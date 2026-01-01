Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de tirage au sort?

Organisez des tirages au sort et des 50/50 qui permettent de collecter des fonds pour votre mission. Pas de frais de plateforme, pas de réduction de pourcentage, pas de petits caractères - juste des outils simples conçus pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Plateformes de tirage au sort

Zeffy contre les plates-formes de tirage

Comparaison de Zeffy avec les autres plateformes de Tirage au sort

Plateformes de tirage au sort
Fonctionnalité
Vente de billets de tombola en ligne
Vente de billets de tombola en personne
Billets électroniques générés automatiquement et pouvant être scannés
Formulaires de tombola personnalisés + collecte d'informations sur les donateurs
Participation au tirage au sort par code QR
Décoratif
Outil de tirage au sort des gagnants
Checkout mobile d'abord
Décoratif
Nombre illimité d'entrées, de campagnes et de contacts
Décoratif
Suivi automatisé par courrier électronique
Décoratif
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Formulaires de dons en ligne
Décoratif
Billetterie et inscription
Décoratif
Campagne pair-à-pair
Décoratif
CRM et gestion des donateurs
Décoratif
Dons récurrents
Décoratif
Marketing par courriel et automatisation
Décoratif
Reçus fiscaux automatisés
Décoratif
Tombolas et loteries
Décoratif
Encans
Décoratif
Boutique en ligne/eCommerce
Décoratif
Gestion des adhésions
Décoratif
Formulaires optimisés pour les mobiles
Décoratif
Dons par code QR
Décoratif
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Décoratif
Recherche de subventions 100 % gratuite
Décoratif
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy est-il préférable à d'autres plateformes de tombola ?

Garder 100 % de chaque dollar récolté lors de la tombola

Conservez 100 % des recettes de la tombola

La plupart des plateformes de tombola prélèvent 3 à 5 % de chaque billet vendu. Zeffy ne prélève aucun frais, de sorte que votre tirage au sort 50/50 ou votre tirage au sort de paniers permet de collecter des fonds pour votre mission au lieu de payer les coûts de la plateforme.

Une plateforme unique pour les tirages au sort, les dons, etc.

Ne jonglez plus avec des outils distincts pour la vente de billets, le suivi des donateurs et les relances. Zeffy gère vos tombolas, vos dons, vos événements et votre CRM en une seule plateforme simple conçue pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif.

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour tout le monde

La plupart des plateformes de tombola s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux organisations à but non lucratif. Zeffy est conçu spécifiquement pour les petites équipes à but non lucratif, avec des flux de travail simples et une gestion des donateurs intégrée.

Zeffy ou les plates-formes de tirage au sort : les réponses à vos principales questions

Pourquoi devrais-je utiliser Zeffy pour les tombolas plutôt qu'une plateforme de tombola dédiée ?

La plupart des plateformes de tombola prélèvent des frais sur chaque billet vendu, ce qui signifie moins d'argent pour votre mission. Avec Zeffy, vous gardez 100% de chaque ticket de tombola - pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, jamais. De plus, vous avez tout en un seul endroit : vente de billets de tombola, gestion des donateurs, reçus automatisés et courriels de suivi. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre des informations sur les donateurs d'une plateforme à l'autre. Votre tombola s'inscrit dans votre stratégie globale de collecte de fonds et n'est plus un casse-tête à part entière.

Zeffy peut-il gérer la vente de billets de tombola en ligne et en personne ?

Oui. Vous pouvez vendre des billets de tombola en ligne à l'aide de formulaires personnalisés, mais aussi les vendre en personne lors d'événements à l'aide de codes QR ou de notre système de paiement adapté aux téléphones portables. Toutes les participations sont suivies dans le même système, ce qui vous permet d'avoir une liste complète des participants au lieu d'essayer de combiner des feuilles de calcul provenant de différentes sources. Les gagnants sont tirés au sort à l'aide de notre outil de tirage au sort, et vous pouvez envoyer des e-mails de suivi automatisés à tous les participants, qu'ils aient acheté des billets en ligne ou lors de votre événement.

Et si j'ai besoin de plus que des tombolas ? Dois-je payer un supplément pour d'autres outils de collecte de fonds ?

Tout reste gratuit. Contrairement aux plateformes de tombola qui facturent des frais supplémentaires pour la gestion des donateurs ou les outils d'envoi d'emails, Zeffy inclut des formulaires de don, une billetterie pour les événements, une collecte de fonds de pair à pair, un CRM complet et des outils d'envoi d'emails, le tout gratuitement. Ainsi, si quelqu'un participe à votre tirage au sort et souhaite faire un don supplémentaire ou s'inscrire à votre prochain événement, il peut le faire en toute transparence. Vous n'êtes pas enfermé dans un seul type de collecte de fonds et vous ne payez pas plusieurs frais de plateforme à différentes entreprises.

En combien de temps puis-je lancer ma première tombola avec Zeffy ?

Vous pouvez lancer votre tombola en moins de 30 minutes. Créez votre formulaire de tombola personnalisé, ajoutez le prix des billets et les détails des lots, et partagez le lien - sans attendre les approbations ou une configuration complexe. Contrairement aux plateformes de tombolas qui nécessitent un long onboarding ou une configuration technique, Zeffy fonctionne dès sa sortie de la boîte. Votre page de tombola est adaptée aux mobiles dès le premier jour, et vous pouvez commencer à vendre des billets immédiatement. De plus, si vous avez besoin de faire des changements ou d'ajouter des prix plus tard, vous pouvez tout modifier vous-même sans avoir à appeler le support ou à attendre des mises à jour.

Qu'advient-il des informations relatives à mes donateurs une fois la tombola terminée ?

Chaque participant à la tombola est automatiquement intégré à votre base de données de donateurs, ce qui vous permet d'établir des relations durables au-delà de la tombola. Leurs coordonnées, l'historique de leurs dons et leurs préférences sont conservés dans votre système de gestion de la relation client (CRM) pour les contacts ultérieurs - plus besoin d'exporter des feuilles de calcul ou de transférer manuellement des données entre les systèmes. Vous pouvez envoyer des e-mails de remerciement, les inviter à votre prochain événement ou leur proposer des opportunités de dons tout au long de l'année. La plupart des plateformes de tombola ne vous aident pas à entretenir ces relations à long terme, mais avec Zeffy, chaque participation à une tombola devient une opportunité de développer votre communauté de supporters.

Comparez Zeffy aux meilleures plateformes de tirage au sort.

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Créez votre association
ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Créez votre association
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

Créez votre association
plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

Créez votre association
mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Créez votre association
Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

Créez votre association
100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

