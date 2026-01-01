Comparaison entre Zeffy et les systèmes de paiement par carte les plus répandus

Acceptez des dons lors d'événements sans matériel coûteux ni frais d'installation. Le système de paiement par tapotement sur l'iPhone de Zeffy fonctionne instantanément pour les bénévoles, sans aucun frais prélevé sur chaque don.

Décoratif

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitement à Zeffy
100% gratuit pour toujours.
Systèmes de paiement par carte/POS

Zeffy contre les systèmes de paiement par carte et les systèmes de paiement par carte

Comparaison de Zeffy avec les meilleurs systèmes de paiement par carte et de paiement par carte

Systèmes de paiement par carte/POS
Fonctionnalité
Aucun matériel ni lecteur de carte n'est nécessaire
Décoratif
Paiement par téléphone intelligent (sans matériel)
Décoratif
Complexité de l'installation du matériel et de l'intégration
Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire
Complexe
Location d'appareils/coûts de maintenance
Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire
Coûteux
Convivialité pour les bénévoles / Simplicité d'installation pour le personnel non technique
Décoratif
Accepter les paiements lors d'événements (ventes de pâtisseries, galas)
Décoratif
Décoratif
0 % de frais de transaction
Décoratif
Suivi automatique des donateurs, reçus, saisie des données des donateurs
Décoratif
Traitement instantané des paiements
Décoratif
Décoratif
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Décoratif
Décoratif
Variable
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Décoratif
Variable
Billetterie et inscription
Décoratif
Décoratif
Variable
Campagne pair-à-pair
Décoratif
Décoratif
Variable
CRM et gestion des donateurs
Décoratif
Décoratif
Variable
Dons récurrents
Décoratif
Décoratif
Variable
Marketing par courriel et automatisation
Décoratif
Décoratif
Variable
Reçus fiscaux automatisés
Décoratif
Décoratif
Variable
Tombolas et loteries
Décoratif
Décoratif
Variable
Encans
Décoratif
Décoratif
Variable
Boutique en ligne/eCommerce
Décoratif
Décoratif
Variable
Gestion des adhésions
Décoratif
Décoratif
Variable
Formulaires optimisés pour les mobiles
Décoratif
Décoratif
Variable
Dons par code QR
Décoratif
Décoratif
Variable
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Décoratif
Décoratif
Variable
Recherche de subventions 100 % gratuite
Décoratif
Décoratif
Variable
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Décoratif
Décoratif
Variable

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Calculer les économies
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que les autres systèmes de paiement par carte ?

Conserver chaque dollar provenant des dons de type "tap-to-pay

🎉

Aucun matériel n'est nécessaire, aucun frais n'est prélevé

La plupart des systèmes de paiement par carte nécessitent des lecteurs de carte coûteux et facturent des frais de 2 à 3 %. Zeffy fonctionne sur n'importe quel iPhone, sans frais d'installation, et conserve 100 % des dons pour votre mission.

🤝

Conçu pour les bénévoles, pas pour les équipes techniques

Oubliez l'intégration complexe et la formation à l'utilisation de l'appareil. Le système de paiement de Zeffy se lance en quelques minutes, suit les donateurs automatiquement et envoie des reçus sans surcharger vos bénévoles.

📊

Une plateforme tout-en-un, pas seulement pour les paiements

Les outils de paiement en ligne ne s'occupent que des transactions. Zeffy suit les donateurs, envoie des reçus et gère l'ensemble de vos opérations de collecte de fonds à partir d'un seul endroit.

Collecter des dons sans frais

Zeffy vs Tap-to-pay/POS : les réponses à vos principales questions

Dois-je acheter du matériel ou louer des lecteurs de cartes pour accepter des dons lors d'événements ?

Le système de paiement par carte de Zeffy fonctionne directement sur votre iPhone, sans matériel supplémentaire, ni lecteur de carte, ni location mensuelle d'équipement. La plupart des plateformes de paiement par carte vous obligent à acheter ou à louer des lecteurs de cartes onéreux, à installer du matériel complexe et à gérer la maintenance des appareils. Avec Zeffy, vos bénévoles peuvent commencer à accepter des dons lors de ventes de pâtisseries, de galas ou d'événements communautaires en utilisant simplement leur téléphone. De plus, Zeffy ne prélevant aucun frais, chaque dollar donné va directement à votre mission au lieu de couvrir les coûts d'équipement et les frais de transaction.

Les plateformes de paiement direct peuvent-elles répondre à nos autres besoins en matière de collecte de fonds, tels que les dons en ligne et les billets d'entrée aux manifestations ?

La plupart ne le peuvent pas. Les plateformes traditionnelles de paiement en ligne et de point de vente se concentrent uniquement sur les paiements en personne, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour les formulaires de don en ligne, l'inscription aux événements, la gestion des donateurs et les communications de suivi. Zeffy vous offre la possibilité de payer en ligne et tout ce dont votre association a besoin en une seule plateforme : pages de dons, billetterie pour les événements, CRM pour les donateurs, reçus fiscaux automatisés et marketing par e-mail. Vous n'avez donc plus à jongler avec plusieurs outils et à transférer manuellement les données des donateurs d'un système à l'autre.

