Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de dons?

Conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif qui ont besoin d'outils de donation qui fonctionnent réellement pour elles - et non pas contre leur budget. Pas de frais, un vrai support, et tout en un seul endroit.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes de dons

Zeffy contre les plateformes de dons

Comparaison de Zeffy avec les autres plateformes de dons

Plateformes de dons
Fonctionnalité
Formulaires de dons en ligne simples
Option de don unique
Dons récurrents/mensuels
Niveaux suggérés et montants de dons personnalisés
Constructeur de formulaires personnalisés
Bouton de don/Lien de don
Une expérience de don adaptée aux mobiles
Formulaires de dons intégrables
Apple Pay/Google Pay/ Portefeuilles numériques
Traitement sécurisé des paiements
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il plus performant que les autres plateformes de dons ?

Garder 100 % de chaque don sans frais de plateforme

Aucun frais n'est prélevé sur vos dons

La plupart des plateformes de dons prélèvent 2 à 5 % sur chaque don, plus les frais de traitement. C'est de l'argent directement prélevé sur votre mission. Zeffy ne prélève aucuns frais de plateforme, de sorte que 100 % des dons vont là où ils doivent aller : à votre cause.

Tout ce dont vous avez besoin, en un seul endroit

Ne jonglez plus avec PayPal, Eventbrite et les feuilles de calcul. Zeffy vous offre des formulaires de dons, une billetterie pour les événements, une gestion des donateurs et des reçus automatisés - le tout gratuitement, connecté et conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.

Conçu pour les petites organisations à but non lucratif, pas pour les entreprises

De nombreuses plateformes de dons s'adressent à tout le monde, des entreprises du Fortune 500 aux particuliers, et créent des interfaces surchargées qui submergent les petites équipes. Zeffy est conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre - des outils simples et ciblés qui fonctionnent sans courbe d'apprentissage.

Zeffy ou les plateformes de dons : les réponses à vos questions les plus fréquentes

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de dons alors qu'il y a tant d'options ?

La plupart des plateformes de dons facturent des frais de 2 à 5 %, ce qui signifie que vous perdez de l'argent sur chaque don. Avec Zeffy, vous gardez 100% de ce que les donateurs donnent - pas de frais de plateforme, jamais. De plus, nous avons conçu tout ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin en un seul endroit : formulaires de dons, billetterie pour les événements, gestion des donateurs et outils d'envoi d'emails. Vous n'aurez plus besoin de jongler avec PayPal, Eventbrite et des feuilles de calcul. Nos utilisateurs nous disent qu'ils économisent des centaines ou des milliers de dollars en frais chaque année - de l'argent qui va directement à leur mission.

Zeffy étant gratuit, y a-t-il des coûts cachés ou des inconvénients ?

Pas de pièges, pas de frais cachés, pas de paliers payants. Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif - nous ne facturons pas de frais de plateforme, d'abonnements mensuels ou de coûts d'installation. Les donateurs peuvent choisir de laisser une contribution volontaire pour aider à soutenir Zeffy, mais celle-ci est totalement optionnelle et sert à faire fonctionner notre plateforme. Nous savons que de nombreuses organisations à but non lucratif ont été déçues par des plateformes qui semblaient gratuites mais qui ont engendré des coûts inattendus par la suite. C'est pourquoi nous sommes transparents : vous ne nous paierez jamais rien, et toutes les fonctionnalités resteront gratuites pour toujours.

J'utilise déjà [PayPal/Square/autre plateforme] pour les dons. Cela vaut-il la peine de changer ?

Si vous perdez de l'argent à cause des frais et que vous jonglez avec plusieurs outils, oui. La plupart de nos utilisateurs viennent exactement de cette configuration - PayPal pour les dons, Eventbrite pour les événements, des feuilles de calcul pour le suivi, et peut-être Venmo pour les paiements rapides. Ils perdaient 3 à 5 % sur chaque don et passaient des heures à transférer des données d'une plateforme à l'autre. Avec Zeffy, tout est regroupé en un seul endroit, vos donateurs reçoivent automatiquement des reçus en bonne et due forme et vous conservez chaque dollar. Le changement prend environ 30 minutes, et nous vous aiderons à importer les données de vos donateurs pour que vous ne perdiez rien.

Mes donateurs feront-ils confiance à Zeffy ou s'attendent-ils à voir des marques de paiement familières ?

Vos donateurs se sentiront en confiance lorsqu'ils feront un don par l'intermédiaire de Zeffy. Nous utilisons le même traitement de paiement sécurisé que les principales plateformes, de sorte que les donateurs voient des options de paiement de confiance comme les cartes de crédit, PayPal et Apple Pay au moment de passer à la caisse. Ce qui est différent, c'est que l'expérience semble plus personnelle et professionnelle - vos formulaires de don affichent votre logo et votre marque, pas les nôtres. Les donateurs reçoivent instantanément des reçus et des messages de remerciement à l'effigie de votre organisation. Beaucoup de nos utilisateurs nous disent que leurs donateurs préfèrent Zeffy parce que le processus semble plus direct et digne de confiance - pas de pages tierces déroutantes ou de questions sur la destination réelle de leur argent. De plus, lorsque les donateurs constatent que 100 % de leur don est affecté à votre mission, ils ont encore plus confiance en votre gestion.

Combien de temps faudra-t-il pour apprendre Zeffy et faire en sorte que mon équipe se sente à l'aise en l'utilisant ?

La plupart des équipes sont opérationnelles en moins d'une heure. Nous avons conçu Zeffy spécifiquement pour le personnel des organisations à but non lucratif qui est très occupé et qui n'a pas le temps de suivre une formation ou une installation compliquée. Votre premier formulaire de don peut être mis en ligne en 15 minutes environ, et la plupart des gens comprennent les principes de base en cliquant simplement. Nous proposons également des appels d'intégration individuels gratuits au cours desquels une personne en chair et en os vous explique tout - pas de chatbots ou de tutoriels génériques. Si vous avez des bénévoles ou des membres du conseil d'administration qui aident à la collecte de fonds, ils trouveront facile de se lancer eux aussi. Nos utilisateurs nous disent souvent que Zeffy est le premier outil de collecte de fonds que toute leur équipe aime utiliser au lieu de le redouter.

Comparez Zeffy aux meilleures plateformes de dons.

Zeffy vs.

Donatestock

Dons
Zeffy vs.

RaiseRight

Dons
Zeffy vs.

Gively

Dons
Zeffy vs.

Shareway

Dons
Zeffy vs.

WiddyUp

Dons
Zeffy vs.

GoCardless

Dons
Zeffy vs.

Givzey

Dons
Zeffy vs.

RebelGive

Dons
Zeffy vs.

MoneyDolly

Dons
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Centre de planification
Zeffy vs.

Centre de planification

Evénements
Dons
icon-logo-Enthousiasmer
Zeffy vs.

Enthousiasmer

Evénements
Dons
icon-logo-CauseVox
Zeffy vs.

CauseVox

Dons
Peer-to-peer
Evénements
Billetterie
Gestion des donateurs/CRM

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
