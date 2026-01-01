Organisez des événements qui permettent de collecter des fonds pour votre mission. Vendez des billets, gérez les inscriptions et suivez les dons sans avoir à payer de frais de plateforme ou à jongler avec plusieurs outils.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
💰
La plupart des plateformes événementielles prélèvent une partie de chaque billet vendu et de chaque don. Zeffy ne le fait pas. Organisez votre gala, votre 5K ou votre vente de pâtisseries et gardez 100% de ce que vous avez récolté. Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, pas de petits caractères. Juste plus d'argent pour votre mission.
🛠️
Ne jonglez plus avec des outils distincts pour les billets, les dons, les check-ins et le suivi des donateurs. Zeffy gère tout en un seul endroit, conçu pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif. Vendez des billets, collectez des dons, gérez les check-ins avec des codes QR et suivez les donateurs sans passer d'une application à l'autre.
🎉
Les plateformes événementielles sont conçues pour les conférences d'entreprises et les grandes salles. Zeffy est conçu pour les petites équipes à but non lucratif qui organisent des galas, des 5K et des collectes de fonds. Pas de fonctionnalités excessives que vous n'utiliserez jamais, pas de prix d'entreprise, pas de complexité technique. Juste ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds et engager les donateurs.
La plupart des plateformes événementielles sont conçues pour les événements d'entreprise ou les grandes organisations dotées d'un personnel dédié à l'événementiel. Elles intègrent des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais et facturent des frais qui grèvent votre collecte de fonds. Zeffy est différent : nous avons été conçus spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une billetterie événementielle qui les aide à collecter des fonds, et pas seulement à gérer les invités. Vous obtenez des pages d'événements professionnelles, des ventes de billets transparentes, une gestion des donateurs et des outils de suivi, le tout sans perdre 3 à 5 % de chaque vente de billets en frais de plateforme. De plus, tout se connecte automatiquement à votre base de données de donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations, et pas seulement de vendre des billets.
Absolument pas. La plupart des plateformes événementielles facturent des abonnements mensuels et des frais de traitement, ce qui n'a aucun sens pour les petites organisations à but non lucratif qui organisent des collectes de fonds occasionnelles. Avec Zeffy, il n'y a pas de frais mensuels, pas de frais d'installation et pas de frais de traitement - jamais. Vous pouvez créer un événement en quelques minutes, vendre des billets et le fermer jusqu'à la prochaine collecte de fonds. Que vous organisiez un gala ou douze ventes de pâtisseries, vous ne payez que ce que les donateurs choisissent de donner comme pourboires. Votre budget événementiel reste concentré sur l'événement lui-même, et non sur le logiciel.
Nous comprenons - vous jonglez déjà avec trop de choses pour passer des semaines à apprendre un nouveau logiciel. Zeffy est conçu pour les équipes à but non lucratif : vous pouvez créer votre premier événement et commencer à vendre des billets en moins de 15 minutes. Aucune formation n'est nécessaire, aucune configuration complexe n'est requise. Si vous avez des données de donateurs provenant d'autres plateformes, vous pouvez les importer facilement ou tout simplement repartir à zéro - beaucoup de nos utilisateurs trouvent qu'il est en fait plus simple de faire table rase du passé. Et contrairement à d'autres plateformes qui vous enferment dans des contrats annuels, vous pouvez tout essayer gratuitement et voir si cela fonctionne pour votre équipe avant de vous engager.
C'est exactement la raison pour laquelle nous avons conçu Zeffy différemment. La plupart des plateformes événementielles ne gèrent que la billetterie et l'inscription, vous laissant jongler avec des outils distincts pour les dons en ligne, le suivi des donateurs et la gestion des relations. Vous vous retrouvez avec des données de donateurs éparpillées dans trois systèmes différents, du travail manuel pour tout connecter et de multiples frais mensuels qui grugent votre budget. Zeffy vous offre tout en un seul endroit : billetterie d'événement, formulaires de dons en ligne, gestion des donateurs, suivi des courriels et rapports. Lorsque quelqu'un achète un billet pour votre gala, il est automatiquement ajouté à votre base de données de donateurs. Vous pouvez lui envoyer des courriels de remerciement, suivre l'historique de ses dons et l'inviter à de futurs événements, le tout sans changer de plateforme ni perdre le fil des relations. Il s'agit d'une collecte de fonds qui se construit d'elle-même, et non d'une simple logistique événementielle.
Nous savons que vos événements de collecte de fonds ne se déroulent pas pendant les heures de bureau et que vous ne pouvez pas vous permettre que quelque chose se passe mal lorsque les donateurs essaient d'acheter des billets. Contrairement à de nombreuses plateformes événementielles qui n'offrent qu'une assistance par email ou qui facturent un supplément pour l'accès au téléphone, Zeffy fournit une véritable assistance humaine lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez joindre notre équipe par chat en direct, par e-mail ou par téléphone - et nous comprenons vraiment la collecte de fonds à but non lucratif, et pas seulement le dépannage de logiciels. Nous avons aidé des organisations à résoudre des problèmes de paiement pendant des ventes aux enchères en direct, à répondre à des questions sur les données des donateurs le matin d'un événement et à résoudre des problèmes de vente de billets pendant les week-ends. De plus, comme nous sommes conçus pour les petites organisations à but non lucratif, notre équipe d'assistance sait que vous portez probablement plusieurs casquettes et que vous avez besoin de réponses logiques, et non d'un jargon technique. Pour nous, vous n'êtes pas un simple numéro de ticket.
Weezevent
Sched
Fixr
AudienceView
Eventy
PheedLoop
TicketsCandy
Cvent
Centre de planification
Enthousiasmer
Network for Good
CauseVox
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.