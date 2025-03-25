Comment Zeffy peut être gratuit ?
Lois sur les tombolas dans l'Ohio : Les tombolas sont-elles légales dans l'Ohio ? [2025]
Lois sur les tombolas

Lois sur les tombolas dans l'Ohio : Les tombolas sont-elles légales dans l'Ohio ? [2025]

25 mars 2025

Les tombolas de collecte de fonds sont un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif d'impliquer leurs communautés et de collecter des fonds tout en s'amusant. Bien que les lois sur les tombolas diffèrent d'un État à l'autre, les tombolas de bienfaisance sont légales dans l'Ohio.

Il existe cependant des règles précises pour garantir la conformité et éviter les pénalités. Ce guide explore les lois de l'Ohio sur les tombolas, les exigences de conformité, les pièges courants et les meilleures pratiques pour organiser une tombola réussie et conforme à la loi.

Nous avons même créé une liste de contrôle gratuite à télécharger pour la conformité des tombolas dans l'Ohio.

Ci-dessous, vous en apprendrez plus sur :

Vue d'ensemble des lois sur les tombolas dans l'Ohio

La section 2915.092 du code révisé de l'Ohio (ORC) régit les tombolas de bienfaisance dans l'État. Les organisations qualifiées peuvent organiser leurs événements sans licence officielle de tombola, à condition que le produit de la tombola soit utilisé à des fins caritatives.

Qui peut organiser une tombola ?

Pour organiser légalement des tombolas dans l'Ohio, vous devez répondre à l'un des critères suivants en tant qu'organisation caritative qualifiée :

Toute organisation ayant le statut 501(c)(4), 501(c)(6) ou 501(c)(7) doit s'assurer qu'au moins 50 % des recettes nettes des jeux de bienfaisance tels que les tombolas sont affectées à une œuvre de bienfaisance qualifiée ou à une entité gouvernementale.

organisations à but non lucratif

Exigences de conformité pour les tombolas de l'Ohio

Rapports financiers et tenue de registres

L'Ohio impose des obligations de déclaration assez strictes aux organisations à but non lucratif qui organisent des tombolas. Selon la section 2915.10 du code révisé de l'Ohio, les registres doivent inclure :

Ces documents sont importants pour la préparation, le déroulement et, surtout, la fin de la tombola. Ils doivent être conservés pendant trois ans après l'événement. Les registres doivent être conservés au siège principal de l'organisation dans l'Ohio, et le procureur général de l'Ohio doit être informé de l'endroit où ils sont conservés.

rapports financiers

Restrictions d'âge

Utilisation des bénéfices

Vous devez déposer les bénéfices bruts de chaque tombola sur un compte courant réservé exclusivement à la tombola. Le paiement des dépenses et la distribution des bénéfices nets ne peuvent être effectués que par chèque ou par transfert électronique de fonds à partir de ce compte.

Bon à savoir : Seuls les prix payés peuvent être déduits comme dépenses. Les autres frais (loyer, matériel, fournitures, etc.) doivent être payés à l'aide d'autres sources de financement.

Exigences relatives à l'événement et au lieu

Les tombolas peuvent être organisées dans divers lieux, y compris des entreprises, des résidences privées ou des espaces publics, à condition qu'une organisation caritative en soit l'hôte. La tombola doit également respecter toutes les autres lois de l'Ohio relatives aux jeux de bienfaisance que nous exposons ici.

événement-tombola

Audits

Le procureur général peut adopter des règles concernant la comptabilité, la tenue de registres et les rapports et peut à tout moment :

C'est pourquoi il est préférable de garder les choses organisées et accessibles. Un logiciel de tombola en ligne ou un système de gestion des donateurs comme Zeffy peut vous aider à le faire facilement (et c'est 100 % gratuit !).

plate-forme de collecte de fonds zeffy

Les pièges juridiques les plus courants et comment les éviter

1. Oublier d'assurer un suivi rigoureux des tirages au sort

Imaginez que votre association organise une tombola annuelle à l'occasion des fêtes de fin d'année, que vous récoltiez 15 000 dollars et que vous fêtiez le succès de l'événement. Six mois plus tard, le bureau du procureur général de l'Ohio demande un audit de vos dossiers. Il s'avère que personne n'a tenu un registre détaillé des ventes de billets, des gagnants ou des dépenses.

La loi de l'Ohio (ORC 2915.10) exige que toutes les recettes brutes, les dépenses, les gagnants des prix (en particulier ceux qui reçoivent des prix de plus de 600 $) et les distributions de bénéfices nets soient documentés et conservés pendant trois ans. Sans ces documents, votre organisation s'expose à des pénalités, des amendes et à la perte potentielle de ses privilèges en matière de tombolas.

