Comparaison de Zeffy avec les plateformes de collecte de fonds les plus courantes

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de collecte de fonds qui fonctionnent réellement pour elles, et non pas contre leur budget. Pas de frais, un vrai support, et tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes de collecte de fonds

Zeffy contre les plateformes de collecte de fonds

Comparaison de Zeffy avec les meilleures plateformes de collecte de fonds

Plateformes de collecte de fonds
Fonctionnalité
Zéro frais sur les transactions
Boîte à outils tout-en-un (dons, événements, ventes aux enchères, boutique, tirages au sort...)
Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif
CRM intégré (profils des donateurs, historique, étiquettes)
Un tableau de bord unifié pour tout suivre
Collecte de fonds multicanaux (courrier électronique, événements, P2P)
Flux de travail automatisés (courriels, reçus, rappels)
Pages personnalisées pour les campagnes
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que les autres plateformes de collecte de fonds ?

Garder chaque dollar collecté, et pas seulement la plus grande partie

🌟

Aucun frais n'est prélevé sur vos fonds de mission

La plupart des plateformes de collecte de fonds tout-en-un facturent des frais de 2 à 8 % qui sont directement prélevés sur les dons destinés à votre cause. Zeffy est 100% gratuit - chaque dollar va à votre mission, pas aux profits de la plateforme. Pas de frais de traitement, pas de frais mensuels, pas de pièges.

🛠️

Conçu pour les petites équipes, pas pour les budgets d'entreprise

Les plateformes tout-en-un submergent souvent les petites organisations à but non lucratif avec des fonctionnalités complexes et des courbes d'apprentissage abruptes. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin - dons, événements, CRM, emails - dans une plateforme simple qui fonctionne dès sa sortie de l'emballage.

Prêt à collecter des fonds en quelques minutes et non en plusieurs mois

Les plateformes tout-en-un nécessitent souvent de longs processus d'installation et des sessions de formation. Zeffy fonctionne immédiatement : créez des formulaires de dons, lancez des campagnes et commencez à accepter des dons en moins de 10 minutes.

Zeffy et les plateformes de collecte de fonds : les réponses à vos principales questions

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de collecte de fonds tout-en-un qui semblent avoir plus de fonctionnalités ?

La plupart des plateformes tout-en-un ont été conçues pour les grandes organisations à but non lucratif dotées d'équipes de développement spécialisées, et non pour les petites organisations qui doivent jongler avec plusieurs rôles. Bien qu'elles puissent offrir plus de fonctionnalités, vous paierez probablement pour des outils que vous n'utiliserez jamais, tout en perdant 2 à 5 % de chaque don en frais. Zeffy vous offre tout ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin - dons, événements, CRM, marketing par courriel, et plus encore - sans frais de plateforme ou de traitement. Vous gardez 100% de ce que les donateurs donnent, et la plateforme est conçue pour être suffisamment simple pour qu'une seule personne puisse la mettre en place et la gérer sans expertise technique.

J'utilise déjà plusieurs outils pour la collecte de fonds. Est-ce que le passage à Zeffy me fera gagner du temps ou me donnera-t-il plus de travail ?

Si vous êtes actuellement en train d'assembler PayPal, Eventbrite, MailChimp et des feuilles de calcul, Zeffy vous fera certainement gagner du temps. Tout est regroupé dans un seul tableau de bord - les données de vos donateurs passent automatiquement des dons aux événements et aux campagnes d'emailing, sans exportations ni importations manuelles. Vous ne passerez pas des heures à réconcilier les données entre les différentes plateformes et vous ne craindrez pas de perdre des informations sur les donateurs lorsque les bénévoles quittent l'organisation. La plupart des utilisateurs nous disent qu'ils économisent 5 à 10 heures par mois rien que sur le travail administratif, ce qui signifie plus de temps pour votre mission.

Comment Zeffy peut-il être entièrement gratuit ? Quel est le problème avec la tarification ?

