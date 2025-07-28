Si vous envisagez d'organiser une tombola dans le Delaware pour collecter des fonds et renforcer l'engagement au sein de votre communauté, voici tout ce que vous devez savoir. Les tombolas sont légales dans le Delaware pour les organisations à but non lucratif qualifiées, à condition de respecter quelques étapes clés.
Il est décourageant de se lancer dans l'organisation d'une tombola sans savoir qui peut organiser une tombola dans l'État du Delaware, quelles sont les licences requises, le coût de l'enregistrement, comment vendre des billets et les règles qui doivent être mises en place pour éviter des amendes coûteuses. C'est pourquoi nous vous fournissons toutes ces informations ainsi que la législation la plus récente du Delaware.
Cela peut sembler compliqué, mais lorsque vous savez comment organiser une tombola réussie conformément aux directives de l'État, vous pouvez obtenir des résultats beaucoup plus rapidement et être sûr de ne pas rencontrer d'obstacles en cours de route. Ce guide est là pour vous aider à mieux respirer et à savoir à quoi vous attendre dès le départ.
Plongeons dans l'aventure !
Les tirages au sort sont autorisés au Delaware pour les organisations éligibles, déterminées par le Board of Charitable Gaming de l'État. Les organisations doivent être basées ou opérer dans l'État.
Voici les différentes organisations qui peuvent actuellement organiser légalement une tombola :
Remarque importante : Votre organisation doit également bénéficier d'une exonération fiscale fédérale auprès de l'IRS (généralement 501(c)(3), 501(c)(4) ou 501(c)(7)).
Les organisations éligibles doivent également confirmer à l'État que les recettes de la tombola sont directement affectées à leur mission et à leur objectif (définis dans les statuts de l'organisation à but non lucratif). C'est pourquoi les entreprises à but lucratif, les campagnes politiques et les particuliers ne sont pas autorisés à organiser des tombolas dans le Delaware en dehors de ces conditions.
Avant de commencer à concevoir des billets ou à faire connaître votre tombola, il est important de déterminer si votre association a besoin d'un permis ou non. Si c'est le cas, vous devrez également savoir quand faire votre demande, ce qu'il faut rassembler pour que le processus de demande se déroule sans heurts, et ce que cela coûtera.
Nous vous présentons ici tous les aspects de la question.
La loi du Delaware n'exige pas de permis pour toutes les tombolas, ce qu'il est utile de savoir pour ne pas perdre du temps ou de l'argent qui pourrait déjà manquer.
Vous avez besoin d'un permis si
Vous n'avez pas besoin de permis si
Vous ne savez toujours pas si vous remplissez les conditions requises ou vous voulez jouer la carte de la sécurité ? Nous recommandons toujours de vérifier directement auprès du Delaware Board of Charitable Gaming. Après tout, il vaut mieux être confiant et conforme que pris au dépourvu.
Si vous avez besoin d'un permis de tombola, vous devez l'obtenir avant de faire la publicité de votre événement, ne serait-ce que par un message sur les médias sociaux ou une promotion occasionnelle. Ensuite, nous passerons en revue la procédure et le calendrier afin que vous puissiez planifier à l'avance.
Au Delaware, il est relativement simple pour les organisations à but non lucratif éligibles d'organiser une tombola, à condition de se donner du temps et de suivre scrupuleusement les étapes. Voici comment demander une licence de tombola afin de pouvoir collecter des fonds en toute sérénité.
Le Delaware utilise un système en ligne appelé DELPROS (Delaware Professional Regulation Online Services) pour traiter les demandes relatives aux tombolas.
Pour commencer :
Conseil de planification : DELPROS vous donne 6 mois pour remplir et soumettre une demande de permis de tombola, alors assurez-vous d'allouer suffisamment de temps pour éviter de repartir de zéro.
Préparez tout ce dont vous avez besoin pour remplir votre demande en rassemblant ces éléments et détails à l'avance :
Vous devrez compléter votre candidature en téléchargeant quelques documents sur DELPROS. Voici ce que vous devrez fournir :
Remarque importante : nous parlerons bientôt des rapports post-tombola que vous devrez soumettre, mais si vous avez des rapports en retard pour des tombolas antérieures dans le Delaware, votre nouvelle demande ne sera pas approuvée tant qu'ils n'auront pas été soumis.
