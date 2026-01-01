Comparaison de Zeffy avec les logiciels de gestion des donateurs / CRM les plus répandus

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de suivi des donateurs, de campagnes d'e-mailing et de collecte de fonds qui fonctionnent ensemble, sans avoir à payer des frais pour chaque don ou à se perdre dans des configurations CRM complexes.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Logiciel de gestion des donateurs / CRM

Zeffy vs. logiciel de gestion des donateurs / CRM

Comparaison de Zeffy avec les meilleurs logiciels de gestion des donateurs / CRM

Logiciel de gestion des donateurs / CRM
Fonctionnalité
Base de données de donateurs facile à utiliser (voir et modifier les contacts)
Historique des dons et notes par donateur
Tags / Segments des donateurs
Suivi des dons intégré (aucune intégration nécessaire)
Décoratif
Envoi d'e-mails aux donateurs (reçus, remerciements, lettres d'information)
Décoratif
Filtres intelligents (recherche par don, campagne, date...)
Décoratif
Exporter les données des donateurs à tout moment
Décoratif
Suivi des dons hors ligne
Décoratif
Formulaires de dons pré-remplis
Décoratif
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il préférable à d'autres logiciels de gestion des donateurs / CRM ?

Conserver plus de dons, passer moins de temps à l'administration

💸

Pas de frais pour manger vos dons

La plupart des plateformes de gestion des donateurs prélèvent 2 à 5 % sur chaque don, plus des frais mensuels. Zeffy vous offre un suivi des donateurs, des remerciements automatisés et des outils de campagne sans frais. L'argent de vos donateurs va à votre mission, pas aux coûts de la plateforme.

🤝

Conçu pour les petites équipes, pas pour les départements informatiques

Les CRM complexes submergent les équipes de bénévoles avec des fonctionnalités dont ils n'ont pas besoin. Zeffy combine la gestion des donateurs, les campagnes d'emailing et les outils de collecte de fonds dans une plateforme simple qui fonctionne sur votre téléphone.

📊

Toutes les données relatives aux donateurs en un seul endroit

Les plateformes CRM dispersent les informations relatives à vos donateurs dans plusieurs systèmes et nécessitent une configuration technique. Zeffy conserve automatiquement l'historique des donateurs, les données de la campagne et les communications.

Zeffy ou le logiciel de gestion des donateurs / CRM : les réponses à vos principales questions

Pourquoi choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de gestion des donateurs et de CRM ?

La plupart des plateformes de gestion des donateurs facturent des frais de 2 à 5 % et des abonnements mensuels, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Zeffy est 100% gratuit - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, pas de frais mensuels. Vous conservez chaque dollar donné. De plus, nous avons rassemblé tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : formulaires de dons, suivi des donateurs, communications par e-mail et gestion des événements. Pas besoin de jongler avec plusieurs outils ou de payer pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez pas. Notre plateforme est conçue spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif qui ont besoin de quelque chose qui fonctionne immédiatement, pas d'un logiciel d'entreprise qui nécessite une assistance informatique.

Les plateformes de gestion de la relation client sont-elles trop complexes pour notre petite équipe d'organisations à but non lucratif ?

De nombreuses plateformes CRM sont conçues pour de grandes organisations dotées d'équipes de développement dédiées et peuvent submerger les petites organisations à but non lucratif de fonctionnalités dont elles n'ont pas besoin. Zeffy se concentre sur ce que les petites équipes utilisent réellement : le suivi des donateurs, l'envoi d'e-mails de remerciement, la gestion des dons récurrents et l'organisation d'événements. Vous pouvez créer des formulaires de dons en quelques minutes, pas en plusieurs semaines. Notre base de données de donateurs saisit automatiquement les informations relatives aux dons et aux événements, de sorte que vous n'avez pas à saisir manuellement les données. Nous fournissons également une véritable assistance humaine pendant les heures de bureau - vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe lorsque vous avez besoin d'aide, et non pas simplement soumettre un ticket.

Zeffy peut-il gérer la gestion des donateurs et la communication comme d'autres outils de gestion de la relation client ?

Oui, Zeffy comprend des outils intégrés de gestion des donateurs et d'envoi de courriels conçus pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez segmenter les donateurs, envoyer des messages de remerciement personnalisés, suivre l'historique des dons et mettre en place des reçus automatisés. Contrairement aux plateformes CRM autonomes qui nécessitent des outils de traitement des dons séparés, tout se connecte automatiquement dans Zeffy. Lorsque quelqu'un fait un don par le biais de votre formulaire, ses informations sont directement transférées dans votre base de données de donateurs. Vous pouvez envoyer des e-mails de suivi, suivre les donateurs récurrents et gérer vos relations en un seul endroit - sans payer de frais supplémentaires qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds.

Devrai-je jongler avec plusieurs outils si j'utilise d'autres plateformes de gestion des donateurs ?

