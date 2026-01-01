Comment Zeffy se compare-t-il aux boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique les plus populaires ?

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les détaillants en ligne. Obtenez des pages de dons, une billetterie pour les événements et une gestion des donateurs sans que les frais de plateforme n'empiètent sur les fonds de votre mission.

Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.

Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique

Zeffy vs. Boutique en ligne et plateformes eCommerce

Comparaison de Zeffy avec les meilleures boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique

Boutique en ligne et plateformes de commerce électronique
Fonctionnalité
Gestion du catalogue de produits
Fonctionnalité du panier d'achat
Gestion des stocks
Variantes de produits (taille, couleur)
Intégration de l'expédition
Codes de réduction et promotions
Gestion des commandes
Traitement des paiements
Les capacités de la plate-forme Zeffy
Modèle 100% gratuit
Variable
Formulaires de dons en ligne
Variable
Billetterie et inscription
Variable
Campagne pair-à-pair
Variable
CRM et gestion des donateurs
Variable
Dons récurrents
Variable
Marketing par courriel et automatisation
Variable
Reçus fiscaux automatisés
Variable
Tombolas et loteries
Variable
Encans
Variable
Boutique en ligne/eCommerce
Variable
Gestion des adhésions
Variable
Formulaires optimisés pour les mobiles
Variable
Dons par code QR
Variable
Fonctionnalité "Tap-to-Pay
Variable
Recherche de subventions 100 % gratuite
Variable
Conçu pour les organisations à but non lucratif
Variable

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi choisir Zeffy plutôt que d'autres boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique ?

Vendre des produits sans perdre les dons en raison des frais

🌟

Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les détaillants en ligne

La plupart des plateformes de commerce électronique facturent des frais de transaction qui grèvent les budgets des organisations à but non lucratif. Zeffy vous permet de vendre en ligne et de gérer les dons, les événements et les donateurs sans frais.

💸

Pas de frais, plus d'impact pour votre mission

Chaque dollar provenant de la vente de marchandises est directement affecté à votre mission. Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, pas de petits caractères. Juste plus de fonds pour ce qui compte le plus.

🔗

Une seule plateforme pour tous vos besoins en matière de collecte de fonds

Ne jonglez plus avec PayPal, Eventbrite et les feuilles de calcul. Zeffy gère les dons, les événements, les marchandises et le suivi des donateurs en un seul endroit.

Zeffy vs Online store & eCommerce Platforms : les réponses à vos principales questions

Puis-je utiliser Zeffy pour vendre des marchandises et des produits pour mon association, ou ai-je besoin d'une plateforme de commerce électronique distincte ?

Oui, Zeffy comprend une boutique en ligne intégrée qui vous permet de vendre des marchandises, des articles de marque et des produits directement sur la page de votre organisation à but non lucratif. Contrairement à la plupart des plateformes de commerce électronique qui facturent 2 à 3 % de frais de transaction en plus des frais d'abonnement mensuels, l'utilisation de la boutique de Zeffy est entièrement gratuite. Vous conservez 100 % de chaque vente et vos sympathisants peuvent ajouter des contributions volontaires pour aider à couvrir les coûts de traitement des paiements. De plus, toutes les données relatives à vos ventes sont automatiquement synchronisées avec votre CRM, ce qui vous permet de suivre l'engagement de vos donateurs à travers les dons, les événements et les achats en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs plateformes ou de perdre de l'argent en frais sur chaque t-shirt ou sac fourre-tout que vous vendez.

La plupart des plateformes d'e-commerce semblent conçues pour les entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits. En quoi Zeffy est-il différent pour les organisations à but non lucratif ?

Vous avez tout à fait raison. La plupart des plateformes de commerce électronique sont conçues pour les entreprises qui se concentrent sur les marges bénéficiaires, la gestion des stocks et la logistique d'expédition complexe. La boutique en ligne de Zeffy est conçue pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent vendre des articles dans le cadre de leur stratégie de collecte de fonds, sans pour autant gérer une activité de vente au détail à part entière. Nous nous concentrons sur ce qui compte le plus pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif : pas de frais pour que chaque dollar aille à votre mission, une configuration simple qui ne nécessite pas d'expertise technique et une intégration automatique avec votre base de données de donateurs pour une meilleure gestion. Vous ne trouverez pas de fonctionnalités excessives telles qu'un suivi avancé des stocks ou des intégrations d'expédition complexes, mais vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vendre des marchandises, accepter des dons et gérer les sympathisants dans une plateforme facile à utiliser.

