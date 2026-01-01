Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de gestion d'événements qui semblent avoir plus de fonctionnalités ?

La plupart des plateformes événementielles sont conçues pour les événements d'entreprise ou les grandes organisations dotées d'un personnel dédié à l'événementiel. Elles intègrent des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais et facturent des frais qui grèvent votre collecte de fonds. Zeffy est différent : nous avons été conçus spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une billetterie événementielle qui les aide à collecter des fonds, et pas seulement à gérer les invités. Vous obtenez des pages d'événements professionnelles, des ventes de billets transparentes, une gestion des donateurs et des outils de suivi, le tout sans perdre 3 à 5 % de chaque vente de billets en frais de plateforme. De plus, tout se connecte automatiquement à votre base de données de donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations, et pas seulement de vendre des billets.

Ai-je vraiment besoin de payer des frais mensuels pour un logiciel de gestion d'événements alors que je n'organise que deux ou trois événements par an ?

Absolument pas. La plupart des plateformes événementielles facturent des abonnements mensuels et des frais de traitement, ce qui n'a aucun sens pour les petites organisations à but non lucratif qui organisent des collectes de fonds occasionnelles. Avec Zeffy, il n'y a pas de frais mensuels, pas de frais d'installation et pas de frais de traitement - jamais. Vous pouvez créer un événement en quelques minutes, vendre des billets et le fermer jusqu'à la prochaine collecte de fonds. Que vous organisiez un gala ou douze ventes de pâtisseries, vous ne payez que ce que les donateurs choisissent de donner comme pourboires. Votre budget événementiel reste concentré sur l'événement lui-même, et non sur le logiciel.

J'ai peur de changer de plateforme et de perdre les données de mes donateurs ou de devoir apprendre un tout nouveau système. Est-ce que c'est compliqué de commencer avec Zeffy ?

Nous comprenons - vous jonglez déjà avec trop de choses pour passer des semaines à apprendre un nouveau logiciel. Zeffy est conçu pour les équipes à but non lucratif : vous pouvez créer votre premier événement et commencer à vendre des billets en moins de 15 minutes. Aucune formation n'est nécessaire, aucune configuration complexe n'est requise. Si vous avez des données de donateurs provenant d'autres plateformes, vous pouvez les importer facilement ou tout simplement repartir à zéro - beaucoup de nos utilisateurs trouvent qu'il est en fait plus simple de faire table rase du passé. Et contrairement à d'autres plateformes qui vous enferment dans des contrats annuels, vous pouvez tout essayer gratuitement et voir si cela fonctionne pour votre équipe avant de vous engager.

Puis-je utiliser Zeffy pour d'autres activités que les événements, ou aurai-je besoin d'outils distincts pour les dons réguliers et la gestion des donateurs ?

C'est exactement la raison pour laquelle nous avons conçu Zeffy différemment. La plupart des plateformes événementielles ne gèrent que la billetterie et l'inscription, vous laissant jongler avec des outils distincts pour les dons en ligne, le suivi des donateurs et la gestion des relations. Vous vous retrouvez avec des données de donateurs éparpillées dans trois systèmes différents, du travail manuel pour tout connecter et de multiples frais mensuels qui grugent votre budget. Zeffy vous offre tout en un seul endroit : billetterie d'événement, formulaires de dons en ligne, gestion des donateurs, suivi des courriels et rapports. Lorsque quelqu'un achète un billet pour votre gala, il est automatiquement ajouté à votre base de données de donateurs. Vous pouvez lui envoyer des courriels de remerciement, suivre l'historique de ses dons et l'inviter à de futurs événements, le tout sans changer de plateforme ni perdre le fil des relations. Il s'agit d'une collecte de fonds qui se construit d'elle-même, et non d'une simple logistique événementielle.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide pendant mon événement ou si j'ai des questions après les heures de bureau ? Apportez-vous un réel soutien aux petites associations ?

Nous savons que vos événements de collecte de fonds ne se déroulent pas pendant les heures de bureau et que vous ne pouvez pas vous permettre que quelque chose se passe mal lorsque les donateurs essaient d'acheter des billets. Contrairement à de nombreuses plateformes événementielles qui n'offrent qu'une assistance par email ou qui facturent un supplément pour l'accès au téléphone, Zeffy fournit une véritable assistance humaine lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez joindre notre équipe par chat en direct, par e-mail ou par téléphone - et nous comprenons vraiment la collecte de fonds à but non lucratif, et pas seulement le dépannage de logiciels. Nous avons aidé des organisations à résoudre des problèmes de paiement pendant des ventes aux enchères en direct, à répondre à des questions sur les données des donateurs le matin d'un événement et à résoudre des problèmes de vente de billets pendant les week-ends. De plus, comme nous sommes conçus pour les petites organisations à but non lucratif, notre équipe d'assistance sait que vous portez probablement plusieurs casquettes et que vous avez besoin de réponses logiques, et non d'un jargon technique. Pour nous, vous n'êtes pas un simple numéro de ticket.