Organisez des tirages au sort et des 50/50 qui permettent de collecter des fonds pour votre mission. Pas de frais de plateforme, pas de réduction de pourcentage, pas de petits caractères - juste des outils simples conçus pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
La plupart des plateformes de tombola prélèvent 3 à 5 % de chaque billet vendu. Zeffy ne prélève aucun frais, de sorte que votre tirage au sort 50/50 ou votre tirage au sort de paniers permet de collecter des fonds pour votre mission au lieu de payer les coûts de la plateforme.
Ne jonglez plus avec des outils distincts pour la vente de billets, le suivi des donateurs et les relances. Zeffy gère vos tombolas, vos dons, vos événements et votre CRM en une seule plateforme simple conçue pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.
La plupart des plateformes de tombola s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux organisations à but non lucratif. Zeffy est conçu spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif, avec des flux de travail simples et une gestion des donateurs intégrée.
La plupart des plateformes de tombola prélèvent des frais sur chaque billet vendu, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Avec Zeffy, vous gardez 100% de chaque ticket de tombola - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais. De plus, vous avez tout en un seul endroit : vente de billets de tombola, gestion des donateurs, reçus automatisés et courriels de suivi. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre des informations sur les donateurs d'une plateforme à l'autre. Votre tombola s'inscrit dans votre stratégie globale de collecte de fonds et n'est plus un casse-tête à part entière.
Oui. Vous pouvez vendre des billets de tombola en ligne à l'aide de formulaires personnalisés, mais aussi les vendre en personne lors d'événements à l'aide de codes QR ou de notre système de paiement adapté aux téléphones portables. Toutes les participations sont suivies dans le même système, ce qui vous permet d'avoir une liste complète des participants au lieu d'essayer de combiner des feuilles de calcul provenant de différentes sources. Les gagnants sont tirés au sort à l'aide de notre outil de tirage au sort, et vous pouvez envoyer des e-mails de suivi automatisés à tous les participants, qu'ils aient acheté des billets en ligne ou lors de votre événement.
Tout reste gratuit. Contrairement aux plateformes de tombola qui facturent des frais supplémentaires pour la gestion des donateurs ou les outils d'envoi d'emails, Zeffy inclut des formulaires de don, une billetterie pour les événements, une collecte de fonds de pair à pair, un CRM complet et des outils d'envoi d'emails, le tout gratuitement. Ainsi, si quelqu'un participe à votre tirage au sort et souhaite faire un don supplémentaire ou s'inscrire à votre prochain événement, il peut le faire en toute transparence. Vous n'êtes pas enfermé dans un seul type de collecte de fonds et vous ne payez pas plusieurs frais de plateforme à différentes entreprises.
Vous pouvez lancer votre tombola en moins de 30 minutes. Créez votre formulaire de tombola personnalisé, ajoutez le prix des billets et les détails des lots, et partagez le lien - sans attendre les approbations ou une configuration complexe. Contrairement aux plateformes de tombolas qui nécessitent un long onboarding ou une configuration technique, Zeffy fonctionne dès sa sortie de la boîte. Votre page de tombola est adaptée aux mobiles dès le premier jour, et vous pouvez commencer à vendre des billets immédiatement. De plus, si vous avez besoin de faire des changements ou d'ajouter des prix plus tard, vous pouvez tout modifier vous-même sans avoir à appeler le support ou à attendre des mises à jour.
Chaque participant à la tombola est automatiquement intégré à votre base de données de donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations durables au-delà de la tombola. Leurs coordonnées, l'historique de leurs dons et leurs préférences sont conservés dans votre système de gestion de la relation client (CRM) pour les contacts ultérieurs - plus besoin d'exporter des feuilles de calcul ou de transférer manuellement des données entre les systèmes. Vous pouvez envoyer des e-mails de remerciement, les inviter à votre prochain événement ou leur proposer des opportunités de dons tout au long de l'année. La plupart des plateformes de tombola ne vous aident pas à entretenir ces relations à long terme, mais avec Zeffy, chaque participation à une tombola devient une opportunité de développer votre communauté de supporters.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.