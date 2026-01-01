Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les détaillants en ligne. Obtenez des pages de dons, une billetterie pour les événements et une gestion des donateurs sans que les frais de plateforme n'empiètent sur les fonds de votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 50 000 organisations à but non lucratif.
🌟
La plupart des plateformes de commerce électronique facturent des frais de transaction qui grèvent les budgets des organisations à but non lucratif. Zeffy vous permet de vendre en ligne et de gérer les dons, les événements et les donateurs sans frais.
💸
Chaque dollar provenant de la vente de marchandises est directement affecté à votre mission. Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, pas de petits caractères. Juste plus de fonds pour ce qui compte le plus.
🔗
Ne jonglez plus avec PayPal, Eventbrite et les feuilles de calcul. Zeffy gère les dons, les événements, les marchandises et le suivi des donateurs en un seul endroit.
Oui, Zeffy comprend une boutique en ligne intégrée qui vous permet de vendre des marchandises, des articles de marque et des produits directement sur la page de votre organisation à but non lucratif. Contrairement à la plupart des plateformes de commerce électronique qui facturent 2 à 3 % de frais de transaction en plus des frais d'abonnement mensuels, l'utilisation de la boutique de Zeffy est entièrement gratuite. Vous conservez 100 % de chaque vente et vos sympathisants peuvent ajouter des contributions volontaires pour aider à couvrir les coûts de traitement des paiements. De plus, toutes les données relatives à vos ventes sont automatiquement synchronisées avec votre CRM, ce qui vous permet de suivre l'engagement de vos donateurs à travers les dons, les événements et les achats en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs plateformes ou de perdre de l'argent en frais sur chaque t-shirt ou sac fourre-tout que vous vendez.
Vous avez tout à fait raison. La plupart des plateformes de commerce électronique sont conçues pour les entreprises qui se concentrent sur les marges bénéficiaires, la gestion des stocks et la logistique d'expédition complexe. La boutique en ligne de Zeffy est conçue pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent vendre des articles dans le cadre de leur stratégie de collecte de fonds, sans pour autant gérer une activité de vente au détail à part entière. Nous nous concentrons sur ce qui compte le plus pour les petites équipes d'organisations à but non lucratif : pas de frais pour que chaque dollar aille à votre mission, une configuration simple qui ne nécessite pas d'expertise technique et une intégration automatique avec votre base de données de donateurs pour une meilleure gestion. Vous ne trouverez pas de fonctionnalités excessives telles qu'un suivi avancé des stocks ou des intégrations d'expédition complexes, mais vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vendre des marchandises, accepter des dons et gérer les sympathisants dans une plateforme facile à utiliser.
À l'heure actuelle, vous perdez probablement 2,9 % plus 0,30 $ par transaction en frais de PayPal, et vous gérez les données de vente séparément des informations sur les donateurs. Avec Zeffy, vous éliminez complètement ces frais et vous avez tout en un seul endroit. Vos ventes de marchandises, vos billets d'événements et vos dons sont tous regroupés dans le même système, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'engagement de chaque donateur envers votre organisation. Plus besoin de suivre manuellement qui a acheté quoi, ou de perdre la trace d'importants donateurs potentiels parce qu'ils n'apparaissent que dans vos rapports PayPal. De plus, vos sympathisants peuvent facilement ajouter des dons à leurs achats de marchandises au moment du règlement, transformant ainsi chaque vente en une opportunité potentielle de collecte de fonds.
Avec Zeffy, vous pouvez créer une boutique en ligne pour votre association en moins de 30 minutes. Il vous suffit d'ajouter vos produits, de télécharger des photos, de fixer des prix et vous êtes prêt à commencer à vendre. Vous n'avez pas besoin de rechercher des processeurs de paiement, de comparer des plans d'abonnement mensuels ou de comprendre des intégrations d'expédition complexes. La plupart des plateformes d'eCommerce nécessitent des heures, voire des jours, de configuration pour naviguer à travers les applications de compte marchand, les personnalisations de thèmes et les installations de plugins. De plus, de nombreuses plateformes vous obligent à attendre des processus d'approbation avant de pouvoir commencer à accepter des paiements. Zeffy élimine toutes ces frictions. Votre boutique se connecte automatiquement à votre base de données de donateurs, de sorte que les informations sur les clients sont transférées de manière transparente dans votre CRM, sans aucune configuration technique. Vous pouvez vous concentrer sur votre mission au lieu de vous battre avec des constructeurs de sites web et des configurations de passerelles de paiement.
Vos sympathisants s'intéressent à votre mission, et non au fait que vous payez des frais mensuels à un éditeur de logiciels. La boutique en ligne de Zeffy crée une expérience propre et professionnelle qui reflète bien votre organisation. Les pages de votre boutique sont entièrement marquées de votre logo et de vos couleurs, et le processus de paiement est sécurisé et fiable. Ce qui renforce réellement la confiance des donateurs, c'est la transparence quant à la destination de leur argent. Lorsque les donateurs constatent que vous utilisez une plateforme qui ne prélève pas de frais sur leurs achats, ils savent qu'une plus grande partie de leur argent sert à soutenir votre cause plutôt qu'à gonfler les bénéfices d'une entreprise technologique. Beaucoup de nos organisations à but non lucratif constatent que le fait d'expliquer le modèle sans frais de Zeffy augmente la confiance des donateurs et le montant de leurs achats, car les gens apprécient les organisations qui se soucient de maximiser l'impact de leurs activités. Professionnel ne veut pas dire cher - cela signifie que votre mission est prioritaire.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.