Combien les frais de transaction nous coûteront-ils par rapport au modèle de Zeffy ?

La plupart des plateformes de paiement en ligne facturent 2,9 % plus 0,30 $ par transaction, plus des frais mensuels pour la location d'équipement. Pour une collecte de fonds de 1 000 dollars, cela représente 59 dollars de frais. Sur une année, ces frais s'élèvent à des centaines ou des milliers de dollars qui pourraient financer vos programmes à la place. Zeffy ne facture ni frais de plateforme ni frais de traitement, de sorte que 100 % des dons sont affectés à votre mission. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est totalement facultatif et transparent.

Devrai-je former mes bénévoles à l'utilisation d'un logiciel complexe pour utiliser le système de paiement par carte lors d'événements ?

Pas avec Zeffy. Vos bénévoles peuvent commencer à accepter des dons en quelques minutes à l'aide de leur iPhone - aucun manuel de formation, aucune configuration complexe ni aucun dépannage technique n'est nécessaire. La plupart des plateformes de paiement par carte exigent des bénévoles qu'ils se familiarisent avec plusieurs systèmes : configuration du matériel, logiciel de traitement des paiements, génération manuelle de reçus et suivi séparé des donateurs. Avec Zeffy, tout se passe automatiquement dans une application simple. Lorsque quelqu'un tape pour faire un don, Zeffy traite instantanément le paiement, envoie un reçu fiscal et ajoute le donateur à votre CRM. Vos bénévoles peuvent se concentrer sur la connexion avec les supporters au lieu de se battre avec la technologie, ce qui signifie des événements plus réussis et des équipes de bénévoles plus heureuses.

Qu'advient-il de nos relations avec les donateurs si nous n'utilisons les outils de paiement direct que pour les événements ?

Vous les perdez. Les plateformes de paiement traditionnelles traitent chaque transaction comme une vente unique, et non comme le début d'une relation avec un donateur. Une fois votre événement terminé, vous n'avez aucun moyen d'assurer un suivi, d'envoyer des mises à jour sur votre impact ou d'inviter les donateurs à donner à nouveau. Zeffy saisit automatiquement les informations de chaque donateur et construit votre base de données de donateurs, afin que vous puissiez entretenir ces relations tout au long de l'année. Chaque personne qui fait un don lors de votre vente de pâtisseries devient membre de votre communauté et reçoit des courriels de remerciement, des mises à jour sur le programme et des invitations à de futurs événements. Les participants à un événement ponctuel deviennent ainsi des sympathisants à long terme qui s'intéressent à votre mission, et pas seulement à votre collecte de fonds.

Comparez Zeffy aux meilleurs systèmes de paiement par carte et de caisse.

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
Zeffy vs.

DipJar

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-SumUp
Zeffy vs.

SumUp

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-SecureGive
Zeffy vs.

SecureGive

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
Dons
icon-logo-Clover
Zeffy vs.

Clover

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-Vanco
Zeffy vs.

Vanco

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
Dons
Billetterie
icon-logo-Tiptappay
Zeffy vs.

Tiptappay

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-Click & Pledge
Zeffy vs.

Cliquer et s'engager

Comparer
Décoratif
Dons
Peer-to-peer
Tap-to-pay/POS
icon-logo-Dona Donations
Zeffy vs.

Dona Donations

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-Collectin
Zeffy vs.

Collecte

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-Goodbox
Zeffy vs.

Goodbox

Comparer
Décoratif
Tap-to-pay/POS
icon-logo-Cheddar Up
Zeffy vs.

Cheddar Up

Comparer
Décoratif
Peer-to-peer
Collecte de fonds
Evénements
Tap-to-pay/POS
Boutique en ligne/eCommerce

Comparez Zeffy à d'autres régions

Zeffy vs.
Plateformes de tirage au sort

Comparez Zeffy aux plateformes de tombola les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Constructeurs de formulaires

Comparez Zeffy aux constructeurs de formulaires les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Constructeurs de sites web / CMS

Comparez Zeffy aux constructeurs de sites Web / CMS les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Logiciel de gestion des volontaires

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des bénévoles les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de billetterie

Comparez Zeffy aux plateformes de billetterie les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Systèmes de paiement par carte/POS

Comparez Zeffy aux systèmes de paiement par carte les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds de pair à pair

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Logiciel d'adhésion

Comparez Zeffy aux logiciels d'adhésion les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Processeurs de paiement

Comparez Zeffy aux processeurs de paiement les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes d'événements

Comparez Zeffy aux plateformes événementielles les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique

Comparez Zeffy aux boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Outils de marketing par courriel

Comparez Zeffy aux outils d'email marketing les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes de crowdfunding

Comparez Zeffy aux plateformes de crowdfunding les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes d'appariement des dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Logiciel de gestion des donateurs / CRM

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des donateurs / CRM les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Zeffy vs.
Plateformes d'enchères

Comparez Zeffy aux plateformes d'enchères les plus populaires.

Comparer
Décoratif
Collecter des dons sans frais
Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Créez votre association
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

Créez votre association
Collecter des dons sans frais
S'inscrire gratuitement à Zeffy
100% gratuit pour toujours.
Décoratif

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
Décoratif
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.