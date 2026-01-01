Comment Zeffy se compare-t-il aux plateformes événementielles les plus courantes ?

Organisez des événements qui permettent de collecter des fonds pour votre mission. Vendez des billets, gérez les inscriptions et suivez les dons sans avoir à payer de frais de plateforme ou à jongler avec plusieurs outils.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes d'événements

Zeffy vs. plateformes d'événements

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes événementielles ?

Plateformes d'événements
Fonctionnalité
Inscription à l'événement
Vente de billets en ligne
Vente de billets en personne et dons
Variable
Plusieurs types de billets et de prix (VIP, Offre groupée, Early Bird)
Billets électroniques scannables et enregistrement par code QR
Gestion des participants
Gestion des sièges et des tables
Créateur de site web pour les événements
Intégration du calendrier
Emails de rappel et de suivi automatisés pour les participants
Organiser de multiples collectes de fonds (tirages au sort, ventes aux enchères, etc.)
Soutien aux événements virtuels
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Décoratif
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Billetterie et inscription
Campagne pair-à-pair
CRM et gestion des donateurs
Dons récurrents
Marketing par courriel et automatisation
Reçus fiscaux automatisés
Tombolas et loteries
Encans
Boutique en ligne/eCommerce
Gestion des adhésions
Formulaires optimisés pour les mobiles
Dons par code QR
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Recherche de subventions 100 % gratuite
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes événementielles ?

Garder 100 % de chaque vente de billets et de chaque don

Pas de frais qui grèvent votre collecte de fonds

La plupart des plateformes événementielles prélèvent une partie de chaque billet vendu et de chaque don. Zeffy ne le fait pas. Organisez votre gala, votre 5K ou votre vente de pâtisseries et gardez 100% de ce que vous avez récolté. Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, pas de petits caractères. Juste plus d'argent pour votre mission.

Tout ce dont vous avez besoin dans une plateforme simple

Ne jonglez plus avec des outils distincts pour les billets, les dons, les check-ins et le suivi des donateurs. Zeffy gère tout en un seul endroit, conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif. Vendez des billets, collectez des dons, gérez les check-ins avec des codes QR et suivez les donateurs sans passer d'une application à l'autre.

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les événements d'entreprise

Les plateformes événementielles sont conçues pour les conférences d'entreprises et les grandes salles. Zeffy est conçu pour les petites équipes à but non lucratif qui organisent des galas, des 5K et des collectes de fonds. Pas de fonctionnalités excessives que vous n'utiliserez jamais, pas de prix d'entreprise, pas de complexité technique. Juste ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds et engager les donateurs.

Zeffy ou les plateformes d'événements : les réponses à vos principales questions

Pourquoi devrais-je choisir Zeffy plutôt que d'autres plateformes de gestion d'événements qui semblent avoir plus de fonctionnalités ?

La plupart des plateformes événementielles sont conçues pour les événements d'entreprise ou les grandes organisations dotées d'un personnel dédié à l'événementiel. Elles intègrent des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais et facturent des frais qui grèvent votre collecte de fonds. Zeffy est différent : nous avons été conçus spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une billetterie événementielle qui les aide à collecter des fonds, et pas seulement à gérer les invités. Vous obtenez des pages d'événements professionnelles, des ventes de billets transparentes, une gestion des donateurs et des outils de suivi, le tout sans perdre 3 à 5 % de chaque vente de billets en frais de plateforme. De plus, tout se connecte automatiquement à votre base de données de donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations, et pas seulement de vendre des billets.

Ai-je vraiment besoin de payer des frais mensuels pour un logiciel de gestion d'événements alors que je n'organise que deux ou trois événements par an ?

Absolument pas. La plupart des plateformes événementielles facturent des abonnements mensuels et des frais de traitement, ce qui n'a aucun sens pour les petites organisations à but non lucratif qui organisent des collectes de fonds occasionnelles. Avec Zeffy, il n'y a pas de frais mensuels, pas de frais d'installation et pas de frais de traitement - jamais. Vous pouvez créer un événement en quelques minutes, vendre des billets et le fermer jusqu'à la prochaine collecte de fonds. Que vous organisiez un gala ou douze ventes de pâtisseries, vous ne payez que ce que les donateurs choisissent de donner comme pourboires. Votre budget événementiel reste concentré sur l'événement lui-même, et non sur le logiciel.

J'ai peur de changer de plateforme et de perdre les données de mes donateurs ou de devoir apprendre un tout nouveau système. Est-ce que c'est compliqué de commencer avec Zeffy ?

