tombola avec un grand prix d'une valeur de 150 000 dollars. Cependant, la loi de l'Ohio interdit d'offrir des prix d'une valeur supérieure à 100 000 dollars lors d'un seul tirage ou d'une valeur totale de 500 000 dollars par an sans autorisation supplémentaire.
Même si vous faites tout ce qu'il faut, le dépassement de ces limites peut invalider votre tombola et entraîner des pénalités ou une disqualification pour les événements à venir.
Imaginez que vous élargissiez votre loterie en vendant des billets en ligne pour augmenter la participation. L'événement est un succès et vous optez pour un outil de tirage au sort en ligne pour choisir le gagnant sans vous rendre compte que la loi de l'Ohio exige un tirage physique à partir d'un récipient tangible.
Bien que les ventes en ligne soient autorisées, le tirage au sort final doit être effectué physiquement, faute de quoi la tombola peut être considérée comme non valide.
Maintenant que nous savons ce qu'il faut éviter, voyons comment gérer votre tombola et faire de votre collecte de fonds un événement inoubliable.
Avant même de songer à vendre des billets de tombola, prenez le temps de vous faire une idée précise de ce que sera le succès de votre tombola.
Vous pouvez vous poser la question :
Un objectif bien défini guidera vos décisions et facilitera la communication de l'objectif de la tombola à votre public. Fixez un objectif mesurable : "Nous souhaitons récolter 10 000 dollars pour financer le nouvel équipement de notre programme d'activités extrascolaires".
Vous devez également indiquer clairement le nombre de billets pouvant être achetés, les restrictions d'âge et les options de paiement. Veillez à ce que ces règles soient affichées sur votre site web et imprimées sur les billets.
Conseil supplémentaire : créez une section FAQ sur votre site web pour répondre aux questions les plus courantes concernant l'achat des billets, l'éligibilité et la réclamation des prix.
Une tombola bien organisée a besoin de visibilité pour réussir. Se fier uniquement au bouche-à-oreille ne suffit pas. Il est donc judicieux de miser sur une promotion stratégique afin de maximiser votre portée et d'augmenter les ventes de billets.
Voici quelques moyens d'attirer des participants et de collecter des fonds :
Conseil supplémentaire : envisagez d'organiser un programme de parrainage dans le cadre duquel les supporters qui vendent le plus grand nombre de billets reçoivent une petite récompense ou une reconnaissance lors de l'événement.
Les lois de l'Ohio sur les tombolas exigent un suivi financier strict pour éviter les pénalités et maintenir le statut d'organisation à but non lucratif. Une mauvaise gestion des fonds peut saper la confiance et compromettre les futures collectes de fonds.
Voici quelques moyens de rester responsable avant le début de la tombola :
Conseil supplémentaire : planifiez des contrôles réguliers avec votre trésorier ou votre équipe financière afin de passer en revue les dossiers et de garantir la conformité avec les exigences de l'Ohio en matière de rapports.
L'Institut d'équitation thérapeutique (TRI) a lancé sa tombola de bourbon avec un équilibre inspirant entre la commodité en ligne et le respect de la conformité légale de l'Ohio. L'organisation s'est appuyée sur la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour maximiser les recettes, sachant qu'elle pouvait éviter les frais de transaction ou de plateforme inutiles exigés par d'autres solutions.
Pour en savoir plus sur la législation de l'État de l'Ohio mentionnée dans cet article, cliquez ici :
Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.