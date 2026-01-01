Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de gestion des donateurs et de CRM ?

La plupart des plateformes de gestion des donateurs facturent des frais de 2 à 5 % et des abonnements mensuels, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Zeffy est 100% gratuit - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, pas de frais mensuels. Vous conservez chaque dollar donné. De plus, nous avons rassemblé tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : formulaires de dons, suivi des donateurs, communications par e-mail et gestion des événements. Pas besoin de jongler avec plusieurs outils ou de payer pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez pas. Notre plateforme est conçue spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif qui ont besoin de quelque chose qui fonctionne immédiatement, pas d'un logiciel d'entreprise qui nécessite une assistance informatique.

Les plateformes de gestion de la relation client sont-elles trop complexes pour notre petite équipe d'organisations à but non lucratif ?

De nombreuses plateformes CRM sont conçues pour de grandes organisations dotées d'équipes de développement dédiées et peuvent submerger les petites organisations à but non lucratif de fonctionnalités dont elles n'ont pas besoin. Zeffy se concentre sur ce que les petites équipes utilisent réellement : le suivi des donateurs, l'envoi d'e-mails de remerciement, la gestion des dons récurrents et l'organisation d'événements. Vous pouvez créer des formulaires de dons en quelques minutes, pas en plusieurs semaines. Notre base de données de donateurs saisit automatiquement les informations relatives aux dons et aux événements, de sorte que vous n'avez pas à saisir manuellement les données. Nous fournissons également une véritable assistance humaine pendant les heures de bureau - vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe lorsque vous avez besoin d'aide, et non pas simplement soumettre un ticket.

Zeffy peut-il gérer la gestion des donateurs et la communication comme d'autres outils de gestion de la relation client ?

Oui, Zeffy comprend des outils intégrés de gestion des donateurs et d'envoi de courriels conçus pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez segmenter les donateurs, envoyer des messages de remerciement personnalisés, suivre l'historique des dons et mettre en place des reçus automatisés. Contrairement aux plateformes CRM autonomes qui nécessitent des outils de traitement des dons séparés, tout se connecte automatiquement dans Zeffy. Lorsque quelqu'un fait un don par le biais de votre formulaire, ses informations sont directement transférées dans votre base de données de donateurs. Vous pouvez envoyer des e-mails de suivi, suivre les donateurs récurrents et gérer vos relations en un seul endroit - sans payer de frais supplémentaires qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds.

Devrai-je jongler avec plusieurs outils si j'utilise d'autres plateformes de gestion des donateurs ?

La plupart des plateformes de gestion des donateurs ne gèrent qu'une partie du puzzle de la collecte de fonds. Vous aurez généralement besoin d'outils distincts pour le traitement des dons, la billetterie des événements, le marketing par courriel et le traitement des paiements - chacun ayant ses propres identifiants, sa propre courbe d'apprentissage et ses propres frais mensuels. Cela signifie que les données de vos donateurs sont dispersées dans différents systèmes et que vous devez constamment copier des informations entre les plateformes ou faire face à des intégrations défectueuses. Zeffy regroupe tout en un seul endroit : formulaires de don, inscription aux événements, suivi des donateurs, communications par e-mail et traitement des paiements. Lorsque quelqu'un fait un don ou achète un billet, ses informations sont automatiquement transférées dans votre base de données de donateurs. Fini la saisie manuelle des données, fini de se demander si vos systèmes communiquent entre eux et fini de payer pour cinq outils différents alors que vous n'en avez besoin que d'un seul.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide avec mon système de gestion des donateurs ?

De nombreuses plateformes CRM offrent un support limité - souvent des tickets par e-mail, des centres d'aide en ligne ou des packs de support premium onéreux. Lorsque vous essayez d'envoyer des emails de remerciement avant votre événement ou de réparer un formulaire de don qui ne fonctionne pas, attendre des jours pour une réponse n'est pas réaliste. Zeffy fournit une véritable assistance humaine pendant les heures de bureau. Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe lorsque vous avez besoin d'aide, et ne pas vous contenter de soumettre un ticket en espérant que tout ira bien. Notre équipe d'assistance comprend les flux de travail des organisations à but non lucratif car nous avons construit cette plateforme spécifiquement pour des organisations comme la vôtre. Nous savons que vous travaillez souvent le soir et le week-end, que vous gérez de multiples responsabilités et que vous avez besoin de réponses qui résolvent réellement votre problème - et non pas d'étapes de dépannage génériques qui ne correspondent pas à votre situation.