Lorsque votre association a établi ses fondations, les partenariats stratégiques peuvent amplifier votre impact. Voici comment aborder les collaborations de manière réfléchie et efficace.
Les bons partenariats peuvent le faire :
Avantde chercher à établir des partenariats, assurez-vous d'en avoir :
Conseil de pro : Ne vous précipitez pas dans les partenariats. Une base solide fait de vous un partenaire plus attrayant.
Exemple de message de sensibilisation :"Nous avons remarqué [alignement spécifique] entre nos organisations. Notre travail dans [votre domaine d'intervention] pourrait compléter vos efforts dans [leur domaine d'intervention]. Pourrions-nous planifier un bref appel afin d'explorer les possibilités de collaboration ?
Pourchaque partenariat, définir :
Au fur et à mesure quevos partenariats se développent :
Rappelez-vous : Les meilleurs partenariats se développent organiquement à partir de valeurs partagées et de forces complémentaires. Concentrez-vous sur l'établissement de relations avant de vous précipiter sur des accords formels.
ProTip : Utilisez les succès de vos premiers partenariats pour attirer et engager davantage de partenaires stratégiques au fur et à mesure que votre organisation se développe.
Laclé est de commencer par des collaborations gérables qui peuvent démontrer rapidement leur valeur, puis de s'appuyer sur ces succès pour créer des partenariats durables et percutants.
