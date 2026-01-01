Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Puis-je utiliser Zeffy pour vendre des marchandises et des produits pour mon association, ou ai-je besoin d'une plateforme de commerce électronique distincte ?

Oui, Zeffy comprend une boutique en ligne intégrée qui vous permet de vendre des marchandises, des articles de marque et des produits directement sur la page de votre organisation à but non lucratif. Contrairement à la plupart des plateformes de commerce électronique qui facturent 2 à 3 % de frais de transaction en plus des frais d'abonnement mensuels, l'utilisation de la boutique de Zeffy est entièrement gratuite. Vous conservez 100 % de chaque vente et vos sympathisants peuvent ajouter des contributions volontaires pour aider à couvrir les coûts de traitement des paiements. De plus, toutes les données relatives à vos ventes sont automatiquement synchronisées avec votre CRM, ce qui vous permet de suivre l'engagement de vos donateurs à travers les dons, les événements et les achats en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs plateformes ou de perdre de l'argent en frais sur chaque t-shirt ou sac fourre-tout que vous vendez.

La plupart des plateformes d'e-commerce semblent conçues pour les entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits. En quoi Zeffy est-il différent pour les organisations à but non lucratif ?

Vous avez tout à fait raison. La plupart des plateformes de commerce électronique sont conçues pour les entreprises qui se concentrent sur les marges bénéficiaires, la gestion des stocks et la logistique d'expédition complexe. La boutique en ligne de Zeffy est conçue pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent vendre des articles dans le cadre de leur stratégie de collecte de fonds, sans pour autant gérer une activité de vente au détail à part entière. Nous nous concentrons sur ce qui compte le plus pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif : pas de frais pour que chaque dollar aille à votre mission, une configuration simple qui ne nécessite pas d'expertise technique et une intégration automatique avec votre base de données de donateurs pour une meilleure gestion. Vous ne trouverez pas de fonctionnalités excessives telles qu'un suivi avancé des stocks ou des intégrations d'expédition complexes, mais vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vendre des marchandises, accepter des dons et gérer les sympathisants dans une plateforme facile à utiliser.

Nous utilisons actuellement PayPal et un site web de base pour nos ventes en ligne. Pourquoi devrions-nous passer à Zeffy ?

À l'heure actuelle, vous perdez probablement 2,9 % plus 0,30 $ par transaction en frais de PayPal, et vous gérez les données de vente séparément des informations sur les donateurs. Avec Zeffy, vous éliminez complètement ces frais et vous avez tout en un seul endroit. Vos ventes de marchandises, vos billets d'événements et vos dons sont tous regroupés dans le même système, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'engagement de chaque donateur envers votre organisation. Plus besoin de suivre manuellement qui a acheté quoi, ou de perdre la trace d'importants donateurs potentiels parce qu'ils n'apparaissent que dans vos rapports PayPal. De plus, vos sympathisants peuvent facilement ajouter des dons à leurs achats de marchandises au moment du règlement, transformant ainsi chaque vente en une opportunité potentielle de collecte de fonds.

Combien de temps faut-il pour créer une boutique en ligne avec Zeffy par rapport à d'autres plateformes de commerce électronique ?

Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne pour votre association en moins de 30 minutes. Il vous suffit d'ajouter vos produits, de télécharger des photos, de fixer des prix et vous êtes prêt à commencer à vendre. Vous n'avez pas besoin de rechercher des processeurs de paiement, de comparer des plans d'abonnement mensuels ou de comprendre des intégrations d'expédition complexes. La plupart des plateformes d'eCommerce nécessitent des heures, voire des jours, de configuration pour naviguer à travers les applications de compte marchand, les personnalisations de thèmes et les installations de plugins. De plus, de nombreuses plateformes vous obligent à attendre des processus d'approbation avant de pouvoir commencer à accepter des paiements. Zeffy élimine toutes ces frictions. Votre boutique se connecte automatiquement à votre base de données de donateurs, de sorte que les informations sur les clients sont transférées de manière transparente dans votre CRM, sans aucune configuration technique. Vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous battre avec des constructeurs de sites web et des configurations de passerelles de paiement.

Nous craignons de paraître peu professionnels avec une plateforme gratuite. Les donateurs feront-ils confiance à notre boutique en ligne si nous ne payons pas pour un logiciel de commerce électronique haut de gamme ?

Vos sympathisants s'intéressent à votre mission, et non au fait que vous payez des frais mensuels à un éditeur de logiciels. La boutique en ligne de Zeffy crée une expérience propre et professionnelle qui reflète bien votre organisation. Les pages de votre boutique sont entièrement marquées de votre logo et de vos couleurs, et le processus de paiement est sécurisé et fiable. Ce qui renforce réellement la confiance des donateurs, c'est la transparence quant à la destination de leur argent. Lorsque les donateurs constatent que vous utilisez une plateforme qui ne prélève pas de frais sur leurs achats, ils savent qu'une plus grande partie de leur argent sert à soutenir votre cause plutôt qu'à gonfler les bénéfices d'une entreprise technologique. Beaucoup de nos organisations à but non lucratif constatent que le fait d'expliquer le modèle sans frais de Zeffy augmente la confiance des donateurs et le montant de leurs achats, car les gens apprécient les organisations qui se soucient de maximiser l'impact de leurs activités. Professionnel ne veut pas dire cher - cela signifie que votre mission est prioritaire.