Envoyez votre chèque ou mandat de 15 dollars (à l'ordre de l'État du Delaware) à l'adresse suivante
Division of Professional Regulation
Board of Charitable Gaming
861 Silver Lake Blvd, Suite 203
Dover, DE 19904
Une fois que vous avez soumis votre demande dûment remplie et vos documents par l'intermédiaire de DELPROS, le Board of Charitable Gaming (Conseil des jeux de bienfaisance) l'examinera lors de sa prochaine réunion. L'État du Delaware recommande de déposer la demande dans les 60 jours suivant la tenue de la tombola afin que le Board ait le temps de l'examiner.
Vous devez déposer votre demande au moins 15 jours avant le tirage de la tombola. La bonne nouvelle est que vous pouvez vérifier l'état de votre demande à tout moment en vous connectant à votre compte DELPROS et en naviguant vers "Voir l'état de la demande".
Attention : Si la date de la tombola est dépassée avant que la Commission n'examine et n'approuve votre demande, vous ne pourrez malheureusement pas organiser l'événement. Dans ce cas, les frais de 15 $ ne sont pas remboursables et vous devez recommencer le processus de demande. Il est donc toujours préférable de se donner suffisamment de temps pour éviter les maux de tête.
Une fois votre permis obtenu, il est temps d'organiser votre tombola. Nous avons décomposé les règles de la tombola Delaware pour chaque étape du processus afin de donner vie à votre événement.
Lorsque vous définissez l'objectif, les prix et la logistique de votre tombola, gardez à l'esprit ce qui suit :
Bien que le Delaware n'impose pas de format spécifique pour les billets de tombola, ceux-ci doivent contenir des détails clairs et précis pour vous aider à vous organiser et à informer vos participants. En ce qui concerne le format, vous pouvez créer des billets de tombola numériques qui peuvent être scannés à l'aide d'un code QR sur place ou imprimés à la maison, à condition que la vente ait lieu en personne.
Voici quelques bonnes pratiques concernant les éléments à faire figurer sur les billets de tombola :
Vous aurez besoin d'un registre ou d'un rapport de tous les billets vendus, ainsi que de leurs numéros correspondants, pour votre rapport post-occasion après la tombola. C'est pourquoi la gestion de votre tombola à l'aide d'un outil en ligne tel que Zeffy peut vous faire gagner du temps et de l'argent lorsque vous optez pour des options à tarif zéro.
C'est l'occasion de vous engager auprès de votre communauté et de collecter des fonds, mais la façon dont vous remettez les billets aux participants est importante selon la loi du Delaware sur les tombolas.
Règles clés :
Règles essentielles pour le jour de la tombola :
Une fois la tombola terminée, vous n'avez pas encore tout à fait fini ! L'État exige des documents pour s'assurer que votre événement se déroule de manière responsable et dans le respect de toutes les règles. Dans les 15 jours suivant le tirage de la tombola, vous devrez soumettre un rapport sur la tombola au Delaware Board of Charitable Gaming (Conseil des jeux de bienfaisance du Delaware).
Il s'agit d'un rapport dans lequel vous dresserez une liste :
Vous pouvez trouver et télécharger le formulaire de rapport sur les tombolas ici (sur le site web du Delaware Board of Charitable Gaming).
Rappels importants pour votre organisation à but non lucratif :
Les permis de tombola sont très abordables. Chaque demande ne coûte que 15 dollars par tombola, soumis avec la demande. L'État ne perçoit pas de taxes supplémentaires ni de frais basés sur un pourcentage, quel que soit le montant de la collecte. En revanche, si la demande n'est pas faite correctement ou si les documents à fournir après la tombola ne sont pas fournis, des amendes peuvent être infligées ou les privilèges de la tombola peuvent être perdus.
Vous devrez également prendre en compte le coût de votre logiciel de collecte de fonds pour gérer votre tombola. Heureusement, Zeffy offre la seule option gratuite pour gérer votre tombola, suivre les rapports appropriés et visualiser les progrès de la collecte de fonds parallèlement à toutes les autres campagnes et canaux de dons.
Avec Zeffy, c'est possible :
L'organisation d'une tombola dans le Delaware est légale pour les organisations à but non lucratif qualifiées et constitue un excellent moyen d'impliquer votre communauté et de collecter des fonds rapidement. Il y a des règles à respecter, mais une fois que vous aurez pris le temps de les passer en revue, vous serez prêt à tirer le meilleur parti de votre temps et de vos efforts de collecte de fonds.
Même si l'État du Delaware n'autorise pas les tombolas en ligne, vous pouvez toujours compter sur des outils tels que Zeffy pour gérer tout le reste, de la gestion de l'événement aux dons, en passant par les ventes aux enchères et les paiements, sans avoir à payer un seul centime.