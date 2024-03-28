Les tombolas sont un excellent moyen pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds, mais sont-elles légales en Alabama ?

La réponse est que les tombolas sont illégales en Alabama, même pour les collectes de fonds à but non lucratif. Toutefois, le gouvernement de l'Alabama discute d'éventuelles mises à jour dans les années à venir, qui pourraient changer la donne.

Que vous soyez novice en matière d'organisation de tombolas ou un professionnel chevronné, il est toujours essentiel de se tenir au courant des aspects juridiques. La bonne nouvelle, c'est que même si la législation actuelle interdit les tombolas, il existe de nombreuses options légales pour faire participer les communautés en Alabama.

‍

Cet article fait le point sur la question :

‍

Les tombolas sont-elles légales en Alabama ?

Selon la loi de l'État de l'Alabama, toutes les loteries sont illégales. L'avis 1340 de l'IRS définit une tombola comme une forme de loterie, car elle distribue des prix à des personnes qui paient pour avoir une chance de gagner.

Le code pénal de l'État de l'Alabama interdit tout type de loterie, de tirage au sort ou de jeu d'argent depuis 1901. L'Alabama fait partie d'un groupe restreint d'États, dont le Mississippi et l'Utah, où les loteries sont interdites.

Les règles ont été un sujet de discorde pour de nombreux habitants de l'Alabama, et nous examinerons ci-dessous les dernières conversations sur l'évolution de la législation en faveur des tirages au sort.

‍

Pourquoi une tombola est-elle considérée comme une loterie ?

Dans le cadre d'une tombola, les participants doivent généralement acheter des billets pour gagner un prix. Il s'agit d'un système de loterie dans lequel le gagnant est sélectionné au hasard parmi les personnes qui ont payé pour participer.

Les tombolas sont légalement considérées comme des loteries parce qu'elles impliquent les éléments clés que sont les prix, la chance et la considération. De nombreuses organisations à but non lucratif peuvent se demander si le fait d'appeler leurs tombolas par d'autres noms, tels que tirages au sort, cadeaux ou prix de présence, peut permettre de contourner ce problème.

Pour être sûr, vous devez respecter les règles techniques de votre État afin d'éviter les pénalités et les amendes.

‍

Pourquoi les loteries sont-elles illégales en Alabama ?

L'Alabama interdit les loteries et les jeux de hasard afin d'empêcher la propagation des entreprises de jeux d'argent créées en vertu de la constitution initiale de l'État.

Loteries illégales en vertu de la loi de l'Alabama loi de l'État de l'Alabama répondent aux critères clés suivants :

Les joueurs paient ou acceptent de payer quelque chose de valeur pour des chances, qui sont représentées et différenciées par des nombres, des combinaisons de nombres ou d'autres facteurs déterminants.

Un tirage au sort ou une autre méthode basée sur la chance détermine les chances de gagner.

Les détenteurs des chances gagnantes doivent recevoir quelque chose de valeur.

Les tirages au sort répondent à ces critères et font donc partie des activités illégales et sont passibles d'infractions pénales à partir de 2024.

‍

Les lois de l'Alabama sur les tombolas que les organisations à but non lucratif doivent connaître

Décortiquons un peu plus la loi de l'Alabama sur les tombolas. Voici les principaux éléments de l'activité interdite, tirés du titre 13A du code de l'Alabama. Code pénal § 13A-12-20 :

On parle de jeux d'argent chaque fois qu'une personne risque ou mise quelque chose qui lui est cher en échange de sa participation à un concours de hasard ou d'une opportunité de gains hors de son contrôle. L'achat d'un billet de tombola sans savoir si quelqu'un gagnera un prix entre dans cette catégorie.

chaque fois qu'une personne risque ou mise quelque chose qui lui est cher en échange de sa participation à un concours de hasard ou d'une opportunité de gains hors de son contrôle. L'achat d'un billet de tombola sans savoir si quelqu'un gagnera un prix entre dans cette catégorie. Les joueurs sont considérés comme des personnes qui s'engagent dans des jeux d'argent sans garantie de profit en dehors de leurs gains ou de leurs contributions à l'organisation qui gère l'activité de jeu. Les participants aux tombolas sont des joueurs au sens de cette législation.

sont considérés comme des personnes qui s'engagent dans des jeux d'argent sans garantie de profit en dehors de leurs gains ou de leurs contributions à l'organisation qui gère l'activité de jeu. Les participants aux tombolas sont des joueurs au sens de cette législation. Les bénéfices tirés de l'activité de jeu sont l'argent ou les biens acceptés par les joueurs dans le cadre des jeux d'argent. Les organisations à but non lucratif ou autres organisations qui vendent des billets de tombola et collectent des fonds sont considérées comme ayant des bénéfices provenant de l'activité de jeu.

