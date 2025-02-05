Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment créer une association à but non lucratif

Construire des partenariats stratégiques : Un guide pour les nouvelles organisations à but non lucratif

5 février 2025

Lorsque votre association a établi ses fondations, les partenariats stratégiques peuvent amplifier votre impact. Voici comment aborder les collaborations de manière réfléchie et efficace.

Pourquoi les partenariats sont importants aujourd'hui

Les bons partenariats peuvent le faire :

Le timing est essentiel

‍Avantde chercher à établir des partenariats, assurez-vous d'en avoir :

Conseil de pro : Ne vous précipitez pas dans les partenariats. Une base solide fait de vous un partenaire plus attrayant.‍

Types de partenariats à prendre en considération

‍1. Partenariats communautaires

2. Partenariats de services

3. Partenariats d'impact

L'approche intelligente de l'établissement de partenariats

‍Phase1 : Recherche (2-3 semaines)

Phase 2 : Premier contact (1-2 semaines)

Exemple de message de sensibilisation :"Nous avons remarqué [alignement spécifique] entre nos organisations. Notre travail dans [votre domaine d'intervention] pourrait compléter vos efforts dans [leur domaine d'intervention]. Pourrions-nous planifier un bref appel afin d'explorer les possibilités de collaboration ?

‍Phase3 : Commencer modestement (premier mois)

Construire des relations gagnant-gagnant

‍Pourchaque partenariat, définir :

Éviter les pièges les plus courants

‍Don't :

Développer vos partenariats

‍Mois1-3 :

Mois 4-6 :

Perspectives d'avenir

‍Au fur et à mesure quevos partenariats se développent :

Rappelez-vous : Les meilleurs partenariats se développent organiquement à partir de valeurs partagées et de forces complémentaires. Concentrez-vous sur l'établissement de relations avant de vous précipiter sur des accords formels.

‍ProTip : Utilisez les succès de vos premiers partenariats pour attirer et engager davantage de partenaires stratégiques au fur et à mesure que votre organisation se développe.

‍Laclé est de commencer par des collaborations gérables qui peuvent démontrer rapidement leur valeur, puis de s'appuyer sur ces succès pour créer des partenariats durables et percutants.

Rédigé par
Michel Ferry

