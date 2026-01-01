Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Dois-je acheter du matériel ou louer des lecteurs de cartes pour accepter des dons lors d'événements ?

Le système de paiement par carte de Zeffy fonctionne directement sur votre iPhone, sans matériel supplémentaire, ni lecteur de carte, ni location mensuelle d'équipement. La plupart des plateformes de paiement par carte vous obligent à acheter ou à louer des lecteurs de cartes onéreux, à installer du matériel complexe et à gérer la maintenance des appareils. Avec Zeffy, vos bénévoles peuvent commencer à accepter des dons lors de ventes de pâtisseries, de galas ou d'événements communautaires en utilisant simplement leur téléphone. De plus, Zeffy ne prélevant aucun frais, chaque dollar donné va directement à votre mission au lieu de couvrir les coûts d'équipement et les frais de transaction.

Les plateformes de paiement direct peuvent-elles répondre à nos autres besoins en matière de collecte de fonds, tels que les dons en ligne et les billets d'entrée aux manifestations ?

La plupart ne le peuvent pas. Les plateformes traditionnelles de paiement en ligne et de point de vente se concentrent uniquement sur les paiements en personne, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour les formulaires de don en ligne, l'inscription aux événements, la gestion des donateurs et les communications de suivi. Zeffy vous offre la possibilité de payer en ligne et tout ce dont votre association a besoin en une seule plateforme : pages de dons, billetterie pour les événements, CRM pour les donateurs, reçus fiscaux automatisés et marketing par e-mail. Vous n'avez donc plus à jongler avec plusieurs outils et à transférer manuellement les données des donateurs d'un système à l'autre.

Combien les frais de transaction nous coûteront-ils par rapport au modèle de Zeffy ?

La plupart des plateformes de paiement en ligne facturent 2,9 % plus 0,30 $ par transaction, plus des frais mensuels pour la location d'équipement. Pour une collecte de fonds de 1 000 dollars, cela représente 59 dollars de frais. Sur une année, ces frais s'élèvent à des centaines ou des milliers de dollars qui pourraient financer vos programmes à la place. Zeffy ne facture ni frais de plateforme ni frais de traitement, de sorte que 100 % des dons sont affectés à votre mission. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est totalement facultatif et transparent.

Devrai-je former mes bénévoles à l'utilisation d'un logiciel complexe pour utiliser le système de paiement par carte lors d'événements ?

Pas avec Zeffy. Vos bénévoles peuvent commencer à accepter des dons en quelques minutes à l'aide de leur iPhone - aucun manuel de formation, aucune configuration complexe ni aucun dépannage technique n'est nécessaire. La plupart des plateformes de paiement par carte exigent des bénévoles qu'ils se familiarisent avec plusieurs systèmes : configuration du matériel, logiciel de traitement des paiements, génération manuelle de reçus et suivi séparé des donateurs. Avec Zeffy, tout se passe automatiquement dans une application simple. Lorsque quelqu'un tape pour faire un don, Zeffy traite instantanément le paiement, envoie un reçu fiscal et ajoute le donateur à votre CRM. Vos bénévoles peuvent se concentrer sur la connexion avec les supporters au lieu de se battre avec la technologie, ce qui signifie des événements plus réussis et des équipes de bénévoles plus heureuses.

Qu'advient-il de nos relations avec les donateurs si nous n'utilisons les outils de paiement direct que pour les événements ?

Vous les perdez. Les plateformes de paiement traditionnelles traitent chaque transaction comme une vente unique, et non comme le début d'une relation avec un donateur. Une fois votre événement terminé, vous n'avez aucun moyen d'assurer un suivi, d'envoyer des mises à jour sur votre impact ou d'inviter les donateurs à donner à nouveau. Zeffy saisit automatiquement les informations de chaque donateur et construit votre base de données de donateurs, afin que vous puissiez entretenir ces relations tout au long de l'année. Chaque personne qui fait un don lors de votre vente de pâtisseries devient membre de votre communauté et reçoit des courriels de remerciement, des mises à jour sur le programme et des invitations à de futurs événements. Les participants à un événement ponctuel deviennent ainsi des sympathisants à long terme qui s'intéressent à votre mission, et pas seulement à votre collecte de fonds.