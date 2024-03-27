Les tirages au sort ne sont pas légaux en Utah si de l'argent ou des biens sont échangés en échange d'une participation ou d'une chance de gagner.
L'article 76-10-1101 du Code pénal précise les critères qui expliquent pourquoi il est illégal d'organiser une tombola pour collecter des fonds dans l'Utah :
En 2021, un amendement sur les tombolas a rendu légale l'organisation d'une tombola à laquelle les personnes participent sans paiement ni échange de valeur.
Il est illégal de gagner de l'argent avec des tombolas dans l'Utah. La vente de billets de tombola constitue une activité de jeu illégale.
Les alternatives légales aux tombolas pour les organisations à but non lucratif sont les suivantes :
Les billets de tombola sont considérés comme des jeux d'argent en vertu de la loi de l'État de l'Utah s'ils doivent être achetés.
Une tombola est considérée comme une loterie selon le code pénal de l'Utah. Code pénal de l'Utah lorsque les inscriptions sont payantes.
Approfondir la législation de l'Utah sur les tombolas :