Il n'y a pas de piège - Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Nous ne facturons pas de frais de plateforme, d'abonnement mensuel ou de frais de traitement. Lorsque les donateurs font un don par l'intermédiaire de Zeffy, ils peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour nous aider à maintenir la gratuité de la plateforme, mais cette contribution est totalement facultative et clairement séparée du don qu'ils vous font. Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent un pourcentage, que vous utilisiez ou non leurs fonctionnalités, vous ne payez que pour ce que les donateurs choisissent volontairement de contribuer. La plupart des organisations à but non lucratif économisent des milliers de dollars par an par rapport aux plateformes traditionnelles qui facturent des frais de 2 à 5 %.

Et si j'ai besoin d'aide pour mettre en place des campagnes ou apprendre à utiliser la plateforme ? Apportez-vous un réel soutien aux petites associations ?

Oui, nous fournissons une véritable assistance humaine conçue spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif. Contrairement à la plupart des plateformes tout-en-un qui proposent des documents d'aide génériques ou des frais supplémentaires pour l'intégration, Zeffy inclut une assistance gratuite à l'installation, un chat en direct avec des spécialistes du secteur associatif et des ressources éducatives créées pour les personnes qui apprennent à collecter des fonds au fur et à mesure de leurs activités. Notre équipe d'assistance comprend que vous pouvez avoir plusieurs casquettes et que vous n'avez pas le temps de vous débrouiller seul. Vous pouvez réserver des appels avec de vraies personnes qui connaissent les organisations à but non lucratif, et pas seulement les logiciels. Nous fournissons également des modèles, des meilleures pratiques et des conseils étape par étape, car nous savons que la plupart des petites organisations apprennent la collecte de fonds par essais et erreurs, et non par une formation formelle.

Je crains de ne pas avoir l'air professionnel avec une plateforme gratuite. Mes donateurs feront-ils confiance à Zeffy, et puis-je faire en sorte que mes pages de dons aient l'air d'appartenir à mon organisation ?

Vos pages de dons auront un aspect totalement professionnel et seront à l'image de votre organisation. Zeffy vous permet de personnaliser les couleurs, les logos, les images et les messages afin que tout corresponde à l'identité de votre association. Les donateurs voient votre marque, pas la nôtre, et le processus de paiement est propre et sécurisé. Beaucoup de nos utilisateurs nous disent que leurs donateurs commentent l'aspect professionnel et digne de confiance de leurs campagnes. Être gratuit ne veut pas dire avoir l'air bon marché - cela signifie que vous pouvez investir dans votre mission plutôt que dans les frais de plateforme. De plus, lorsque les donateurs voient que 100 % de leur don va à votre cause (et non aux frais de plateforme), cela renforce leur confiance dans la gestion financière de votre organisation.

Comparez Zeffy aux meilleures plateformes de collecte de fonds.

Zeffy vs.

Tiing

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

Waysact

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

JustGive

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

Charidy

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

GoGetFunding

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

L'action de grâce

Comparer
Collecte de fonds
Zeffy vs.

RaiseCraze

Comparer
Collecte de fonds
icon-logo-Réseau pour le bien
Zeffy vs.

Network for Good

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Evénements
Encans
Peer-to-peer
icon-logo-CauseVox
Zeffy vs.

CauseVox

Comparer
Dons
Peer-to-peer
Evénements
Billetterie
Gestion des donateurs/CRM
icon-logo-Swell Collecte de fonds
Zeffy vs.

Collecte de fonds Swell

Comparer
Evénements
Collecte de fonds
Peer-to-peer
Billetterie
icon-logo-Open Collective
Zeffy vs.

Collectif ouvert

Comparer
Financement participatif (crowdfunding)
Collecte de fonds
icon-logo-ToucanTech
Zeffy vs.

ToucanTech

Comparer
Collecte de fonds
Billetterie
Evénements
Gestion des donateurs/CRM
Dons

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Prêt à commencer gratuitement ?

