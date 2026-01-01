Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Pourquoi devrais-je utiliser Zeffy pour les tombolas plutôt qu'une plateforme de tombola dédiée ?

La plupart des plateformes de tombola prélèvent des frais sur chaque billet vendu, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Avec Zeffy, vous gardez 100% de chaque ticket de tombola - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais. De plus, vous avez tout en un seul endroit : vente de billets de tombola, gestion des donateurs, reçus automatisés et courriels de suivi. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre des informations sur les donateurs d'une plateforme à l'autre. Votre tombola s'inscrit dans votre stratégie globale de collecte de fonds et n'est plus un casse-tête à part entière.

Zeffy peut-il gérer la vente de billets de tombola en ligne et en personne ?

Oui. Vous pouvez vendre des billets de tombola en ligne à l'aide de formulaires personnalisés, mais aussi les vendre en personne lors d'événements à l'aide de codes QR ou de notre système de paiement adapté aux téléphones portables. Toutes les participations sont suivies dans le même système, ce qui vous permet d'avoir une liste complète des participants au lieu d'essayer de combiner des feuilles de calcul provenant de différentes sources. Les gagnants sont tirés au sort à l'aide de notre outil de tirage au sort, et vous pouvez envoyer des e-mails de suivi automatisés à tous les participants, qu'ils aient acheté des billets en ligne ou lors de votre événement.

Et si j'ai besoin de plus que des tombolas ? Dois-je payer un supplément pour d'autres outils de collecte de fonds ?

Tout reste gratuit. Contrairement aux plateformes de tombola qui facturent des frais supplémentaires pour la gestion des donateurs ou les outils d'envoi d'emails, Zeffy inclut des formulaires de don, une billetterie pour les événements, une collecte de fonds de pair à pair, un CRM complet et des outils d'envoi d'emails, le tout gratuitement. Ainsi, si quelqu'un participe à votre tirage au sort et souhaite faire un don supplémentaire ou s'inscrire à votre prochain événement, il peut le faire en toute transparence. Vous n'êtes pas enfermé dans un seul type de collecte de fonds et vous ne payez pas plusieurs frais de plateforme à différentes entreprises.

En combien de temps puis-je lancer ma première tombola avec Zeffy ?

Vous pouvez lancer votre tombola en moins de 30 minutes. Créez votre formulaire de tombola personnalisé, ajoutez le prix des billets et les détails des lots, et partagez le lien - sans attendre les approbations ou une configuration complexe. Contrairement aux plateformes de tombolas qui nécessitent un long onboarding ou une configuration technique, Zeffy fonctionne dès sa sortie de la boîte. Votre page de tombola est adaptée aux mobiles dès le premier jour, et vous pouvez commencer à vendre des billets immédiatement. De plus, si vous avez besoin de faire des changements ou d'ajouter des prix plus tard, vous pouvez tout modifier vous-même sans avoir à appeler le support ou à attendre des mises à jour.

Qu'advient-il des informations relatives à mes donateurs une fois la tombola terminée ?

Chaque participant à la tombola est automatiquement intégré à votre base de données de donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations durables au-delà de la tombola. Leurs coordonnées, l'historique de leurs dons et leurs préférences sont conservés dans votre système de gestion de la relation client (CRM) pour les contacts ultérieurs - plus besoin d'exporter des feuilles de calcul ou de transférer manuellement des données entre les systèmes. Vous pouvez envoyer des e-mails de remerciement, les inviter à votre prochain événement ou leur proposer des opportunités de dons tout au long de l'année. La plupart des plateformes de tombola ne vous aident pas à entretenir ces relations à long terme, mais avec Zeffy, chaque participation à une tombola devient une opportunité de développer votre communauté de supporters.