2. Mélanger l'argent de la tombola avec les fonds généraux

Imaginez que organise une tombola au printemps et vende pour 10 000 dollars de billets. Pour simplifier les choses, votre trésorier dépose l'argent sur le compte général de l'organisation, en supposant qu'il sera facile d'en assurer le suivi par la suite. Quelques mois plus tard, un audit interne révèle que certains fonds ont été utilisés par inadvertance pour des dépenses de fonctionnement non liées.

Il s'agit là d'un risque considérable, car l'Ohio exige que toutes les recettes de la tombola soient déposées sur un compte courant distinct consacré exclusivement à la tombola. Le paiement des dépenses (même pour de petits montants) doit être effectué par chèque ou par transfert électronique de fonds à partir de ce compte.

3. Vente de billets aux mineurs

Imaginez des lycéens volontaires et enthousiastes aidant à vendre des billets de tombola lors de votre gala annuel. Vous seriez heureux de recevoir cette aide. À l'insu des organisateurs, plusieurs mineurs ont acheté des billets pendant l'événement pour soutenir leurs amis. 

Si la loi de l'Ohio autorise les mineurs à acheter des billets, ils ne peuvent pas être présents sur le lieu du tirage de la tombola. En cas de violation des dispositions relatives à l'âge, votre tombola risque d'être considérée comme illégale, ce qui entraînerait des amendes ou une atteinte à la réputation.

lycéen-étudiant

4. Dépassement des limites de valeur des prix

Imaginez que vous organisiez une méga-tombola avec un grand prix d'une valeur de 150 000 dollars. Cependant, la loi de l'Ohio interdit d'offrir des prix d'une valeur supérieure à 100 000 dollars lors d'un seul tirage ou d'une valeur totale de 500 000 dollars par an sans autorisation supplémentaire.

Même si vous faites tout ce qu'il faut, le dépassement de ces limites peut invalider votre tombola et entraîner des pénalités ou une disqualification pour les événements à venir.

5. Ventes en ligne non déclarées et dessins non physiques

Imaginez que vous élargissiez votre loterie en vendant des billets en ligne pour augmenter la participation. L'événement est un succès et vous optez pour un outil de tirage au sort en ligne pour choisir le gagnant sans vous rendre compte que la loi de l'Ohio exige un tirage physique à partir d'un récipient tangible.

Bien que les ventes en ligne soient autorisées, le tirage au sort final doit être effectué physiquement, faute de quoi la tombola peut être considérée comme non valide.

zeffy-raffle-ticket-sales

Explorez le logiciel de tombola 100 % gratuit de Zeffy pour vendre des billets en ligne pour votre tirage au sort physique.

3 conseils de pro pour une gestion réussie des tombolas dans l'Ohio

Maintenant que nous savons ce qu'il faut éviter, voyons comment gérer votre tombola et faire de votre collecte de fonds un événement inoubliable.

1. Fixer des objectifs et des règles clairs

Avant même de songer à vendre des billets de tombola, prenez le temps de vous faire une idée précise de ce que sera le succès de votre tombola. 

Vous pouvez vous poser la question :

Un objectif bien défini guidera vos décisions et facilitera la communication de l'objectif de la tombola à votre public. Fixez un objectif mesurable : "Nous souhaitons récolter 10 000 dollars pour financer le nouvel équipement de notre programme d'activités extrascolaires".

Vous devez également indiquer clairement le nombre de billets pouvant être achetés, les restrictions d'âge et les options de paiement. Veillez à ce que ces règles soient affichées sur votre site web et imprimées sur les billets.

Conseil supplémentaire : créez une section FAQ sur votre site web pour répondre aux questions les plus courantes concernant l'achat des billets, l'éligibilité et la réclamation des prix.

2. Promouvoir votre tombola de manière stratégique

Une tombola bien organisée a besoin de visibilité pour réussir. Se fier uniquement au bouche-à-oreille ne suffit pas. Il est donc judicieux de miser sur une promotion stratégique afin de maximiser votre portée et d'augmenter les ventes de billets.

Voici quelques moyens d'attirer des participants et de collecter des fonds :

promotion de la tombola

Conseil supplémentaire : envisagez d'organiser un programme de parrainage dans le cadre duquel les supporters qui vendent le plus grand nombre de billets reçoivent une petite récompense ou une reconnaissance lors de l'événement.

Plongez dans des tactiques détaillées avec nos meilleures stratégies d'engagement pour les organisations à but non lucratif.

3. Intégrer la responsabilité financière

Les lois de l'Ohio sur les tombolas exigent un suivi financier strict pour éviter les pénalités et maintenir le statut d'organisation à but non lucratif. Une mauvaise gestion des fonds peut saper la confiance et compromettre les futures collectes de fonds.

Voici quelques moyens de rester responsable avant le début de la tombola :

Traitements numériques des paiements

Conseil supplémentaire : planifiez des contrôles réguliers avec votre trésorier ou votre équipe financière afin de passer en revue les dossiers et de garantir la conformité avec les exigences de l'Ohio en matière de rapports.

