Zeffy contre les plateformes de dons

Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de dons alors qu'il y a tant d'options ?

La plupart des plateformes de dons facturent des frais de 2 à 5 %, ce qui signifie que vous perdez de l'argent sur chaque don. Avec Zeffy, vous gardez 100% de ce que les donateurs donnent - pas de frais de plateforme, jamais. De plus, nous avons conçu tout ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin en un seul endroit : formulaires de dons, billetterie pour les événements, gestion des donateurs et outils d'envoi d'emails. Vous n'aurez plus besoin de jongler avec PayPal, Eventbrite et des feuilles de calcul. Nos utilisateurs nous disent qu'ils économisent des centaines ou des milliers de dollars en frais chaque année - de l'argent qui va directement à leur mission.

Zeffy étant gratuit, y a-t-il des coûts cachés ou des inconvénients ?

Pas de pièges, pas de frais cachés, pas de paliers payants. Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif - nous ne facturons pas de frais de plateforme, d'abonnements mensuels ou de coûts d'installation. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour aider à soutenir Zeffy, mais celle-ci est totalement optionnelle et sert à faire fonctionner notre plateforme. Nous savons que de nombreuses organisations à but non lucratif ont été déçues par des plateformes qui semblaient gratuites mais qui ont engendré des coûts inattendus par la suite. C'est pourquoi nous sommes transparents : vous ne nous paierez jamais rien, et toutes les fonctionnalités resteront gratuites pour toujours.

J'utilise déjà [PayPal/Square/autre plateforme] pour les dons. Cela vaut-il la peine de changer ?

Si vous perdez de l'argent à cause des frais et que vous jonglez avec plusieurs outils, oui. La plupart de nos utilisateurs viennent exactement de cette configuration - PayPal pour les dons, Eventbrite pour les événements, des feuilles de calcul pour le suivi, et peut-être Venmo pour les paiements rapides. Ils perdaient 3 à 5 % sur chaque don et passaient des heures à transférer des données d'une plateforme à l'autre. Avec Zeffy, tout est regroupé en un seul endroit, vos donateurs reçoivent automatiquement des reçus en bonne et due forme et vous conservez chaque dollar. Le changement prend environ 30 minutes, et nous vous aiderons à importer les données de vos donateurs pour que vous ne perdiez rien.

Mes donateurs feront-ils confiance à Zeffy ou s'attendent-ils à voir des marques de paiement familières ?

Vos donateurs se sentiront en confiance lorsqu'ils feront un don par l'intermédiaire de Zeffy. Nous utilisons le même traitement de paiement sécurisé que les principales plateformes, de sorte que les donateurs voient des options de paiement de confiance comme les cartes de crédit, PayPal et Apple Pay au moment de passer à la caisse. Ce qui est différent, c'est que l'expérience semble plus personnelle et professionnelle - vos formulaires de don affichent votre logo et votre marque, pas les nôtres. Les donateurs reçoivent instantanément des reçus et des messages de remerciement à l'effigie de votre organisation. Beaucoup de nos utilisateurs nous disent que leurs donateurs préfèrent Zeffy parce que le processus semble plus direct et digne de confiance - pas de pages tierces déroutantes ou de questions sur la destination réelle de leur argent. De plus, lorsque les donateurs constatent que 100 % de leur don est affecté à votre mission, ils ont encore plus confiance en votre gestion.

Combien de temps faudra-t-il pour apprendre Zeffy et faire en sorte que mon équipe se sente à l'aise en l'utilisant ?

La plupart des équipes sont opérationnelles en moins d'une heure. Nous avons conçu Zeffy spécifiquement pour le personnel des organisations à but non lucratif qui est très occupé et qui n'a pas le temps de suivre une formation ou une installation compliquée. Votre premier formulaire de don peut être mis en ligne en 15 minutes environ, et la plupart des gens comprennent les principes de base en cliquant simplement. Nous proposons également des appels d'intégration individuels gratuits au cours desquels une personne en chair et en os vous explique tout - pas de chatbots ou de tutoriels génériques. Si vous avez des bénévoles ou des membres du conseil d'administration qui aident à la collecte de fonds, ils trouveront facile de se lancer eux aussi. Nos utilisateurs nous disent souvent que Zeffy est le premier outil de collecte de fonds que toute leur équipe aime utiliser au lieu de le redouter.