La plupart des plateformes de gestion des donateurs ne gèrent qu'une partie du puzzle de la collecte de fonds. Vous aurez généralement besoin d'outils distincts pour le traitement des dons, la billetterie des événements, le marketing par courriel et le traitement des paiements - chacun ayant ses propres identifiants, sa propre courbe d'apprentissage et ses propres frais mensuels. Cela signifie que les données de vos donateurs sont dispersées dans différents systèmes et que vous devez constamment copier des informations entre les plateformes ou faire face à des intégrations défectueuses. Zeffy regroupe tout en un seul endroit : formulaires de don, inscription aux événements, suivi des donateurs, communications par e-mail et traitement des paiements. Lorsque quelqu'un fait un don ou achète un billet, ses informations sont automatiquement transférées dans votre base de données de donateurs. Fini la saisie manuelle des données, fini de se demander si vos systèmes communiquent entre eux et fini de payer pour cinq outils différents alors que vous n'en avez besoin que d'un seul.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide avec mon système de gestion des donateurs ?

De nombreuses plateformes CRM offrent un support limité - souvent des tickets par e-mail, des centres d'aide en ligne ou des packs de support premium onéreux. Lorsque vous essayez d'envoyer des emails de remerciement avant votre événement ou de réparer un formulaire de don qui ne fonctionne pas, attendre des jours pour une réponse n'est pas réaliste. Zeffy fournit une véritable assistance humaine pendant les heures de bureau. Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe lorsque vous avez besoin d'aide, et ne pas vous contenter de soumettre un ticket en espérant que tout ira bien. Notre équipe d'assistance comprend les flux de travail des organisations à but non lucratif car nous avons construit cette plateforme spécifiquement pour des organisations comme la vôtre. Nous savons que vous travaillez souvent le soir et le week-end, que vous gérez de multiples responsabilités et que vous avez besoin de réponses qui résolvent réellement votre problème - et non pas d'étapes de dépannage génériques qui ne correspondent pas à votre situation.

Comparez Zeffy aux meilleurs logiciels de gestion des donateurs et de gestion de la relation client.

Zeffy vs.

Donify

Gestion des donateurs/CRM
SF
Zeffy vs.

Salesforce

Gestion des donateurs/CRM
icône-logo-Zoho CRM
Zeffy vs.

Zoho CRM

Gestion des donateurs/CRM
icône-logo-Airtable
Zeffy vs.

Airtable

Gestion des donateurs/CRM
icône-logo-Veracross
Zeffy vs.

Veracross

Gestion des donateurs/CRM
icon-logo-Réseau pour le bien
Zeffy vs.

Network for Good

Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Evénements
Encans
Peer-to-peer
Zeffy vs.
Zeffy vs.

Chaque action

Gestion des donateurs/CRM
Zeffy vs.
Zeffy vs.

CauseVox

Dons
Peer-to-peer
Evénements
Billetterie
Gestion des donateurs/CRM
Zeffy vs.
Zeffy vs.

Vertueux

Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Dons
Zeffy vs.
Zeffy vs.

StratusLIVE

Gestion des donateurs/CRM
Zeffy vs.
Zeffy vs.

ToucanTech

Collecte de fonds
Billetterie
Evénements
Gestion des donateurs/CRM
Dons
Zeffy vs.
Zeffy vs.

Salsa Labs

Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Peer-to-peer
Collecte de fonds
Evénements

Comparez Zeffy à d'autres régions

Zeffy vs.
Plateformes de tirage au sort

Comparez Zeffy aux plateformes de tombola les plus populaires.

Comparer
Zeffy vs.
Constructeurs de formulaires

Comparez Zeffy aux constructeurs de formulaires les plus populaires.

Zeffy vs.
Constructeurs de sites web / CMS

Comparez Zeffy aux constructeurs de sites Web / CMS les plus populaires.

Zeffy vs.
Logiciel de gestion des volontaires

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des bénévoles les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de billetterie

Comparez Zeffy aux plateformes de billetterie les plus populaires.

Zeffy vs.
Systèmes de paiement par carte/POS

Comparez Zeffy aux systèmes de paiement par carte les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds de pair à pair

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds Peer-to-peer les plus populaires.

Zeffy vs.
Logiciel d'adhésion

Comparez Zeffy aux logiciels d'adhésion les plus populaires.

Zeffy vs.
Processeurs de paiement

Comparez Zeffy aux processeurs de paiement les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes d'événements

Comparez Zeffy aux plateformes événementielles les plus populaires.

Zeffy vs.
Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique

Comparez Zeffy aux boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique les plus populaires.

Zeffy vs.
Outils de marketing par courriel

Comparez Zeffy aux outils d'email marketing les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de collecte de fonds

Comparez Zeffy aux plateformes de collecte de fonds les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes de crowdfunding

Comparez Zeffy aux plateformes de crowdfunding les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes d'appariement des dons

Comparez Zeffy aux plateformes de dons les plus populaires.

Zeffy vs.
Logiciel de gestion des donateurs / CRM

Comparez Zeffy aux logiciels de gestion des donateurs / CRM les plus populaires.

Zeffy vs.
Plateformes d'enchères

Comparez Zeffy aux plateformes d'enchères les plus populaires.

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