Nous utilisons actuellement PayPal et un site web de base pour nos ventes en ligne. Pourquoi devrions-nous passer à Zeffy ?

À l'heure actuelle, vous perdez probablement 2,9 % plus 0,30 $ par transaction en frais de PayPal, et vous gérez les données de vente séparément des informations sur les donateurs. Avec Zeffy, vous éliminez complètement ces frais et vous avez tout en un seul endroit. Vos ventes de marchandises, vos billets d'événements et vos dons sont tous regroupés dans le même système, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'engagement de chaque donateur envers votre organisation. Plus besoin de suivre manuellement qui a acheté quoi, ou de perdre la trace d'importants donateurs potentiels parce qu'ils n'apparaissent que dans vos rapports PayPal. De plus, vos sympathisants peuvent facilement ajouter des dons à leurs achats de marchandises au moment du règlement, transformant ainsi chaque vente en une opportunité potentielle de collecte de fonds.

Combien de temps faut-il pour créer une boutique en ligne avec Zeffy par rapport à d'autres plateformes de commerce électronique ?

Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne pour votre association en moins de 30 minutes. Il vous suffit d'ajouter vos produits, de télécharger des photos, de fixer des prix et vous êtes prêt à commencer à vendre. Vous n'avez pas besoin de rechercher des processeurs de paiement, de comparer des plans d'abonnement mensuels ou de comprendre des intégrations d'expédition complexes. La plupart des plateformes d'eCommerce nécessitent des heures, voire des jours, de configuration pour naviguer à travers les applications de compte marchand, les personnalisations de thèmes et les installations de plugins. De plus, de nombreuses plateformes vous obligent à attendre des processus d'approbation avant de pouvoir commencer à accepter des paiements. Zeffy élimine toutes ces frictions. Votre boutique se connecte automatiquement à votre base de données de donateurs, de sorte que les informations sur les clients sont transférées de manière transparente dans votre CRM, sans aucune configuration technique. Vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous battre avec des constructeurs de sites web et des configurations de passerelles de paiement.

Nous craignons de paraître peu professionnels avec une plateforme gratuite. Les donateurs feront-ils confiance à notre boutique en ligne si nous ne payons pas pour un logiciel de commerce électronique haut de gamme ?

Vos sympathisants s'intéressent à votre mission, et non au fait que vous payez des frais mensuels à un éditeur de logiciels. La boutique en ligne de Zeffy crée une expérience propre et professionnelle qui reflète bien votre organisation. Les pages de votre boutique sont entièrement marquées de votre logo et de vos couleurs, et le processus de paiement est sécurisé et fiable. Ce qui renforce réellement la confiance des donateurs, c'est la transparence quant à la destination de leur argent. Lorsque les donateurs constatent que vous utilisez une plateforme qui ne prélève pas de frais sur leurs achats, ils savent qu'une plus grande partie de leur argent sert à soutenir votre cause plutôt qu'à gonfler les bénéfices d'une entreprise technologique. Beaucoup de nos organisations à but non lucratif constatent que le fait d'expliquer le modèle sans frais de Zeffy augmente la confiance des donateurs et le montant de leurs achats, car les gens apprécient les organisations qui se soucient de maximiser l'impact de leurs activités. Professionnel ne veut pas dire cher - cela signifie que votre mission est prioritaire.

Comparez Zeffy aux meilleures boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique.

Zeffy vs.

MoneyDolly

Comparer
Dons
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Shopify
Zeffy vs.

Shopify

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Square Online
Zeffy vs.

Square Online

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Bonfire
Zeffy vs.

Feu de joie

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Print your cause
Zeffy vs.

Imprimez votre cause

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Peoplesfundraising
Zeffy vs.

Collecte de fonds auprès des citoyens

Comparer
Collecte de fonds
Encans
Dons
Evénements
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Springly
Zeffy vs.

Printemps

Comparer
Sites web
Collecte de fonds
Gestion des donateurs/CRM
Adhésions
Dons
Zeffy vs.

Raise 365

Comparer
Collecte de fonds
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-Shift4Shop
Zeffy vs.

Shift4Shop

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-RallyUp
Zeffy vs.

RallyUp

Comparer
Collecte de fonds
Encans
Billetterie
Peer-to-peer
Dons
icon-logo-Printful
Zeffy vs.

Imprimerie

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce
icon-logo-WooCommerce
Zeffy vs.

WooCommerce

Comparer
Boutique en ligne/eCommerce

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