Nous comprenons - vous jonglez déjà avec trop de choses pour passer des semaines à apprendre un nouveau logiciel. Zeffy est conçu pour les équipes à but non lucratif : vous pouvez créer votre premier événement et commencer à vendre des billets en moins de 15 minutes. Aucune formation n'est nécessaire, aucune configuration complexe n'est requise. Si vous avez des données de donateurs provenant d'autres plateformes, vous pouvez les importer facilement ou tout simplement repartir à zéro - beaucoup de nos utilisateurs trouvent qu'il est en fait plus simple de faire table rase du passé. Et contrairement à d'autres plateformes qui vous enferment dans des contrats annuels, vous pouvez tout essayer gratuitement et voir si cela fonctionne pour votre équipe avant de vous engager.

Puis-je utiliser Zeffy pour d'autres activités que les événements, ou aurai-je besoin d'outils distincts pour les dons réguliers et la gestion des donateurs ?

C'est exactement la raison pour laquelle nous avons conçu Zeffy différemment. La plupart des plateformes événementielles ne gèrent que la billetterie et l'inscription, vous laissant jongler avec des outils distincts pour les dons en ligne, le suivi des donateurs et la gestion des relations. Vous vous retrouvez avec des données de donateurs éparpillées dans trois systèmes différents, du travail manuel pour tout connecter et de multiples frais mensuels qui grugent votre budget. Zeffy vous offre tout en un seul endroit : billetterie d'événement, formulaires de dons en ligne, gestion des donateurs, suivi des courriels et rapports. Lorsque quelqu'un achète un billet pour votre gala, il est automatiquement ajouté à votre base de données de donateurs. Vous pouvez lui envoyer des courriels de remerciement, suivre l'historique de ses dons et l'inviter à de futurs événements, le tout sans changer de plateforme ni perdre le fil des relations. Il s'agit d'une collecte de fonds qui se construit d'elle-même, et non d'une simple logistique événementielle.

Que se passe-t-il si j'ai besoin d'aide pendant mon événement ou si j'ai des questions après les heures de bureau ? Apportez-vous un réel soutien aux petites associations ?

Nous savons que vos événements de collecte de fonds ne se déroulent pas pendant les heures de bureau et que vous ne pouvez pas vous permettre que quelque chose se passe mal lorsque les donateurs essaient d'acheter des billets. Contrairement à de nombreuses plateformes événementielles qui n'offrent qu'une assistance par email ou qui facturent un supplément pour l'accès au téléphone, Zeffy fournit une véritable assistance humaine lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez joindre notre équipe par chat en direct, par e-mail ou par téléphone - et nous comprenons vraiment la collecte de fonds à but non lucratif, et pas seulement le dépannage de logiciels. Nous avons aidé des organisations à résoudre des problèmes de paiement pendant des ventes aux enchères en direct, à répondre à des questions sur les données des donateurs le matin d'un événement et à résoudre des problèmes de vente de billets pendant les week-ends. De plus, comme nous sommes conçus pour les petites organisations à but non lucratif, notre équipe d'assistance sait que vous portez probablement plusieurs casquettes et que vous avez besoin de réponses logiques, et non d'un jargon technique. Pour nous, vous n'êtes pas un simple numéro de ticket.

Comparez Zeffy aux meilleures plates-formes événementielles.

Zeffy vs.

Weezevent

Comparer
Billetterie
Evénements
Zeffy vs.

Sched

Comparer
Evénements
Zeffy vs.

Fixr

Comparer
Billetterie
Evénements
Zeffy vs.

AudienceView

Comparer
Billetterie
Evénements
Zeffy vs.

Eventy

Comparer
Evénements
Zeffy vs.

PheedLoop

Comparer
Evénements
Zeffy vs.

TicketsCandy

Comparer
Evénements
Billetterie
Zeffy vs.

Cvent

Comparer
Evénements
icon-logo-Centre de planification
Zeffy vs.

Centre de planification

Comparer
Evénements
Dons
icon-logo-Enthousiasmer
Zeffy vs.

Enthousiasmer

Comparer
Evénements
Dons
icon-logo-Réseau pour le bien
Zeffy vs.

Network for Good

Comparer
Gestion des donateurs/CRM
Volontaires
Evénements
Encans
Peer-to-peer
icon-logo-CauseVox
Zeffy vs.

CauseVox

Comparer
Dons
Peer-to-peer
Evénements
Billetterie
Gestion des donateurs/CRM

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