‍

Progrès dans la législation sur les loteries de l'État de l'Alabama

Les discussions sur les jeux d'argent en Alabama ont évolué au fil des ans pour aboutir à des changements législatifs. La question a été abordée pour la dernière fois en 1999, mais elle a refait surface en 2024.

Les législateurs de l'Alabama ont proposé la légalisation d'une loterie d'État et de jeux de type casino, ce qui modifierait les lois en 2015. En février 2024, la Chambre des représentants de l'Alabama a adopté un paquet législatif qui sera soumis au Sénat.

Les pressions exercées par le Congrès pourraient aboutir à la légalisation des jeux d'argent et de hasard réglementés par l'État en Alabama, ce qui aurait un impact direct sur les tombolas.

‍

Qui peut organiser une tombola aux États-Unis ?

Maintenant que vous disposez de plus d'informations sur la légalité des tombolas en Alabama, vous vous demandez peut-être qui peut organiser une tombola aux États-Unis. Les tombolas sont une méthode populaire de collecte de fonds dans les nombreux États qui les autorisent, même si d'autres États sont en passe de les légaliser.

Certains États n'imposent que peu de restrictions aux organisations à but non lucratif, aux écoles et aux autres organisations qui souhaitent organiser une tombola. D'autres ont des lois plus spécifiques ou des réglementations plus lourdes qui méritent d'être vérifiées afin que vous puissiez vous concentrer sur l'organisation d'une tombola aussi réussie que possible.

Au niveau de l'État, les gouvernements peuvent déterminer :

Types d'organisations pouvant organiser des tombolas

L'objectif d'une tombola

Règles et règlements pour l'organisation d'une tombola

Nombre de tombolas pouvant être organisées chaque année

Voir la liste complète des lois américaines sur les tombolas par État

‍

Comment organiser légalement une tombola pour votre organisation à but non lucratif ?

Un dessin ou un cadeau qui n'accepte pas d'argent de la part des participants est une option excellente et légale. Vous vous demandez peut-être immédiatement quelle est la valeur d'un tirage au sort ou d'un cadeau si vous ne pouvez pas accepter de dons ou de fonds.

Les organisations à but non lucratif peuvent échanger des entrées ou des participations contre un soutien non monétaire, par exemple :

Défense de votre cause et de votre mission

Génération d'idées et créativité

Sensibilisation dans un paysage de dons dominé par les médias sociaux

‍

Un exemple de don à but non lucratif réussi

United Way of Central Alabama est un excellent exemple d'une organisation à but non lucratif qui a organisé un concours sur les médias sociaux, légalement considéré comme un cadeau. Les étudiants ont participé gratuitement mais ont gagné un chèque de 2 500 dollars.

Au lieu d'acheter un billet comme pour une tombola traditionnelle, les étudiants de cinq équipes universitaires ont partagé de nouvelles idées pour sensibiliser les jeunes générations. Tout ce qu'ils avaient à faire était de poster sur Instagram et Facebook en utilisant #ThisUnitesUs avec une approche créative.

Les gagnants ont ensuite pu présenter au conseil d'administration de United Way leurs idées de campagne pour inciter leurs pairs à participer à la philanthropie. L'organisation a sensibilisé son public cible (les jeunes donateurs) sur les médias sociaux et a bénéficié d'une nouvelle perspective sur son approche de la collecte de fonds.

‍

‍

Des alternatives légales à la tombola pour collecter des fonds

Les organisations à but non lucratif ont plusieurs possibilités d'établir des relations juridiques avec les donateurs en dehors des cadeaux, des tombolas et des tirages au sort.

