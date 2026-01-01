Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de collecte de fonds qui fonctionnent réellement pour elles, et non pas contre leur budget. Pas de frais, un vrai support, et tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
🌟
La plupart des plateformes de collecte de fonds tout-en-un facturent des frais de 2 à 8 % qui sont directement prélevés sur les dons destinés à votre cause. Zeffy est 100% gratuit - chaque dollar va à votre mission, pas aux profits de la plateforme. Pas de frais de traitement, pas de frais mensuels, pas de pièges.
🛠️
Les plateformes tout-en-un submergent souvent les petites organisations à but non lucratif avec des fonctionnalités complexes et des courbes d'apprentissage abruptes. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin - dons, événements, CRM, emails - dans une plateforme simple qui fonctionne dès sa sortie de l'emballage.
⚡
Les plateformes tout-en-un nécessitent souvent de longs processus d'installation et des sessions de formation. Zeffy fonctionne immédiatement : créez des formulaires de dons, lancez des campagnes et commencez à accepter des dons en moins de 10 minutes.
La plupart des plateformes tout-en-un ont été conçues pour les grandes organisations à but non lucratif dotées d'équipes de développement spécialisées, et non pour les petites organisations qui doivent jongler avec plusieurs rôles. Bien qu'elles puissent offrir plus de fonctionnalités, vous paierez probablement pour des outils que vous n'utiliserez jamais, tout en perdant 2 à 5 % de chaque don en frais. Zeffy vous offre tout ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin - dons, événements, CRM, marketing par courriel, et plus encore - sans frais de plateforme ou de traitement. Vous gardez 100% de ce que les donateurs donnent, et la plateforme est conçue pour être suffisamment simple pour qu'une seule personne puisse la mettre en place et la gérer sans expertise technique.
Si vous êtes actuellement en train d'assembler PayPal, Eventbrite, MailChimp et des feuilles de calcul, Zeffy vous fera certainement gagner du temps. Tout est regroupé dans un seul tableau de bord - les données de vos donateurs passent automatiquement des dons aux événements et aux campagnes d'emailing, sans exportations ni importations manuelles. Vous ne passerez pas des heures à réconcilier les données entre les différentes plateformes et vous ne craindrez pas de perdre des informations sur les donateurs lorsque les bénévoles quittent l'organisation. La plupart des utilisateurs nous disent qu'ils économisent 5 à 10 heures par mois rien que sur le travail administratif, ce qui signifie plus de temps pour votre mission.
Il n'y a pas de piège - Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif. Nous ne facturons pas de frais de plateforme, d'abonnement mensuel ou de frais de traitement. Lorsque les donateurs font un don par l'intermédiaire de Zeffy, ils peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour nous aider à maintenir la gratuité de la plateforme, mais cette contribution est totalement facultative et clairement séparée du don qu'ils vous font. Contrairement à d'autres plateformes qui prélèvent un pourcentage, que vous utilisiez ou non leurs fonctionnalités, vous ne payez que pour ce que les donateurs choisissent volontairement de contribuer. La plupart des organisations à but non lucratif économisent des milliers de dollars par an par rapport aux plateformes traditionnelles qui facturent des frais de 2 à 5 %.
Oui, nous fournissons une véritable assistance humaine conçue spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif. Contrairement à la plupart des plateformes tout-en-un qui proposent des documents d'aide génériques ou des frais supplémentaires pour l'intégration, Zeffy inclut une assistance gratuite à l'installation, un chat en direct avec des spécialistes du secteur associatif et des ressources éducatives créées pour les personnes qui apprennent à collecter des fonds au fur et à mesure de leurs activités. Notre équipe d'assistance comprend que vous pouvez avoir plusieurs casquettes et que vous n'avez pas le temps de vous débrouiller seul. Vous pouvez réserver des appels avec de vraies personnes qui connaissent les organisations à but non lucratif, et pas seulement les logiciels. Nous fournissons également des modèles, des meilleures pratiques et des conseils étape par étape, car nous savons que la plupart des petites organisations apprennent la collecte de fonds par essais et erreurs, et non par une formation formelle.
Vos pages de dons auront un aspect totalement professionnel et seront à l'image de votre organisation. Zeffy vous permet de personnaliser les couleurs, les logos, les images et les messages afin que tout corresponde à l'identité de votre association. Les donateurs voient votre marque, pas la nôtre, et le processus de paiement est propre et sécurisé. Beaucoup de nos utilisateurs nous disent que leurs donateurs commentent l'aspect professionnel et digne de confiance de leurs campagnes. Être gratuit ne veut pas dire avoir l'air bon marché - cela signifie que vous pouvez investir dans votre mission plutôt que dans les frais de plateforme. De plus, lorsque les donateurs voient que 100 % de leur don va à votre cause (et non aux frais de plateforme), cela renforce leur confiance dans la gestion financière de votre organisation.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.