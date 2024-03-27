Les tombolas sont-elles légales en Utah ?

Les tirages au sort ne sont pas légaux en Utah si de l'argent ou des biens sont échangés en échange d'une participation ou d'une chance de gagner.

L'article 76-10-1101 du Code pénal précise les critères qui expliquent pourquoi il est illégal d'organiser une tombola pour collecter des fonds dans l'Utah :

Le terme "jeu" désigne le fait de risquer quelque chose de valeur pour le résultat d'un concours, d'un jeu ou d'un système de jeu, tel qu'une tombola.

désigne le fait de risquer quelque chose de valeur pour le résultat d'un concours, d'un jeu ou d'un système de jeu, tel qu'une tombola. Une "loterie" distribue un objet de valeur par hasard à des personnes qui ont payé pour avoir la possibilité de gagner, y compris tout ce qui s'appelle tirage au sort, entreprise-cadeau et sweepstake.

distribue un objet de valeur par hasard à des personnes qui ont payé pour avoir la possibilité de gagner, y compris tout ce qui s'appelle tirage au sort, entreprise-cadeau et sweepstake. Le terme "participation" désigne l'acte ou le processus consistant à devenir éligible pour recevoir un prix, comme l'achat d'un billet de tombola.

En 2021, un amendement sur les tombolas a rendu légale l'organisation d'une tombola à laquelle les personnes participent sans paiement ni échange de valeur.

FAQ sur les tombolas en Utah

Est-il illégal de gagner de l'argent avec des tombolas ?

Il est illégal de gagner de l'argent avec des tombolas dans l'Utah. La vente de billets de tombola constitue une activité de jeu illégale.

Dans les États où elles sont légales, les tombolas sont une excellente source de revenus.

Découvrez comment cette association à but non lucratif a récolté plus de 35 000 dollars grâce aux tombolas de Zeffy.

Quelles sont les alternatives légales aux tombolas ?

Les alternatives légales aux tombolas pour les organisations à but non lucratif sont les suivantes :

Les billets de tombola sont-ils considérés comme des jeux d'argent ?

Les billets de tombola sont considérés comme des jeux d'argent en vertu de la loi de l'État de l'Utah s'ils doivent être achetés.

Pourquoi une tombola est-elle considérée comme une loterie ?

Une tombola est considérée comme une loterie selon le code pénal de l'Utah. Code pénal de l'Utah lorsque les inscriptions sont payantes.