D'autres options de collecte de fonds qui suscitent l'enthousiasme et permettent de récolter de l'argent sont proposées :

Collecte de fonds de pair à pair : Un excellent moyen d'aider les individus à toucher un plus grand nombre de personnes au nom de votre organisation et de permettre aux sympathisants de demander à leur communauté de contribuer.

Un excellent moyen d'aider les individus à toucher un plus grand nombre de personnes au nom de votre organisation et de permettre aux sympathisants de demander à leur communauté de contribuer. Dons récurrents et adhésions : Transformez le don unique d'un individu en un comportement de don à plus long terme pour un flux de revenus fiable.

Transformez le don unique d'un individu en un comportement de don à plus long terme pour un flux de revenus fiable. Commerce électronique : Les particuliers peuvent acheter des marchandises dans la boutique en ligne de votre association au profit de vos programmes et initiatives.

Les particuliers peuvent acheter des marchandises dans la boutique en ligne de votre association au profit de vos programmes et initiatives. Vente de billets et événements : La vente de billets pour des événements, des rencontres et des expériences peut être un autre moyen de collecter des dons individuels.

La vente de billets pour des événements, des rencontres et des expériences peut être un autre moyen de collecter des dons individuels. Dons en ligne et mobiles: Vous pouvez partager une page de don adaptée aux téléphones portables par le biais de codes QR, de liens vers les médias sociaux et d'autres endroits auxquels les gens peuvent accéder à partir de leur téléphone.

Apprenez à lancer gratuitement des campagnes de collecte de fonds très efficaces avec Zeffy

‍

FAQ sur les tirages au sort

Existe-t-il un moyen d'organiser une tombola sans s'enregistrer auprès du gouvernement ?

Vous pouvez organiser une tombola sans vous enregistrer auprès du gouvernement, en fonction de la législation et des exigences de votre État. En Alabama, les tombolas sont illégales si elles acceptent de l'argent et sont passibles de sanctions en vertu du code pénal de l'État d'Alabama.

En savoir plus sur les lois relatives aux tombolas par État

‍

Quelle est la différence entre une tombola et un tirage au sort ?

La différence entre une tombola et un tirage au sort réside dans l'obligation de participer. Une tombola offre la possibilité de gagner un prix à ceux qui paient un billet, tandis qu'un tirage au sort ne nécessite pas de contribution monétaire.

En Alabama, un tirage au sort qui n'accepte pas d'argent, sous quelque forme que ce soit, de la part des participants est autorisé.

‍

Quelle est la différence entre une tombola et un cadeau ?

La différence entre une tombola et un cadeau est l'échange d'argent contre une participation. Dans le cadre d'une tombola, il faut généralement acheter un billet pour gagner un prix.

Un cadeau n'exige pas que l'on paie quoi que ce soit pour avoir la possibilité de gagner un prix. En général, il est plutôt demandé de remplir un formulaire, de s'engager sur les médias sociaux ou de relever un défi considéré comme non monétaire.

‍

Une tombola est-elle considérée comme un jeu de hasard ?

Les tirages au sort sont considérés comme des jeux d'argent dans des États comme l'Alabama, où de telles actions sont illégales en vertu du titre 13A du code de l'Alabama. Code pénal § 13A-12-20. L'achat d'un billet de tombola sans savoir si quelqu'un gagnera un prix est considéré comme un jeu d'argent.

Selon la législation de l'Alabama, il y a jeu d'argent chaque fois qu'une personne risque ou mise quelque chose de sa valeur en échange de sa participation à un concours de hasard ou d'une opportunité de gains hors de son contrôle.

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles remettre des prix ?

Les organisations à but non lucratif peuvent distribuer des prix pour des tombolas, des cadeaux et des tirages au sort. Le volet juridique porte spécifiquement sur l'argent payé par une personne pour participer à une course pour ce prix.

Utilisez cette liste de 33 idées de prix uniques

‍

Les tombolas à but non lucratif sont-elles déductibles des impôts ?

Les tombolas à but non lucratif ne donnent pas droit à une déduction fiscale pour l'argent dépensé pour y participer. Toutefois, l'IRS exige que les organisations qui versent des prix de tombola aux participants retiennent et déclarent 25 % des gains supérieurs à 5 000 $.

Si un organisme ne retient pas une partie des gains, il peut être tenu de payer les impôts à la place du gagnant.