Acceptez des dons lors d'événements sans matériel coûteux ni frais d'installation. Le système de paiement par tapotement sur l'iPhone de Zeffy fonctionne instantanément pour les bénévoles, sans aucun frais prélevé sur chaque don.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
🎉
La plupart des systèmes de paiement par carte nécessitent des lecteurs de carte coûteux et facturent des frais de 2 à 3 %. Zeffy fonctionne sur n'importe quel iPhone, sans frais d'installation, et conserve 100 % des dons pour votre mission.
🤝
Oubliez l'intégration complexe et la formation à l'utilisation de l'appareil. Le système de paiement de Zeffy se lance en quelques minutes, suit les donateurs automatiquement et envoie des reçus sans surcharger vos bénévoles.
📊
Les outils de paiement en ligne ne s'occupent que des transactions. Zeffy suit les donateurs, envoie des reçus et gère l'ensemble de vos opérations de collecte de fonds à partir d'un seul endroit.
Le système de paiement par carte de Zeffy fonctionne directement sur votre iPhone, sans matériel supplémentaire, ni lecteur de carte, ni location mensuelle d'équipement. La plupart des plateformes de paiement par carte vous obligent à acheter ou à louer des lecteurs de cartes onéreux, à installer du matériel complexe et à gérer la maintenance des appareils. Avec Zeffy, vos bénévoles peuvent commencer à accepter des dons lors de ventes de pâtisseries, de galas ou d'événements communautaires en utilisant simplement leur téléphone. De plus, Zeffy ne prélevant aucun frais, chaque dollar donné va directement à votre mission au lieu de couvrir les coûts d'équipement et les frais de transaction.
La plupart ne le peuvent pas. Les plateformes traditionnelles de paiement en ligne et de point de vente se concentrent uniquement sur les paiements en personne, ce qui signifie que vous aurez toujours besoin d'outils distincts pour les formulaires de don en ligne, l'inscription aux événements, la gestion des donateurs et les communications de suivi. Zeffy vous offre la possibilité de payer en ligne et tout ce dont votre association a besoin en une seule plateforme : pages de dons, billetterie pour les événements, CRM pour les donateurs, reçus fiscaux automatisés et marketing par e-mail. Vous n'avez donc plus à jongler avec plusieurs outils et à transférer manuellement les données des donateurs d'un système à l'autre.
La plupart des plateformes de paiement en ligne facturent 2,9 % plus 0,30 $ par transaction, plus des frais mensuels pour la location d'équipement. Pour une collecte de fonds de 1 000 dollars, cela représente 59 dollars de frais. Sur une année, ces frais s'élèvent à des centaines ou des milliers de dollars qui pourraient financer vos programmes à la place. Zeffy ne facture ni frais de plateforme ni frais de traitement, de sorte que 100 % des dons sont affectés à votre mission. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour soutenir Zeffy, mais c'est totalement facultatif et transparent.
Pas avec Zeffy. Vos bénévoles peuvent commencer à accepter des dons en quelques minutes à l'aide de leur iPhone - aucun manuel de formation, aucune configuration complexe ni aucun dépannage technique n'est nécessaire. La plupart des plateformes de paiement par carte exigent des bénévoles qu'ils se familiarisent avec plusieurs systèmes : configuration du matériel, logiciel de traitement des paiements, génération manuelle de reçus et suivi séparé des donateurs. Avec Zeffy, tout se passe automatiquement dans une application simple. Lorsque quelqu'un tape pour faire un don, Zeffy traite instantanément le paiement, envoie un reçu fiscal et ajoute le donateur à votre CRM. Vos bénévoles peuvent se concentrer sur la connexion avec les supporters au lieu de se battre avec la technologie, ce qui signifie des événements plus réussis et des équipes de bénévoles plus heureuses.
Vous les perdez. Les plateformes de paiement traditionnelles traitent chaque transaction comme une vente unique, et non comme le début d'une relation avec un donateur. Une fois votre événement terminé, vous n'avez aucun moyen d'assurer un suivi, d'envoyer des mises à jour sur votre impact ou d'inviter les donateurs à donner à nouveau. Zeffy saisit automatiquement les informations de chaque donateur et construit votre base de données de donateurs, afin que vous puissiez entretenir ces relations tout au long de l'année. Chaque personne qui fait un don lors de votre vente de pâtisseries devient membre de votre communauté et reçoit des courriels de remerciement, des mises à jour sur le programme et des invitations à de futurs événements. Les participants à un événement ponctuel deviennent ainsi des sympathisants à long terme qui s'intéressent à votre mission, et pas seulement à votre collecte de fonds.
DipJar
SumUp
SecureGive
Clover
Vanco
Tiptappay
Cliquer et s'engager
Dona Donations
Collecte
Goodbox
Cheddar Up
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.