Consultez notre guide pour maîtriser les finances des organisations à but non lucratif.

Inspirez-vous de cet exemple de tombola réussie dans l'Ohio

L'Institut d'équitation thérapeutique (TRI) a lancé sa tombola de bourbon avec un équilibre inspirant entre la commodité en ligne et le respect de la conformité légale de l'Ohio. L'organisation s'est appuyée sur la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour maximiser les recettes, sachant qu'elle pouvait éviter les frais de transaction ou de plateforme inutiles exigés par d'autres solutions.

Ce qu'il faut emporter pour votre tombola :

Organisez votre prochaine tombola en utilisant Zeffy 100 % gratuitement afin d'optimiser votre potentiel de collecte de fonds.

FAQ sur les tombolas dans l'Ohio

Vous pouvez vendre des billets de tombola en ligne dans l'Ohio, mais le billet gagnant doit être tiré au sort dans un réceptacle. La tombola elle-même doit se dérouler hors ligne.
La solution gratuite de Zeffy pour les tirages au sort permet de gérer les ventes de billets, les participants et les détails nécessaires à la tenue des registres dans l'Ohio. La plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite permet également de s'engager auprès des supporters afin d'établir des relations et d'augmenter la participation aux futures campagnes.
Commencez votre campagne de collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Il est légal d'organiser une tombola 50/50 dans l'Ohio, au même titre que tous les autres types de tombolas. Une tombola 50/50 attribue un prix égal à la moitié du montant collecté et peut encourager les participants à acheter davantage de billets pour augmenter le montant du prix.
De grandes organisations caritatives, telles que l'Ohio State University et la Ronald McDonald House Charities of Central Ohio, organisent des tombolas caritatives en utilisant le format 50/50 afin d'impliquer la communauté et d'augmenter les fonds alloués à des causes importantes.

Une tombola n'est pas considérée comme un jeu d'argent dans l'Ohio. Elle est légale pour les organisations qualifiées, y compris les organisations à but non lucratif, et est régie par une entité distincte des activités de jeu. Vous n'avez pas besoin d'un permis de tombola pour organiser ce type de collecte de fonds, à condition d'être reconnu par l'Internal Revenue Service en tant qu'organisation 501c.
Les jeux d'argent comprennent des activités telles que les loteries d'État, les courses de chevaux et les casinos, régis par la Commission des loteries de l'Ohio. Selon les lois sur les tombolas en vigueur dans les États américains, les jeux d'argent et les tombolas peuvent être régis par une législation commune ou par des lois distinctes.

Une tombola 50/50 n'est pas considérée comme un jeu d'argent dans l'Ohio. Toutes les tombolas sont légales dans l'Ohio et sont régies par la Charitable Law Section de l'Attorney General Dave Yost.

Les tombolas sont considérées comme des dons en ce qui concerne l'argent gagné et la manière dont une organisation à but non lucratif peut l'utiliser. Dans l'Ohio, les organisations caritatives peuvent recevoir 100 % de leurs gains provenant d'une tombola pour contribuer aux objectifs de collecte de fonds.
En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le revenu, l'argent dépensé pour acheter des billets de tombola ou pour participer à une tombola n'est pas exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu, comme c'est le cas pour un don classique.
Automatisez les reçus fiscaux pour les dons et restez en conformité avec la plateforme 100% gratuite de Zeffy.

La différence entre une tombola et un tirage au sort réside dans les conditions de participation. Un tirage au sort ne nécessite généralement pas d'achat pour obtenir des entrées, contrairement à une tombola qui nécessite la vente de billets.
Les organisations à but non lucratif peuvent choisir d'organiser ou non une tombola ou un tirage au sort, sachant que les deux sont des activités légales dans l'Ohio.

Vous pouvez organiser des tombolas avec de l'alcool dans l'Ohio grâce à une nouvelle loi qui réglemente ce type de prix.

C'est l'Assemblée générale qui l'impose :

  • Les lots d'alcool doivent être achetés par l'intermédiaire d'un agent agréé par l'État.
  • Pour la bière et le vin, les organisations doivent collecter des reçus prouvant que l'achat a été effectué auprès d'un agent de l'Ohio disposant des autorisations nécessaires.
  • Les boissons alcoolisées à haute teneur en alcool doivent faire l'objet d'un formulaire préalable et les reçus doivent être téléchargés auprès de la Division of Liquor Control de l'Ohio.
  • Les détenteurs de permis de vente d'alcool de l'Ohio et les agences de vente d'alcool de l'État ne peuvent pas faire de dons.

    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

    Pour en savoir plus sur la législation de l'État de l'Ohio mentionnée dans cet article, cliquez ici :

    Continuez à lire :

    Lois sur les tombolas
    Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

    Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.

    En savoir plus

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

