Zeffy contre les plateformes de dons

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de donation qui fonctionnent réellement pour elles - et non pas contre leur budget. Pas de frais, un vrai support, et tout en un seul endroit.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
🌟
La plupart des plateformes de dons prélèvent 2 à 5 % sur chaque don, plus les frais de traitement. C'est de l'argent directement prélevé sur votre mission. Zeffy ne prélève aucuns frais de plateforme, de sorte que 100 % des dons vont là où ils doivent aller : à votre cause.
🛠️
Ne jonglez plus avec PayPal, Eventbrite et les feuilles de calcul. Zeffy vous offre des formulaires de dons, une billetterie pour les événements, une gestion des donateurs et des reçus automatisés - le tout gratuitement, connecté et conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.
🤝
De nombreuses plateformes de dons s'adressent à tout le monde, des entreprises du Fortune 500 aux particuliers, et créent des interfaces surchargées qui submergent les petites équipes. Zeffy est conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre - des outils simples et ciblés qui fonctionnent sans courbe d'apprentissage.
La plupart des plateformes de dons facturent des frais de 2 à 5 %, ce qui signifie que vous perdez de l'argent sur chaque don. Avec Zeffy, vous gardez 100% de ce que les donateurs donnent - pas de frais de plateforme, jamais. De plus, nous avons conçu tout ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin en un seul endroit : formulaires de dons, billetterie pour les événements, gestion des donateurs et outils d'envoi d'emails. Vous n'aurez plus besoin de jongler avec PayPal, Eventbrite et des feuilles de calcul. Nos utilisateurs nous disent qu'ils économisent des centaines ou des milliers de dollars en frais chaque année - de l'argent qui va directement à leur mission.
Pas de pièges, pas de frais cachés, pas de paliers payants. Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif - nous ne facturons pas de frais de plateforme, d'abonnements mensuels ou de coûts d'installation. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour aider à soutenir Zeffy, mais celle-ci est totalement optionnelle et sert à faire fonctionner notre plateforme. Nous savons que de nombreuses organisations à but non lucratif ont été déçues par des plateformes qui semblaient gratuites mais qui ont engendré des coûts inattendus par la suite. C'est pourquoi nous sommes transparents : vous ne nous paierez jamais rien, et toutes les fonctionnalités resteront gratuites pour toujours.
Si vous perdez de l'argent à cause des frais et que vous jonglez avec plusieurs outils, oui. La plupart de nos utilisateurs viennent exactement de cette configuration - PayPal pour les dons, Eventbrite pour les événements, des feuilles de calcul pour le suivi, et peut-être Venmo pour les paiements rapides. Ils perdaient 3 à 5 % sur chaque don et passaient des heures à transférer des données d'une plateforme à l'autre. Avec Zeffy, tout est regroupé en un seul endroit, vos donateurs reçoivent automatiquement des reçus en bonne et due forme et vous conservez chaque dollar. Le changement prend environ 30 minutes, et nous vous aiderons à importer les données de vos donateurs pour que vous ne perdiez rien.
Vos donateurs se sentiront en confiance lorsqu'ils feront un don par l'intermédiaire de Zeffy. Nous utilisons le même traitement de paiement sécurisé que les principales plateformes, de sorte que les donateurs voient des options de paiement de confiance comme les cartes de crédit, PayPal et Apple Pay au moment de passer à la caisse. Ce qui est différent, c'est que l'expérience semble plus personnelle et professionnelle - vos formulaires de don affichent votre logo et votre marque, pas les nôtres. Les donateurs reçoivent instantanément des reçus et des messages de remerciement à l'effigie de votre organisation. Beaucoup de nos utilisateurs nous disent que leurs donateurs préfèrent Zeffy parce que le processus semble plus direct et digne de confiance - pas de pages tierces déroutantes ou de questions sur la destination réelle de leur argent. De plus, lorsque les donateurs constatent que 100 % de leur don est affecté à votre mission, ils ont encore plus confiance en votre gestion.
La plupart des équipes sont opérationnelles en moins d'une heure. Nous avons conçu Zeffy spécifiquement pour le personnel des organisations à but non lucratif qui est très occupé et qui n'a pas le temps de suivre une formation ou une installation compliquée. Votre premier formulaire de don peut être mis en ligne en 15 minutes environ, et la plupart des gens comprennent les principes de base en cliquant simplement. Nous proposons également des appels d'intégration individuels gratuits au cours desquels une personne en chair et en os vous explique tout - pas de chatbots ou de tutoriels génériques. Si vous avez des bénévoles ou des membres du conseil d'administration qui aident à la collecte de fonds, ils trouveront facile de se lancer eux aussi. Nos utilisateurs nous disent souvent que Zeffy est le premier outil de collecte de fonds que toute leur équipe aime utiliser au lieu de le redouter.
Gively
WiddyUp
Givzey
MoneyDolly
Centre de planification
Enthousiasmer
CauseVox
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.