Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de collecte de fonds tout-en-un qui semblent avoir plus de fonctionnalités ?

La plupart des plateformes tout-en-un ont été conçues pour les grandes organisations à but non lucratif dotées d'équipes de développement spécialisées, et non pour les petites organisations qui doivent jongler avec plusieurs rôles. Bien qu'elles puissent offrir plus de fonctionnalités, vous paierez probablement pour des outils que vous n'utiliserez jamais, tout en perdant 2 à 5 % de chaque don en frais. Zeffy vous offre tout ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin - dons, événements, CRM, marketing par courriel, et plus encore - sans frais de plateforme ou de traitement. Vous gardez 100% de ce que les donateurs donnent, et la plateforme est conçue pour être suffisamment simple pour qu'une seule personne puisse la mettre en place et la gérer sans expertise technique.

J'utilise déjà plusieurs outils pour la collecte de fonds. Est-ce que le passage à Zeffy me fera gagner du temps ou me donnera-t-il plus de travail ?

Si vous êtes actuellement en train d'assembler PayPal, Eventbrite, MailChimp et des feuilles de calcul, Zeffy vous fera certainement gagner du temps. Tout est regroupé dans un seul tableau de bord - les données de vos donateurs passent automatiquement des dons aux événements et aux campagnes d'emailing, sans exportations ni importations manuelles. Vous ne passerez pas des heures à réconcilier les données entre les différentes plateformes et vous ne craindrez pas de perdre des informations sur les donateurs lorsque les bénévoles quittent l'organisation. La plupart des utilisateurs nous disent qu'ils économisent 5 à 10 heures par mois rien que sur le travail administratif, ce qui signifie plus de temps pour votre mission.

Comment Zeffy peut-il être entièrement gratuit ? Quel est le problème avec la tarification ?

Il n'y a pas de piège - Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Nous ne facturons pas de frais de plateforme, d'abonnement mensuel ou de frais de traitement. Lorsque les donateurs font un don par l'intermédiaire de Zeffy, ils peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour nous aider à maintenir la gratuité de la plateforme, mais cette contribution est totalement facultative et clairement séparée du don qu'ils vous font. Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent un pourcentage, que vous utilisiez ou non leurs fonctionnalités, vous ne payez que pour ce que les donateurs choisissent volontairement de contribuer. La plupart des organisations à but non lucratif économisent des milliers de dollars par an par rapport aux plateformes traditionnelles qui facturent des frais de 2 à 5 %.

Et si j'ai besoin d'aide pour mettre en place des campagnes ou apprendre à utiliser la plateforme ? Apportez-vous un réel soutien aux petites associations ?

Oui, nous fournissons une véritable assistance humaine conçue spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif. Contrairement à la plupart des plateformes tout-en-un qui proposent des documents d'aide génériques ou des frais supplémentaires pour l'intégration, Zeffy inclut une assistance gratuite à l'installation, un chat en direct avec des spécialistes du secteur associatif et des ressources éducatives créées pour les personnes qui apprennent à collecter des fonds au fur et à mesure de leurs activités. Notre équipe d'assistance comprend que vous pouvez avoir plusieurs casquettes et que vous n'avez pas le temps de vous débrouiller seul. Vous pouvez réserver des appels avec de vraies personnes qui connaissent les organisations à but non lucratif, et pas seulement les logiciels. Nous fournissons également des modèles, des meilleures pratiques et des conseils étape par étape, car nous savons que la plupart des petites organisations apprennent la collecte de fonds par essais et erreurs, et non par une formation formelle.

Je crains de ne pas avoir l'air professionnel avec une plateforme gratuite. Mes donateurs feront-ils confiance à Zeffy, et puis-je faire en sorte que mes pages de dons aient l'air d'appartenir à mon organisation ?

Vos pages de dons auront un aspect totalement professionnel et seront à l'image de votre organisation. Zeffy vous permet de personnaliser les couleurs, les logos, les images et les messages afin que tout corresponde à l'identité de votre association. Les donateurs voient votre marque, pas la nôtre, et le processus de paiement est propre et sécurisé. Beaucoup de nos utilisateurs nous disent que leurs donateurs commentent l'aspect professionnel et digne de confiance de leurs campagnes. Être gratuit ne veut pas dire avoir l'air bon marché - cela signifie que vous pouvez investir dans votre mission plutôt que dans les frais de plateforme. De plus, lorsque les donateurs voient que 100 % de leur don va à votre cause (et non aux frais de plateforme), cela renforce leur confiance dans la gestion financière de votre organisation.